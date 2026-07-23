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إذا كنت تستخدم أحد المزوّدين المدعومين (في الشريط الجانبي)، فيُرجى الرجوع إلى الدليل المخصّص لذلك المزوّد.
يدعم ClickPipes الإصدار 12 من Postgres وما بعده.

تمكين النسخ المتماثل المنطقي

  1. لتمكين النسخ المتماثل على مثيل Postgres لديك، نحتاج إلى التأكد من ضبط الإعدادات التالية:
    للتحقق من ذلك، يمكنك تشغيل أمر SQL التالي:
    يجب أن تكون النتيجة logical. وإذا لم تكن كذلك، فنفّذ:
  2. بالإضافة إلى ذلك، يُوصى بضبط الإعدادات التالية على مثيل Postgres:
    للتحقق من ذلك، يمكنك تشغيل أوامر SQL التالية:
    إذا لم تطابق القيمُ القيمَ الموصى بها، فيمكنك تشغيل أوامر SQL التالية لضبطها:
  3. إذا أجريت أي تغييرات على الإعدادات كما هو موضح أعلاه، فيجب عليك إعادة تشغيل مثيل Postgres لكي تسري التغييرات.

إنشاء مستخدم مع الأذونات والمنشور

اتصل بمثيل Postgres باستخدام مستخدم Admin ونفّذ الأوامر التالية:
  1. أنشئ مستخدمًا مخصّصًا لـ ClickPipes:
  2. امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة صلاحية الوصول على مستوى المخطط بصلاحية القراءة فقط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بمخطط public. كرر هذه الأوامر لكل مخطط يحتوي على جداول تريد تضمينها في النسخ المتماثل:
  3. امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل:
  4. أنشئ منشورًا يتضمن الجداول التي تريد تضمينها في النسخ المتماثل. نوصي بشدة بقصر المنشور على الجداول التي تحتاج إليها فقط لتجنّب أي عبء إضافي على الأداء.
يجب أن يكون لأي جدول مُدرج في المنشور مفتاح أساسي معرّف أو أن تكون هوية النسخة المتماثلة الخاصة به مضبوطة على FULL. راجع الأسئلة الشائعة الخاصة بـ Postgres للحصول على إرشادات حول تحديد النطاق.
  • لإنشاء منشور لجداول محددة:
    • لإنشاء منشور لكل الجداول ضمن مخطط محدد:
يحدّد المنشور clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبثّ أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. ولا نوصي باستخدام FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي تضمين جميع الجداول في النسخ المتماثل، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد من حركة مرور WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلّل الكفاءة الإجمالية للنسخ المتماثل.

تمكين الاتصالات في pg_hba.conf لمستخدم ClickPipes

إذا كنت تستضيف الخدمة بنفسك، فأنت بحاجة إلى السماح باتصالات مستخدم ClickPipes الواردة من عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes باتباع الخطوات أدناه. وإذا كنت تستخدم خدمة مُدارة، فيمكنك فعل الشيء نفسه باتباع وثائق المزوّد.
  1. أجرِ التعديلات اللازمة على ملف pg_hba.conf للسماح باتصالات مستخدم ClickPipes الواردة من عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes. سيبدو مثال على مُدخل في ملف pg_hba.conf كما يلي:
  2. أعد تحميل مثيل PostgreSQL لتصبح التغييرات نافذة:

زيادة max_slot_wal_keep_size

هذا تغيير مُوصى به في الإعدادات لضمان ألّا تؤدي المعاملات الكبيرة أو عمليات commit إلى إسقاط فتحة النسخ المتماثل. يمكنك زيادة قيمة المعلمة max_slot_wal_keep_size لمثيل PostgreSQL لديك إلى قيمة أعلى (100GB على الأقل أو 102400) عبر تحديث ملف postgresql.conf.
يمكنك إعادة تحميل مثيل Postgres لتصبح التغييرات نافذة:
للحصول على توصية أدق بشأن هذه القيمة، يمكنك التواصل مع فريق ClickPipes.

ما الخطوة التالية؟

يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك وبدء إدخال البيانات من مثيل Postgres الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل Postgres الخاص بك، إذ ستحتاج إليها أثناء عملية إنشاء ClickPipe.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