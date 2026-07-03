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Todos los tipos de ClickPipes se pueden crear y gestionar con el recurso clickhouse_clickpipe del proveedor de Terraform de ClickHouse. Esta página describe la configuración del proveedor y ofrece ejemplos de configuración para cada tipo de ClickPipe compatible.

Configuración del proveedor

La compatibilidad con ClickPipes está disponible de forma general a partir de la versión del proveedor v3.14.0. Si utiliza una versión anterior, necesitará una versión alpha; consulte el changelog del proveedor para obtener más información.
Agregue el proveedor de ClickHouse a la configuración de Terraform:
Consulta Gestión de claves de API para ver instrucciones sobre cómo crear una clave de API para usarla con el proveedor.

Descripción general del recurso

El recurso clickhouse_clickpipe tiene los siguientes argumentos de nivel superior: Los atributos id y state son de solo lectura y ClickHouse Cloud los rellena después de la creación.

Destino

El bloque destination es común a todos los tipos de fuente:
Para las fuentes de CDC (Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery), las tablas de destino se crean automáticamente a partir del esquema de la fuente; normalmente solo hace falta database.

Ejemplos por tipo de ClickPipe

Kafka

Valores admitidos de type: kafka, confluent, msk, azureeventhub, redpanda, warpstream.

Kafka con schema registry

Amazon Kinesis

Kinesis con rol de IAM

La autenticación mediante un rol de IAM requiere un servicio de ClickHouse en ejecución en AWS.

Amazon S3

Ingestión continua de S3 con SQS

Para la ingestión continua con una cola de SQS (modo no ordenado). Consulta Configuración del modo no ordenado para ver las instrucciones de configuración.

Google Cloud Storage

service_account_key debe ser el contenido codificado en base64 de un archivo de clave JSON de una cuenta de servicio de GCP.

Azure Blob Storage

Postgres CDC

Postgres con rol de IAM

La autenticación mediante rol de IAM requiere un servicio de ClickHouse que se ejecute en AWS.

CDC de MySQL

CDC de MongoDB

BigQuery

service_account_file debe ser el contenido codificado en base64 de un archivo JSON de clave de una cuenta de servicio de GCP.

Escalado

Todos los tipos de ClickPipe admiten el bloque scaling para configurar el número de réplicas y la asignación de recursos:

Importación de ClickPipes existentes

Los ClickPipes existentes pueden importarse al estado de Terraform mediante el ID del servicio y el ID del ClickPipe:
Última modificación el 3 de julio de 2026