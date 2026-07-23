Registro de cambios de 2019

Registro de cambios de 2019

​ Versión de ClickHouse 19.17

​ Versión de ClickHouse 19.17.6.36, 2019-12-27

​ Corrección de errores

​ Versión de ClickHouse 19.17.4.11, 2019-11-22

​ Cambio incompatible con versiones anteriores

Uso de una columna en lugar de AST para almacenar los resultados de subconsultas escalares y mejorar el rendimiento. La configuración enable_scalar_subquery_optimization se añadió en la versión 19.17 y estaba habilitada de forma predeterminada. Esto provoca errores como este durante la actualización a 19.17.2 o 19.17.3 desde versiones anteriores. Esta configuración se deshabilitó de forma predeterminada en 19.17.4 para permitir la actualización desde 19.16 y versiones anteriores sin errores. #7392 (Amos Bird)

​ Nueva funcionalidad

​ Funcionalidad experimental

Compatibilidad con procesadores (nuevo pipeline de ejecución de consultas) en MergeTree . #7181 (Nikolai Kochetov)

​ Corrección de errores

​ Mejora del rendimiento

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

Se añadió compatibilidad con la compilación cruzada para la arquitectura de CPU AARCH64. Se refactorizó el script de empaquetado. #7370 #7539 (Ivan)

Se desempaquetaron las cadenas de herramientas darwin-x86_64 y linux-aarch64 en el volumen de Docker montado al compilar paquetes #7534 (Ivan)

Se actualizó la imagen de Docker del empaquetador de binarios #7474 (Ivan)

Se corrigieron errores de compilación en macOS Catalina #7585 (Ernest Poletaev)

Se realizaron algunas refactorizaciones en la lógica de análisis de consultas: se dividió una clase compleja en varias más simples. #7454 (Artem Zuikov)

Se corrigió la compilación sin submódulos #7295 (proller)

Se mejoró add_globs en los archivos de CMake #7418 (Amos Bird)

en los archivos de CMake #7418 (Amos Bird) Se eliminaron las rutas codificadas de forma fija del objetivo unwind #7460 (Konstantin Podshumok)

#7460 (Konstantin Podshumok) Se permitió usar el formato mysql sin ssl #7524 (proller)

Se añadió una gramática ANTLR4 para el dialecto SQL de ClickHouse #7595 #7596 (alexey-milovidov)

​ Versión 19.16 de ClickHouse

​ Versión de ClickHouse 19.16.14.65, 2020-03-25

Se corrigió un error en los cálculos por lotes de operaciones lógicas ternarias con múltiples argumentos (más de 10). #8718 (Alexander Kazakov) Esta corrección se retroportó a la versión 19.16 a petición especial de Altinity.

​ Versión de ClickHouse 19.16.14.65, 2020-03-05

Se corrige la incompatibilidad de las subconsultas distribuidas con versiones anteriores de CH. Corrige #7851 (tabplubix)

Al ejecutar la consulta CREATE , se simplifican las expresiones constantes en los argumentos del motor de almacenamiento. El nombre vacío de la base de datos se sustituye por la base de datos actual. Corrige #6508, #3492. También se corrige la comprobación de la dirección local en ClickHouseDictionarySource . #9262 (tabplubix)

, se simplifican las expresiones constantes en los argumentos del motor de almacenamiento. El nombre vacío de la base de datos se sustituye por la base de datos actual. Corrige #6508, #3492. También se corrige la comprobación de la dirección local en . #9262 (tabplubix) Ahora, las fusiones en segundo plano de la familia de motores de tabla *MergeTree conservan con mayor precisión el orden de los volúmenes de la política de almacenamiento. #8549 (Vladimir Chebotarev)

conservan con mayor precisión el orden de los volúmenes de la política de almacenamiento. #8549 (Vladimir Chebotarev) Se evita la pérdida de datos en Kafka en casos poco frecuentes cuando se produce una excepción después de leer el sufijo, pero antes del commit. Corrige #9378. Relacionado con: #7175 #9507 (filimonov)

en casos poco frecuentes cuando se produce una excepción después de leer el sufijo, pero antes del commit. Corrige #9378. Relacionado con: #7175 #9507 (filimonov) Se corrige un error que provocaba la finalización del servidor al intentar usar / eliminar una tabla Kafka creada con parámetros incorrectos. Corrige #9494. Incorpora #9507. #9513 (filimonov)

creada con parámetros incorrectos. Corrige #9494. Incorpora #9507. #9513 (filimonov) Se permite usar MaterializedView con subconsultas sobre tablas Kafka . #8197 (filimonov)

​ Nueva funcionalidad

Se añadió la opción deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views para controlar el comportamiento de las inserciones idempotentes en tablas con vistas materializadas. Esta nueva funcionalidad se incorporó a la versión de corrección de errores a petición especial de Altinity. #9070 (urykhy)

​ Versión de ClickHouse 19.16.2.2, 2019-10-30

​ Cambio incompatible con versiones anteriores

Se añadió la validación de aridad que faltaba para count/counIf. #7095 #7298 (Vdimir)

Se eliminó la configuración heredada asterisk_left_columns_only (estaba deshabilitada de forma predeterminada). #7335 (Artem Zuikov)

(estaba deshabilitada de forma predeterminada). #7335 (Artem Zuikov) Las cadenas de formato para el formato de datos Template ahora se especifican en archivos. #7118 (tavplubix)

​ Nueva funcionalidad

​ Corrección de errores

​ Mejora del rendimiento

Se acelera joinGet con argumentos constantes al evitar la duplicación de datos. #7359 (Amos Bird)

Finaliza antes si la subconsulta está vacía. #7007 (小路)

Se optimiza el análisis sintáctico de la expresión SQL en Values. #6781 (tavplubix)

​ Mejora en compilación/pruebas/empaquetado

​ Limpieza de código

​ Versión de ClickHouse 19.15

​ Versión de ClickHouse 19.15.4.10, 2019-10-31

​ Corrección de errores

​ Versión de ClickHouse 19.15.3.6, 2019-10-09

​ Corrección de errores

Se corrigió bad_variant en el diccionario hash. (alesapin)

en el diccionario hash. (alesapin) Se corrigió un error que provocaba un fallo de segmentación en la consulta ATTACH PART. (alesapin)

Se corrigió el cálculo del tiempo en MergeTreeData . (Vladimir Chebotarev)

. (Vladimir Chebotarev) Se realiza el commit en Kafka explícitamente después de finalizar la escritura. #7175 (Ivan)

Se serializan correctamente los valores NULL en los índices min/max de las partes de MergeTree. #7234 (Alexander Kuzmenkov)

​ Versión de ClickHouse 19.15.2.2, 2019-10-01

​ Nueva funcionalidad

Almacenamiento por niveles: soporte para usar múltiples volúmenes de almacenamiento para tablas con el motor MergeTree. Es posible almacenar los datos recientes en SSD y mover automáticamente los datos antiguos a HDD. #4918 (Igr) #6489 (alesapin)

Se añade la función de tabla input para leer datos entrantes en la consulta INSERT SELECT . #5450 (palasonic1) #6832 (Anton Popov)

para leer datos entrantes en la consulta . #5450 (palasonic1) #6832 (Anton Popov) Se añade un layout de diccionario sparse_hashed , funcionalmente equivalente al layout hashed , pero más eficiente en memoria. Usa aproximadamente la mitad de memoria, a costa de una recuperación de valores más lenta. #6894 (Azat Khuzhin)

, funcionalmente equivalente al layout , pero más eficiente en memoria. Usa aproximadamente la mitad de memoria, a costa de una recuperación de valores más lenta. #6894 (Azat Khuzhin) Se implementa la capacidad de definir una lista de usuarios para acceder a los diccionarios. Solo se usa la base de datos conectada actualmente. #6907 (Guillaume Tassery)

Se añade la opción LIMIT a la consulta SHOW . #6944 (Philipp Malkovsky)

a la consulta . #6944 (Philipp Malkovsky) Se añade la función bitmapSubsetLimit(bitmap, range_start, limit) , que devuelve un subconjunto de los limit valores más pequeños del conjunto que no son inferiores a range_start . #6957 (Zhichang Yu)

, que devuelve un subconjunto de los valores más pequeños del conjunto que no son inferiores a . #6957 (Zhichang Yu) Se añaden las funciones bitmapMin y bitmapMax . #6970 (Zhichang Yu)

y . #6970 (Zhichang Yu) Se añade la función repeat , relacionada con issue-6648 #6999 (flynn)

​ Funcionalidad experimental

Implementa una variante de Merge Join en memoria que no modifica la pipeline actual. El resultado queda parcialmente ordenado por la clave de combinación. Establece partial_merge_join = 1 para usar esta funcionalidad. Merge Join todavía está en desarrollo. #6940 (Artem Zuikov)

para usar esta funcionalidad. Merge Join todavía está en desarrollo. #6940 (Artem Zuikov) Añade el motor S3 y la función de tabla. Aún está en desarrollo (todavía no tiene compatibilidad con autenticación). #5596 (Vladimir Chebotarev)

Cada mensaje leído de Kafka se inserta de forma atómica. Esto soluciona casi todos los problemas conocidos del motor Kafka. #6950 (Ivan)

Mejoras en la conmutación por error de las consultas distribuidas. Se reduce el tiempo de recuperación; además, ahora es configurable y puede verse en system.clusters . #6399 (Vasily Nemkov)

. #6399 (Vasily Nemkov) Se admiten valores numéricos para Enums directamente en la sección IN . #6766 #6941 (dimarub2000)

. #6766 #6941 (dimarub2000) Compatibilidad con redirecciones (opcionales y desactivadas de forma predeterminada) en el almacenamiento URL. #6914 (maqroll)

Se añade un mensaje informativo cuando un cliente con una versión anterior se conecta al servidor. #6893 (Philipp Malkovsky)

Se elimina el límite máximo del tiempo de espera de backoff para el envío de datos en tablas distribuidas #6895 (Azat Khuzhin)

Se añade la posibilidad de enviar eventos de perfil (contadores) con valores acumulativos a Graphite. Puede habilitarse en <events_cumulative> del config.xml del servidor. #6969 (Azat Khuzhin)

del del servidor. #6969 (Azat Khuzhin) Se añade la conversión automática del tipo T a LowCardinality(T) al insertar datos en una columna de tipo LowCardinality(T) en formato Native mediante HTTP. #6891 (Nikolai Kochetov)

a al insertar datos en una columna de tipo en formato Native mediante HTTP. #6891 (Nikolai Kochetov) Se añade la posibilidad de usar la función hex sin necesidad de reinterpretAsString para Float32 y Float64 . #7024 (Mikhail Korotov)

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

Se añadió gdb-index al binario de ClickHouse con información de depuración. Esto acelerará el tiempo de arranque de gdb . #6947 (alesapin)

. #6947 (alesapin) Se aceleró el empaquetado de deb con una versión parcheada de dpkg-deb que usa pigz . #6960 (alesapin)

. #6960 (alesapin) Se estableció enable_fuzzing = 1 para habilitar la instrumentación de libfuzzer en todo el código del proyecto. #7042 (kyprizel)

para habilitar la instrumentación de libfuzzer en todo el código del proyecto. #7042 (kyprizel) Se añadió una prueba de humo para compilaciones divididas en CI. #7061 (alesapin)

Se añadió a CI una compilación con MemorySanitizer. #7066 (Alexander Kuzmenkov)

Se reemplazó libsparsehash por sparsehash-c11 #6965 (Azat Khuzhin)

