clickhouse_clickpipe del proveedor de Terraform de ClickHouse. Esta página describe la configuración del proveedor y ofrece ejemplos de configuración para cada tipo de ClickPipe compatible.
Configuración del proveedor
Agregue el proveedor de ClickHouse a la configuración de Terraform:
La compatibilidad con ClickPipes está disponible de forma general a partir de la versión del proveedor v3.14.0. Si utiliza una versión anterior, necesitará una versión alpha; consulte el changelog del proveedor para obtener más información.
Consulta Gestión de claves de API para ver instrucciones sobre cómo crear una clave de API para usarla con el proveedor.
terraform {
required_providers {
clickhouse = {
source = "ClickHouse/clickhouse"
version = ">= 3.14.0"
}
}
}
provider "clickhouse" {
organization_id = var.organization_id
token_key = var.token_key
token_secret = var.token_secret
}
El recurso
Descripción general del recurso
clickhouse_clickpipe tiene los siguientes argumentos de nivel superior:
Los atributos
|Argumento
|Obligatorio
|Descripción
name
|Sí
|Nombre del ClickPipe.
service_id
|Sí
|ID del servicio de ClickHouse Cloud.
source
|Sí
|Configuración de la fuente (un bloque de fuente por ClickPipe).
destination
|Sí
|Configuración del destino.
scaling
|No
|Número y tamaño de las réplicas. El valor predeterminado es 1 réplica.
field_mappings
|No
|Mapeos de campos personalizados entre las columnas de origen y de destino.
settings
|No
|Configuración avanzada de ClickPipe.
stopped
|No
|Establezca
true para crear el ClickPipe en estado detenido. El valor predeterminado es
false.
id y
state son de solo lectura y ClickHouse Cloud los rellena después de la creación.
El bloque
Destino
destination es común a todos los tipos de fuente:
Para las fuentes de CDC (Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery), las tablas de destino se crean automáticamente a partir del esquema de la fuente; normalmente solo hace falta
destination {
database = "default" # Base de datos de destino. Por defecto es "default".
table = "my_table" # Nombre de la tabla de destino. Obligatorio para todas las fuentes excepto CDC.
managed_table = true # Permite que ClickPipes cree y gestione la tabla. Por defecto es true.
table_definition {
engine {
type = "MergeTree" # MergeTree, ReplacingMergeTree, SummingMergeTree o Null.
}
sorting_key = ["id", "ts"] # Opcional.
partition_by = "toYYYYMM(ts)" # Opcional.
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
database.
Ejemplos por tipo de ClickPipe
Valores admitidos de
Kafka
type:
kafka,
confluent,
msk,
azureeventhub,
redpanda,
warpstream.
resource "clickhouse_clickpipe" "kafka_clickpipe" {
name = "My Kafka ClickPipe"
service_id = var.service_id
scaling {
replicas = 2
replica_cpu_millicores = 250
replica_memory_gb = 1.0
}
source {
kafka {
type = "confluent"
format = "JSONEachRow"
brokers = "broker.example.com:9092"
topics = "my_topic"
consumer_group = "clickpipes-consumer-group"
authentication = "PLAIN"
credentials {
username = "my_user"
password = var.kafka_password
}
offset {
strategy = "from_latest"
}
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
columns {
name = "timestamp"
type = "DateTime"
}
}
}
Kafka con schema registry
resource "clickhouse_clickpipe" "kafka_avro_clickpipe" {
name = "My Kafka Avro ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
kafka {
type = "confluent"
format = "AvroConfluent"
brokers = "broker.example.com:9092"
topics = "my_avro_topic"
credentials {
username = "my_user"
password = var.kafka_password
}
schema_registry {
url = "https://schema-registry.example.com"
authentication = "PLAIN"
credentials {
username = "sr_user"
password = var.schema_registry_password
}
}
}
}
destination {
table = "my_avro_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "event"
type = "String"
}
}
}
Amazon Kinesis
resource "clickhouse_clickpipe" "kinesis_clickpipe" {
name = "My Kinesis ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
kinesis {
format = "JSONEachRow"
stream_name = "my-stream"
region = "us-east-1"
iterator_type = "TRIM_HORIZON"
authentication = "IAM_USER"
access_key {
access_key_id = var.aws_access_key_id
secret_key = var.aws_secret_key
}
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
La autenticación mediante un rol de IAM requiere un servicio de ClickHouse en ejecución en AWS.
