إصدار ClickHouse 18.16
إصدار ClickHouse 18.16.1، 2018-12-21
- تم إصلاح خطأ تسبب في حدوث مشكلات عند تحديث القواميس باستخدام مصدر ODBC. #3825, #3829
- يعمل الآن التحويل البرمجي الفوري (التجميع الفوري) لدوال التجميع مع أعمدة LowCardinality. #3838
- أُضيف الإعداد
low_cardinality_allow_in_native_format(مفعّل افتراضيًا). عند تعطيله، ستُحوَّل أعمدة LowCardinality إلى أعمدة عادية في استعلامات
SELECT، وسيُتوقَّع استخدام أعمدة عادية في استعلامات
INSERT. #3879
- إصلاحات لعمليات البناء على macOS ومعمارية ARM.
إصدار ClickHouse 18.16.0، 2018-12-14
- يتم تقييم تعبيرات
DEFAULTللحقول المفقودة عند تحميل البيانات في تنسيقات الإدخال شبه المهيكلة (
JSONEachRow,
TSKV). ويتم تفعيل هذه الميزة باستخدام الإعداد
insert_sample_with_metadata. #3555
- يتضمن استعلام
ALTER TABLEالآن الإجراء
MODIFY ORDER BYلتغيير مفتاح الفرز عند إضافة عمود إلى جدول أو إزالته منه. وهذا مفيد للجداول ضمن عائلة
MergeTreeالتي تنفذ مهام إضافية أثناء الدمج استنادًا إلى مفتاح الفرز هذا، مثل
SummingMergeTreeو
AggregatingMergeTreeوغير ذلك. #3581 #3755
- بالنسبة للجداول ضمن عائلة
MergeTree، يمكنك الآن تحديد مفتاح فرز (
ORDER BY) وفهرس (
PRIMARY KEY) مختلفين. ويمكن أن يكون مفتاح الفرز أطول من الفهرس. #3581
- تمت إضافة دالة الجدول
hdfsومحرك الجدول
HDFSلاستيراد البيانات إلى HDFS وتصديرها منه. chenxing-xc
- تمت إضافة دوال للعمل مع base64:
base64Encodeو
base64Decodeو
tryBase64Decode. Alexander Krasheninnikov
- يمكنك الآن استخدام معلمة لضبط الدقة الخاصة بـ الدالة التجميعية
uniqCombined(أي تحديد عدد خلايا HyperLogLog). #3406
- تمت إضافة table
system.contributorsالتي تحتوي على أسماء جميع من أجروا commits في ClickHouse. #3452
- تمت إضافة إمكانية حذف تحديد partition من الاستعلام
ALTER TABLE ... FREEZEلأخذ نسخة احتياطية من جميع partitions دفعة واحدة. #3514
- تمت إضافة الدالتين
dictGetو
dictGetOrDefaultاللتين لا تتطلبان تحديد type لقيمة الإرجاع. ويُحدَّد النوع تلقائيًا من وصف Dictionary. Amos Bird
- يمكنك الآن تحديد comments لـ column في وصف table وتغييرها باستخدام
ALTER. #3377
- أصبحت القراءة مدعومة للجداول من type
Joinذات المفاتيح البسيطة. Amos Bird
- يمكنك الآن تحديد الخيارات
join_use_nullsو
max_rows_in_joinو
max_bytes_in_joinو
join_overflow_modeعند إنشاء table من type
Join. Amos Bird
- تمت إضافة الدالة
joinGetالتي تتيح لك استخدام table من type
Joinمثل Dictionary. Amos Bird
- تمت إضافة الأعمدة
partition_keyو
sorting_keyو
primary_keyو
sampling_keyإلى table
system.tablesلتوفير معلومات حول مفاتيح الجدول. #3609
- تمت إضافة الأعمدة
is_in_partition_keyو
is_in_sorting_keyو
is_in_primary_keyو
is_in_sampling_keyإلى table
system.columns. #3609
- تمت إضافة العمودين
min_timeو
max_timeإلى table
system.parts. ويتم ملء هذين العمودين عندما يكون partitioning key عبارة عن expression تتكون من أعمدة
DateTime. Emmanuel Donin de Rosière
- إصلاحات وتحسينات في الأداء لنوع البيانات
LowCardinality. استخدام
GROUP BYمع
LowCardinality(Nullable(...)). جلب قيم
extremes. معالجة الدوال عالية الرتبة.
LEFT ARRAY JOIN.
GROUP BYالموزّع. الدوال التي تُرجع
Array. تنفيذ
ORDER BY. الكتابة إلى جداول
Distributed(nicelulu). التوافق مع الإصدارات السابقة لاستعلامات
INSERTمن العملاء القدامى الذين يطبّقون بروتوكول
Native. دعم
LowCardinalityفي
JOIN. تحسين الأداء عند العمل ضمن
single streamواحد. #3823 #3803 #3799 #3769 #3744 #3681 #3651 #3649 #3641 #3632 #3568 #3523 #3518
- تم إصلاح طريقة عمل الخيار
select_sequential_consistency. في السابق، عند تمكين هذا الإعداد، كانت تُعاد أحيانًا نتيجة غير مكتملة بعد بدء الكتابة إلى partition جديد. #2863
- تُحدَّد قواعد البيانات بشكل صحيح عند تنفيذ استعلامات DDL
ON CLUSTERو
ALTER UPDATE/DELETE. #3772 #3460
- تُحدَّد قواعد البيانات بشكل صحيح في الاستعلامات الفرعية داخل
VIEW. #3521
- تم إصلاح خلل في
PREWHEREمع
FINALفي
VersionedCollapsingMergeTree. 7167bfd7
- يمكنك الآن استخدام
KILL QUERYلإلغاء الاستعلامات التي لم تبدأ بعد لأنها تنتظر قفل الجدول. #3517
- تم تصحيح حسابات التاريخ والوقت إذا أُعيدت الساعة إلى الوراء عند منتصف الليل (يحدث هذا في إيران، وحدث في موسكو من 1981 إلى 1983). في السابق، كان هذا يؤدي إلى إرجاع الوقت يومًا إلى الوراء أكثر من اللازم، كما كان يتسبب أيضًا في تنسيق غير صحيح للتاريخ والوقت في التنسيق النصي. #3819
- تم إصلاح أخطاء في بعض حالات
VIEWوالاستعلامات الفرعية التي تُهمل قاعدة البيانات. Winter Zhang
- تم إصلاح حالة تسابق عند القراءة بالتزامن من
MATERIALIZED VIEWوحذف
MATERIALIZED VIEWبسبب عدم قفل
MATERIALIZED VIEWالداخلية. #3404 #3694
- تم إصلاح الخطأ
Lock handler cannot be nullptr.#3689
- تم إصلاح معالجة الاستعلامات عند تمكين الخيار
compile_expressions(وهو مفعّل افتراضيًا). لم تعد التعبيرات الثابتة غير الحتمية مثل الدالة
nowتُبسَّط. #3457
- تم إصلاح تعطل عند تحديد وسيطة scale غير ثابتة في الدوال
toDecimal32/64/128.
- تم إصلاح خطأ عند محاولة إدراج مصفوفة تحتوي على عناصر
NULLبتنسيق
Valuesفي عمود من النوع
Arrayبدون
Nullable(إذا كانت القيمة
input_format_values_interpret_expressions= 1). #3487 #3503
- تم إصلاح التسجيل المستمر للأخطاء في
DDLWorkerإذا لم يكن ZooKeeper متاحًا. 8f50c620
- تم إصلاح نوع الإرجاع لدوال
quantile*عند استخدام وسيطات من النوعين
Dateو
DateTime. #3580
- تم إصلاح عبارة
WITHإذا كانت تحدد اسمًا مستعارًا بسيطًا بدون تعبيرات. #3570
- تم إصلاح معالجة الاستعلامات التي تحتوي على استعلامات فرعية مسماة وأسماء أعمدة مؤهلة عند تفعيل
enable_optimize_predicate_expression. Winter Zhang
- تم إصلاح الخطأ
Attempt to attach to nullptr thread groupعند العمل مع العروض المادية. Marek Vavruša
- تم إصلاح تعطل عند تمرير بعض الوسيطات غير الصحيحة إلى الدالة
arrayReverse. 73e3a7b6
- تم إصلاح تجاوز سعة المخزن المؤقت في الدالة
extractURLParameter. كما تم تحسين الأداء، وإضافة معالجة صحيحة للسلاسل التي تحتوي على بايتات صفرية. 141e9799
- تم إصلاح تجاوز سعة المخزن المؤقت في الدالتين
lowerUTF8و
upperUTF8. وأُزيلت إمكانية تنفيذ هاتين الدالتين على وسيطات من النوع
FixedString. #3662
- تم إصلاح حالة تسابق نادرة عند حذف جداول
MergeTree. #3680
- تم إصلاح حالة تسابق عند القراءة من جداول
Bufferوتنفيذ
ALTERأو
DROPعلى الجداول الهدف في الوقت نفسه. #3719
- تم إصلاح خطأ segfault عند تجاوز الحد
max_temporary_non_const_columns. #3788
- لم يعد الخادم يكتب ملفات الإعداد المُعالجة إلى الدليل
/etc/clickhouse-server/. وبدلًا من ذلك، يحفظها في الدليل
preprocessed_configsداخل
path. وهذا يعني أن الدليل
/etc/clickhouse-server/لا يتطلب صلاحية الكتابة للمستخدم
clickhouse، مما يعزز الأمان. #2443
- يُضبط الخيار
min_merge_bytes_to_use_direct_ioعلى 10 GiB افتراضيًا. وتُنفَّذ عمليات
mergeالتي تُنشئ
partsكبيرة من جداول عائلة MergeTree في وضع
O_DIRECT، مما يمنع الإخلاء المفرط لذاكرة
page cache. #3504
- تسريع بدء تشغيل الخادم عند وجود عدد كبير جدًا من الجداول. #3398
- تمت إضافة
connection poolو
Keep-Aliveعبر HTTP للاتصالات بين
replicas. #3594
- إذا كان بناء جملة
queryغير صالح، فسيُعاد الرمز
400 Bad Requestفي واجهة
HTTP(كان يُعاد 500 سابقًا). 31bc680a
- يُضبط الخيار
join_default_strictnessعلى
ALLافتراضيًا للتوافق. 120e2cbe
- أزيل تسجيل السجلات إلى
stderrمن مكتبة
re2عند وجود تعبيرات نمطية غير صالحة أو معقدة. #3723
- أُضيف إلى
table engine
Kafka: التحقق من الاشتراكات قبل بدء القراءة من Kafka؛ وإعداد kafka_max_block_size للجدول. Marek Vavruša
- تعمل الآن الدوال
cityHash64و
farmHash64و
metroHash64و
sipHash64و
halfMD5و
murmurHash2_32و
murmurHash2_64و
murmurHash3_32و
murmurHash3_64مع أي عدد من الوسيطات، وكذلك مع الوسيطات بصيغة tuples. #3451 #3519
- تعمل الدالة
arrayReverseالآن مع المصفوفات من أي نوع. 73e3a7b6
- تمت إضافة
parameterاختياري: حجم
slotللدالة
timeSlots. Kirill Shvakov
- بالنسبة إلى
FULLو
RIGHT JOIN، يُستخدم الإعداد
max_block_sizeمع تدفق البيانات غير المنضمّة من
right table. Amos Bird
- تمت إضافة
parameterسطر الأوامر
--secureفي
clickhouse-benchmarkو
clickhouse-performance-testلتمكين TLS. #3688 #3690
- تحويل النوع عندما لا يتطابق
structureجدول من النوع
Bufferمع
structure
destination table. Vitaly Baranov
- تمت إضافة الخيار
tcp_keep_alive_timeoutلتمكين حزم keep-alive بعد فترة الخمول الزمنية المحددة. #3441
- أُزيلت علامات الاقتباس غير الضرورية حول
valuesالخاصة بـ
partition keyفي الجدول
system.partsإذا كان يتكون من
columnواحد. #3652
- تعمل دالة باقي القسمة مع
data types
Dateو
DateTime. #3385
- أُضيفت أسماء بديلة للدوال
POWERو
LNو
LCASEو
UCASEو
REPLACEو
LOCATEو
SUBSTRو
MID. #3774 #3763 وأصبحت بعض أسماء الدوال غير حساسة لحالة الأحرف توافقًا مع معيار SQL. كما أُضيف الصياغة المختصرة
SUBSTRING(expr FROM start FOR length)توافقًا مع SQL. #3804
- أُضيفت إمكانية استخدام
mlockلقفل صفحات الذاكرة الخاصة بالشفرة التنفيذية لـ
clickhouse-serverلمنع إخراجها قسرًا من الذاكرة. هذه الميزة معطلة افتراضيًا. #3553
- جرى تحسين الأداء عند القراءة من
O_DIRECT(مع تمكين الخيار
min_bytes_to_use_direct_io). #3405
- جرى تحسين أداء الدالة
dictGet...OrDefaultعند استخدام مُعامل مفتاح ثابت ومُعامل قيمة افتراضية غير ثابت. Amos Bird
- أصبحت الدالة
firstSignificantSubdomainتدعم الآن النطاقات
govو
milو
edu. Igor Hatarist كما جرى تحسين الأداء. #3628
- أُضيفت إمكانية تحديد متغيرات بيئة مخصصة لبدء تشغيل
clickhouse-serverباستخدام سكربت
SYS-V init.dعبر تعريف
CLICKHOUSE_PROGRAM_ENVفي
/etc/default/clickhouse. Pavlo Bashynskyi
- تصحيح رمز الإرجاع لسكريبت التهيئة الخاص بـ
clickhouse-server. #3516
- يحتوي جدول
system.metricsالآن على المقياس
VersionInteger، كما أُضيف إلى
system.build_optionsالسطر
VERSION_INTEGERالذي يحتوي على الصيغة الرقمية لإصدار ClickHouse، مثل
18016000. #3644
- أُزيلت إمكانية مقارنة النوع
Dateبرقم لتجنّب الأخطاء المحتملة مثل
date = 2018-12-17، حيث قد تُحذف علامات الاقتباس حول التاريخ بالخطأ. #3687
- أُصلح سلوك الدوال ذات الحالة مثل
rowNumberInAllBlocks. إذ كانت تُخرج سابقًا نتيجة أكبر بمقدار واحد بسبب بدء تنفيذها أثناء تحليل الاستعلام. Amos Bird
- إذا تعذر حذف الملف
force_restore_data، فستظهر رسالة خطأ. Amos Bird
- تم تحديث مكتبة
jemalloc، ما يعالج احتمال حدوث تسرّب في الذاكرة. Amos Bird
- أصبح profiling باستخدام
jemallocمُمكّنًا افتراضيًا لأغراض Debug builds. 2cc82f5c
- أُضيفت إمكانية تشغيل اختبارات التكامل حتى عندما يكون
Dockerوحده مثبّتًا على النظام. #3650
- أُضيف اختبار fuzz للتعبيرات في استعلامات SELECT. #3442
- أُضيف اختبار ضغط للـ commits، ويُجري اختبارات وظيفية بالتوازي وبترتيب عشوائي لاكتشاف المزيد من حالات التسابق. #3438
- جرى تحسين طريقة تشغيل clickhouse-server داخل Docker image. Elghazal Ahmed
- بالنسبة إلى Docker image، أُضيف دعم لتهيئة databases باستخدام الملفات الموجودة في directory
/docker-entrypoint-initdb.d. Konstantin Lebedev
- إصلاحات لعمليات البناء على ARM. #3709
- أُزيلت إمكانية مقارنة النوع
Dateبقيمة رقمية. بدلًا من
toDate('2018-12-18') = 17883، يجب استخدام تحويل صريح للنوع:
= toDate(17883)#3687
إصدار ClickHouse 18.14
إصدار ClickHouse 18.14.19، 2018-12-19
- تم إصلاح خطأ أدى إلى مشكلات في تحديث القواميس باستخدام مصدر ODBC. #3825, #3829
- تُحدَّد قواعد البيانات بشكل صحيح عند تنفيذ استعلامات DDL
ON CLUSTER. #3460
- تم إصلاح خطأ segfault عند تجاوز الحد
max_temporary_non_const_columns. #3788
- إصلاحات لعمليات البناء على معمارية ARM.
