Интерфейсы

ClickHouse предоставляет три сетевых интерфейса (они могут быть обернуты в TLS для дополнительной безопасности):

HTTP, который задокументирован и прост для использования напрямую;

Native TCP, который имеет меньше накладных расходов;

gRPC.

В большинстве случаев рекомендуется использовать подходящий инструмент или библиотеку, а не напрямую взаимодействовать с ClickHouse. Официально поддерживаемые Яндексом:

Существует также широкий спектр сторонних библиотек для работы с ClickHouse: