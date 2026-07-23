لست بحاجة إلى اتباع الخطوات أدناه إذا كانت قيمة
تمكين النسخ المتماثل المنطقي
wal_level مضبوطة على
logical. غالبًا ما يكون هذا الإعداد مُهيّأً مسبقًا إذا كنت تُرحّل من أداة أخرى لنسخ البيانات المتماثل.
- انقر على قسم Server parameters
- عدّل قيمة
wal_levelإلى
logical
- سيتطلب هذا التغيير إعادة تشغيل الخادم، لذا أعد تشغيله عند مطالبتك بذلك.
اتصل بـ Azure Flexible Server Postgres باستخدام المستخدم admin، ثم شغّل الأوامر التالية:
إنشاء مستخدمي ClickPipes ومنح الأذونات
-
أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes.
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
-
امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة صلاحية وصول للقراءة فقط على مستوى الـ schema. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بـ schema
public. كرّر هذه الأوامر لكل schema تحتوي على جداول تريد نسخها متماثلًا:
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
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امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل:
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- أنشئ publication يتضمن الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. نوصي بشدة بقصر الـ publication على الجداول التي تحتاج إليها فقط، لتجنّب العبء الإضافي على الأداء.
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لإنشاء publication لجداول محددة:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
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لإنشاء publication لجميع الجداول ضمن schema محدد:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- لإنشاء publication لجميع الجداول ضمن schema محدد:
clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبث أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. نوصي بعدم استخدام
FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي نسخ كل table متماثلًا، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد حركة WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلّل الكفاءة الإجمالية للنسخ المتماثل.
يُرجى اتباع الخطوات أدناه لإضافة ClickPipes IPs إلى شبكتك.
أضِف ClickPipes IPs إلى جدار الحماية
- انتقل إلى علامة التبويب Networking وأضِف ClickPipes IPs إلى جدار الحماية الخاص بـ Azure Flexible Server Postgres أو Jump Server/Bastion إذا كنت تستخدم نفق SSH.
يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك والبدء في استيراد البيانات من مثيل Postgres الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل Postgres الخاص بك، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.