Las actualizaciones de esta semana incluyen enrutamiento sticky de réplicas a través de HTTPS estándar, fechas de inicio personalizadas para el período de facturación y nuevos controles de carga inicial para los ClickPipes de object storage.
Enrutamiento sticky de réplicas a través de HTTPS (private preview)Ahora puedes fijar las queries a una réplica específica a través de HTTPS estándar añadiendo un parámetro
?session_id= a la URL habitual del service, sin necesidad de nombres de host especiales ni cambios de DNS. Esto mantiene disponibles entre queries los objetos con alcance de session, como las tablas temporales, y ayuda a que las queries repetidas aprovechen las cachés locales ya precalentadas de la réplica. Se está implementando en private preview para todos los clientes Enterprise y, bajo solicitud, para los clientes Scale. El enrutamiento existente basado en subdominios sigue funcionando, pero con el tiempo migrará a este enfoque. Consulta la documentación de replica-aware routing.
Fechas de inicio personalizadas para el período de facturaciónAhora puedes solicitar un cambio en la fecha de facturación de tu organización, es decir, el día del mes en que comienza cada período de facturación, por ejemplo, para alinear las facturas con el mes natural. Abre un ticket de soporte con la fecha solicitada. Las fechas de facturación se aplican en UTC, y cada factura cubre el uso desde la fecha de facturación hasta la misma fecha del mes siguiente (sin incluirla).
Omitir la carga inicial para los ClickPipes de object storageLos ClickPipes de object storage (S3, GCS y Azure Blob Storage) ahora ofrecen dos formas de controlar la carga inicial al crear un pipe: Start after, que omite los archivos hasta una clave de object determinada, incluyéndola, y Skip initial load, que omite por completo los archivos preexistentes y procesa solo las notificaciones de nuevos object. Anteriormente, un pipe nuevo siempre hacía backfill de todos los archivos de la ruta. Las dos opciones son mutuamente excluyentes y permanentes para un pipe determinado: un backfill omitido no puede activarse más adelante. Disponible en la UI, en la API de Cloud y en Terraform v3.18.0 y posteriores.
Las actualizaciones de esta semana incluyen nuevas funciones de observabilidad para Postgres y los componentes internos de ClickHouse, controles ampliados de ClickPipes, incluida la entrega exactly-once de Kafka, y varias incorporaciones a la plataforma: BYOC en Azure Marketplace, el proveedor oficial de Airflow y actualizaciones de ClickHouse Agents.
Entrega exactly-once de Kafka en ClickPipesAhora puedes habilitar la entrega exactly-once para las importaciones de Kafka directamente en el flujo de importación de ClickPipes, con la misma opción disponible a través de la API pública para la configuración programática.
Controles unificados de TLS para orígenes de CDCLos niveles de activación y verificación de TLS ahora son coherentes en todos los orígenes de CDC. Los endpoints de creación y actualización de OpenAPI propagan los campos
postgres_skip_cert_verification,
postgres_disable_tls y
mongo_skip_cert_verification para que puedas gestionar el manejo de certificados mediante la API.
Las bases de datos Replicated vuelven al selector de ClickPipesLas bases de datos Replicated vuelven a poder seleccionarse en el selector de destino de ClickPipes.
Actualizaciones de ClickHouse Agents (beta pública)ClickHouse Agents ahora admiten Chat Projects para organizar conversaciones, un medidor de uso de contexto que muestra el uso de tokens y de la ventana de contexto, Skills creadas por agentes y Skills de mejores prácticas de ClickHouse incluidas en el paquete. Esta versión también incluye mejoras en la configuración, la navegación, los atajos y la fijación.
ClickHouse BYOC en Azure MarketplaceClickHouse Bring Your Own Cloud ahora figura en Azure Marketplace, lo que permite a los clientes comprar mediante una oferta privada y desplegar BYOC con facturación a través de su cuenta de Azure. También se añadió en la plataforma soporte de facturación para las ofertas de BYOC en Azure Marketplace y los ID de producto.
