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ClickPipes admite Postgres 12 y versiones posteriores.

Habilitar la replicación lógica

No es necesario seguir los pasos que se indican a continuación si wal_level está configurado como logical. Normalmente, esta opción ya debería estar preconfigurada si estás migrando desde otra herramienta de replicación de datos.
  1. Haz clic en la sección Server parameters
  1. Cambia wal_level a logical
  1. Este cambio requiere reiniciar el servidor. Reinícialo cuando se te solicite.

Creación de usuarios para ClickPipes y concesión de permisos

Conéctese a Azure Flexible Server Postgres con el usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:
  1. Cree un usuario dedicado para ClickPipes.
  2. Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema public. Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar:
  3. Conceda privilegios de replicación al usuario:
  4. Cree una publicación con las tablas que desea replicar. Recomendamos encarecidamente incluir en la publicación solo las tablas necesarias para evitar afectar al rendimiento.
Cualquier tabla incluida en la publicación debe tener definida una clave primaria o tener su identidad de réplica configurada como FULL. Consulte las Preguntas frecuentes de Postgres para obtener orientación sobre cómo delimitar el alcance.
  • Para crear una publicación para tablas específicas:
    • Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
La publicación clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se enviarán a ClickPipes. Recomendamos no usar FOR ALL TABLES a menos que pretenda replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL de Postgres a ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.

Agrega las IP de ClickPipes al firewall

Sigue estos pasos para agregar las IP de ClickPipes a tu red.
  1. Ve a la pestaña Networking y agrega las IP de ClickPipes al firewall de tu Azure Flexible Server Postgres o al servidor de salto/bastión si usas tunelización SSH.

¿Qué sigue?

Ahora puedes crear tu ClickPipe y comenzar a ingestar datos desde tu instancia de Postgres hacia ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los detalles de conexión que usaste al configurar tu instancia de Postgres, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.
Última modificación el 23 de julio de 2026