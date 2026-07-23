play.html ، والمتاحة على المسار يمكن لواجهة SQL الويب المدمجة (، والمتاحة على المسار /play لأي منفذ ClickHouse HTTP) إبقاء الأعمدة المحددة من النتيجة مرئية أثناء تمرير بقية الجدول أفقيًا. يظل العمود المثبت ملتصقًا بالحافة القريبة من منطقة النتائج بدلًا من أن يختفي مع التمرير، بحيث يبقى عمود مفتاح — مثل معرّف أو اسم أو تاريخ — ظاهرًا بجانب أي أعمدة في أقصى اليمين تقرؤها.

​ تثبيت عمود

تظهر أيقونة دبوس 📌 إلى يسار رأس كل عمود. انقر عليها لتثبيت العمود، ثم انقر عليها مرة أخرى لإلغاء تثبيته. والأيقونة زر فعلي، لذا يمكن لمستخدمي لوحة المفاتيح الوصول إليها باستخدام مفتاح Tab وتبديلها من خلال لوحة المفاتيح، كما أنها تعرض حالة التثبيت للتقنيات المساعدة.

على الأجهزة التي تستخدم مؤشرًا يدعم التحويم (مثل الفأرة)، لا تظهر الأيقونة إلا عند التحويم فوق الرأس أو عند تركيز عنصر التبديل، حتى لا تعيق الاستخدام في غير ذلك؛ أما على الأجهزة اللمسية وغيرها من الأجهزة ذات المؤشر غير الدقيق التي لا تدعم التحويم، فتظهر الأيقونة دائمًا ليكون بالإمكان النقر عليها مباشرة. ويظل العمود المثبّت محتفظًا بأيقونته ظاهرة بكامل الوضوح كمؤشر على أنه مثبّت.

​ متى تتوفر ميزة تثبيت الأعمدة

تتوفر ميزة تثبيت الأعمدة فقط عندما يكون الجدول عريضًا بما يكفي للتمرير أفقيًا. وعندما يتسع إطار العرض للجدول بالكامل، لا يبقى ما يمكن التمرير بعيدًا عنه، لذلك يكون زر تبديل التثبيت معطّلًا ومُستبعَدًا من ترتيب التنقل بمفتاح Tab عبر لوحة المفاتيح. وما إن تصبح النتيجة قابلة للتمرير أفقيًا — سواء كانت نتيجة عريضة، أو نافذة ضيقة، أو نتيجة متدفقة تتسع أفقيًا — حتى تصبح أزرار التبديل نشطة.

​ سلوك العمود المثبت عند التمرير

ينزلق العمود المثبت مع المحتوى أثناء التمرير الأفقي إلى أن يوشك على الخروج من إطار العرض، وعندها يلتصق بالحافة الأقرب — الحافة اليسرى للأعمدة الموجودة على اليسار، والحافة اليمنى للأعمدة الموجودة على اليمين — ويظل مرئيًا. وإذا وُجدت عدة أعمدة مثبتة، فإنها تتراص بمحاذاة الحافة وفق ترتيبها الأصلي، ويفصل بين كل منها وبين المحتوى الممرَّر حدّ. وتظهر الخلية المثبتة فوق الخلايا العادية التي تمر أسفلها، بما في ذلك الخلية المحددة، بحيث تظل قابلة للقراءة دائمًا.

​ مشتركة بين النتائج

id في إحدى النتائج إلى إبقاء العمود المسمى id مثبَّتًا في النتائج الأخرى وفي الاستعلامات اللاحقة التي تُرجع العمود نفسه. تُتتبَّع الأعمدة المثبَّتة حسب اسم العمود وتُشارَك عبر جميع جداول النتائج في الصفحة، تمامًا كما هو الحال مع أوضاع الترميز اللوني الخاصة بكل عمود. يؤدي تثبيت عمود باسمفي إحدى النتائج إلى إبقاء العمود المسمىمثبَّتًا في النتائج الأخرى وفي الاستعلامات اللاحقة التي تُرجع العمود نفسه.

​ الاحتفاظ بالحالة

يُحتفَظ بمجموعة العناصر المثبّتة في عنوان URL للصفحة، وفي سجلّ المتصفّح، وفي لقطة النتائج لكل علامة تبويب، لذا فإن إعادة تحميل الصفحة أو مشاركة الرابط أو التنقّل للخلف وللأمام يحافظ عليها. ولا تُخزَّن إلا الأعمدة المثبّتة — فلا تضيف المجموعة الفارغة أي شيء إلى عنوان URL أو إلى حالة السجل — لإبقائهما مختصرين.