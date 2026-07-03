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Versión de ClickHouse 18.16

Versión de ClickHouse 18.16.1, 2018-12-21

Correcciones de errores:

  • Se corrigió un error que provocaba problemas al actualizar diccionarios con el origen ODBC. #3825, #3829
  • La compilación JIT de las funciones de agregación ahora funciona con columnas LowCardinality. #3838

Mejoras:

  • Se añadió la configuración low_cardinality_allow_in_native_format (habilitada de forma predeterminada). Cuando se deshabilita, las columnas LowCardinality se convierten en columnas ordinarias en las consultas SELECT, y las consultas INSERT deberán usar columnas ordinarias. #3879

Mejoras en la compilación:

  • Correcciones en las compilaciones para macOS y ARM.

Versión de ClickHouse 18.16.0, 2018-12-14

Nuevas características:

  • Las expresiones DEFAULT se evalúan para los campos que faltan al cargar datos en formatos de entrada semiestructurados (JSONEachRow, TSKV). Esta función se habilita con la configuración insert_sample_with_metadata. #3555
  • La consulta ALTER TABLE ahora incluye la acción MODIFY ORDER BY para cambiar la clave de ordenación al agregar o eliminar una columna de la tabla. Esto es útil para tablas de la familia MergeTree que realizan tareas adicionales durante la fusión en función de esta clave de ordenación, como SummingMergeTree, AggregatingMergeTree, etc. #3581 #3755
  • Para las tablas de la familia MergeTree, ahora puede especificar una clave de ordenación (ORDER BY) y un índice (PRIMARY KEY) distintos. La clave de ordenación puede ser más larga que el índice. #3581
  • Se agregaron la función de tabla hdfs y el motor de tabla HDFS para importar y exportar datos hacia y desde HDFS. chenxing-xc
  • Se agregaron funciones para trabajar con base64: base64Encode, base64Decode, tryBase64Decode. Alexander Krasheninnikov
  • Ahora puede usar un parámetro para configurar la precisión de la función de agregado uniqCombined (seleccionar el número de celdas de HyperLogLog). #3406
  • Se agregó la tabla system.contributors, que contiene los nombres de todas las personas que hicieron commits en ClickHouse. #3452
  • Se agregó la posibilidad de omitir la partición en la consulta ALTER TABLE ... FREEZE para hacer una copia de seguridad de todas las particiones a la vez. #3514
  • Se agregaron las funciones dictGet y dictGetOrDefault, que no requieren especificar el tipo del valor de retorno. El tipo se determina automáticamente a partir de la descripción del diccionario. Amos Bird
  • Ahora puede especificar comentarios para una columna en la descripción de la tabla y modificarlos mediante ALTER. #3377
  • Se admite la lectura de tablas de tipo Join con claves simples. Amos Bird
  • Ahora puede especificar las opciones join_use_nulls, max_rows_in_join, max_bytes_in_join y join_overflow_mode al crear una tabla de tipo Join. Amos Bird
  • Se agregó la función joinGet, que permite usar una tabla de tipo Join como si fuera un diccionario. Amos Bird
  • Se agregaron las columnas partition_key, sorting_key, primary_key y sampling_key a la tabla system.tables para proporcionar información sobre las claves de la tabla. #3609
  • Se agregaron las columnas is_in_partition_key, is_in_sorting_key, is_in_primary_key e is_in_sampling_key a la tabla system.columns. #3609
  • Se agregaron las columnas min_time y max_time a la tabla system.parts. Estas columnas se rellenan cuando la clave de partición es una expresión compuesta por columnas DateTime. Emmanuel Donin de Rosière

Correcciones de errores:

  • Correcciones y mejoras de rendimiento para el tipo de datos LowCardinality. GROUP BY con LowCardinality(Nullable(...)). Obtención de los valores de extremes. Procesamiento de funciones de orden superior. LEFT ARRAY JOIN. GROUP BY distribuido. Funciones que devuelven Array. Ejecución de ORDER BY. Escritura en tablas Distributed (nicelulu). Compatibilidad con versiones anteriores para consultas INSERT de clientes antiguos que implementan el protocolo Native. Compatibilidad de LowCardinality con JOIN. Mejora del rendimiento al trabajar en un único flujo. #3823 #3803 #3799 #3769 #3744 #3681 #3651 #3649 #3641 #3632 #3568 #3523 #3518
  • Se corrigió el funcionamiento de la opción select_sequential_consistency. Anteriormente, cuando esta configuración estaba activada, a veces se devolvía un resultado incompleto después de empezar a escribir en una nueva partición. #2863
  • Las bases de datos se especifican correctamente al ejecutar consultas DDL con ON CLUSTER y ALTER UPDATE/DELETE. #3772 #3460
  • Las bases de datos están correctamente especificadas en las subconsultas dentro de una VIEW. #3521
  • Se corrigió un error de PREWHERE con FINAL para VersionedCollapsingMergeTree. 7167bfd7
  • Ahora puedes usar KILL QUERY para cancelar consultas que aún no han comenzado porque están esperando el bloqueo de la tabla. #3517
  • Se corrigieron los cálculos de fecha y hora cuando los relojes se atrasaban a la medianoche (esto ocurre en Irán y ocurrió en Moscú entre 1981 y 1983). Anteriormente, esto hacía que la hora se reajustara un día antes de lo necesario y también provocaba un formato incorrecto de la fecha y la hora en texto. #3819
  • Se corrigieron errores en algunos casos de VIEW y subconsultas en los que se omite la base de datos. Winter Zhang
  • Se corrigió una condición de carrera que se producía al leer simultáneamente desde una MATERIALIZED VIEW y eliminar una MATERIALIZED VIEW, debido a que no se bloqueaba la MATERIALIZED VIEW interna. #3404 #3694
  • Se solucionó el error Lock handler cannot be nullptr. #3689
  • Se corrigió el procesamiento de consultas cuando la opción compile_expressions está habilitada (lo está de forma predeterminada). Las expresiones constantes no deterministas, como la función now, ya no se expanden. #3457
  • Se corrigió un cierre inesperado al especificar un argumento scale no constante en las funciones toDecimal32/64/128.
  • Se corrigió un error que se producía al intentar insertar un array con elementos NULL en el formato Values en una columna de tipo Array sin Nullable (si input_format_values_interpret_expressions = 1). #3487 #3503
  • Se corrigió el registro continuo de errores en DDLWorker cuando ZooKeeper no está disponible. 8f50c620
  • Se corrigió el tipo de retorno de las funciones quantile* para argumentos de tipo Date y DateTime. #3580
  • Se corrigió la cláusula WITH cuando especifica un alias simple sin expresiones. #3570
  • Se corrigió el procesamiento de consultas con subconsultas nombradas y nombres de columna con calificador cuando enable_optimize_predicate_expression está habilitado. Winter Zhang
  • Se corrigió el error Attempt to attach to nullptr thread group al usar vistas materializadas. Marek Vavruša
  • Se corrigió un cierre inesperado al pasar determinados argumentos incorrectos a la función arrayReverse. 73e3a7b6
  • Se corrigió el desbordamiento de búfer en la función extractURLParameter. Se mejoró el rendimiento. Se añadió el procesamiento correcto de cadenas que contienen bytes nulos. 141e9799
  • Se corrigió un desbordamiento de búfer en las funciones lowerUTF8 y upperUTF8. Se eliminó la posibilidad de ejecutar estas funciones con argumentos del tipo FixedString. #3662
  • Se corrigió una condición de carrera poco frecuente al eliminar tablas MergeTree. #3680
  • Se corrigió una condición de carrera al leer desde tablas Buffer y ejecutar simultáneamente ALTER o DROP en las tablas de destino. #3719
  • Se corrigió un error de segmentación que se producía si se excedía el límite de max_temporary_non_const_columns. #3788

Mejoras:

  • El servidor no escribe los archivos de configuración procesados en el directorio /etc/clickhouse-server/. En su lugar, los guarda en el directorio preprocessed_configs dentro de path. Esto significa que el directorio /etc/clickhouse-server/ no tiene permisos de escritura para el usuario clickhouse, lo que mejora la seguridad. #2443
  • La opción min_merge_bytes_to_use_direct_io está configurada en 10 GiB de forma predeterminada. Una fusión que forme partes grandes de tablas de la familia MergeTree se realizará en modo O_DIRECT, lo que evita el desalojo excesivo de la caché de páginas. #3504
  • Inicio más rápido del servidor cuando hay una gran cantidad de tablas. #3398
  • Se añadió un pool de conexiones y Keep-Alive de HTTP para las conexiones entre réplicas. #3594
  • Si la sintaxis de la consulta no es válida, se devuelve el código 400 Bad Request a través de la interfaz HTTP (anteriormente se devolvía 500). 31bc680a
  • La opción join_default_strictness se establece en ALL de forma predeterminada por motivos de compatibilidad. 120e2cbe
  • Se eliminó el registro en stderr de la biblioteca re2 para las expresiones regulares no válidas o complejas. #3723
  • Se añadió para el motor de tabla Kafka: comprobación de suscripciones antes de empezar a leer de Kafka; la configuración kafka_max_block_size de la tabla. Marek Vavruša
  • Las funciones cityHash64, farmHash64, metroHash64, sipHash64, halfMD5, murmurHash2_32, murmurHash2_64, murmurHash3_32 y murmurHash3_64 ahora admiten cualquier número de argumentos y argumentos en forma de Tuples. #3451 #3519
  • La función arrayReverse ahora funciona con arrays de cualquier tipo. 73e3a7b6
  • Se añadió un parámetro opcional: el tamaño del intervalo para la función timeSlots. Kirill Shvakov
  • Para FULL y RIGHT JOIN, la configuración max_block_size se utiliza para el flujo de datos sin combinar de la tabla derecha. Amos Bird
  • Se agregó el parámetro de la línea de comandos --secure en clickhouse-benchmark y clickhouse-performance-test para habilitar TLS. #3688 #3690
  • Conversión de tipos cuando la estructura de una tabla de tipo Buffer no coincide con la estructura de la tabla de destino. Vitaly Baranov
  • Se añadió la opción tcp_keep_alive_timeout para habilitar paquetes keep-alive tras un período de inactividad del intervalo de tiempo especificado. #3441
  • Se eliminaron las comillas innecesarias de los valores de la clave de partición en la tabla system.parts cuando dicha clave consta de una sola columna. #3652
  • La función de módulo funciona con los tipos de datos Date y DateTime. #3385
  • Se añadieron sinónimos para las funciones POWER, LN, LCASE, UCASE, REPLACE, LOCATE, SUBSTR y MID. #3774 #3763 Algunos nombres de funciones no distinguen entre mayúsculas y minúsculas para mantener la compatibilidad con el estándar SQL. Se añadió la sintaxis abreviada SUBSTRING(expr FROM start FOR length) para mantener la compatibilidad con SQL. #3804
  • Se añadió la capacidad de aplicar mlock a las páginas de memoria correspondientes al código ejecutable de clickhouse-server para evitar que se expulse de la memoria. Esta funcionalidad está deshabilitada de forma predeterminada. #3553
  • Mejor rendimiento al leer desde O_DIRECT (con la opción min_bytes_to_use_direct_io habilitada). #3405
  • Se mejoró el rendimiento de la función dictGet...OrDefault cuando el argumento de clave es constante y el argumento de valor predeterminado no lo es. Amos Bird
  • La función firstSignificantSubdomain ahora procesa los dominios gov, mil y edu. Igor Hatarist mejoró el rendimiento. #3628
  • Posibilidad de especificar variables de entorno personalizadas para iniciar clickhouse-server mediante el script SYS-V init.d, definiendo CLICKHOUSE_PROGRAM_ENV en /etc/default/clickhouse. Pavlo Bashynskyi
  • Código de retorno correcto del script de inicio de clickhouse-server. #3516
  • La tabla system.metrics ahora incluye la métrica VersionInteger, y en system.build_options se ha añadido la línea VERSION_INTEGER, que contiene la forma numérica de la versión de ClickHouse, como 18016000. #3644
  • Se eliminó la posibilidad de comparar el tipo Date con un número para evitar posibles errores como date = 2018-12-17, en los que se omiten por error las comillas alrededor de la fecha. #3687
  • Se corrigió el comportamiento de las funciones con estado, como rowNumberInAllBlocks. Antes devolvían un resultado con una unidad de más porque empezaban durante el análisis de la consulta. Amos Bird
  • Si no se puede eliminar el archivo force_restore_data, se muestra un mensaje de error. Amos Bird

Mejoras en la compilación:

  • Se actualizó la biblioteca jemalloc, lo que corrige una posible fuga de memoria. Amos Bird
  • El profiling con jemalloc está habilitado de forma predeterminada en las compilaciones de depuración. 2cc82f5c
  • Se añadió la posibilidad de ejecutar pruebas de integración cuando Docker es lo único instalado en el sistema. #3650
  • Se añadió la prueba de fuzzing de expresiones en consultas SELECT. #3442
  • Se añadió una prueba de estrés para commits, que ejecuta pruebas funcionales en paralelo y en orden aleatorio para detectar más condiciones de carrera. #3438
  • Se mejoró el método para iniciar clickhouse-server en una imagen de Docker. Elghazal Ahmed
  • En una imagen de Docker, se añadió compatibilidad para inicializar bases de datos mediante archivos del directorio /docker-entrypoint-initdb.d. Konstantin Lebedev
  • Correcciones para compilaciones en ARM. #3709

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • Se eliminó la posibilidad de comparar el tipo Date con un número. En lugar de toDate('2018-12-18') = 17883, debe utilizar una conversión de tipo explícita: = toDate(17883) #3687

Versión de ClickHouse 18.14

Versión de ClickHouse 18.14.19, 2018-12-19

Correcciones de errores:

  • Se corrigió un error que causaba problemas al actualizar diccionarios con el origen ODBC. #3825, #3829
  • Las bases de datos se especifican correctamente al ejecutar consultas DDL ON CLUSTER. #3460
  • Se corrigió un fallo de segmentación si se superaba el límite max_temporary_non_const_columns. #3788

Mejoras en la compilación:

  • Correcciones para las compilaciones en ARM.

