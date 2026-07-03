Skip to main content
clickhouse-cpp هي مكتبة العميل الرسمية لـ ClickHouse بلغة C++، وتوفّر واجهة سريعة ومأمونة الأنواع لـ ClickHouse باستخدام بروتوكوله الثنائي الأصلي. تعليمات البناء، وأمثلة الاستخدام، ووثائق إضافية متاحة في مستودع GitHub الخاص بالمشروع: https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp.
المكتبة قيد التطوير النشط. وعلى الرغم من أنها تدعم بالفعل الإمكانات الأساسية في ClickHouse، فإن بعض الميزات وأنواع البيانات قد لا تكون مطبّقة بالكامل أو مدعومة بعد.ملاحظاتك قيّمة للغاية، وتساعد في توجيه تحديد أولويات الميزات الجديدة والتحسينات. إذا واجهت قيودًا، أو وظائف غير متوفرة، أو سلوكًا غير متوقع، فيُرجى مشاركة ملاحظاتك أو طلبات الميزات عبر متتبّع المشكلات على  https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp/issues

تضمين المكتبة في مشروعك

أبسط طريقة لإدراج المكتبة في مشروعك هي استخدام وحدة FetchContent الخاصة بـ CMake. يتيح لك هذا النهج تثبيت إصدار محدد بدقة من المكتبة وبناؤها كجزء من سير عمل CMake المعتاد.
يتيح الخيار WITH_OPENSSL دعم TLS في المكتبة، وهو مطلوب عند الاتصال بـ ClickHouse Cloud أو بعمليات نشر ClickHouse الأخرى المفعّل فيها SSL. ورغم أنه يمكن الاستغناء عنه في الاتصالات غير المعتمدة على TLS، فإن تمكينه يُوصى به عمومًا. يتطلب البناء مع دعم SSL تثبيت حزم تطوير OpenSSL. ثبّت libssl-dev على Debian وUbuntu أو مشتقاتهما؛ وopenssl-devel على Fedora وRed Hat؛ أو openssl على macOS باستخدام homebrew. بعد توفير التبعية، اربط هدفك بهدف المكتبة المُصدَّر:

أمثلة

إعداد كائن Client

أنشئ مثيلًا من Client لإقامة اتصال مع ClickHouse. يوضّح المثال التالي كيفية الاتصال بمثيل ClickHouse محلي، حيث لا تكون كلمة المرور مطلوبة ولا يكون SSL مفعّلًا.
في عمليات الإعداد الأكثر تقدّمًا، يلزم إجراء إعدادات إضافية. يوضّح المثال التالي كيفية الاتصال بمثيل ClickHouse Cloud باستخدام عدة معلمات إضافية:

إنشاء الجداول وتنفيذ استعلامات دون بيانات

لتنفيذ استعلام لا يعيد أي بيانات، مثل إنشاء الجداول، استخدم الطريقة Execute. وينطبق الأسلوب نفسه على تعليمات أخرى مثل ALTER TABLE وDROP وغيرها.

إدراج البيانات

لإدراج البيانات في جدول، أنشئ Block واملأه بكائنات الأعمدة المطابقة لمخطط الجدول. تُضاف البيانات عمودًا تلو الآخر، ثم تُدرج بعملية واحدة باستخدام الطريقة Insert، وهي مُحسّنة لتنفيذ عمليات كتابة دفعية بكفاءة.

اختيار البيانات

لتنفيذ استعلام يُرجع بيانات، استخدم الطريقة Select ومرّر دالة ردّ نداء لمعالجة النتيجة. تُعاد نتائج الاستعلام على هيئة كائنات Block، بما يعكس تمثيل البيانات الأصلي المعتمد على الأعمدة في ClickHouse.

أنواع البيانات المدعومة

  • UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64
  • UInt128, Int128
  • Decimal32, Decimal64, Decimal128
  • Float32, Float64
  • Date
  • DateTime, DateTime64
  • DateTime([timezone]), DateTime64(N, [timezone])
  • UUID
  • Enum8, Enum16
  • String
  • FixedString(N)
  • LowCardinality(String) و LowCardinality(FixedString(N))
  • Nullable(T)
  • Array(T)
  • Tuple
  • Map
  • IPv4, IPv6
  • Point, Ring, Polygon, MultiPolygon
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