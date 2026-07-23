Detalles del canal de lanzamiento
Las ventanas de actualización programadas están disponibles para todos los canales de lanzamiento en los servicios del nivel Enterprise. Esta funcionalidad le permite configurar una franja horaria en un día determinado de la semana para las actualizaciones.
Más información sobre los canales de lanzamiento
Más información sobre los canales de lanzamiento
|Nombre del canal
|Descripción
|Consideraciones clave
|Niveles compatibles
|Fast (Early Release)
|Recomendado para entornos no productivos. Es el primer canal de lanzamiento para cada actualización de versión de la base de datos
|Acceso a nuevas funciones por encima de la estabilidad.
Posibilidad de probar versiones en entornos no productivos antes de la actualización en producción
|Basic (predeterminado)
Niveles Scale y Enterprise
|Regular
|Canal de lanzamiento predeterminado para todos los servicios con varias réplicas.
El despliegue en este canal suele comenzar dos semanas después de que se inicie el canal de lanzamiento Fast.
|Actualizaciones predeterminadas o en toda la flota.
Los servicios se actualizan gradualmente a lo largo de varias semanas
|Scale y Enterprise
|Slow (Deferred)
|Recomendado para los usuarios más reacios al riesgo que prefieren que sus servicios se actualicen hacia el final del calendario de lanzamientos.
El despliegue en este canal suele comenzar dos semanas después de que se inicie el canal de lanzamiento Regular.
|Máxima estabilidad y previsibilidad.
Pensado para quienes necesitan probar más las nuevas versiones en el canal Fast o Regular
|Enterprise
Todos los servicios con una sola réplica se inscriben automáticamente en el canal de lanzamiento Fast.