Versión de ClickHouse 18.14.18, 2018-12-04

Correcciones de errores:

  • Se corrigió un error en la función dictGet... para diccionarios de tipo range cuando uno de los argumentos es constante y el otro no. #3751
  • Se corrigió un error que provocaba que se imprimieran mensajes netlink: '...': attribute type 1 has an invalid length en el log del kernel de Linux, algo que solo ocurría en versiones suficientemente recientes del kernel de Linux. #3749
  • Se corrigió un fallo de segmentación en la función empty para un argumento de tipo FixedString. Daniel, Dao Quang Minh
  • Se corrigió la asignación excesiva de memoria al usar un valor grande de la configuración max_query_size (se preasignaba de una sola vez un bloque de memoria de max_query_size bytes). #3720

Cambios de compilación:

  • Se corrigió la compilación con las bibliotecas LLVM/Clang versión 7 de los paquetes del SO (estas bibliotecas se utilizan para la compilación de consultas en tiempo de ejecución). #3582

Versión de ClickHouse 18.14.17, 2018-11-30

Correcciones de errores:

  • Se corrigieron casos en los que el proceso ODBC bridge no finalizaba junto con el proceso principal del servidor. #3642
  • Se corrigió la inserción síncrona en la tabla Distributed con una lista de columnas distinta de la lista de columnas de la tabla remota. #3673
  • Se corrigió una condición de carrera poco frecuente que podía provocar un cierre inesperado al eliminar una tabla MergeTree. #3643
  • Se corrigió un interbloqueo en la consulta cuando fallaba la creación del hilo de consulta con el error Resource temporarily unavailable. #3643
  • Se corrigió el análisis de la cláusula ENGINE cuando se usaba la sintaxis CREATE AS table y la cláusula ENGINE se especificaba antes de AS table (el error hacía que se ignorara el engine especificado). #3692

Versión de ClickHouse 18.14.15, 2018-11-21

Correcciones de errores:

  • El tamaño del fragmento de memoria se sobreestimaba al deserializar la columna de tipo Array(String), lo que provocaba errores de “Memory limit exceeded”. El problema apareció en la versión 18.12.13. #3589

Versión de ClickHouse 18.14.14, 2018-11-20

Correcciones de errores:

  • Se corrigieron las consultas ON CLUSTER cuando el clúster está configurado como seguro (opción <secure>). #3599

Cambios de compilación:

  • Se corrigieron problemas (llvm-7 del sistema, macOS) #3582

Versión de ClickHouse 18.14.13, 2018-11-08

Correcciones de errores:

  • Se corrigió el error Block structure mismatch in MergingSorted stream. #3162
  • Se corrigieron las consultas ON CLUSTER cuando las conexiones seguras estaban habilitadas en la configuración del clúster (el indicador <secure>). #3465
  • Se corrigió un error en las consultas que usaban SAMPLE, PREWHERE y columnas con alias. #3543
  • Se corrigió un error poco frecuente de unknown compression method cuando el ajuste min_bytes_to_use_direct_io estaba habilitado. 3544

Mejoras de rendimiento:

  • Se corrigió la regresión del rendimiento de las consultas con GROUP BY sobre columnas de tipo UInt16 o Date al ejecutarse en procesadores AMD EPYC. Igor Lapko
  • Se corrigió la regresión del rendimiento de las consultas que procesan cadenas largas. #3530

Mejoras en la compilación:

  • Mejoras para simplificar la compilación de Arcadia. #3475, #3535

Versión de ClickHouse 18.14.12, 2018-11-02

Corrección de errores:

  • Se corrigió un fallo al hacer JOIN entre dos subconsultas sin nombre. #3505
  • Se corrigió la generación de consultas incorrectas (con una cláusula WHERE vacía) al consultar bases de datos externas. hotid
  • Se corrigió el uso de un valor de tiempo de espera incorrecto en diccionarios ODBC. Marek Vavruša

Versión de ClickHouse 18.14.11, 2018-10-29

Correcciones de errores:

  • Se corrigió el error Block structure mismatch in UNION stream: different number of columns en las consultas con LIMIT. #2156
  • Se corrigieron errores al fusionar datos en tablas que contienen arrays dentro de estructuras Nested. #3397
  • Se corrigieron resultados incorrectos de consultas cuando la configuración merge_tree_uniform_read_distribution está deshabilitada (está habilitada de forma predeterminada). #3429
  • Se corrigió un error en las inserciones en una tabla Distributed en formato Native. #3411

Versión de ClickHouse 18.14.10, 2018-10-23

  • La configuración compile_expressions (compilación JIT de expresiones) está desactivada de forma predeterminada. #3410
  • La configuración enable_optimize_predicate_expression está desactivada de forma predeterminada.

Versión de ClickHouse 18.14.9, 2018-10-16

Nuevas funcionalidades:

  • El modificador WITH CUBE para GROUP BY (también está disponible la sintaxis alternativa GROUP BY CUBE(...)). #3172
  • Se añadió la función formatDateTime. Alexandr Krasheninnikov
  • Se añadieron el motor de tabla JDBC y la función de tabla jdbc (requiere instalar clickhouse-jdbc-bridge). Alexandr Krasheninnikov
  • Se añadieron funciones para trabajar con el número de semana ISO: toISOWeek, toISOYear, toStartOfISOYear y toDayOfYear. #3146
  • Ahora puede usar columnas Nullable en tablas MySQL y ODBC. #3362
  • Las estructuras de datos anidadas pueden leerse como objetos anidados en el formato JSONEachRow. Se añadió la configuración input_format_import_nested_json. Veloman Yunkan
  • El procesamiento en paralelo está disponible para muchas vistas materializadas al insertar datos. Consulte la configuración parallel_view_processing. Marek Vavruša
  • Se añadió la consulta SYSTEM FLUSH LOGS (vaciado forzado de logs en tablas del sistema, como query_log). #3321
  • Ahora puede usar las macros predefinidas database y table al declarar tablas Replicated. #3251
  • Se añadió la capacidad de leer valores del tipo Decimal en notación de ingeniería (que indica potencias de diez). #3153

Funcionalidades experimentales:

  • Optimización de la cláusula GROUP BY para tipos de datos LowCardinality. #3138
  • Cálculo optimizado de expresiones para tipos de datos LowCardinality. #3200

Mejoras:

  • Se redujo significativamente el consumo de memoria de las consultas con ORDER BY y LIMIT. Consulte la configuración max_bytes_before_remerge_sort. #3205
  • Si no se especifica JOIN (LEFT, INNER, …), se asume INNER JOIN. #3147
  • Los asteriscos calificados funcionan correctamente en consultas con JOIN. Winter Zhang
  • El motor de tablas ODBC selecciona correctamente el método para entrecomillar los identificadores en el dialecto SQL de una base de datos remota. Alexandr Krasheninnikov
  • La configuración compile_expressions (compilación JIT de expresiones) está activada de forma predeterminada.
  • Se corrigió el comportamiento de DROP DATABASE/TABLE IF EXISTS y CREATE DATABASE/TABLE IF NOT EXISTS cuando se ejecutan simultáneamente. Anteriormente, una consulta CREATE DATABASE ... IF NOT EXISTS podía devolver el mensaje de error “File … already exists”, y las consultas CREATE TABLE ... IF NOT EXISTS y DROP TABLE IF EXISTS podían devolver Table ... is creating or attaching right now. #3101
  • Las expresiones LIKE e IN con una parte derecha constante se envían al servidor remoto al hacer consultas desde tablas MySQL u ODBC. #3182
  • Las comparaciones con expresiones constantes en la cláusula WHERE se envían al servidor remoto al realizar consultas desde tablas MySQL y ODBC. Anteriormente, solo se enviaban las comparaciones con constantes. #3182
  • Cálculo correcto del ancho de la fila en la terminal para los formatos Pretty, incluidas las cadenas con caracteres jeroglíficos. Amos Bird.
  • ON CLUSTER puede especificarse en las consultas ALTER UPDATE.
  • Mejora del rendimiento en la lectura de datos en formato JSONEachRow. #3332
  • Se añadieron sinónimos para las funciones LENGTH y CHARACTER_LENGTH por compatibilidad. La función CONCAT ya no distingue entre mayúsculas y minúsculas. #3306
  • Se añadió el alias TIMESTAMP para el tipo DateTime. #3390
  • Siempre hay espacio reservado para query_id en los logs del servidor, incluso si la línea de log no está relacionada con una consulta. Esto facilita el análisis de los logs de texto del servidor con herramientas de terceros.
  • El consumo de memoria de una consulta se registra cuando supera el siguiente umbral de gigabytes enteros. #3205
  • Se añadió un modo de compatibilidad para los casos en que la biblioteca cliente que usa el protocolo nativo envíe por error menos columnas de las que el servidor espera para la consulta INSERT. Este escenario podía darse al usar la biblioteca clickhouse-cpp. Anteriormente, esto hacía que el servidor se bloqueara. #3171
  • En una expresión WHERE definida por el usuario en clickhouse-copier, ahora puede usar el alias partition_key (para aplicar un filtrado adicional por partición de la tabla de origen). Esto resulta útil si el esquema de particionado cambia durante la copia, pero solo ligeramente. #3166
  • El flujo de trabajo del motor Kafka se ha trasladado a un pool de hilos en segundo plano para reducir automáticamente la velocidad de lectura de datos cuando la carga es alta. Marek Vavruša.
  • Compatibilidad con la lectura de valores Tuple y Nested de estructuras como struct en el formato Cap'n'Proto. Marek Vavruša
  • La lista de dominios de nivel superior de la función firstSignificantSubdomain ahora incluye el dominio biz. decaseal
  • En la configuración de los diccionarios externos, null_value se interpreta como el valor del tipo de datos predeterminado. #3330
  • Compatibilidad con las funciones intDiv e intDivOrZero para Decimal. b48402e8
  • Compatibilidad con los tipos Date, DateTime, UUID y Decimal como clave de la función de agregado sumMap. #3281
  • Soporte para el tipo de dato Decimal en diccionarios externos. #3324
  • Compatibilidad con el tipo de datos Decimal en tablas SummingMergeTree. #3348
  • Se añadieron especializaciones para UUID en if. #3366
  • Se redujo el número de llamadas al sistema open y close al leer de una tabla MergeTree. #3283
  • Una consulta TRUNCATE TABLE puede ejecutarse en cualquier réplica (la consulta se envía a la réplica líder). Kirill Shvakov

Correcciones de errores:

