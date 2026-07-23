play.html ، والمتاحة على المسار يمكن لـ Web SQL UI المدمجة (، والمتاحة على المسار /play لأي منفذ HTTP في ClickHouse) تلوين خلايا النتائج لتسهيل تمييز الأنماط في العمود بنظرة سريعة. ولكل عمود وضع ترميز لوني خاص به يمكن تبديله بشكل مستقل.

​ تبديل الوضع

تظهر أيقونة 🌈 إلى يمين عنوان كل عمود. انقر عليها للتنقّل بين الأوضاع المتاحة للعمود. على الأجهزة التي تستخدم مؤشّرًا يدعم التحويم (مثل الفأرة)، لا تظهر الأيقونة إلا عند تمرير المؤشّر فوق العنوان، حتى لا تعيق العرض في غير ذلك؛ أمّا على الأجهزة اللمسية وغيرها من الأجهزة ذات المؤشّر غير الدقيق التي لا تدعم التحويم، فتظهر الأيقونة دائمًا لتسهيل الضغط عليها مباشرة.

تعتمد مجموعة الأوضاع التي يوفّرها العمود على نوعه:

تتنقّل الأعمدة الرقمية وأعمدة Date / DateTime / Date32 / DateTime64 عبر bar → heatmap → categorical → none .

/ / / عبر → → → . تتبدّل جميع الأعمدة الأخرى بين none و categorical .

الوضع الافتراضي هو bar للأعمدة الرقمية و none لجميع الأعمدة الأخرى، بما في ذلك أعمدة التاريخ والوقت.

bar — يرسم شريطًا أفقيًا داخل الخلية يتناسب مع القيمة. في الأعمدة الرقمية، ينمو الشريط انطلاقًا من خط أساس صفري؛ أما في أعمدة Date / DateTime فيمتد عبر النطاق min .. max الخاص بالعمود بدلًا من ذلك، لأن خط الأساس الصفري لا يكون ذا معنى مع الطوابع الزمنية.

— يرسم شريطًا أفقيًا داخل الخلية يتناسب مع القيمة. في الأعمدة الرقمية، ينمو الشريط انطلاقًا من خط أساس صفري؛ أما في أعمدة / فيمتد عبر النطاق .. الخاص بالعمود بدلًا من ذلك، لأن خط الأساس الصفري لا يكون ذا معنى مع الطوابع الزمنية. heatmap — يملأ خلفية الخلية بالكامل بلون يشفّر القيمة بعد تحجيمها بين الحد الأدنى والحد الأقصى للعمود.

— يملأ خلفية الخلية بالكامل بلون يشفّر القيمة بعد تحجيمها بين الحد الأدنى والحد الأقصى للعمود. categorical — يملأ خلفية الخلية بلون مشتق من تجزئة قيمة الخلية، بحيث تحصل القيم المتساوية على اللون نفسه وتحصل القيم المختلفة على ألوان مختلفة. وينطبق ذلك على أي نوع من الأعمدة.

— يملأ خلفية الخلية بلون مشتق من تجزئة قيمة الخلية، بحيث تحصل القيم المتساوية على اللون نفسه وتحصل القيم المختلفة على ألوان مختلفة. وينطبق ذلك على أي نوع من الأعمدة. none — بدون ترميز لوني.

تُلوَّن أعمدة Date و DateTime و Date32 و DateTime64 بحسب قيمتها الزمنية، بعد تحليلها بصيغة UTC بحيث يكون المقياس مستقلًا عن المنطقة الزمنية في متصفح المستخدم.

تستخدم ألوان الخلفية في heatmap و categorical الفضاء اللوني oklch ، مع تغيير درجة اللون فقط مع إبقاء السطوع والتشبّع ثابتين لكل نسق، بحيث يظل نص الخلية قابلًا للقراءة في كلٍّ من النسق الفاتح والداكن. وتملأ الخلفية الخلية بأكملها حتى عندما يمتد الصف على أكثر من سطر واحد.

​ إبراز التحديد في وضع categorical

في وضع categorical ، يؤدي تحديد خلية إلى إبراز الخلايا الأخرى التي تحمل القيمة نفسها، وذلك بعرضها بخط أكثر سماكة ولون نص عالي التباين (أبيض ناصع في النسق الداكن، وأسود ناصع في النسق الفاتح). أما الخلية المحددة نفسها، فلا تُبرز. وهذا يسهّل رؤية المواضع الأخرى التي تظهر فيها قيمة معيّنة داخل العمود.

تُحفَظ الأوضاع المحددة لكل عمود في URL الصفحة وفي سجل المتصفح، لذا فإن إعادة تحميل الصفحة أو مشاركة الرابط أو التنقل ذهابًا وإيابًا يُبقيها كما هي. لا تُخزَّن إلا الخيارات غير default ، للحفاظ على صِغر حجم URL وحالة السجل.