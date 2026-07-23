خادم MCP متاح في أنواع نشر ClickStack التالية:
التوافر
|النشر
|الحالة
|مفتوح المصدر ClickStack
|متاح
|BYOC (Bring Your Own Cloud)
|متاح
|ClickStack on ClickHouse Cloud
|متاح
|HyperDX v1 (hyperdx.io)
|غير مدعوم
إعداد مختلف لـ ClickHouse Cloud مقارنةً بـ OSS/BYOCيستخدم ClickStack on ClickHouse Cloud نقطة نهاية وطريقة مصادقة تختلفان عن عمليات نشر مفتوح المصدر وBYOC. راجع قسم ClickStack on ClickHouse Cloud أدناه للاطلاع على الإعداد الخاص بـ Cloud.
يتصل ClickStack on ClickHouse Cloud عبر نقطة نهاية MCP الخاصة بـ Cloud على
ClickStack on ClickHouse Cloud
https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack، ويستخدم OAuth 2.0 للمصادقة. لا يدعم هذا الـ endpoint المصادقة باستخدام مفتاح API.
المتطلبات الأساسية
- خدمة ClickHouse Cloud قيد التشغيل مع تفعيل ClickStack
- تفعيل MCP على الخدمة — افتح Cloud Console، وانقر على Connect، ثم اختر Connect with MCP، وفعِّله باستخدام زر التبديل
نقطة النهاية
تتم المصادقة باستخدام OAuth 2.0. عندما يتصل عميل MCP الخاص بك لأول مرة، تُفتح نافذة متصفح لتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد ClickHouse Cloud الخاصة بك. ولا يلزم استخدام مفتاح API.
https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack
يتولى كل عميل تنفيذ تدفق OAuth تلقائيًا عند أول اتصال.
توصيل عميل MCP
- Claude Code
- Cursor
- VS Code
- OpenCode
- LibreChat
- أخرى
شغّل Claude Code ونفّذ
claude mcp add --transport http clickstack https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack
/mcp، ثم اختر
clickstack لإكمال تدفق OAuth.
من دون ترويسة
استهداف خدمة معيّنة
x-service-id، تُوجَّه الطلبات افتراضيًا إلى أول خدمة ClickStack تم توفيرها واستخدامها ضمن حسابك. ولاستهداف خدمة أخرى، مرّر
x-service-id: <YOUR_SERVICE_ID> كترويسة في إعدادات عميل MCP.
تستخدم عمليات النشر مفتوحة المصدر وBYOC نقطة النهاية MCP المضمنة في مثيل ClickStack لديك، مع المصادقة باستخدام Bearer token.
مفتوح المصدر وBYOC
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل (راجع النشر للاطّلاع على خيارات الإعداد)
- مفتاح الوصول الشخصي إلى API — يمكنك العثور على مفتاحك في HyperDX ضمن إعدادات الفريق → مفاتيح API → مفتاح الوصول الشخصي إلى API
يختلف مفتاح الوصول الشخصي إلى API عن مفتاح API للإدخال الموجود في إعدادات الفريق، والذي يُستخدم لمصادقة بيانات القياس عن بُعد المُرسلة إلى جامع OpenTelemetry.
يتوفر خادم MCP على المسار
نقطة النهاية
/api/mcp ضمن عنوان URL للواجهة الأمامية في ClickStack. على سبيل المثال، في النشر المحلي الافتراضي، يكون عنوان URL هو
http://localhost:8080/api/mcp. استبدل
localhost:8080 بالمضيف والمنفذ الخاصَّين بالمثيل لديك إذا كنت قد غيّرت الإعدادات الافتراضية.
يستخدم خادم MCP بروتوكول النقل Streamable HTTP مع مصادقة Bearer token.
تستخدم الأمثلة في هذه الصفحة عنوان URL لتطبيق الواجهة الأمامية (المنفذ
8080 افتراضيًا). يمكنك أيضًا الوصول إلى خادم MCP مباشرةً عبر الخلفية على
<BACKEND_URL>/mcp، ولكن ليست كل عمليات النشر تتيح الوصول إلى الخلفية، لذلك تستخدم هذه الوثائق مسار الواجهة الأمامية.
استبدل
الاتصال بعميل MCP
<YOUR_CLICKSTACK_URL> بعنوان URL الخاص بالمثيل لديك (على سبيل المثال:
http://localhost:8080) واستبدل
<YOUR_API_KEY> بمفتاح مفتاح الوصول الشخصي إلى API الخاص بك.
- Claude Code
- Cursor
- VS Code
- OpenCode
- LibreChat
- أخرى
claude mcp add --transport http hyperdx <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp \
--header "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>"
بمجرد الاتصال، سيتمكن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك من الوصول إلى مجموعة من الأدوات التي تغطي المجالات الأساسية في ClickStack. وتشمل ما يلي:
ما الذي يمكنك فعله باستخدام MCP؟
- الاستعلام عن البيانات — ابحث في السجلات والتتبعات والمقاييس واجرِ تجميعًا لها باستخدام منشئ الاستعلامات في ClickStack، أو صياغة البحث، أو Raw SQL.
- مصادر البيانات — اعرض مصادر البيانات المتاحة، واتصالات قواعد البيانات، وبُنى الأعمدة، ومفاتيح السمات.
- لوحات المعلومات — أنشئ لوحات المعلومات وحدّثها واحذفها وافحصها، بما في ذلك عناصرها.
- التنبيهات — أنشئ التنبيهات وحدّثها وافحصها، بما في ذلك سجل تقييمها.
- عمليات البحث المحفوظة — أنشئ تعريفات عمليات البحث المحفوظة القابلة لإعادة الاستخدام وحدّثها وافحصها.
- Webhooks — اعرض وجهات webhook المتاحة لإشعارات التنبيه.
- الفرق — اعرض الفرق التي ينتمي إليها المستخدم الحالي وحدد الفريق النشط.
ينطبق هذا على عمليات النشر مفتوحة المصدر وBYOC فقط. بالنسبة إلى ClickStack on ClickHouse Cloud، راجع استهداف خدمة محددة. افتراضيًا، تعمل طلبات MCP ضمن سياق فريقك الرئيسي. إذا كنت تنتمي إلى عدة فرق، فمرّر الترويسة
الاستخدام متعدد الفرق (OSS/BYOC)
x-hdx-team مضبوطة على معرّف الفريق إلى جانب ترويسة
Authorization. إذا لم تُمرَّر الترويسة، فسيُستخدم فريقك الرئيسي. وإذا حددت فريقًا لا تنتمي إليه، فسيُرفض الطلب بخطأ
401.
استخدم أداة عرض الفرق من عميل MCP لمعرفة الفرق التي تملك صلاحية الوصول إليها وأيّها هو النشط حاليًا.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
ClickStack on ClickHouse Cloud
عدم اكتمال تدفق OAuth
عدم اكتمال تدفق OAuth
- تأكد من أن عميل MCP لديك يدعم OAuth 2.0. فالعملاء الذين يدعمون فقط Bearer token أو نقل
stdioلا يمكنهم المصادقة مع نقطة نهاية Cloud.
- تحقق من أن متصفحك لا يحظر النافذة المنبثقة لـ OAuth أو إعادة التوجيه.
- تأكد من أن حساب ClickHouse Cloud لديك يملك حق الوصول إلى المؤسسة والخدمة.
MCP مُمكَّن لكن العميل لا يستطيع الاتصال
MCP مُمكَّن لكن العميل لا يستطيع الاتصال
- تأكد من أنك تستخدم نقطة نهاية ClickStack (
https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack)، وليس نقطة نهاية MCP العامة الخاصة بـ Cloud (
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp).
- تأكد من أن MCP مُمكَّن على الخدمة في Cloud Console.
تنتقل الطلبات إلى الخدمة الخاطئة
تنتقل الطلبات إلى الخدمة الخاطئة
من دون الترويسة
x-service-id، تُوجَّه الطلبات افتراضيًا إلى أول خدمة ClickStack تم توفيرها واستخدامها ضمن حسابك. مرِّر هذه الترويسة لاستهداف خدمة محددة. راجع استهداف خدمة محددة.
مفتوح المصدر وBYOC
أتلقى خطأ مصادقة 403
أتلقى خطأ مصادقة 403
- تحقّق من أنك تستخدم مفتاح الوصول الشخصي إلى API (وليس مفتاح API للإدخال).
- تأكّد من تضمين المفتاح كرمز
Bearerفي ترويسة
Authorization.
- تحقّق من أن مثيل ClickStack لديك قيد التشغيل ويمكن الوصول إليه عبر عنوان URL الذي قمت بتكوينه.
يتم تقييد معدل طلباتي
يتم تقييد معدل طلباتي
يفرض خادم MCP حدًا لمعدل الطلبات يبلغ 600 طلب في الدقيقة لكل مستخدم. إذا تجاوزت هذا الحد، فسيتم رفض الطلبات مؤقتًا. قلّل وتيرة الطلبات أو انتظر قبل إعادة المحاولة.
أتلقى خطأ 401 مع الترويسة x-hdx-team
أتلقى خطأ 401 مع الترويسة x-hdx-team
تحقّق من أن معرّف الفريق صحيح، وأن حساب المستخدم الخاص بك عضو في ذلك الفريق.
لا يمكنني الاتصال بخادم MCP
لا يمكنني الاتصال بخادم MCP
- تأكّد من أن عميل MCP لديك يدعم بروتوكول النقل Streamable HTTP. لن تعمل الإصدارات الأقدم التي تدعم بروتوكول stdio فقط.
- إذا كنت تشغّل ClickStack محليًا، فتأكّد من أن التطبيق متاح على عنوان URL المُكوَّن (العنوان الافتراضي هو
http://localhost:8080).
- بالنسبة إلى عمليات نشر BYOC التي تعمل خلف موازن حمل أو وكيل عكسي، تأكّد من أن المسار
/api/mcpلا تتم إعاقته أو إعادة كتابته.