إصدار ClickHouse 18.14.18، بتاريخ 2018-12-04
- تم إصلاح خطأ في الدالة
dictGet...للقواميس من النوع
range، إذا كانت إحدى الوسيطتين ثابتة والأخرى غير ثابتة. #3751
- تم إصلاح خطأ كان يتسبب في طباعة الرسائل
netlink: '...': attribute type 1 has an invalid lengthفي سجل نواة Linux، وكان يحدث فقط على الإصدارات الأحدث بما يكفي من نواة Linux. #3749
- تم إصلاح عطل
segfaultفي الدالة
emptyعند استخدام وسيطة من النوع
FixedString. Daniel, Dao Quang Minh
- تم إصلاح التخصيص المفرط للذاكرة عند استخدام قيمة كبيرة للإعداد
max_query_size(إذ كان يجري التخصيص المسبق دفعة واحدة لكتلة ذاكرة بحجم
max_query_sizeبايت). #3720
- تم إصلاح البناء باستخدام مكتبات LLVM/Clang بالإصدار 7 من حزم نظام التشغيل (تُستخدم هذه المكتبات لتجميع الاستعلامات في وقت التشغيل). #3582
إصدار ClickHouse 18.14.17، 2018-11-30
- أُصلحت الحالات التي لم تكن فيها عملية ODBC bridge تنتهي مع عملية الخادم الرئيسية. #3642
- أُصلح الإدراج المتزامن في جدول
Distributedعند استخدام قائمة أعمدة تختلف عن قائمة أعمدة الجدول البعيد. #3673
- أُصلحت حالة تسابق نادرة قد تؤدي إلى تعطّل عند حذف جدول MergeTree. #3643
- أُصلحت حالة توقف متبادل في الاستعلام عند فشل إنشاء خيط تنفيذ الاستعلام بسبب الخطأ
Resource temporarily unavailable. #3643
- أُصلح تحليل عبارة
ENGINEعند استخدام البنية
CREATE AS tableوتحديد عبارة
ENGINEقبل
AS table(وكان هذا الخطأ يؤدي إلى تجاهل المحرك المحدد). #3692
إصدار ClickHouse 18.14.15، 2018-11-21
- جرى تقدير حجم جزء من الذاكرة بأكبر من حجمه الفعلي أثناء إلغاء تسلسل العمود من النوع
Array(String)، مما أدى إلى ظهور أخطاء “تم تجاوز حد الذاكرة”. ظهرت هذه المشكلة في الإصدار 18.12.13. #3589
إصدار ClickHouse 18.14.14، 2018-11-20
- تم إصلاح استعلامات
ON CLUSTERعند تهيئة العنقود على أنه آمن (العلامة
<secure>). #3599
- تم إصلاح مشكلات (llvm-7 من النظام، MacOS) #3582
إصدار ClickHouse 18.14.13، 2018-11-08
- تم إصلاح الخطأ
Block structure mismatch in MergingSorted stream. #3162
- تم إصلاح استعلامات
ON CLUSTERعند تفعيل الاتصالات الآمنة في إعدادات العنقود (العلامة
<secure>). #3465
- تم إصلاح خطأ في الاستعلامات التي تستخدم
SAMPLEو
PREWHEREوالأعمدة ذات الأسماء المستعارة. #3543
- تم إصلاح الخطأ النادر
unknown compression methodعند تفعيل الإعداد
min_bytes_to_use_direct_io. 3544
تحسينات الأداء:
- تم إصلاح تدهور في أداء الاستعلامات التي تستخدم
GROUP BYعلى أعمدة من النوع UInt16 أو Date عند تنفيذها على معالجات AMD EPYC. Igor Lapko
- تم إصلاح تدهور في أداء الاستعلامات التي تعالج سلاسل نصية طويلة. #3530
إصدار ClickHouse 18.14.12، 2018-11-02
- تم إصلاح تعطل عند تنفيذ join بين استعلامين فرعيين غير مُسمّيين. #3505
- تم إصلاح إنشاء استعلامات غير صحيحة (مع بند
WHEREفارغ) عند الاستعلام عن قواعد بيانات خارجية. hotid
- تم إصلاح استخدام قيمة timeout غير صحيحة في قواميس ODBC. Marek Vavruša
إصدار ClickHouse 18.14.11، بتاريخ 2018-10-29
- تم إصلاح الخطأ
Block structure mismatch in UNION stream: different number of columnsفي استعلامات LIMIT. #2156
- تم إصلاح الأخطاء عند دمج البيانات في الجداول التي تحتوي على مصفوفات داخل بُنى Nested. #3397
- تم إصلاح نتائج الاستعلام غير الصحيحة عند تعطيل الإعداد
merge_tree_uniform_read_distribution(وهو مُمكَّن افتراضيًا). #3429
- تم إصلاح خطأ في عمليات الإدراج إلى جدول Distributed بتنسيق Native format. #3411
إصدار ClickHouse 18.14.10، 2018-10-23
- الإعداد
compile_expressions(التجميع الفوري للتعبيرات (JIT)) معطّل افتراضيًا. #3410
- الإعداد
enable_optimize_predicate_expressionمعطّل افتراضيًا.
إصدار ClickHouse 18.14.9، 2018-10-16
- أُضيف المُعدِّل
WITH CUBEإلى
GROUP BY(كما تتوفر أيضًا الصياغة البديلة
GROUP BY CUBE(...)). #3172
- أُضيفت الدالة
formatDateTime. Alexandr Krasheninnikov
- أُضيف محرك الجدول
JDBCودالة الجدول
jdbc(يتطلب ذلك تثبيت clickhouse-jdbc-bridge). Alexandr Krasheninnikov
- أُضيفت دوال للعمل مع رقم الأسبوع وفق معيار ISO:
toISOWeekو
toISOYearو
toStartOfISOYearو
toDayOfYear. #3146
- يمكنك الآن استخدام أعمدة
Nullableمع جداول
MySQLو
ODBC. #3362
- أصبح بالإمكان قراءة البُنى البيانية المتداخلة ككائنات متداخلة بتنسيق
JSONEachRow. وأُضيف الإعداد
input_format_import_nested_json. Veloman Yunkan
- أصبحت المعالجة المتوازية متاحة للعديد من
MATERIALIZED VIEWعند إدراج البيانات. راجع الإعداد
parallel_view_processing. Marek Vavruša
- أُضيف الاستعلام
SYSTEM FLUSH LOGS(لفرض تفريغ السجلات إلى جداول النظام مثل
query_log) #3321
- يمكنك الآن استخدام ماكروَي
databaseو
tableالمعرّفين مسبقًا عند تعريف جداول
Replicated. #3251
- أُضيفت إمكانية قراءة قيم النوع
Decimalبالصيغة الهندسية (الدالة على قوى العدد عشرة). #3153
- تحسين بند GROUP BY لأنواع البيانات
LowCardinality data types.#3138
- تحسين حساب التعبيرات لأنواع البيانات
LowCardinality data types.#3200
- انخفض استهلاك الذاكرة بشكل كبير للاستعلامات التي تتضمن
ORDER BYو
LIMIT. راجع الإعداد
max_bytes_before_remerge_sort. #3205
- عند عدم وجود
JOIN(
LEFTأو
INNERأو …)، يُفترض استخدام
INNER JOIN. #3147
- تعمل العلامات النجمية المؤهلة بشكل صحيح في الاستعلامات التي تتضمن
JOIN. Winter Zhang
- يختار محرك الجدول
ODBCبشكل صحيح أسلوب إحاطة المعرّفات بعلامات اقتباس في SQL dialect لقاعدة بيانات بعيدة. Alexandr Krasheninnikov
- الإعداد
compile_expressions(الترجمة الفورية JIT للتعبيرات) مفعّل افتراضيًا.
- أُصلح السلوك عند تنفيذ DROP DATABASE/TABLE IF EXISTS وCREATE DATABASE/TABLE IF NOT EXISTS في الوقت نفسه. سابقًا، كان من الممكن أن يُرجع الاستعلام
CREATE DATABASE ... IF NOT EXISTSرسالة الخطأ “File … already exists”، كما كان من الممكن أن تُرجع استعلامات
CREATE TABLE ... IF NOT EXISTSو
DROP TABLE IF EXISTSالرسالة
Table ... is creating or attaching right now. #3101
- تُمرَّر تعبيرات LIKE وIN ذات الطرف الأيمن الثابت إلى الخادم البعيد عند الاستعلام من جداول MySQL أو ODBC. #3182
- تُمرَّر المقارنات مع التعبيرات الثابتة في WHERE clause إلى الخادم البعيد عند الاستعلام من جداول MySQL وODBC. سابقًا، كانت المقارنات مع الثوابت فقط هي التي تُمرَّر. #3182
- تصحيح حساب عرض الصف في الطرفية لتنسيقات
Pretty، بما في ذلك السلاسل التي تحتوي على رموز هيروغليفية. Amos Bird.
- يمكن تحديد
ON CLUSTERلاستعلامات
ALTER UPDATE.
- تحسين الأداء عند قراءة البيانات بتنسيق
JSONEachRow. #3332
- أُضيفت أسماء بديلة للدالتين
LENGTHو
CHARACTER_LENGTHللتوافق. ولم تعد الدالة
CONCATحساسة لحالة الأحرف. #3306
- أُضيف الاسم البديل
TIMESTAMPللنوع
DateTime. #3390
- تُحجز دائمًا مساحة لـ query_id في سجلات الخادم، حتى إذا لم يكن سطر السجل متعلقًا باستعلام. وهذا يسهّل تحليل سجلات الخادم النصية باستخدام أدوات تابعة لجهات خارجية.
- يُسجَّل استهلاك الذاكرة الخاص بالاستعلام عندما يتجاوز مستوى الغيغابايت الصحيح التالي. #3205
- أُضيف وضع توافق للحالة التي ترسل فيها مكتبة العميل التي تستخدم native protocol، عن طريق الخطأ، عددًا من الأعمدة أقل مما يتوقعه الخادم لاستعلام INSERT. كان هذا السيناريو ممكنًا عند استخدام مكتبة clickhouse-cpp. سابقًا، كان هذا السيناريو يؤدي إلى تعطل الخادم. #3171
- في تعبير WHERE المعرّف من المستخدم في
clickhouse-copier، يمكنك الآن استخدام الاسم المستعار
partition_key(للتصفية الإضافية حسب partition في الجدول المصدر). ويكون هذا مفيدًا إذا تغيّر مخطط partitioning أثناء النسخ، ولكن بشكل طفيف فقط. #3166
- نُقلت آلية عمل محرك
Kafkaإلى thread pool في الخلفية لتقليل سرعة data reading تلقائيًا عند الأحمال المرتفعة. Marek Vavruša.
- دعم قراءة قيم
Tupleو
Nestedللبُنى من نوع
structفي
Cap'n'Proto format. Marek Vavruša
- تتضمن قائمة top-level domains للدالة
firstSignificantSubdomainالآن النطاق
biz. decaseal
- في configuration الخاصة بـ external dictionaries، تُفسَّر
null_valueعلى أنها قيمة Data type الافتراضي. #3330
- إضافة دعم للدالتين
intDivو
intDivOrZeroلـ
Decimal. b48402e8
- إضافة دعم للأنواع
Dateو
DateTimeو
UUIDو
Decimalلاستخدامها كمفتاح للدالة التجميعية
sumMap. #3281
- إضافة دعم لنوع البيانات
Decimalفي القواميس الخارجية. #3324
- إضافة دعم لنوع البيانات
Decimalفي جداول
SummingMergeTree. #3348
- أُضيفت حالات تخصيص خاصة لـ
UUIDفي
if. #3366
- تقليل عدد استدعاءات النظام
openو
closeعند القراءة من
MergeTree table. #3283
- يمكن تنفيذ استعلام
TRUNCATE TABLEعلى أي نسخة متماثلة (ويُمرَّر الاستعلام إلى النسخة القائدة). Kirill Shvakov
- تم إصلاح مشكلة في جداول
Dictionaryالخاصة بقواميس
range_hashed. ظهر هذا الخطأ في الإصدار 18.12.17. #1702
- تم إصلاح خطأ عند تحميل قواميس
range_hashed(الرسالة
Unsupported type Nullable (...)). ظهر هذا الخطأ في الإصدار 18.12.17. #3362
- تم إصلاح أخطاء في الدالة
pointInPolygonبسبب تراكم الحسابات غير الدقيقة في المضلعات التي تحتوي على عدد كبير من الرؤوس المتقاربة. #3331 #3341
- إذا اختلفت قيمة
checksumللجزء الناتج بعد دمج أجزاء البيانات عن نتيجة الدمج نفسها في replica أخرى، فستُحذف نتيجة الدمج ويُنزل جزء البيانات من replica الأخرى (وهذا هو السلوك الصحيح). لكن بعد تنزيل جزء البيانات، تعذرت إضافته إلى مجموعة العمل بسبب خطأ يفيد بأن الجزء موجود بالفعل (لأن جزء البيانات حُذف بعد الدمج مع بعض التأخير). وأدى ذلك إلى محاولات متكررة لتنزيل البيانات نفسها. #3194
- تم إصلاح الحساب غير الصحيح لإجمالي استهلاك الذاكرة بواسطة الاستعلامات (وبسبب هذا الحساب غير الصحيح، كان الإعداد
max_memory_usage_for_all_queriesيعمل بشكل غير صحيح، وكانت قيمة الـ Metric
MemoryTrackingغير صحيحة). ظهر هذا الخطأ في الإصدار 18.12.13. Marek Vavruša
- تم إصلاح وظيفة
CREATE TABLE ... ON CLUSTER ... AS SELECT .... ظهر هذا الخطأ في الإصدار 18.12.13. #3247
- تم إصلاح التحضير غير الضروري لهياكل البيانات الخاصة بـ
JOINعلى الخادم الذي يبدأ الاستعلام، إذا كان تنفيذ
JOINيتم فقط على الخوادم البعيدة. #3340
- تم إصلاح أخطاء في محرك
Kafka: حالات deadlocks بعد الاستثناءات عند بدء قراءة البيانات، وحالات القفل عند الاكتمال Marek Vavruša.
- بالنسبة إلى جداول
Kafka، لم يكن يتم تمرير الـ parameter الاختياري
schema(مخطط format
Cap'n'Proto). Vojtech Splichal
- إذا كانت مجموعة خوادم ZooKeeper تضم خوادم تقبل connection ثم تغلقه فورًا بدلًا من الاستجابة لـ handshake، فإن ClickHouse يختار الاتصال بخادم آخر. سابقًا، كان هذا يؤدي إلى الخطأ
Cannot read all data. Bytes read: 0. Bytes expected: 4.ولم يكن الخادم قادرًا على البدء. 8218cf3a
- إذا كانت مجموعة خوادم ZooKeeper تتضمن خوادم يُرجع استعلام DNS لها خطأ، فسيتم تجاهل هذه الخوادم. 17b8e209
- تم إصلاح تحويل النوع بين
Dateو
DateTimeعند insert البيانات بتنسيق
VALUES(إذا كان
input_format_values_interpret_expressions = 1). سابقًا، كان التحويل يُنفَّذ بين القيمة العددية لعدد الأيام في Unix epoch وUnix timestamp، مما أدى إلى نتائج غير متوقعة. #3229
- تم تصحيح تحويل النوع بين
Decimalوالأعداد الصحيحة. #3211
- تم إصلاح أخطاء في الإعداد
enable_optimize_predicate_expression. Winter Zhang
- تم إصلاح parsing error في CSV format مع floating-point numbers عند استخدام فاصل CSV غير default، مثل
;#3155
- تم إصلاح الدالة
arrayCumSumNonNegative(فهي لا تراكم القيم السالبة إذا كانت قيمة المُراكِم أقل من الصفر). Aleksey Studnev
- تم إصلاح طريقة عمل جداول
Mergeفوق جداول
Distributedعند استخدام
PREWHERE. #3165
- إصلاحات للأخطاء في استعلام
ALTER UPDATE.
- تم إصلاح الأخطاء في table function
odbcالتي ظهرت في الإصدار 18.12. #3197
- تم إصلاح عمل aggregate functions مع combinators
StateArray. #3188
- تم إصلاح تعطل كان يحدث عند قسمة قيمة
Decimalعلى الصفر. 69dd6609
- تم إصلاح إخراج الأنواع للعمليات التي تستخدم
Decimalووسائط عددية صحيحة. #3224
- تم إصلاح خطأ segfault أثناء
GROUP BYعلى
Decimal128. 3359ba06
- أصبح الإعداد
log_query_threads(تسجيل معلومات عن كل thread في تنفيذ query) يسري الآن فقط إذا كان الخيار
log_queries(تسجيل معلومات عن queries) مضبوطًا على 1. ونظرًا إلى أن الخيار
log_query_threadsمفعّل افتراضيًا، فقد كانت معلومات threads تُسجَّل سابقًا حتى عند تعطيل تسجيل queries. #3241
- تم إصلاح خطأ في التشغيل الموزّع للدالة التجميعية quantiles (رسالة الخطأ
Not found column quantile...). 292a8855
- تم إصلاح مشكلة التوافق عند العمل على cluster يضم servers بالإصدار 18.12.17 وservers أقدم في الوقت نفسه. بالنسبة إلى distributed queries التي تحتوي على مفاتيح GROUP BY ذات أطوال ثابتة وغير ثابتة معًا، إذا كانت هناك كمية كبيرة من data المطلوب تجميعها، فلم تكن data المعادة دائمًا مجمّعة بالكامل (إذ كان صفّان مختلفان يحتويان على مفاتيح aggregation نفسها). #3254
- تم إصلاح التعامل مع substitutions في
clickhouse-performance-testإذا كان query يحتوي فقط على جزء من substitutions المعلنة في الاختبار. #3263
- تم إصلاح خطأ عند استخدام
FINALمع
PREWHERE. #3298
- تم إصلاح خطأ عند استخدام
PREWHEREعلى columns أُضيفت أثناء
ALTER. #3298
- أُضيف check للتحقق من عدم وجود
arrayJoinفي التعبيرين
DEFAULTو
MATERIALIZED. في السابق، كان
arrayJoinيؤدي إلى خطأ عند insert data. #3337
- أُضيف check للتحقق من عدم وجود
arrayJoinفي clause
PREWHERE. في السابق، كان هذا يؤدي إلى رسائل مثل
Size ... does not matchأو
Unknown compression methodعند تنفيذ queries. #3357
- تم إصلاح segfault كان قد يحدث في حالات نادرة بعد التحسين الذي استبدل سلاسل AND الناتجة عن تقييمات المساواة بتعبير IN المقابل. liuyimin-bytedance
- تصحيحات طفيفة في
clickhouse-benchmark: في السابق، لم تكن معلومات client تُرسل إلى server؛ أما الآن فأصبح عدد queries المنفَّذة يُحتسب بدقة أكبر عند الإيقاف وعند تقييد عدد التكرارات. #3351 #3352
- أُزيل الخيار
allow_experimental_decimal_type. وأصبح نوع البيانات
Decimalمتاحًا للاستخدام بشكل افتراضي. #3329
إصدار ClickHouse 18.12
إصدار ClickHouse 18.12.17، 2018-09-16
- تم تنفيذ
invalidate_query(إمكانية تحديد استعلام للتحقق مما إذا كان القاموس الخارجي يحتاج إلى التحديث) لمصدر
clickhouse. #3126
- أُضيفت إمكانية استخدام أنواع البيانات
UInt*و
Int*و
DateTime(إلى جانب النوع
Date) كمفتاح لقاموس خارجي
range_hashedيحدد حدود النطاقات. ويمكن الآن استخدام
NULLللدلالة على نطاق مفتوح. Vasily Nemkov
- يدعم النوع
Decimalالآن الدوال التجميعية
var*و
stddev*. #3129
- يدعم النوع
Decimalالآن الدوال الرياضية (
expو
sinوما إلى ذلك). #3129
- يحتوي الجدول
system.part_logالآن على العمود
partition_id. #3089
- يعمل
Mergeالآن بشكل صحيح على الجداول
Distributed. Winter Zhang
- أُصلح عدم التوافق (الاعتماد غير الضروري على إصدار
glibc) الذي جعل من المستحيل تشغيل ClickHouse على
Ubuntu Preciseوالإصدارات الأقدم. وقد ظهر هذا عدم التوافق في الإصدار 18.12.13. #3130
- أُصلحت الأخطاء في الإعداد
enable_optimize_predicate_expression. Winter Zhang
- أُصلحت مشكلة طفيفة في التوافق مع الإصدارات السابقة ظهرت عند العمل مع عنقود من النسخ المتماثلة على إصدارات أقدم من 18.12.13، وبالتزامن مع إنشاء نسخة متماثلة جديدة لجدول على خادم بإصدار أحدث (كما هو موضح في الرسالة
Can not clone replica, because the ... updated to new ClickHouse version، وهو أمر منطقي، لكن لا ينبغي أن يحدث). #3122
- الخيار
enable_optimize_predicate_expressionمفعّل افتراضيًا (وذلك يُعدّ تفاؤلًا إلى حدّ ما). إذا ظهرت أخطاء في تحليل الاستعلام مرتبطة بالبحث عن أسماء الأعمدة، فاضبط
enable_optimize_predicate_expressionعلى 0. Winter Zhang
إصدار ClickHouse 18.12.14، 2018-09-13
- أُضيف دعم لاستعلامات
ALTER UPDATE. #3035
- أُضيف الخيار
allow_ddl، الذي يقيّد وصول المستخدم إلى استعلامات DDL. #3104
- أُضيف الخيار
min_merge_bytes_to_use_direct_ioلمحركات
MergeTree، ويتيح لك تعيين عتبة للحجم الإجمالي لعملية الدمج (وعند تجاوز هذه العتبة، ستُعالَج ملفات أجزاء البيانات باستخدام O_DIRECT). #3117
- يتضمن جدول النظام
system.mergesالآن العمود
partition_id. #3099
تحسينات
- إذا بقي جزء البيانات دون تغيير أثناء الـ mutation، فلن تُنزِّله النسخ المتماثلة. #3103
- تتوفر ميزة الإكمال التلقائي لأسماء الإعدادات عند العمل باستخدام
clickhouse-client. #3106
- أُضيف تحقّق من أحجام المصفوفات التي تُعد عناصر في حقول من النوع
Nestedعند الإدراج. #3118
- أُصلح خطأ عند تحديث القواميس الخارجية باستخدام المصدر
ODBCوالتخزين
hashed. كان هذا الخطأ يحدث في الإصدار 18.12.13.
- أُصلح تعطل عند إنشاء جدول مؤقت من استعلام يتضمن شرط
IN. Winter Zhang
- أُصلح خطأ في الدوال التجميعية للمصفوفات التي قد تحتوي على عناصر
NULL. Winter Zhang
إصدار ClickHouse 18.12.13، 2018-09-10
- تمت إضافة نوع البيانات
DECIMAL(digits, scale)(
Decimal32(scale),
Decimal64(scale),
Decimal128(scale)). لتمكينه، استخدم الإعداد
allow_experimental_decimal_type. #2846 #2970 #3008 #3047
- تمت إضافة المُعدِّل
WITH ROLLUPلـ
GROUP BY(صياغة بديلة:
GROUP BY ROLLUP(...)). #2948
- في الاستعلامات التي تتضمن JOIN، يتم توسيع رمز النجمة إلى قائمة بالأعمدة من جميع الجداول، بما يتوافق مع معيار SQL. ويمكنك استعادة السلوك السابق بضبط
asterisk_left_columns_onlyعلى 1 على مستوى إعدادات المستخدم. Winter Zhang
- تمت إضافة دعم JOIN مع دوال الجداول. Winter Zhang
- الإكمال التلقائي عند الضغط على Tab في clickhouse-client. Sergey Shcherbin
- يؤدي Ctrl+C في clickhouse-client إلى مسح الاستعلام المُدخل. #2877
- تمت إضافة الإعداد
join_default_strictness(القيم:
",
'any',
'all'). يتيح لك هذا عدم الحاجة إلى تحديد
ANYأو
ALLفي
JOIN. #2982
- يعرض كل سطر في سجل الخادم المرتبط بمعالجة الاستعلام معرّف الاستعلام. #2482
- يمكنك الآن الحصول على سجلات تنفيذ الاستعلام في clickhouse-client (باستخدام الإعداد
send_logs_level). ومع معالجة الاستعلامات الموزعة، تتدرج السجلات من جميع الخوادم. #2482
- تحتوي الجداول
system.query_logو
system.processes(
SHOW PROCESSLIST) الآن على معلومات عن جميع الإعدادات التي تغيّرت عند تشغيل استعلام (البنية المتداخلة لبيانات
Settings). وتمت إضافة الإعداد
log_query_settings. #2482
- تعرض الجداول
system.query_logو
system.processesالآن معلومات عن عدد الخيوط المشاركة في تنفيذ الاستعلام (راجع العمود
thread_numbers). #2482
- تمت إضافة عدادات
ProfileEventsالتي تقيس الوقت المستغرَق في القراءة والكتابة عبر الشبكة، والقراءة والكتابة على القرص، وعدد أخطاء الشبكة، والوقت المستغرَق في الانتظار عند تقييد عرض نطاق الشبكة. #2482
- تمت إضافة عدادات
ProfileEventsالتي تتضمن مقاييس النظام من rusage (يمكنك استخدامها للحصول على معلومات عن استخدام CPU في userspace وkernel، وأخطاء الصفحات، وتبديل السياقات)، بالإضافة إلى مقاييس taskstats (لاستخراج معلومات عن وقت انتظار I/O، ووقت انتظار CPU، وحجم البيانات المقروءة والمكتوبة، سواء مع page cache أو بدونها). #2482
- تُطبَّق عدادات
ProfileEventsعلى المستوى العام ولكل استعلام، وكذلك لكل خيط تنفيذ استعلام، ما يتيح لك توصيف استهلاك الموارد لكل استعلام بالتفصيل. #2482
- تمت إضافة الجدول
system.query_thread_log، الذي يحتوي على معلومات عن كل خيط تنفيذ استعلام. وتمت إضافة الإعداد
log_query_threads. #2482
- تحتوي الجداول
system.metricsو
system.eventsالآن على توثيق مدمج. #3016
- تمت إضافة الدالة
arrayEnumerateDense. Amos Bird
- تمت إضافة الدالتين
arrayCumSumNonNegativeو
arrayDifference. Aleksey Studnev
- تمت إضافة دالة التجميع
retention. Sundy Li
- يمكنك الآن جمع حالات دوال التجميع (دمجها) باستخدام عامل الجمع، وضرب حالات دوال التجميع في ثابت غير سالب. #3062 #3034
- تحتوي الجداول في عائلة MergeTree الآن على العمود الافتراضي
_partition_id. #3089
- تمت إضافة نوع البيانات
LowCardinality(T). ينشئ نوع البيانات هذا تلقائيًا قاموسًا محليًا للقيم ويتيح معالجة البيانات دون فكّ القاموس. #2830
- تمت إضافة ذاكرة cache مؤقتة للدوال المجمّعة باستخدام التجميع الفوري، بالإضافة إلى عدّاد لعدد مرات الاستخدام قبل التجميع. لتجميع expressions باستخدام التجميع الفوري، فعِّل الإعداد
compile_expressions. #2990 #3077
- تم إصلاح مشكلة التراكم غير المحدود لسجل النسخ المتماثلة عند وجود replicas مهجورة. وأُضيف وضع استرداد فعّال للـ replicas المتأخرة لفترة طويلة.
- تم تحسين أداء
GROUP BYمع حقول aggregation متعددة عندما يكون أحدها من نوع String وتكون الحقول الأخرى ثابتة الطول.
- تم تحسين الأداء عند استخدام
PREWHEREومع النقل الضمني للتعبيرات إلى
PREWHERE.
- تم تحسين أداء التحليل اللغوي للتنسيقات النصية (
CSV,
TSV). Amos Bird #2980
- تم تحسين أداء قراءة السلاسل النصية والمصفوفات في التنسيقات الثنائية. Amos Bird
- تمت زيادة الأداء وتقليل استهلاك الذاكرة للاستعلامات على
system.tablesو
system.columnsعندما يكون هناك عدد كبير جدًا من الجداول على server واحد. #2953
- تم إصلاح مشكلة أداء عند وجود تدفق كبير من queries التي تنتهي بخطأ (تظهر الدالة
_dl_addrفي
perf top، لكن server لا يستهلك قدرًا كبيرًا من وحدة المعالجة المركزية). #2938
- تُدفَع الشروط إلى الـ View (عند تمكين
enable_optimize_predicate_expression). Winter Zhang
- تحسينات على وظائف Data type
UUID. #3074 #2985
- أصبحت Data type
UUIDمدعومة في قواميس The-Alchemist. #2822
- تعمل الدالة
visitParamExtractRawبشكل صحيح مع البُنى المتداخلة. Winter Zhang
- عند تمكين الإعداد
input_format_skip_unknown_fields، يتم تخطي حقول الكائنات في format
JSONEachRowبشكل صحيح. BlahGeek
- بالنسبة إلى expression
CASEالتي تتضمن شروطًا، يمكنك الآن حذف
ELSE، وهو ما يعادل
ELSE NULL. #2920
- أصبح بالإمكان الآن ضبط مهلة العملية عند العمل مع ZooKeeper. urykhy
- يمكنك تحديد إزاحة لـ
LIMIT n, mبصيغة
LIMIT n OFFSET m. #2840
- يمكنك استخدام الصيغة
SELECT TOP nكبديل لـ
LIMIT. #2840
- تمت زيادة حجم queue الخاصة بالكتابة إلى جداول النظام، بحيث لا يعود الخطأ
SystemLog parameter queue is fullيحدث بالقدر نفسه من التكرار.
