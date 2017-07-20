ClickHouse用户
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如下使用ClickHouse的公司和他们的成功案例来源于公开资源，因此和实际情况可能有所出入。如果您分享您公司使用ClickHouse的故事，我们将不胜感激 将其添加到列表，但请确保你这样做不会有任何保密协议的问题。也欢迎提供来自其他公司的出版物的更新。
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|公司简介
|行业
|用例
|群集大小
|(Un)压缩数据大小*
|参考资料
|2gis
|地图
|监测
|—
|—
|俄文，2019年7月
|阿里云
|公有云
|全托管服务
|—
|—
|官方网站
|阿里云
|公有云
|E-MapReduce
|—
|—
|官方网站
|Aloha 浏览器
|移动应用程序
|浏览器后端
|—
|—
|俄文幻灯片，2019年5月
|阿玛迪斯
|旅行
|分析
|—
|—
|新闻稿,四月2018
|Appsflyer
|移动分析
|主要产品
|—
|—
|俄文，2019年7月
|ArenaData
|数据平台
|主要产品
|—
|—
|俄文幻灯片，十二月2019
|Badoo
|约会
|时间序列
|—
|—
|俄文幻灯片，十二月2019
|Benocs
|网络遥测和分析
|主要产品
|—
|—
|英文幻灯片，2017年10月
|彭博社
|金融、媒体
|监测
|102个服务器
|—
|幻灯片，2018年5月
|Bloxy
|区块链
|分析
|—
|—
|俄文幻灯片，八月2018
Dataliance/UltraPower
|电信
|分析
|—
|—
|中文幻灯片，2018年1月
|CARTO
|商业智能
|地理分析
|—
|—
|地理空间处理与ClickHouse
|CERN
|研究
|实验
|—
|—
|新闻稿,四月2012
|思科
|网络
|流量分析
|—
|—
|闪电对话，十月2019
|城堡证券
|金融
|—
|—
|—
|贡献，2019年3月
|Citymobil
|出租车
|分析
|—
|—
|俄文博客文章，三月2020
|内容广场
|网站分析
|主要产品
|—
|—
|法文博客文章，十一月2018
|Cloudflare
|CDN
|流量分析
|36服务器
|—
|博客文章,五月2017, 博客文章,三月2018
|Corunet
|分析
|主要产品
|—
|—
|英文幻灯片，2019年4月
|CraiditX 氪信
|金融AI
|分析
|—
|—
|英文幻灯片，2019年11月
|Criteo/Storetail
|零售
|主要产品
|—
|—
|英文幻灯片，十月2018
|德意志银行
|金融
|商业智能分析
|—
|—
|英文幻灯片，十月2019
|Diva-e
|数字咨询
|主要产品
|—
|—
|英文幻灯片，2019年9月
|Exness
|交易
|指标，日志记录
|—
|—
|俄语交谈，2019年5月
|精灵
|广告网络
|主要产品
|—
|—
|日文博客，2017年7月
|虎牙
|视频流
|分析
|—
|—
|中文幻灯片，2018年10月
|Idealista
|房地产
|分析
|—
|—
|英文博客文章,四月2019
|Infovista
|网络
|分析
|—
|—
|英文幻灯片，十月2019
|InnoGames
|游戏
|指标，日志记录
|—
|—
|俄文幻灯片，2019年9月
|Integros
|视频服务平台
|分析
|—
|—
|俄文幻灯片，2019年5月
|科迪亚克数据
|云
|主要产品
|—
|—
|虏茅驴麓卤戮碌禄路戮鲁拢
|Kontur
|软件开发
|指标
|—
|—
|俄语交谈，2018年11月
|LifeStreet
|广告网络
|主要产品
|75台服务器（3个副本)
|5.27PiB
|俄文博客文章，2017年2月
|Mail.ru 云解决方案
|云服务
|主要产品
|—
|—
|运行ClickHouse实例，俄语
|MessageBird
|电信
|统计
|—
|—
|英文幻灯片，2018年11月
|MGID
|广告网络
|网络分析
|—
|—
|我们在实施分析DBMS ClickHouse的经验，俄文
|OneAPM
|监测和数据分析
|主要产品
|—
|—
|中文幻灯片，2018年10月
|Pragma Innovation
|遥测和大数据分析
|主要产品
|—
|—
|英文幻灯片，十月2018
|青云
|云服务
|主要产品
|—
|—
|中文幻灯片，2018年10月
|Qrator
|DDoS保护
|主要产品
|—
|—
|博客文章,三月2019
|百分点
|分析
|主要产品
|—
|—
|中文幻灯片，2019年6月
|漫步者
|互联网服务
|分析
|—
|—
|俄语讲座，2018年4月
|腾讯
|通讯软件
|日志记录
|—
|—
|中文讲座，2019年11月
|流量之星
|广告网络
|—
|—
|—
|俄文幻灯片，2018年5月
|S7航空公司
|航空公司
|指标，日志记录
|—
|—
|俄文，2019年3月
|SEMrush
|营销
|主要产品
|—
|—
|俄文幻灯片，八月2018
|scireum GmbH
|电子商务
|主要产品
|—
|—
|德语讲座，2020年2月
|Sentry
|软件开发
|产品后端
|—
|—
|英文博客文章,五月2019
|SGK
|政府社会保障
|分析
|—
|—
|英文幻灯片，2019年11月
|seo.do
|分析
|主要产品
|—
|—
|英文幻灯片，2019年11月
|新浪
|新闻
|—
|—
|—
|中文幻灯片，2018年10月
|SMI2
|新闻
|分析
|—
|—
|俄文博客文章，2017年11月
|Splunk
|业务分析
|主要产品
|—
|—
|英文幻灯片，2018年1月
|Spotify
|音乐
|实验
|—
|—
|幻灯片，七月2018
|腾讯
|大数据
|数据处理
|—
|—
|中文幻灯片，2018年10月
|腾讯QQ音乐(TME)
|大数据
|数据处理
|—
|—
|博客文章，2020年6月
|优步
|出租车
|日志记录
|—
|—
|幻灯片，二月2020
|VKontakte
|社交网络
|统计，日志记录
|—
|—
|俄文幻灯片，八月2018
|Wisebits
|IT解决方案
|分析
|—
|—
|俄文幻灯片，2019年5月
|晓信科技
|教育
|共同目的
|—
|—
|英文幻灯片，2019年11月
|喜马拉雅
|音频共享
|OLAP
|—
|—
|英文幻灯片，2019年11月
|Yandex云
|公有云
|主要产品
|—
|—
|俄文，2019年12月
|Yandex DataLens
|商业智能
|主要产品
|—
|—
|俄文幻灯片，十二月2019
|Yandex市场
|电子商务
|指标，日志记录
|—
|—
|俄文，2019年1月
|Yandex Metrica
|网站分析
|主要产品
|一个集群中的360台服务器，一个部门中的1862台服务器
|66.41PiB/5.68PiB
|幻灯片，二月2020
|ЦВТ
|软件开发
|指标，日志记录
|—
|—
|博客文章,三月2019，俄文
|МКБ
|银行
|网络系统监控
|—
|—
|俄文幻灯片，2019年9月
|金数据
|商业智能分析
|主要产品
|—
|—
|中文幻灯片，2019年10月
|Instana
|APM 平台
|主要产品
|—
|—
|推特消息
|Wargaming
|游戏
|—
|—
|采访
|Crazypanda
|游戏
|—
|—
|ClickHouse 社区会议
|FunCorp
|游戏
|—
|—
|文章