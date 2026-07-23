يدعم ClickStack التصورات المستندة إلى استعلامات SQL الخام. ويمنحك هذا تحكمًا كاملًا في منطق الاستعلام، مع الحفاظ على التكامل مع النطاقات الزمنية وعوامل التصفية وعرض المخططات على مستوى لوحة المعلومات.

تكون التصورات المستندة إلى SQL مفيدة عندما تحتاج إلى تجاوز الإمكانات المضمنة في Chart Explorer — على سبيل المثال، لضم الجداول أو إنشاء تجميعات معقدة لا تدعمها أداة إنشاء المخططات.

​ إنشاء تصور مستند إلى SQL

لإنشاء تصور مستند إلى SQL، افتح محرر بلاطة لوحة المعلومات وحدد علامة التبويب SQL.

ومن هناك:

حدد اتصال ClickHouse لتشغيل الاستعلام من خلاله. ويمكنك اختياريًا تحديد مصدر — ما يتيح تطبيق عوامل التصفية على مستوى لوحة المعلومات على تصورك عبر الماكرو $__filters . اكتب استعلام SQL في المحرر، باستخدام معلمات الاستعلام ووحدات الماكرو للتكامل مع النطاق الزمني للوحة المعلومات وعوامل التصفية. انقر زر play لمعاينة النتائج، ثم Save.

​ معلمات الاستعلام

{paramName:Type} . تتيح معلمات الاستعلام لاستعلام SQL الخاص بك الإشارة إلى النطاق الزمني الحالي ومستوى الدقة الحالي في لوحة المعلومات. وهي تستخدم صيغة الاستعلامات ذات المعلمات في ClickHouse:

​ المعلمات المتاحة

تعتمد المعلمات المتاحة على نوع المخطط:

المخططات الخطية ومخطط الأعمدة المتراكم:

المعلمة النوع الوصف {startDateMilliseconds:Int64} Int64 بداية النطاق الزمني للوحة المعلومات (بالمللي ثانية منذ epoch) {endDateMilliseconds:Int64} Int64 نهاية النطاق الزمني للوحة المعلومات (بالمللي ثانية منذ epoch) {intervalSeconds:Int64} Int64 حجم الفئة الزمنية بالثواني (استنادًا إلى مستوى التفصيل) {intervalMilliseconds:Int64} Int64 حجم الفئة الزمنية بالمللي ثانية (استنادًا إلى مستوى التفصيل)

مخططات الجدول والدائري والرقمي:

المعلمة النوع الوصف {startDateMilliseconds:Int64} Int64 بداية النطاق الزمني للوحة المعلومات (بالمللي ثانية منذ epoch) {endDateMilliseconds:Int64} Int64 نهاية النطاق الزمني للوحة المعلومات (بالمللي ثانية منذ epoch)

​ وحدات الماكرو

وحدات الماكرو هي اختصارات تُستبدل بتعبيرات شائعة في ClickHouse SQL. وتبدأ بالبادئة $__ ، ويجري استبدالها قبل إرسال الاستعلام إلى ClickHouse.

​ وحدات ماكرو حدود الوقت

تعيد وحدات الماكرو هذه تعبيرًا في ClickHouse يمثّل وقت بداية لوحة المعلومات أو وقت انتهائها. ولا تأخذ أي وسيطات.

الماكرو يتم توسيعه إلى نوع العمود $__fromTime toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})) DateTime $__toTime toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})) DateTime $__fromTime_ms fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}) DateTime64 $__toTime_ms fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}) DateTime64 $__interval_s {intervalSeconds:Int64} Int64

​ وحدات الماكرو لتصفية الوقت

تُنشئ وحدات الماكرو هذه جزءًا من عبارة WHERE لتصفية عمود وفقًا للنطاق الزمني في لوحة المعلومات.

Macro Description $__timeFilter(column) يصفّي عمود DateTime وفقًا للنطاق الزمني في لوحة المعلومات $__timeFilter_ms(column) يصفّي عمود DateTime64 (بالملي ثانية) وفقًا للنطاق الزمني في لوحة المعلومات $__dateFilter(column) يصفّي عمود Date وفقًا للنطاق الزمني في لوحة المعلومات $__dateTimeFilter(dateCol, timeCol) يصفّي باستخدام عمودي Date و DateTime منفصلين $__dt(dateCol, timeCol) اسم مستعار لـ $__dateTimeFilter

مثال على التوسيع لـ $__timeFilter(TimestampTime) :

TimestampTime >= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})) AND TimestampTime <= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}))

​ وحدات ماكرو للفواصل الزمنية

تُجمِّع وحدات الماكرو هذه عمود طابع زمني ضمن فواصل زمنية تتوافق مع مستوى الدقة في لوحة المعلومات. وتُستخدم عادةً في عبارتي SELECT و GROUP BY لمخططات السلاسل الزمنية. وهي متاحة فقط لتصورات Line وStacked-bar.

