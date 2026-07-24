مناطق AWS
- ap-northeast-1 (طوكيو)
- ap-northeast-2 (كوريا الجنوبية، سيول)
- ap-south-1 (مومباي)
- ap-southeast-1 (سنغافورة)
- ap-southeast-2 (سيدني)
- eu-central-1 (فرانكفورت)
- eu-west-1 (أيرلندا)
- eu-west-2 (لندن)
- us-east-1 (شمال فيرجينيا)
- us-east-2 (أوهايو)
- us-west-2 (أوريغون)
- il-central-1 (إسرائيل، تل أبيب)
- ca-central-1 (كندا)
- af-south-1 (جنوب أفريقيا)
- eu-north-1 (ستوكهولم)
- sa-east-1 (أمريكا الجنوبية)
- ap-southeast-3 (جاكرتا)
- ap-east-1 (هونغ كونغ)
- mx-central-1 (المكسيك)
مناطق Google Cloud
- asia-southeast1 (سنغافورة)
- asia-northeast1 (طوكيو)
- europe-west2 (لندن)
- europe-west4 (هولندا)
- us-central1 (آيوا)
- us-east1 (كارولاينا الجنوبية)
- australia-southeast1(سيدني)
- europe-west3 (فرانكفورت)
- europe-west6 (زيورخ)
- northamerica-northeast1 (مونتريال)
- us-west1 (أوريغون)
مناطق Azure
- West US 3 (أريزونا)
- East US 2 (فيرجينيا)
- Germany West Central (فرانكفورت)
- Japan East (طوكيو، سايتاما)
- UAE North (دبي)
- Australia East (نيو ساوث ويلز)
هل تحتاج إلى النشر في منطقة غير مدرجة حاليًا؟ قدّم طلبًا.
نوفر مناطق خاصة لخدماتنا من فئة Enterprise. يُرجى التواصل معنا لطلب مناطق خاصة. اعتبارات أساسية بشأن المناطق الخاصة:
المناطق الخاصة
- لن تتوسع الخدمات تلقائيًا؛ ومع ذلك، يتوفر التوسع الرأسي والأفقي يدويًا.
- لا يمكن تحويل الخدمات إلى حالة الخمول.
- صفحة الحالة غير متاحة للمناطق الخاصة.
يجب على العملاء توقيع اتفاقية شريك أعمال (BAA) وطلب التهيئة عبر فريق المبيعات أو الدعم لإعداد الخدمات في المناطق المتوافقة مع HIPAA. تدعم المناطق التالية الامتثال لمتطلبات HIPAA:
المناطق المتوافقة مع HIPAA
- AWS af-south-1 (جنوب أفريقيا) منطقة خاصة
- AWS ca-central-1 (كندا)
- AWS eu-central-1 (فرانكفورت)
- AWS eu-north-1 (ستوكهولم) منطقة خاصة
- AWS eu-west-1 (أيرلندا)
- AWS eu-west-2 (لندن)
- AWS sa-east-1 (أمريكا الجنوبية) منطقة خاصة
- AWS us-east-1 (شمال فيرجينيا)
- AWS us-east-2 (أوهايو)
- AWS us-west-2 (أوريغون)
- GCP europe-west4 (هولندا)
- GCP us-central1 (آيوا)
- GCP us-east1 (كارولاينا الجنوبية)
يجب على العملاء طلب عملية الإعداد عبر فريق المبيعات أو الدعم لإعداد الخدمات في المناطق المتوافقة مع PCI. وتدعم المناطق التالية التوافق مع PCI:
المناطق المتوافقة مع PCI
- AWS af-south-1 (جنوب أفريقيا) منطقة خاصة
- AWS ca-central-1 (كندا)
- AWS eu-central-1 (فرانكفورت)
- AWS eu-north-1 (ستوكهولم) منطقة خاصة
- AWS eu-west-1 (أيرلندا)
- AWS eu-west-2 (لندن)
- AWS mx-central-1 (المكسيك) منطقة خاصة
- AWS sa-east-1 (أمريكا الجنوبية) منطقة خاصة
- AWS us-east-1 (شمال فيرجينيا)
- AWS us-east-2 (أوهايو)
- AWS us-west-2 (أوريغون)
- GCP europe-west4 (هولندا)
- GCP us-central1 (آيوا)
- GCP us-east1 (كارولاينا الجنوبية)