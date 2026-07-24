Regiones de AWS
- ap-northeast-1 (Tokio)
- ap-northeast-2 (Corea del Sur, Seúl)
- ap-south-1 (Bombay)
- ap-southeast-1 (Singapur)
- ap-southeast-2 (Sídney)
- eu-central-1 (Fráncfort)
- eu-west-1 (Irlanda)
- eu-west-2 (Londres)
- us-east-1 (Virginia del Norte)
- us-east-2 (Ohio)
- us-west-2 (Oregón)
- il-central-1 (Israel, Tel Aviv)
- ca-central-1 (Canadá)
- af-south-1 (Sudáfrica)
- eu-north-1 (Estocolmo)
- sa-east-1 (Sudamérica)
- ap-southeast-3 (Yakarta)
- ap-east-1 (Hong Kong)
- mx-central-1 (México)
Regiones de Google Cloud
- asia-southeast1 (Singapur)
- asia-northeast1 (Tokio)
- europe-west2 (Londres)
- europe-west4 (Países Bajos)
- us-central1 (Iowa)
- us-east1 (Carolina del Sur)
- australia-southeast1(Sídney)
- europe-west3 (Fráncfort)
- europe-west6 (Zúrich)
- northamerica-northeast1 (Montréal)
- us-west1 (Oregón)
Regiones de Azure
- West US 3 (Arizona)
- East US 2 (Virginia)
- Germany West Central (Frankfurt)
- Japan East (Tokyo, Saitama)
- UAE North (Dubai)
- Australia East (New South Wales)
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Ofrecemos regiones privadas para nuestros servicios del nivel Enterprise. Contáctenos para solicitar una región privada. Consideraciones clave para las regiones privadas:
Regiones privadas
- Los servicios no se escalan automáticamente; sin embargo, se admite el escalado vertical y horizontal manual.
- Los servicios no pueden ponerse en estado inactivo.
- La página de estado no está disponible para las regiones privadas.
Los clientes deben firmar un Business Associate Agreement (BAA) y solicitar el onboarding a través de Ventas o Soporte para configurar servicios en regiones compatibles con HIPAA. Las siguientes regiones admiten el cumplimiento de HIPAA:
Regiones compatibles con HIPAA
- AWS af-south-1 (Sudáfrica) región privada
- AWS ca-central-1 (Canadá)
- AWS eu-central-1 (Fráncfort)
- AWS eu-north-1 (Estocolmo) región privada
- AWS eu-west-1 (Irlanda)
- AWS eu-west-2 (Londres)
- AWS sa-east-1 (Sudamérica) región privada
- AWS us-east-1 (Virginia del Norte)
- AWS us-east-2 (Ohio)
- AWS us-west-2 (Oregón)
- GCP europe-west4 (Países Bajos)
- GCP us-central1 (Iowa)
- GCP us-east1 (Carolina del Sur)
Los clientes deben solicitar el onboarding a través de Ventas o Soporte para configurar servicios en regiones que cumplen con PCI. Las siguientes regiones permiten cumplir con PCI:
Regiones que cumplen con PCI
- AWS af-south-1 (Sudáfrica) región privada
- AWS ca-central-1 (Canadá)
- AWS eu-central-1 (Fráncfort)
- AWS eu-north-1 (Estocolmo) región privada
- AWS eu-west-1 (Irlanda)
- AWS eu-west-2 (Londres)
- AWS mx-central-1 (México) región privada
- AWS sa-east-1 (Sudamérica) región privada
- AWS us-east-1 (Virginia del Norte)
- AWS us-east-2 (Ohio)
- AWS us-west-2 (Oregón)
- GCP europe-west4 (Países Bajos)
- GCP us-central1 (Iowa)
- GCP us-east1 (Carolina del Sur)