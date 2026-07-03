Referencia para gestionar ClickPipes de forma programática con el proveedor de Terraform de ClickHouse.

clickhouse_clickpipe del Todos los tipos de ClickPipes se pueden crear y gestionar con el recursodel proveedor de Terraform de ClickHouse . Esta página describe la configuración del proveedor y ofrece ejemplos de configuración para cada tipo de ClickPipe compatible.

​ Configuración del proveedor

v3.14.0. Si utiliza una versión anterior, necesitará una versión alpha; consulte el La compatibilidad con ClickPipes está disponible de forma general a partir de la versión del proveedor. Si utiliza una versión anterior, necesitará una versión alpha; consulte el changelog del proveedor para obtener más información.

Agregue el proveedor de ClickHouse a la configuración de Terraform:

terraform { required_providers { clickhouse = { source = "ClickHouse/clickhouse" version = ">= 3.14.0" } } } provider "clickhouse" { organization_id = var . organization_id token_key = var . token_key token_secret = var . token_secret }

Consulta Gestión de claves de API para ver instrucciones sobre cómo crear una clave de API para usarla con el proveedor.

​ Descripción general del recurso

El recurso clickhouse_clickpipe tiene los siguientes argumentos de nivel superior:

Argumento Obligatorio Descripción name Sí Nombre del ClickPipe. service_id Sí ID del servicio de ClickHouse Cloud. source Sí Configuración de la fuente (un bloque de fuente por ClickPipe). destination Sí Configuración del destino. scaling No Número y tamaño de las réplicas. El valor predeterminado es 1 réplica. field_mappings No Mapeos de campos personalizados entre las columnas de origen y de destino. settings No Configuración avanzada de ClickPipe. stopped No Establezca true para crear el ClickPipe en estado detenido. El valor predeterminado es false .

Los atributos id y state son de solo lectura y ClickHouse Cloud los rellena después de la creación.

El bloque destination es común a todos los tipos de fuente:

destination { database = "default" # Base de datos de destino. Por defecto es "default". table = "my_table" # Nombre de la tabla de destino. Obligatorio para todas las fuentes excepto CDC. managed_table = true # Permite que ClickPipes cree y gestione la tabla. Por defecto es true. table_definition { engine { type = "MergeTree" # MergeTree, ReplacingMergeTree, SummingMergeTree o Null. } sorting_key = [ "id" , "ts" ] # Opcional. partition_by = "toYYYYMM(ts)" # Opcional. } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } }

Para las fuentes de CDC (Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery), las tablas de destino se crean automáticamente a partir del esquema de la fuente; normalmente solo hace falta database .

​ Ejemplos por tipo de ClickPipe

Valores admitidos de type : kafka , confluent , msk , azureeventhub , redpanda , warpstream .

resource "clickhouse_clickpipe" "kafka_clickpipe" { name = "My Kafka ClickPipe" service_id = var . service_id scaling { replicas = 2 replica_cpu_millicores = 250 replica_memory_gb = 1.0 } source { kafka { type = "confluent" format = "JSONEachRow" brokers = "broker.example.com:9092" topics = "my_topic" consumer_group = "clickpipes-consumer-group" authentication = "PLAIN" credentials { username = "my_user" password = var . kafka_password } offset { strategy = "from_latest" } } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } columns { name = "timestamp" type = "DateTime" } } }

​ Kafka con schema registry

resource "clickhouse_clickpipe" "kafka_avro_clickpipe" { name = "My Kafka Avro ClickPipe" service_id = var . service_id source { kafka { type = "confluent" format = "AvroConfluent" brokers = "broker.example.com:9092" topics = "my_avro_topic" credentials { username = "my_user" password = var . kafka_password } schema_registry { url = "https://schema-registry.example.com" authentication = "PLAIN" credentials { username = "sr_user" password = var . schema_registry_password } } } } destination { table = "my_avro_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "event" type = "String" } } }

