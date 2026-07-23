No es necesario seguir los pasos que se indican a continuación si
Habilitar la replicación lógica
wal_level está configurado como
logical. Normalmente, esta opción ya debería estar preconfigurada si estás migrando desde otra herramienta de replicación de datos.
- Haz clic en la sección Server parameters
- Cambia
wal_levela
logical
- Este cambio requiere reiniciar el servidor. Reinícialo cuando se te solicite.
Conéctese a Azure Flexible Server Postgres con el usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:
Creación de usuarios para ClickPipes y concesión de permisos
-
Cree un usuario dedicado para ClickPipes.
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
-
Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema
public. Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar:
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
-
Conceda privilegios de replicación al usuario:
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- Cree una publicación con las tablas que desea replicar. Recomendamos encarecidamente incluir en la publicación solo las tablas necesarias para evitar afectar al rendimiento.
-
Para crear una publicación para tablas específicas:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
-
Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se enviarán a ClickPipes. Recomendamos no usar
FOR ALL TABLES a menos que pretenda replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL de Postgres a ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.
Sigue estos pasos para agregar las IP de ClickPipes a tu red.
Agrega las IP de ClickPipes al firewall
- Ve a la pestaña Networking y agrega las IP de ClickPipes al firewall de tu Azure Flexible Server Postgres o al servidor de salto/bastión si usas tunelización SSH.
Ahora puedes crear tu ClickPipe y comenzar a ingestar datos desde tu instancia de Postgres hacia ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los detalles de conexión que usaste al configurar tu instancia de Postgres, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.