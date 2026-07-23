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ClickHouse Cloud ofrece diferentes canales de lanzamiento para responder a las distintas necesidades de los usuarios en cuanto a estabilidad, acceso a nuevas funciones y previsibilidad de las actualizaciones. Cada canal tiene un calendario de actualizaciones distinto y está pensado para cubrir diferentes casos de uso: desde usuarios que quieren acceso inmediato a las nuevas versiones hasta quienes prefieren aplazar las actualizaciones para asegurarse de recibir la versión más estable.

Detalles del canal de lanzamiento



Todos los servicios con una sola réplica se inscriben automáticamente en el canal de lanzamiento Fast.
Las ventanas de actualización programadas están disponibles para todos los canales de lanzamiento en los servicios del nivel Enterprise. Esta funcionalidad le permite configurar una franja horaria en un día determinado de la semana para las actualizaciones.

Calendario de lanzamientos

Cómo interpretar las fechas de lanzamientoLas fechas que se muestran a continuación indican cuándo ClickHouse inicia el despliegue en cada canal de lanzamiento, no cuándo se actualizará tu servicio en particular.
  • Los despliegues son automáticos y se realizan de forma gradual a lo largo de varias semanas
  • Los servicios con ventanas de actualización programadas configuradas se actualizan durante su ventana programada en la semana siguiente a la finalización del despliegue del canal (a partir del lunes a las 00:00 UTC)
  • La finalización del despliegue puede retrasarse debido a pausas en el despliegue (por ejemplo, bloqueos por festivos) o a la supervisión del estado del sistema
Para realizar pruebas por adelantado antes de las actualizaciones de producción, usa el canal Fast o Regular para los servicios que no sean de producción y el canal Slow para los servicios de producción.
Última modificación el 23 de julio de 2026