​ Amazon Kinesis

resource "clickhouse_clickpipe" "kinesis_clickpipe" { name = "My Kinesis ClickPipe" service_id = var . service_id source { kinesis { format = "JSONEachRow" stream_name = "my-stream" region = "us-east-1" iterator_type = "TRIM_HORIZON" authentication = "IAM_USER" access_key { access_key_id = var . aws_access_key_id secret_key = var . aws_secret_key } } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Kinesis con rol de IAM

La autenticación mediante un rol de IAM requiere un servicio de ClickHouse en ejecución en AWS.

resource "clickhouse_clickpipe" "kinesis_iam_role_clickpipe" { name = "My Kinesis ClickPipe (IAM Role)" service_id = var . service_id source { kinesis { format = "JSONEachRow" stream_name = "my-stream" region = "us-east-1" iterator_type = "LATEST" authentication = "IAM_ROLE" iam_role = "arn:aws:iam::123456789012:role/my-kinesis-role" } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Amazon S3

resource "clickhouse_clickpipe" "s3_clickpipe" { name = "My S3 ClickPipe" service_id = var . service_id source { object_storage { type = "s3" url = "https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.json" format = "JSONEachRow" authentication = "IAM_USER" access_key { access_key_id = var . aws_access_key_id secret_key = var . aws_secret_key } } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Ingestión continua de S3 con SQS

Para la ingestión continua con una cola de SQS (modo no ordenado). Consulta Configuración del modo no ordenado para ver las instrucciones de configuración.

resource "clickhouse_clickpipe" "s3_continuous_clickpipe" { name = "My S3 Continuous ClickPipe" service_id = var . service_id source { object_storage { type = "s3" url = "https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.json" format = "JSONEachRow" is_continuous = true queue_url = "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/my-queue" authentication = "IAM_USER" access_key { access_key_id = var . aws_access_key_id secret_key = var . aws_secret_key } } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Google Cloud Storage

service_account_key debe ser el contenido codificado en base64 de un archivo de clave JSON de una cuenta de servicio de GCP.

resource "clickhouse_clickpipe" "gcs_clickpipe" { name = "My GCS ClickPipe" service_id = var . service_id source { object_storage { type = "gcs" url = "gs://my-bucket/data/*.json" format = "JSONEachRow" authentication = "SERVICE_ACCOUNT" service_account_key = var . gcs_service_account_key } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Azure Blob Storage

resource "clickhouse_clickpipe" "abs_clickpipe" { name = "My Azure Blob ClickPipe" service_id = var . service_id source { object_storage { type = "azureblobstorage" azure_container_name = "my-container" path = "data/*.json" format = "JSONEachRow" authentication = "CONNECTION_STRING" connection_string = var . azure_connection_string } } destination { table = "my_table" managed_table = true table_definition { engine { type = "MergeTree" } } columns { name = "id" type = "UInt64" } columns { name = "message" type = "String" } } }

​ Postgres CDC

resource "clickhouse_clickpipe" "postgres_cdc_clickpipe" { name = "My Postgres CDC ClickPipe" service_id = var . service_id source { postgres { host = "postgres.example.com" port = 5432 database = "mydb" credentials { username = "postgres_user" password = var . postgres_password } settings { replication_mode = "cdc" # Configuración opcional sync_interval_seconds = 60 pull_batch_size = 100000 allow_nullable_columns = true initial_load_parallelism = 4 snapshot_num_rows_per_partition = 100000 snapshot_number_of_parallel_tables = 1 } table_mappings { source_schema_name = "public" source_table = "users" target_table = "public_users" } table_mappings { source_schema_name = "public" source_table = "orders" target_table = "public_orders" # Opcional excluded_columns = [ "internal_notes" ] use_custom_sorting_key = true sorting_keys = [ "id" , "created_at" ] table_engine = "ReplacingMergeTree" } } } destination { database = "default" } }

​ Postgres con rol de IAM

La autenticación mediante rol de IAM requiere un servicio de ClickHouse que se ejecute en AWS.

