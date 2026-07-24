TimescaleDB es una extensión de Postgres de código abierto desarrollada por Timescale Inc que busca mejorar el rendimiento de las consultas analíticas sin tener que dejar Postgres. Esto se logra mediante la creación de “hypertables”, que son administradas por la extensión y admiten el particionado automático en “fragmentos”. Las hypertables también admiten compresión transparente y almacenamiento híbrido fila-columnar (conocido como “hypercore”), aunque estas características requieren una versión de la extensión con licencia propietaria. Timescale Inc también ofrece dos servicios gestionados para TimescaleDB:
Antecedentes
Managed Service for Timescale
Timescale Cloud.
ClickPipes es compatible con Postgres 12 y versiones posteriores.
Versiones de Postgres compatibles
Los pasos que deben seguirse dependen de cómo esté desplegada su instancia de Postgres con TimescaleDB.
Habilitar la replicación lógica
- Si usa un servicio gestionado y su proveedor aparece en la barra lateral, siga la guía correspondiente a ese proveedor.
- Si despliega TimescaleDB por su cuenta, siga la guía genérica.
Timescale Cloud no permite habilitar la replicación lógica, que es necesaria para los pipes de Postgres en modo CDC. Como resultado, los usuarios de Timescale Cloud solo pueden realizar una carga única de sus datos (
Initial Load Only) con el
ClickPipe de Postgres.
Las hypertables de Timescale no almacenan directamente los datos insertados en ellas. En su lugar, los datos se almacenan en varias tablas “fragmento” correspondientes que se encuentran en el esquema
Configuración
_timescaledb_internal. Para ejecutar consultas sobre las hypertables, esto no supone ningún
problema. Pero durante la replicación lógica, en lugar de detectar los cambios en la hypertable, los detectamos en la tabla “fragmento”
correspondiente. El ClickPipe de Postgres incluye la lógica necesaria para reasignar automáticamente los cambios de las tablas “fragmento” a la hypertable principal,
pero esto requiere pasos adicionales.
Si solo quieres realizar una carga única de tus datos (
Initial Load Only), omite el paso 2 y los siguientes.
-
Crea un usuario dedicado para ClickPipes:
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
-
Otorga acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creaste en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema
public. Repite estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quieras replicar:
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
-
Otorga privilegios de replicación al usuario:
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
-
Como superusuario o administrador de Postgres, crea una publicación con las hypertables que quieras replicar. La publicación también debe incluir todo el esquema
_timescaledb_internalpara que el pipe pueda recibir cambios de los fragmentos subyacentes. Recomendamos encarecidamente incluir solo las tablas que necesites en la publicación para evitar sobrecarga de rendimiento.
La publicación
-- When adding new tables to the ClickPipe, you'll need to add them to the publication manually as well.
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2, TABLES IN SCHEMA _timescaledb_internal;
clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Desaconsejamos usar
FOR ALL TABLES a menos que tengas la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias incrementa el tráfico de WAL desde Postgres hacia ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.
Después de estos pasos, deberías poder continuar con la creación de un ClickPipe.
Algunos servicios gestionados no otorgan a sus usuarios administradores los permisos necesarios para crear una publicación para un esquema completo. Si este es el caso, abre un ticket de soporte con tu proveedor. Como alternativa, puedes omitir este paso (y los pasos siguientes) y realizar en su lugar una carga única de tus datos.
Si desea restringir el tráfico hacia su instancia de Timescale, añada las IP NAT estáticas documentadas a la lista de permitidos. Las instrucciones para hacerlo varían según el proveedor; consulte la barra lateral si su proveedor figura allí o abra un ticket con su equipo de soporte.