  • Se corrigió un problema con las tablas Dictionary para los diccionarios range_hashed. Este error se producía en la versión 18.12.17. #1702
  • Se corrigió un error al cargar diccionarios range_hashed (el mensaje Unsupported type Nullable (...)). Este error ocurría en la versión 18.12.17. #3362
  • Se corrigieron errores en la función pointInPolygon debido a la acumulación de cálculos imprecisos en polígonos con un gran número de vértices situados muy cerca entre sí. #3331 #3341
  • Si, después de fusionar partes de datos, la suma de comprobación de la parte resultante difiere del resultado de la misma fusión en otra réplica, el resultado de la fusión se elimina y la parte de datos se descarga desde la otra réplica (este es el comportamiento correcto). Pero, después de descargar la parte de datos, no se podía añadir al conjunto de trabajo debido a un error que indicaba que la parte ya existía (porque la parte de datos se eliminó con cierto retraso tras la fusión). Esto provocaba intentos cíclicos de descargar los mismos datos. #3194
  • Se corrigió el cálculo incorrecto del consumo total de memoria de las consultas (debido a este error de cálculo, la configuración max_memory_usage_for_all_queries funcionaba de forma incorrecta y la métrica MemoryTracking tenía un valor incorrecto). Este error se produjo en la versión 18.12.13. Marek Vavruša
  • Se corrigió el funcionamiento de CREATE TABLE ... ON CLUSTER ... AS SELECT .... Este error se producía en la versión 18.12.13. #3247
  • Se eliminó la preparación innecesaria de estructuras de datos para JOINs en el servidor que inicia la consulta cuando el JOIN solo se ejecuta en servidores remotos. #3340
  • Se corrigieron errores en el motor Kafka: interbloqueos tras excepciones al empezar a leer datos y bloqueos al finalizar Marek Vavruša.
  • En las tablas Kafka, no se pasó el parámetro opcional schema (el esquema del formato Cap'n'Proto). Vojtech Splichal
  • Si en el conjunto de servidores de ZooKeeper hay servidores que aceptan la conexión pero la cierran inmediatamente en lugar de responder al handshake, ClickHouse elige conectarse a otro servidor. Antes, esto producía el error Cannot read all data. Bytes read: 0. Bytes expected: 4. y el servidor no podía iniciarse. 8218cf3a
  • Si el conjunto de servidores de ZooKeeper incluye servidores cuya consulta DNS devuelve un error, esos servidores se ignoran. 17b8e209
  • Se corrigió la conversión de tipos entre Date y DateTime al insertar datos en el formato VALUES (si input_format_values_interpret_expressions = 1). Anteriormente, la conversión se realizaba entre el valor numérico correspondiente al número de días desde la época Unix y la marca de tiempo Unix, lo que provocaba resultados inesperados. #3229
  • Se corrigió la conversión entre tipos Decimal y números enteros. #3211
  • Se corrigieron errores en la opción de configuración enable_optimize_predicate_expression. Winter Zhang
  • Se corrigió un error de análisis en el formato CSV con números de coma flotante al usar un separador CSV distinto del predeterminado, como ; #3155
  • Se corrigió la función arrayCumSumNonNegative (no acumula valores negativos si el acumulador es inferior a cero). Aleksey Studnev
  • Se corrigió cómo funcionan las tablas Merge sobre las tablas Distributed al usar PREWHERE. #3165
  • Corrección de errores en la consulta ALTER UPDATE.
  • Se corrigieron errores de la función de tabla odbc que aparecieron en la versión 18.12. #3197
  • Se corrigió el funcionamiento de las funciones de agregación con los combinadores StateArray. #3188
  • Se corrigió un cierre inesperado al dividir un valor Decimal entre cero. 69dd6609
  • Se corrigieron los tipos de salida de las operaciones que usan Decimal y argumentos enteros. #3224
  • Se corrigió el fallo de segmentación durante GROUP BY en Decimal128. 3359ba06
  • La configuración log_query_threads (registro de información sobre cada hilo de ejecución de consultas) ahora solo surte efecto si la opción log_queries (registro de información sobre consultas) está establecida en 1. Como la opción log_query_threads está habilitada de forma predeterminada, antes se registraba información sobre los hilos incluso si el registro de consultas estaba deshabilitado. #3241
  • Se corrigió un error en la operación distribuida de la función de agregación quantiles (el mensaje de error Not found column quantile...). 292a8855
  • Se corrigió el problema de compatibilidad al trabajar simultáneamente en un clúster con servidores de la versión 18.12.17 y servidores más antiguos. En las consultas distribuidas con claves de GROUP BY de longitud fija y variable, si había una gran cantidad de datos para agregar, los datos devueltos no siempre se agregaban por completo (dos filas diferentes contenían las mismas claves de agregación). #3254
  • Se corrigió el manejo de las sustituciones en clickhouse-performance-test cuando la consulta contiene solo parte de las sustituciones declaradas en la prueba. #3263
  • Se corrigió un error al usar FINAL con PREWHERE. #3298
  • Se corrigió un error al usar PREWHERE con columnas añadidas durante ALTER. #3298
  • Se añadió una comprobación para detectar la ausencia de arrayJoin en las expresiones DEFAULT y MATERIALIZED. Anteriormente, arrayJoin provocaba un error al insertar datos. #3337
  • Se añadió una comprobación para detectar la ausencia de arrayJoin en una cláusula PREWHERE. Anteriormente, esto provocaba mensajes como Size ... does not match o Unknown compression method al ejecutar consultas. #3357
  • Se corrigió un segfault que podía producirse en casos poco frecuentes tras una optimización que reemplazaba encadenamientos de AND en evaluaciones de igualdad por la expresión IN correspondiente. liuyimin-bytedance
  • Correcciones menores en clickhouse-benchmark: anteriormente, no se enviaba información del cliente al servidor; ahora, el número de consultas ejecutadas se calcula con mayor precisión al cerrarse y al limitar el número de iteraciones. #3351 #3352

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • Se eliminó la opción allow_experimental_decimal_type. El tipo de dato Decimal está disponible de forma predeterminada. #3329

Versión de ClickHouse 18.12

Versión de ClickHouse 18.12.17, 2018-09-16

Nuevas funcionalidades:

  • Se implementó invalidate_query (la capacidad de especificar una consulta para comprobar si es necesario actualizar un Diccionario externo) para el origen clickhouse. #3126
  • Se añadió la posibilidad de usar los tipos de datos UInt*, Int* y DateTime (junto con el tipo Date) como clave de Diccionario externo range_hashed que define los límites de los rangos. Ahora se puede usar NULL para indicar un rango abierto. Vasily Nemkov
  • El tipo Decimal ahora admite las funciones de agregado var* y stddev*. #3129
  • El tipo Decimal ahora admite funciones matemáticas (exp, sin, etc.). #3129
  • La tabla system.part_log ahora tiene la columna partition_id. #3089

Correcciones de errores:

  • Merge ahora funciona correctamente en tablas Distributed. Winter Zhang
  • Se corrigió una incompatibilidad (una dependencia innecesaria de la versión de glibc) que impedía ejecutar ClickHouse en Ubuntu Precise y versiones anteriores. La incompatibilidad se introdujo en la versión 18.12.13. #3130
  • Se corrigieron errores en el ajuste enable_optimize_predicate_expression. Winter Zhang
  • Se corrigió un problema menor de compatibilidad con versiones anteriores que aparecía al trabajar con un clúster de réplicas en versiones anteriores a la 18.12.13 y, al mismo tiempo, crear una nueva réplica de una tabla en un servidor con una versión más reciente (se mostraba el mensaje Can not clone replica, because the ... updated to new ClickHouse version, lo cual es lógico, pero no debería ocurrir). #3122

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • La opción enable_optimize_predicate_expression está activada de forma predeterminada (lo cual es bastante optimista). Si se producen errores en el análisis de consultas relacionados con la búsqueda de nombres de columna, establezca enable_optimize_predicate_expression en 0. Winter Zhang

Versión de ClickHouse 18.12.14, 2018-09-13

Nuevas funcionalidades:

  • Se añadió compatibilidad con las consultas ALTER UPDATE. #3035
  • Se añadió la opción allow_ddl, que restringe el acceso del usuario a las consultas DDL. #3104
  • Se añadió la opción min_merge_bytes_to_use_direct_io para los motores MergeTree, que permite establecer un umbral para el tamaño total de la fusión (cuando se supera ese umbral, los archivos de las partes de datos se gestionan mediante O_DIRECT). #3117
  • La tabla del sistema system.merges ahora contiene la columna partition_id. #3099

Mejoras

  • Si una parte de datos no cambia durante una mutación, las réplicas no la descargan. #3103
  • Hay autocompletado para los nombres de las configuraciones al trabajar con clickhouse-client. #3106

Corrección de errores:

  • Se añadió una comprobación de los tamaños de los arrays que son elementos de campos de tipo Nested durante la inserción. #3118
  • Se corrigió un error al actualizar diccionarios externos con la fuente ODBC y el almacenamiento hashed. Este error se producía en la versión 18.12.13.
  • Se corrigió un fallo al crear una tabla temporal a partir de una consulta con una condición IN. Winter Zhang
  • Se corrigió un error en las funciones de agregación para arrays que pueden tener elementos NULL. Winter Zhang

Versión de ClickHouse 18.12.13, 2018-09-10

Nuevas funciones:

  • Se añadió el tipo de dato DECIMAL(digits, scale) (Decimal32(scale), Decimal64(scale), Decimal128(scale)). Para habilitarlo, use el ajuste allow_experimental_decimal_type. #2846 #2970 #3008 #3047
  • Nuevo modificador WITH ROLLUP de GROUP BY (sintaxis alternativa: GROUP BY ROLLUP(...)). #2948
  • En las consultas con JOIN, el carácter de asterisco se expande a una lista de columnas de todas las tablas, de acuerdo con el estándar SQL. Puede restaurar el comportamiento anterior estableciendo asterisk_left_columns_only en 1 en el nivel de configuración del usuario. Winter Zhang
  • Se añadió compatibilidad para JOIN con funciones de tabla. Winter Zhang
  • Autocompletado al pulsar Tab en clickhouse-client. Sergey Shcherbin
  • Ctrl+C en clickhouse-client borra la consulta introducida. #2877
  • Se agregó la configuración join_default_strictness (valores: ", 'any', 'all'). Esto permite no especificar ANY o ALL en JOIN. #2982
  • En cada línea del registro del servidor relacionada con el procesamiento de consultas se muestra el ID de la consulta. #2482
  • Ahora puede obtener logs de ejecución de consultas en clickhouse-client (use el ajuste send_logs_level). Con el procesamiento distribuido de consultas, los logs se envían en cascada desde todos los servidores. #2482
  • Las tablas system.query_log y system.processes (SHOW PROCESSLIST) ahora contienen información sobre todos los ajustes modificados al ejecutar una consulta (la estructura anidada de los datos de Settings). Se añadió el ajuste log_query_settings. #2482
  • Las tablas system.query_log y system.processes ahora muestran información sobre la cantidad de hilos que participan en la ejecución de consultas (consulte la columna thread_numbers). #2482
  • Se añadieron contadores ProfileEvents que miden el tiempo empleado en leer y escribir por la red y en leer y escribir en disco, el número de errores de red y el tiempo de espera cuando el ancho de banda de la red es limitado. #2482
  • Se añadieron contadores ProfileEvents que contienen métricas del sistema de rusage (puede usarlos para obtener información sobre el uso de CPU en el espacio de usuario y en el kernel, los fallos de página y los cambios de contexto), así como métricas de taskstats (úselas para obtener información sobre el tiempo de espera de E/S, el tiempo de espera de CPU y la cantidad de datos leídos y registrados, tanto con caché de páginas como sin ella). #2482
  • Los contadores ProfileEvents se aplican de forma global y a cada consulta, así como a cada hilo de ejecución de consultas, lo que permite perfilar en detalle el consumo de recursos de cada consulta. #2482
  • Se añadió la tabla system.query_thread_log, que contiene información sobre cada hilo de ejecución de consultas. Se añadió la configuración log_query_threads. #2482
  • Las tablas system.metrics y system.events ahora cuentan con documentación integrada. #3016
  • Se añadió la función arrayEnumerateDense. Amos Bird
  • Se agregaron las funciones arrayCumSumNonNegative y arrayDifference. Aleksey Studnev
  • Se añadió la función de agregación retention. Sundy Li
  • Ahora puede sumar (fusionar) los estados de funciones de agregación mediante el operador + y multiplicar los estados de funciones de agregación por una constante no negativa. #3062 #3034
  • Las tablas de la familia MergeTree ahora cuentan con la columna virtual _partition_id. #3089

Características experimentales:

  • Se añadió el tipo de datos LowCardinality(T). Este tipo de datos crea automáticamente un diccionario local de valores y permite procesar los datos sin necesidad de desempaquetar el diccionario. #2830
  • Se añadió una caché de funciones compiladas con JIT y un contador del número de usos antes de compilar. Para compilar expresiones con JIT, habilite la opción compile_expressions. #2990 #3077

Mejoras:

