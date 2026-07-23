Configura cualquier instancia de Postgres como fuente para ClickPipes

Guía de configuración de la fuente para Postgres genérico

Si utilizas uno de los proveedores compatibles (en la barra lateral), consulta la guía específica de ese proveedor.

ClickPipes es compatible con Postgres versión 12 y posteriores.

​ Habilitar la replicación lógica

Para habilitar la replicación en su instancia de Postgres, debemos asegurarnos de que estén configurados los siguientes ajustes: wal_level = logical Para comprobarlo, puede ejecutar el siguiente comando SQL: SHOW wal_level; La salida debería ser logical . Si no es así, ejecute: ALTER SYSTEM SET wal_level = logical; Además, se recomienda configurar los siguientes ajustes en la instancia de Postgres: max_wal_senders > 1 max_replication_slots >= 4 Para comprobarlo, puede ejecutar los siguientes comandos SQL: SHOW max_wal_senders; SHOW max_replication_slots; Si los valores no coinciden con los recomendados, puede ejecutar los siguientes comandos SQL para configurarlos: ALTER SYSTEM SET max_wal_senders = 10 ; ALTER SYSTEM SET max_replication_slots = 10 ; Si ha realizado algún cambio en la configuración, como se indicó anteriormente, DEBE REINICIAR la instancia de Postgres para que los cambios surtan efecto.

​ Creación de un usuario con permisos y publicación

Conéctese a su instancia de Postgres como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario dedicado para ClickPipes: CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema public . Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar: GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; Conceda privilegios de replicación al usuario: ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION; Cree una publicación con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir en la publicación solo las tablas que necesite para evitar una sobrecarga de rendimiento.

clave primaria o tener su replica identity configurada como FULL . Consulte las Cualquier tabla incluida en la publicación debe tener definida unao tener suconfigurada como. Consulte las FAQ de Postgres para obtener orientación sobre cómo delimitar el alcance.

Para crear una publicación para tablas específicas: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



La publicación clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias incrementa el tráfico WAL de Postgres a ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.

​ Habilitar conexiones en pg_hba.conf para el usuario de ClickPipes

Si lo gestionas por tu cuenta, debes permitir las conexiones al usuario de ClickPipes desde las direcciones IP de ClickPipes siguiendo los pasos que se indican a continuación. Si utilizas un servicio gestionado, puedes hacer lo mismo siguiendo la documentación del proveedor.

Realiza los cambios necesarios en el archivo pg_hba.conf para permitir las conexiones al usuario de ClickPipes desde las direcciones IP de ClickPipes. Un ejemplo de entrada en el archivo pg_hba.conf sería: host all clickpipes_user 0.0.0.0/0 scram-sha-256 Recarga la instancia de PostgreSQL para que los cambios surtan efecto: SELECT pg_reload_conf();

Este es un cambio de configuración recomendado para garantizar que las transacciones o commits grandes no hagan que se elimine el slot de replicación.

Puedes aumentar el parámetro max_slot_wal_keep_size de tu instancia de PostgreSQL a un valor mayor (al menos 100GB o 102400 ) actualizando el archivo postgresql.conf .

max_slot_wal_keep_size = 102400

Puedes volver a cargar la instancia de Postgres para que los cambios se apliquen:

SELECT pg_reload_conf();

Para obtener una recomendación más precisa sobre este valor, puede ponerse en contacto con el equipo de ClickPipes.