إذا كنت تستخدم أحد المزوّدين المدعومين (في الشريط الجانبي)، يُرجى الرجوع إلى الدليل الخاص بهذا المزوّد.

​ إصدارات Postgres المدعومة

Postgres 12 فما بعده

​ فعِّل النسخ المتماثل المنطقي

لا تحتاج إلى اتباع الخطوات أدناه إذا كان الإعداد cloudsql. logical_decoding مفعّلًا. في معظم الحالات، يكون هذا الإعداد مُعدًّا مسبقًا إذا كنت تُجري الترحيل من أداة أخرى لتكرار البيانات.

انقر على زر Edit في صفحة النظرة العامة.

انتقل إلى Flags وغيّر cloudsql.logical_decoding إلى on. سيتطلب هذا التغيير إعادة تشغيل خادم Postgres.

​ إنشاء مستخدم ClickPipes ومنح الأذونات

اتصل بـ Cloud SQL Postgres باستخدام المستخدم admin، ثم نفّذ الأوامر التالية:

أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes: CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة وصولًا للقراءة فقط على مستوى schema. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بـ schema ‏ public . كرّر هذه الأوامر لكل schema يحتوي على جداول تريد نسخها متماثلًا: GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل: ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION; أنشئ publication يتضمن الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. نوصي بشدة بأن تقتصر الـ publication على الجداول التي تحتاج إليها فقط لتجنّب الأعباء الإضافية على الأداء.

مفتاح أساسي معرّف أو أن تكون هوية النسخة المتماثلة له مضبوطة على FULL . راجع يجب أن يحتوي أي table مُدرج في الـ publication إما علىمعرّف أو أن تكونله مضبوطة على. راجع الأسئلة الشائعة حول Postgres للحصول على إرشادات حول تحديد النطاق.

لإنشاء publication لجداول محددة: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; لإنشاء publication لجميع الجداول في schema محدد: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



تحدّد الـ publication المسماة clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبثّ أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. نوصي بعدم استخدام FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي نسخ جميع الجداول متماثلًا، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد من حركة WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلّل الكفاءة الإجمالية للنسخ المتماثل.

​ أضف عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes إلى جدار الحماية

يرجى اتباع الخطوات التالية لإضافة عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes إلى شبكتك.

إذا كنت تستخدم SSH Tunneling، فأنت بحاجة إلى إضافة عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes إلى قواعد جدار الحماية الخاصة بخادم القفز/Bastion.

انتقل إلى قسم Connections

انتقل إلى القسم الفرعي Networking

أضف عناوين IP العامة الخاصة بـ ClickPipes

​ ما الخطوة التالية؟