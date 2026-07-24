Managed ClickStack فقطلا تتوفر AI Notebooks إلا في بيئات Managed ClickStack.
تتوفر AI Notebooks حاليًا في ClickHouse Cloud كميزة تجريبية. وتُدار نماذج الذكاء الاصطناعي ومزوّدوها تلقائيًا بواسطة المنصة. قبل استخدام AI Notebooks:
الإعداد
- تمكين Generative AI — يجب على مسؤول الفريق تفعيل زر تبديل الموافقة الخاص بـ Generative AI. راجع تمكين Generative AI.
- الوصول إلى Notebooks — يجب أن يتضمن دورك أذونات القراءة والكتابة لـ Notebooks.
يجب على مسؤول الفريق تفعيل زر تبديل الموافقة على Generative AI قبل أن يصبح استخدام دفاتر الملاحظات (وسائر ميزات الذكاء الاصطناعي) ممكنًا.
تمكين Generative AI
- انتقل إلى Team Settings > Security Policies.
- فعّل Generative AI.
- راجع مربع حوار الموافقة ثم اقبلها.
استخدام AI Notebooks
إنشاء دفتر الملاحظات
- اختر Notebooks من الشريط الجانبي الأيسر.
- انقر على New Private Notebook (مرئي لك فقط) أو New Shared Notebook (مرئي لفريقك).
في أسفل دفتر الملاحظات، أدخل موجّهًا يصف ما تريد التحقيق فيه — على سبيل المثال، “لماذا ارتفعت معدلات الأخطاء في خدمة checkout خلال الساعة الماضية؟” اضغط إرسال (أو اضغط Enter). سيقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بما يلي:
إجراء تحقيق بالذكاء الاصطناعي
- فحص مصادر البيانات المتاحة لك.
- تشغيل استعلامات البحث والتجميع على السجلات والتتبعات والمقاييس لديك.
- إنشاء سلسلة من البطاقات تعرض مسار تفكيره، والاستعلامات التي شغّلها، والمخططات البيانية الوسيطة، وملخصًا نهائيًا يتضمن الاستنتاجات.
أثناء تحقيق الذكاء الاصطناعي، قد تلاحظ خطوة وسيطة تكشف شيئًا مثيرًا للاهتمام، لكن الوكيل واصل العمل في مسار مختلف. تتيح لك ميزة التفريع إعادة البدء من تلك النقطة باستخدام موجّه مختلف، من دون فقدان مسار التحقيق الأصلي. لإنشاء فرع:
إنشاء فرع في التحقيق
- وسّع بطاقة لمسار التفكير وانقر على Restart from Here.
- في مربع الحوار، أدخل موجّهًا معدّلًا يوجّه التحقيق إلى المسار الجديد.
- انقر على Interrupt & Create Branch. سيبدأ الذكاء الاصطناعي فرعًا جديدًا من التحقيق من تلك النقطة.
بالإضافة إلى البطاقات التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي، يمكنك إضافة كتل التحليل الخاصة بك باستخدام الأزرار الموجودة أسفل دفتر الملاحظات:
إضافة بطاقات يدوية
بعد إضافة بطاقة، تُفتح في وضع التحرير المضمن، حيث يمكنك تهيئة مصدر البيانات وعوامل التصفية والتجميعات — وهي الواجهة نفسها المستخدمة عند إنشاء مرئيات لوحات المعلومات. انقر على Save لإتمام البطاقة. تُضاف البطاقات اليدوية أسفل آخر بطاقة ظاهرة في الفرع الحالي. ويمكنك تغيير حجم البطاقات رأسيًا بسحب حافتها السفلية.
|الزر
|الاختصار
|الوصف
|البحث
S
|عرض بحث للسجلات/التتبعات، وهو مكافئ لصفحة البحث.
|مخطط
L
|مخطط خطي لسلسلة زمنية، باستخدام أداة إنشاء المرئيات نفسها المستخدمة في لوحات المعلومات.
|جدول
T
|عرض جدولي للتجميعات.
|Markdown
M
|نص حر للملاحظات أو الفرضيات أو الاستنتاجات.
إذا كان تحقيق بالذكاء الاصطناعي قيد التشغيل حاليًا، فإن إضافة بطاقة يدوية أو تعديلها سيؤدي إلى إلغاء التحقيق. سيظهر مربع حوار للتأكيد قبل المتابعة.
- خاص أم مشترك — بدّل أيقونة القفل في ترويسة دفتر الملاحظات للتنقّل بين الوضع الخاص (أنت فقط) والوضع المشترك (المرئي للفريق). ولا يمكن تغيير هذا الإعداد إلا بواسطة منشئ دفتر الملاحظات.
- الوسوم — أضف وسومًا إلى دفاتر الملاحظات لتسهيل التصفية في صفحة القائمة.
- التسمية — انقر على عنوان دفتر الملاحظات لإعادة تسميته. وإذا بدأت تحقيقًا في دفتر ملاحظات بلا عنوان، فسيقترح الذكاء الاصطناعي اسمًا تلقائيًا.
يمكن لمسؤولي الفريق توفير سياق إضافي يُدرج في كل تحقيق من تحقيقات Notebooks المعتمدة على AI للفريق. يفيد ذلك في تزويد AI بخلفية عن بنية نظامك، أو اصطلاحات التسمية، أو المشكلات المعروفة. لتهيئة ذلك:
سياق الوكيل المخصص
- انتقل إلى Notebooks من الشريط الجانبي الأيسر.
- افتح Agent Settings (متاح لمسؤولي الفريق).
- أدخل السياق المخصص لديك (حتى 50,000 حرف) واحفظه.