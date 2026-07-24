​ مناطق AWS

ap-northeast-1 (طوكيو)

ap-northeast-2 (كوريا الجنوبية، سيول)

ap-south-1 (مومباي)

ap-southeast-1 (سنغافورة)

ap-southeast-2 (سيدني)

eu-central-1 (فرانكفورت)

eu-west-1 (أيرلندا)

eu-west-2 (لندن)

us-east-1 (شمال فيرجينيا)

us-east-2 (أوهايو)

us-west-2 (أوريغون)

il-central-1 (إسرائيل، تل أبيب)

ca-central-1 (كندا)

منطقة خاصة:

af-south-1 (جنوب أفريقيا)

eu-north-1 (ستوكهولم)

sa-east-1 (أمريكا الجنوبية)

ap-southeast-3 (جاكرتا)

ap-east-1 (هونغ كونغ)

mx-central-1 (المكسيك)

​ مناطق Google Cloud

asia-southeast1 (سنغافورة)

asia-northeast1 (طوكيو)

europe-west2 (لندن)

europe-west4 (هولندا)

us-central1 (آيوا)

us-east1 (كارولاينا الجنوبية)

منطقة خاصة:

australia-southeast1(سيدني)

europe-west3 (فرانكفورت)

europe-west6 (زيورخ)

northamerica-northeast1 (مونتريال)

us-west1 (أوريغون)

​ مناطق Azure

West US 3 (أريزونا)

East US 2 (فيرجينيا)

Germany West Central (فرانكفورت)

منطقة خاصة:

Japan East (طوكيو، سايتاما)

UAE North (دبي)

Australia East (نيو ساوث ويلز)

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​ المناطق الخاصة

نوفر مناطق خاصة لخدماتنا من فئة Enterprise. يُرجى التواصل معنا لطلب مناطق خاصة.

اعتبارات أساسية بشأن المناطق الخاصة:

لن تتوسع الخدمات تلقائيًا؛ ومع ذلك، يتوفر التوسع الرأسي والأفقي يدويًا.

لا يمكن تحويل الخدمات إلى حالة الخمول.

صفحة الحالة غير متاحة للمناطق الخاصة.

قد تنطبق متطلبات إضافية للامتثال لمعايير HIPAA (بما في ذلك توقيع اتفاقية BAA). يُرجى ملاحظة أن HIPAA متاح حاليًا فقط للخدمات من فئة Enterprise

​ المناطق المتوافقة مع HIPAA

يجب على العملاء توقيع اتفاقية شريك أعمال (BAA) وطلب التهيئة عبر فريق المبيعات أو الدعم لإعداد الخدمات في المناطق المتوافقة مع HIPAA. تدعم المناطق التالية الامتثال لمتطلبات HIPAA:

AWS af-south-1 (جنوب أفريقيا) منطقة خاصة

AWS ca-central-1 (كندا)

AWS eu-central-1 (فرانكفورت)

AWS eu-north-1 (ستوكهولم) منطقة خاصة

AWS eu-west-1 (أيرلندا)

AWS eu-west-2 (لندن)

AWS sa-east-1 (أمريكا الجنوبية) منطقة خاصة

AWS us-east-1 (شمال فيرجينيا)

AWS us-east-2 (أوهايو)

AWS us-west-2 (أوريغون)

GCP europe-west4 (هولندا)

GCP us-central1 (آيوا)

GCP us-east1 (كارولاينا الجنوبية)

​ المناطق المتوافقة مع PCI

يجب على العملاء طلب عملية الإعداد عبر فريق المبيعات أو الدعم لإعداد الخدمات في المناطق المتوافقة مع PCI. وتدعم المناطق التالية التوافق مع PCI: