Skip to main content
هذا دليل يوضح كيفية إعداد Neon Postgres، والذي يمكنك استخدامه للنسخ المتماثل في ClickPipes. تأكد من أنك مسجّل الدخول إلى وحدة تحكم Neon لإتمام هذا الإعداد.

إنشاء مستخدم مع أذونات

اتصل بمثيل Neon الخاص بك باستخدام مستخدم مسؤول، ثم نفّذ الأوامر التالية:
  1. أنشئ مستخدمًا مخصّصًا لـ ClickPipes:
  2. امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة حق وصول للقراءة فقط على مستوى المخطط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بالمخطط public. كرّر هذه الأوامر لكل مخطط يحتوي على الجداول التي تريد نسخها متماثلًا:
  3. امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل:
  4. أنشئ publication تتضمن الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. نوصي بشدة بقصر الـ publication على الجداول التي تحتاجها فقط لتجنّب العبء الإضافي على الأداء.
يجب أن يكون لكل جدول مُدرج في الـ publication إما مفتاح أساسي معرّف، أو أن تكون هوية النسخة المتماثلة له مضبوطة على FULL. راجع الأسئلة الشائعة حول Postgres للحصول على إرشادات حول تحديد النطاق.
  • لإنشاء publication لجداول محددة:
    • لإنشاء publication لجميع الجداول ضمن مخطط محدد:
يحدّد الـ publication المسمى clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبث أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. نوصي بعدم استخدام FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي نسخ كل جدول متماثلًا، إذ إن تضمين جداول غير ضرورية يزيد من حركة WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلّل الكفاءة الإجمالية للنسخ المتماثل.

تمكين النسخ المتماثل المنطقي

في Neon، يمكنك تمكين النسخ المتماثل المنطقي عبر واجهة المستخدم. وهذا ضروري لكي يتمكن CDC في ClickPipes من إجراء نسخ متماثل للبيانات. انتقل إلى تبويب Settings ثم إلى قسم Logical Replication. انقر على Enable لإتمام الإعداد هنا. وبمجرد تمكينه، ينبغي أن تظهر لك رسالة النجاح أدناه. لنتحقق من الإعدادات التالية في مثيل Neon Postgres لديك:

إدراج عناوين IP في قائمة السماح (لخطة Neon Enterprise)

إذا كانت لديك خطة Neon Enterprise، فيمكنك إدراج ClickPipes IPs في قائمة السماح لتمكين النسخ المتماثل من ClickPipes إلى مثيل Neon Postgres الخاص بك. للقيام بذلك، انقر على علامة التبويب Settings ثم انتقل إلى قسم IP Allow.

انسخ تفاصيل الاتصال

الآن بعد أن أصبح لدينا المستخدم، وأصبحت الـ publication جاهزة، وأصبح النسخ المتماثل مفعّلًا، يمكننا نسخ تفاصيل الاتصال لإنشاء ClickPipe جديد. توجّه إلى Dashboard، وفي مربع النص الذي يعرض سلسلة الاتصال، غيّر طريقة العرض إلى Parameters Only. سنحتاج إلى هذه المعلمات في الخطوة التالية.

ما الخطوة التالية؟

يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك والبدء في إدخال البيانات من مثيل Postgres الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل Postgres، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