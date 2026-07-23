ClickPipes es compatible con Postgres 12 y versiones posteriores.
Versiones compatibles de Postgres
Puedes omitir esta sección si tu instancia de RDS ya tiene configurada la siguiente opción:
Habilitar la replicación lógica
rds.logical_replication = 1
Si aún no está configurado, sigue estos pasos:
postgres=> SHOW rds.logical_replication ;
rds.logical_replication
-------------------------
on
(1 row)
- Crea un nuevo grupo de parámetros para tu versión de Postgres con la configuración requerida:
- Establece
rds.logical_replicationen 1
- Establece
- Aplica el nuevo grupo de parámetros a tu base de datos de RDS Postgres
- Reinicia tu instancia de RDS para aplicar los cambios
Conéctese a su instancia de RDS Postgres como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:
Configurar el usuario de base de datos
-
Cree un usuario dedicado para ClickPipes:
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
-
Conceda acceso de solo lectura a nivel de esquema al usuario que creó en el paso anterior. El siguiente ejemplo muestra los permisos para el esquema
public. Repita estos comandos para cada esquema que contenga tablas que quiera replicar:
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
-
Conceda privilegios de replicación al usuario:
GRANT rds_replication TO clickpipes_user;
- Cree una publicación con las tablas que quiera replicar. Recomendamos encarecidamente incluir en la publicación solo las tablas que necesite para evitar una sobrecarga de rendimiento.
-
Para crear una publicación para tablas específicas:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
-
Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- Para crear una publicación para todas las tablas de un esquema específico:
clickpipes define el conjunto de tablas cuyos eventos de cambio se transmitirán a ClickPipes. Recomendamos no usar
FOR ALL TABLES a menos que tenga la intención de replicar todas las tablas, ya que incluir tablas innecesarias incrementa el tráfico de WAL desde Postgres hacia ClickPipes y reduce la eficiencia general de la replicación.
En lugar de una contraseña, puede autenticar al usuario de ClickPipes mediante el acceso basado en roles de AWS IAM. Cree el usuario de la siguiente manera y luego concédale los mismos privilegios de esquema y replicación que se muestran arriba:
Uso de autenticación con IAM (opcional)
CREATE USER clickpipes_iam_user;
GRANT rds_iam TO clickpipes_iam_user;
Consulte autenticación de base de datos con IAM de AWS (RDS/Aurora) para ver todos los pasos necesarios para configurar el rol de IAM y la política que ClickPipes necesita para autenticarse de esta manera.
La autenticación con IAM para la replicación requiere que el parámetro
rds.iam_auth_for_replication esté configurado en
1. Esta función es compatible a partir de PostgreSQL 11; en versiones anteriores, solo puede ejecutar ClickPipes en modo
Initial Load Only.
Configurar el acceso de red
Si desea restringir el tráfico a su instancia de RDS, añada las IPs NAT estáticas documentadas a las
Control de acceso basado en IP
reglas de entrada del grupo de seguridad de su RDS.
Para conectarse a su instancia de RDS a través de una red privada, puede usar AWS PrivateLink. Siga nuestra guía de configuración de AWS PrivateLink para ClickPipes para establecer la conexión.
Acceso privado mediante AWS PrivateLink
RDS Proxy no admite conexiones de replicación lógica. Si tienes direcciones IP dinámicas en RDS y no puedes usar un nombre DNS ni una función Lambda, aquí tienes algunas alternativas:
Soluciones alternativas para RDS Proxy
- Con una tarea cron, resuelve periódicamente la IP del endpoint de RDS y actualiza el NLB si cambia.
- Usando notificaciones de eventos de RDS con EventBridge/SNS: desencadena actualizaciones automáticamente mediante las notificaciones de eventos de AWS RDS.
- EC2 fija: despliega una instancia de EC2 para que actúe como servicio de sondeo o proxy basado en IP.
- Automatiza la gestión de direcciones IP con herramientas como Terraform o CloudFormation.
Ahora puedes crear tu ClickPipe y empezar a ingestar datos desde tu instancia de Postgres hacia ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los datos de conexión que usaste al configurar tu instancia de Postgres, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.