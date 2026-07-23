Configura una instancia de Postgres de Google Cloud SQL como fuente para ClickPipes

Guía de configuración de Google Cloud SQL Postgres como fuente para ClickPipes

Si utiliza alguno de los proveedores compatibles (en la barra lateral), consulte la guía específica correspondiente.

​ Versiones compatibles de Postgres

Postgres 12 o posterior

​ Habilitar la replicación lógica

No es necesario seguir los pasos siguientes si la configuración cloudsql. logical_decoding está activada. Normalmente, esta configuración ya debería estar preconfigurada si migras desde otra herramienta de replicación de datos.

Haz clic en el botón Edit de la página Overview.

Ve a Flags y cambia cloudsql.logical_decoding a on. Este cambio requerirá reiniciar el servidor de Postgres.

​ Crear un usuario de ClickPipes y conceder permisos

Conéctese a su instancia de Cloud SQL para Postgres con el usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario dedicado para ClickPipes: CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema public . Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar: GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; Conceda privilegios de replicación al usuario: ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION; Cree una publication con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir solo las tablas necesarias en la publication para evitar una sobrecarga de rendimiento.

clave primaria definida o tener su replica identity configurada como FULL . Consulte las Cualquier tabla incluida en la publication debe tener unadefinida o tener suconfigurada como. Consulte las Preguntas frecuentes de Postgres para obtener orientación sobre cómo definir el alcance.

Para crear una publication para tablas específicas: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; Para crear una publication para todas las tablas de un esquema específico: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



La publication clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico de WAL desde Postgres hasta ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.

​ Añadir las IP de ClickPipes al firewall

Sigue estos pasos para añadir las IP de ClickPipes a la red.

Si estás usando un túnel SSH, debes añadir las IP de ClickPipes a las reglas del firewall del servidor de salto o bastión.

Ve a la sección Conexiones

Ve a la subsección Redes

Añade las IP públicas de ClickPipes