- تدعم الآن الدالة التجميعية
windowFunnelالأحداث التي تستوفي شروطًا متعددة. Amos Bird
- يمكن استخدام أعمدة مكررة في عبارة
USINGضمن
JOIN. #3006
- أصبح لدى تنسيقات
Prettyالآن حدّ لمحاذاة الأعمدة بحسب العرض. استخدم الإعداد
output_format_pretty_max_column_pad_width. وإذا كانت القيمة أعرض من ذلك، فستظل تُعرض بالكامل، لكن الخلايا الأخرى في الجدول لن تصبح عريضة أكثر من اللازم. #3003
- تتيح الآن table function
odbcتحديد اسم database/schema. Amos Bird
- أُضيفت إمكانية استخدام username المحدد في config file الخاص بـ
clickhouse-client. Vladimir Kozbin
- تم تقسيم العداد
ZooKeeperExceptionsإلى ثلاثة عدادات:
ZooKeeperUserExceptionsو
ZooKeeperHardwareExceptionsو
ZooKeeperOtherExceptions.
- تعمل queries
ALTER DELETEمع materialized views.
- أُضيفت عشوائية عند تشغيل خيط التنظيف دوريًا لجداول
ReplicatedMergeTreeلتجنب طفرات الحمل الدورية عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من جداول
ReplicatedMergeTree.
- دعم لاستعلامات
ATTACH TABLE ... ON CLUSTER. #3025
- تم إصلاح مشكلة في جداول
Dictionary(تؤدي إلى ظهور الاستثناء
Size of offsets does not match size of columnأو
Unknown compression method). ظهر هذا الخلل في الإصدار 18.10.3. #2913
- تم إصلاح خطأ عند دمج جداول
CollapsingMergeTreeإذا كان أحد أجزاء البيانات فارغًا (تتكوّن هذه الأجزاء أثناء الدمج أو عند تنفيذ
ALTER DELETEإذا حُذفت جميع البيانات)، وكانت الخوارزمية
verticalمستخدمةً في الدمج. #3049
- تم إصلاح حالة سباق أثناء تنفيذ
DROPأو
TRUNCATEعلى جداول
Memoryبالتزامن مع
SELECT، ما قد يؤدي إلى تعطل الخادم. ظهر هذا الخلل في الإصدار 1.1.54388. #3038
- تم إصلاح احتمال فقدان البيانات عند الإدراج في جداول
Replicatedإذا أُعيد الخطأ
Session is expired(ويمكن اكتشاف فقدان البيانات عبر المقياس
ReplicatedDataLoss). حدث هذا الخطأ في الإصدار 1.1.54378. #2939 #2949 #2964
- تم إصلاح حدوث
segfaultأثناء
JOIN ... ON. #3000
- تم إصلاح الخطأ في البحث عن أسماء الأعمدة عندما يتكوّن تعبير
WHEREبالكامل من اسم عمود مؤهل، مثل
WHERE table.column. #2994
- تم إصلاح الخطأ “Not found column” الذي كان يحدث عند تنفيذ الاستعلامات الموزعة إذا طُلب من خادم بعيد عمود واحد يتكوّن من تعبير IN مع استعلام فرعي. #3087
- تم إصلاح الخطأ
Block structure mismatch in UNION stream: different number of columnsالذي كان يحدث في الاستعلامات الموزعة إذا كانت إحدى الشظايا محلية والأخرى غير محلية، وتم تفعيل تحسين النقل إلى
PREWHERE. #2226 #3037 #3055 #3065 #3073 #3090 #3093
- تم إصلاح الدالة
pointInPolygonفي بعض حالات المضلعات غير المحدبة. #2910
- تم إصلاح النتيجة غير الصحيحة عند مقارنة
nanبالأعداد الصحيحة. #3024
- تم إصلاح خطأ في مكتبة
zlib-ngكان قد يؤدي إلى
segfaultفي حالات نادرة. #2854
- تم إصلاح تسرّب في الذاكرة عند الإدراج في جدول يحتوي على أعمدة
AggregateFunction، إذا لم تكن حالة الدالة التجميعية بسيطة (أي تخصّص الذاكرة بشكل منفصل)، وإذا أدى طلب إدراج واحد إلى عدة كتل صغيرة. #3084
- تم إصلاح حالة سباق عند إنشاء جدول
Bufferأو
MergeTreeنفسه وحذفه بالتزامن.
- تم إصلاح احتمال حدوث
segfaultعند مقارنة قيم tuple مكوّنة من أنواع غير بسيطة معينة، مثل tuple داخل tuple. #2989
- تم إصلاح احتمال حدوث
segfaultعند تشغيل بعض استعلامات
ON CLUSTER. Winter Zhang
- تم إصلاح خطأ في الدالة
arrayDistinctلعناصر المصفوفة من النوع
Nullable. #2845 #2937
- يدعم الخيار
enable_optimize_predicate_expressionالآن بشكل صحيح الحالات التي تتضمن
SELECT *. Winter Zhang
- تم إصلاح خطأ segfault عند إعادة تهيئة جلسة ZooKeeper. #2917
- تم إصلاح احتمال حدوث توقف عند العمل مع ZooKeeper.
- تم إصلاح الشيفرة غير الصحيحة الخاصة بإضافة هياكل البيانات المتداخلة في
SummingMergeTree.
- عند تخصيص الذاكرة لحالات الدوال التجميعية، تُراعى المحاذاة الآن بشكل صحيح، مما يتيح استخدام العمليات التي تتطلب محاذاة عند تنفيذ حالات الدوال التجميعية. chenxing-xc
إصلاح أمني:
- الاستخدام الآمن لمصادر بيانات ODBC. يتم التفاعل مع برامج تشغيل ODBC عبر عملية
clickhouse-odbc-bridgeمنفصلة. لم تعد الأخطاء في برامج تشغيل ODBC التابعة لجهات خارجية تؤثر في استقرار الخادم أو تتسبب في ثغرات أمنية. #2828 #2879 #2886 #2893 #2921
- تم إصلاح التحقق الخاطئ من مسار الملف في دالة الجدول
catBoostPool. #2894
- تُفلتر محتويات جداول النظام (
tables,
databases,
parts,
columns,
parts_columns,
merges,
mutations,
replicas, و
replication_queue) وفقًا لصلاحيات وصول المستخدم المُعَدّة إلى قواعد البيانات (
allow_databases). Winter Zhang
- في الاستعلامات التي تتضمن JOIN، يُوسَّع رمز النجمة إلى قائمة بالأعمدة في جميع الجداول، توافقًا مع معيار SQL. يمكنك استعادة السلوك السابق بتعيين
asterisk_left_columns_onlyإلى 1 على مستوى إعدادات المستخدم.
- يمكن الآن تشغيل معظم اختبارات التكامل مع كل commit.
- يمكن أيضًا تشغيل فحوصات نمط الشيفرة مع كل commit.
- يُختار تنفيذ
memcpyبشكل صحيح عند البناء على CentOS7/Fedora. Etienne Champetier
- عند استخدام clang للبناء، أُضيفت بعض التحذيرات من
-Weverything، بالإضافة إلى التحذيرات المعتادة
-Wall-Wextra -Werror. #2957
- يستخدم تصحيح أخطاء البناء خيار
debugالخاص بـ
jemalloc.
- أُعلنت واجهة المكتبة الخاصة بالتعامل مع ZooKeeper كواجهة مجردة. #2950
إصدار ClickHouse 18.10
إصدار ClickHouse 18.10.3، 2018-08-13
- يمكن استخدام HTTPS في النسخ المتماثل. #2760
- أُضيفت الدوال
murmurHash2_64و
murmurHash3_32و
murmurHash3_64و
murmurHash3_128بالإضافة إلى الدالة الحالية
murmurHash2_32. #2791
- دعم الأنواع Nullable في برنامج تشغيل ClickHouse ODBC (تنسيق الإخراج
ODBCDriver2). #2834
- دعم
UUIDفي الأعمدة المفتاحية.
- يمكن إزالة المجموعات العنقودية دون إعادة تشغيل الخادم عند حذفها من ملفات الإعداد. #2777
- يمكن إزالة القواميس الخارجية دون إعادة تشغيل الخادم عند حذفها من ملفات الإعداد. #2779
- أُضيف دعم
SETTINGSلمحرك الجدول
Kafka. Alexander Marshalov
- أُدخلت تحسينات على نوع البيانات
UUID(لم تكتمل بعد). #2618
- دعم الأجزاء الفارغة بعد عمليات الدمج في المحركات
SummingMergeTreeو
CollapsingMergeTreeو
VersionedCollapsingMergeTree. #2815
- تُحذف السجلات القديمة لعمليات التعديل المكتملة (
ALTER DELETE). #2784
- أُضيف الجدول
system.merge_tree_settings. Kirill Shvakov
- يحتوي الجدول
system.tablesالآن على أعمدة تبعيات:
dependencies_databaseو
dependencies_table. Winter Zhang
- أُضيف خيار الإعداد
max_partition_size_to_drop. #2782
- أُضيف الخيار
output_format_json_escape_forward_slashes. Alexander Bocharov
- أُضيف الإعداد
max_fetch_partition_retries_count. #2831
- أُضيف الإعداد
prefer_localhost_replicaلإلغاء تفضيل النسخة المتماثلة المحلية، وللوصول إلى نسخة متماثلة محلية دون تفاعل بين العمليات. #2832
- تُرجع الدالة التجميعية
quantileExactالقيمة
nanعند التجميع على مجموعة
Float32أو
Float64فارغة. Sundy Li
- أُزيلت إضافة محارف الهروب غير الضرورية إلى معاملات سلسلة الاتصال الخاصة بـ ODBC، والتي كانت تجعل إنشاء الاتصال مستحيلاً. ظهر هذا الخطأ في الإصدار 18.6.0.
- أُصلح منطق معالجة أوامر
REPLACE PARTITIONفي قائمة انتظار النسخ المتماثل. إذا وُجد أمران
REPLACEللقسم نفسه، فقد يتسبب المنطق الخاطئ في بقاء أحدهما في قائمة انتظار النسخ المتماثل دون تنفيذه. #2814
- أُصلح خطأ في الدمج عندما كانت جميع أجزاء البيانات فارغة (أي الأجزاء الناتجة عن عملية دمج أو عن
ALTER DELETEإذا كانت جميع البيانات قد حُذفت). ظهر هذا الخطأ في الإصدار 18.1.0. #2930
- أُصلح خطأ كان يحدث عند التنفيذ المتزامن لـ
Setأو
Join. Amos Bird
- أُصلح الخطأ
Block structure mismatch in UNION stream: different number of columnsالذي كان يحدث في استعلامات
UNION ALLداخل استعلام فرعي إذا كان أحد استعلامات
SELECTيحتوي على أسماء أعمدة مكررة. Winter Zhang
- أُصلح تسرّب في الذاكرة إذا وقع استثناء عند الاتصال بخادم MySQL.
- أُصلح رمز الاستجابة غير الصحيح في clickhouse-client عند حدوث خطأ في الاستعلام.
- أُصلح السلوك غير الصحيح للعروض المادية التي تحتوي على DISTINCT. #2795
التغييرات غير المتوافقة مع الإصدارات السابقة
- أُلغي دعم استعلامات CHECK TABLE للجداول الموزعة.
- تم استبدال allocator: يُستخدم
jemallocالآن بدلًا من
tcmalloc. في بعض السيناريوهات، يؤدي ذلك إلى زيادة السرعة بنسبة تصل إلى 20%. ومع ذلك، هناك queries تباطأت بنسبة تصل إلى 20%. كما انخفض استهلاك الذاكرة بنحو 10% في بعض السيناريوهات، مع تحسّن في الاستقرار. ومع الأحمال شديدة التنافس، لا يسجّل CPU usage في userspace وفي النظام سوى زيادة طفيفة. #2773
- استخدام libressl من submodule. #1983 #2807
- استخدام unixodbc من submodule. #2789
- استخدام mariadb-connector-c من submodule. #2785
- أُضيفت ملفات الاختبارات الوظيفية إلى repository، وهي تعتمد على توافر بيانات الاختبار (حتى الآن، من دون بيانات الاختبار نفسها).
إصدار ClickHouse 18.6
إصدار ClickHouse 18.6.0، 2018-08-02
- أُضيف دعم لعبارات ON في صيغة JOIN ON:
JOIN ON Expr([table.]column ...) = Expr([table.]column, ...) [AND Expr([table.]column, ...) = Expr([table.]column, ...) ...]يجب أن يكون التعبير سلسلة من علاقات المساواة المربوطة بالعامل AND. ويمكن أن يكون كل طرف من طرفَي المساواة أي تعبير يعتمد على أعمدة أحد الجدولين. كما يُدعَم استخدام أسماء الأعمدة المؤهلة بالكامل (
table.name,
database.table.name,
table_alias.name,
subquery_alias.name) للجدول الأيمن. #2742
- يمكن تمكين HTTPS للنسخ المتماثل. #2760
- يمرّر الخادم رقم التصحيح من إصداره إلى العميل. وتتوفر بيانات عن مكوّن رقم التصحيح في
system.processesو
query_log. #2646
إصدار ClickHouse 18.5
إصدار ClickHouse 18.5.1، 2018-07-31
- أُضيفت دالة التجزئة
murmurHash2_32#2756.
- يمكنك الآن استخدام السمة
from_env#2741 لتعيين القيم في ملفات التهيئة انطلاقًا من متغيرات البيئة.
- أُضيفت نسخ غير حساسة لحالة الأحرف من
coalesceو
ifNullو
nullIf functions#2752.
- تم إصلاح خلل محتمل عند تشغيل نسخة متماثلة #2759.
إصدار ClickHouse 18.4
إصدار ClickHouse 18.4.0 بتاريخ 2018-07-28
- تمت إضافة جداول النظام:
formats,
data_type_families,
aggregate_function_combinators,
table_functions,
table_engines,
collations#2721.
- تمت إضافة إمكانية استخدام دالة جدول بدلًا من جدول كوسيط في دالة الجدول
remoteأو دالة الجدول
cluster#2708.
- دعم مصادقة
HTTP Basicفي بروتوكول النسخ المتماثل #2727.
- تتيح الدالة
hasالآن البحث عن قيمة رقمية ضمن مصفوفة من قيم
EnumMaxim Khrisanfov.
- دعم إضافة فواصل مخصصة للرسائل عند القراءة من
KafkaAmos Bird.
- لا يعيد الاستعلام
ALTER TABLE t DELETE WHEREكتابة أجزاء البيانات غير المتأثرة بشرط
WHERE#2694.
- خيار
use_minimalistic_checksums_in_zookeeperلجداول
ReplicatedMergeTreeمفعَّل افتراضيًا. أُضيف هذا الإعداد في الإصدار 1.1.54378 بتاريخ 2018-04-16. ولم يعد بالإمكان تثبيت الإصدارات الأقدم من 1.1.54378.
- دعم تشغيل الاستعلامين
KILLو
OPTIMIZEمع تحديد
ON CLUSTERWinter Zhang.
- تم إصلاح الخطأ
Column ... is not under an aggregate function and not in GROUP BYعند إجراء التجميع باستخدام تعبير IN. ظهر هذا الخطأ في الإصدار 18.1.0. (bbdd780b)
- تم إصلاح خطأ في
windowFunnel دالة تجميعيةWinter Zhang.
- تم إصلاح خطأ في الدالة التجميعية
anyHeavy(a2101df2)
- تم إصلاح تعطل الخادم عند استخدام الدالة التجميعية
countArray().
- تغيّرت معلمات محرك
Kafkaمن
Kafka(kafka_broker_list, kafka_topic_list, kafka_group_name, kafka_format[, kafka_schema, kafka_num_consumers])إلى
Kafka(kafka_broker_list, kafka_topic_list, kafka_group_name, kafka_format[, kafka_row_delimiter, kafka_schema, kafka_num_consumers]). إذا كانت جداولك تستخدم المعلمتين
kafka_schemaأو
kafka_num_consumers، فعليك تعديل ملفات البيانات الوصفية
path/metadata/database/table.sqlيدويًا وإضافة المعلمة
kafka_row_delimiterبالقيمة
''.
إصدار ClickHouse 18.1
إصدار ClickHouse 18.1.0، 2018-07-23
- دعم الاستعلام
ALTER TABLE t DELETE WHEREلجداول MergeTree غير المكررة (#2634).
- دعم الأنواع الاعتباطية لعائلة الدوال التجميعية
uniq*(#2010).
- دعم الأنواع الاعتباطية في معاملات المقارنة (#2026).
- يتيح ملف
users.xmlتعيين قناع شبكة فرعية بالتنسيق
10.0.0.1/255.255.255.0. وهذا ضروري لاستخدام الأقنعة مع شبكات IPv6 التي تحتوي على أصفار في الوسط (#2637).
- تمت إضافة الدالة
arrayDistinct(#2670).
- يمكن الآن لمحرك SummingMergeTree العمل مع أعمدة من النوع AggregateFunction (Constantin S. Pan).
- تم تغيير مخطط ترقيم الإصدارات. يحتوي الجزء الأول الآن على سنة الإصدار (ميلادي، وفق توقيت موسكو، مطروحًا منها 2000)، ويحتوي الجزء الثاني على رقم التغييرات الرئيسية (ويزداد في معظم الإصدارات)، أما الجزء الثالث فهو إصدار التصحيح. وتظل الإصدارات متوافقة مع الإصدارات السابقة، ما لم يُذكر خلاف ذلك في سجل التغييرات.
- تحويل الأعداد ذات الفاصلة العائمة إلى سلسلة نصية أصبح أسرع (Amos Bird).
- إذا تم تخطي بعض الصفوف أثناء عملية الإدراج بسبب أخطاء التحليل (وهذا ممكن عند تفعيل الإعدادين
input_allow_errors_numو
input_allow_errors_ratio)، فإن عدد الصفوف التي تم تخطيها يُكتب الآن في سجل الخادم (Leonardo Cecchi).
- تم إصلاح الأمر TRUNCATE للجداول المؤقتة (Amos Bird).
- تم إصلاح حالة توقف متبادل نادرة في مكتبة عميل ZooKeeper كانت تحدث عند وقوع خطأ في الشبكة أثناء قراءة الاستجابة (c315200).
- تم إصلاح خطأ أثناء التحويل باستخدام CAST إلى الأنواع Nullable (#1322).
- تم إصلاح النتيجة غير الصحيحة للدالة
maxIntersection()عندما كانت حدود الفترات متطابقة (Michael Furmur).
- تم إصلاح التحويل غير الصحيح لسلسلة تعبيرات OR في وسيطة دالة (chenxing-xc).
- تم إصلاح تراجع الأداء في الاستعلامات التي تحتوي على تعبيرات
IN (subquery)داخل استعلام فرعي آخر (#2571).
- تم إصلاح عدم التوافق بين الخوادم ذات الإصدارات المختلفة في الاستعلامات الموزعة التي تستخدم دالة
CASTغير المكتوبة بأحرف كبيرة (fe8c4d6).
- أُضيفت علامات الاقتباس المفقودة حول المعرّفات في الاستعلامات المرسلة إلى نظام إدارة قواعد بيانات خارجي (#2635).
- لا ينجح تحويل سلسلة نصية تحتوي على الرقم صفر إلى DateTime. مثال:
SELECT toDateTime('0'). وهذا أيضًا هو سبب عدم عمل
DateTime DEFAULT '0'في الجداول، وكذلك
<null_value>0</null_value>في القواميس. الحل: استبدل
0بـ
0000-00-00 00:00:00.
إصدار ClickHouse 1.1
إصدار ClickHouse 1.1.54394، 2018-07-12
- تمت إضافة الدالة التجميعية
histogram(Mikhail Surin).
- يمكن الآن استخدام
OPTIMIZE TABLE ... FINALبدون تحديد الأقسام في
ReplicatedMergeTree(Amos Bird).
- تم إصلاح مشكلة تتعلق بمهلة
timeoutقصيرة جدًا للمقابس
sockets(ثانية واحدة) عند القراءة والكتابة أثناء إرسال البيانات المكررة وتنزيلها، مما كان يجعل تنزيل الأجزاء الكبيرة مستحيلاً عند وجود حمل على الشبكة أو القرص (وكان يؤدي إلى محاولات متكررة لتنزيل الأجزاء). ظهر هذا الخطأ في الإصدار 1.1.54388.
- تم إصلاح مشكلات كانت تحدث عند استخدام chroot في ZooKeeper إذا أدرجت كتل بيانات مكررة في الجدول.
- أصبحت الدالة
hasتعمل الآن بشكل صحيح مع مصفوفة تحتوي على عناصر Nullable (#2115).
- أصبح الجدول
system.tablesيعمل الآن بشكل صحيح عند استخدامه في الاستعلامات الموزعة. كما أصبح العمودان
metadata_modification_timeو
engine_fullغير افتراضيين. وتم أيضًا إصلاح خطأ كان يحدث عند طلب هذين العمودين فقط من الجدول.
- تم إصلاح عمل جدول
TinyLogالفارغ بعد إدراج كتلة بيانات فارغة (#2563).
- أصبح الجدول
system.zookeeperيعمل حتى إذا كانت قيمة العقدة في ZooKeeper هي NULL.
إصدار ClickHouse 1.1.54390، 2018-07-06
- يمكن إرسال الاستعلامات بتنسيق
multipart/form-data(ضمن الحقل
query)، وهو أمر مفيد إذا كانت هناك أيضًا بيانات خارجية تُرسَل لمعالجة الاستعلام (Olga Hvostikova).
- أُضيفت إمكانية تمكين أو تعطيل معالجة علامات الاقتباس المفردة والمزدوجة عند قراءة البيانات بتنسيق CSV. يمكنك ضبط ذلك من خلال الإعدادين
format_csv_allow_single_quotesو
format_csv_allow_double_quotes(Amos Bird).
- يمكن الآن استخدام
OPTIMIZE TABLE ... FINALمن دون تحديد القسم في الإصدارات غير المكررة من
MergeTree(Amos Bird).
- تحسين الأداء، وتقليل استهلاك الذاكرة، والتتبّع الصحيح لاستهلاك الذاكرة عند استخدام المعامل IN عندما يمكن استخدام فهرس للجدول (#2584).
- أُزيل التحقق المتكرر من checksums عند إضافة جزء بيانات. وهذا مهم عند وجود عدد كبير من replicas، لأن العدد الإجمالي لعمليات التحقق في هذه الحالات كان يساوي N^2.
- أُضيف دعم الوسيطات
Array(Tuple(...))للدالة
arrayEnumerateUniq(#2573).
- أُضيف دعم
Nullableللدالة
runningDifference(#2594).
- تحسّن أداء تحليل query عند وجود عدد كبير جدًا من expressions (#2572).
- تسريع اختيار أجزاء بيانات لعمليات merging في جداول
ReplicatedMergeTree. وتسريع استعادة session الخاصة بـ ZooKeeper (#2597).
- يُعاد إنشاء الملف
format_version.txtلجداول
MergeTreeإذا كان مفقودًا، وهذا منطقي إذا شُغِّل ClickHouse بعد نسخ بنية directory من دون الملفات (Ciprian Hacman).
- تم إصلاح خطأ عند العمل مع ZooKeeper كان قد يجعل استعادة حالتي الجلسة والقراءة فقط للجداول قبل إعادة تشغيل الخادم أمراً غير ممكن.
- تم إصلاح خطأ عند العمل مع ZooKeeper كان قد يؤدي إلى عدم حذف العُقد القديمة إذا انقطعت الجلسة.
- تم إصلاح خطأ في الدالة
quantileTDigestلوسيطات Float (ظهر هذا الخطأ لأول مرة في الإصدار 1.1.54388) (Mikhail Surin).
- تم إصلاح خطأ في الفهرس لجداول MergeTree إذا كان عمود المفتاح الأساسي موجوداً داخل دالة تحويل الأنواع بين الأعداد الصحيحة الموقعة وغير الموقعة من الحجم نفسه (#2603).
- تم إصلاح segfault عند استخدام
macrosمن دون وجودها في ملف الإعدادات (#2570).
- تم إصلاح التبديل إلى قاعدة البيانات
defaultعند إعادة اتصال العميل (#2583).
- تم إصلاح خطأ كان يحدث عند تعطيل الإعداد
use_index_for_in_with_subqueries.
إصلاح أمني:
- لم يعد بالإمكان إرسال الملفات عند الاتصال بـ MySQL (
LOAD DATA LOCAL INFILE).
إصدار ClickHouse 1.1.54388، 2018-06-28
- دعم الاستعلام
ALTER TABLE t DELETE WHEREللجداول المكررة. تمت إضافة الجدول
system.mutationsلتتبّع تقدّم هذا النوع من الاستعلامات.
- دعم الاستعلام
ALTER TABLE t [REPLACE|ATTACH] PARTITIONلجداول *MergeTree.
- دعم الاستعلام
TRUNCATE TABLE(Winter Zhang)
- عدة استعلامات
SYSTEMجديدة للجداول المكررة (
RESTART REPLICAS,
SYNC REPLICA,
[STOP|START] [MERGES|FETCHES|SENDS REPLICATED|REPLICATION QUEUES]).
- أُضيفت إمكانية الكتابة إلى جدول يستخدم محرك MySQL، بالإضافة إلى دالة الجدول المقابلة (sundy-li).
- أُضيفت دالة الجدول
url()ومحرك الجدول
URL(Alexander Sapin).
- أُضيفت الدالة التجميعية
windowFunnel(sundy-li).
- أُضيفت الدالتان
startsWithو
endsWithللسلاسل النصية (Vadim Plakhtinsky).
- تتيح دالة الجدول
numbers()الآن تحديد الإزاحة (Winter Zhang).
- يمكن الآن إدخال كلمة مرور
clickhouse-clientبشكل تفاعلي.
- يمكن الآن إرسال سجلات الخادم إلى syslog (Alexander Krasheninnikov).
- دعم التسجيل في القواميس التي تستخدم مصدر مكتبة مشتركة (Alexander Sapin).
- دعم محددات CSV مخصصة (Ivan Zhukov)
- أُضيف الإعداد
date_time_input_format. إذا غيّرت هذا الإعداد إلى
'best_effort'، فستُقرأ قيم DateTime بمجموعة واسعة من التنسيقات.
- أُضيفت الأداة
clickhouse-obfuscatorلتشويش البيانات. مثال على الاستخدام: نشر البيانات المستخدمة في اختبارات الأداء.
- أُضيفت إمكانية حساب وسيطات
andفقط عند الحاجة إليها (Anastasia Tsarkova)
- أصبح التحويل البرمجي الفوري (JIT) إلى الشفرة الأصلية متاحًا الآن لبعض التعبيرات (pyos).
- لم تعد التكرارات تظهر في استعلام يحتوي على
DISTINCTو
ORDER BY.
- لم تعد الاستعلامات التي تحتوي على
ARRAY JOINو
arrayFilterتُرجع نتائج غير صحيحة.
- تم إصلاح خطأ عند قراءة عمود مصفوفة من بنية Nested (#2066).
- تم إصلاح خطأ عند تحليل الاستعلامات التي تحتوي على عبارة HAVING مثل
HAVING tuple IN (...).
- تم إصلاح خطأ عند تحليل الاستعلامات التي تحتوي على أسماء مستعارة تكرارية.
- تم إصلاح خطأ عند القراءة من ReplacingMergeTree مع شرط في PREWHERE يستبعد جميع الصفوف (#2525).
- لم تكن إعدادات ملف تعريف المستخدم تُطبَّق عند استخدام الجلسات في واجهة HTTP.
- تم إصلاح طريقة تطبيق الإعدادات من معاملات سطر الأوامر في clickhouse-local.
- تستخدم مكتبة عميل ZooKeeper الآن مهلة الجلسة الواردة من الخادم.
- تم إصلاح خلل في مكتبة عميل ZooKeeper عندما كان العميل ينتظر استجابة الخادم مدة أطول من المهلة.
- تم إصلاح استبعاد الأجزاء في الاستعلامات التي تحتوي على شروط على أعمدة مفتاح التقسيم (#2342).
- أصبحت عمليات الدمج ممكنة الآن بعد
CLEAR COLUMN IN PARTITION(#2315).
- تم إصلاح تعيين الأنواع في دالة الجدول ODBC (sundy-li).
- تم إصلاح مقارنات الأنواع لـ
DateTimeمع المنطقة الزمنية وبدونها (Alexander Bocharov).
- تم إصلاح التحليل النحوي وتنسيق المعامل
CAST.
- تم إصلاح الإدراج في العرض المادي لمحرك الجداول Distributed (Babacar Diassé).
- تم إصلاح حالة تسابق عند كتابة البيانات من المحرك
Kafkaإلى العروض المادية (Yangkuan Liu).
- تم إصلاح SSRF في دالة الجدول remote().
- تم إصلاح سلوك الخروج في
clickhouse-clientفي وضع الأسطر المتعددة (#2510).
- أصبحت المهام الخلفية في الجداول المكررة تُنفَّذ الآن ضمن مجمع مؤشرات ترابط بدلًا من مؤشرات ترابط منفصلة (Silviu Caragea).
- تم تحسين أداء ضغط LZ4.
- أصبح تحليل الاستعلامات التي تحتوي على عدد كبير من عمليات JOIN والاستعلامات الفرعية أسرع.
- أصبحت ذاكرة DNS المؤقتة تُحدَّث تلقائيًا عند وجود عدد كبير جدًا من أخطاء الشبكة.
- لم تعد عمليات الإدراج في الجداول تتم إذا تعذّر الإدراج في أحد العروض المادية بسبب وجود عدد كبير جدًا من الأجزاء فيه.
- تم تصحيح التفاوت في عدادات الأحداث
Queryو
SelectQueryو
InsertQuery.
- يُسمح بتعبيرات مثل
tuple IN (SELECT tuple)إذا كانت أنواع tuple متطابقة.
- يمكن لخادم يحتوي على جداول مكررة أن يبدأ التشغيل حتى إذا لم تكن قد أعددت ZooKeeper.
- عند حساب عدد أنوية CPU المتاحة، أصبحت القيود المفروضة عبر cgroups تؤخذ في الحسبان (Atri Sharma).
- أُضيف chown لأدلة config في ملف config الخاص بـ systemd (Mikhail Shiryaev).
- يمكن استخدام المصرّف gcc8 لعمليات البناء.
- أُضيفت إمكانية بناء llvm من submodule.
- جرى تحديث إصدار مكتبة librdkafka إلى v0.11.4.
- أُضيفت إمكانية استخدام مكتبة النظام libcpuid. كما جرى تحديث إصدار المكتبة إلى 0.4.0.
- أُصلحت عملية البناء باستخدام مكتبة vectorclass (Babacar Diassé).
- يُنشئ CMake الآن ملفات لـ ninja افتراضيًا (كما عند استخدام
-G Ninja).
- أُضيفت إمكانية استخدام مكتبة libtinfo بدلًا من libtermcap (Georgy Kondratiev).
- أُصلح تعارض في ملف ترويسة في Fedora Rawhide (#2520).
تغييرات غير متوافقة مع الإصدارات السابقة:
- أُزيل الإفلات في التنسيقين
Verticalو
Pretty*، وحُذف التنسيق
VerticalRaw.
- إذا استُخدمت خوادم بالإصدار 1.1.54388 (أو أحدث) وخوادم بإصدار أقدم في الوقت نفسه ضمن استعلام موزّع، وكان الاستعلام يحتوي على التعبير
cast(x, 'Type')من دون الكلمة المفتاحية
AS، وكانت الكلمة
castغير مكتوبة بأحرف كبيرة، فسيظهر استثناء برسالة مثل
Not found column cast(0, 'UInt8') in block. الحل: حدّث الخوادم على مستوى المجموعة بأكملها.
إصدار ClickHouse 1.1.54385، 2018-06-01
- تم إصلاح خطأ كان يتسبب، في بعض الحالات، في توقف عمليات ZooKeeper.
إصدار ClickHouse 1.1.54383، 2018-05-22
- تم إصلاح تباطؤ في قائمة انتظار النسخ المتماثل إذا كان للجدول عدد كبير من النُسخ المتماثلة.
إصدار ClickHouse 1.1.54381، 2018-05-14
- تم إصلاح تسرّب في العُقد داخل ZooKeeper عند فقدان ClickHouse الاتصال بخادم ZooKeeper.
إصدار ClickHouse 1.1.54380، 2018-04-21
- تمت إضافة دالة الجدول
file(path, format, structure). مثال يوضح قراءة البايتات من
/dev/urandom:
ln -s /dev/urandom /var/lib/clickhouse/user_files/random``clickhouse-client -q "SELECT * FROM file('random', 'RowBinary', 'd UInt8') LIMIT 10".
- يمكن وضع الاستعلامات الفرعية بين قوسين
()لتحسين وضوح الاستعلام وسهولة قراءته. على سبيل المثال:
(SELECT 1) UNION ALL (SELECT 1).
- لا تدخل استعلامات
SELECTالبسيطة من جدول
system.processesضمن حد
max_concurrent_queries.
- تم إصلاح السلوك غير الصحيح للمُعامل
INعند إجراء select من
MATERIALIZED VIEW.
- تم إصلاح التصفية غير الصحيحة حسب فهرس التقسيم في تعبيرات مثل
partition_key_column IN (...).
- تم إصلاح عدم القدرة على تنفيذ استعلام
OPTIMIZEعلى نسخة متماثلة غير قائدة إذا تم تنفيذ
REANAMEعلى الجدول.
- تم إصلاح خطأ التخويل عند تنفيذ استعلامات
OPTIMIZEأو
ALTERعلى نسخة متماثلة غير قائدة.
- تم إصلاح تجمّد
KILL QUERY.
- تم إصلاح خطأ في مكتبة عميل ZooKeeper أدى إلى فقدان عمليات watch، وتجمّد طابور DDL موزع، وحدوث تباطؤ في قائمة انتظار النسخ المتماثل إذا استُخدمت بادئة
chrootغير فارغة في تهيئة ZooKeeper.
- أُزيل دعم التعبيرات مثل
(a, b) IN (SELECT (a, b))(يمكنك استخدام التعبير المكافئ
(a, b) IN (SELECT a, b)). في الإصدارات السابقة، كانت هذه التعبيرات تؤدي إلى سلوك تصفية
WHEREغير محدد أو تتسبب في أخطاء.
إصدار ClickHouse 1.1.54378، 2018-04-16
- يمكن تغيير مستوى التسجيل دون إعادة تشغيل الخادم.
- أُضيف استعلام
SHOW CREATE DATABASE.
- يمكن تمرير
query_idإلى
clickhouse-client(elBroom).
- إعداد جديد:
max_network_bandwidth_for_all_users.
- أُضيف دعم
ALTER TABLE ... PARTITION ...لـ
MATERIALIZED VIEW.
- أُضيفت معلومات عن حجم أجزاء البيانات بصورتها غير المضغوطة في جدول النظام.
- دعم التشفير بين الخوادم للجداول الموزعة (
<secure>1</secure>في إعدادات النسخة المتماثلة ضمن
<remote_servers>).
- تهيئة على مستوى الجدول لعائلة
ReplicatedMergeTreeلتقليل كمية البيانات المخزنة في ZooKeeper إلى الحد الأدنى:
use_minimalistic_checksums_in_zookeeper = 1
- إعداد الموجّه في
clickhouse-client. افتراضيًا، تُعرَض الآن أسماء الخوادم في الموجّه. ويمكن تغيير الاسم المعروض للخادم. كما يُرسَل هذا الاسم أيضًا في ترويسة HTTP
X-ClickHouse-Display-Name(Kirill Shvakov).
- يمكن تحديد عدة
topicsمفصولة بفواصل لمحرك
Kafka(Tobias Adamson)
- عند إيقاف استعلام بواسطة
KILL QUERYأو
replace_running_query، يتلقى العميل الاستثناء
Query was canceledبدلًا من نتيجة غير مكتملة.
- تُنفَّذ استعلامات
ALTER TABLE ... DROP/DETACH PARTITIONفي مقدمة قائمة انتظار النسخ المتماثل.
- يمكن استخدام
SELECT ... FINALو
OPTIMIZE ... FINALحتى عندما يحتوي الجدول على جزء بيانات واحد فقط.
- يُعاد إنشاء جدول
query_logتلقائيًا إذا حُذف يدويًا (Kirill Shvakov).
- تعمل الدالة
lengthUTF8بسرعة أكبر (zhang2014).
- تحسَّن أداء عمليات الإدراج المتزامنة في جداول
Distributed(
insert_distributed_sync = 1) عند وجود عدد كبير جدًا من shards.
- يقبل الخادم إعدادَي
send_timeoutو
receive_timeoutمن العميل ويطبّقهما عند الاتصال بالعميل (ويُطبَّقان بترتيب عكسي: إذ يُضبط
send_timeoutالخاص بمقبس الخادم على قيمة
receive_timeoutالمستلمة من العميل، والعكس صحيح).
- أصبحت آلية الاسترداد بعد التعطل أكثر متانة لعمليات الإدراج غير المتزامنة في جداول
Distributed.
- تغيّر نوع الإرجاع للدالة
countEqualمن
UInt32إلى
UInt64(谢磊).
- تم إصلاح خطأ في
INعندما يكون الطرف الأيسر من التعبير من النوع
Nullable.
- تُعاد الآن نتائج صحيحة عند استخدام tuples مع
INعندما تكون بعض مكوّنات الـ tuple موجودة في فهرس الجدول.
- يعمل الآن الحد
max_execution_timeبشكل صحيح مع الاستعلامات الموزعة.
- تم إصلاح أخطاء عند حساب حجم الأعمدة المركبة في جدول
system.columns.
- تم إصلاح خطأ عند إنشاء جدول مؤقت باستخدام
CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS.
- تم إصلاح أخطاء في
StorageKafka(##2075)
- تم إصلاح أعطال الخادم الناتجة عن وسيطات غير صالحة لبعض الدوال التجميعية.
- تم إصلاح الخطأ الذي كان يمنع الاستعلام
DETACH DATABASEمن إيقاف المهام الخلفية لجداول
ReplicatedMergeTree.
- أصبحت حالة
Too many partsأقل احتمالًا عند الإدراج في العروض المادية المجمّعة (##2084).
- تم تصحيح المعالجة التكرارية لعمليات الاستبدال في التهيئة إذا كان أحدها يتطلب أن يتبعه استبدال آخر على المستوى نفسه.
- تم تصحيح الصياغة في ملف البيانات الوصفية عند إنشاء
VIEWيستخدم استعلامًا مع
UNION ALL.
- يعمل
SummingMergeTreeالآن بشكل صحيح عند جمع هياكل البيانات المتداخلة ذات المفتاح المركب.
- تم إصلاح احتمال حدوث حالة تسابق عند اختيار القائد لجداول
ReplicatedMergeTree.
- يدعم البناء
ninjaبدلًا من
make، ويستخدم
ninjaافتراضيًا عند إنشاء الإصدارات.
- أُعيدت تسمية الحزم على النحو التالي:
clickhouse-server-baseإلى
clickhouse-common-static؛ و
clickhouse-server-commonإلى
clickhouse-server؛ و
clickhouse-common-dbgإلى
clickhouse-common-static-dbg. للتثبيت، استخدم
clickhouse-server clickhouse-client. ستظل الحزم ذات الأسماء القديمة متوفرة في المستودعات للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.
- أُزيل التفسير الخاص لتعبير
INعند تحديد مصفوفة في الطرف الأيسر. سابقًا، كان التعبير
arr IN (set)يُفسَّر على أنه “يوجد عنصر واحد على الأقل من
arrينتمي إلى
set”. للحصول على السلوك نفسه في الإصدار الجديد، اكتب
arrayExists(x -> x IN (set), arr).
- عُطِّل الاستخدام غير الصحيح لخيار المقبس
SO_REUSEPORT، الذي كان مُفعّلًا افتراضيًا بشكل غير صحيح في مكتبة Poco. لاحظ أنه في Linux لم يعد هناك أي داعٍ لتحديد العنوانين
::و
0.0.0.0معًا للاستماع — استخدم
::فقط، لأنه يتيح الاستماع إلى الاتصالات عبر كلٍّ من IPv4 وIPv6 (باستخدام إعدادات نواة النظام الافتراضية). ويمكنك أيضًا الرجوع إلى سلوك الإصدارات السابقة بتحديد
<listen_reuse_port>1</listen_reuse_port>في config.
إصدار ClickHouse 1.1.54370، 2018-03-16
- تمت إضافة جدول
system.macrosوالتحديث التلقائي للماكروهات عند تغيير ملف الإعدادات.
- تمت إضافة الاستعلام
SYSTEM RELOAD CONFIG.
- تمت إضافة الدالة التجميعية
maxIntersections(left_col, right_col)، التي تُرجع الحد الأقصى لعدد الفترات المتداخلة
[left; right]في الوقت نفسه. وتُرجع الدالة
maxIntersectionsPosition(left, right)بداية الفترة التي تحقق هذا الحد الأقصى. (Michael Furmur).
- عند إدراج البيانات في جدول
Replicated، يُرسَل عدد أقل من الطلبات إلى
ZooKeeper(كما اختفت معظم الأخطاء على مستوى المستخدم من سجل
ZooKeeper).
- أُضيفت إمكانية إنشاء أسماء مستعارة لمجموعات البيانات. مثال:
WITH (1, 2, 3) AS set SELECT number IN set FROM system.numbers LIMIT 10.
- تم إصلاح الخطأ
Illegal PREWHEREعند القراءة من جداول Merge الخاصة بجداول
Distributed.
- أُضيفت إصلاحات تتيح لك تشغيل clickhouse-server في حاويات Docker التي تعمل بـ IPv4 فقط.
- تم إصلاح حالة تسابق عند القراءة من جدول النظام
system.parts_columns.
- أُزيل التخزين المؤقت المزدوج أثناء عملية insert متزامنة إلى جدول
Distributed، وهو ما كان قد يتسبب في انتهاء مهلة الاتصال.
- تم إصلاح خلل كان يتسبب في فترات انتظار طويلة جدًا لنسخة replica غير متاحة قبل بدء استعلام
SELECT.
- تم إصلاح التواريخ غير الصحيحة في جدول
system.parts.
- تم إصلاح خلل كان يجعل من المستحيل insert البيانات في جدول
Replicatedإذا كانت قيمة
chrootغير فارغة في إعدادات عنقود
ZooKeeper.
- تم إصلاح خوارزمية الدمج العمودي لجدول ذي
ORDER BYفارغ.
- تمت استعادة إمكانية استخدام القواميس في الاستعلامات على الجداول البعيدة، حتى إذا لم تكن هذه القواميس موجودة على الخادم الطالب. فُقدت هذه الوظيفة في الإصدار 1.1.54362.
- تمت استعادة السلوك الخاص بالاستعلامات مثل
SELECT * FROM remote('server2', default.table) WHERE col IN (SELECT col2 FROM default.table)عندما كان ينبغي أن يستخدم الطرف الأيمن من
INالجدول البعيد
default.tableبدلًا من الجدول المحلي. كان هذا السلوك معطّلًا في الإصدار 1.1.54358.
- أُزيل تسجيل السجلات الزائد على مستوى الخطأ للرسالة
Not found column ... in block.
إصدار ClickHouse 1.1.54362، 2018-03-11
- أصبح التجميع بدون
GROUP BYلمجموعة فارغة (مثل
SELECT count(*) FROM table WHERE 0) يعيد الآن نتيجةً تحتوي على صف واحد بقيم null لدوال التجميع، امتثالًا لمعيار SQL. لاستعادة السلوك السابق (إرجاع نتيجة فارغة)، اضبط
empty_result_for_aggregation_by_empty_setعلى 1.
- أُضيف تحويل للأنواع في
UNION ALL. كما أصبح مسموحًا باستخدام أسماء alias مختلفة في مواضع
SELECTداخل
UNION ALL، امتثالًا لمعيار SQL.
- أصبح دعم التعبيرات العشوائية متاحًا في عبارات
LIMIT BY. سابقًا، كان يمكن استخدام الأعمدة الناتجة عن
SELECTفقط.
- يُستخدم فهرس جداول
MergeTreeعند تطبيق
INعلى tuple من التعبيرات المأخوذة من أعمدة المفتاح الأساسي. مثال:
WHERE (UserID, EventDate) IN ((123, '2000-01-01'), ...)(Anastasiya Tsarkova).
- أُضيفت الأداة
clickhouse-copierللنسخ بين المجموعات وإعادة توزيع البيانات (beta).
- أُضيفت دوال consistent hash التالية:
yandexConsistentHash,
jumpConsistentHash,
sumburConsistentHash. ويمكن استخدامها كمفتاح sharding لتقليل حجم Network traffic أثناء عمليات إعادة التوزيع اللاحقة.
- أُضيفت الدوال:
arrayAny,
arrayAll,
hasAny,
hasAll,
arrayIntersect,
arrayResize.
- أُضيفت الدالة
arrayCumSum(Javi Santana).
- أُضيفت الدوال
parseDateTimeBestEffort,
parseDateTimeBestEffortOrZero، و
parseDateTimeBestEffortOrNullلقراءة قيمة DateTime من سلسلة نصية تحتوي على نص بتنسيقات محتملة ومتنوعة جدًا.
- يمكن إعادة تحميل البيانات جزئيًا من external dictionaries أثناء التحديث (أي تحميل السجلات التي تكون فيها قيمة الحقل المحدد أكبر من قيمتها في التنزيل السابق فقط) (Arsen Hakobyan).
- أُضيفت table function
cluster. مثال:
cluster(cluster_name, db, table). ويمكن لـ table function
remoteقبول اسم cluster كوسيط أول إذا كان محددًا كـ Identifier.
- يمكن استخدام table functions
remoteو
clusterفي استعلامات
INSERT.
- أُضيفت الأعمدة الافتراضية
create_table_queryو
engine_fullإلى table
system.tables. والعمود
metadata_modification_timeافتراضي.
- أُضيف العمودان
data_pathو
metadata_pathإلى جدولي
system.tablesو
system.databases، وأُضيف العمود
pathإلى جدولي
system.partsو
system.parts_columns.
- أُضيفت معلومات إضافية عن عمليات merge في table
system.part_log.
- يمكن استخدام مفتاح partitioning عشوائي لجدول
system.query_log(Kirill Shvakov).
- أصبح الاستعلام
SHOW TABLESيعرض الآن أيضًا temporary tables. كما أُضيفت temporary tables والعمود
is_temporaryإلى
system.tables(zhang2014).
- أُضيف استعلاما
DROP TEMPORARY TABLEو
EXISTS TEMPORARY TABLE(zhang2014).
- تمت إضافة دعم
SHOW CREATE TABLEللجداول المؤقتة (zhang2014).
- أُضيف parameter الإعداد
system_profileللإعدادات التي تستخدمها العمليات الداخلية.
- تمت إضافة دعم تحميل
object_idبوصفه attribute في Dictionaries
MongoDB(Pavel Litvinenko).
- تتم قراءة
nullعلى أنه default value عند تحميل البيانات لـ external Dictionary من مصدر
MongoDB(Pavel Litvinenko).
- أصبحت قراءة قيم
DateTimeبتنسيق
Valuesمن Unix timestamp ممكنة من دون single quotes.
- أصبح failover مدعومًا في table functions
remoteفي الحالات التي تفتقد فيها بعض النسخ المتماثلة إلى الجدول المطلوب.
- يمكن تجاوز إعدادات configuration من سطر الأوامر عند تشغيل
clickhouse-server. مثال:
clickhouse-server -- --logger.level=information.
- تم تنفيذ الدالة
emptyلوسيط من النوع
FixedString: تُرجع الدالة القيمة 1 إذا كانت السلسلة تتكوّن بالكامل من بايتات صفرية (zhang2014).
- تمت إضافة المعلَمة
listen_tryconfiguration للاستماع إلى عنوان استماع واحد على الأقل دون إنهاء التشغيل، إذا تعذّر الاستماع إلى بعض العناوين (وهذا مفيد للأنظمة التي يكون فيها دعم IPv4 أو IPv6 معطّلًا).
- تمت إضافة محرك الجدول
VersionedCollapsingMergeTree.
- دعم الصفوف وأي أنواع رقمية لمصدر القاموس
library.
- يمكن استخدام جداول
MergeTreeبدون مفتاح أساسي (يلزم تحديد
ORDER BY tuple()).
- يمكن إجراء
CASTمن نوع
Nullableإلى نوع غير
Nullableإذا لم تكن الوسيطة
NULL.
- يمكن تنفيذ
RENAME TABLEعلى
VIEW.
- تمت إضافة الدالة
throwIf.
- تمت إضافة الخيار
odbc_default_field_size، الذي يتيح توسيع الحجم الأقصى للقيمة المحمّلة من مصدر ODBC (ويبلغ افتراضيًا 1024).
- يحتوي الآن الجدول
system.processesوالأمر
SHOW PROCESSLISTعلى العمودين
is_cancelledو
peak_memory_usage.
- لم تعد الحدود والحصص المفروضة على النتيجة تُطبَّق على البيانات الوسيطة في استعلامات
INSERT SELECTأو في الاستعلامات الفرعية
SELECT.
- تقليل حالات التفعيل الخاطئ لـ
force_restore_dataعند التحقق من حالة جداول
Replicatedعند بدء تشغيل الخادم.
- تمت إضافة الخيار
allow_distributed_ddl.
- لا يُسمح بالدوال غير الحتمية في التعبيرات الخاصة بمفاتيح جداول
MergeTree.
- تُحمَّل الملفات التي تحتوي على استبدالات من أدلة
config.dبترتيب أبجدي.
- تحسين أداء الدالة
arrayElementفي حالة وجود مصفوفة متعددة الأبعاد ثابتة تحتوي على مصفوفة فارغة كأحد العناصر. مثال:
[[1], []][x].
- أصبح الخادم يبدأ بشكل أسرع عند استخدام ملفات تكوين تحتوي على استبدالات كبيرة جدًا (على سبيل المثال، قوائم كبيرة جدًا لشبكات IP).
- عند تشغيل استعلام، تُنفَّذ الدوال ذات القيم الجدولية مرة واحدة. في السابق، كانت الدالتان الجدوليتان
remoteو
mysqlتنفذان الاستعلام نفسه مرتين لاسترداد بنية الجدول من خادم بعيد.
- يُستخدم مولِّد التوثيق
MkDocs.
- عند محاولة حذف عمود في جدول تعتمد عليه تعبيرات
DEFAULT/
MATERIALIZEDالخاصة بأعمدة أخرى، يُطرَح استثناء (zhang2014).
- تمت إضافة إمكانية تفسير السطر الفارغ في التنسيقات النصية على أنه الرقم 0 لأنواع بيانات
Float. كانت هذه الميزة متاحة سابقًا، لكنها فُقدت في الإصدار 1.1.54342.
- يمكن استخدام قيم
Enumفي الدوال
minو
maxو
sumوبعض الدوال الأخرى. في هذه الحالات، تُستخدم القيم الرقمية المقابلة. كانت هذه الميزة متاحة سابقًا، لكنها فُقدت في الإصدار 1.1.54337.
- تمت إضافة
max_expanded_ast_elementsلتقييد حجم AST بعد توسيع الأسماء المستعارة بشكل متكرر.
- أُصلحت الحالات التي أُزيلت فيها الأعمدة غير الضرورية من الاستعلامات الفرعية عن طريق الخطأ، أو لم تُزل من الاستعلامات الفرعية التي تحتوي على
UNION ALL.
- أُصلح خلل في عمليات الدمج لجداول
ReplacingMergeTree.
- أُصلحت عمليات الإدراج المتزامنة في جداول
Distributed(
insert_distributed_sync = 1).
- أُصلح خطأ segfault في بعض استخدامات
FULLو
RIGHT JOINمع أعمدة مكررة في الاستعلامات الفرعية.
- أُصلح خطأ segfault في بعض استخدامات
replace_running_queryو
KILL QUERY.
- أُصلح ترتيب العمودين
sourceو
last_exceptionفي جدول
system.dictionaries.
- أُصلح خلل كان يحدث عندما لا يحذف استعلام
DROP DATABASEالملف الذي يحتوي على البيانات الوصفية.
- أُصلح استعلام
DROP DATABASEلقواعد بيانات
Dictionary.
- أُصلحت مشكلة انخفاض الدقة في الدالتين
uniqHLL12و
uniqCombinedعند الكاردينالية التي تتجاوز 100 مليون عنصر (Alex Bocharov).
- أُصلح احتساب القيم الافتراضية الضمنية عند الحاجة إلى احتساب التعبيرات الصريحة الافتراضية في الوقت نفسه ضمن استعلامات
INSERT(zhang2014).
- أُصلحت حالة نادرة كان يتعذر فيها اكتمال استعلام على جدول
MergeTree(chenxing-xc).
- أُصلح انهيار كان يحدث عند تشغيل استعلام
CHECKعلى جداول
Distributedإذا كانت جميع الشظايا محلية (chenxing.xc).
- أُصلح تراجع طفيف في الأداء في الدوال التي تستخدم التعبيرات النمطية.
- أُصلح تراجع في الأداء عند إنشاء مصفوفات متعددة الأبعاد من تعبيرات معقدة.
- أُصلح خلل كان قد يؤدي إلى ظهور قسم
FORMATإضافي في ملف
.sqlيحتوي على بيانات وصفية.
- أُصلح خلل كان يتسبب في تطبيق الحد
max_table_size_to_dropعند محاولة حذف
MATERIALIZED VIEWتشير إلى جدول محدد صراحةً.
- أُصلح عدم التوافق مع العملاء القدامى (إذ كانت تُرسل إليهم أحيانًا بيانات من النوع
DateTime('timezone')، وهو ما لا يفهمونه).
- أُصلح خلل عند قراءة عناصر العمود
Nestedفي البُنى التي أُضيفت باستخدام
ALTERلكنها فارغة في الأقسام القديمة، عندما كانت الشروط الخاصة بهذه الأعمدة قد نُقلت إلى
PREWHERE.
- أُصلح خلل عند تصفية الجداول باستخدام الأعمدة الافتراضية
_tableفي الاستعلامات على جداول
Merge.
- أُصلح خلل عند استخدام أعمدة
ALIASفي جداول
Distributed.
- أُصلح خلل كان يجعل الترجمة البرمجية الديناميكية مستحيلة للاستعلامات التي تحتوي على دوال تجميع من عائلة
quantile.
- أُصلح حالة تسابق في مسار تنفيذ الاستعلام كان يحدث في حالات نادرة جدًا عند استخدام جداول
Mergeمع عدد كبير من الجداول، وعند استخدام استعلامات فرعية من نوع
GLOBAL.
- أُصلح انهيار عند تمرير مصفوفات بأحجام مختلفة إلى الدالة
arrayReduceعند استخدام دوال تجميع متعددة الوسائط.
- مُنع استخدام الاستعلامات التي تحتوي على
UNION ALLفي
MATERIALIZED VIEW.
- أُصلح خطأ أثناء تهيئة جدول النظام
part_logعند بدء تشغيل الخادم (يكون
part_logمعطّلًا افتراضيًا).
- أُزيل الخيار
distributed_ddl_allow_replicated_alter. هذا السلوك مفعَّل افتراضيًا.
- أُزيل الإعداد
strict_insert_defaults. إذا كنت تستخدم هذه الميزة، فراسل
feedback@clickhouse.com.
- أُزيل المحرك
UnsortedMergeTree.
إصدار ClickHouse 1.1.54343، 2018-02-05
- تمت إضافة دعم ماكرو لتعريف أسماء المجموعات في استعلامات DDL الموزعة ومُنشئات جداول Distributed:
CREATE TABLE distr ON CLUSTER '{cluster}' (...) ENGINE = Distributed('{cluster}', 'db', 'table').
- تُعالَج الآن الاستعلامات مثل
SELECT ... FROM table WHERE expr IN (subquery)باستخدام فهرس
table.
- تم تحسين معالجة التكرارات عند الإدراج في جداول Replicated، بحيث لم تعد تُبطئ تنفيذ قائمة انتظار النسخ المتماثل.
يتضمن هذا الإصدار إصلاحات لأخطاء الإصدار السابق 1.1.54337:
إصدار ClickHouse 1.1.54342، 2018-01-22
- أُصلِح خلل تراجعي في 1.1.54337: إذا كان المستخدم
defaultيملك صلاحية قراءة فقط، فإن الخادم يرفض بدء التشغيل مع الرسالة
Cannot create database in readonly mode.
- أُصلِح خلل تراجعي في 1.1.54337: على الأنظمة التي تستخدم systemd، تُكتب السجلات دائمًا إلى syslog بغضّ النظر عن التهيئة؛ ولا يزال سكربت watchdog يستخدم init.d.
- أُصلِح خلل تراجعي في 1.1.54337: كانت التهيئة الافتراضية في صورة Docker غير صحيحة.
- أُصلِح سلوك غير حتمي في GraphiteMergeTree (يمكنك ملاحظته في رسائل السجل
Data after merge is not byte-identical to the data on another replicas).
- أُصلِح خطأ قد يؤدي إلى عمليات دمج غير متسقة بعد تنفيذ استعلام OPTIMIZE على جداول Replicated (قد تراه في رسائل السجل
Part ... intersects the previous part).
- تعمل جداول Buffer الآن بشكل صحيح عند وجود أعمدة MATERIALIZED في الجدول الوجهة (بواسطة zhang2014).
- أُصلِح خطأ في تنفيذ NULL.
إصدار ClickHouse 1.1.54337، 2018-01-18
- أُضيف دعم لتخزين المصفوفات متعددة الأبعاد وtuple (
Tupleنوع البيانات) في الجداول.
- أُضيف دعم دوال الجدول لاستعلامات
DESCRIBEو
INSERT. كما أُضيف دعم الاستعلامات الفرعية في
DESCRIBE. أمثلة:
DESC TABLE remote('host', default.hits);
DESC TABLE (SELECT 1);
INSERT INTO TABLE FUNCTION remote('host', default.hits). وأُضيف أيضًا دعم
INSERT INTO TABLEبالإضافة إلى
INSERT INTO.
- جرى تحسين دعم المناطق الزمنية. يمكن إرفاق نوع البيانات
DateTimeبالمنطقة الزمنية المستخدمة في التحليل والتنسيق ضمن التنسيقات النصية. مثال:
DateTime('Asia/Istanbul'). وعند تحديد المناطق الزمنية في الدوال الخاصة بوسائط
DateTime، سيتتبع نوع الإرجاع المنطقة الزمنية، وستُعرض القيمة كما هو متوقع.
- أُضيفت الدوال
toTimeZoneو
timeDiffو
toQuarterو
toRelativeQuarterNum. ويمكن لدوال
toRelativeHour/
Minute/
Secondأخذ قيمة من النوع
Dateكوسيط. واسم الدالة
nowحساس لحالة الأحرف.
- أُضيفت الدالة
toStartOfFifteenMinutes(Kirill Shvakov).
- أُضيفت أداة
clickhouse formatلتنسيق الاستعلامات.