  • Se corrigió el problema de la acumulación ilimitada del registro de replicación cuando hay réplicas abandonadas. Se añadió un modo de recuperación eficaz para las réplicas con un gran retraso.
  • Se mejoró el rendimiento de GROUP BY con varios campos de agregación cuando uno de ellos es de tipo String y los demás son de longitud fija.
  • Mejora del rendimiento al usar PREWHERE y al transferir implícitamente expresiones a PREWHERE.
  • Mejora del rendimiento del análisis de formatos de texto (CSV, TSV). Amos Bird #2980
  • Mejora del rendimiento al leer cadenas y arrays en formatos binarios. Amos Bird
  • Mayor rendimiento y menor consumo de memoria en las consultas a system.tables y system.columns cuando hay un número muy elevado de tablas en un solo servidor. #2953
  • Se corrigió un problema de rendimiento en caso de un gran volumen de consultas que generan un error (la función _dl_addr aparece en perf top, pero el servidor no utiliza mucha CPU). #2938
  • Las condiciones se transforman en la vista (cuando enable_optimize_predicate_expression está habilitado). Winter Zhang
  • Mejoras en la funcionalidad del tipo de dato UUID. #3074 #2985
  • El tipo de dato UUID es compatible con los diccionarios The-Alchemist. #2822
  • La función visitParamExtractRaw funciona correctamente con estructuras anidadas. Winter Zhang
  • Cuando está habilitada la configuración input_format_skip_unknown_fields, los campos de los objetos en el formato JSONEachRow se omiten correctamente. BlahGeek
  • En una expresión CASE con condiciones, ahora puede omitirse ELSE, lo que equivale a ELSE NULL. #2920
  • Ahora se puede configurar el timeout de la operación al trabajar con ZooKeeper. urykhy
  • Puede especificar un OFFSET para LIMIT n, m como LIMIT n OFFSET m. #2840
  • Puede usar la sintaxis SELECT TOP n como alternativa a LIMIT. #2840
  • Se aumentó el tamaño de la cola de escritura en las tablas del sistema, para que el error SystemLog parameter queue is full no se produzca con tanta frecuencia.
  • La función de agregación windowFunnel ahora admite eventos que cumplen varias condiciones. Amos Bird
  • Se pueden usar columnas duplicadas en una cláusula USING para JOIN. #3006
  • Los formatos Pretty ahora tienen un límite para la alineación de columnas según el ancho. Use la configuración output_format_pretty_max_column_pad_width. Si un valor es más ancho, se seguirá mostrando en su totalidad, pero las demás celdas de la tabla no serán demasiado anchas. #3003
  • La función de tabla odbc ahora le permite especificar el nombre de la base de datos o del esquema. Amos Bird
  • Se añadió la posibilidad de usar el nombre de usuario especificado en el archivo de configuración de clickhouse-client. Vladimir Kozbin
  • El contador ZooKeeperExceptions se dividió en tres contadores: ZooKeeperUserExceptions, ZooKeeperHardwareExceptions y ZooKeeperOtherExceptions.
  • Las consultas ALTER DELETE funcionan con las vistas materializadas.
  • Se añadió un componente aleatorio a la ejecución periódica del hilo de limpieza de las tablas ReplicatedMergeTree para evitar picos periódicos de carga cuando hay un número muy elevado de tablas ReplicatedMergeTree.
  • Compatibilidad con las consultas ATTACH TABLE ... ON CLUSTER. #3025

Correcciones de errores:

  • Se corrigió un problema con las tablas Dictionary (que provocaba la excepción Size of offsets does not match size of column o Unknown compression method). Este error apareció en la versión 18.10.3. #2913
  • Se corrigió un error al fusionar tablas CollapsingMergeTree cuando una de las partes de datos estaba vacía (estas partes se generan durante la fusión o con ALTER DELETE si se habían eliminado todos los datos) y se utilizaba el algoritmo vertical para la fusión. #3049
  • Se corrigió una condición de carrera durante DROP o TRUNCATE en tablas Memory cuando se ejecutaba un SELECT simultáneamente, lo que podía provocar caídas del servidor. Este error apareció en la versión 1.1.54388. #3038
  • Se corrigió un posible caso de pérdida de datos al insertar en tablas Replicated si se devolvía el error Session is expired (la pérdida de datos puede detectarse mediante la métrica ReplicatedDataLoss). Este error se producía en la versión 1.1.54378. #2939 #2949 #2964
  • Se corrigió un error de segmentación durante JOIN ... ON. #3000
  • Se corrigió el error al buscar nombres de columnas cuando la expresión WHERE está formada únicamente por un nombre de columna calificado, como WHERE table.column. #2994
  • Se corrigió el error “columna no encontrada” que se producía al ejecutar consultas distribuidas cuando se solicitaba a un servidor remoto una única columna formada por una expresión IN con una subconsulta. #3087
  • Se corrigió el error Block structure mismatch in UNION stream: different number of columns que se producía en las consultas distribuidas si uno de los segmentos es local y el otro no, y se desencadenaba la optimización que mueve condiciones a PREWHERE. #2226 #3037 #3055 #3065 #3073 #3090 #3093
  • Se corrigió la función pointInPolygon para determinados casos de polígonos no convexos. #2910
  • Se corrigió el resultado incorrecto al comparar nan con números enteros. #3024
  • Se corrigió un error en la biblioteca zlib-ng que, en casos poco frecuentes, podía provocar un fallo de segmentación. #2854
  • Se corrigió una fuga de memoria al insertar en una tabla con columnas AggregateFunction, si el estado de la función de agregación no es simple (asigna memoria por separado) y si una sola solicitud de inserción genera varios bloques pequeños. #3084
  • Se corrigió una condición de carrera al crear y eliminar simultáneamente la misma tabla Buffer o MergeTree.
  • Se corrigió un posible fallo de segmentación al comparar tuplas compuestas por ciertos tipos no triviales, como las tuplas. #2989
  • Se corrigió un posible fallo de segmentación al ejecutar ciertas consultas ON CLUSTER. Winter Zhang
  • Se corrigió un error en la función arrayDistinct para elementos Nullable de un array. #2845 #2937
  • La opción enable_optimize_predicate_expression ahora funciona correctamente en los casos con SELECT *. Winter Zhang
  • Se corrigió el error de segmentación al reinicializar la sesión de ZooKeeper. #2917
  • Se solucionó un posible bloqueo al trabajar con ZooKeeper.
  • Se corrigió el código erróneo para añadir estructuras de datos anidadas en un SummingMergeTree.
  • Al asignar memoria para los estados de las funciones de agregación, la alineación se tiene correctamente en cuenta, lo que permite usar operaciones que requieren alineación al implementar los estados de las funciones de agregación. chenxing-xc

Corrección de seguridad:

  • Uso seguro de fuentes de datos ODBC. La interacción con los controladores ODBC utiliza un proceso clickhouse-odbc-bridge independiente. Los errores en controladores ODBC de terceros ya no causan problemas de estabilidad en el servidor ni vulnerabilidades. #2828 #2879 #2886 #2893 #2921
  • Se corrigió la validación incorrecta de la ruta del archivo en la función de tabla catBoostPool. #2894
  • El contenido de las tablas del sistema (tables, databases, parts, columns, parts_columns, merges, mutations, replicas y replication_queue) se filtra según el acceso del usuario a las bases de datos (allow_databases) configurado. Winter Zhang

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • En las consultas con JOIN, el carácter de asterisco se expande a una lista de columnas de todas las tablas, de acuerdo con el estándar SQL. Puede restaurar el comportamiento anterior estableciendo asterisk_left_columns_only en 1 a nivel de la configuración del usuario.

Cambios de compilación:

  • La mayoría de las pruebas de integración ahora pueden ejecutarse con cada commit.
  • Las comprobaciones de estilo de código también pueden ejecutarse con cada commit.
  • La implementación de memcpy se selecciona correctamente al compilar en CentOS7/Fedora. Etienne Champetier
  • Al usar clang para compilar, se han añadido algunas advertencias de -Weverything, además de las habituales -Wall-Wextra -Werror. #2957
  • La depuración de la compilación utiliza la opción de depuración de jemalloc.
  • La interface de la biblioteca para interactuar con ZooKeeper se declara como abstracta. #2950

Versión de ClickHouse 18.10

Versión de ClickHouse 18.10.3, 2018-08-13

Nuevas características:

  • Se puede usar HTTPS para la replicación. #2760
  • Se añadieron las funciones murmurHash2_64, murmurHash3_32, murmurHash3_64 y murmurHash3_128, además de la ya existente murmurHash2_32. #2791
  • Compatibilidad con tipos Nullable en el controlador ODBC de ClickHouse (formato de salida ODBCDriver2). #2834
  • Compatibilidad con UUID en las columnas de clave.

Mejoras:

  • Los clústeres pueden eliminarse sin reiniciar el servidor cuando se eliminan de los archivos de configuración. #2777
  • Los diccionarios externos pueden eliminarse sin reiniciar el servidor cuando se eliminan de los archivos de configuración. #2779
  • Se añadió compatibilidad con SETTINGS para el motor de tabla Kafka. Alexander Marshalov
  • Mejoras para el tipo de datos UUID (aún no está completo). #2618
  • Compatibilidad con partes vacías después de las fusiones en los motores SummingMergeTree, CollapsingMergeTree y VersionedCollapsingMergeTree. #2815
  • Se eliminan los registros antiguos de mutaciones completadas (ALTER DELETE). #2784
  • Se añadió la tabla system.merge_tree_settings. Kirill Shvakov
  • La tabla system.tables ahora tiene columnas de dependencia: dependencies_database y dependencies_table. Winter Zhang
  • Se añadió la opción de configuración max_partition_size_to_drop. #2782
  • Se añadió la opción output_format_json_escape_forward_slashes. Alexander Bocharov
  • Se añadió el ajuste max_fetch_partition_retries_count. #2831
  • Se añadió el ajuste prefer_localhost_replica para desactivar la preferencia por una réplica local y acceder a una réplica local sin interacción entre procesos. #2832
  • La función de agregado quantileExact devuelve nan en caso de agregación sobre un conjunto vacío de Float32 o Float64. Sundy Li

Correcciones de errores:

  • Se eliminó el escape innecesario de los parámetros de la cadena de conexión para ODBC, que impedía establecer una conexión. Este error se produjo en la versión 18.6.0.
  • Se corrigió la lógica para procesar comandos REPLACE PARTITION en la cola de replicación. Si hay dos comandos REPLACE para la misma partición, la lógica incorrecta podía hacer que uno de ellos permaneciera en la cola de replicación sin ejecutarse. #2814
  • Se corrigió un error de fusión cuando todas las partes de datos estaban vacías (partes que se habían formado a partir de una fusión o de ALTER DELETE si se habían eliminado todos los datos). Este error apareció en la versión 18.1.0. #2930
  • Se corrigió un error con Set o Join concurrentes. Amos Bird
  • Se corrigió el error Block structure mismatch in UNION stream: different number of columns que se producía en consultas UNION ALL dentro de una subconsulta si una de las consultas SELECT contenía nombres de columna duplicados. Winter Zhang
  • Se corrigió una fuga de memoria si se producía una excepción al conectarse a un servidor MySQL.
  • Se corrigió el código de respuesta incorrecto de clickhouse-client en caso de error en una consulta.
  • Se corrigió el comportamiento incorrecto de las vistas materializadas que contienen DISTINCT. #2795

Cambios incompatibles con versiones anteriores

  • Se eliminó la compatibilidad con las consultas CHECK TABLE para las tablas Distributed.

Cambios de compilación:

  • Se ha reemplazado el asignador de memoria: ahora se usa jemalloc en lugar de tcmalloc. En algunos escenarios, esto aumenta la velocidad hasta en un 20%. Sin embargo, hay consultas que se han ralentizado hasta en un 20%. El consumo de memoria se ha reducido aproximadamente un 10% en algunos escenarios, con una mayor estabilidad. Con cargas con alta contención, el uso de CPU en el espacio de usuario y en el sistema muestra solo un ligero aumento. #2773
  • Uso de libressl como submódulo. #1983 #2807
  • Uso de unixodbc como submódulo. #2789
  • Uso de mariadb-connector-c como submódulo. #2785
  • Se añadieron al repositorio archivos de pruebas funcionales que dependen de la disponibilidad de datos de prueba (por el momento, sin incluir los propios datos de prueba).

Versión de ClickHouse 18.6

Versión de ClickHouse 18.6.0, 2018-08-02

Nuevas funcionalidades:

  • Se añadió compatibilidad con expresiones ON en la sintaxis JOIN ON: JOIN ON Expr([table.]column ...) = Expr([table.]column, ...) [AND Expr([table.]column, ...) = Expr([table.]column, ...) ...] La expresión debe ser una cadena de igualdades unidas por el operador AND. Cada lado de la igualdad puede ser una expresión arbitraria sobre las columnas de una de las tablas. Se admite el uso de nombres de columna completamente calificados (table.name, database.table.name, table_alias.name, subquery_alias.name) para la tabla de la derecha. #2742
  • Se puede habilitar HTTPS para la replicación. #2760

Mejoras:

  • El servidor pasa al cliente el número de parche de su versión. Los datos sobre este número de parche están en system.processes y query_log. #2646

Versión de ClickHouse 18.5

Versión de ClickHouse 18.5.1, 2018-07-31

Novedades:

  • Se añadió la función hash murmurHash2_32 #2756.

Mejoras:

  • Ahora se puede usar el atributo from_env #2741 para establecer valores en archivos de configuración a partir de variables de entorno.
  • Se añadieron versiones que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas de las funciones coalesce, ifNull y nullIf #2752.

Corrección de errores:

  • Se corrigió un posible error al iniciar una réplica #2759.

Versión de ClickHouse 18.4

Versión de ClickHouse 18.4.0, 2018-07-28

Nuevas características:

  • Se añadieron las siguientes tablas del sistema: formats, data_type_families, aggregate_function_combinators, table_functions, table_engines, collations #2721.
  • Se añadió la posibilidad de usar una función de tabla en lugar de una tabla como argumento de remote o de la función de tabla cluster #2708.
  • Compatibilidad con la autenticación HTTP Basic en el protocolo de replicación #2727.
  • La función has ahora permite buscar un valor numérico en un Array de valores Enum Maxim Khrisanfov.
  • Compatibilidad con la adición de separadores de mensajes arbitrarios al leer desde Kafka Amos Bird.

Mejoras:

  • La consulta ALTER TABLE t DELETE WHERE no reescribe las partes de datos no afectadas por la condición WHERE #2694.
  • La opción use_minimalistic_checksums_in_zookeeper para las tablas ReplicatedMergeTree está habilitada de forma predeterminada. Esta configuración se añadió en la versión 1.1.54378, el 2018-04-16. Las versiones anteriores a la 1.1.54378 ya no se pueden instalar.
  • Compatibilidad con la ejecución de consultas KILL y OPTIMIZE que especifican ON CLUSTER Winter Zhang.

Correcciones de errores:

  • Se corrigió el error Column ... is not under an aggregate function and not in GROUP BY en una agregación con una expresión IN. Este error apareció en la versión 18.1.0. (bbdd780b)
  • Se corrigió un error en la función de agregación windowFunnel Winter Zhang.
  • Se corrigió un error en la función de agregación anyHeavy (a2101df2)
  • Se corrigió una caída del servidor al usar la función de agregación countArray().

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • Los parámetros del motor Kafka cambiaron de Kafka(kafka_broker_list, kafka_topic_list, kafka_group_name, kafka_format[, kafka_schema, kafka_num_consumers]) a Kafka(kafka_broker_list, kafka_topic_list, kafka_group_name, kafka_format[, kafka_row_delimiter, kafka_schema, kafka_num_consumers]). Si sus tablas usan los parámetros kafka_schema o kafka_num_consumers, debe editar manualmente los archivos de metadatos path/metadata/database/table.sql y añadir el parámetro kafka_row_delimiter con el valor ''.

Versión de ClickHouse 18.1

Versión de ClickHouse 18.1.0, 2018-07-23

Nuevas funciones:

  • Se admite la consulta ALTER TABLE t DELETE WHERE para tablas MergeTree no replicadas (#2634).
  • Se admiten tipos arbitrarios para la familia uniq* de funciones de agregación (#2010).
  • Se admiten tipos arbitrarios en los operadores de comparación (#2026).
  • El archivo users.xml permite establecer una máscara de subred con el formato 10.0.0.1/255.255.255.0. Esto es necesario para usar máscaras en redes IPv6 con ceros en medio (#2637).
  • Se añadió la función arrayDistinct (#2670).
  • El motor SummingMergeTree ahora puede trabajar con columnas de tipo AggregateFunction (Constantin S. Pan).

Mejoras:

  • Se cambió el esquema de numeración de las versiones. Ahora, la primera parte contiene el año de lanzamiento (d. C., zona horaria de Moscú, menos 2000), la segunda parte contiene el número de cambios importantes (aumenta en la mayoría de las versiones) y la tercera parte es la versión de parche. Las versiones siguen siendo retrocompatibles, salvo que se indique lo contrario en el changelog.
  • Conversiones más rápidas de números de coma flotante a cadenas (Amos Bird).
  • Si se omitieron algunas filas durante un insert debido a errores de parsing (esto es posible con las opciones input_allow_errors_num e input_allow_errors_ratio habilitadas), ahora el número de filas omitidas se escribe en el registro del servidor (Leonardo Cecchi).

Correcciones de errores:

  • Se corrigió el comando TRUNCATE para las tablas temporales (Amos Bird).
  • Se corrigió un interbloqueo poco frecuente en la biblioteca cliente de ZooKeeper que se producía cuando había un error de red al leer la respuesta (c315200).
  • Se corrigió un error al convertir con CAST a tipos Nullable (#1322).
  • Se corrigió el resultado incorrecto de la función maxIntersection() cuando coincidían los límites de los intervalos (Michael Furmur).
  • Se corrigió la transformación incorrecta de la secuencia de expresiones OR en un argumento de función (chenxing-xc).
  • Se corrigió la degradación del rendimiento en consultas que contenían expresiones IN (subquery) dentro de otra subconsulta (#2571).
  • Se corrigió la incompatibilidad entre servidores con distintas versiones en consultas distribuidas que usan una función CAST que no está escrita en mayúsculas (fe8c4d6).
  • Se añadió el entrecomillado faltante de identificadores para consultas a un SGBD externo (#2635).

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • No es posible convertir a DateTime una cadena que contiene el número cero. Ejemplo: SELECT toDateTime('0'). Esta es también la razón por la que DateTime DEFAULT '0' no funciona en las tablas, ni tampoco <null_value>0</null_value> en los diccionarios. Solución: sustituya 0 por 0000-00-00 00:00:00.

Versión de ClickHouse 1.1

Versión de ClickHouse 1.1.54394, 2018-07-12

Nuevas funcionalidades:

  • Se añadió la función de agregación histogram (Mikhail Surin).
  • Ahora OPTIMIZE TABLE ... FINAL puede usarse sin especificar particiones para ReplicatedMergeTree (Amos Bird).

Correcciones de errores:

  • Se corrigió un problema con un timeout muy corto para los sockets (un segundo) de lectura y escritura al enviar y descargar datos replicados, que hacía imposible descargar partes grandes si había carga en la red o en el disco (esto provocaba intentos cíclicos de descargar partes). Este error se producía en la versión 1.1.54388.
  • Se corrigieron problemas al usar chroot en ZooKeeper si se insertaban bloques de datos duplicados en la tabla.
  • La función has ahora funciona correctamente para un array con elementos Nullable (#2115).
  • La tabla system.tables ahora funciona correctamente cuando se usa en consultas distribuidas. Las columnas metadata_modification_time y engine_full ya no son virtuales. Se corrigió un error que se producía si solo se consultaban estas columnas de la tabla.
  • Se corrigió el funcionamiento de una tabla TinyLog vacía después de insertar un bloque de datos vacío (#2563).
  • La tabla system.zookeeper funciona correctamente si el valor del nodo en ZooKeeper es NULL.

Versión de ClickHouse 1.1.54390, 2018-07-06

Nuevas características:

  • Las consultas pueden enviarse en formato multipart/form-data (en el campo query), lo cual resulta útil si también se envían datos externos para el procesamiento de la consulta (Olga Hvostikova).
  • Se añadió la posibilidad de habilitar o deshabilitar el procesamiento de comillas simples o dobles al leer datos en formato CSV. Esto se puede configurar en los ajustes format_csv_allow_single_quotes y format_csv_allow_double_quotes (Amos Bird).
  • Ahora OPTIMIZE TABLE ... FINAL puede usarse sin especificar la partición para las variantes no replicadas de MergeTree (Amos Bird).

Mejoras:

  • Se mejoró el rendimiento, se redujo el consumo de memoria y se corrigió el seguimiento del consumo de memoria al usar el operador IN cuando podía utilizarse un índice de tabla (#2584).
  • Se eliminó la comprobación redundante de sumas de verificación al añadir una parte de datos. Esto es importante cuando hay un gran número de réplicas, porque en estos casos el número total de comprobaciones era igual a N^2.
  • Se añadió compatibilidad con argumentos Array(Tuple(...)) para la función arrayEnumerateUniq (#2573).
  • Se añadió compatibilidad con Nullable para la función runningDifference (#2594).
  • Se mejoró el rendimiento del análisis de consultas cuando hay un número muy elevado de expresiones (#2572).
  • Selección más rápida de partes de datos para la fusión en tablas ReplicatedMergeTree. Recuperación más rápida de la sesión de ZooKeeper (#2597).
  • El archivo format_version.txt de las tablas MergeTree se vuelve a crear si falta, lo cual tiene sentido si ClickHouse se inicia después de copiar la estructura de directorios sin archivos (Ciprian Hacman).

Correcciones de errores:

  • Se corrigió un error al trabajar con ZooKeeper que podía hacer imposible recuperar la sesión y los estados de solo lectura de las tablas antes de reiniciar el servidor.
  • Se corrigió un error al trabajar con ZooKeeper que podía provocar que no se eliminaran los nodos antiguos si se interrumpía la sesión.
  • Se corrigió un error en la función quantileTDigest para argumentos Float (este error se introdujo en la versión 1.1.54388) (Mikhail Surin).
  • Se corrigió un error en el índice de las tablas MergeTree si la columna de clave primaria está ubicada dentro de la función para convertir tipos entre enteros con signo y sin signo del mismo tamaño (#2603).
  • Se corrigió un fallo de segmentación si se usan macros pero no están en el archivo de configuración (#2570).
  • Se corrigió el cambio a la base de datos predeterminada al reconectar el cliente (#2583).
  • Se corrigió un error que ocurría cuando la configuración use_index_for_in_with_subqueries estaba deshabilitada.

Corrección de seguridad:

  • Ya no se pueden enviar archivos al conectarse a MySQL (LOAD DATA LOCAL INFILE).

Versión de ClickHouse 1.1.54388, 2018-06-28

Nuevas características:

  • Compatibilidad con la consulta ALTER TABLE t DELETE WHERE para tablas replicadas. Se añadió la tabla system.mutations para realizar el seguimiento del progreso de este tipo de consultas.
  • Compatibilidad con la consulta ALTER TABLE t [REPLACE|ATTACH] PARTITION para tablas *MergeTree.
  • Compatibilidad con la consulta TRUNCATE TABLE (Winter Zhang)
  • Varias consultas SYSTEM nuevas para tablas replicadas (RESTART REPLICAS, SYNC REPLICA, [STOP|START] [MERGES|FETCHES|SENDS REPLICATED|REPLICATION QUEUES]).
  • Se añadió la posibilidad de escribir en una tabla con el motor MySQL y en la función de tabla correspondiente (sundy-li).
  • Se añadieron la función de tabla url() y el motor de tabla URL (Alexander Sapin).
  • Se añadió la función de agregación windowFunnel (sundy-li).
  • Nuevas funciones startsWith y endsWith para cadenas (Vadim Plakhtinsky).
  • La función de tabla numbers() ahora permite especificar el desplazamiento (Winter Zhang).
  • La contraseña de clickhouse-client ahora puede introducirse de forma interactiva.
  • Los registros del servidor ahora pueden enviarse a syslog (Alexander Krasheninnikov).
  • Compatibilidad con el registro en diccionarios con una fuente de biblioteca compartida (Alexander Sapin).
  • Compatibilidad con delimitadores CSV personalizados (Ivan Zhukov)
  • Se añadió la configuración date_time_input_format. Si cambia esta configuración a 'best_effort', los valores DateTime se leerán en una amplia variedad de formatos.
  • Se añadió la utilidad clickhouse-obfuscator para la ofuscación de datos. Ejemplo de uso: publicar datos utilizados en pruebas de rendimiento.

Características experimentales:

  • Se añadió la posibilidad de calcular los argumentos de and solo cuando sea necesario (Anastasia Tsarkova)
  • La compilación JIT a código nativo ya está disponible para algunas expresiones (pyos).

Correcciones de errores:

  • Los duplicados ya no aparecen en las consultas con DISTINCT y ORDER BY.
  • Las consultas con ARRAY JOIN y arrayFilter ya no devuelven resultados incorrectos.
  • Se corrigió un error al leer una columna de tipo Array de una estructura Nested (#2066).
  • Se corrigió un error al analizar consultas con una cláusula HAVING como HAVING tuple IN (...).
  • Se corrigió un error al analizar consultas con alias recursivos.
  • Se corrigió un error al leer desde ReplacingMergeTree con una condición en PREWHERE que filtraba todas las filas (#2525).
  • La configuración del perfil de usuario no se aplicaba al usar sesiones en la interfaz HTTP.
  • Se corrigió la forma en que se aplican los ajustes desde los parámetros de la línea de comandos en clickhouse-local.
  • La biblioteca cliente de ZooKeeper ahora usa el tiempo de espera de sesión recibido del servidor.
  • Se corrigió un error en la biblioteca cliente de ZooKeeper cuando el cliente esperaba la respuesta del servidor durante más tiempo del permitido por el tiempo de espera.
  • Se corrigió la poda de partes para consultas con condiciones en las columnas de la clave de partición (#2342).
  • Ahora es posible realizar merges después de CLEAR COLUMN IN PARTITION (#2315).
  • Se corrigió la asignación de tipos en la función de tabla ODBC (sundy-li).
  • Se corrigieron las comparaciones de tipos para DateTime con y sin zona horaria (Alexander Bocharov).
  • Se corrigieron el análisis sintáctico y el formato del operador CAST.
  • Se corrigió la inserción en una vista materializada para el motor de tabla Distributed (Babacar Diassé).
  • Se corrigió una condición de carrera al escribir datos desde el motor Kafka en vistas materializadas (Yangkuan Liu).
  • Se corrigió una vulnerabilidad SSRF en la función de tabla remote().
  • Se corrigió el comportamiento de salida de clickhouse-client en modo multilínea (#2510).

Mejoras:

  • Las tareas en segundo plano de las tablas replicadas ahora se realizan en un pool de hilos en lugar de en hilos independientes (Silviu Caragea).
  • Se mejoró el rendimiento de la compresión LZ4.
  • Análisis más rápido de consultas con un gran número de JOINs y subconsultas.
  • La caché de DNS ahora se actualiza automáticamente cuando hay demasiados errores de red.
  • Ya no se realizan inserciones en tablas si no es posible insertar en una de las vistas materializadas porque tiene demasiadas partes.
  • Se corrigió la discrepancia en los contadores de eventos Query, SelectQuery e InsertQuery.
  • Se permiten expresiones como tuple IN (SELECT tuple) si los tipos de tupla coinciden.
  • Un servidor con tablas replicadas puede iniciarse incluso si ZooKeeper no está configurado.
  • Al calcular el número de núcleos de CPU disponibles, ahora se tienen en cuenta los límites de cgroups (Atri Sharma).
  • Se añadió chown para los directorios de configuración en el archivo de configuración de systemd (Mikhail Shiryaev).

Cambios de compilación:

  • El compilador gcc8 puede usarse para las compilaciones.
  • Se añadió la posibilidad de compilar llvm desde el submódulo.
  • La versión de la biblioteca librdkafka se ha actualizado a la v0.11.4.
  • Se añadió la posibilidad de usar la biblioteca del sistema libcpuid. La versión de la biblioteca se ha actualizado a la 0.4.0.
  • Se corrigió la compilación con la biblioteca vectorclass (Babacar Diassé).
  • Cmake ahora genera archivos para ninja de forma predeterminada (como al usar -G Ninja).
  • Se añadió la posibilidad de usar la biblioteca libtinfo en lugar de libtermcap (Georgy Kondratiev).
  • Se corrigió un conflicto de archivos de encabezado en Fedora Rawhide (#2520).

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • Se eliminó el escapado en los formatos Vertical y Pretty*, y se eliminó el formato VerticalRaw.
  • Si se usan simultáneamente servidores con la versión 1.1.54388 (o posterior) y servidores con una versión anterior en una consulta distribuida, y la consulta contiene la expresión cast(x, 'Type') sin la palabra clave AS y sin la palabra cast en mayúsculas, se lanzará una excepción con un mensaje como Not found column cast(0, 'UInt8') in block. Solución: actualice el servidor en todo el clúster.

Versión de ClickHouse 1.1.54385, 2018-06-01

Correcciones de errores:

  • Se corrigió un error que, en algunos casos, hacía que las operaciones de ZooKeeper se bloquearan.

Versión de ClickHouse 1.1.54383, 2018-05-22

Correcciones de errores:

  • Se corrigió la lentitud de la cola de replicación cuando una tabla tiene muchas réplicas.

Versión de ClickHouse 1.1.54381, 2018-05-14

Correcciones de errores:

  • Se corrigió una fuga de nodos en ZooKeeper cuando ClickHouse pierde la conexión con el servidor de ZooKeeper.

Versión de ClickHouse 1.1.54380, 2018-04-21

Nuevas características:

  • Se añadió la función de tabla file(path, format, structure). Un ejemplo de lectura de bytes desde /dev/urandom: ln -s /dev/urandom /var/lib/clickhouse/user_files/random``clickhouse-client -q "SELECT * FROM file('random', 'RowBinary', 'd UInt8') LIMIT 10".

Mejoras:

  • Las subconsultas pueden encerrarse entre paréntesis () para mejorar la legibilidad de la consulta. Por ejemplo: (SELECT 1) UNION ALL (SELECT 1).
  • Las consultas SELECT simples de la tabla system.processes no se incluyen en el límite max_concurrent_queries.

Correcciones de errores:

  • Se corrigió el comportamiento incorrecto del operador IN al hacer SELECT desde MATERIALIZED VIEW.
  • Se corrigió el filtrado incorrecto por índice de partición en expresiones como partition_key_column IN (...).
  • Se corrigió la imposibilidad de ejecutar la consulta OPTIMIZE en una réplica no líder si se había realizado REANAME en la tabla.
  • Se corrigió el error de autorización al ejecutar consultas OPTIMIZE o ALTER en una réplica no líder.
  • Se corrigió el bloqueo de KILL QUERY.
  • Se corrigió un error en la biblioteca cliente de ZooKeeper que provocaba la pérdida de watches, el bloqueo de la cola de DDL distribuido y ralentizaciones en la cola de replicación si se usa un prefijo chroot no vacío en la configuración de ZooKeeper.

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • Se eliminó la compatibilidad con expresiones como (a, b) IN (SELECT (a, b)) (puede usar la expresión equivalente (a, b) IN (SELECT a, b)). En versiones anteriores, estas expresiones provocaban un filtrado WHERE indeterminado o causaban errores.

Versión 1.1.54378 de ClickHouse, 2018-04-16

Nuevas características:

  • El nivel de logging puede cambiarse sin reiniciar el servidor.
  • Se añadió la consulta SHOW CREATE DATABASE.
  • El query_id puede pasarse a clickhouse-client (elBroom).
  • Nueva configuración: max_network_bandwidth_for_all_users.
  • Se añadió compatibilidad con ALTER TABLE ... PARTITION ... para MATERIALIZED VIEW.
  • Se añadió información sobre el tamaño de las partes de datos sin comprimir en la tabla del sistema.
  • Compatibilidad con cifrado de servidor a servidor para tablas distribuidas (<secure>1</secure> en la configuración de la réplica en <remote_servers>).
  • Configuración a nivel de tabla para la familia ReplicatedMergeTree con el fin de minimizar la cantidad de datos almacenados en Zookeeper: use_minimalistic_checksums_in_zookeeper = 1
  • Configuración del prompt de clickhouse-client. De forma predeterminada, ahora los nombres de los servidores se muestran en el prompt. El nombre para mostrar del servidor puede cambiarse. También se envía en el encabezado HTTP X-ClickHouse-Display-Name (Kirill Shvakov).
  • Se pueden especificar varios topics separados por comas para el motor Kafka (Tobias Adamson)
  • Cuando una consulta se detiene mediante KILL QUERY o replace_running_query, el cliente recibe la excepción Query was canceled en lugar de un resultado incompleto.

Mejoras:

  • Las consultas ALTER TABLE ... DROP/DETACH PARTITION se ejecutan al principio de la cola de replicación.
  • SELECT ... FINAL y OPTIMIZE ... FINAL pueden usarse incluso cuando la tabla tiene una sola parte de datos.
  • La tabla query_log se recrea automáticamente si se eliminó manualmente (Kirill Shvakov).
  • La función lengthUTF8 es más rápida (zhang2014).
  • Se mejoró el rendimiento de las inserciones síncronas en tablas Distributed (insert_distributed_sync = 1) cuando hay un número muy grande de segmentos.
  • El servidor acepta los ajustes send_timeout y receive_timeout del cliente y los aplica al conectarse a él (se aplican en orden inverso: el send_timeout del socket del servidor se establece con el valor de receive_timeout recibido del cliente, y viceversa).
  • Recuperación tras fallos más robusta para la inserción asíncrona en tablas Distributed.
  • El tipo de retorno de la función countEqual cambió de UInt32 a UInt64 (谢磊).

Correcciones de errores:

  • Se corrigió un error con IN cuando el lado izquierdo de la expresión es Nullable.
  • Ahora se devuelven resultados correctos al usar tuplas con IN cuando algunos componentes de la tupla están en el índice de la tabla.
  • El límite max_execution_time ahora funciona correctamente con consultas distribuidas.
  • Se corrigieron errores al calcular el tamaño de columnas compuestas en la tabla system.columns.
  • Se corrigió un error al crear una tabla temporal con CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS.
  • Se corrigieron errores en StorageKafka (##2075)
  • Se corrigieron cierres inesperados del servidor provocados por argumentos no válidos de ciertas funciones de agregación.
  • Se corrigió el error que impedía que la consulta DETACH DATABASE detuviera las tareas en segundo plano de las tablas ReplicatedMergeTree.
  • Ahora es menos probable que se produzca el estado Too many parts al insertar en vistas materializadas agregadas (##2084).
  • Se corrigió el manejo recursivo de las sustituciones en la configuración si una sustitución debe ir seguida de otra sustitución en el mismo nivel.
  • Se corrigió la sintaxis en el archivo de metadatos al crear una VIEW que usa una consulta con UNION ALL.
  • SummingMergeTree ahora funciona correctamente para la suma de estructuras de datos anidadas con una clave compuesta.
  • Se corrigió la posibilidad de una condición de carrera al elegir el líder de las tablas ReplicatedMergeTree.

Cambios de compilación:

  • La compilación admite ninja en lugar de make y usa ninja de forma predeterminada para generar versiones de lanzamiento.
  • Paquetes renombrados: clickhouse-server-base pasa a ser clickhouse-common-static; clickhouse-server-common, clickhouse-server; clickhouse-common-dbg, clickhouse-common-static-dbg. Para instalar, use clickhouse-server clickhouse-client. Los paquetes con los nombres antiguos seguirán estando disponibles en los repositorios para mantener la compatibilidad con versiones anteriores.

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • Se eliminó la interpretación especial de una expresión IN si se especifica un array en el lado izquierdo. Anteriormente, la expresión arr IN (set) se interpretaba como “al menos un elemento de arr pertenece al set”. Para obtener el mismo comportamiento en la nueva versión, escriba arrayExists(x -> x IN (set), arr).
  • Se deshabilitó el uso incorrecto de la opción de socket SO_REUSEPORT, que estaba habilitada por defecto de forma incorrecta en la biblioteca Poco. Tenga en cuenta que en Linux ya no hay ninguna razón para especificar simultáneamente las direcciones :: y 0.0.0.0 para escuchar; use solo ::, que permite escuchar conexiones tanto por IPv4 como por IPv6 (con la configuración predeterminada del kernel). También puede volver al comportamiento de las versiones anteriores especificando <listen_reuse_port>1</listen_reuse_port> en la configuración.

versión de ClickHouse 1.1.54370, 2018-03-16

Nuevas funciones:

  • Se añadió la tabla system.macros y la actualización automática de las macros cuando se modifica el archivo de configuración.
  • Se añadió la consulta SYSTEM RELOAD CONFIG.
  • Se añadió la función de agregación maxIntersections(left_col, right_col), que devuelve el número máximo de intervalos [left; right] que se solapan simultáneamente. La función maxIntersectionsPosition(left, right) devuelve el comienzo del intervalo “máximo”. (Michael Furmur).

Mejoras:

  • Al insertar datos en una tabla Replicated, se hacen menos peticiones a ZooKeeper (y la mayoría de los errores de usuario han desaparecido del log de ZooKeeper).
  • Se añadió la posibilidad de crear alias para conjuntos de datos. Ejemplo: WITH (1, 2, 3) AS set SELECT number IN set FROM system.numbers LIMIT 10.

