ClickStack es una plataforma de observabilidad preparada para producción, basada en ClickHouse, que unifica logs, trazas, métricas y sesiones en una única solución de alto rendimiento. Diseñado para la monitorización y depuración de sistemas complejos, ClickStack permite a desarrolladores y SREs rastrear problemas de extremo a extremo sin cambiar de herramienta ni correlacionar datos manualmente mediante marcas de tiempo o ID de correlación.

En el núcleo de ClickStack hay una idea simple pero potente: todos los datos de observabilidad deben ingestarse como eventos amplios y ricos en contexto. Estos eventos se almacenan en tablas de ClickHouse por tipo de dato —logs, trazas, métricas y sesiones—, pero siguen siendo totalmente consultables y correlacionables entre sí a nivel de base de datos.

ClickStack está diseñado para gestionar eficientemente cargas de trabajo de alta cardinalidad aprovechando la arquitectura orientada a columna de ClickHouse, su esquema flexible para atributos de alta cardinalidad y su motor de ejecución totalmente paralelizado. Esto permite consultas en menos de un segundo sobre conjuntos de datos masivos, agregaciones rápidas en amplios intervalos de tiempo y una inspección profunda de trazas individuales.

El stack incluye varias características clave diseñadas para la depuración y el análisis de causa raíz:

Correlaciona y busca logs, métricas, reproducciones de sesiones y trazas en un solo lugar

Agnóstico con respecto al esquema; funciona sobre tu esquema actual de ClickHouse

Búsquedas y visualizaciones rapidísimas optimizadas para ClickHouse

Búsqueda de texto completo intuitiva y sintaxis de búsqueda por propiedades (p. ej., level:err ), con SQL opcional.

), con SQL opcional. Analiza tendencias en anomalías con Event deltas

Configura alertas en solo unos clics

Crea dashboards de eventos de alta cardinalidad sin un lenguaje de consulta complejo

Consultas nativas sobre cadenas JSON

Visualiza logs y trazas en tiempo real para obtener siempre los eventos más recientes

Compatibilidad con OpenTelemetry (OTel) lista para usar

Supervisa el estado y el rendimiento, desde solicitudes HTTP hasta consultas a la DB (APM)

Event deltas para identificar anomalías y regresiones de rendimiento

Reconocimiento de patrones en logs

ClickStack consta de tres componentes principales:

ClickStack UI (HyperDX) – una interfaz diseñada específicamente para explorar y visualizar datos de observabilidad OpenTelemetry Collector – un collector personalizado y preconfigurado con un esquema predefinido para logs, trazas y métricas ClickHouse – la base de datos analítica de alto rendimiento que constituye el núcleo de la pila

ClickStack Open Source totalmente autogestionada, o repartirse entre entornos gestionados y autoalojados. En Managed ClickStack, ClickHouse y la UI de HyperDX se alojan y operan en Estos componentes pueden desplegarse juntos en una configuración detotalmente autogestionada, o repartirse entre entornos gestionados y autoalojados. En, ClickHouse y la UI de HyperDX se alojan y operan en ClickHouse Cloud , mientras que los usuarios ejecutan únicamente el OpenTelemetry Collector.

También está disponible una versión de la UI de HyperDX alojada en el navegador, que permite a los usuarios conectarse directamente a despliegues existentes de ClickHouse sin desplegar infraestructura de UI adicional.

ClickStack está diseñado en torno a un conjunto de principios fundamentales que priorizan la facilidad de uso, el rendimiento y la flexibilidad en cada capa de la pila de observabilidad:

​ Fácil de configurar en minutos

ClickStack funciona desde el primer momento con cualquier instancia y esquema de ClickHouse, y requiere una configuración mínima. Tanto si empiezas desde cero como si lo integras en una configuración existente, puedes tenerlo en marcha en cuestión de minutos.

​ Intuitiva y diseñada específicamente

La UI de HyperDX admite tanto SQL como sintaxis de estilo Lucene, lo que permite a los usuarios elegir la interfaz de consulta que mejor se adapte a su flujo de trabajo. Diseñada específicamente para la observabilidad, la UI está optimizada para ayudar a los equipos a identificar rápidamente la causa raíz y explorar datos complejos sin fricciones.

​ Observabilidad de extremo a extremo

ClickStack proporciona visibilidad completa de toda la pila, desde las sesiones de usuario del front-end hasta las métricas de infraestructura del backend, los logs de la aplicación y las trazas distribuidas. Esta vista unificada permite una correlación y un análisis exhaustivos en todo el sistema.

​ Diseñado para ClickHouse

Cada capa de la pila está diseñada para sacar el máximo partido de las capacidades de ClickHouse. Las consultas están optimizadas para aprovechar las funciones analíticas y el motor columnar de ClickHouse, lo que garantiza búsquedas rápidas y agregación sobre volúmenes masivos de datos.

​ OpenTelemetry nativo

ClickStack se integra de forma nativa con OpenTelemetry, y todos los datos se ingestan a través de un endpoint del OpenTelemetry Collector. Para usuarios avanzados, también admite la ingestión directa en ClickHouse mediante formatos de archivo nativos, pipelines personalizados o herramientas de terceros como Vector.

​ De código abierto y totalmente personalizable

ClickStack es completamente de código abierto y puede desplegarse en cualquier entorno. El esquema es flexible y puede modificarse según las necesidades del usuario, y la UI está diseñada para adaptarse a esquemas personalizados sin necesidad de cambios. Todos los componentes, incluidos los collectors, ClickHouse y la UI, pueden escalarse de forma independiente para satisfacer las necesidades de ingestión, consulta o almacenamiento.

​ Descripción general de la arquitectura

La arquitectura de ClickStack varía según cómo se implemente. Existen diferencias arquitectónicas importantes entre ClickStack Open Source, donde todos los componentes son autogestionados, y Managed ClickStack, donde ClickHouse y la UI de HyperDX se alojan y operan en ClickHouse Cloud. Aunque los componentes principales siguen siendo los mismos en ambos modelos, la responsabilidad de alojar, escalar y proteger cada componente cambia.