- أُضيفت معلمة الإعداد
format_schema_path(Marek Vavruša). وتُستخدم لتحديد مخطط بصيغة
Cap'n Proto. ولا يمكن أن توجد ملفات المخطط إلا في الدليل المحدد.
- أُضيف دعم لاستبدالات
config(
inclو
conf.d) في إعداد external dictionaries والنماذج (Pavel Yakunin).
- أُضيف عمود يحتوي على توثيق للجدول
system.settings(Kirill Shvakov).
- أُضيف الجدول
system.parts_columnsمع معلومات عن أحجام الأعمدة في كل جزء بيانات من جداول
MergeTree.
- أُضيف الجدول
system.modelsمع معلومات عن نماذج التعلّم الآلي
CatBoostالمحمّلة.
- أُضيفت دالتا الجدول
mysqlو
odbc، وكذلك محركا الجدول المقابلان
MySQLو
ODBC، للوصول إلى قواعد البيانات البعيدة. وهذه الوظيفة ما تزال في المرحلة التجريبية beta.
- أُضيفت إمكانية تمرير وسيط من النوع
AggregateFunctionإلى الدالة التجميعية
groupArray(بحيث يمكنك إنشاء مصفوفة من حالات بعض الدوال التجميعية).
- أُزيلت القيود المفروضة على تركيبات متعددة من combinators الدوال التجميعية. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الدالتين التجميعيتين
avgForEachIfو
avgIfForEach، ولكل منهما سلوك مختلف.
- جرى توسيع combinator الدالة التجميعية
-ForEachليشمل حالة الدوال التجميعية متعددة الوسائط.
- أُضيف دعم للدوال التجميعية ذات الوسائط من نوع
Nullableحتى في الحالات التي تُرجع فيها الدالة نتيجة غير
Nullable(أُضيف بمساهمة من Silviu Caragea). مثال:
groupArrayو
groupUniqArrayو
topK.
- أُضيف الإعداد
max_client_network_bandwidthإلى
clickhouse-client(Kirill Shvakov).
- يُسمح للمستخدمين الذين لديهم الإعداد
readonly = 2بالعمل مع الجداول TEMPORARY (CREATE وDROP وINSERT…) (Kirill Shvakov).
- أُضيف دعم لاستخدام عدة consumers مع محرك
Kafka. كما وُسِّعت خيارات إعداد
Kafka(Marek Vavruša).
- أُضيفت الدالتان
intExp3و
intExp4.
- أُضيفت الدالة التجميعية
sumKahan.
- أُضيفت دوال to * Number* OrNull، حيث إن * Number* نوع رقمي.
- أُضيف دعم لعبارات
WITHفي استعلام
INSERT SELECT(المؤلف: zhang2014).
- أُضيفت الإعدادات:
http_connection_timeoutو
http_send_timeoutو
http_receive_timeout. وتُستخدم هذه الإعدادات خصوصًا لتنزيل أجزاء بيانات لأغراض replication. ويتيح تغيير هذه الإعدادات تنفيذ failover بسرعة أكبر إذا كانت الشبكة مثقلة.
- أُضيف دعم
ALTERللجداول من النوع
Null(Anastasiya Tsarkova).
- جرى توسيع الدالة
reinterpretAsStringلتشمل جميع data types المخزنة بشكل متجاور في الذاكرة.
- أُضيف الخيار
--silentإلى أداة
clickhouse-local. وهو يمنع طباعة معلومات تنفيذ الاستعلام إلى stderr.
- أُضيف دعم لقراءة القيم من النوع
Dateمن النص بصيغة يُحدَّد فيها الشهر و/أو يوم الشهر باستخدام رقم واحد بدلًا من رقمين (Amos Bird).
تحسينات الأداء:
- تحسين أداء الدوال التجميعية
minو
maxو
anyو
anyLastو
anyHeavyو
argMinو
argMaxعند استخدام وسائط
String.
- تحسين أداء الدوال
isInfiniteو
isFiniteو
isNaNو
roundToExp2.
- تحسين أداء تحليل قيم النوعين
Dateو
DateTimeوتنسيقها بتنسيق نصي.
- تحسين أداء ودقة تحليل الأعداد العائمة.
- تقليل استخدام الذاكرة في
JOINعندما يحتوي الطرفان الأيسر والأيمن على أعمدة بأسماء متطابقة غير موجودة في
USING.
- تحسين أداء الدوال التجميعية
varSampو
varPopو
stddevSampو
stddevPopو
covarSampو
covarPopو
corrعلى حساب الاستقرار الحسابي. لا تزال الدوال القديمة متاحة بالأسماء
varSampStableو
varPopStableو
stddevSampStableو
stddevPopStableو
covarSampStableو
covarPopStableو
corrStable.
- تم إصلاح إزالة تكرار البيانات بعد تنفيذ استعلام
DROPأو
DETACH PARTITION. في الإصدار السابق، لم يكن حذف partition ثم إدراج البيانات نفسها مرة أخرى يعمل، لأن الكتل المُدرجة كانت تُعتبر مكررة.
- تم إصلاح خطأ كان قد يؤدي إلى تفسير غير صحيح لعبارة
WHEREفي استعلامات
CREATE MATERIALIZED VIEWمع
POPULATE.
- تم إصلاح خطأ في استخدام المعلمة
root_pathفي إعداد
zookeeper_servers.
- تم إصلاح النتائج غير المتوقعة عند تمرير الوسيط
Dateإلى
toStartOfDay.
- تم إصلاح الدالتين
addMonthsو
subtractMonthsوالحساب الخاص بـ
INTERVAL n MONTHفي الحالات التي تكون فيها النتيجة في السنة السابقة.
- أُضيف الدعم المفقود لنوع البيانات
UUIDفي
DISTINCTو
JOINودوال التجميع
uniqوالقواميس الخارجية (Evgeniy Ivanov). ولا يزال دعم
UUIDغير مكتمل.
- تم إصلاح سلوك
SummingMergeTreeفي الحالات التي يكون فيها مجموع الصفوف صفراً.
- إصلاحات متنوعة لمحرك
Kafka(Marek Vavruša).
- تم إصلاح السلوك غير الصحيح لمحرك الجدول
Join(Amos Bird).
- تم إصلاح السلوك غير الصحيح لـ allocator على FreeBSD وOS X.
- أصبحت الدالة
extractAllتدعم الآن المطابقات الفارغة.
- تم إصلاح خطأ كان يمنع استخدام
libresslبدلاً من
openssl.
- تم إصلاح استعلام
CREATE TABLE AS SELECTعند استخدامه مع الجداول المؤقتة.
- تم إصلاح غياب atomicity عند تحديث قائمة انتظار النسخ المتماثل. وكان هذا قد يؤدي إلى خروج replicas عن التزامن إلى أن يُعاد تشغيل الخادم.
- تم إصلاح overflow محتمل في
gcdو
lcmو
modulo(المعامل
%) (Maks Skorokhod).
- أصبحت ملفات
-preprocessedتُنشأ الآن بعد تغيير
umask(يمكن تغيير
umaskفي config).
- تم إصلاح خطأ في الفحص الخلفي للأجزاء (
MergeTreePartChecker) عند استخدام partition key مخصص.
- تم إصلاح تحليل tuples (قيم نوع البيانات
Tuple) في text formats.
- تم تحسين رسائل الخطأ المتعلقة بالأنواع غير المتوافقة التي يتم تمريرها إلى
multiIfو
arrayوبعض الدوال الأخرى.
- أُعيد تصميم دعم الأنواع
Nullable. وتم إصلاح أخطاء قد تؤدي إلى تعطل الخادم. كما تم إصلاح معظم الأخطاء الأخرى المتعلقة بدعم
NULL، مثل: تحويلات الأنواع غير الصحيحة في INSERT SELECT، والدعم غير الكافي لـ Nullable في HAVING وPREWHERE، ووضع
join_use_nulls، وأنواع Nullable كوسائط للمعامل
OR، وغير ذلك.
- تم إصلاح أخطاء متنوعة مرتبطة بالدلالات الداخلية لأنواع البيانات. ومن الأمثلة على ذلك: الجمع غير الضروري لحقول النوع
Enumفي
SummingMergeTree؛ ومحاذاة أنواع
Enumفي تنسيقات
Pretty، وغير ذلك.
- تم تشديد التحقق من التركيبات المسموح بها للأعمدة المركبة.
- تم إصلاح overflow عند تحديد معلمة كبيرة جداً لنوع البيانات
FixedString.
- تم إصلاح خطأ في دالة التجميع
topKفي الحالة العامة.
- أُضيف التحقق المفقود من تساوي أحجام المصفوفات في وسائط المتغيرات n-ary لدوال التجميع ذات combinator
-Array.
- تم إصلاح خطأ في
--pagerلـ
clickhouse-client(المؤلف: ks1322).
- تم إصلاح precision للدالة
exp10.
- تم إصلاح سلوك الدالة
visitParamExtractبما يحقق توافقاً أفضل مع الوثائق.
- تم إصلاح التعطل عند تحديد أنواع بيانات غير صحيحة.
- تم إصلاح سلوك
DISTINCTفي الحالة التي تكون فيها جميع الأعمدة ثوابت.
- تم إصلاح formatting للاستعلام في حالة استخدام الدالة
tupleElementمع expression ثابتة معقدة كفهرس لعنصر الـ tuple.
- تم إصلاح خطأ في جداول
Dictionaryالخاصة بقواميس
range_hashed.
- تم إصلاح خطأ يؤدي إلى زيادة مفرطة في rows ضمن نتيجة
FULLو
RIGHT JOIN(Amos Bird).
- تم إصلاح تعطل الخادم عند إنشاء وإزالة temporary files في أدلة
config.dأثناء إعادة تحميل config.
- تم إصلاح استعلام
SYSTEM DROP DNS CACHE: تم تفريغ cache لكن عناوين عُقد cluster لم يتم تحديثها.
- تم إصلاح سلوك
MATERIALIZED VIEWبعد تنفيذ
DETACH TABLEللجدول الواقع تحت view (Marek Vavruša).
- تُستخدم أداة
pbuilderفي عمليات البناء. وأصبحت عملية البناء مستقلة تقريبًا بالكامل عن بيئة مضيف البناء.
- تُستخدم عملية بناء واحدة لإصدارات مختلفة من أنظمة التشغيل. وأصبحت الحزم والملفات الثنائية التنفيذية متوافقة مع نطاق واسع من أنظمة Linux.
- أُضيفت حزمة
clickhouse-test. ويمكن استخدامها لتشغيل الاختبارات الوظيفية.
- أصبح من الممكن الآن نشر الأرشيف المصدري
tarballإلى المستودع. ويمكن استخدامه لإعادة إنتاج عملية البناء دون استخدام GitHub.
- أُضيف تكامل محدود مع Travis CI. ونظرًا إلى القيود المفروضة على وقت البناء في Travis، لا يُختبَر إلا بناء التصحيح، ولا تُشغَّل إلا مجموعة فرعية محدودة من الاختبارات.
- أُضيف دعم
Cap'n'Protoفي البناء الافتراضي.
- جرى تغيير تنسيق مصادر التوثيق من
Restricted Textإلى
Markdown.
- أُضيف دعم
systemd(Vladimir Smirnov). وهو معطَّل افتراضيًا بسبب عدم التوافق مع بعض صور أنظمة التشغيل، ويمكن تفعيله يدويًا.
- لأغراض التوليد الديناميكي للشيفرة، دُمج
clangو
lldداخل الملف التنفيذي الثنائي
clickhouse. ويمكن أيضًا استدعاؤهما على هيئة
clickhouse clangو
clickhouse lld.
- أُزيل استخدام امتدادات GNU من الشيفرة. وفُعِّل الخيار
-Wextra. وعند البناء باستخدام
clangيكون الافتراضي هو
libc++بدلًا من
libstdc++.
- استُخرجت مكتبـتا
clickhouse_parsersو
clickhouse_common_ioلتسريع عمليات بناء أدوات متعددة.
- تغيّر تنسيق العلامات في الجداول من النوع
Logالتي تحتوي على أعمدة
Nullableبشكل غير متوافق مع الإصدارات السابقة. إذا كانت لديك مثل هذه الجداول، فيجب تحويلها إلى النوع
TinyLogقبل تشغيل إصدار الخادم الجديد. للقيام بذلك، استبدل
ENGINE = Logبـ
ENGINE = TinyLogفي ملف
.sqlالمقابل داخل دليل
metadata. وإذا كان جدولك لا يحتوي على أعمدة
Nullableأو لم يكن من النوع
Log، فلا يلزمك اتخاذ أي إجراء.
- تمت إزالة الإعداد
experimental_allow_extended_storage_definition_syntax. وهذه الميزة مفعّلة الآن افتراضيًا.
- أُعيدت تسمية الدالة
runningIncomeإلى
runningDifferenceStartingWithFirstvalueلتجنّب الالتباس.
- أُزيلت الصياغة
FROM ARRAY JOIN arrعندما يُستخدم ARRAY JOIN مباشرةً بعد FROM من دون جدول (Amos Bird).
- أُزيل التنسيق
BlockTabSeparatedالذي كان يُستخدم لأغراض العرض التوضيحي فقط.
- تغيّر تنسيق الحالة للدوال التجميعية
varSamp,
varPop,
stddevSamp,
stddevPop,
covarSamp,
covarPop,
corr. إذا كانت لديك حالات مخزّنة لهذه الدوال التجميعية في جداول (باستخدام نوع البيانات
AggregateFunctionأو العروض المادية ذات الحالات المقابلة)، فيُرجى مراسلتنا على feedback@clickhouse.com.
- في إصدارات الخادم السابقة، كانت هناك ميزة غير موثقة: إذا كانت الدالة التجميعية تعتمد على معلمات، فكان لا يزال بإمكانك تحديدها بدون معلمات في نوع البيانات
AggregateFunction. مثال:
AggregateFunction(quantiles, UInt64)بدلًا من
AggregateFunction(quantiles(0.5, 0.9), UInt64). لقد فُقدت هذه الميزة. ومع أنها كانت غير موثقة، فإننا نخطط لدعمها مجددًا في الإصدارات المستقبلية.
- لا يمكن استخدام أنواع البيانات
Enumفي دوال
min/maxالتجميعية. وستعود هذه الإمكانية في الإصدار التالي.
يُرجى الانتباه عند الترقية:
- عند إجراء تحديث متدرّج لعنقود، ففي المرحلة التي تعمل فيها بعض النسخ المتماثلة بإصدار ClickHouse القديم بينما تعمل نسخ أخرى بالإصدار الجديد، تتوقف عملية النسخ المتماثل مؤقتًا وتظهر الرسالة
unknown parameter 'shard'في السجل. وتُستأنف عملية النسخ المتماثل بعد تحديث جميع النسخ المتماثلة في العنقود.
- إذا كانت خوادم العنقود تشغّل إصدارات مختلفة من ClickHouse، فقد تُرجع الاستعلامات الموزعة التي تستخدم الدوال التالية نتائج غير صحيحة:
varSamp,
varPop,
stddevSamp,
stddevPop,
covarSamp,
covarPop,
corr. ينبغي تحديث جميع عُقد العنقود.