​ Corrección de errores

Se corrigió la degradación del rendimiento del análisis de índices en claves complejas sobre tablas grandes. Esto corrige #6924. #7075 (alexey-milovidov)

Se corrigió un error lógico que provocaba fallos de segmentación al seleccionar desde un topic vacío de Kafka. #6909 (Ivan)

Se corrigió el cierre prematuro de la conexión MySQL en MySQLBlockInputStream.cpp . #6882 (Clément Rodriguez)

. #6882 (Clément Rodriguez) Se restableció la compatibilidad con kernels de Linux muy antiguos (corrige #6841) #6853 (alexey-milovidov)

Se corrigió una posible pérdida de datos en la consulta INSERT SELECT en caso de que hubiera un bloque vacío en el flujo de entrada. #6834 #6862 #6911 (Nikolai Kochetov)

en caso de que hubiera un bloque vacío en el flujo de entrada. #6834 #6862 #6911 (Nikolai Kochetov) Se corrigió la función АrrayEnumerateUniqRanked con arrays vacíos en los parámetros #6928 (proller)

con arrays vacíos en los parámetros #6928 (proller) Se corrigieron las consultas complejas con ARRAY JOIN y subconsultas globales. #6934 (Ivan)

y subconsultas globales. #6934 (Ivan) Se corrigió el error Unknown identifier en ORDER BY y GROUP BY con múltiples JOINs #7022 (Artem Zuikov)

en ORDER BY y GROUP BY con múltiples JOINs #7022 (Artem Zuikov) Se corrigió la advertencia de MSan al ejecutar una función con un argumento LowCardinality . #7062 (Nikolai Kochetov)

​ Cambio incompatible con versiones anteriores

Se cambió el formato de serialización de los estados de la función de agregación bitmap* para mejorar el rendimiento. No es posible leer los estados serializados de bitmap* de versiones anteriores. #6908 (Zhichang Yu)

​ Versión de ClickHouse 19.14

​ Versión de ClickHouse 19.14.7.15, 2019-10-02

​ Corrección de errores

Esta versión también incluye todas las correcciones de errores de la versión 19.11.12.69.

Se corrigió la compatibilidad de las consultas distribuidas entre la versión 19.14 y las versiones anteriores. Esto corrige #7068. #7069 (alexey-milovidov)

​ Versión de ClickHouse 19.14.6.12, 2019-09-19

​ Corrección de errores

Corrección de la función АrrayEnumerateUniqRanked con arrays vacíos en los parámetros. #6928 (proller)

con arrays vacíos en los parámetros. #6928 (proller) Se corrigió el nombre de la subconsulta en las consultas con ARRAY JOIN y GLOBAL IN subquery con alias. Se usa el alias de la subconsulta como nombre de la tabla externa si está especificado. #6934 (Ivan)

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

Se corrigió la prueba intermitente 00715_fetch_merged_or_mutated_part_zookeeper reescribiéndola como un script de shell, porque necesita esperar a que se apliquen las mutaciones. #6977 (Alexander Kazakov)

reescribiéndola como un script de shell, porque necesita esperar a que se apliquen las mutaciones. #6977 (Alexander Kazakov) Se corrigió un fallo de UBSan y MemSan en la función groupUniqArray con un argumento de array vacío. Se debía a que se colocaba un PaddedPODArray vacío en la celda cero de la tabla hash porque no se llamaba al constructor del valor de la celda cero. #6937 (Amos Bird)

​ Versión de ClickHouse 19.14.3.3, 2019-09-10

​ Nueva funcionalidad

​ Funcionalidad experimental

Formato de datos Template para entrada y salida. Permite especificar una cadena de formato personalizada para la entrada y la salida. #4354 #6727 (tavplubix)

para entrada y salida. Permite especificar una cadena de formato personalizada para la entrada y la salida. #4354 #6727 (tavplubix) Implementación de las tablas LIVE VIEW , propuestas originalmente en #2898, preparadas en #3925 y posteriormente actualizadas en #5541. Consulte #5541 para ver una descripción detallada. #5541 (vzakaznikov) #6425 (Nikolai Kochetov) #6656 (vzakaznikov) Tenga en cuenta que la funcionalidad LIVE VIEW puede eliminarse en versiones posteriores.

​ Corrección de errores

​ Corrección de seguridad

Esta versión también incluye todas las correcciones de fallos de seguridad de las versiones 19.13 y 19.11.

Se corrigió la posibilidad de que una consulta maliciosa provocara una caída del servidor debido a un desbordamiento de pila en el analizador sintáctico de SQL. Se corrigió la posibilidad de desbordamiento de pila en las tablas Merge y Distributed, las vistas materializadas y las condiciones de seguridad a nivel de fila que incluyen subconsultas. #6433 (alexey-milovidov)

​ Mejora del rendimiento

Optimización de consultas con la cláusula ORDER BY expressions , cuando expressions tiene un prefijo que coincide con la clave de ordenación en tablas MergeTree . Esta optimización está controlada por la configuración optimize_read_in_order . #6054 #6629 (Anton Popov)

, cuando tiene un prefijo que coincide con la clave de ordenación en tablas . Esta optimización está controlada por la configuración . #6054 #6629 (Anton Popov) Se permite usar múltiples hilos durante la carga y eliminación de partes. #6372 #6074 #6438 (alexey-milovidov)

Se implementó una variante por lotes para actualizar estados de funciones de agregación. Esto puede aportar mejoras de rendimiento. #6435 (alexey-milovidov)

Uso de la biblioteca FastOps para las funciones exp , log , sigmoid , tanh . FastOps es una biblioteca rápida de matemáticas vectoriales de Michael Parakhin (CTO de Yandex). Se mejoró el rendimiento de las funciones exp y log en más de 6 veces. Las funciones exp y log con argumento Float32 devolverán Float32 (en versiones anteriores siempre devolvían Float64 ). Ahora exp(nan) puede devolver inf . Es posible que el resultado de las funciones exp y log no sea el número representable por la máquina más cercano al valor real. #6254 (alexey-milovidov) Uso de la variante de Danila Kutenin para que FastOps funcione #6317 (alexey-milovidov)

para las funciones , , , . FastOps es una biblioteca rápida de matemáticas vectoriales de Michael Parakhin (CTO de Yandex). Se mejoró el rendimiento de las funciones y en más de 6 veces. Las funciones y con argumento devolverán (en versiones anteriores siempre devolvían ). Ahora puede devolver . Es posible que el resultado de las funciones y no sea el número representable por la máquina más cercano al valor real. #6254 (alexey-milovidov) Uso de la variante de Danila Kutenin para que FastOps funcione #6317 (alexey-milovidov) Se deshabilita la optimización de claves consecutivas para UInt8/16 . #6298 #6701 (akuzm)

. #6298 #6701 (akuzm) Se mejoró el rendimiento de la biblioteca simdjson eliminando la asignación dinámica en ParsedJson::Iterator . #6479 (Vitaly Baranov)

eliminando la asignación dinámica en . #6479 (Vitaly Baranov) Se precargan páginas al asignar memoria con mmap() . #6667 (akuzm)

. #6667 (akuzm) Se corrige un problema de rendimiento en la comparación de Decimal . #6380 (Artem Zuikov)

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

​ Cambio incompatible con versiones anteriores

Se eliminaron la función de tabla catBoostPool y el almacenamiento CatBoostPool , que se usaban raramente. Si ha utilizado esta función de tabla, envíe un correo electrónico a feedback@clickhouse.com . Tenga en cuenta que la integración con CatBoost se mantiene y seguirá teniendo soporte. #6279 (alexey-milovidov)

y el almacenamiento , que se usaban raramente. Si ha utilizado esta función de tabla, envíe un correo electrónico a . Tenga en cuenta que la integración con CatBoost se mantiene y seguirá teniendo soporte. #6279 (alexey-milovidov) ANY RIGHT JOIN y ANY FULL JOIN están deshabilitados de forma predeterminada. Establezca la configuración any_join_distinct_right_table_keys para habilitarlos. #5126 #6351 (Artem Zuikov)

​ Versión de ClickHouse 19.13

​ Versión de ClickHouse 19.13.6.51, 2019-10-02

​ Corrección de errores

Esta versión también incluye todas las correcciones de errores de la versión 19.11.12.69.

​ Versión de ClickHouse 19.13.5.44, 2019-09-20

​ Corrección de errores

Esta versión también contiene todas las correcciones de errores de la 19.14.6.12.

Se corrigió un posible estado inconsistente de la tabla al ejecutar la consulta DROP en una tabla replicada mientras ZooKeeper no es accesible. #6045 #6413 (Nikita Mikhaylov)

en una tabla replicada mientras ZooKeeper no es accesible. #6045 #6413 (Nikita Mikhaylov) Se corrigió una carrera de dato en StorageMerge #6717 (alexey-milovidov)

Se corrigió un error introducido en el query profiler que provocaba un recv infinito desde el socket. #6386 (alesapin)

infinito desde el socket. #6386 (alesapin) Se corrigió el uso excesivo de CPU al ejecutar la función JSONExtractRaw sobre un valor booleano. #6208 (Vitaly Baranov)

sobre un valor booleano. #6208 (Vitaly Baranov) Se corrigió la regresión al insertar en la vista materializada. #6415 (Ivan)

La función de tabla url tenía una vulnerabilidad que permitía a un atacante inyectar encabezados HTTP arbitrarios en la solicitud. Este problema fue descubierto por Nikita Tikhomirov. #6466 (alexey-milovidov)

tenía una vulnerabilidad que permitía a un atacante inyectar encabezados HTTP arbitrarios en la solicitud. Este problema fue descubierto por Nikita Tikhomirov. #6466 (alexey-milovidov) Se corrigió una comprobación AST inútil en el índice Set. #6510 #6651 (Nikita Vasilev)

inútil en el índice Set. #6510 #6651 (Nikita Vasilev) Se corrigió el análisis de los valores de AggregateFunction integrados en la consulta. #6575 #6773 (Zhichang Yu)

integrados en la consulta. #6575 #6773 (Zhichang Yu) Se corrigió el comportamiento incorrecto de la familia de funciones trim . #6647 (alexey-milovidov)

​ versión de ClickHouse 19.13.4.32, 2019-09-10

​ Corrección de errores

​ Corrección de seguridad

Se solucionan dos vulnerabilidades en los códecs durante la fase de descompresión (un usuario malintencionado puede crear datos comprimidos que provoquen un desbordamiento de búfer durante la descompresión). #6670 (Artem Zuikov)

​ Versión de ClickHouse 19.13.3.26, 2019-08-22

​ Corrección de errores

Se corrigió la consulta ALTER TABLE ... UPDATE para tablas con enable_mixed_granularity_parts=1 . #6543 (alesapin)

para tablas con . #6543 (alesapin) Se corrigió un NPE al usar la cláusula IN con una subconsulta con una tupla. #6125 #6550 (tavplubix)

Se corrigió un problema por el que, si una réplica obsoleta volvía a estar activa, podía seguir teniendo partes de datos eliminadas por DROP PARTITION. #6522 #6523 (tavplubix)

Se corrigió un problema en el análisis sintáctico de CSV #6426 #6559 (tavplubix)

Se corrigió una carrera de datos en la tabla system.parts y en la consulta ALTER. Esto corrige #6245. #6513 (alexey-milovidov)

Se corrigió un código erróneo en las mutaciones que podía provocar corrupción de memoria. Se corrigió un segfault al leer la dirección 0x14c0 , que podía producirse debido a la ejecución concurrente de DROP TABLE y SELECT desde system.parts o system.parts_columns . Se corrigió una condición de carrera en la preparación de consultas de mutación. Se corrigió un interbloqueo causado por OPTIMIZE en tablas Replicated y operaciones de modificación concurrentes como ALTERs. #6514 (alexey-milovidov)

