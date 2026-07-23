Configura una instancia de Supabase como fuente para ClickPipes

Guía de configuración de una fuente de Supabase

Esta es una guía sobre cómo configurar Supabase Postgres para su uso con ClickPipes.

ClickPipes admite Supabase de forma nativa a través de IPv6 para una replicación sin complicaciones.

​ Crear un usuario con permisos y un slot de replicación

Conéctese a su instancia de Supabase como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario dedicado para ClickPipes: CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema public . Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar: GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; Conceda privilegios de replicación al usuario: ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION; Cree una publicación con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir solo las tablas que necesite en la publicación para evitar sobrecarga de rendimiento.

clave primaria definida o tener su identidad de réplica configurada como FULL . Consulte las Cualquier tabla incluida en la publicación debe tener unadefinida o tener suconfigurada como. Consulte las Preguntas frecuentes de Postgres para obtener orientación sobre cómo definir el alcance.

Para crear una publicación para tablas específicas: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



La publicación clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL desde Postgres hacia ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.

Este paso reiniciará tu base de datos de Supabase y puede provocar un breve tiempo de inactividad. max_slot_wal_keep_size de tu base de datos de Supabase a un valor más alto (al menos 100 GB o 102400 ) siguiendo la Puedes aumentar el parámetrode tu base de datos de Supabase a un valor más alto (al menos 100 GB o) siguiendo la documentación de Supabase Si quieres una recomendación más precisa sobre este valor, puedes ponerte en contacto con el equipo de ClickPipes.

​ Detalles de conexión que debes usar con Supabase

Ve a Project Settings -> Database en tu proyecto de Supabase (dentro de Configuration ).

Importante: Desactiva Display connection pooler en esta página, luego ve a la sección Connection parameters y anota o copia los parámetros.

El connection pooler no es compatible con la replicación basada en CDC, por lo que debe estar desactivado.

​ Nota sobre RLS

El usuario de Postgres de ClickPipes no debe estar sujeto a políticas de RLS, ya que esto puede provocar la falta de datos. Puede deshabilitar las políticas de RLS para este usuario ejecutando el siguiente comando:

ALTER USER clickpipes_user BYPASSRLS;