Macro Description $__timeInterval(column) يُجمِّع عمود DateTime ضمن فواصل زمنية بقيمة intervalSeconds $__timeInterval_ms(column) يُجمِّع عمود DateTime64 ضمن فواصل زمنية بقيمة intervalMilliseconds

مثال على التوسيع لـ $__timeInterval(TimestampTime) :

toStartOfInterval(toDateTime(TimestampTime), INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second )

​ ماكرو تصفية لوحة المعلومات

الماكرو الوصف $__filters يُستبدل بشروط التصفية على مستوى لوحة المعلومات (يتطلب تحديد مصدر)

عند تحديد مصدر في المخطط وتفعيل عوامل تصفية لوحة المعلومات، يتم توسيع $__filters ليصبح شروط SQL WHERE المقابلة. وعند عدم تحديد أي مصدر أو عدم تطبيق أي عوامل تصفية، يتم توسيعه إلى (1=1) ، لذا يكون تضمينه في عبارة WHERE آمنًا دائمًا.

​ كيفية عرض نتائج الاستعلام بيانيًا

يربط ClickStack تلقائيًا أعمدة النتائج بعناصر الرسم البياني استنادًا إلى أنواع الأعمدة. وتختلف قواعد هذا الربط باختلاف نوع الرسم البياني.

​ المخططات الخطية ومخططات الأعمدة المتراكمة

الدور نوع العمود الوصف الطابع الزمني أول عمود Date أو DateTime يُستخدم بوصفه المحور السيني. قيمة السلسلة جميع الأعمدة الرقمية يُرسَم كل عمود رقمي كسلسلة منفصلة. وعادةً ما تكون هذه قيمًا مُجمَّعة. أسماء المجموعات أعمدة String أو Map أو Array اختياري. تُرسَم الصفوف التي تختلف فيها قيم المجموعات كسلاسل منفصلة.

​ المخطط الدائري

الدور نوع العمود الوصف قيمة الشريحة أول عمود رقمي يحدد حجم كل شريحة. تسمية الشريحة أعمدة String أو Map أو Array اختياري. تتحول كل قيمة فريدة إلى تسمية لشريحة.

​ مخطط عددي

الدور نوع العمود الوصف رقم أول عمود رقمي تُعرَض القيمة من الصف الأول في أول عمود رقمي.

​ مخطط جدولي

تُعرض جميع أعمدة النتائج مباشرةً كأعمدة في الجدول.

مطلوب الوصول إلى جدول النظام otel_v2.otel_logs أو otel_v2.otel_traces إذا كنت تشغّل الأمثلة التالية على ستحتاج إلى تحديدأوإذا كنت تشغّل الأمثلة التالية على play-clickstack.clickhouse.com

​ مخطط خطي — عدد السجلات عبر الزمن حسب الخدمة

يحصي هذا الاستعلام أحداث السجل لكل خدمة، ويجمعها ضمن فترات زمنية تتوافق مع درجة الدقة في لوحة المعلومات.

SELECT toStartOfInterval(TimestampTime, INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second ) AS ts, ServiceName, count () AS count FROM otel_logs WHERE TimestampTime >= fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}) AND TimestampTime < fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}) AND $__filters GROUP BY ServiceName, ts ORDER BY ts ASC

يُستخدَم ts ‏(DateTime) كطابع زمني للمحور السيني.

‏(DateTime) كطابع زمني للمحور السيني. تُرسَم count ‏(رقمية) باعتبارها قيمة السلسلة.

‏(رقمية) باعتبارها قيمة السلسلة. يُنشئ ServiceName ‏(نصي) خطًا منفصلًا لكل خدمة.

​ مخطط خطي — باستخدام الماكرو

الاستعلام نفسه مكتوب باستخدام الماكرو اختصارًا:

SELECT $__timeInterval(TimestampTime) AS ts, ServiceName, count () AS count FROM otel_logs WHERE $__timeFilter(TimestampTime) AND $__filters GROUP BY ServiceName, ts ORDER BY ts ASC

​ مخطط أعمدة مكدّس — عدد الأخطاء حسب مستوى الخطورة

SELECT $__timeInterval(TimestampTime) AS ts, lower (SeverityText), count () AS count FROM otel_logs WHERE $__timeFilter(TimestampTime) AND lower (SeverityText) IN ( 'error' , 'warn' ) AND $__filters GROUP BY SeverityText, ts ORDER BY ts ASC

​ مخطط جدولي — أبطأ 10 نقاط نهاية

SELECT SpanName AS endpoint , avg (Duration) / 1000 AS avg_duration_ms, count () AS request_count FROM otel_traces WHERE $__timeFilter( Timestamp ) AND $__filters GROUP BY SpanName ORDER BY avg_duration_ms DESC LIMIT 10

​ مخطط دائري — توزيع الطلبات حسب الخدمة

SELECT ServiceName, count () AS request_count FROM otel_traces WHERE $__timeFilter( Timestamp ) AND $__filters GROUP BY ServiceName

request_count (رقمي) يحدّد حجم كل شريحة.

(رقمي) يحدّد حجم كل شريحة. ServiceName (سلسلة نصية) يحدّد تسمية كل شريحة.

​ مخطط عددي — إجمالي عدد الأخطاء

SELECT count () AS total_errors FROM otel_logs WHERE $__timeFilter(TimestampTime) AND SeverityText = 'error' AND $__filters

تُعرض القيمة الرقمية الوحيدة total_errors من الصف الأول.