Correcciones de errores:

  • Se corrigió el error Illegal PREWHERE al leer desde tablas Merge para tablas Distributed.
  • Se añadieron correcciones que permiten iniciar clickhouse-server en contenedores Docker solo con IPv4.
  • Se corrigió una condición de carrera al leer de las tablas del sistema system.parts_columns.
  • Se eliminó el doble almacenamiento en búfer durante una inserción síncrona en una tabla Distributed, lo que podía hacer que la conexión superara el tiempo de espera.
  • Se corrigió un error que provocaba esperas excesivamente largas por una réplica no disponible antes de comenzar una consulta SELECT.
  • Se corrigieron fechas incorrectas en la tabla system.parts.
  • Se corrigió un error que hacía imposible insertar datos en una tabla Replicated si chroot no estaba vacío en la configuración del clúster ZooKeeper.
  • Se corrigió el algoritmo de mezcla vertical para una tabla con ORDER BY vacío.
  • Se restauró la capacidad de usar diccionarios en consultas a tablas remotas, incluso si estos diccionarios no están presentes en el servidor que realiza la solicitud. Esta funcionalidad se perdió en la versión 1.1.54362.
  • Se restauró el comportamiento para consultas como SELECT * FROM remote('server2', default.table) WHERE col IN (SELECT col2 FROM default.table) cuando el lado derecho de IN debe usar una default.table remota en lugar de una local. Este comportamiento se había roto en la versión 1.1.54358.
  • Se eliminó el registro innecesario de nivel de error de Not found column ... in block.

versión de ClickHouse 1.1.54362, 2018-03-11

Nuevas funciones:

  • La agregación sin GROUP BY sobre un conjunto vacío (como SELECT count(*) FROM table WHERE 0) ahora devuelve un resultado con una fila y valores nulos para las funciones de agregación, conforme al estándar SQL. Para restaurar el comportamiento anterior (devolver un resultado vacío), establezca empty_result_for_aggregation_by_empty_set en 1.
  • Se añadió la conversión de tipos para UNION ALL. En UNION ALL se permiten alias distintos en las posiciones de SELECT, de acuerdo con el estándar SQL.
  • Se admiten expresiones arbitrarias en las cláusulas LIMIT BY. Antes, solo se podían usar las columnas resultantes de SELECT.
  • Se utiliza un índice de las tablas MergeTree cuando IN se aplica a una tupla de expresiones de las columnas de la clave primaria. Ejemplo: WHERE (UserID, EventDate) IN ((123, '2000-01-01'), ...) (Anastasiya Tsarkova).
  • Se añadió la herramienta clickhouse-copier para copiar entre clústeres y resegmentar los datos (beta).
  • Se añadieron funciones de hash consistente: yandexConsistentHash, jumpConsistentHash, sumburConsistentHash. Pueden usarse como clave de segmentación para reducir la cantidad de tráfico de red durante redistribuciones posteriores entre segmentos.
  • Se agregaron las funciones: arrayAny, arrayAll, hasAny, hasAll, arrayIntersect, arrayResize.
  • Se agregó la función arrayCumSum (Javi Santana).
  • Se añadieron las funciones parseDateTimeBestEffort, parseDateTimeBestEffortOrZero y parseDateTimeBestEffortOrNull para leer valores DateTime a partir de una cadena que contiene texto en una amplia variedad de formatos.
  • Durante la actualización, los datos pueden recargarse parcialmente desde diccionarios externos (cargando solo los registros en los que el valor del campo especificado sea mayor que en la descarga anterior) (Arsen Hakobyan).
  • Se añadió la función de tabla cluster. Ejemplo: cluster(cluster_name, db, table). La función de tabla remote puede aceptar el nombre del clúster como primer argumento si se especifica como un identificador.
  • Las funciones de tabla remote y cluster pueden utilizarse en consultas INSERT.
  • Se añadieron las columnas virtuales create_table_query y engine_full a la tabla system.tables. La columna metadata_modification_time es virtual.
  • Se añadieron las columnas data_path y metadata_path a las tablas system.tables y system.databases, y se añadió la columna path a las tablas system.parts y system.parts_columns.
  • Se añadió información adicional sobre las fusiones en la tabla system.part_log.
  • Se puede usar cualquier clave de partición para la tabla system.query_log (Kirill Shvakov).
  • La consulta SHOW TABLES ahora también muestra las tablas temporales. Se añadieron las tablas temporales y la columna is_temporary a system.tables (zhang2014).
  • Se añadieron las consultas DROP TEMPORARY TABLE y EXISTS TEMPORARY TABLE (zhang2014).
  • Compatibilidad con SHOW CREATE TABLE para tablas temporales (zhang2014).
  • Se añadió el parámetro de configuración system_profile para los ajustes que utilizan los procesos internos.
  • Soporte para cargar object_id como atributo en los diccionarios de MongoDB (Pavel Litvinenko).
  • Lectura de null como valor predeterminado durante la carga de datos de un diccionario externo con la fuente MongoDB (Pavel Litvinenko).
  • Lectura de valores DateTime en el formato Values desde una marca de tiempo Unix sin comillas simples.
  • Se admite failover en las funciones de tabla remote cuando algunas de las réplicas no tienen la tabla solicitada.
  • Los parámetros de configuración se pueden anular desde la línea de comandos al ejecutar clickhouse-server. Ejemplo: clickhouse-server -- --logger.level=information.
  • Se implementó la función empty para un argumento FixedString: la función devuelve 1 si la cadena está compuesta íntegramente por bytes nulos (zhang2014).
  • Se añadió el parámetro de configuración listen_try para escuchar en al menos una de las direcciones de escucha sin finalizar, aunque no se pueda escuchar en algunas de ellas (útil en sistemas con el soporte para IPv4 o IPv6 deshabilitado).
  • Se añadió el motor de tabla VersionedCollapsingMergeTree.
  • Compatibilidad con filas y tipos numéricos arbitrarios en el origen de diccionario library.
  • Las tablas MergeTree pueden usarse sin clave primaria (debe especificarse ORDER BY tuple()).
  • Un tipo Nullable puede convertirse con CAST a un tipo no Nullable si el argumento no es NULL.
  • RENAME TABLE se puede ejecutar en VIEW.
  • Se añadió la función throwIf.
  • Se añadió la opción odbc_default_field_size, que permite ampliar el tamaño máximo del valor cargado desde una fuente ODBC (de forma predeterminada, es 1024).
  • La tabla system.processes y SHOW PROCESSLIST ahora incluyen las columnas is_cancelled y peak_memory_usage.

Mejoras:

  • Los límites y las cuotas sobre el resultado ya no se aplican a los datos intermedios de las consultas INSERT SELECT ni de las subconsultas SELECT.
  • Se redujeron las activaciones erróneas de force_restore_data al comprobar el estado de las tablas Replicated cuando se inicia el servidor.
  • Se añadió la opción allow_distributed_ddl.
  • No se permiten funciones no deterministas en expresiones para las claves de tablas MergeTree.
  • Los archivos con sustituciones de los directorios config.d se cargan en orden alfabético.
  • Se mejoró el rendimiento de la función arrayElement en el caso de un Array multidimensional constante con un Array vacío como uno de sus elementos. Ejemplo: [[1], []][x].
  • El servidor ahora se inicia más rápido al usar archivos de configuración con sustituciones muy grandes (por ejemplo, listas muy grandes de redes IP).
  • Al ejecutar una consulta, las funciones de tabla con valor se ejecutan una sola vez. Anteriormente, las funciones de tabla con valor remote y mysql ejecutaban la misma consulta dos veces para recuperar la estructura de la tabla desde un servidor remoto.
  • Se utiliza el generador de documentación MkDocs.
  • Cuando se intenta eliminar una columna de una tabla de la que dependen expresiones DEFAULT/MATERIALIZED de otras columnas, se lanza una excepción (zhang2014).
  • Se añadió la capacidad de interpretar una línea vacía en formatos de texto como el número 0 para los tipos de dato Float. Esta funcionalidad ya estaba disponible, pero se perdió en la versión 1.1.54342.
  • Los valores Enum pueden usarse en min, max, sum y algunas otras funciones. En estos casos, se utilizan los valores numéricos correspondientes. Esta funcionalidad ya estaba disponible, pero se perdió en la versión 1.1.54337.
  • Se añadió max_expanded_ast_elements para restringir el tamaño del AST tras expandir recursivamente los alias.

Correcciones de errores:

  • Se corrigieron casos en los que, por error, se eliminaban columnas innecesarias de las subconsultas, o en los que no se eliminaban de subconsultas que contenían UNION ALL.
  • Se corrigió un error en los procesos de merge de tablas ReplacingMergeTree.
  • Se corrigieron las inserciones síncronas en tablas Distributed (insert_distributed_sync = 1).
  • Se corrigió un fallo de segmentación en ciertos usos de FULL y RIGHT JOIN con columnas duplicadas en subconsultas.
  • Se corrigió un fallo de segmentación en ciertos usos de replace_running_query y KILL QUERY.
  • Se corrigió el orden de las columnas source y last_exception en la tabla system.dictionaries.
  • Se corrigió un error por el que la consulta DROP DATABASE no eliminaba el archivo de metadatos.
  • Se corrigió la consulta DROP DATABASE para bases de datos Dictionary.
  • Se corrigió la baja precisión de las funciones uniqHLL12 y uniqCombined para cardinalidades superiores a 100 millones de elementos (Alex Bocharov).
  • Se corrigió el cálculo de valores predeterminados implícitos cuando era necesario calcular simultáneamente expresiones explícitas con valores predeterminados en consultas INSERT (zhang2014).
  • Se corrigió un caso poco frecuente en el que una consulta a una tabla MergeTree no podía finalizar (chenxing-xc).
  • Se corrigió un fallo que se producía al ejecutar una consulta CHECK para tablas Distributed si todos los segmentos eran locales (chenxing.xc).
  • Se corrigió una ligera regresión de rendimiento en funciones que usan expresiones regulares.
  • Se corrigió una regresión de rendimiento al crear arrays multidimensionales a partir de expresiones complejas.
  • Se corrigió un error que podía hacer que apareciera una sección FORMAT adicional en un archivo .sql con metadatos.
  • Se corrigió un error por el que el límite max_table_size_to_drop se aplicaba al intentar eliminar una MATERIALIZED VIEW que apunta a una tabla especificada explícitamente.
  • Se corrigió la incompatibilidad con clientes antiguos (a veces se enviaban a clientes antiguos datos con el tipo DateTime('timezone'), que no entienden).
  • Se corrigió un error al leer elementos de columnas Nested de estructuras añadidas mediante ALTER pero vacías en las particiones antiguas, cuando las condiciones de estas columnas se movían a PREWHERE.
  • Se corrigió un error al filtrar tablas por columnas virtuales _table en consultas a tablas Merge.
  • Se corrigió un error al usar columnas ALIAS en tablas Distributed.
  • Se corrigió un error que hacía imposible la compilación dinámica para consultas con funciones de agregación de la familia quantile.
  • Se corrigió una condición de carrera en la canalización de ejecución de consultas que se producía en casos muy raros al usar tablas Merge con un gran número de tablas y al usar subconsultas GLOBAL.
  • Se corrigió un fallo al pasar arrays de distinto tamaño a una función arrayReduce al usar funciones de agregación de varios argumentos.
  • Se prohibió el uso de consultas con UNION ALL en una MATERIALIZED VIEW.
  • Se corrigió un error durante la inicialización de la tabla del sistema part_log al arrancar el servidor (de forma predeterminada, part_log está desactivada).

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • Se eliminó la opción distributed_ddl_allow_replicated_alter. Este comportamiento está habilitado de forma predeterminada.
  • Se eliminó la configuración strict_insert_defaults. Si usaba esta funcionalidad, escriba a feedback@clickhouse.com.
  • Se eliminó el motor UnsortedMergeTree.

versión de ClickHouse 1.1.54343, 2018-02-05

  • Se añadió compatibilidad con macros para definir nombres de clúster en consultas DDL distribuidas y en constructores de tablas Distributed: CREATE TABLE distr ON CLUSTER '{cluster}' (...) ENGINE = Distributed('{cluster}', 'db', 'table').
  • Ahora, las consultas como SELECT ... FROM table WHERE expr IN (subquery) se procesan mediante el índice de table.
  • Se mejoró el procesamiento de duplicados al insertar en tablas Replicated, de modo que ya no ralentizan la ejecución de la cola de replicación.

versión de ClickHouse 1.1.54342, 2018-01-22

Esta versión contiene correcciones de errores de la versión anterior, 1.1.54337:
  • Se corrigió una regresión en 1.1.54337: si el usuario predeterminado tiene acceso de solo lectura, el servidor se niega a iniciarse con el mensaje Cannot create database in readonly mode.
  • Se corrigió una regresión en 1.1.54337: en sistemas con systemd, los logs siempre se escriben en syslog independientemente de la configuración; el script watchdog sigue usando init.d.
  • Se corrigió una regresión en 1.1.54337: configuración predeterminada incorrecta en la imagen de Docker.
  • Se corrigió el comportamiento no determinista de GraphiteMergeTree (puede verse en los mensajes de log Data after merge is not byte-identical to the data on another replicas).
  • Se corrigió un error que podía provocar merges incoherentes después de la consulta OPTIMIZE en tablas Replicated (puede verse en los mensajes de log Part ... intersects the previous part).
  • Las tablas Buffer ahora funcionan correctamente cuando hay columnas MATERIALIZED en la tabla de destino (por zhang2014).
  • Se corrigió un error en la implementación de NULL.

Versión de ClickHouse 1.1.54337, 2018-01-18

Nuevas funcionalidades:

  • Se añadió soporte para almacenar arrays multidimensionales y tuplas (tipo de dato Tuple) en tablas.
  • Soporte para funciones de tabla en consultas DESCRIBE e INSERT. Se añadió soporte para subconsultas en DESCRIBE. Ejemplos: DESC TABLE remote('host', default.hits); DESC TABLE (SELECT 1); INSERT INTO TABLE FUNCTION remote('host', default.hits). Soporte para INSERT INTO TABLE además de INSERT INTO.
  • Se mejoró el soporte para zonas horarias. El tipo de dato DateTime puede anotarse con la zona horaria que se usa para el análisis y el formato en formatos de texto. Ejemplo: DateTime('Asia/Istanbul'). Cuando se especifican zonas horarias en funciones para argumentos DateTime, el tipo de retorno conservará la zona horaria y el valor se mostrará como se espera.
  • Se añadieron las funciones toTimeZone, timeDiff, toQuarter, toRelativeQuarterNum. Las funciones toRelativeHour/Minute/Second pueden tomar un valor de tipo Date como argumento. El nombre de la función now distingue entre mayúsculas y minúsculas.
  • Se añadió la función toStartOfFifteenMinutes (Kirill Shvakov).
  • Se añadió la herramienta clickhouse format para dar formato a consultas.
  • Se añadió el parámetro de configuración format_schema_path (Marek Vavruşa). Se utiliza para especificar un esquema en formato Cap'n Proto. Los archivos de esquema solo pueden ubicarse en el directorio especificado.
  • Se añadió soporte para sustituciones de configuración (incl y conf.d) en la configuración de diccionarios externos y modelos (Pavel Yakunin).
  • Se añadió una columna con documentación para la tabla system.settings (Kirill Shvakov).
  • Se añadió la tabla system.parts_columns con información sobre el tamaño de las columnas en cada parte de datos de las tablas MergeTree.
  • Se añadió la tabla system.models con información sobre los modelos de aprendizaje automático CatBoost cargados.
  • Se añadieron las funciones de tabla mysql y odbc, y los correspondientes motores de tabla MySQL y ODBC, para acceder a bases de datos remotas. Esta funcionalidad está en fase beta.
  • Se añadió la posibilidad de pasar un argumento de tipo AggregateFunction a la función de agregado groupArray (de modo que se pueda crear un array de estados de alguna función de agregado).
  • Se eliminaron las restricciones sobre varias combinaciones de combinadores de funciones de agregado. Por ejemplo, puede usar las funciones de agregado avgForEachIf y avgIfForEach, que tienen comportamientos distintos.
  • El combinador de funciones de agregado -ForEach se amplió para el caso de funciones de agregado con múltiples argumentos.
  • Se añadió soporte para funciones de agregado con argumentos Nullable, incluso en casos en los que la función devuelve un resultado no Nullable (añadido con la contribución de Silviu Caragea). Ejemplo: groupArray, groupUniqArray, topK.
  • Se añadió max_client_network_bandwidth para clickhouse-client (Kirill Shvakov).
  • Los usuarios con la configuración readonly = 2 pueden trabajar con tablas TEMPORARY (CREATE, DROP, INSERT…) (Kirill Shvakov).
  • Se añadió soporte para usar varios consumidores con el motor Kafka. Se ampliaron las opciones de configuración de Kafka (Marek Vavruša).
  • Se añadieron las funciones intExp3 e intExp4.
  • Se añadió la función de agregado sumKahan.
  • Se añadieron las funciones to * Number* OrNull, donde * Number* es un tipo numérico.
  • Se añadió soporte para cláusulas WITH en una consulta INSERT SELECT (autor: zhang2014).
  • Se añadieron las configuraciones http_connection_timeout, http_send_timeout y http_receive_timeout. En particular, estas configuraciones se usan para descargar partes de datos para la replicación. Cambiarlas permite una conmutación por error más rápida si la red está sobrecargada.
  • Se añadió soporte para ALTER en tablas de tipo Null (Anastasiya Tsarkova).
  • La función reinterpretAsString se amplió para todos los tipos de datos que se almacenan de forma contigua en memoria.
  • Se añadió la opción --silent para la herramienta clickhouse-local. Suprime la impresión de información de ejecución de consultas en stderr.
  • Se añadió soporte para leer valores de tipo Date desde texto en un formato en el que el mes y/o el día del mes se especifican con un solo dígito en lugar de dos dígitos (Amos Bird).

Optimizaciones de rendimiento:

  • Se mejoró el rendimiento de las funciones de agregado min, max, any, anyLast, anyHeavy, argMin, argMax con argumentos de cadena.
  • Se mejoró el rendimiento de las funciones isInfinite, isFinite, isNaN, roundToExp2.
  • Se mejoró el rendimiento del análisis y el formateo de valores de tipo Date y DateTime en formato de texto.
  • Se mejoró el rendimiento y la precisión del análisis de números de punto flotante.
  • Se redujo el uso de memoria para JOIN en el caso en que las partes izquierda y derecha tienen columnas con nombres idénticos que no están contenidas en USING .
  • Se mejoró el rendimiento de las funciones de agregado varSamp, varPop, stddevSamp, stddevPop, covarSamp, covarPop, corr a costa de reducir la estabilidad computacional. Las funciones antiguas están disponibles con los nombres varSampStable, varPopStable, stddevSampStable, stddevPopStable, covarSampStable, covarPopStable, corrStable.

Correcciones de errores:

  • Se corrigió la deduplicación de datos después de ejecutar una consulta DROP o DETACH PARTITION. En la versión anterior, eliminar una partición e insertar de nuevo los mismos datos no funcionaba porque los bloques insertados se consideraban duplicados.
  • Se corrigió un error que podía provocar una interpretación incorrecta de la cláusula WHERE en consultas CREATE MATERIALIZED VIEW con POPULATE .
  • Se corrigió un error al usar el parámetro root_path en la configuración zookeeper_servers.
  • Se corrigieron resultados inesperados al pasar el argumento Date a toStartOfDay .
  • Se corrigieron las funciones addMonths y subtractMonths, así como la aritmética de INTERVAL n MONTH, en los casos en que el resultado corresponde al año anterior.
  • Se añadió la compatibilidad que faltaba para el tipo de datos UUID en DISTINCT, JOIN y las funciones de agregación uniq, así como en los diccionarios externos (Evgeniy Ivanov). La compatibilidad con UUID sigue siendo incompleta.
  • Se corrigió el comportamiento de SummingMergeTree en los casos en que las filas sumaban cero.
  • Varias correcciones para el motor Kafka (Marek Vavruša).
  • Se corrigió el comportamiento incorrecto del motor de tablas Join (Amos Bird).
  • Se corrigió el comportamiento incorrecto del asignador de memoria en FreeBSD y OS X.
  • La función extractAll ahora admite coincidencias vacías.
  • Se corrigió un error que impedía usar libressl en lugar de openssl .
  • Se corrigió la consulta CREATE TABLE AS SELECT desde tablas temporales.
  • Se corrigió la falta de atomicidad al actualizar la cola de replicación. Esto podía hacer que las réplicas quedaran desincronizadas hasta que se reiniciara el servidor.
  • Se corrigió un posible desbordamiento en gcd , lcm y modulo (operador %) (Maks Skorokhod).
  • Los archivos -preprocessed ahora se crean después de cambiar umask (umask se puede cambiar en la configuración).
  • Se corrigió un error en la comprobación en segundo plano de partes (MergeTreePartChecker ) al usar una clave de partición personalizada.
  • Se corrigió el análisis de tuplas (valores del tipo de datos Tuple) en formatos de texto.
  • Se mejoraron los mensajes de error sobre tipos incompatibles pasados a multiIf , array y algunas otras funciones.
  • Se rediseñó la compatibilidad con tipos Nullable. Se corrigieron errores que podían provocar la caída del servidor. También se corrigieron casi todos los demás errores relacionados con la compatibilidad con NULL: conversiones de tipo incorrectas en INSERT SELECT, compatibilidad insuficiente de Nullable en HAVING y PREWHERE, modo join_use_nulls, tipos Nullable como argumentos del operador OR, etc.
  • Se corrigieron varios errores relacionados con la semántica interna de los tipos de datos. Ejemplos: suma innecesaria de campos del tipo Enum en SummingMergeTree ; alineación de tipos Enum en formatos Pretty, etc.
  • Comprobaciones más estrictas para las combinaciones permitidas de columnas compuestas.
  • Se corrigió el desbordamiento al especificar un parámetro muy grande para el tipo de datos FixedString.
  • Se corrigió un error en la función de agregación topK en el caso general.
  • Se añadió la comprobación que faltaba para verificar la igualdad del tamaño de los array en los argumentos de variantes n-arias de funciones de agregación con el combinador -Array.
  • Se corrigió un error en --pager para clickhouse-client (author: ks1322).
  • Se corrigió la precisión de la función exp10.
  • Se corrigió el comportamiento de la función visitParamExtract para ajustarse mejor a la documentación.
  • Se corrigió la caída que se producía cuando se especificaban tipos de datos incorrectos.
  • Se corrigió el comportamiento de DISTINCT en el caso en que todas las columnas son constantes.
  • Se corrigió el formato de las consultas al usar la función tupleElement con una expresión constante compleja como índice del elemento de la tupla.
  • Se corrigió un error en las tablas Dictionary para diccionarios range_hashed.
  • Se corrigió un error que provocaba un número excesivo de filas en el resultado de FULL y RIGHT JOIN (Amos Bird).
  • Se corrigió una caída del servidor al crear y eliminar archivos temporales en directorios config.d durante la recarga de la configuración.
  • Se corrigió la consulta SYSTEM DROP DNS CACHE: la caché se vaciaba, pero las direcciones de los nodos del clúster no se actualizaban.
  • Se corrigió el comportamiento de MATERIALIZED VIEW después de ejecutar DETACH TABLE en la tabla subyacente a la vista (Marek Vavruša).

Mejoras de compilación:

  • La herramienta pbuilder se usa para las compilaciones. El proceso de compilación es casi totalmente independiente del entorno del host de compilación.
  • Se utiliza una única compilación para distintas versiones del sistema operativo. Los paquetes y binarios se han hecho compatibles con una amplia variedad de sistemas Linux.
  • Se añadió el paquete clickhouse-test. Puede usarse para ejecutar pruebas funcionales.
  • El archivo tar del código fuente ahora puede publicarse en el repositorio. Puede usarse para reproducir la compilación sin recurrir a GitHub.
  • Se añadió una integración limitada con Travis CI. Debido a las limitaciones del tiempo de compilación en Travis, solo se prueba la compilación de depuración y se ejecuta un subconjunto reducido de pruebas.
  • Se añadió compatibilidad con Cap'n'Proto en la compilación predeterminada.
  • Se cambió el formato de las fuentes de la documentación de Restricted Text a Markdown.
  • Se añadió compatibilidad con systemd (Vladimir Smirnov). Está deshabilitado de forma predeterminada debido a incompatibilidades con algunas imágenes de sistema operativo y puede habilitarse manualmente.
  • Para la generación dinámica de código, clang y lld están integrados en el binario clickhouse. También pueden invocarse como clickhouse clang y clickhouse lld .
  • Se eliminó del código el uso de extensiones de GNU. Se habilitó la opción -Wextra. Al compilar con clang, el valor predeterminado es libc++ en lugar de libstdc++.
  • Se separaron las bibliotecas clickhouse_parsers y clickhouse_common_io para acelerar las compilaciones de varias herramientas.

Cambios incompatibles con versiones anteriores:

  • El formato de las marcas en las tablas de tipo Log que contienen columnas Nullable cambió de forma incompatible con versiones anteriores. Si tiene tablas de este tipo, debe convertirlas a TinyLog antes de iniciar la nueva versión del servidor. Para ello, sustituya ENGINE = Log por ENGINE = TinyLog en el archivo .sql correspondiente del directorio metadata. Si su tabla no tiene columnas Nullable o si no es de tipo Log, no necesita hacer nada.
  • Se eliminó la configuración experimental_allow_extended_storage_definition_syntax. Ahora esta funcionalidad está habilitada de forma predeterminada.
  • La función runningIncome pasó a llamarse runningDifferenceStartingWithFirstvalue para evitar confusiones.
  • Se eliminó la sintaxis FROM ARRAY JOIN arr cuando ARRAY JOIN se especifica directamente después de FROM sin tabla (Amos Bird).
  • Se eliminó el formato BlockTabSeparated, que se usaba únicamente con fines de demostración.
  • Se cambió el formato de estado de las funciones de agregación varSamp, varPop, stddevSamp, stddevPop, covarSamp, covarPop, corr. Si ha almacenado estados de estas funciones de agregación en tablas (usando el tipo de dato AggregateFunction o vistas materializadas con los estados correspondientes), escriba a feedback@clickhouse.com.
  • En versiones anteriores del servidor existía una funcionalidad no documentada: si una función de agregación depende de parámetros, podía especificarse sin parámetros en el tipo de dato AggregateFunction. Ejemplo: AggregateFunction(quantiles, UInt64) en lugar de AggregateFunction(quantiles(0.5, 0.9), UInt64). Esta funcionalidad se perdió. Aunque no estaba documentada, tenemos previsto volver a admitirla en futuras versiones.
  • Los tipos de datos Enum no pueden usarse en las funciones de agregación min/max. Esta capacidad volverá en la próxima versión.

Tenga en cuenta al actualizar:

  • Al realizar una actualización gradual en un clúster, cuando algunas réplicas ejecutan la versión anterior de ClickHouse y otras la versión nueva, la replicación se detiene temporalmente y aparece en el log el mensaje unknown parameter 'shard'. La replicación continuará una vez que se hayan actualizado todas las réplicas del clúster.
  • Si en los servidores del clúster se ejecutan distintas versiones de ClickHouse, es posible que las consultas distribuidas que usen las siguientes funciones arrojen resultados incorrectos: varSamp, varPop, stddevSamp, stddevPop, covarSamp, covarPop, corr. Debe actualizar todos los nodos del clúster.
Última modificación el 3 de julio de 2026