, que podía producirse debido a la ejecución concurrente de y desde o . Se corrigió una condición de carrera en la preparación de consultas de mutación. Se corrigió un interbloqueo causado por en tablas Replicated y operaciones de modificación concurrentes como ALTERs. #6514 (alexey-milovidov) Se corrigió una posible pérdida de datos después de la consulta ALTER DELETE en una tabla con un índice de omisión de datos. #6224 #6282 (Nikita Vasilev)

​ Corrección de seguridad

Si un atacante tiene acceso de escritura a ZooKeeper y puede ejecutar un servidor personalizado accesible desde la red en la que se ejecuta ClickHouse, puede crear un servidor malicioso a medida que actúe como réplica de ClickHouse y registrarlo en ZooKeeper. Cuando otra réplica obtenga una parte de dato de la réplica maliciosa, puede forzar a clickhouse-server a escribir en una ruta arbitraria del sistema de archivos. Descubierto por Eldar Zaitov, del equipo de seguridad de la información de Yandex. #6247 (alexey-milovidov)

​ versión de ClickHouse 19.13.2.19, 2019-08-14

​ Nueva funcionalidad

Perfilador de muestreo a nivel de consulta. Ejemplo. #4247 (laplab) #6124 (alexey-milovidov) #6250 #6283 #6386

Se puede especificar una lista de columnas con la expresión COLUMNS('regexp') , que funciona como una variante más sofisticada del asterisco * . #5951 (mfridental), (alexey-milovidov)

, que funciona como una variante más sofisticada del asterisco . #5951 (mfridental), (alexey-milovidov) Ahora es posible usar CREATE TABLE AS table_function() #6057 (dimarub2000)

#6057 (dimarub2000) El optimizador Adam para descenso estocástico por gradiente se usa de forma predeterminada en las funciones de agregado stochasticLinearRegression() y stochasticLogisticRegression() , porque ofrece buenos resultados casi sin necesidad de ajustes. #6000 (Quid37)

y , porque ofrece buenos resultados casi sin necesidad de ajustes. #6000 (Quid37) Se añadieron funciones para trabajar con el número de semana personalizado #5212 (Andy Yang)

Las consultas RENAME ahora funcionan con todos los motores de almacenamiento. #5953 (Ivan)

ahora funcionan con todos los motores de almacenamiento. #5953 (Ivan) Ahora el cliente puede recibir logs del servidor con cualquier nivel deseado mediante send_logs_level , independientemente del nivel de log especificado en la configuración del servidor. #5964 (Nikita Mikhaylov)

​ Cambio incompatible con versiones anteriores

La configuración input_format_defaults_for_omitted_fields está habilitada de forma predeterminada. Las inserciones en tablas Distributed requieren que esta configuración sea la misma en todo el clúster (debe establecerla antes de un rolling update). Esto permite calcular expresiones predeterminadas complejas para campos omitidos en los formatos JSONEachRow y CSV* . Es el comportamiento esperado, pero puede ocasionar una diferencia de rendimiento insignificante. #6043 (Artem Zuikov), #5625 (akuzm)

​ Características experimentales

Nuevo pipeline de procesamiento de consultas. Use la opción experimental_use_processors=1 para habilitarlo. Úselo bajo su propia responsabilidad. #4914 (Nikolai Kochetov)

​ Corrección de errores

Se corrigió la integración con Kafka en esta versión.

Se corrigió la codificación DoubleDelta de Int64 para valores DoubleDelta grandes y se mejoró la codificación DoubleDelta para datos aleatorios en Int32 . #5998 (Vasily Nemkov)

de para valores grandes y se mejoró la codificación para datos aleatorios en . #5998 (Vasily Nemkov) Se corrigió la sobreestimación de max_rows_to_read si el ajuste merge_tree_uniform_read_distribution está establecido en 0. #6019 (alexey-milovidov)

Lanza una excepción si el archivo config.d no tiene el mismo elemento raíz que el archivo de configuración #6123 (dimarub2000)

​ Mejora del rendimiento

Se optimiza count() . Ahora utiliza la columna más pequeña (si es posible). #6028 (Amos Bird)

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

Incluir el uso de memoria en los informes de las pruebas de rendimiento. #5899 (akuzm)

Corregir la compilación con libcxx externo #6010 (Ivan)

externo #6010 (Ivan) Corregir la compilación compartida con la biblioteca rdkafka #6101 (Ivan)

​ Versión de ClickHouse 19.11

​ Versión de ClickHouse 19.11.13.74, 2019-11-01

​ Corrección de errores

Se corrigió un fallo poco frecuente en ALTER MODIFY COLUMN y en la fusión vertical cuando una de las partes fusionadas o alteradas está vacía (0 filas). #6780 (alesapin)

y en la fusión vertical cuando una de las partes fusionadas o alteradas está vacía (0 filas). #6780 (alesapin) Actualización manual de SIMDJSON . Esto corrige un posible llenado de los archivos stderr con mensajes de diagnóstico JSON erróneos. #7548 (Alexander Kazakov)

. Esto corrige un posible llenado de los archivos stderr con mensajes de diagnóstico JSON erróneos. #7548 (Alexander Kazakov) Se corrigió un error con la extensión de archivo mrk para las mutaciones (alesapin)

​ versión de ClickHouse 19.11.12.69, 2019-10-02

​ Corrección de errores

Se corrigió la degradación del rendimiento del análisis de índices en claves complejas en tablas grandes. Esto corrige #6924. #7075 (alexey-milovidov)

Se evita un SIGSEGV poco frecuente al enviar datos en tablas con el motor Distributed ( Failed to send batch: file with index XXXXX is absent ). #7032 (Azat Khuzhin)

). #7032 (Azat Khuzhin) Se corrige Unknown identifier con múltiples JOIN. Esto corrige #5254. #7022 (Artem Zuikov)

​ versión de ClickHouse 19.11.11.57, 2019-09-13

Se corrige un error lógico que causaba segfaults al seleccionar de un topic vacío de Kafka. #6902 #6909 (Ivan)

Corrección de la función АrrayEnumerateUniqRanked con arrays vacíos en los parámetros. #6928 (proller)

​ Versión de ClickHouse 19.11.10.54, 2019-09-10

​ Corrección de errores

Almacena manualmente los offsets de los mensajes de Kafka para poder hacer commit de todos ellos de una sola vez para todas las particiones. Corrige una posible duplicación en el escenario de “un consumidor - muchas particiones”. #6872 (Ivan)

​ versión de ClickHouse 19.11.9.52, 2019-09-6

Se mejoró el manejo de errores en los diccionarios de caché. #6737 (Vitaly Baranov)

Se corrigió un error en la función arrayEnumerateUniqRanked . #6779 (proller)

. #6779 (proller) Se corrigió la función JSONExtract al extraer un Tuple de JSON. #6718 (Vitaly Baranov)

al extraer un de JSON. #6718 (Vitaly Baranov) Se corrigió una posible pérdida de datos después de una consulta ALTER DELETE en una tabla con un índice de omisión de dato. #6224 #6282 (Nikita Vasilev)

en una tabla con un índice de omisión de dato. #6224 #6282 (Nikita Vasilev) Se corrigió la prueba de rendimiento. #6392 (alexey-milovidov)

Parquet: Se corrigió la lectura de columnas booleanas. #6579 (alexey-milovidov)

Se corrigió el comportamiento incorrecto de la función nullIf para argumentos constantes. #6518 (Guillaume Tassery) #6580 (alexey-milovidov)

para argumentos constantes. #6518 (Guillaume Tassery) #6580 (alexey-milovidov) Se corrigió el problema de duplicación de mensajes de Kafka durante un reinicio normal del servidor. #6597 (Ivan)

Se corrigió un problema por el que ALTER UPDATE o ALTER DELETE largos podían impedir la ejecución de las fusiones normales. Se evita que las mutaciones se ejecuten si no hay suficientes hilos libres disponibles. #6502 #6617 (tavplubix)

o largos podían impedir la ejecución de las fusiones normales. Se evita que las mutaciones se ejecuten si no hay suficientes hilos libres disponibles. #6502 #6617 (tavplubix) Se corrigió un error al procesar “timezone” en el archivo de configuración del servidor. #6709 (alexey-milovidov)

Se corrigieron las pruebas de Kafka. #6805 (Ivan)

​ Corrección de seguridad

Si el atacante tiene acceso de escritura a ZooKeeper y puede ejecutar un servidor personalizado accesible desde la red en la que se ejecuta ClickHouse, puede crear un servidor malicioso a medida que actúe como réplica de ClickHouse y registrarlo en ZooKeeper. Cuando otra réplica recupere una parte de datos de la réplica maliciosa, puede forzar a clickhouse-server a escribir en una ruta arbitraria del sistema de archivos. Descubierto por Eldar Zaitov, del equipo de seguridad de la información de Yandex. #6247 (alexey-milovidov)

​ Versión de ClickHouse 19.11.8.46, 2019-08-22

​ Corrección de errores

Se corrigió la consulta ALTER TABLE ... UPDATE para tablas con enable_mixed_granularity_parts=1 . #6543 (alesapin)

para tablas con . #6543 (alesapin) Se corrigió un NPE al usar la cláusula IN con una subconsulta con una tupla. #6125 #6550 (tavplubix)

Se corrigió un problema por el que, si una réplica obsoleta vuelve a estar activa, puede seguir teniendo partes de datos eliminadas mediante DROP PARTITION. #6522 #6523 (tavplubix)

Se corrigió un problema con el análisis de CSV. #6426 #6559 (tavplubix)

Se corrigió una carrera de dato en la tabla system.parts y en la consulta ALTER. Con esto se corrige #6245. #6513 (alexey-milovidov)

Se corrigió un error en el código de las mutaciones que podía provocar corrupción de memoria. Se corrigió un segfault al leer la dirección 0x14c0 que podía producirse debido a la ejecución concurrente de DROP TABLE y SELECT desde system.parts o system.parts_columns . Se corrigió una condición de carrera en la preparación de las consultas de mutación. Se corrigió un interbloqueo causado por OPTIMIZE en tablas Replicated y por operaciones de modificación concurrentes, como ALTER. #6514 (alexey-milovidov)

​ Versión de ClickHouse 19.11.7.40, 2019-08-14

​ Corrección de errores

Se ha corregido la integración con Kafka en esta versión.

