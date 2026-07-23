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يدعم ClickPipes ‏Postgres الإصدار 12 وما بعده.

فعِّل النسخ المتماثل المنطقي

يأتي Crunchy Bridge مع تفعيل النسخ المتماثل المنطقي افتراضيًا. تأكد من ضبط الإعدادات أدناه بشكل صحيح. وإذا لم تكن كذلك، فعدّلها وفقًا لذلك.

إنشاء مستخدم ClickPipes ومنح الأذونات

اتصل بـ Crunchy Bridge Postgres باستخدام المستخدم postgres، ثم شغّل الأوامر التالية:
  1. أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
  2. امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة صلاحية وصول للقراءة فقط على مستوى المخطط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بالمخطط public. كرّر هذه الأوامر لكل مخطط يحتوي على جداول تريد نسخها متماثلًا:
  3. امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل:
  4. أنشئ منشورًا يتضمن الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. نوصي بشدة بقصر المنشور على الجداول التي تحتاج إليها فقط لتجنّب أي عبء إضافي على الأداء.
يجب أن يكون لكل جدول مُدرج في المنشور إما مفتاح أساسي معرّف أو أن تكون هوية النسخة الخاصة به مضبوطة على FULL. راجع الأسئلة الشائعة حول Postgres للحصول على إرشادات بشأن تحديد النطاق.
  • لإنشاء منشور لجداول محددة:
    • لإنشاء منشور لجميع الجداول في مخطط محدد:
يحدّد المنشور clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبثّ أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. نوصي بعدم استخدام FOR ALL TABLES ما لم تكن تنوي نسخ جميع الجداول متماثلًا، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد من حركة WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلّل من الكفاءة الإجمالية للنسخ المتماثل.

إضافة عناوين IP الخاصة بـ ClickPipes إلى قائمة السماح

أضِف ClickPipes IPs إلى قائمة السماح عبر إضافة قواعد جدار الحماية في Crunchy Bridge.

ما الخطوة التالية؟

يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك وبدء إدخال البيانات من مثيل Postgres لديك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل Postgres، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