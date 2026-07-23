يدعم ClickPipes ‏Postgres الإصدار 12 وما بعده.

​ تمكين النسخ المتماثل المنطقي

لست بحاجة إلى اتباع الخطوات أدناه إذا كانت قيمة wal_level مضبوطة على logical . غالبًا ما يكون هذا الإعداد مُهيّأً مسبقًا إذا كنت تُرحّل من أداة أخرى لنسخ البيانات المتماثل.

انقر على قسم Server parameters

عدّل قيمة wal_level إلى logical

سيتطلب هذا التغيير إعادة تشغيل الخادم، لذا أعد تشغيله عند مطالبتك بذلك.

​ إنشاء مستخدمي ClickPipes ومنح الأذونات

اتصل بـ Azure Flexible Server Postgres باستخدام المستخدم admin، ثم شغّل الأوامر التالية:

أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes. CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة صلاحية وصول للقراءة فقط على مستوى الـ schema. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بـ schema ‏ public . كرّر هذه الأوامر لكل schema تحتوي على جداول تريد نسخها متماثلًا: GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل: ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION; أنشئ publication يتضمن الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. نوصي بشدة بقصر الـ publication على الجداول التي تحتاج إليها فقط، لتجنّب العبء الإضافي على الأداء.

primary key معرّف، أو أن تكون replica identity الخاصة به مضبوطة على FULL . راجع يجب أن يكون لكل table مُدرج في الـ publication إمامعرّف، أو أن تكونالخاصة به مضبوطة على. راجع الأسئلة الشائعة حول Postgres للحصول على إرشادات حول تحديد النطاق.

لإنشاء publication لجداول محددة: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; لإنشاء publication لجميع الجداول ضمن schema محدد: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



يحدّد الـ publication ‏ clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبث أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. نوصي بعدم استخدام FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي نسخ كل table متماثلًا، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد حركة WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلّل الكفاءة الإجمالية للنسخ المتماثل.

​ أضِف ClickPipes IPs إلى جدار الحماية

يُرجى اتباع الخطوات أدناه لإضافة ClickPipes IPs إلى شبكتك.

انتقل إلى علامة التبويب Networking وأضِف ClickPipes IPs إلى جدار الحماية الخاص بـ Azure Flexible Server Postgres أو Jump Server/Bastion إذا كنت تستخدم نفق SSH.

​ ما الخطوة التالية؟