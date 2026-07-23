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Esta es una guía sobre cómo configurar Neon Postgres, que puedes usar para la replicación en ClickPipes. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu Console de Neon para esta configuración.

Creación de un usuario con permisos

Conéctese a su instancia de Neon como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:
  1. Cree un usuario dedicado para ClickPipes:
  2. Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema public. Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar:
  3. Conceda privilegios de replicación al usuario:
  4. Cree una publicación con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir en la publicación solo las tablas que necesite para evitar sobrecarga de rendimiento.
Cualquier tabla incluida en la publicación debe tener una clave primaria definida o tener su identidad de réplica configurada como FULL. Consulte las Preguntas frecuentes de Postgres para obtener orientación sobre el alcance.
  • Para crear una publicación para tablas específicas:
    • Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
La publicación clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar FOR ALL TABLES a menos que tenga previsto replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias aumenta el tráfico WAL de Postgres a ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.

Habilitar la replicación lógica

En Neon, puedes habilitar la replicación lógica desde la UI. Esto es necesario para que el CDC de ClickPipes replique los datos. Ve a la pestaña Settings y luego a la sección Logical Replication. Haz clic en Enable para completar este paso. Una vez habilitada, deberías ver el siguiente mensaje de confirmación. Verifiquemos la siguiente configuración en tu instancia de Neon Postgres:

Inclusión de IP en listas de permitidos (para el plan Neon Enterprise)

Si tienes el plan Neon Enterprise, puedes incluir en la lista de permitidos las ClickPipes IPs para permitir la replicación desde ClickPipes hacia tu instancia de Neon Postgres. Para hacerlo, haz clic en la pestaña Settings y ve a la sección IP Allow.

Copiar los detalles de conexión

Ahora que ya tenemos el usuario y la publicación listos, y la replicación habilitada, podemos copiar los detalles de conexión para crear un nuevo ClickPipe. Ve al Dashboard y, en el cuadro de texto donde aparece la cadena de conexión, cambia la vista a Solo parámetros. Necesitaremos estos parámetros en el siguiente paso.

¿Qué sigue?

Ahora puede crear su ClickPipe y comenzar a ingestar datos desde su instancia de Postgres hacia ClickHouse Cloud. Asegúrese de anotar los detalles de conexión que utilizó al configurar su instancia de Postgres, ya que los necesitará durante el proceso de creación de ClickPipe.
Última modificación el 23 de julio de 2026