Se corrige un segfault al usar arrayReduce con argumentos constantes. #6326 (alexey-milovidov)

con argumentos constantes. #6326 (alexey-milovidov) Se corrigió la monotonicidad de toFloat() . #6374 (dimarub2000)

. #6374 (dimarub2000) Se corrige un segfault con optimize_skip_unused_shards habilitado y sin clave de segmentación. #6384 (CurtizJ)

habilitado y sin clave de segmentación. #6384 (CurtizJ) Se corrigió la lógica de la función arrayEnumerateUniqRanked . #6423 (alexey-milovidov)

. #6423 (alexey-milovidov) Se eliminó el logging adicional excesivamente detallado del handler de MySQL. #6389 (alexey-milovidov)

Se corrigen el comportamiento incorrecto y los posibles segfaults en las funciones agregadas topK y topKWeighted . #6404 (CurtizJ)

y . #6404 (CurtizJ) Ya no se exponen columnas virtuales en la tabla system.columns . Esto es necesario para la compatibilidad con versiones anteriores. #6406 (alexey-milovidov)

. Esto es necesario para la compatibilidad con versiones anteriores. #6406 (alexey-milovidov) Se corrige un error en la asignación de memoria para campos de cadena en el diccionario de caché con clave compleja. #6447 (alesapin)

Se corrige un error al habilitar la granularidad adaptativa al crear una nueva réplica para la tabla Replicated*MergeTree . #6452 (alesapin)

. #6452 (alesapin) Se corrige un bucle infinito al leer mensajes de Kafka. #6354 (abyss7)

Se corrigió la posibilidad de que una consulta especialmente diseñada provocara una caída del servidor debido a un desbordamiento de pila en el analizador SQL, así como la posibilidad de desbordamiento de pila en las tablas Merge y Distributed #6433 (alexey-milovidov)

y #6433 (alexey-milovidov) Se corrigió un error de codificación Gorilla en secuencias pequeñas. #6444 (Enmk)

Permitir al usuario sobrescribir la configuración de poll_interval e idle_connection_timeout de la conexión. #6230 (alexey-milovidov)

​ Versión de ClickHouse 19.11.5.28, 2019-08-05

​ Corrección de errores

Se corrigió la posibilidad de que las consultas quedaran bloqueadas cuando el servidor se sobrecarga. #6301 (alexey-milovidov)

Se corrigió un FPE en la función yandexConsistentHash. Esto corrige #6304. #6126 (alexey-milovidov)

Se corrigió un error en la conversión de tipos LowCardinality en AggregateFunctionFactory . Esto corrige #6257. #6281 (Nikolai Kochetov)

en . Esto corrige #6257. #6281 (Nikolai Kochetov) Se corrigió el análisis sintáctico de los valores bool a partir de las cadenas true y false en los archivos de configuración. #6278 (alesapin)

a partir de las cadenas y en los archivos de configuración. #6278 (alesapin) Se corrigió un error poco frecuente con encabezados de flujo incompatibles en consultas a una tabla Distributed sobre una tabla MergeTree cuando una parte de WHERE pasa a PREWHERE . #6236 (alesapin)

sobre una tabla cuando una parte de pasa a . #6236 (alesapin) Se corrigió un desbordamiento en la división entera de un tipo con signo por un tipo sin signo. Esto corrige #6214. #6233 (alexey-milovidov)

​ Cambio incompatible con versiones anteriores

Kafka sigue sin funcionar.

​ versión de ClickHouse 19.11.4.24, 2019-08-01

​ Corrección de errores

Se corrigió un error al escribir marcas de índices secundarios con granularidad adaptativa. #6126 (alesapin)

Se corrigieron los modificadores WITH ROLLUP y WITH CUBE de GROUP BY con agregación en dos niveles. #6225 (Anton Popov)

y de con agregación en dos niveles. #6225 (Anton Popov) Se corrigió un bloqueo en la función JSONExtractRaw . Corrige #6195 #6198 (alexey-milovidov)

. Corrige #6195 #6198 (alexey-milovidov) Se corrigió un segfault en ExternalLoader::reloadOutdated(). #6082 (Vitaly Baranov)

Se corrigió el caso en el que el servidor podía cerrar los sockets de escucha sin apagarse y seguir atendiendo las consultas restantes. Esto podía provocar que hubiera dos procesos de clickhouse-server en ejecución. A veces, el servidor podía devolver un error bad_function_call en las consultas restantes. #6231 (alexey-milovidov)

en las consultas restantes. #6231 (alexey-milovidov) Se corrigió una condición inútil e incorrecta en el campo de actualización para la carga inicial de diccionarios externos mediante ODBC, MySQL, ClickHouse y HTTP. Esto corrige #6069 #6083 (alexey-milovidov)

Se corrigió una excepción irrelevante en la conversión de LowCardinality(Nullable) a una columna no Nullable cuando no contenía valores NULL (por ejemplo, en una consulta como SELECT CAST(CAST('Hello' AS LowCardinality(Nullable(String))) AS String) . #6094 #6119 (Nikolai Kochetov)

a una columna no cuando no contenía valores NULL (por ejemplo, en una consulta como . #6094 #6119 (Nikolai Kochetov) Se corrigió el resultado no determinista de la función de agregación “uniq” en casos extremadamente raros. El error estaba presente en todas las versiones de ClickHouse. #6058 (alexey-milovidov)

Segfault al establecer un CIDR ligeramente demasiado alto en la función IPv6CIDRToRange . #6068 (Guillaume Tassery)

. #6068 (Guillaume Tassery) Se corrigió una pequeña fuga de memoria cuando el servidor lanzaba muchas excepciones desde muchos contextos diferentes. #6144 (alexey-milovidov)

Se corrigió la situación en la que el consumidor quedaba pausado antes de la suscripción y no se reanudaba después. #6075 (Ivan) Tenga en cuenta que Kafka no funciona correctamente en esta versión.

Se limpia el búfer de datos de Kafka de la operación de lectura anterior que finalizó con un error #6026 (Nikolay) Tenga en cuenta que Kafka no funciona correctamente en esta versión.

Dado que StorageMergeTree::background_task_handle se inicializa en startup() , MergeTreeBlockOutputStream::write() puede intentar usarlo antes de que esté inicializado. Basta con comprobar si está inicializado. #6080 (Ivan)

​ Mejora en compilación/pruebas/empaquetado

Se añadieron paquetes rpm oficiales. #5740 (proller) (alesapin)

oficiales. #5740 (proller) (alesapin) Se añadió la posibilidad de generar paquetes .rpm y .tgz con el script packager . #5769 (alesapin)

y con el script . #5769 (alesapin) Correcciones en el sistema de compilación “Arcadia”. #6223 (proller)

​ Cambio incompatible con versiones anteriores

Kafka no funciona en esta versión.

​ Versión de ClickHouse 19.11.3.11, 2019-07-18

​ Nueva funcionalidad

Se añadió compatibilidad con sentencias preparadas. #5331 (Alexander) #5630 (alexey-milovidov)

Códecs de columna DoubleDelta y Gorilla #5600 (Vasily Nemkov)

y #5600 (Vasily Nemkov) Se añadió la configuración os_thread_priority , que permite controlar el valor “nice” de los hilos de procesamiento de consultas que el SO utiliza para ajustar la prioridad dinámica de planificación. Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE para funcionar. Esto implementa #5858 #5909 (alexey-milovidov)

, que permite controlar el valor “nice” de los hilos de procesamiento de consultas que el SO utiliza para ajustar la prioridad dinámica de planificación. Requiere la capacidad para funcionar. Esto implementa #5858 #5909 (alexey-milovidov) Se implementaron las columnas _topic , _offset , _key para el motor Kafka #5382 (Ivan) Tenga en cuenta que Kafka no funciona en esta versión.

, , para el motor Kafka #5382 (Ivan) Tenga en cuenta que Kafka no funciona en esta versión. Se añadió el combinador de funciones de agregación -Resample #5590 (hcz)

#5590 (hcz) Funciones de agregación groupArrayMovingSum(win_size)(x) y groupArrayMovingAvg(win_size)(x) , que calculan la suma/media móvil con o sin limitación del tamaño de la ventana. #5595 (inv2004)

y , que calculan la suma/media móvil con o sin limitación del tamaño de la ventana. #5595 (inv2004) Se añadió el sinónimo arrayFlatten <-> flatten #5764 (hcz)

<-> #5764 (hcz) Se integró la función H3 geoToH3 de Uber. #4724 (Remen Ivan) #5805 (alexey-milovidov)

​ Corrección de errores

Permitir direcciones que no se pueden resolver en la configuración del clúster. Se considerarán no disponibles y se intentará resolverlas en cada intento de conexión. Esto es especialmente útil en Kubernetes. Esto corrige #5714 #5924 (alexey-milovidov)

Cerrar las conexiones TCP inactivas (con un tiempo de espera de una hora por defecto). Esto es especialmente importante para clústeres grandes con múltiples tablas distribuidas en cada servidor, porque cada servidor puede mantener un pool de conexiones con cada uno de los demás servidores y, tras el pico de concurrencia de consultas, las conexiones pueden quedar colgadas. Esto corrige #5879 #5880 (alexey-milovidov)

Mejora de la calidad de la función topK . Se cambió el comportamiento del conjunto SavingSpace para eliminar el último elemento si el nuevo elemento tiene un peso superior. #5833 #5850 (Guillaume Tassery)

. Se cambió el comportamiento del conjunto SavingSpace para eliminar el último elemento si el nuevo elemento tiene un peso superior. #5833 #5850 (Guillaume Tassery) Las funciones de URL para trabajar con dominios ahora también funcionan con URL incompletas sin esquema #5725 (alesapin)

Se añadieron sumas de comprobación a la tabla system.parts_columns . #5874 (Nikita Mikhaylov)

. #5874 (Nikita Mikhaylov) Se añadió el tipo de dato Enum como sinónimo de Enum8 o Enum16 . #5886 (dimarub2000)

como sinónimo de o . #5886 (dimarub2000) Variante de transposición completa de bits para el códec T64 . Puede ofrecer una mejor compresión con zstd . #5742 (Artem Zuikov)

. Puede ofrecer una mejor compresión con . #5742 (Artem Zuikov) Ahora, una condición sobre la función startsWith puede usar la clave primaria. Esto corrige #5310 y #5882 #5919 (dimarub2000)

puede usar la clave primaria. Esto corrige #5310 y #5882 #5919 (dimarub2000) Permite usar clickhouse-copier con una topología de clúster con replicación cruzada al permitir un nombre de base de datos vacío. #5745 (nvartolomei)

con una topología de clúster con replicación cruzada al permitir un nombre de base de datos vacío. #5745 (nvartolomei) Usar UTC como zona horaria predeterminada en sistemas sin tzdata (p. ej., un contenedor Docker básico). Antes de este parche, aparecía el mensaje de error Could not determine local time zone y el servidor o el cliente no podían iniciarse. #5827 (alexey-milovidov)

como zona horaria predeterminada en sistemas sin (p. ej., un contenedor Docker básico). Antes de este parche, aparecía el mensaje de error y el servidor o el cliente no podían iniciarse. #5827 (alexey-milovidov) Se restableció la compatibilidad con argumentos de coma flotante en la función quantileTiming para mantener la compatibilidad con versiones anteriores. #5911 (alexey-milovidov)

para mantener la compatibilidad con versiones anteriores. #5911 (alexey-milovidov) Mostrar en los mensajes de error qué tabla tiene una columna faltante. #5768 (Ivan)

Impedir ejecutar una consulta con el mismo query_id por distintos usuarios #5430 (proller)

Código más robusto para enviar métricas a Graphite. Funcionará incluso durante una operación prolongada de RENAME TABLE múltiple. #5875 (alexey-milovidov)

múltiple. #5875 (alexey-milovidov) Se mostrarán mensajes de error más descriptivos cuando ThreadPool no pueda programar una tarea para su ejecución. Esto corrige #5305 #5801 (alexey-milovidov)

Se invierte ngramSearch para hacerlo más intuitivo #5807 (Danila Kutenin)

Se añadió el análisis de usuarios al constructor del motor HDFS #5946 (akonyaev90)

Actualizar el valor predeterminado del parámetro max_ast_elements #5933 (Artem Konovalov)

#5933 (Artem Konovalov) Se añadió el concepto de configuraciones obsoletas. La configuración obsoleta allow_experimental_low_cardinality_type puede usarse sin ningún efecto. 0f15c01c6802f7ce1a1494c12c846be8c98944cd Alexey Milovidov

​ Mejora del rendimiento

Se incrementa el número de streams para hacer SELECT desde la tabla Merge y lograr una distribución más uniforme de los hilos. Se añadió la configuración max_streams_multiplier_for_merge_tables . Esto corrige #5797 #5915 (alexey-milovidov)

