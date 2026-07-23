إذا كنت تستخدم أحد المزوّدين المدعومين (في الشريط الجانبي)، يُرجى الرجوع إلى الدليل الخاص بهذا المزوّد.
Postgres 12 فما بعده
إصدارات Postgres المدعومة
لا تحتاج إلى اتباع الخطوات أدناه إذا كان الإعداد
فعِّل النسخ المتماثل المنطقي
cloudsql. logical_decoding مفعّلًا. في معظم الحالات، يكون هذا الإعداد مُعدًّا مسبقًا إذا كنت تُجري الترحيل من أداة أخرى لتكرار البيانات.
- انقر على زر Edit في صفحة النظرة العامة.
- انتقل إلى Flags وغيّر
cloudsql.logical_decodingإلى on. سيتطلب هذا التغيير إعادة تشغيل خادم Postgres.
اتصل بـ Cloud SQL Postgres باستخدام المستخدم admin، ثم نفّذ الأوامر التالية:
إنشاء مستخدم ClickPipes ومنح الأذونات
-
أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password';
-
امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة وصولًا للقراءة فقط على مستوى schema. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بـ schema
public. كرّر هذه الأوامر لكل schema يحتوي على جداول تريد نسخها متماثلًا:
GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;
-
امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل:
ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION;
- أنشئ publication يتضمن الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. نوصي بشدة بأن تقتصر الـ publication على الجداول التي تحتاج إليها فقط لتجنّب الأعباء الإضافية على الأداء.
-
لإنشاء publication لجداول محددة:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;
-
لإنشاء publication لجميع الجداول في schema محدد:
CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public";
- لإنشاء publication لجميع الجداول في schema محدد:
clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبثّ أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. نوصي بعدم استخدام
FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي نسخ جميع الجداول متماثلًا، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد من حركة WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلّل الكفاءة الإجمالية للنسخ المتماثل.
يرجى اتباع الخطوات التالية لإضافة عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes إلى شبكتك.
أضف عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes إلى جدار الحماية
إذا كنت تستخدم SSH Tunneling، فأنت بحاجة إلى إضافة عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes إلى قواعد جدار الحماية الخاصة بخادم القفز/Bastion.
- انتقل إلى قسم Connections
- انتقل إلى القسم الفرعي Networking
يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك والبدء في إدخال البيانات من مثيل Postgres الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل Postgres الخاص بك، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.