Kinesis con rol de IAM
resource "clickhouse_clickpipe" "kinesis_iam_role_clickpipe" {
name = "My Kinesis ClickPipe (IAM Role)"
service_id = var.service_id
source {
kinesis {
format = "JSONEachRow"
stream_name = "my-stream"
region = "us-east-1"
iterator_type = "LATEST"
authentication = "IAM_ROLE"
iam_role = "arn:aws:iam::123456789012:role/my-kinesis-role"
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
Amazon S3
resource "clickhouse_clickpipe" "s3_clickpipe" {
name = "My S3 ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
object_storage {
type = "s3"
url = "https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.json"
format = "JSONEachRow"
authentication = "IAM_USER"
access_key {
access_key_id = var.aws_access_key_id
secret_key = var.aws_secret_key
}
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
Para la ingestión continua con una cola de SQS (modo no ordenado). Consulta Configuración del modo no ordenado para ver las instrucciones de configuración.
Ingestión continua de S3 con SQS
resource "clickhouse_clickpipe" "s3_continuous_clickpipe" {
name = "My S3 Continuous ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
object_storage {
type = "s3"
url = "https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.json"
format = "JSONEachRow"
is_continuous = true
queue_url = "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/my-queue"
authentication = "IAM_USER"
access_key {
access_key_id = var.aws_access_key_id
secret_key = var.aws_secret_key
}
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
Google Cloud Storage
service_account_key debe ser el contenido codificado en base64 de un archivo de clave JSON de una cuenta de servicio de GCP.
resource "clickhouse_clickpipe" "gcs_clickpipe" {
name = "My GCS ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
object_storage {
type = "gcs"
url = "gs://my-bucket/data/*.json"
format = "JSONEachRow"
authentication = "SERVICE_ACCOUNT"
service_account_key = var.gcs_service_account_key
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
Azure Blob Storage
resource "clickhouse_clickpipe" "abs_clickpipe" {
name = "My Azure Blob ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
object_storage {
type = "azureblobstorage"
azure_container_name = "my-container"
path = "data/*.json"
format = "JSONEachRow"
authentication = "CONNECTION_STRING"
connection_string = var.azure_connection_string
}
}
destination {
table = "my_table"
managed_table = true
table_definition {
engine {
type = "MergeTree"
}
}
columns {
name = "id"
type = "UInt64"
}
columns {
name = "message"
type = "String"
}
}
}
Postgres CDC
resource "clickhouse_clickpipe" "postgres_cdc_clickpipe" {
name = "My Postgres CDC ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
postgres {
host = "postgres.example.com"
port = 5432
database = "mydb"
credentials {
username = "postgres_user"
password = var.postgres_password
}
settings {
replication_mode = "cdc"
# Configuración opcional
sync_interval_seconds = 60
pull_batch_size = 100000
allow_nullable_columns = true
initial_load_parallelism = 4
snapshot_num_rows_per_partition = 100000
snapshot_number_of_parallel_tables = 1
}
table_mappings {
source_schema_name = "public"
source_table = "users"
target_table = "public_users"
}
table_mappings {
source_schema_name = "public"
source_table = "orders"
target_table = "public_orders"
# Opcional
excluded_columns = ["internal_notes"]
use_custom_sorting_key = true
sorting_keys = ["id", "created_at"]
table_engine = "ReplacingMergeTree"
}
}
}
destination {
database = "default"
}
}
La autenticación mediante rol de IAM requiere un servicio de ClickHouse que se ejecute en AWS.