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

​ Cambio incompatible con versiones anteriores

Kafka no funciona en esta versión.

no funciona en esta versión. adaptive_index_granularity = 10MB se habilita de forma predeterminada para las nuevas tablas MergeTree . Si creó nuevas tablas MergeTree en la versión 19.11+, no será posible volver a versiones anteriores a la 19.6. #5628 (alesapin)

= 10MB se habilita de forma predeterminada para las nuevas tablas . Si creó nuevas tablas MergeTree en la versión 19.11+, no será posible volver a versiones anteriores a la 19.6. #5628 (alesapin) Se eliminaron los diccionarios integrados obsoletos y no documentados que usaba Yandex.Metrica. Las funciones OSIn , SEIn , OSToRoot , SEToRoot , OSHierarchy , SEHierarchy ya no están disponibles. Si está utilizando estas funciones, envíe un correo electrónico a clickhouse-feedback@yandex-team.com. Nota: en el último momento decidimos conservar estas funciones por un tiempo. #5780 (alexey-milovidov)

​ Versión 19.10 de ClickHouse

​ Versión de ClickHouse 19.10.1.5, 2019-07-12

​ Nueva funcionalidad

Se añade un nuevo códec para columnas: T64 . Está pensado para columnas (U)IntX/EnumX/Data(Time)/DecimalX. Debería funcionar bien en columnas con valores constantes o de rango pequeño. El propio códec permite ampliar o reducir el tipo de dato sin necesidad de recompresión. #5557 (Artem Zuikov)

. Está pensado para columnas (U)IntX/EnumX/Data(Time)/DecimalX. Debería funcionar bien en columnas con valores constantes o de rango pequeño. El propio códec permite ampliar o reducir el tipo de dato sin necesidad de recompresión. #5557 (Artem Zuikov) Se añade el motor de base de datos MySQL , que permite ver todas las tablas de un servidor MySQL remoto #5599 (Winter Zhang)

, que permite ver todas las tablas de un servidor MySQL remoto #5599 (Winter Zhang) Implementación de bitmapContains . Es 2 veces más rápida que bitmapHasAny si el segundo bitmap contiene un único elemento. #5535 (Zhichang Yu)

. Es 2 veces más rápida que si el segundo bitmap contiene un único elemento. #5535 (Zhichang Yu) Soporte para la función crc32 (con un comportamiento exactamente igual que en MySQL o PHP). No la use si necesita una función hash. #5661 (Remen Ivan)

(con un comportamiento exactamente igual que en MySQL o PHP). No la use si necesita una función hash. #5661 (Remen Ivan) Se implementaron consultas SYSTEM START/STOP DISTRIBUTED SENDS para controlar las inserciones asíncronas en tablas Distributed . #4935 (Winter Zhang)

​ Corrección de errores

Ignorar los límites de ejecución de consultas y el tamaño máximo de las partes para los límites de merge durante la ejecución de mutaciones. #5659 (Anton Popov)

Se corrige un error que puede provocar la deduplicación de bloques normales (extremadamente rara) y la inserción de bloques duplicados (con más frecuencia). #5549 (alesapin)

Corrección de la función arrayEnumerateUniqRanked para argumentos con arrays vacíos #5559 (proller)

para argumentos con arrays vacíos #5559 (proller) No suscribirse a topics de Kafka sin intención de leer mensajes. #5698 (Ivan)

Hacer que la configuración join_use_nulls no tenga efecto en tipos que no pueden estar dentro de Nullable #5700 (Olga Khvostikova)

no tenga efecto en tipos que no pueden estar dentro de Nullable #5700 (Olga Khvostikova) Se corrigen los errores Incorrect size of index granularity #5720 (coraxster)

#5720 (coraxster) Se corrige el desbordamiento al convertir de Float a Decimal #5607 (coraxster)

Vaciar el búfer cuando se llame al destructor de WriteBufferFromHDFS . Esto corrige la escritura en HDFS . #5684 (Xindong Peng)

Trata las celdas vacías en CSV como valores predeterminados cuando la configuración input_format_defaults_for_omitted_fields está habilitada. #5625 (akuzm)

como valores predeterminados cuando la configuración está habilitada. #5625 (akuzm) Carga no bloqueante de diccionarios externos. #5567 (Vitaly Baranov)

Los tiempos de espera de red pueden cambiarse dinámicamente en conexiones ya establecidas según la configuración. #4558 (Konstantin Podshumok)

Uso de “public_suffix_list” para las funciones firstSignificantSubdomain , cutToFirstSignificantSubdomain . Utiliza una tabla hash perfecta generada por gperf , con una lista generada a partir del archivo: https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat. (por ejemplo, ahora reconocemos el dominio ac.uk como no significativo). #5030 (Guillaume Tassery)

, . Utiliza una tabla hash perfecta generada por , con una lista generada a partir del archivo: https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat. (por ejemplo, ahora reconocemos el dominio como no significativo). #5030 (Guillaume Tassery) Se adoptó el tipo de dato IPv6 en las tablas del sistema; se unificaron las columnas de información del cliente en system.processes y system.query_log . #5640 (alexey-milovidov)

en las tablas del sistema; se unificaron las columnas de información del cliente en y . #5640 (alexey-milovidov) Uso de sesiones para conexiones con el protocolo de compatibilidad con MySQL. #5476 #5646 (Yuriy Baranov)

Admite más consultas ALTER ON CLUSTER . #5593 #5613 (sundyli)

. #5593 #5613 (sundyli) Admite la sección <logger> en el archivo de configuración de clickhouse-local . #5540 (proller)

en el archivo de configuración de . #5540 (proller) Permite ejecutar consultas con la función de tabla remote en clickhouse-local . #5627 (proller)

​ Mejora del rendimiento

Se agregó la posibilidad de escribir la marca final al final de las columnas de MergeTree. Esto permite evitar lecturas innecesarias para las claves que quedan fuera del rango de datos de la tabla. Solo se habilita cuando se usa la granularidad adaptativa del índice. #5624 (alesapin)

Se mejoró el rendimiento de las tablas MergeTree en sistemas de archivos muy lentos al reducir la cantidad de llamadas al sistema stat . #5648 (alexey-milovidov)

. #5648 (alexey-milovidov) Se corrigió una degradación del rendimiento en la lectura de tablas MergeTree introducida en la versión 19.6. Corrige #5631. #5633 (alexey-milovidov)

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

Se implementó TestKeeper como una implementación de la interfaz de ZooKeeper utilizada para las pruebas #5643 (alexey-milovidov) (levushkin aleksej)

como una implementación de la interfaz de ZooKeeper utilizada para las pruebas #5643 (alexey-milovidov) (levushkin aleksej) A partir de ahora, las pruebas .sql pueden ejecutarse de forma aislada por servidor, en paralelo y con una base de datos aleatoria. Esto permite ejecutarlas más rápido, añadir nuevas pruebas con configuraciones de servidor personalizadas y garantizar que unas pruebas no afecten a otras. #5554 (Ivan)

pueden ejecutarse de forma aislada por servidor, en paralelo y con una base de datos aleatoria. Esto permite ejecutarlas más rápido, añadir nuevas pruebas con configuraciones de servidor personalizadas y garantizar que unas pruebas no afecten a otras. #5554 (Ivan) Se eliminaron <name> y <metrics> de las pruebas de rendimiento #5672 (Olga Khvostikova)

y de las pruebas de rendimiento #5672 (Olga Khvostikova) Se corrigió la prueba de rendimiento “select_format” para los formatos Pretty #5642 (alexey-milovidov)

​ Versión de ClickHouse 19.9

​ Versión de ClickHouse 19.9.3.31, 2019-07-05

​ Corrección de errores

Se corrigió un segfault en el códec Delta que afecta a columnas con valores de menos de 32 bits. El error provocaba corrupción aleatoria de memoria. #5786 (alesapin)

Se corrigió un error poco frecuente en la comprobación de una parte con una columna LowCardinality. #5832 (alesapin)

Se corrigió un segfault en la merge de TTL con columnas no físicas en el bloque. #5819 (Anton Popov)

Se corrigió una posible espera infinita de las consultas de baja prioridad. #5842 (alexey-milovidov)

Se corrigió la forma en que ClickHouse determina la zona horaria predeterminada como UCT en lugar de UTC. #5828 (alexey-milovidov)

Se corrigió un error relacionado con la ejecución de consultas distribuidas DROP/ALTER/TRUNCATE/OPTIMIZE ON CLUSTER en la réplica seguidora antes que en la réplica líder. Ahora se ejecutarán directamente en la réplica líder. #5757 (alesapin)

Se corrigió una condición de carrera que hacía que algunas consultas pudieran no aparecer en query_log inmediatamente después de la consulta SYSTEM FLUSH LOGS. #5685 (Anton Popov)

inmediatamente después de la consulta SYSTEM FLUSH LOGS. #5685 (Anton Popov) Se añadió la compatibilidad que faltaba para argumentos constantes en la función evalMLModel . #5820 (alexey-milovidov)

​ Versión de ClickHouse 19.9.2.4, 2019-06-24

​ Nueva funcionalidad

Muestra información sobre las partes congeladas en la tabla system.parts . #5471 (proller)

. #5471 (proller) Solicita la contraseña del cliente al iniciar clickhouse-client en una TTY si no se ha establecido en los argumentos #5092 (proller)

Implementa las funciones dictGet y dictGetOrDefault para tipos Decimal. #5394 (Artem Zuikov)

init de Debian: añadir tiempo de espera para detener el servicio #5522 (proller)

Añadir una opción de configuración que, de forma predeterminada, prohíbe crear tablas con tipos sospechosos para LowCardinality #5448 (Olga Khvostikova)

Las funciones de regresión devuelven pesos del modelo cuando no se usan como State en la función evalMLMethod . #5411 (Quid37)

. #5411 (Quid37) Renombrar y mejorar los métodos de regresión. #5492 (Quid37)

Interfaces más claras para los buscadores de cadenas. #5586 (Danila Kutenin)

​ Corrección de errores

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

​ versión de ClickHouse 19.8

​ Versión de ClickHouse 19.8.3.8, 2019-06-11

​ Nuevas características

Se añadió la configuración max_parts_in_total para la familia de tablas MergeTree (predeterminado: 100 000), que evita la especificación insegura de la clave de partición #5166. #5171 (alexey-milovidov)

para la familia de tablas MergeTree (predeterminado: 100 000), que evita la especificación insegura de la clave de partición #5166. #5171 (alexey-milovidov) clickhouse-obfuscator : deriva la semilla de columnas individuales combinando la semilla inicial con el nombre de la columna, y no con su posición. Está pensado para transformar conjuntos de datos con varias tablas relacionadas, de modo que las tablas puedan seguir usándose en operaciones JOIN después de la transformación. #5178 (alexey-milovidov)

: deriva la semilla de columnas individuales combinando la semilla inicial con el nombre de la columna, y no con su posición. Está pensado para transformar conjuntos de datos con varias tablas relacionadas, de modo que las tablas puedan seguir usándose en operaciones después de la transformación. #5178 (alexey-milovidov) Se añadieron las funciones JSONExtractRaw , JSONExtractKeyAndValues . Se renombraron las funciones jsonExtract<type> a JSONExtract<type> . Cuando algo sale mal, estas funciones devuelven los valores correspondientes, no NULL . Se modificó la función JSONExtract ; ahora obtiene el tipo de retorno de su último parámetro y no inyecta Nullable . Se implementó fallback a RapidJSON en caso de que las instrucciones AVX2 no estén disponibles. La biblioteca Simdjson se actualizó a una nueva versión. #5235 (Vitaly Baranov)

