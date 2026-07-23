Guía de configuración de Aurora Postgres como origen

​ Versiones de Postgres compatibles

ClickPipes es compatible con Aurora PostgreSQL-Compatible Edition, versión 12 y posteriores.

​ Habilitar la replicación lógica

Puede omitir esta sección si su instancia de Aurora ya tiene configurada la siguiente opción:

rds.logical_replication = 1

Esta opción suele venir preconfigurada si anteriormente utilizó otra herramienta de replicación de datos.

postgres=> SHOW rds.logical_replication ; rds.logical_replication ------------------------- on (1 row)

Si todavía no está configurado, siga estos pasos:

Cree un nuevo grupo de parámetros para su versión de Aurora PostgreSQL con la configuración requerida: Establezca rds.logical_replication en 1

Aplique el nuevo grupo de parámetros a su clúster de Aurora PostgreSQL

Reinicie su clúster de Aurora para aplicar los cambios

​ Configurar el usuario de la base de datos

Conéctese a la instancia escritor de Aurora PostgreSQL como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario dedicado para ClickPipes: CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; Otorgue al usuario que creó en el paso anterior acceso de solo lectura a nivel de esquema. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema public . Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que desee replicar: GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; Otorgue privilegios de replicación al usuario: GRANT rds_replication TO clickpipes_user; Cree una publicación con las tablas que desea replicar. Recomendamos encarecidamente incluir en la publicación solo las tablas que necesite para evitar sobrecarga de rendimiento.

clave primaria o tener su identidad de réplica configurada como FULL . Consulte las Cualquier tabla incluida en la publicación debe tener definida unao tener suconfigurada como. Consulte las preguntas frecuentes de Postgres para obtener orientación sobre cómo delimitar el alcance.

Para crear una publicación para tablas específicas: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



La publicación clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL desde Postgres a ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.

​ Uso de la autenticación con IAM (opcional)

En lugar de una contraseña, puedes autenticar al usuario de ClickPipes mediante acceso basado en roles de AWS IAM. Para ello, el parámetro rds.iam_auth_for_replication debe estar establecido en 1 . Crea el usuario de la siguiente manera y luego concédele los mismos privilegios de esquema y replicación que se muestran arriba:

CREATE USER clickpipes_iam_user ; GRANT rds_iam TO clickpipes_iam_user;

Consulta la autenticación de base de datos con AWS IAM (RDS/Aurora) para ver todos los pasos necesarios para configurar el rol y la política de IAM que ClickPipes necesita para autenticarse de esta manera.

​ Configurar el acceso a la red

​ Control de acceso basado en IP

Inbound rules de su grupo de seguridad de Aurora. Si desea restringir el tráfico a su clúster de Aurora, añada las IP estáticas de NAT documentadas a lasde su grupo de seguridad de Aurora.

​ Acceso privado mediante AWS PrivateLink

Para conectarte a tu clúster de Aurora mediante una red privada, puedes usar AWS PrivateLink. Sigue nuestra guía de configuración de AWS PrivateLink para ClickPipes para establecer la conexión.

​ Consideraciones específicas de Aurora

Al configurar ClickPipes con Aurora PostgreSQL, ten en cuenta estas consideraciones:

Endpoint de conexión: Conéctate siempre al endpoint del escritor de tu clúster de Aurora, ya que la replicación lógica requiere acceso de escritura para crear slots de replicación y debe conectarse a la instancia principal. Gestión del failover: En caso de failover, Aurora promocionará automáticamente una instancia de lectura como nuevo escritor. ClickPipes detectará la desconexión e intentará volver a conectarse al endpoint del escritor, que ahora apuntará a la nueva instancia principal. Aurora Global Database: Si usas Aurora Global Database, debes conectarte al endpoint del escritor de la región principal, ya que la replicación entre regiones ya se encarga de mover los datos entre ellas. Consideraciones de almacenamiento: La capa de almacenamiento de Aurora se comparte entre todas las instancias de un clúster, lo que puede ofrecer un mejor rendimiento para la replicación lógica en comparación con RDS estándar.

​ Cómo gestionar endpoints dinámicos del clúster

Aunque Aurora proporciona endpoints estables que redirigen automáticamente a la instancia adecuada, aquí tienes algunos métodos adicionales para garantizar una conectividad consistente:

En configuraciones de alta disponibilidad, configura tu aplicación para que use el endpoint del escritor de Aurora, que apunta automáticamente a la instancia primaria activa. Si utilizas replicación entre regiones, considera configurar ClickPipes independientes para cada región a fin de reducir la latencia y mejorar la tolerancia a fallos.