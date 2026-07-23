يتضمن ClickStack خادم Model Context Protocol (MCP) مدمجًا يتيح لمساعدات الذكاء الاصطناعي التفاعل مع بيانات observability الخاصة بك. وبمجرد الاتصال، يمكن لمساعد ذكاء اصطناعي إجراء استعلامات على السجلات والتتبعات والمقاييس؛ وإدارة لوحات المعلومات والتنبيهات؛ واستكشاف مصادر البيانات؛ والعمل مع عمليات البحث المحفوظة — وكل ذلك باللغة الطبيعية.

يتيح لك ذلك استخدام أدوات مثل Claude Code Cursor أو أي client متوافق مع MCP للتحقيق في الحوادث، وإنشاء لوحات معلومات، وإدارة إعداد observability لديك من دون مغادرة بيئة التطوير.

خادم MCP متاح في أنواع نشر ClickStack التالية:

النشر الحالة مفتوح المصدر ClickStack متاح BYOC (Bring Your Own Cloud) متاح ClickStack on ClickHouse Cloud متاح HyperDX v1 (hyperdx.io) غير مدعوم

إعداد مختلف لـ ClickHouse Cloud مقارنةً بـ OSS/BYOC يستخدم ClickStack on ClickHouse Cloud نقطة نهاية وطريقة مصادقة تختلفان عن عمليات نشر مفتوح المصدر وBYOC. راجع قسم ClickStack on ClickHouse Cloud أدناه للاطلاع على الإعداد الخاص بـ Cloud.

​ ClickStack on ClickHouse Cloud

يتصل ClickStack on ClickHouse Cloud عبر نقطة نهاية MCP الخاصة بـ Cloud على https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack ، ويستخدم OAuth 2.0 للمصادقة. لا يدعم هذا الـ endpoint المصادقة باستخدام مفتاح API.

​ المتطلبات الأساسية

خدمة ClickHouse Cloud قيد التشغيل مع تفعيل ClickStack

تفعيل MCP على الخدمة — افتح Cloud Console، وانقر على Connect، ثم اختر Connect with MCP، وفعِّله باستخدام زر التبديل

​ نقطة النهاية

https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack

تتم المصادقة باستخدام OAuth 2.0. عندما يتصل عميل MCP الخاص بك لأول مرة، تُفتح نافذة متصفح لتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد ClickHouse Cloud الخاصة بك. ولا يلزم استخدام مفتاح API.

​ توصيل عميل MCP

يتولى كل عميل تنفيذ تدفق OAuth تلقائيًا عند أول اتصال.

Claude Code

Cursor

VS Code

OpenCode

LibreChat

أخرى claude mcp add --transport http clickstack https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack شغّل Claude Code ونفّذ /mcp ، ثم اختر clickstack لإكمال تدفق OAuth. أضف ما يلي إلى .cursor/mcp.json : { "mcpServers" : { "clickstack" : { "url" : "https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack" } } } أضف ما يلي إلى .vscode/mcp.json : { "servers" : { "clickstack" : { "type" : "http" , "url" : "https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack" } } } أضف ما يلي إلى opencode.json : { "mcp" : { "clickstack" : { "type" : "remote" , "url" : "https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack" } } } أضف ما يلي إلى librechat.yaml : mcpServers : clickstack : type : streamable-http url : https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack يمكن لأي عميل MCP يدعم Streamable HTTP مع OAuth الاتصال. اضبطه باستخدام: URL: https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack

​ استهداف خدمة معيّنة

من دون ترويسة x-service-id ، تُوجَّه الطلبات افتراضيًا إلى أول خدمة ClickStack تم توفيرها واستخدامها ضمن حسابك. ولاستهداف خدمة أخرى، مرّر x-service-id: <YOUR_SERVICE_ID> كترويسة في إعدادات عميل MCP.

​ مفتوح المصدر وBYOC

تستخدم عمليات النشر مفتوحة المصدر وBYOC نقطة النهاية MCP المضمنة في مثيل ClickStack لديك، مع المصادقة باستخدام Bearer token.

