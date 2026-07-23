clickhousectl
واجهة CLI لـ ClickHouse: محليًا وعلى Cloud.
عميل ClickHouse
عميل سطر أوامر أصلي يدعم خيارات سطر الأوامر وملفات التهيئة.
برامج التشغيل والواجهات
واجهات الشبكة وبرامج التشغيل والأدوات للاتصال بـ ClickHouse.
مكتبة عميل C++
مكتبة عميل ClickHouse للغة C++.
استنتاج المخطط
استنتاج المخطط تلقائيًا من بيانات الإدخال.
الطرفية على الويب
جلسة
clickhouse-client في المتصفح عبر WebSocket.
واجهة SQL على الويب (Play)
واجهة SQL مدمجة داخل المتصفح يوفّرها ClickHouse عند
/play.
واجهات الجهات الخارجية
أدوات ومكتبات وعمليات تكامل من جهات خارجية.