لإنشاء تصور مستند إلى SQL، افتح محرر بلاطة لوحة المعلومات وحدد علامة التبويب SQL. ومن هناك:
إنشاء تصور مستند إلى SQL
- حدد اتصال ClickHouse لتشغيل الاستعلام من خلاله.
- ويمكنك اختياريًا تحديد مصدر — ما يتيح تطبيق عوامل التصفية على مستوى لوحة المعلومات على تصورك عبر الماكرو
$__filters.
- اكتب استعلام SQL في المحرر، باستخدام معلمات الاستعلام ووحدات الماكرو للتكامل مع النطاق الزمني للوحة المعلومات وعوامل التصفية.
- انقر زر play لمعاينة النتائج، ثم Save.
تتيح معلمات الاستعلام لاستعلام SQL الخاص بك الإشارة إلى النطاق الزمني الحالي ومستوى الدقة الحالي في لوحة المعلومات. وهي تستخدم صيغة الاستعلامات ذات المعلمات في ClickHouse:
معلمات الاستعلام
{paramName:Type}.
تعتمد المعلمات المتاحة على نوع المخطط: المخططات الخطية ومخطط الأعمدة المتراكم:
المعلمات المتاحة
مخططات الجدول والدائري والرقمي:
|المعلمة
|النوع
|الوصف
{startDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|بداية النطاق الزمني للوحة المعلومات (بالمللي ثانية منذ epoch)
{endDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|نهاية النطاق الزمني للوحة المعلومات (بالمللي ثانية منذ epoch)
{intervalSeconds:Int64}
|Int64
|حجم الفئة الزمنية بالثواني (استنادًا إلى مستوى التفصيل)
{intervalMilliseconds:Int64}
|Int64
|حجم الفئة الزمنية بالمللي ثانية (استنادًا إلى مستوى التفصيل)
|المعلمة
|النوع
|الوصف
{startDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|بداية النطاق الزمني للوحة المعلومات (بالمللي ثانية منذ epoch)
{endDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|نهاية النطاق الزمني للوحة المعلومات (بالمللي ثانية منذ epoch)
وحدات الماكرو هي اختصارات تُستبدل بتعبيرات شائعة في ClickHouse SQL. وتبدأ بالبادئة
وحدات الماكرو
$__، ويجري استبدالها قبل إرسال الاستعلام إلى ClickHouse.
تعيد وحدات الماكرو هذه تعبيرًا في ClickHouse يمثّل وقت بداية لوحة المعلومات أو وقت انتهائها. ولا تأخذ أي وسيطات.
وحدات ماكرو حدود الوقت
|الماكرو
|يتم توسيعه إلى
|نوع العمود
$__fromTime
toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}))
|DateTime
$__toTime
toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}))
|DateTime
$__fromTime_ms
fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})
|DateTime64
$__toTime_ms
fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})
|DateTime64
$__interval_s
{intervalSeconds:Int64}
|Int64
تُنشئ وحدات الماكرو هذه جزءًا من عبارة
وحدات الماكرو لتصفية الوقت
WHERE لتصفية عمود وفقًا للنطاق الزمني في لوحة المعلومات.
مثال على التوسيع لـ
|Macro
|Description
$__timeFilter(column)
|يصفّي عمود
DateTime وفقًا للنطاق الزمني في لوحة المعلومات
$__timeFilter_ms(column)
|يصفّي عمود
DateTime64 (بالملي ثانية) وفقًا للنطاق الزمني في لوحة المعلومات
$__dateFilter(column)
|يصفّي عمود
Date وفقًا للنطاق الزمني في لوحة المعلومات
$__dateTimeFilter(dateCol, timeCol)
|يصفّي باستخدام عمودي
Date و
DateTime منفصلين
$__dt(dateCol, timeCol)
|اسم مستعار لـ
$__dateTimeFilter
$__timeFilter(TimestampTime):
TimestampTime >= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}))
AND TimestampTime <= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}))
تُجمِّع وحدات الماكرو هذه عمود طابع زمني ضمن فواصل زمنية تتوافق مع مستوى الدقة في لوحة المعلومات. وتُستخدم عادةً في عبارتي
وحدات ماكرو للفواصل الزمنية
SELECT و
GROUP BY لمخططات السلاسل الزمنية. وهي متاحة فقط لتصورات Line وStacked-bar.
مثال على التوسيع لـ
|Macro
|Description
$__timeInterval(column)
|يُجمِّع عمود
DateTime ضمن فواصل زمنية بقيمة
intervalSeconds
$__timeInterval_ms(column)
|يُجمِّع عمود
DateTime64 ضمن فواصل زمنية بقيمة
intervalMilliseconds
$__timeInterval(TimestampTime):
toStartOfInterval(toDateTime(TimestampTime), INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second)
ماكرو تصفية لوحة المعلومات
عند تحديد مصدر في المخطط وتفعيل عوامل تصفية لوحة المعلومات، يتم توسيع
|الماكرو
|الوصف
$__filters
|يُستبدل بشروط التصفية على مستوى لوحة المعلومات (يتطلب تحديد مصدر)
$__filters ليصبح شروط SQL
WHERE المقابلة. وعند عدم تحديد أي مصدر أو عدم تطبيق أي عوامل تصفية، يتم توسيعه إلى
(1=1)، لذا يكون تضمينه في عبارة
WHERE آمنًا دائمًا.