​ المتطلبات الأساسية

مثيل ClickStack قيد التشغيل (راجع النشر للاطّلاع على خيارات الإعداد)

مفتاح الوصول الشخصي إلى API — يمكنك العثور على مفتاحك في HyperDX ضمن إعدادات الفريق → مفاتيح API → مفتاح الوصول الشخصي إلى API

يختلف مفتاح الوصول الشخصي إلى API عن مفتاح API للإدخال الموجود في إعدادات الفريق، والذي يُستخدم لمصادقة بيانات القياس عن بُعد المُرسلة إلى جامع OpenTelemetry.

​ نقطة النهاية

يتوفر خادم MCP على المسار /api/mcp ضمن عنوان URL للواجهة الأمامية في ClickStack. على سبيل المثال، في النشر المحلي الافتراضي، يكون عنوان URL هو http://localhost:8080/api/mcp . استبدل localhost:8080 بالمضيف والمنفذ الخاصَّين بالمثيل لديك إذا كنت قد غيّرت الإعدادات الافتراضية.

تستخدم الأمثلة في هذه الصفحة عنوان URL لتطبيق الواجهة الأمامية (المنفذ 8080 افتراضيًا). يمكنك أيضًا الوصول إلى خادم MCP مباشرةً عبر الخلفية على <BACKEND_URL>/mcp ، ولكن ليست كل عمليات النشر تتيح الوصول إلى الخلفية، لذلك تستخدم هذه الوثائق مسار الواجهة الأمامية.

يستخدم خادم MCP بروتوكول النقل Streamable HTTP مع مصادقة Bearer token.

​ الاتصال بعميل MCP

استبدل <YOUR_CLICKSTACK_URL> بعنوان URL الخاص بالمثيل لديك (على سبيل المثال: http://localhost:8080 ) واستبدل <YOUR_API_KEY> بمفتاح مفتاح الوصول الشخصي إلى API الخاص بك.

Claude Code

Cursor

VS Code

OpenCode

LibreChat

أخرى claude mcp add --transport http hyperdx < YOUR_CLICKSTACK_UR L > /api/mcp \ --header "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>" أضف ما يلي إلى .cursor/mcp.json : { "mcpServers" : { "hyperdx" : { "url" : "<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp" , "headers" : { "Authorization" : "Bearer <YOUR_API_KEY>" } } } } أضف ما يلي إلى .vscode/mcp.json : { "servers" : { "hyperdx" : { "type" : "http" , "url" : "<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp" , "headers" : { "Authorization" : "Bearer <YOUR_API_KEY>" } } } } أضف ما يلي إلى opencode.json : { "mcp" : { "hyperdx" : { "type" : "remote" , "url" : "<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp" , "oauth" : false , "headers" : { "Authorization" : "Bearer <YOUR_API_KEY>" } } } } أضف ما يلي إلى librechat.yaml : mcpServers : clickstack : type : streamable-http url : <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp headers : Authorization : "Bearer <YOUR_API_KEY>" يمكن لأي عميل MCP يدعم Streamable HTTP الاتصال. قم بتهيئته باستخدام: URL: <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp

الترويسة: Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>

​ ما الذي يمكنك فعله باستخدام MCP؟

بمجرد الاتصال، سيتمكن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك من الوصول إلى مجموعة من الأدوات التي تغطي المجالات الأساسية في ClickStack. وتشمل ما يلي:

الاستعلام عن البيانات — ابحث في السجلات والتتبعات والمقاييس واجرِ تجميعًا لها باستخدام منشئ الاستعلامات في ClickStack، أو صياغة البحث، أو Raw SQL.

— ابحث في السجلات والتتبعات والمقاييس واجرِ تجميعًا لها باستخدام منشئ الاستعلامات في ClickStack، أو صياغة البحث، أو Raw SQL. مصادر البيانات — اعرض مصادر البيانات المتاحة، واتصالات قواعد البيانات، وبُنى الأعمدة، ومفاتيح السمات.

— اعرض مصادر البيانات المتاحة، واتصالات قواعد البيانات، وبُنى الأعمدة، ومفاتيح السمات. لوحات المعلومات — أنشئ لوحات المعلومات وحدّثها واحذفها وافحصها، بما في ذلك عناصرها.

— أنشئ لوحات المعلومات وحدّثها واحذفها وافحصها، بما في ذلك عناصرها. التنبيهات — أنشئ التنبيهات وحدّثها وافحصها، بما في ذلك سجل تقييمها.

— أنشئ التنبيهات وحدّثها وافحصها، بما في ذلك سجل تقييمها. عمليات البحث المحفوظة — أنشئ تعريفات عمليات البحث المحفوظة القابلة لإعادة الاستخدام وحدّثها وافحصها.

— أنشئ تعريفات عمليات البحث المحفوظة القابلة لإعادة الاستخدام وحدّثها وافحصها. Webhooks — اعرض وجهات webhook المتاحة لإشعارات التنبيه.

— اعرض وجهات webhook المتاحة لإشعارات التنبيه. الفرق — اعرض الفرق التي ينتمي إليها المستخدم الحالي وحدد الفريق النشط.

قد تتوسع مجموعة الأدوات هذه بمرور الوقت. وسيكتشف عميل MCP الأدوات المتاحة تلقائيًا عند اتصاله.

​ الاستخدام متعدد الفرق (OSS/BYOC)

ينطبق هذا على عمليات النشر مفتوحة المصدر وBYOC فقط. بالنسبة إلى ClickStack on ClickHouse Cloud، راجع استهداف خدمة محددة

افتراضيًا، تعمل طلبات MCP ضمن سياق فريقك الرئيسي. إذا كنت تنتمي إلى عدة فرق، فمرّر الترويسة x-hdx-team مضبوطة على معرّف الفريق إلى جانب ترويسة Authorization . إذا لم تُمرَّر الترويسة، فسيُستخدم فريقك الرئيسي. وإذا حددت فريقًا لا تنتمي إليه، فسيُرفض الطلب بخطأ 401 .

استخدم أداة عرض الفرق من عميل MCP لمعرفة الفرق التي تملك صلاحية الوصول إليها وأيّها هو النشط حاليًا.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ ClickStack on ClickHouse Cloud

عدم اكتمال تدفق OAuth تأكد من أن عميل MCP لديك يدعم OAuth 2.0. فالعملاء الذين يدعمون فقط Bearer token أو نقل stdio لا يمكنهم المصادقة مع نقطة نهاية Cloud.

لا يمكنهم المصادقة مع نقطة نهاية Cloud. تحقق من أن متصفحك لا يحظر النافذة المنبثقة لـ OAuth أو إعادة التوجيه.

تأكد من أن حساب ClickHouse Cloud لديك يملك حق الوصول إلى المؤسسة والخدمة.

MCP مُمكَّن لكن العميل لا يستطيع الاتصال تأكد من أنك تستخدم نقطة نهاية ClickStack ( https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack )، وليس نقطة نهاية MCP العامة الخاصة بـ Cloud ( https://mcp.clickhouse.cloud/mcp ).

)، وليس نقطة نهاية MCP العامة الخاصة بـ Cloud ( ). تأكد من أن MCP مُمكَّن على الخدمة في Cloud Console.

تنتقل الطلبات إلى الخدمة الخاطئة x-service-id ، تُوجَّه الطلبات افتراضيًا إلى أول خدمة ClickStack تم توفيرها واستخدامها ضمن حسابك. مرِّر هذه الترويسة لاستهداف خدمة محددة. راجع من دون الترويسة، تُوجَّه الطلبات افتراضيًا إلى أول خدمة ClickStack تم توفيرها واستخدامها ضمن حسابك. مرِّر هذه الترويسة لاستهداف خدمة محددة. راجع استهداف خدمة محددة

​ مفتوح المصدر وBYOC

أتلقى خطأ مصادقة 403 تحقّق من أنك تستخدم مفتاح الوصول الشخصي إلى API (وليس مفتاح API للإدخال).

(وليس مفتاح API للإدخال). تأكّد من تضمين المفتاح كرمز Bearer في ترويسة Authorization .

في ترويسة . تحقّق من أن مثيل ClickStack لديك قيد التشغيل ويمكن الوصول إليه عبر عنوان URL الذي قمت بتكوينه.

يتم تقييد معدل طلباتي يفرض خادم MCP حدًا لمعدل الطلبات يبلغ 600 طلب في الدقيقة لكل مستخدم. إذا تجاوزت هذا الحد، فسيتم رفض الطلبات مؤقتًا. قلّل وتيرة الطلبات أو انتظر قبل إعادة المحاولة.

أتلقى خطأ 401 مع الترويسة x-hdx-team تحقّق من أن معرّف الفريق صحيح، وأن حساب المستخدم الخاص بك عضو في ذلك الفريق.