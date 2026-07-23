Skip to main content

إصدارات Postgres المدعومة

تدعم ClickPipes إصدار Aurora المتوافق مع PostgreSQL، الإصدار 12 وما بعده.

تمكين النسخ المتماثل المنطقي

يمكنك تخطي هذا القسم إذا كان مثيل Aurora لديك مُعدًّا بالفعل بالإعدادات التالية:
  • rds.logical_replication = 1
عادةً ما يكون هذا الإعداد مُعدًّا مسبقًا إذا كنت قد استخدمت سابقًا أداة أخرى لنسخ البيانات.
إذا لم يكن هذا مُعدًّا بالفعل، فاتبع الخطوات التالية:
  1. أنشئ مجموعة معلمات جديدة لإصدار Aurora PostgreSQL لديك بالإعداد المطلوب:
    • اضبط rds.logical_replication على 1
  1. طبّق مجموعة المعلمات الجديدة على عنقود Aurora PostgreSQL لديك
  1. أعد تشغيل عنقود Aurora لتطبيق التغييرات

إعداد مستخدم قاعدة البيانات

اتصل بمثيل الكتابة في Aurora PostgreSQL كمستخدم مسؤول، ثم نفّذ الأوامر التالية:
  1. أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
  2. امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة صلاحية وصول للقراءة فقط على مستوى الـ schema. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بـ schema ‏public. كرر هذه الأوامر لكل schema يحتوي على الجداول التي تريد تكرارها:
  3. امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل:
  4. أنشئ publication يتضمن الجداول التي تريد تكرارها. نوصي بشدة بقصر الـ publication على الجداول التي تحتاج إليها فقط لتجنّب أي حمل إضافي على الأداء.
يجب أن يكون لأي table مُدرج في الـ publication مفتاح أساسي معرّف، أو أن تكون replica identity الخاصة به مضبوطة على FULL. راجع الأسئلة الشائعة حول Postgres للحصول على إرشادات بشأن تحديد النطاق.
  • لإنشاء publication لجداول محددة:
    • لإنشاء publication لجميع الجداول ضمن schema محدد:
يحدّد الـ publication المسمى clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبث أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. نوصي بعدم استخدام FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي تكرار كل table، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد من حركة WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلّل من الكفاءة الإجمالية للنسخ المتماثل.

استخدام مصادقة IAM (اختياري)

بدلًا من password، يمكنك مصادقة مستخدم ClickPipes باستخدام وصول AWS IAM المستند إلى الدور. ويتطلب ذلك ضبط المعلَمة rds.iam_auth_for_replication على 1. أنشئ المستخدم كما يلي، ثم امنحه امتيازات schema وreplication نفسها الموضحة أعلاه:
راجع AWS IAM DB authentication (RDS/Aurora) للاطلاع على الخطوات الكاملة لإعداد IAM role والسياسة المطلوبة لكي يتمكن ClickPipes من المصادقة بهذه الطريقة.

إعداد الوصول إلى الشبكة

التحكم في الوصول المستند إلى IP

إذا كنت تريد تقييد حركة المرور الواردة إلى عنقود Aurora، فيُرجى إضافة عناوين IP الثابتة لـ NAT الواردة في الوثائق إلى Inbound rules في مجموعة الأمان الخاصة بـ Aurora. للاتصال بعنقود Aurora الخاص بك من خلال شبكة خاصة، يمكنك استخدام AWS PrivateLink. اتبع دليل إعداد AWS PrivateLink لـ ClickPipes لإعداد الاتصال.

اعتبارات خاصة بـ Aurora

عند إعداد ClickPipes مع Aurora PostgreSQL، ضع هذه الاعتبارات في حسبانك:
  1. نقطة نهاية الاتصال: احرص دائمًا على الاتصال بـ نقطة نهاية الكتابة لعنقود Aurora لديك، لأن النسخ المتماثل المنطقي يتطلب صلاحية الكتابة لإنشاء replication slots، كما يجب أن يتصل بالمثيل الأساسي.
  2. التعامل مع التحويل عند الفشل: في حال حدوث failover، سيقوم Aurora تلقائيًا بترقية مثيل قارئ ليصبح الكاتب الجديد. سيكتشف ClickPipes انقطاع الاتصال وسيحاول إعادة الاتصال بـ نقطة نهاية الكتابة، التي ستشير حينها إلى المثيل الأساسي الجديد.
  3. قاعدة البيانات العالمية: إذا كنت تستخدم Aurora Global Database، فينبغي أن تتصل بـ نقطة نهاية الكتابة الخاص بالمنطقة الأساسية، لأن النسخ المتماثل عبر المناطق يتولى بالفعل نقل البيانات بين المناطق.
  4. اعتبارات التخزين: تكون طبقة التخزين في Aurora مشتركة بين جميع المثيلات في العنقود، ما قد يوفّر أداءً أفضل للنسخ المتماثل المنطقي مقارنةً بـ RDS القياسي.

التعامل مع نقاط نهاية العنقود الديناميكية

في حين توفّر Aurora نقاط نهاية ثابتة تُوجِّه الاتصالات تلقائيًا إلى المثيل المناسب، فإليك بعض الأساليب الإضافية لضمان اتصال ثابت:
  1. في عمليات الإعداد عالية التوافر، اضبط تطبيقك لاستخدام نقطة نهاية الكتابة في Aurora، والتي تُشير تلقائيًا إلى المثيل الأساسي الحالي.
  2. إذا كنت تستخدم النسخ المتماثل عبر المناطق، ففكّر في إعداد ClickPipes منفصلة لكل Region لتقليل زمن الاستجابة وتحسين تحمّل الأعطال.

ما الخطوة التالية؟

يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك وبدء إدخال البيانات من عنقود Aurora PostgreSQL لديك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد عنقود Aurora PostgreSQL، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