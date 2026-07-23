Página con el estado de los lanzamientos para cada canal de lanzamiento

ClickHouse Cloud ofrece diferentes canales de lanzamiento para responder a las distintas necesidades de los usuarios en cuanto a estabilidad, acceso a nuevas funciones y previsibilidad de las actualizaciones. Cada canal tiene un calendario de actualizaciones distinto y está pensado para cubrir diferentes casos de uso: desde usuarios que quieren acceso inmediato a las nuevas versiones hasta quienes prefieren aplazar las actualizaciones para asegurarse de recibir la versión más estable.

​ Detalles del canal de lanzamiento

Más información sobre los canales de lanzamiento Nombre del canal Descripción Consideraciones clave Niveles compatibles Fast (Early Release) Recomendado para entornos no productivos. Es el primer canal de lanzamiento para cada actualización de versión de la base de datos Acceso a nuevas funciones por encima de la estabilidad.

Posibilidad de probar versiones en entornos no productivos antes de la actualización en producción Basic (predeterminado)

Niveles Scale y Enterprise Regular Canal de lanzamiento predeterminado para todos los servicios con varias réplicas.

El despliegue en este canal suele comenzar dos semanas después de que se inicie el canal de lanzamiento Fast. Actualizaciones predeterminadas o en toda la flota.

Los servicios se actualizan gradualmente a lo largo de varias semanas Scale y Enterprise Slow (Deferred) Recomendado para los usuarios más reacios al riesgo que prefieren que sus servicios se actualicen hacia el final del calendario de lanzamientos.

El despliegue en este canal suele comenzar dos semanas después de que se inicie el canal de lanzamiento Regular. Máxima estabilidad y previsibilidad.

Pensado para quienes necesitan probar más las nuevas versiones en el canal Fast o Regular Enterprise



Todos los servicios con una sola réplica se inscriben automáticamente en el canal de lanzamiento Fast.

Las ventanas de actualización programadas están disponibles para todos los canales de lanzamiento en los servicios del nivel Enterprise. Esta funcionalidad le permite configurar una franja horaria en un día determinado de la semana para las actualizaciones.

​ Calendario de lanzamientos