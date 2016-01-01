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Интерфейсы

ClickHouse предоставляет три сетевых интерфейса (они могут быть обернуты в TLS для дополнительной безопасности):

  • HTTP, который задокументирован и прост для использования напрямую;
  • Native TCP, который имеет меньше накладных расходов;
  • gRPC.

В большинстве случаев рекомендуется использовать подходящий инструмент или библиотеку, а не напрямую взаимодействовать с ClickHouse. Официально поддерживаемые Яндексом:

Существует также широкий спектр сторонних библиотек для работы с ClickHouse: