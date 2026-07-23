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Si utiliza alguno de los proveedores compatibles (en la barra lateral), consulte la guía específica correspondiente.

Versiones compatibles de Postgres

Postgres 12 o posterior

Habilitar la replicación lógica

No es necesario seguir los pasos siguientes si la configuración cloudsql. logical_decoding está activada. Normalmente, esta configuración ya debería estar preconfigurada si migras desde otra herramienta de replicación de datos.
  1. Haz clic en el botón Edit de la página Overview.
  1. Ve a Flags y cambia cloudsql.logical_decoding a on. Este cambio requerirá reiniciar el servidor de Postgres.

Crear un usuario de ClickPipes y conceder permisos

Conéctese a su instancia de Cloud SQL para Postgres con el usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:
  1. Cree un usuario dedicado para ClickPipes:
  2. Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema public. Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar:
  3. Conceda privilegios de replicación al usuario:
  4. Cree una publication con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir solo las tablas necesarias en la publication para evitar una sobrecarga de rendimiento.
Cualquier tabla incluida en la publication debe tener una clave primaria definida o tener su replica identity configurada como FULL. Consulte las Preguntas frecuentes de Postgres para obtener orientación sobre cómo definir el alcance.
  • Para crear una publication para tablas específicas:
    • Para crear una publication para todas las tablas de un esquema específico:
La publication clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL desde Postgres hasta ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.

Añadir las IP de ClickPipes al firewall

Sigue estos pasos para añadir las IP de ClickPipes a la red.
Si estás usando un túnel SSH, debes añadir las IP de ClickPipes a las reglas del firewall del servidor de salto o bastión.
  1. Ve a la sección Conexiones
  1. Ve a la subsección Redes
  1. Añade las IP públicas de ClickPipes

¿Qué sigue?

Ahora puedes crear tu ClickPipe y empezar a ingestar datos desde tu instancia de Postgres hacia ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los datos de conexión que usaste al configurar tu instancia de Postgres, ya que los necesitarás durante el proceso de creación del ClickPipe.
Última modificación el 23 de julio de 2026