Proveedor oficial de ClickHouse para AirflowUn proveedor oficial de Apache Airflow para ClickHouse ya está disponible en PyPI y figura en el registro de Airflow, sustituyendo la dependencia del complemento heredado de la comunidad para mover datos hacia y desde ClickHouse.
Visibilidad de facturación y mejoras en MarketplaceLa facturación ahora incluye una tabla de historial de créditos de autoservicio, un resumen de prepago que muestra los importes usados y vencidos, y compatibilidad con correos electrónicos de GCP MPPO.
La semana Open House 2026 trajo una oleada de lanzamientos centrados en ejecutar ClickHouse donde residen los datos e incorporar flujos de trabajo agénticos asistidos por IA a la plataforma.
ClickPipes ahora se ejecuta de forma nativa en GCP con Private Service ConnectLa infraestructura de ClickPipes ahora se ejecuta en la misma región de GCP que tu servicio de ClickHouse Cloud para todos los nuevos servicios de GCP creados después del 26 de mayo, incluida la compatibilidad con Private Service Connect (PSC). Esto elimina los costos de salida entre nubes, reduce la latencia, mantiene los datos de forma local y te permite conectarte a fuentes de GCP a través de la red privada nativa de GCP en lugar de soluciones alternativas como el túnel SSH. Los servicios existentes pueden migrarse con la ayuda de nuestro equipo.Para más información, consulte la lista de IPs estáticas de ClickPipes.
ClickPipes para GCP Pub/Sub (versión preliminar privada)ClickPipes ahora puede transmitir datos desde topics de GCP Pub/Sub directamente a ClickHouse Cloud, lo que ofrece a los equipos nativos de GCP una ruta directa para la analítica sobre datos provenientes de Cloud Logging, Cloud Monitoring, GKE y más. Disponible a través de la UI de ClickPipes, OpenAPI y Terraform; se requiere registro previo durante la private preview.Consulte la documentación de ClickPipes para GCP Pub/Sub para obtener más información sobre la configuración.
ClickHouse Agents: analítica agéntica impulsada por Claude (beta pública)ClickHouse Agents está ahora en Public Beta en ai.clickhouse.cloud — una plataforma de agentes propia impulsada por Claude para análisis conversacional con reconocimiento de esquemas sobre los datos de ClickHouse Cloud. Cree agentes personalizados con un AgentBuilder sin código, conecte MCP servers (Slack, Linear, Notion y más), componga flujos de trabajo de subagentes y genere consultas, canalizaciones y aplicaciones sin salir de la conversación. Incluye integración con AWS Bedrock AgentCore y bases gestionadas de LibreChat.Obtenga más información en la documentación de ClickHouse Agents.
ClickHouse Postgres (beta pública)Postgres totalmente gestionado en almacenamiento NVMe local ya está en Public Beta, con un rendimiento superior a 5 veces más TPS que AWS RDS, y unifica OLTP y OLAP en un único stack gestionado. Un pipeline CDC nativo transmite datos directamente a ClickHouse sin infraestructura intermedia, y la extensión open-source
pg_clickhouse permite consultar tablas de ClickHouse desde sesiones estándar de Postgres.Más información en Open House 2026 Day 1: Real-time data without lock-in and what teams can build next.
ClickStack Cloud: observabilidad sin servidor (private preview)ClickStack Cloud es una plataforma de observabilidad totalmente gestionada y sin servidor, impulsada por ClickHouse Cloud. Apunte su OpenTelemetry Collector a un endpoint OTLP gestionado y explore de inmediato logs, métricas y trazas en la UI de ClickStack, con ingestión, búfer, escalado, almacenamiento, servicio de consultas, autenticación y RBAC completamente gestionados por nosotros. Disponible en private preview limitada en AWS us-east-1.Para más información, consulte ClickStack Cloud private preview y la lista de espera de ClickStack Cloud.
AI Notebooks para Managed ClickStack (beta)AI Notebooks incorpora un espacio de trabajo persistente y transparente para la investigación de incidentes asistida por IA en Managed ClickStack. Registra secuencias estructuradas de prompts, consultas, gráficos y razonamientos, crea ramas para explorar múltiples hipótesis y comparte investigaciones como artefactos colaborativos del equipo — con todas las consultas y resultados generados visibles y editables. Accesible desde el panel de navegación izquierdo en la UI de ClickStack.Para más detalles, consulte:
Autoescalado horizontal (private preview)El escalado automático horizontal ajusta automáticamente el número de réplicas en un clúster de ClickHouse Cloud: escala hacia afuera de forma agresiva cuando la demanda aumenta y reduce gradualmente la capacidad a medida que la carga disminuye, de modo que los equipos con workloads variables y de alta concurrencia ya no necesitan ajustar manualmente el tamaño de los clústeres. En private preview, el escalado se basa en el número de consultas concurrentes; las señales de CPU y memoria están previstas para la public beta. Disponible para clientes de los niveles Enterprise y Scale en ClickHouse 26.2+.Nota: Para el lanzamiento inicial de GA, el escalado horizontal y el escalado vertical automático son mutuamente excluyentes. El escalado horizontal solo se activará cuando el escalado vertical automático esté deshabilitado (es decir, cuando el servicio tenga un tamaño fijo). Lo mismo aplica al escalado vertical automático cuando el número de réplicas es fijo. Este comportamiento será más flexible en versiones futuras.
ClickStack MCP Server (código abierto)El nuevo MCP Server de ClickStack de código abierto proporciona a agentes de IA externos herramientas estructuradas de investigación de observabilidad construidas sobre ClickStack y ClickHouse. Expone primitivas semánticas para logs, métricas y trazas — con soporte para análisis de patrones de logs, investigación de valores atípicos en trazas, análisis de correlación y depuración entre señales — y puede persistir dashboards, búsquedas y alertas, al tiempo que conserva el acceso SQL nativo para una exploración más profunda. Conecta agentes como Claude Code, Cursor, Codex o frameworks personalizados.Para más detalles, consulte la documentación del MCP Server de ClickStack y la entrada de blog sobre el MCP Server de observabilidad + AI Notebooks.
Funciones de Usuario EjecutablesAhora puedes escribir una función en Python, comprimirla en un archivo zip, subirla a tu clúster y llamarla desde SQL como cualquier función integrada. ClickHouse ejecuta un grupo de procesos en sandbox de larga duración y canaliza filas a través de ellos a la velocidad de consulta, de modo que puedes invocar tu función en cualquier lugar donde funcione SQL: consultas ad hoc, joins, incluso vistas materializadas que se activan en cada insert. El código de tu modelo vive justo junto a los datos, y desplegarlo es tan sencillo como una pantalla de carga en la consola de Cloud.Para mostrar lo que puede hacer, creamos una Demo. A partir de nuestros datos de operaciones bursátiles en tiempo real en StockHouse, entrenamos un pequeño autoencoder de PyTorch para puntuar los ticks de operaciones de renta variable en busca de anomalías a medida que se ingestan. Se trata de un UDF y una sentencia DDL; todo lo demás es SQL estándar. También incluimos una vista previa de los UDFs con acceso a red (beta privada), que permiten a los UDFs realizar llamadas HTTPS salientes. Los usamos para obtener noticias y documentos de la SEC, y hacer que Claude clasifique por qué una operación determinada parece anómala.Para más información, consulte el blog de anuncio o la documentación
Lanzamiento de disponibilidad general de las alertas de gasto de la organizaciónLas alertas de gasto de la organización ya están disponibles de forma general. Reciba notificaciones cuando el gasto configurado de su organización por período de facturación alcance el 50 %, el 75 % y el 100 %. Elija entre correo electrónico, Cloud Console (UI) y/o Slack como canales de notificación. Las alertas se basan en el uso bruto de la organización, se activan cada hora y se restablecen automáticamente en cada período de facturación. Requiere el rol de Org Admin o Billing Admin.
Nuevas regiones de AWS para ClickPipesLa región de AWS
mx-central-1 (Mexico Central) ya está disponible para ClickPipes, tras el lanzamiento de la región de Cloud. Para los servicios de ClickHouse Cloud creados en esta región a partir del 19 de mayo de 2026, ClickPipes se ubicará en la misma región. En el caso de los servicios creados antes de esa fecha, ClickPipes usará de forma predeterminada la región
us-east-2; si ese es su caso, póngase en contacto con nuestro equipo para que actualice su servicio y use la nueva región.