resource "clickhouse_clickpipe" "postgres_iam_role_clickpipe" { name = "My Postgres CDC ClickPipe (IAM Role)" service_id = var . service_id source { postgres { host = "mydb.cluster.us-east-1.rds.amazonaws.com" port = 5432 database = "mydb" type = "rdspostgres" authentication = "iam_role" iam_role = "arn:aws:iam::123456789012:role/my-rds-role" credentials { username = "postgres_user" } settings { replication_mode = "cdc" } table_mappings { source_schema_name = "public" source_table = "orders" target_table = "public_orders" } } } destination { database = "default" } }

​ CDC de MySQL

resource "clickhouse_clickpipe" "mysql_cdc_clickpipe" { name = "My MySQL CDC ClickPipe" service_id = var . service_id source { mysql { host = "mysql.example.com" port = 3306 type = "mysql" credentials { username = "mysql_user" password = var . mysql_password } settings { replication_mode = "cdc" # Configuración opcional sync_interval_seconds = 30 pull_batch_size = 10000 allow_nullable_columns = true initial_load_parallelism = 4 snapshot_num_rows_per_partition = 100000 snapshot_number_of_parallel_tables = 2 } table_mappings { source_schema_name = "mydb" source_table = "orders" target_table = "mydb_orders" } table_mappings { source_schema_name = "mydb" source_table = "customers" target_table = "mydb_customers" # Opcional excluded_columns = [ "password_hash" ] use_custom_sorting_key = true sorting_keys = [ "id" ] table_engine = "ReplacingMergeTree" } } } destination { database = "default" } }

​ CDC de MongoDB

resource "clickhouse_clickpipe" "mongodb_cdc_clickpipe" { name = "My MongoDB CDC ClickPipe" service_id = var . service_id source { mongodb { uri = "mongodb+srv://cluster0.example.mongodb.net" read_preference = "secondaryPreferred" credentials { username = "mongo_user" password = var . mongodb_password } settings { replication_mode = "cdc" # Configuraciones opcionales sync_interval_seconds = 30 pull_batch_size = 500 snapshot_num_rows_per_partition = 100000 snapshot_number_of_parallel_tables = 2 } table_mappings { source_database_name = "mydb" source_collection = "users" target_table = "mydb_users" } table_mappings { source_database_name = "mydb" source_collection = "orders" target_table = "mydb_orders" table_engine = "ReplacingMergeTree" } } } destination { database = "default" } }

service_account_file debe ser el contenido codificado en base64 de un archivo JSON de clave de una cuenta de servicio de GCP.

resource "clickhouse_clickpipe" "bigquery_snapshot_clickpipe" { name = "My BigQuery ClickPipe" service_id = var . service_id source { bigquery { snapshot_staging_path = "gs://my-staging-bucket/staging/" credentials { service_account_file = var . gcp_service_account_key } settings { replication_mode = "snapshot" # Configuraciones opcionales initial_load_parallelism = 4 snapshot_num_rows_per_partition = 100000 snapshot_number_of_parallel_tables = 2 allow_nullable_columns = true } table_mappings { source_dataset_name = "my_dataset" source_table = "my_table" target_table = "my_bigquery_table" } table_mappings { source_dataset_name = "my_dataset" source_table = "another_table" target_table = "another_bigquery_table" table_engine = "ReplacingMergeTree" use_custom_sorting_key = true sorting_keys = [ "id" ] excluded_columns = [ "internal_col" ] } } } destination { database = "default" } }

Todos los tipos de ClickPipe admiten el bloque scaling para configurar el número de réplicas y la asignación de recursos:

scaling { replicas = 2 # Predeterminado: 1. Máximo: 10. replica_cpu_millicores = 500 # Entre 125 y 2000. replica_memory_gb = 2.0 # Entre 0.5 y 8.0. }

​ Importación de ClickPipes existentes

Los ClickPipes existentes pueden importarse al estado de Terraform mediante el ID del servicio y el ID del ClickPipe: