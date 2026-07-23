Guía de configuración de origen de Crunchy Bridge Postgres

ClickPipes admite Postgres 12 y versiones posteriores.

​ Habilitar la replicación lógica

Crunchy Bridge viene con la replicación lógica habilitada de forma predeterminada . Asegúrese de que la siguiente configuración esté correctamente establecida. Si no es así, ajústela según corresponda.

SHOW wal_level; -- debe ser logical SHOW max_wal_senders; -- debe ser 10 SHOW max_replication_slots; -- debe ser 10

​ Creación de un usuario de ClickPipes y asignación de permisos

Conéctese a su instancia de Crunchy Bridge Postgres con el usuario postgres y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario dedicado para ClickPipes: CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema public . Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar: GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; Conceda privilegios de replicación al usuario: ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION; Cree una publicación con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir en la publicación solo las tablas que necesite para evitar una sobrecarga de rendimiento.

clave primaria definida o tener su identidad de réplica configurada como FULL . Consulte las Toda tabla incluida en la publicación debe tener unadefinida o tener suconfigurada como. Consulte las Preguntas frecuentes de Postgres para obtener orientación sobre cómo definir el alcance.

Para crear una publicación para tablas específicas: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



La publicación clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se enviarán en streaming a ClickPipes. Recomendamos no usar FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL desde Postgres hacia ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.

​ Incluir las IP de ClickPipes en la lista segura

Incluye las IP de ClickPipes en la lista segura agregando las reglas de firewall en Crunchy Bridge.