, . Se renombraron las funciones a . Cuando algo sale mal, estas funciones devuelven los valores correspondientes, no . Se modificó la función ; ahora obtiene el tipo de retorno de su último parámetro y no inyecta . Se implementó fallback a RapidJSON en caso de que las instrucciones AVX2 no estén disponibles. La biblioteca Simdjson se actualizó a una nueva versión. #5235 (Vitaly Baranov) Ahora, las funciones if y multiIf ya no dependen del Nullable de la condición, sino de las ramas, para mantener la compatibilidad con SQL. #5238 (Jian Wu)

y ya no dependen del de la condición, sino de las ramas, para mantener la compatibilidad con SQL. #5238 (Jian Wu) El predicado In ahora genera un resultado Null si la entrada es Null , como la función Equal . #5152 (Jian Wu)

ahora genera un resultado si la entrada es , como la función . #5152 (Jian Wu) Comprueba el límite de tiempo cada (flush_interval / poll_timeout) filas leídas de Kafka. Esto permite interrumpir con más frecuencia la lectura del consumidor de Kafka y comprobar los límites de tiempo de los streams de nivel superior #5249 (Ivan)

Enlazar rdkafka con SASL integrado. Debería permitir usar la autenticación SASL SCRAM #5253 (Ivan)

Versión por lotes de RowRefList para ALL JOINS. #5267 (Artem Zuikov)

clickhouse-server: mensajes de error al escuchar más informativos. #5268 (proller)

Soporte de diccionarios en clickhouse-copier para funciones en <sharding_key> #5270 (proller)

#5270 (proller) Añade la nueva configuración kafka_commit_every_batch para regular la política de commit de Kafka. Permite establecer el modo de commit: después de procesar cada lote de mensajes o después de escribir el bloque completo en el almacenamiento. Es una disyuntiva entre perder algunos mensajes o leerlos dos veces en situaciones extremas. #5308 (Ivan)

para regular la política de commit de Kafka. Permite establecer el modo de commit: después de procesar cada lote de mensajes o después de escribir el bloque completo en el almacenamiento. Es una disyuntiva entre perder algunos mensajes o leerlos dos veces en situaciones extremas. #5308 (Ivan) Se agregó compatibilidad con otros tipos de enteros sin signo en windowFunnel . #5320 (sundyli)

. #5320 (sundyli) Permitir ocultar la columna virtual _table en el motor Merge. #5325 (Ivan)

en el motor Merge. #5325 (Ivan) Hacer que las funciones de agregación sequenceMatch admitan otros tipos enteros sin signo #5339 (sundyli)

admitan otros tipos enteros sin signo #5339 (sundyli) Mejores mensajes de error cuando es muy probable que una discrepancia en la suma de comprobación se deba a fallos de hardware. #5355 (alexey-milovidov)

Comprobar que las tablas subyacentes admitan el muestreo para StorageMerge #5366 (Ivan)

#5366 (Ivan) Cerrar las conexiones de MySQL tras su uso en diccionarios externos. Está relacionado con la incidencia n.º 893. #5395 (Clément Rodriguez)

Mejoras en MySQL Wire Protocol. Se cambió el nombre del formato a MySQLWire. Se usa RAII para llamar a RSA_free. Se desactiva SSL si no se puede crear el contexto. #5419 (Yuriy Baranov)

clickhouse-client: permite ejecutarse aunque el archivo de historial sea inaccesible (solo lectura, sin espacio en disco, el archivo es un directorio, …). #5431 (proller)

Se respeta la configuración de la consulta en los INSERT asíncronos en tablas Distributed. #4936 (TCeason)

Se renombraron las funciones leastSqr como simpleLinearRegression , LinearRegression como linearRegression y LogisticRegression como logisticRegression . #5391 (Nikolai Kochetov)

​ Mejoras del rendimiento

​ Correcciones de errores

Se corrige el requisito de columnas con join en push #5192 (Winter Zhang)

Se corrigió un error por el cual, cuando ClickHouse se ejecutaba mediante systemd, el comando sudo service clickhouse-server forcerestart no funcionaba como se esperaba. #5204 (proller)

no funcionaba como se esperaba. #5204 (proller) Se corrigen los códigos de error HTTP en DataPartsExchange (el servidor HTTP entre servidores en el puerto 9009 siempre devolvía el código 200, incluso cuando había errores). #5216 (proller)

Se corrige SimpleAggregateFunction para String de longitud superior a MAX_SMALL_STRING_SIZE #5311 (Azat Khuzhin)

Se corrige el error en la conversión de Decimal a Nullable(Decimal) en IN. Se admiten otras conversiones de Decimal a Decimal (incluidas distintas escalas). #5350 (Artem Zuikov)

a en IN. Se admiten otras conversiones de Decimal a Decimal (incluidas distintas escalas). #5350 (Artem Zuikov) Se corrigió la corrupción de la FPU en la biblioteca simdjson, que provocaba cálculos incorrectos de las funciones de agregado uniqHLL y uniqCombined , así como de funciones matemáticas como log . #5354 (alexey-milovidov)

y , así como de funciones matemáticas como . #5354 (alexey-milovidov) Se corrigió el manejo de casos mixtos const/no const en las funciones JSON. #5435 (Vitaly Baranov)

Se corrige la función retention . Ahora, todas las condiciones que se cumplen en una fila de datos se añaden al estado de los datos. #5119 (小路)

. Ahora, todas las condiciones que se cumplen en una fila de datos se añaden al estado de los datos. #5119 (小路) Se corrige el tipo de resultado de quantileExact con tipos Decimal. #5304 (Artem Zuikov)

Traducir la documentación de CollapsingMergeTree al chino. #5168 (张风啸)

al chino. #5168 (张风啸) Traducir parte de la documentación sobre motor de tablas al chino. #5134 #5328 (never lee)

​ Mejoras en compilación/pruebas/empaquetado

Se corrigieron algunos informes del sanitizador que mostraban un posible uso de memoria después de su liberación.#5139 #5143 #5393 (Ivan)

Se sacaron las pruebas de rendimiento de directorios separados para mayor comodidad. #5158 (alexey-milovidov)

Se corrigieron pruebas de rendimiento incorrectas. #5255 (alesapin)

Se añadió una herramienta para calcular sumas de comprobación producidas por inversiones de bits, con el fin de depurar problemas de hardware. #5334 (alexey-milovidov)

Se hizo más utilizable el script runner. #5340#5360 (filimonov)

Se añadió una breve instrucción sobre cómo escribir pruebas de rendimiento. #5408 (alesapin)

Se añadió la capacidad de hacer substitutions en consultas create, fill y drop en las pruebas de rendimiento #5367 (Olga Khvostikova)

​ Versión de ClickHouse 19.7

​ Versión de ClickHouse 19.7.5.29, 2019-07-05

​ Corrección de errores

Se corrigió una regresión del rendimiento en algunas consultas con JOIN. #5192 (Winter Zhang)

​ Versión de ClickHouse 19.7.5.27, 2019-06-09

​ Nuevas características

Se añadieron las funciones relacionadas con bitmap , bitmapHasAny y bitmapHasAll , análogas a las funciones hasAny y hasAll para Array. #5279 (Sergi Vladykin)

​ Correcciones de errores

​ versión de ClickHouse 19.7.3.9, 2019-05-30

​ Nuevas características

Permite limitar el rango de una configuración que el usuario puede especificar. Estas restricciones se pueden configurar en el perfil de configuración del usuario. #4931 (Vitaly Baranov)

Añade una segunda versión de la función groupUniqArray con un parámetro opcional max_size que limita el tamaño del array resultante. Este comportamiento es similar al de la función groupArray(max_size)(x) . #5026 (Guillaume Tassery)

con un parámetro opcional que limita el tamaño del array resultante. Este comportamiento es similar al de la función . #5026 (Guillaume Tassery) Para los formatos de archivo de entrada TSVWithNames/CSVWithNames, el orden de las columnas ahora puede determinarse a partir de la cabecera del archivo. Esto se controla con el parámetro input_format_with_names_use_header . #5081 (Alexander)

​ Correcciones de errores

Bloqueo con uncompressed_cache + JOIN durante la combinación (#5197) #5133 (Danila Kutenin)

Fallo de segmentación en una consulta de clickhouse-client a tablas del sistema. #5066 #5127 (Ivan)

Pérdida de datos con carga intensa a través de KafkaEngine (#4736) #5080 (Ivan)

Se corrigió una condición de carrera de datos muy poco frecuente que podía producirse al ejecutar una consulta con UNION ALL que involucraba al menos dos SELECTs de system.columns, system.tables, system.parts, system.parts_tables o tablas de la familia Merge, y al realizar ALTER de las columnas de las tablas relacionadas de forma concurrente. #5189 (alexey-milovidov)

​ Mejoras del rendimiento

Se usa radix sort para ordenar por una única columna numérica en ORDER BY sin LIMIT . #5106, #4439 (Evgenii Pravda, alexey-milovidov)

Traducción al chino de la documentación de algunos motores de tabla. #5107, #5094, #5087 (张风啸), #5068 (never lee)

​ Mejoras de compilación/pruebas/empaquetado

Mostrar correctamente los caracteres UTF-8 en clickhouse-test . #5084 (alexey-milovidov)

. #5084 (alexey-milovidov) Añadir un parámetro de línea de comandos para clickhouse-client que cargue siempre los datos de sugerencias. #5102 (alexey-milovidov)

Resolver algunas advertencias de PVS-Studio. #5082 (alexey-milovidov)

Actualizar LZ4 #5040 (Danila Kutenin)

Añadir gperf a los requisitos de compilación para la próxima pull request #5030. #5110 (proller)

​ Versión de ClickHouse 19.6

​ Versión de ClickHouse 19.6.3.18, 2019-06-13

​ Correcciones de errores

Se corrigió el pushdown de la condición IN para las consultas de las funciones de tabla mysql y odbc , así como para los motores de tabla correspondientes. Esto corrige #3540 y #2384. #5313 (alexey-milovidov)

y , así como para los motores de tabla correspondientes. Esto corrige #3540 y #2384. #5313 (alexey-milovidov) Se corrigió un interbloqueo en Zookeeper. #5297 (github1youlc)

Se permitieron decimales entrecomillados en CSV. #5284 (Artem Zuikov

Se prohibió la conversión de Inf/NaN de coma flotante a Decimals (genera una excepción). #5282 (Artem Zuikov)

Se corrigió una condición de carrera en la consulta RENAME. #5247 (Winter Zhang)

Se deshabilitó temporalmente LFAlloc. El uso de LFAlloc puede provocar una gran cantidad de MAP_FAILED al asignar UncompressedCache y, como resultado, fallos en las consultas en servidores con alta carga. cfdba93(Danila Kutenin)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.6.2.11, 2019-05-13

​ Nuevas características

Expresiones TTL para columnas y tablas. #4212 (Anton Popov)

Se añadió compatibilidad con la compresión brotli para las respuestas HTTP (Accept-Encoding: br) #4388 (Mikhail)

para las respuestas HTTP (Accept-Encoding: br) #4388 (Mikhail) Se añadió la nueva función isValidUTF8 para comprobar si un conjunto de bytes está correctamente codificado en UTF-8. #4934 (Danila Kutenin)

para comprobar si un conjunto de bytes está correctamente codificado en UTF-8. #4934 (Danila Kutenin) Se añade la nueva política de balanceo de carga first_or_random , que envía las consultas al primer host especificado y, si no está accesible, las envía a hosts aleatorios del segmento. Resulta útil para configuraciones de topología con replicación cruzada. #5012 (nvartolomei)