Postgres con rol de IAM
resource "clickhouse_clickpipe" "postgres_iam_role_clickpipe" {
name = "My Postgres CDC ClickPipe (IAM Role)"
service_id = var.service_id
source {
postgres {
host = "mydb.cluster.us-east-1.rds.amazonaws.com"
port = 5432
database = "mydb"
type = "rdspostgres"
authentication = "iam_role"
iam_role = "arn:aws:iam::123456789012:role/my-rds-role"
credentials {
username = "postgres_user"
}
settings {
replication_mode = "cdc"
}
table_mappings {
source_schema_name = "public"
source_table = "orders"
target_table = "public_orders"
}
}
}
destination {
database = "default"
}
}
CDC de MySQL
resource "clickhouse_clickpipe" "mysql_cdc_clickpipe" {
name = "My MySQL CDC ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
mysql {
host = "mysql.example.com"
port = 3306
type = "mysql"
credentials {
username = "mysql_user"
password = var.mysql_password
}
settings {
replication_mode = "cdc"
# Configuración opcional
sync_interval_seconds = 30
pull_batch_size = 10000
allow_nullable_columns = true
initial_load_parallelism = 4
snapshot_num_rows_per_partition = 100000
snapshot_number_of_parallel_tables = 2
}
table_mappings {
source_schema_name = "mydb"
source_table = "orders"
target_table = "mydb_orders"
}
table_mappings {
source_schema_name = "mydb"
source_table = "customers"
target_table = "mydb_customers"
# Opcional
excluded_columns = ["password_hash"]
use_custom_sorting_key = true
sorting_keys = ["id"]
table_engine = "ReplacingMergeTree"
}
}
}
destination {
database = "default"
}
}
CDC de MongoDB
resource "clickhouse_clickpipe" "mongodb_cdc_clickpipe" {
name = "My MongoDB CDC ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
mongodb {
uri = "mongodb+srv://cluster0.example.mongodb.net"
read_preference = "secondaryPreferred"
credentials {
username = "mongo_user"
password = var.mongodb_password
}
settings {
replication_mode = "cdc"
# Configuraciones opcionales
sync_interval_seconds = 30
pull_batch_size = 500
snapshot_num_rows_per_partition = 100000
snapshot_number_of_parallel_tables = 2
}
table_mappings {
source_database_name = "mydb"
source_collection = "users"
target_table = "mydb_users"
}
table_mappings {
source_database_name = "mydb"
source_collection = "orders"
target_table = "mydb_orders"
table_engine = "ReplacingMergeTree"
}
}
}
destination {
database = "default"
}
}
BigQuery
service_account_file debe ser el contenido codificado en base64 de un archivo JSON de clave de una cuenta de servicio de GCP.
resource "clickhouse_clickpipe" "bigquery_snapshot_clickpipe" {
name = "My BigQuery ClickPipe"
service_id = var.service_id
source {
bigquery {
snapshot_staging_path = "gs://my-staging-bucket/staging/"
credentials {
service_account_file = var.gcp_service_account_key
}
settings {
replication_mode = "snapshot"
# Configuraciones opcionales
initial_load_parallelism = 4
snapshot_num_rows_per_partition = 100000
snapshot_number_of_parallel_tables = 2
allow_nullable_columns = true
}
table_mappings {
source_dataset_name = "my_dataset"
source_table = "my_table"
target_table = "my_bigquery_table"
}
table_mappings {
source_dataset_name = "my_dataset"
source_table = "another_table"
target_table = "another_bigquery_table"
table_engine = "ReplacingMergeTree"
use_custom_sorting_key = true
sorting_keys = ["id"]
excluded_columns = ["internal_col"]
}
}
}
destination {
database = "default"
}
}
Todos los tipos de ClickPipe admiten el bloque
Escalado
scaling para configurar el número de réplicas y la asignación de recursos:
scaling {
replicas = 2 # Predeterminado: 1. Máximo: 10.
replica_cpu_millicores = 500 # Entre 125 y 2000.
replica_memory_gb = 2.0 # Entre 0.5 y 8.0.
}
Los ClickPipes existentes pueden importarse al estado de Terraform mediante el ID del servicio y el ID del ClickPipe:
Importación de ClickPipes existentes
terraform import clickhouse_clickpipe.example <service_id>:<clickpipe_id>