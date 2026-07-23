يدعم ClickPipes الإصدار 12 من Postgres وما بعده.
إذا كنت تستخدم أحد المزوّدين المدعومين (في الشريط الجانبي)، فيُرجى الرجوع إلى الدليل المخصّص لذلك المزوّد.
تمكين النسخ المتماثل المنطقي
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لتمكين النسخ المتماثل على مثيل Postgres لديك، نحتاج إلى التأكد من ضبط الإعدادات التالية:
للتحقق من ذلك، يمكنك تشغيل أمر SQL التالي:
wal_level = logicalيجب أن تكون النتيجة
SHOW wal_level;
logical. وإذا لم تكن كذلك، فنفّذ:
ALTER SYSTEM SET wal_level = logical;
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بالإضافة إلى ذلك، يُوصى بضبط الإعدادات التالية على مثيل Postgres:
للتحقق من ذلك، يمكنك تشغيل أوامر SQL التالية:
max_wal_senders > 1 max_replication_slots >= 4إذا لم تطابق القيمُ القيمَ الموصى بها، فيمكنك تشغيل أوامر SQL التالية لضبطها:
SHOW max_wal_senders; SHOW max_replication_slots;
ALTER SYSTEM SET max_wal_senders = 10; ALTER SYSTEM SET max_replication_slots = 10;
- إذا أجريت أي تغييرات على الإعدادات كما هو موضح أعلاه، فيجب عليك إعادة تشغيل مثيل Postgres لكي تسري التغييرات.
اتصل بمثيل Postgres باستخدام مستخدم Admin ونفّذ الأوامر التالية:
إنشاء مستخدم مع الأذونات والمنشور
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أنشئ مستخدمًا مخصّصًا لـ ClickPipes:
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
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امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة صلاحية الوصول على مستوى المخطط بصلاحية القراءة فقط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بمخطط
public. كرر هذه الأوامر لكل مخطط يحتوي على جداول تريد تضمينها في النسخ المتماثل:
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
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امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل:
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- أنشئ منشورًا يتضمن الجداول التي تريد تضمينها في النسخ المتماثل. نوصي بشدة بقصر المنشور على الجداول التي تحتاج إليها فقط لتجنّب أي عبء إضافي على الأداء.
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لإنشاء منشور لجداول محددة:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
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لإنشاء منشور لكل الجداول ضمن مخطط محدد:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- لإنشاء منشور لكل الجداول ضمن مخطط محدد:
clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبثّ أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. ولا نوصي باستخدام
FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي تضمين جميع الجداول في النسخ المتماثل، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد من حركة مرور WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلّل الكفاءة الإجمالية للنسخ المتماثل.
إذا كنت تستضيف الخدمة بنفسك، فأنت بحاجة إلى السماح باتصالات مستخدم ClickPipes الواردة من عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes باتباع الخطوات أدناه. وإذا كنت تستخدم خدمة مُدارة، فيمكنك فعل الشيء نفسه باتباع وثائق المزوّد.
تمكين الاتصالات في pg_hba.conf لمستخدم ClickPipes
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أجرِ التعديلات اللازمة على ملف
pg_hba.confللسماح باتصالات مستخدم ClickPipes الواردة من عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes. سيبدو مثال على مُدخل في ملف
pg_hba.confكما يلي:
host all clickpipes_user 0.0.0.0/0 scram-sha-256
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أعد تحميل مثيل PostgreSQL لتصبح التغييرات نافذة:
SELECT pg_reload_conf();
هذا تغيير مُوصى به في الإعدادات لضمان ألّا تؤدي المعاملات الكبيرة أو عمليات
زيادة
زيادة
max_slot_wal_keep_size
commit إلى إسقاط فتحة النسخ المتماثل.
يمكنك زيادة قيمة المعلمة
max_slot_wal_keep_size لمثيل PostgreSQL لديك إلى قيمة أعلى (100GB على الأقل أو
102400) عبر تحديث ملف
postgresql.conf.
يمكنك إعادة تحميل مثيل Postgres لتصبح التغييرات نافذة:
max_slot_wal_keep_size = 102400
SELECT pg_reload_conf();
للحصول على توصية أدق بشأن هذه القيمة، يمكنك التواصل مع فريق ClickPipes.
يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك وبدء إدخال البيانات من مثيل Postgres الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل Postgres الخاص بك، إذ ستحتاج إليها أثناء عملية إنشاء ClickPipe.