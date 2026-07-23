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Esta es una guía sobre cómo configurar Supabase Postgres para su uso con ClickPipes.
ClickPipes admite Supabase de forma nativa a través de IPv6 para una replicación sin complicaciones.

Crear un usuario con permisos y un slot de replicación

Conéctese a su instancia de Supabase como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:
  1. Cree un usuario dedicado para ClickPipes:
  2. Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema public. Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar:
  3. Conceda privilegios de replicación al usuario:
  4. Cree una publicación con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir solo las tablas que necesite en la publicación para evitar sobrecarga de rendimiento.
Cualquier tabla incluida en la publicación debe tener una clave primaria definida o tener su identidad de réplica configurada como FULL. Consulte las Preguntas frecuentes de Postgres para obtener orientación sobre cómo definir el alcance.
  • Para crear una publicación para tablas específicas:
    • Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
La publicación clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL desde Postgres hacia ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.

Aumenta max_slot_wal_keep_size

Este paso reiniciará tu base de datos de Supabase y puede provocar un breve tiempo de inactividad.Puedes aumentar el parámetro max_slot_wal_keep_size de tu base de datos de Supabase a un valor más alto (al menos 100 GB o 102400) siguiendo la documentación de SupabaseSi quieres una recomendación más precisa sobre este valor, puedes ponerte en contacto con el equipo de ClickPipes.

Detalles de conexión que debes usar con Supabase

Ve a Project Settings -> Database en tu proyecto de Supabase (dentro de Configuration). Importante: Desactiva Display connection pooler en esta página, luego ve a la sección Connection parameters y anota o copia los parámetros.
El connection pooler no es compatible con la replicación basada en CDC, por lo que debe estar desactivado.

Nota sobre RLS

El usuario de Postgres de ClickPipes no debe estar sujeto a políticas de RLS, ya que esto puede provocar la falta de datos. Puede deshabilitar las políticas de RLS para este usuario ejecutando el siguiente comando:

¿Qué sigue?

Ahora puedes crear tu ClickPipe y empezar a ingestar datos desde tu instancia de Postgres hacia ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los detalles de conexión que usaste al configurar tu instancia de Postgres, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.
Última modificación el 23 de julio de 2026