​ Características experimentales

Se agrega el ajuste index_granularity_bytes (granularidad adaptativa del índice) para la familia de tablas MergeTree*. #4826 (alesapin)

Se añadió compatibilidad con argumentos de tamaño y longitud no constantes y negativos para la función substringUTF8 . #4989 (alexey-milovidov)

. #4989 (alexey-milovidov) Se deshabilitó el push-down sobre la tabla derecha en left join , sobre la tabla izquierda en right join y sobre ambas tablas en full join . Esto corrige resultados de JOIN incorrectos en algunos casos. #4846 (Ivan)

, sobre la tabla izquierda en y sobre ambas tablas en . Esto corrige resultados de JOIN incorrectos en algunos casos. #4846 (Ivan) clickhouse-copier : carga automática de la configuración de la tarea a partir de la opción --task-file #4876 (proller)

: carga automática de la configuración de la tarea a partir de la opción #4876 (proller) Se añadió un manejador de errores tipográficos para la factoría de almacenamiento y la factoría de funciones de tabla. #4891 (Danila Kutenin)

Se añadió compatibilidad con asteriscos y asteriscos calificados para múltiples JOIN sin subconsultas #4898 (Artem Zuikov)

Se hizo más claro el mensaje de error de columna ausente. #4915 (Artem Zuikov)

​ Mejoras del rendimiento

Aumento significativo de la velocidad de ASOF JOIN #4924 (Martijn Bakker)

​ Cambios incompatibles con versiones anteriores

El encabezado HTTP Query-Id se renombró a X-ClickHouse-Query-Id por coherencia. #4972 (Mikhail)

​ Correcciones de errores

Se corrigió una posible desreferenciación de puntero nulo en clickhouse-copier . #4900 (proller)

. #4900 (proller) Se corrigió un error en una consulta con JOIN + ARRAY JOIN #4938 (Artem Zuikov)

Se corrigió un bloqueo durante el inicio del servidor cuando un diccionario depende de otro diccionario a través de una base de datos con engine=Dictionary. #4962 (Vitaly Baranov)

Se corrigió parcialmente distributed_product_mode = local. Ahora es posible permitir columnas de tablas locales en where/having/order by/… mediante alias de tabla. Se lanza una excepción si la tabla no tiene alias. Aún no es posible acceder a las columnas sin alias de tabla. #4986 (Artem Zuikov)

Se corrigió un resultado potencialmente incorrecto para SELECT DISTINCT con JOIN #5001 (Artem Zuikov)

con #5001 (Artem Zuikov) Se corrigió una condición de carrera de datos muy poco frecuente que podía ocurrir al ejecutar una consulta con UNION ALL que involucrara al menos dos SELECT de system.columns, system.tables, system.parts, system.parts_tables o tablas de la familia Merge, y al realizar de forma concurrente ALTER de columnas de las tablas relacionadas. #5189 (alexey-milovidov)

​ Mejoras de compilación, pruebas y empaquetado

Se corrigieron fallos en las pruebas al ejecutar clickhouse-server en un host distinto #4713 (Vasily Nemkov)

clickhouse-test: Se deshabilitaron las secuencias de control de color en entornos sin TTY. #4937 (alesapin)

clickhouse-test: Se permitió usar cualquier base de datos de prueba (se eliminó la calificación test. donde fue posible) #5008 (proller)

donde fue posible) #5008 (proller) Se corrigieron errores de UBSan #5037 (Vitaly Baranov)

Se añadió Yandex LFAlloc a ClickHouse para asignar los datos de MarkCache y UncompressedCache de distintas maneras y detectar fallos de segmentación con mayor fiabilidad #4995 (Danila Kutenin)

Utilidad de Python para ayudar con retroportaciones y registros de cambios. #4949 (Ivan)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.5

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.5.4.22, 2019-05-13

​ Corrección de errores

Se corrigió un posible bloqueo en las funciones bitmap* #5220 #5228 (Andy Yang)

Se corrigió una condición de carrera de datos muy poco frecuente que podía producirse al ejecutar una consulta con UNION ALL que incluyera al menos dos SELECT desde system.columns, system.tables, system.parts, system.parts_tables o tablas de la familia Merge, y al realizar de forma concurrente ALTER de columnas en las tablas relacionadas. #5189 (alexey-milovidov)

Se corrigió el error Set for IN is not created yet in case of using single LowCardinality column in the left part of IN . Este error se producía si la columna LowCardinality formaba parte de la clave primaria. #5031 #5154 (Nikolai Kochetov)

. Este error se producía si la columna LowCardinality formaba parte de la clave primaria. #5031 #5154 (Nikolai Kochetov) Modificación de la función retention: si una fila satisface tanto la primera como la enésima condición, solo se añade al estado de datos la primera condición satisfecha. Ahora se añaden al estado de datos todas las condiciones que se cumplen en una fila de datos. #5119 (小路)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.5.3.8, 2019-04-18

​ Correcciones de errores

Se corrigió el tipo de la configuración max_partitions_per_insert_block : de booleano a UInt64. #5028 (Mohammad Hossein Sekhavat)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.5.2.6, 2019-04-15

​ Nuevas características

​ Corrección de errores

​ Cambio incompatible con versiones anteriores

Se renombró la configuración insert_sample_with_metadata a input_format_defaults_for_omitted_fields . #4771 (Artem Zuikov)

a . #4771 (Artem Zuikov) Se añadió la configuración max_partitions_per_insert_block (con valor predeterminado 100). Si el bloque insertado contiene un número mayor de particiones, se lanza una excepción. Establézcala en 0 si desea eliminar este límite (no recomendado). #4845 (alexey-milovidov)

(con valor predeterminado 100). Si el bloque insertado contiene un número mayor de particiones, se lanza una excepción. Establézcala en 0 si desea eliminar este límite (no recomendado). #4845 (alexey-milovidov) Se renombraron las funciones de búsqueda múltiple ( multiPosition a multiSearchAllPositions , multiSearch a multiSearchAny , firstMatch a multiSearchFirstIndex ). #4780 (Danila Kutenin)

​ Mejora del rendimiento

Optimiza el buscador de Volnitsky mediante inlining, lo que aporta una mejora de búsqueda de aproximadamente un 5-10% en consultas con muchas cadenas buscadas o muchos bigramas similares. #4862 (Danila Kutenin)

Corrige un problema de rendimiento cuando la configuración use_uncompressed_cache es mayor que cero, que aparecía cuando todos los datos leídos estaban en la caché. #4913 (alesapin)

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

Refuerzo de la compilación de depuración: asignaciones de memoria más granulares y ASLR; se añade protección de memoria para la caché de marcas y el índice. Esto permite detectar más errores de corrupción de memoria en los casos en que ASan y MSan no pueden hacerlo. #4632 (alexey-milovidov)

Se añade compatibilidad con las variables de cmake ENABLE_PROTOBUF , ENABLE_PARQUET y ENABLE_BROTLI , lo que permite habilitar o deshabilitar las funcionalidades anteriores (igual que se puede hacer con librdkafka, mysql, etc.). #4669 (Silviu Caragea)

, y , lo que permite habilitar o deshabilitar las funcionalidades anteriores (igual que se puede hacer con librdkafka, mysql, etc.). #4669 (Silviu Caragea) Se añade la posibilidad de imprimir la lista de procesos y las trazas de pila de todos los hilos si algunas consultas se quedan bloqueadas después de ejecutar las pruebas. #4675 (alesapin)

Se añaden reintentos ante el error Connection loss en clickhouse-test . #4682 (alesapin)

en . #4682 (alesapin) Se añade al script packager una compilación en FreeBSD con Vagrant y una compilación con sanitizador de hilos. #4712 #4748 (alesapin)

Ahora se solicita al usuario la contraseña del usuario 'default' durante la instalación. #4725 (proller)

durante la instalación. #4725 (proller) Se suprime una advertencia en la biblioteca rdkafka . #4740 (alexey-milovidov)

. #4740 (alexey-milovidov) Se permite compilar sin SSL. #4750 (proller)

Se añade una forma de iniciar la imagen de clickhouse-server con un usuario personalizado. #4753 (Mikhail f. Shiryaev)

con un usuario personalizado. #4753 (Mikhail f. Shiryaev) Se actualiza Boost en contrib a la versión 1.69. #4793 (proller)

Se deshabilita el uso de mremap cuando se compila con Thread Sanitizer. Sorprendentemente, TSan no intercepta mremap (aunque sí intercepta mmap , munmap ), lo que provoca falsos positivos. Se corrige un informe de TSan en pruebas con estado. #4859 (alexey-milovidov)

cuando se compila con Thread Sanitizer. Sorprendentemente, TSan no intercepta (aunque sí intercepta , ), lo que provoca falsos positivos. Se corrige un informe de TSan en pruebas con estado. #4859 (alexey-milovidov) Se añade una prueba para comprobar el uso del esquema de formato a través de la interfaz HTTP. #4864 (Vitaly Baranov)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.4

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.4.4.33, 2019-04-17

​ Correcciones de errores

Las columnas ordinarias, DEFAULT , MATERIALIZED y ALIAS se mantienen en una sola lista (corrige el problema #2867). #4707 (Alex Zatelepin)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.4.3.11, 2019-04-02

​ Correcciones de errores

Se corrige un cierre inesperado en FULL/RIGHT JOIN al hacer JOIN entre Nullable y no Nullable . #4855 (Artem Zuikov)

al hacer JOIN entre y no . #4855 (Artem Zuikov) Se corrige un fallo de segmentación en clickhouse-copier . #4835 (proller)

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

Se añadió una forma de iniciar la imagen de clickhouse-server con un usuario personalizado. #4753 (Mikhail f. Shiryaev)

​ Versión de ClickHouse 19.4.2.7, 2019-03-30

​ Correcciones de errores

Se corrigió la lectura de la columna Array(LowCardinality) en el raro caso de que contuviera una larga secuencia de arrays vacíos. #4850 (Nikolai Kochetov)

​ Versión de ClickHouse 19.4.1.3, 2019-03-19

​ Correcciones de errores

Se corrigieron las consultas remotas que contienen tanto LIMIT BY como LIMIT . Anteriormente, si LIMIT BY y LIMIT se usaban en una consulta remota, LIMIT podía aplicarse antes que LIMIT BY , lo que daba como resultado un filtrado excesivo. #4708 (Constantin S. Pan)

​ Versión de ClickHouse 19.4.0.49, 2019-03-09

​ Nuevas características

​ Correcciones de errores

Compatibilidad con alias en la sección JOIN ON para las columnas de la tabla derecha. #4412 (Artem Zuikov)

para las columnas de la tabla derecha. #4412 (Artem Zuikov) El resultado de múltiples JOIN necesita nombres correctos para poder usarse en subconsultas. Sustituye los alias planos por nombres de origen en el resultado. #4474 (Artem Zuikov)

necesita nombres correctos para poder usarse en subconsultas. Sustituye los alias planos por nombres de origen en el resultado. #4474 (Artem Zuikov) Mejora de la lógica de push-down para sentencias con JOIN . #4387 (Ivan)

​ Mejoras del rendimiento

Se mejoraron las heurísticas de la optimización “move to PREWHERE”. #4405 (alexey-milovidov)

Se utilizan tablas de búsqueda adecuadas que usan la API de HashTable para claves de 8 y 16 bits. #4536 (Amos Bird)

Se mejoró el rendimiento de la comparación de cadenas. #4564 (alexey-milovidov)

