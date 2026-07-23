واجهة Web SQL UI ‏(Play) هي واجهة الاستعلام المضمّنة داخل المتصفح في ClickHouse. وهي متاحة عبر أي منفذ HTTP في ClickHouse عند المسار /play (على سبيل المثال، http://localhost:8123/play ). وتتيح لك كتابة الاستعلامات وتشغيلها، وعرض النتائج على شكل جدول أو مخطط، ومشاركة الاستعلام عبر نسخ عنوان URL الخاص به.

الواجهة بأكملها موجودة في programs/server/play.html ، وهي صفحة واحدة مستقلة بذاتها تُقدَّم مباشرةً من الملف التنفيذي لـ ClickHouse، من دون أُطر عمل أو خطوة بناء. والاستثناء الوحيد هو عرض المخططات: إذ تُحمَّل مكتبة المخططات uPlot عند الحاجة من شبكة CDN تابعة لجهة خارجية عند أول مرة تُعرَض فيها نتيجة على شكل مخطط، لذلك لا تكون المخططات متاحة في عمليات النشر غير المتصلة بالإنترنت أو المقيّدة من حيث حركة الخروج.

​ علامات تبويب الاستعلامات

تتيح لك علامات التبويب الاحتفاظ بعدة استعلامات جنبًا إلى جنب بدلًا من التنقل بينها داخل محرر واحد أو الاعتماد على سجل المتصفح.

لكل علامة تبويب نص الاستعلام الخاص بها، وعنوانها، ومعلمات الاستعلام، وآخر نتيجة. وتبقى إعدادات الاتصال (URL، المستخدم، كلمة المرور) عامة ومشتركة بين جميع علامات التبويب.

​ متى يظهر شريط علامات التبويب

يظهر شريط علامات التبويب بمجرد تشغيل استعلام، أو عند وجود أكثر من علامة تبويب واحدة. وتبدو علامة تبويب واحدة بلا نتائج تمامًا كما كانت تبدو الصفحة قبل وجود علامات التبويب، لذلك لا يظهر شريط علامات التبويب إلا عند الحاجة إليه.

تمتزج علامة التبويب النشطة بصريًا مع الصفحة: إذ تتبع خلفيتها لون التجزئة الخاص بكل استعلام (وهو اللون نفسه الذي تستخدمه خلفية الصفحة بالفعل)، مع تدرّج يكون أكثر تشبعًا عند الأعلى في النسق الفاتح وأكثر سطوعًا عند الأعلى في النسق الداكن. أما علامات التبويب غير النشطة فتُلوَّن بدرجة مستمدة من تجزئة نص الاستعلام الخاص بكل منها، بحيث تتميّز علامات التبويب المختلفة تلقائيًا بالألوان.

​ إنشاء علامات التبويب وإغلاقها وإعادة تسميتها

أنشئ علامة تبويب جديدة باستخدام الزر [+] الموجود إلى يسار علامات التبويب.

الموجود إلى يسار علامات التبويب. أغلق علامة تبويب باستخدام أيقونة x الموجودة على علامة التبويب.

الموجودة على علامة التبويب. تحصل علامات التبويب الجديدة على أسماء افتراضية مثل Query A و Query B وهكذا.

و وهكذا. انقر على عنوان علامة التبويب النشطة لتحريره في مكانه؛ ويتسع حقل التحرير ليلائم النص.

​ التبديل بين علامات التبويب

انقر على علامة تبويب غير نشطة للانتقال إليها.

مرّر عجلة الفأرة فوق لوحة علامات التبويب للتبديل بينها: ينقلك التمرير إلى الأعلى إلى علامة التبويب الموجودة على اليسار، وإلى الأسفل إلى علامة التبويب الموجودة على اليمين (إن وُجدت). يعمل كلٌّ من التمرير الرأسي والأفقي لعجلة الفأرة.

شريط علامات التبويب مثبت أفقيًا — أي يبقى إلى اليسار أثناء التمرير الأفقي للصفحة، مثل شعار ClickHouse في الأسفل — لكنه يبتعد رأسيًا مع بقية الصفحة عند التمرير.

​ الاستمرارية وسجل المتصفح

تُحفَظ مساحة العمل — بما في ذلك علامات التبويب، وعناوينها، وعلامة التبويب النشطة، وترتيبها، ولقطات صغيرة من النتائج — في IndexedDB، وتُستعاد عند إعادة التحميل. وتعمل الاستمرارية على أساس أفضل جهد ممكن: إذا لم يكن IndexedDB متاحًا، تعود مساحة العمل إلى حالة داخل الذاكرة للجلسة الحالية.

تتكامل علامات التبويب أيضًا مع واجهة برمجة تطبيقات History الخاصة بالمتصفح وURL:

تتضمن حالة السجل علامة التبويب النشطة، لذا فإن زري الرجوع والتقدم في المتصفح يبدّلان بين علامات التبويب.

يُضاف إلى URL المَعلمة tab=<name> . عند التحميل، تُوَفَّق query في URL والمَعلمة tab مع علامات التبويب المحفوظة: فتُعاد استخدام علامة تبويب موجودة بهذا الاسم (مع استبدال query الخاصة بها)، أو تُنشأ علامة تبويب جديدة إذا لم يُعثر على الاسم أو كانت بلا اسم. ويجعل ذلك من الممكن فتح URL يتضمن query جديدة مع الاحتفاظ بعلامات التبويب المحفوظة لديك.

يؤدي التنقل بين علامات التبويب أثناء تشغيل استعلام إلى فقدان حالة التشغيل لذلك الاستعلام.

لا تُحفَظ كلقطات لأغراض الاستعادة إلا النتائج الصغيرة. أما النتيجة الكبيرة (التي تتجاوز حد حجم اللقطة) أو نتيجة الصورة فلا تُحفَظ: بعد التبديل بين علامات التبويب أو إعادة التحميل، يحتفظ التبويب باستعلامه ولكن ليس بالنتيجة المعروضة، وتؤدي إعادة تشغيل الاستعلام إلى إظهارها من جديد. وينطبق ذلك على كلٍّ من نتائج الاستعلامات المفردة والمخرجات المجمّعة لتشغيل “Run all” (تشغيل عدة استعلامات).