La inactividad del servicio principal para compute-compute separation ya está disponible de forma generalLa inactividad del servicio principal para compute-compute separation ya está disponible de forma general. Ahora todos los servicios principales pueden entrar en inactividad.
Python client v1.0.0Lanzamiento de una nueva versión principal de clickhouse-connect, el Python client para ClickHouse. Entre los aspectos más destacados se incluyen:
- Dialecto SQLAlchemy de primera clase con soporte más amplio para ClickHouse SQL
- client asíncrono nativo basado en aiohttp con paridad total de funcionalidades, incluido streaming
- Mejoras significativas del rendimiento para DateTime, DateTime64, inserciones numéricas de ancho fijo, Maps, Decimals y BigDecimals
- Rediseño del manejo de timezone con los nuevos parámetros
tz_modey
tz_source
- Escrituras nativas en columnas Variant
- Importaciones diferidas para dependencias opcionales (numpy, pandas, pyarrow, polars), lo que acelera 4 veces la importación básica
- Compatibilidad Experimental con free-threading de Python 3.14
Creación de gráficos y alertas basados en SQL en ClickStackClickStack ahora admite la creación de gráficos y alertas mediante consultas arbitrarias de ClickHouse SQL. Los usuarios pueden escribir SQL sin procesar directamente en el generador de dashboards y alertas, con soporte completo para window functions, CTE, consultas de varias etapas y funciones analíticas nativas de ClickHouse. Las alertas SQL permiten codificar toda la lógica de alertado dentro de la propia consulta, lo que habilita la detección de anomalías, medias móviles rezagadas y detección estadística de picos. Disponible en todas las implementaciones de ClickStack (Cloud, Private, BYOC, OSS). Consulte visualizaciones basadas en SQL e interpretación de resultados de alertas SQL para obtener más información.
Compatibilidad con nuevas regionesCompatibilidad con nuevas regiones de ClickHouse Cloud:
- AWS Mexico (mx-central-1) — Private Region, PCI
- Azure Australia East — Private Region
Compatibilidad con Protobuf para Kafka ClickPipesKafka ClickPipes ahora admite Protobuf como formato, además de Avro y JSON. Entre las funcionalidades se incluyen la resolución automática de esquemas mediante la integración con schema registry, compatibilidad con referencias recursivas, tipos conocidos y el tipo nativo
oneof. La compatibilidad con Protobuf está disponible en todas las interfaces de Kafka ClickPipes (UI, OpenAPI y Terraform).
Query insights de Postgres (vista previa privada)Ahora está disponible una nueva pestaña de Query insights en ClickHouse Cloud Managed Postgres (vista previa privada). Clasifica cada patrón de consulta por impacto y muestra por qué cada uno es lento en tres vistas:
- Overview — estado de la base de datos en una sola pantalla
- Patterns — tabla ordenable por tiempo de ejecución, CPU, errores y P95
- Panel por patrón — percentiles de latencia, CPU frente a E/S, caché frente a disco, desbordamientos temporales, falta de workers paralelos y volumen de WAL
Ampliaciones de la integración de catálogo de datosHemos ampliado la compatibilidad de las integraciones de catálogo de datos a través de la UI de Data Sources con más métodos de autenticación, formatos de tabla y tipos de catálogos de datos:
- Compatibilidad con IAM para AWS Glue Catalog
- Compatibilidad con BigLake Metastore para la integración de catálogo de datos
- Compatibilidad con tablas Delta en Unity Catalog
Nueva región de GCP en Londres (europe-west2)ClickHouse Cloud ahora admite una nueva región pública: GCP London (europe-west2). Consulta la lista completa de regiones compatibles para obtener más detalles.
Segmentación del índice (vista previa privada)La segmentación del índice ya está disponible en vista previa privada. Esta función distribuye la fase de análisis de índices entre varias réplicas, lo que reduce el uso de memoria por réplica y mejora el rendimiento de las consultas mediante paralelización distribuida. Esto resulta especialmente beneficioso para tablas con índices secundarios intensivos, como la búsqueda vectorial y la búsqueda de texto completo. Lee la entrada del blog para obtener más detalles.