يربط ClickStack تلقائيًا أعمدة النتائج بعناصر الرسم البياني استنادًا إلى أنواع الأعمدة. وتختلف قواعد هذا الربط باختلاف نوع الرسم البياني.
كيفية عرض نتائج الاستعلام بيانيًا
المخططات الخطية ومخططات الأعمدة المتراكمة
|الدور
|نوع العمود
|الوصف
|الطابع الزمني
|أول عمود
Date أو
DateTime
|يُستخدم بوصفه المحور السيني.
|قيمة السلسلة
|جميع الأعمدة الرقمية
|يُرسَم كل عمود رقمي كسلسلة منفصلة. وعادةً ما تكون هذه قيمًا مُجمَّعة.
|أسماء المجموعات
|أعمدة String أو Map أو Array
|اختياري. تُرسَم الصفوف التي تختلف فيها قيم المجموعات كسلاسل منفصلة.
المخطط الدائري
|الدور
|نوع العمود
|الوصف
|قيمة الشريحة
|أول عمود رقمي
|يحدد حجم كل شريحة.
|تسمية الشريحة
|أعمدة String أو Map أو Array
|اختياري. تتحول كل قيمة فريدة إلى تسمية لشريحة.
مخطط عددي
|الدور
|نوع العمود
|الوصف
|رقم
|أول عمود رقمي
|تُعرَض القيمة من الصف الأول في أول عمود رقمي.
تُعرض جميع أعمدة النتائج مباشرةً كأعمدة في الجدول.
مخطط جدولي
أمثلة
مطلوب الوصول إلى جدول النظامستحتاج إلى تحديد
otel_v2.otel_logs أو
otel_v2.otel_traces إذا كنت تشغّل الأمثلة التالية على play-clickstack.clickhouse.com.
يحصي هذا الاستعلام أحداث السجل لكل خدمة، ويجمعها ضمن فترات زمنية تتوافق مع درجة الدقة في لوحة المعلومات.
مخطط خطي — عدد السجلات عبر الزمن حسب الخدمة
SELECT
toStartOfInterval(TimestampTime, INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second) AS ts,
ServiceName,
count() AS count
FROM otel_logs
WHERE TimestampTime >= fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})
AND TimestampTime < fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})
AND $__filters
GROUP BY ServiceName, ts
ORDER BY ts ASC
- يُستخدَم
ts(DateTime) كطابع زمني للمحور السيني.
- تُرسَم
count(رقمية) باعتبارها قيمة السلسلة.
- يُنشئ
ServiceName(نصي) خطًا منفصلًا لكل خدمة.
الاستعلام نفسه مكتوب باستخدام الماكرو اختصارًا:
مخطط خطي — باستخدام الماكرو
SELECT
$__timeInterval(TimestampTime) AS ts,
ServiceName,
count() AS count
FROM otel_logs
WHERE $__timeFilter(TimestampTime)
AND $__filters
GROUP BY ServiceName, ts
ORDER BY ts ASC
مخطط أعمدة مكدّس — عدد الأخطاء حسب مستوى الخطورة
SELECT
$__timeInterval(TimestampTime) AS ts,
lower(SeverityText),
count() AS count
FROM otel_logs
WHERE $__timeFilter(TimestampTime)
AND lower(SeverityText) IN ('error', 'warn')
AND $__filters
GROUP BY SeverityText, ts
ORDER BY ts ASC
مخطط جدولي — أبطأ 10 نقاط نهاية
SELECT
SpanName AS endpoint,
avg(Duration) / 1000 AS avg_duration_ms,
count() AS request_count
FROM otel_traces
WHERE $__timeFilter(Timestamp)
AND $__filters
GROUP BY SpanName
ORDER BY avg_duration_ms DESC
LIMIT 10
مخطط دائري — توزيع الطلبات حسب الخدمة
SELECT
ServiceName,
count() AS request_count
FROM otel_traces
WHERE $__timeFilter(Timestamp)
AND $__filters
GROUP BY ServiceName
request_count(رقمي) يحدّد حجم كل شريحة.
ServiceName(سلسلة نصية) يحدّد تسمية كل شريحة.
مخطط عددي — إجمالي عدد الأخطاء
تُعرض القيمة الرقمية الوحيدة
SELECT
count() AS total_errors
FROM otel_logs
WHERE $__timeFilter(TimestampTime)
AND SeverityText = 'error'
AND $__filters
total_errors من الصف الأول.
ملاحظات
- تُنفَّذ التصورات المستندة إلى SQL مع تفعيل وضع
readonly— ولا يُسمح إلا باستعلامات
SELECT.
- يجب أن تكون التصورات المستندة إلى SQL عبارة عن استعلام SQL واحد فقط - فالاستعلامات المتعددة غير مدعومة.
- يوفّر محرر SQL اقتراحات للإكمال التلقائي لكلٍّ من معلمات الاستعلام ووحدات الماكرو.
- يجب تحديد مصدر لتطبيق عوامل تصفية لوحة المعلومات على التصورات المستندة إلى SQL. وينبغي أن يطابق المصدر الجدول الذي يُجرى عليه الاستعلام لضمان دقة التصفية.