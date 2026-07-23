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إذا كنت تستخدم أحد المزوّدين المدعومين (في الشريط الجانبي)، يُرجى الرجوع إلى الدليل الخاص بهذا المزوّد.

إصدارات Postgres المدعومة

Postgres 12 فما بعده

فعِّل النسخ المتماثل المنطقي

لا تحتاج إلى اتباع الخطوات أدناه إذا كان الإعداد cloudsql. logical_decoding مفعّلًا. في معظم الحالات، يكون هذا الإعداد مُعدًّا مسبقًا إذا كنت تُجري الترحيل من أداة أخرى لتكرار البيانات.
  1. انقر على زر Edit في صفحة النظرة العامة.
  1. انتقل إلى Flags وغيّر cloudsql.logical_decoding إلى on. سيتطلب هذا التغيير إعادة تشغيل خادم Postgres.

إنشاء مستخدم ClickPipes ومنح الأذونات

اتصل بـ Cloud SQL Postgres باستخدام المستخدم admin، ثم نفّذ الأوامر التالية:
  1. أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
  2. امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة وصولًا للقراءة فقط على مستوى schema. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بـ schema ‏public. كرّر هذه الأوامر لكل schema يحتوي على جداول تريد نسخها متماثلًا:
  3. امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل:
  4. أنشئ publication يتضمن الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. نوصي بشدة بأن تقتصر الـ publication على الجداول التي تحتاج إليها فقط لتجنّب الأعباء الإضافية على الأداء.
يجب أن يحتوي أي table مُدرج في الـ publication إما على مفتاح أساسي معرّف أو أن تكون هوية النسخة المتماثلة له مضبوطة على FULL. راجع الأسئلة الشائعة حول Postgres للحصول على إرشادات حول تحديد النطاق.
  • لإنشاء publication لجداول محددة:
    • لإنشاء publication لجميع الجداول في schema محدد:
تحدّد الـ publication المسماة clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبثّ أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. نوصي بعدم استخدام FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي نسخ جميع الجداول متماثلًا، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد من حركة WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلّل الكفاءة الإجمالية للنسخ المتماثل.

أضف عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes إلى جدار الحماية

يرجى اتباع الخطوات التالية لإضافة عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes إلى شبكتك.
إذا كنت تستخدم SSH Tunneling، فأنت بحاجة إلى إضافة عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes إلى قواعد جدار الحماية الخاصة بخادم القفز/Bastion.
  1. انتقل إلى قسم Connections
  1. انتقل إلى القسم الفرعي Networking
  1. أضف عناوين IP العامة الخاصة بـ ClickPipes

ما الخطوة التالية؟

يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك والبدء في إدخال البيانات من مثيل Postgres الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل Postgres الخاص بك، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