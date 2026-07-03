clickhouse-client تفاعلية عبر WebSocket. وهي متاحة من أي منفذ HTTP لـ ClickHouse على المسار
/webterminal.
انتقل إلى
/webterminal على أي منفذ HTTP لـ ClickHouse (على سبيل المثال،
http://localhost:8123/webterminal) لفتح الطرفية.
تكون نقطة النهاية
تمكين الميزة وتعطيلها
/webterminal مفعّلة افتراضيًا، ويتحكم فيها إعداد الخادم
enable_webterminal. ولتعطيلها، اضبط الإعداد على
false؛ وعندها ستعيد الطلبات المرسلة إلى
/webterminal حالة HTTP
403 Forbidden.
<clickhouse>
<enable_webterminal>false</enable_webterminal>
</clickhouse>
يحل
enable_webterminal محل الإعداد السابق
allow_experimental_webterminal. ولا يزال الاسم القديم مدعومًا للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة عند عدم تعيين
enable_webterminal.
تُصادق طرفية الويب المستخدم باستخدام فحوصات
المصادقة
Session نفسها وضوابط التحكم في الوصول نفسها المعتمدة في بروتوكول HTTP، لكن تُتبادل بيانات الاعتماد ضمن القناة نفسها عبر اتصال WebSocket القائم بدلًا من تمريرها عبر طلب ترقية HTTP. بعد اكتمال مصافحة WebSocket، يرسل المتصفح الرسالة الأولى بصيغة JSON:
يؤدي ذلك إلى تجنّب وضع بيانات الاعتماد في معلمات استعلام URL أو رؤوس
{"type": "auth", "user": "<user>", "password": "<password>"}
Authorization المرفقة بطلب الترقية، إذ قد ينتهي بها المطاف في سجل التصفّح، وسجلات وصول الخادم، وسجلات الوكيل العكسي. ولا يعتمد
/webterminal عمدًا على معلمات URL أو مصادقة HTTP Basic أو رؤوس
X-ClickHouse-User/
X-ClickHouse-Key في طلب الترقية.
تؤدي بيانات الاعتماد غير الصالحة إلى أن يغلق الخادم اتصال WebSocket بالرمز
1008؛ وتطلب واجهة المستخدم في المتصفح بيانات الاعتماد مرة أخرى.
بمجرد إتمام المصادقة، يشغّل الخادم
كيف تبدو الجلسة
clickhouse-client متصلًا بـ طرفية زائفة، وينقل الإدخال والإخراج عبر WebSocket. وتدعم الجلسة تجربة
clickhouse-client الكاملة، بما في ذلك:
- تمييز بناء الجملة.
- الإكمال التلقائي.
- الاستعلامات متعددة الأسطر.
- سجل الأوامر (يُخزَّن على الخادم طوال مدة الجلسة).
تضمّن واجهة SQL على الويب
التكامل مع
التكامل مع
/play
/play طرفية الويب كلوحة قابلة للإرساء. يمكنك إظهارها أو إخفاؤها باستخدام أيقونة الطرفية في الشريط الجانبي، أو بالضغط على المفتاح
~ عندما يكون محرر الاستعلام فارغًا. تكتشف صفحة
/play مدى توفر
/webterminal عند تحميلها، وتخفي عناصر التحكم في الطرفية عندما تكون نقطة النهاية غير متاحة (على سبيل المثال، عندما تكون
enable_webterminal مضبوطة على
false).
تُتيح طرفية الويب جلسة تفاعلية شبيهة بواجهة الأوامر لأي شخص يمكنه المصادقة عبر نقطة نهاية ClickHouse لبروتوكول HTTP، لذا فإن المحاذير نفسها التي تنطبق على بروتوكول HTTP تنطبق هنا أيضًا:
اعتبارات الأمان
- احرص دائمًا على تقديم
/webterminalعبر HTTPS في البيئات غير الموثوق بها لحماية بيانات الاعتماد وبيانات الجلسة أثناء النقل.
- قيّد الوصول على مستوى الشبكة (جدار حماية، أو وكيل عكسي، أو إعداد
listen_host) بالطريقة نفسها التي تقيّد بها الوصول إلى بروتوكول HTTP.
- تتحقق نقطة النهاية من الترويسة
Originبمقارنتها مع
Hostللتخفيف من اختطاف WebSocket عبر المصادر المختلفة؛ لذا اضبط الوكلاء العكسيين وفقًا لذلك إذا كنت تُنهي TLS خارجيًا.
- عند العمل خلف وكيل عكسي يُنهي TLS، يكون اتصال upstream إلى ClickHouse عبر
httpغير مشفّر رغم أن المتصفح يستخدم
https، لذا فإن التحقق الصارم من تطابق المصدر سيرفض الاتصالات المشروعة. في مثل هذه البيئات، اضبط
webterminal_allowed_originsعلى قائمة مفصولة بفواصل تتضمن المصادر الكاملة المسموح لها بفتح جلسات WebSocket؛ وعندما لا تكون هذه القيمة فارغة، فإنها تحل محل التحقق الافتراضي من تطابق المصدر. مثال:
<webterminal_allowed_origins>https://example.com,https://app.example.com:8443</webterminal_allowed_origins>.
يُجمَّع المعالج على جميع المنصات التي يدعمها ClickHouse. وتُنفَّذ طبقة الطرفية الزائفة التي يستخدمها المشغّل المضمَّن
توفّر المنصات
clickhouse-client بالاعتماد على بدائيات POSIX القابلة للنقل (
posix_openpt/
grantpt/
unlockpt)، مع مسار خاص بـ Linux يستخدم
ptsname_r الآمن للخيوط. وتُخفى الروابط إلى
/webterminal في صفحة بدء ClickHouse وفي
/play تلقائيًا عندما لا تكون نقطة النهاية متاحة (على سبيل المثال، عند ضبط
enable_webterminal على
false).