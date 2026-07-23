​ نظرة عامة

يُمكِّنك Bring Your Own Cloud (BYOC) من نشر خدمات ClickHouse وتخزين بياناتك مباشرةً داخل حساباتك السحابية الخاصة، بدلًا من الاعتماد على البنية التحتية الافتراضية لـ ClickHouse Cloud. ويُعد هذا النهج مناسبًا بشكل خاص للمؤسسات التي لديها سياسات أمنية صارمة أو متطلبات امتثال تنظيمية تتطلب تحكمًا كاملًا وسيادة تامة على بياناتها.

بصورة عامة، يفصل BYOC بين مستوى التحكم، الذي يعمل داخل ClickHouse VPC وتديره ClickHouse Cloud، ومستوى البيانات، الذي يعمل بالكامل داخل حسابك السحابي ويحتوي على مجموعات ClickHouse وبياناتك ونسخك الاحتياطية. وللاطلاع على عرض تفصيلي للمكونات المعنية وكيفية تدفق الحركة بينها، راجع صفحة البنية المعمارية

إذا كنت ترغب في الحصول على حق الوصول، فيُرجى التواصل معنا. راجع راجع شروط الخدمة الخاصة بنا للحصول على مزيد من المعلومات.

صُمم BYOC خصيصًا لعمليات النشر واسعة النطاق، ويتطلب من العملاء توقيع عقد التزام.

موفرو الخدمات السحابية المدعومون:

AWS (GA)

GCP (GA)

Azure (GA)

المناطق السحابية المدعومة: جميع المناطق العامة المدرجة في وثائق جميعالمدرجة في وثائق المناطق المدعومة الخاصة بنا متاحة لعمليات نشر BYOC. المناطق الخاصة غير مدعومة حاليًا.

​ الميزات المدعومة

SharedMergeTree : يستخدم ClickHouse Cloud وBYOC الملف التنفيذي نفسه والتكوين نفسه. لذلك، تكون جميع ميزات ClickHouse الأساسية مدعومة في BYOC، مثل SharedMergeTree.

: يستخدم ClickHouse Cloud وBYOC الملف التنفيذي نفسه والتكوين نفسه. لذلك، تكون جميع ميزات ClickHouse الأساسية مدعومة في BYOC، مثل SharedMergeTree. Shared Catalog

إمكانية الوصول إلى Console لإدارة حالة الخدمة : يدعم عمليات مثل البدء والإيقاف والإنهاء. عرض الخدمات والحالة.

: النسخ الاحتياطي والاستعادة المُداران

التوسّع الرأسي والأفقي اليدوي.

الخمول/التنبيه التلقائي

Warehouses : Compute-Compute Separation

: Compute-Compute Separation شبكة Zero Trust عبر Tailscale.

Monitoring : يدعم Prometheus scraping للمراقبة المركزية باستخدام Prometheus وGrafana وDatadog. راجع BYOC Observability للحصول على تعليمات الإعداد.

: VPC Peering

S3 الآمن

AWS PrivateLink

GCP Private Service Connect

Azure Private Link

تكامل: راجع القائمة الكاملة في هذه الصفحة.

​ الميزات المخطط لها (غير المدعومة حاليًا)

تتضمن الميزات التالية قيودًا أو أنها غير مدعومة بالكامل في عمليات نشر Bring Your Own Cloud (BYOC).