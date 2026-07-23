El stack incluye varias características clave diseñadas para la depuración y el análisis de causa raíz:
Características
- Correlaciona y busca logs, métricas, reproducciones de sesiones y trazas en un solo lugar
- Agnóstico con respecto al esquema; funciona sobre tu esquema actual de ClickHouse
- Búsquedas y visualizaciones rapidísimas optimizadas para ClickHouse
- Búsqueda de texto completo intuitiva y sintaxis de búsqueda por propiedades (p. ej.,
level:err), con SQL opcional.
- Analiza tendencias en anomalías con Event deltas
- Configura alertas en solo unos clics
- Crea dashboards de eventos de alta cardinalidad sin un lenguaje de consulta complejo
- Consultas nativas sobre cadenas JSON
- Visualiza logs y trazas en tiempo real para obtener siempre los eventos más recientes
- Compatibilidad con OpenTelemetry (OTel) lista para usar
- Supervisa el estado y el rendimiento, desde solicitudes HTTP hasta consultas a la DB (APM)
- Event deltas para identificar anomalías y regresiones de rendimiento
- Reconocimiento de patrones en logs
ClickStack consta de tres componentes principales:
Componentes
- ClickStack UI (HyperDX) – una interfaz diseñada específicamente para explorar y visualizar datos de observabilidad
- OpenTelemetry Collector – un collector personalizado y preconfigurado con un esquema predefinido para logs, trazas y métricas
- ClickHouse – la base de datos analítica de alto rendimiento que constituye el núcleo de la pila
ClickStack está diseñado en torno a un conjunto de principios fundamentales que priorizan la facilidad de uso, el rendimiento y la flexibilidad en cada capa de la pila de observabilidad:
Principios
ClickStack funciona desde el primer momento con cualquier instancia y esquema de ClickHouse, y requiere una configuración mínima. Tanto si empiezas desde cero como si lo integras en una configuración existente, puedes tenerlo en marcha en cuestión de minutos.
Fácil de configurar en minutos
La UI de HyperDX admite tanto SQL como sintaxis de estilo Lucene, lo que permite a los usuarios elegir la interfaz de consulta que mejor se adapte a su flujo de trabajo. Diseñada específicamente para la observabilidad, la UI está optimizada para ayudar a los equipos a identificar rápidamente la causa raíz y explorar datos complejos sin fricciones.
Intuitiva y diseñada específicamente
ClickStack proporciona visibilidad completa de toda la pila, desde las sesiones de usuario del front-end hasta las métricas de infraestructura del backend, los logs de la aplicación y las trazas distribuidas. Esta vista unificada permite una correlación y un análisis exhaustivos en todo el sistema.
Observabilidad de extremo a extremo
Cada capa de la pila está diseñada para sacar el máximo partido de las capacidades de ClickHouse. Las consultas están optimizadas para aprovechar las funciones analíticas y el motor columnar de ClickHouse, lo que garantiza búsquedas rápidas y agregación sobre volúmenes masivos de datos.
Diseñado para ClickHouse
ClickStack se integra de forma nativa con OpenTelemetry, y todos los datos se ingestan a través de un endpoint del OpenTelemetry Collector. Para usuarios avanzados, también admite la ingestión directa en ClickHouse mediante formatos de archivo nativos, pipelines personalizados o herramientas de terceros como Vector.
OpenTelemetry nativo
ClickStack es completamente de código abierto y puede desplegarse en cualquier entorno. El esquema es flexible y puede modificarse según las necesidades del usuario, y la UI está diseñada para adaptarse a esquemas personalizados sin necesidad de cambios. Todos los componentes, incluidos los collectors, ClickHouse y la UI, pueden escalarse de forma independiente para satisfacer las necesidades de ingestión, consulta o almacenamiento.
De código abierto y totalmente personalizable
La arquitectura de ClickStack varía según cómo se implemente. Existen diferencias arquitectónicas importantes entre ClickStack Open Source, donde todos los componentes son autogestionados, y Managed ClickStack, donde ClickHouse y la UI de HyperDX se alojan y operan en ClickHouse Cloud. Aunque los componentes principales siguen siendo los mismos en ambos modelos, la responsabilidad de alojar, escalar y proteger cada componente cambia.
Descripción general de la arquitectura
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
Managed ClickStack se ejecuta por completo en ClickHouse Cloud, proporcionando un backend de observabilidad totalmente gestionado y conservando el mismo modelo de datos y la misma experiencia de usuario de ClickStack.En este modelo, ClickHouse y la UI de ClickStack (HyperDX) están alojados, operados y protegidos por ClickHouse Cloud. Los usuarios solo son responsables de ejecutar un OpenTelemetry Collector para enviar datos de telemetría al servicio gestionado.Managed ClickStack consta de los siguientes componentes:
- UI de ClickStack (HyperDX) La UI de HyperDX está totalmente integrada en ClickHouse Cloud y se gestiona como parte del servicio. Ofrece búsqueda de logs, exploración de trazas, dashboards, alertas y correlación entre tipos de telemetría, con autenticación y control de acceso integrados.
- OpenTelemetry collector (autogestionado) Los usuarios ejecutan un OpenTelemetry Collector que recibe datos de telemetría de sus aplicaciones e infraestructura. Este collector reenvía los datos mediante OTLP a ClickHouse Cloud. Aunque puede usarse cualquier OpenTelemetry Collector compatible con los estándares, recomendamos encarecidamente la distribución de ClickStack, que viene preconfigurada y optimizada para la ingestión en ClickHouse y funciona desde el primer momento con los esquemas de ClickStack.
- ClickHouse Cloud ClickHouse está totalmente gestionado en ClickHouse Cloud y actúa como motor de almacenamiento y consulta para todos los datos de observabilidad. Los usuarios no necesitan gestionar clústeres, actualizaciones ni otros aspectos operativos.
- Escalado automático de cómputo independiente del almacenamiento
- Retención de bajo coste y prácticamente ilimitada respaldada por almacenamiento de objetos
- Aislamiento independiente de lectura y escritura mediante ClickHouse Cloud Warehouses
- Autenticación y control de acceso integrados
- Copias de seguridad automatizadas
- Funciones de seguridad y cumplimiento
- Actualizaciones sin interrupciones y sin tiempo de inactividad operativa