Terraform y OpenAPI para ClickPipes (disponibilidad general)Los recursos de ClickPipes en el proveedor de Terraform de ClickHouse ya están disponibles de forma general como parte de las versiones estables, y los endpoints de OpenAPI ya no están marcados como beta. Esto incluye cobertura completa para conectores de CDC (Postgres, MySQL, MongoDB). Consulta la documentación de Terraform, la documentación de OpenAPI y la entrada del blog para obtener más detalles.
Reembolsos visibles en la UI de facturaciónLos clientes ahora pueden ver todos los reembolsos directamente en la UI de facturación de Cloud console. Los reembolsos aparecen una vez procesados; los reembolsos a tarjetas de crédito pueden tardar más en reflejarse en los extractos, según el banco.
Alertas de gasto de la organización (vista previa privada)Las alertas de gasto de la organización ya están disponibles en vista previa privada. Recibe notificaciones cuando el gasto configurado de tu organización alcance el 50 %, 75 % y 100 % por período de facturación. Elige entre los canales de notificación Email, Cloud console y/o Slack. Las alertas se basan en el uso bruto de la organización, se activan cada hora y se restablecen automáticamente en cada período de facturación. Requiere el rol Org Admin o Billing Admin.
Paridad regional de ClickPipes en AWSClickPipes ya está disponible en todas las regiones de AWS (públicas y privadas) compatibles con ClickHouse Cloud, ampliándose de 6 regiones a 18. Esto incluye regiones estratégicas como Singapore (ap-southeast-1), Seoul (ap-northeast-2) y Tokyo (ap-northeast-1). Las nuevas regiones están disponibles para servicios creados después del 14 de abril de 2026. Consulta la documentación para obtener más detalles.
Facturación centralizada del marketplaceAhora los clientes pueden consolidar la facturación entre organizaciones mediante una única suscripción del marketplace en la nube (AWS, Azure y GCP). Las actualizaciones principales incluyen:
- Uso compartido de suscripciones del marketplace: Cambia una organización de la facturación con tarjeta de crédito a una suscripción del marketplace existente de otra organización, eliminando la necesidad de configurar una suscripción adicional del marketplace. Solo se consolida el uso PAYG (no los créditos prepagados).
- Actualizar suscripciones del marketplace: Cambia la suscripción del marketplace de una organización por la utilizada por otra organización.
- Método de pago de respaldo: Las organizaciones con facturación del marketplace ahora pueden añadir una tarjeta de crédito como respaldo si la suscripción principal del marketplace se cancela o expira.
CLI clickhousectl es la CLI oficial de ClickHouse para gestionar instalaciones locales, ejecutar servidores locales y operar ClickHouse Cloud. Instálala ahora:
clickhousectl (beta pública)
curl https://clickhouse.com/cli | sh
- Escalado automático más inteligente con recomendador de dos ventanas: ClickHouse Cloud ahora utiliza un enfoque de doble ventana retrospectiva para el escalado automático vertical, sustituyendo la anterior ventana única de 30 horas por una combinación de una “ventana pequeña” de 3 horas y una “ventana grande” de 30 horas. Esto reduce la latencia de scale-down de hasta 30 horas a tan solo 3 horas, lo que disminuye los costos de infraestructura para cargas de trabajo variables sin sacrificar la capacidad de respuesta del scale-up. Lee la entrada del blog para obtener más detalles.
- Monitoring en Cloud Console: Los nuevos paneles de Overview e infraestructura ofrecen una mejor visibilidad del comportamiento de los servidores de ClickHouse. Los usuarios Admin ahora reciben notificaciones por correo electrónico sobre problemas comunes al usar ClickHouse Cloud. Lee la entrada del blog para obtener más detalles.
- Compute-compute separation (warehouses): La compatibilidad con auto-idling en los primary services (también denominados parent services) ya se está implementando como vista previa pública. Si la función no está habilitada para tu organización, contacta con soporte para obtener acceso. Una vez que la función pase a disponibilidad general, el comportamiento predeterminado será que los primary services existentes tendrán la opción de activar el auto-idling y los nuevos primary services lo tendrán habilitado de forma predeterminada.
