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يوفّر ClickHouse مجموعة من العملاء والواجهات الأصلية المختلفة التي تتيح لك الاتصال بـ ClickHouse.

clickhousectl

واجهة CLI لـ ClickHouse: محليًا وعلى Cloud.

عميل ClickHouse

عميل سطر أوامر أصلي يدعم خيارات سطر الأوامر وملفات التهيئة.

برامج التشغيل والواجهات

واجهات الشبكة وبرامج التشغيل والأدوات للاتصال بـ ClickHouse.

مكتبة عميل C++

مكتبة عميل ClickHouse للغة C++.

استنتاج المخطط

استنتاج المخطط تلقائيًا من بيانات الإدخال.

الطرفية على الويب

جلسة clickhouse-client في المتصفح عبر WebSocket.

واجهة SQL على الويب (Play)

واجهة SQL مدمجة داخل المتصفح يوفّرها ClickHouse عند /play.

واجهات الجهات الخارجية

أدوات ومكتبات وعمليات تكامل من جهات خارجية.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