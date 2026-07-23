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ClickPipes admite Postgres 12 y versiones posteriores.

Habilitar la replicación lógica

Crunchy Bridge viene con la replicación lógica habilitada de forma predeterminada. Asegúrese de que la siguiente configuración esté correctamente establecida. Si no es así, ajústela según corresponda.

Creación de un usuario de ClickPipes y asignación de permisos

Conéctese a su instancia de Crunchy Bridge Postgres con el usuario postgres y ejecute los siguientes comandos:
  1. Cree un usuario dedicado para ClickPipes:
  2. Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema public. Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar:
  3. Conceda privilegios de replicación al usuario:
  4. Cree una publicación con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir en la publicación solo las tablas que necesite para evitar una sobrecarga de rendimiento.
Toda tabla incluida en la publicación debe tener una clave primaria definida o tener su identidad de réplica configurada como FULL. Consulte las Preguntas frecuentes de Postgres para obtener orientación sobre cómo definir el alcance.
  • Para crear una publicación para tablas específicas:
    • Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
La publicación clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se enviarán en streaming a ClickPipes. Recomendamos no usar FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL desde Postgres hacia ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.

Incluir las IP de ClickPipes en la lista segura

Incluye las IP de ClickPipes en la lista segura agregando las reglas de firewall en Crunchy Bridge.

¿Qué sigue?

Ahora puede crear su ClickPipe y comenzar a ingestar datos de su instancia de Postgres en ClickHouse Cloud. Asegúrese de anotar los datos de conexión que utilizó al configurar su instancia de Postgres, ya que los necesitará durante el proceso de creación de ClickPipe.
Última modificación el 23 de julio de 2026