- Integración de catálogo de datos: ClickHouse Cloud ahora admite Iceberg REST Catalog y Microsoft OneLake como integraciones de catálogo de lago de datos en la UI de fuentes de datos. Una vez conectado, el catálogo aparece como una base de datos, lo que te permite leer tablas Iceberg directamente, sin duplicar datos.
- Bring Your Own Cloud (BYOC) en GCP ya está generalmente disponible: ClickHouse BYOC ahora es GA en Google Cloud, lo que te permite implementar servicios de ClickHouse en tu propio proyecto de GCP y cumplir requisitos estrictos de residencia de datos. Lee la documentación y la entrada del blog para obtener más detalles. Puedes contactarnos para solicitar acceso.
- Notificaciones de facturación para créditos prepagados y cambios en el método de pago: ClickHouse Cloud ahora envía notificaciones cuando se añaden créditos prepagados a tu organización tras la formalización de un contrato, o cuando se actualiza un método de pago (tarjeta de crédito o suscripción del marketplace). Las notificaciones están habilitadas de forma predeterminada para la UI y el correo electrónico, y también se pueden configurar para enviarse a Slack.
- Rango de fechas personalizado para Usage Breakdown: Ahora puedes ver tus costos de uso en todas las dimensiones de facturación en la pantalla de desglose de uso mediante un rango de fechas personalizado. Selecciona una fecha de inicio y una fecha de fin (inclusive) para filtrar los costos por un período específico y descargar los resultados como CSV. El rango de fechas está limitado a un máximo de 31 días.
- ClickPipes: Los endpoints privados inversos en estado inactivo ahora se eliminarán automáticamente después de un período de gracia definido. Esto garantiza que los endpoints no utilizados o mal configurados no permanezcan indefinidamente en el backend. Consulta la documentación sobre la limpieza automática para obtener más detalles.
- BigQuery Connector ahora está en vista previa privada. Lea esta entrada del blog para obtener más detalles y únase a la lista de espera para acceder.
- Nos complace anunciar la compatibilidad con implementaciones PCI para Google Cloud. Regiones compatibles:
- GCP europe-west4 (Países Bajos)
- GCP us-central1 (Iowa)
- GCP us-east1 (Carolina del Sur)
- Las preferencias de recopilación de informes de fallos ahora pueden configurarse a nivel de organización. Antes, esta configuración solo estaba disponible a nivel de servicio. Cuando se desactiva a nivel de organización, todos los servicios existentes y futuros quedarán excluidos automáticamente.
- ClickPipes ya está disponible en AWS
eu-west-1. Para los nuevos servicios de ClickHouse Cloud creados a partir del 20 de enero en esa región, se utilizará la región correspondiente para ClickPipes. Para los servicios más antiguos, ClickPipes usa de forma predeterminada
eu-central-1. Consulte la documentación para obtener más detalles.
- Filtrado de costes de uso por servicio mediante API: Nuestra API ahora permite filtrar los costes de uso de su organización por etiquetas de servicio específicas, lo que facilita analizar el gasto con un mayor nivel de detalle.
- integración de catálogo de datos: Ahora puede conectar un catálogo de datos externo como fuente de datos. ClickHouse Cloud es compatible con AWS Glue y Unity Catalog (próximamente habrá más). Una vez conectado, el catálogo aparece como una base de datos, lo que le permite leer tablas Iceberg directamente, sin duplicar los datos. Para obtener acceso, póngase en contacto con el equipo de soporte para solicitarlo.
- ClickPipes:
- El conector de MongoDB ha pasado a Beta pública y ahora está disponible para clientes nuevos y actuales de ClickHouse Cloud en todos los niveles de servicio. Lea la entrada del blog para obtener una visión general de las nuevas características y consulte la documentación para empezar.
- El S3 ClickPipe ahora es compatible con OVH Object Storage, el servicio de almacenamiento de objetos compatible con la API de S3 de OVHcloud.