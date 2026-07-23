ClickPipes admite Supabase de forma nativa a través de IPv6 para una replicación sin complicaciones.
Conéctese a su instancia de Supabase como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:
Crear un usuario con permisos y un slot de replicación
-
Cree un usuario dedicado para ClickPipes:
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
-
Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema
public. Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar:
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
-
Conceda privilegios de replicación al usuario:
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- Cree una publicación con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir solo las tablas que necesite en la publicación para evitar sobrecarga de rendimiento.
-
Para crear una publicación para tablas específicas:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
-
Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar
FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL desde Postgres hacia ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.
Aumenta
max_slot_wal_keep_size
Ve a
Detalles de conexión que debes usar con Supabase
Project Settings ->
Database en tu proyecto de Supabase (dentro de
Configuration).
Importante: Desactiva
Display connection pooler en esta página, luego ve a la sección
Connection parameters y anota o copia los parámetros.
El connection pooler no es compatible con la replicación basada en CDC, por lo que debe estar desactivado.
El usuario de Postgres de ClickPipes no debe estar sujeto a políticas de RLS, ya que esto puede provocar la falta de datos. Puede deshabilitar las políticas de RLS para este usuario ejecutando el siguiente comando:
Nota sobre RLS
ALTER USER clickpipes_user BYPASSRLS;
Ahora puedes crear tu ClickPipe y empezar a ingestar datos desde tu instancia de Postgres hacia ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los detalles de conexión que usaste al configurar tu instancia de Postgres, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.