La cola de DDL distribuido se limpia en un hilo independiente para que no ralentice el bucle principal que procesa las tareas de DDL distribuido. #4502 (Alex Zatelepin)

Cuando min_bytes_to_use_direct_io se establecía en 1, no todos los archivos se abrían en modo O_DIRECT porque el tamaño de los datos que se iban a leer a veces se subestimaba en el tamaño de un bloque comprimido. #4526 (alexey-milovidov)

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

Se añadió compatibilidad con clang-9 #4604 (alexey-milovidov)

Se corrigieron instrucciones __asm__ incorrectas (de nuevo) #4621 (Konstantin Podshumok)

incorrectas (de nuevo) #4621 (Konstantin Podshumok) Se añadió la posibilidad de especificar opciones de configuración para clickhouse-performance-test desde la línea de comandos. #4437 (alesapin)

desde la línea de comandos. #4437 (alesapin) Se añadieron pruebas de Dictionaries a las pruebas de integración. #4477 (alesapin)

Se añadieron consultas del benchmark del sitio web a las pruebas de rendimiento automatizadas. #4496 (alexey-milovidov)

xxhash.h no existe en lz4 externo porque es un detalle de implementación y sus símbolos usan espacio de nombres mediante la macro XXH_NAMESPACE . Cuando lz4 es externo, xxHash también tiene que ser externo, y sus dependencias tienen que enlazar con él. #4495 (Orivej Desh)

no existe en lz4 externo porque es un detalle de implementación y sus símbolos usan espacio de nombres mediante la macro . Cuando lz4 es externo, xxHash también tiene que ser externo, y sus dependencias tienen que enlazar con él. #4495 (Orivej Desh) Se corrigió un caso en el que la función de agregado quantileTiming podía llamarse con un argumento negativo o de coma flotante (esto corrige una prueba de fuzzing con el sanitizador de comportamiento indefinido). #4506 (alexey-milovidov)

podía llamarse con un argumento negativo o de coma flotante (esto corrige una prueba de fuzzing con el sanitizador de comportamiento indefinido). #4506 (alexey-milovidov) Corrección de un error ortográfico. #4531 (sdk2)

Se corrigió la compilación en Mac. #4371 (Vitaly Baranov)

Correcciones de compilación para FreeBSD y varias configuraciones de compilación poco habituales. #4444 (proller)

​ Versión de ClickHouse 19.3

​ Versión de ClickHouse 19.3.9.1, 2019-04-02

​ Corrección de errores

Se corrigió un fallo en FULL/RIGHT JOIN al hacer un JOIN entre columnas nullable y no nullable. #4855 (Artem Zuikov)

al hacer un JOIN entre columnas nullable y no nullable. #4855 (Artem Zuikov) Se corrigió un fallo de segmentación en clickhouse-copier . #4835 (proller)

. #4835 (proller) Se corrigió la lectura de la columna Array(LowCardinality) en el caso poco frecuente de que la columna contuviera una larga secuencia de arrays vacíos. #4850 (Nikolai Kochetov)

​ Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

Se añade una forma de iniciar la imagen de clickhouse-server con un usuario personalizado #4753 (Mikhail f. Shiryaev)

​ Versión de ClickHouse 19.3.7, 2019-03-12

​ Correcciones de errores

Se corrigió un error en #3920. Este error se manifiesta como una corrupción aleatoria de la caché (mensajes Unknown codec family code , Cannot seek through file ) y fallos de segmentación. Este error apareció por primera vez en la versión 19.1 y está presente en las versiones 19.1.10 y 19.3.6. #4623 (alexey-milovidov)

​ Versión de ClickHouse 19.3.6, 2019-03-02

​ Correcciones de errores

Cuando hay más de 1000 hilos en un pool de hilos, puede producirse std::terminate cuando un hilo finaliza. Azat Khuzhin #4485 #4505 (alexey-milovidov)

cuando un hilo finaliza. Azat Khuzhin #4485 #4505 (alexey-milovidov) Ahora es posible crear tablas ReplicatedMergeTree* con comentarios en columnas sin valores predeterminados, así como tablas con códecs en columnas sin comentarios ni valores predeterminados. También se corrigió la comparación de códecs. #4523 (alesapin)

con comentarios en columnas sin valores predeterminados, así como tablas con códecs en columnas sin comentarios ni valores predeterminados. También se corrigió la comparación de códecs. #4523 (alesapin) Se corrigió un fallo en JOIN con Array o Tuple. #4552 (Artem Zuikov)

Se corrigió un fallo en clickhouse-copier con el mensaje ThreadStatus not created . #4540 (Artem Zuikov)

. #4540 (Artem Zuikov) Se corrigió un cuelgue al apagar el servidor si se habían usado DDL distribuidos. #4472 (Alex Zatelepin)

Se mostraban números de columna incorrectos en el mensaje de error sobre el análisis del formato de texto para columnas con número mayor que 10. #4484 (alexey-milovidov)

​ Mejoras de compilación/pruebas/empaquetado

Se corrigió la compilación con AVX habilitado. #4527 (alexey-milovidov)

Se habilitaron la contabilidad extendida y la contabilidad de IO en función de una versión conocida como válida, en lugar del kernel con el que se compila. #4541 (nvartolomei)

Se permite omitir la configuración de core_dump.size_limit y mostrar una advertencia en lugar de lanzar una excepción si falla el establecimiento del límite. #4473 (proller)

Se eliminaron los especificadores inline de void readBinary(...) en Field.cpp . También se unificaron bloques redundantes de namespace DB . #4530 (hcz)

​ Versión de ClickHouse 19.3.5, 2019-02-21

​ Correcciones de errores

Se corrigió un error en el procesamiento de consultas HTTP INSERT de gran tamaño. #4454 (alesapin)

Se corrigió una incompatibilidad con versiones anteriores debida a una implementación incorrecta de la configuración send_logs_level . #4445 (alexey-milovidov)

. #4445 (alexey-milovidov) Se corrigió una incompatibilidad con versiones anteriores de la función de tabla remote , introducida con los comentarios de columnas. #4446 (alexey-milovidov)

​ Versión 19.3.4 de ClickHouse, 2019-02-16

El tamaño del índice de la tabla no se contabilizaba dentro de los límites de memoria al ejecutar la consulta ATTACH TABLE . Se evitó la posibilidad de que no se pudiera volver a adjuntar una tabla después de hacerle DETACH. #4396 (alexey-milovidov)

. Se evitó la posibilidad de que no se pudiera volver a adjuntar una tabla después de hacerle DETACH. #4396 (alexey-milovidov) Se aumentó ligeramente el límite del tamaño máximo de cadenas y arrays recibido desde ZooKeeper. Esto permite seguir funcionando con un tamaño mayor de CLIENT_JVMFLAGS=-Djute.maxbuffer=... en ZooKeeper. #4398 (alexey-milovidov)

en ZooKeeper. #4398 (alexey-milovidov) Se permite reparar una réplica abandonada incluso si ya tiene una enorme cantidad de nodos en su cola. #4399 (alexey-milovidov)

Se añadió un argumento obligatorio al índice SET (número máximo de filas almacenadas). #4386 (Nikita Vasilev)

​ Correcciones de errores

Se corrigió el resultado de WITH ROLLUP para un GROUP BY con una sola clave LowCardinality . #4384 (Nikolai Kochetov)

para un con una sola clave . #4384 (Nikolai Kochetov) Se corrigió un error en el índice set (se descartaba un gránulo si contenía más de max_rows filas). #4386 (Nikita Vasilev)

filas). #4386 (Nikita Vasilev) Numerosas correcciones de compilación para FreeBSD. #4397 (proller)

Se corrigió la sustitución de alias en consultas con una subconsulta que contenía el mismo alias (problema #4110). #4351 (Artem Zuikov)

​ Mejoras de compilación, pruebas y empaquetado

Se añadió la posibilidad de ejecutar clickhouse-server para pruebas sin estado en la imagen de Docker. #4347 (Vasily Nemkov)

​ Versión de ClickHouse 19.3.3, 2019-02-13

​ Nuevas características

​ Características experimentales

Se añadieron índices de omisión de datos minmax y set para la familia de motores de tabla MergeTree. #4143 (Nikita Vasilev)

y para la familia de motores de tabla MergeTree. #4143 (Nikita Vasilev) Se añadió la conversión de CROSS JOIN a INNER JOIN cuando sea posible. #4221 #4266 (Artem Zuikov)

​ Correcciones de errores

Se corrigió Not found column en caso de columnas duplicadas en la sección JOIN ON . #4279 (Artem Zuikov)

en caso de columnas duplicadas en la sección . #4279 (Artem Zuikov) Hacer que el comando START REPLICATED SENDS inicie envíos replicados. #4229 (nvartolomei)

inicie envíos replicados. #4229 (nvartolomei) Se corrigió la ejecución de las funciones de agregación con argumentos de Array(LowCardinality) . #4055 (KochetovNicolai)

. #4055 (KochetovNicolai) Se corrigió un comportamiento incorrecto al ejecutar la consulta INSERT ... SELECT ... FROM file(...) cuando el archivo tiene formato CSVWithNames o TSVWIthNames y falta la primera fila de datos. #4297 (alexey-milovidov)

cuando el archivo tiene formato o y falta la primera fila de datos. #4297 (alexey-milovidov) Se corrigió un bloqueo al recargar el Diccionario si no estaba disponible. Este error apareció en la versión 19.1.6. #4188 (proller)

Se corrigió ALL JOIN con duplicados en la tabla de la derecha. #4184 (Artem Zuikov)

con duplicados en la tabla de la derecha. #4184 (Artem Zuikov) Se corrigió un fallo de segmentación con use_uncompressed_cache=1 y una excepción debida a un tamaño sin comprimir incorrecto. Este error apareció en la versión 19.1.6. #4186 (alesapin)

y una excepción debida a un tamaño sin comprimir incorrecto. Este error apareció en la versión 19.1.6. #4186 (alesapin) Corregido el error de compile_expressions al comparar fechas con valores grandes (mayores que int16). #4341 (alesapin)

al comparar fechas con valores grandes (mayores que int16). #4341 (alesapin) Se corrigió un bucle infinito al seleccionar de la función de tabla numbers(0) . #4280 (alexey-milovidov)

. #4280 (alexey-milovidov) Deshabilitar temporalmente la optimización de predicados para ORDER BY . #3890 (Winter Zhang)

. #3890 (Winter Zhang) Se corrigió el error Illegal instruction al usar funciones base64 en procesadores antiguos. Este error solo se reprodujo cuando ClickHouse se compiló con gcc-8. #4275 (alexey-milovidov)

al usar funciones base64 en procesadores antiguos. Este error solo se reprodujo cuando ClickHouse se compiló con gcc-8. #4275 (alexey-milovidov) Se corrigió el error No message received al interactuar con PostgreSQL ODBC Driver a través de una conexión TLS. También se corrigió un segfault al usar MySQL ODBC Driver. #4170 (alexey-milovidov)

al interactuar con PostgreSQL ODBC Driver a través de una conexión TLS. También se corrigió un segfault al usar MySQL ODBC Driver. #4170 (alexey-milovidov) Se corrigió el resultado incorrecto al usar argumentos Date y DateTime en las ramas del operador condicional (función if ). Se añadió un caso genérico para la función if . #4243 (alexey-milovidov)

y en las ramas del operador condicional (función ). Se añadió un caso genérico para la función . #4243 (alexey-milovidov) Los diccionarios de ClickHouse ahora se cargan en el proceso clickhouse . #4166 (alexey-milovidov)

. #4166 (alexey-milovidov) Se corrigió un interbloqueo cuando se reintentó SELECT desde una tabla con el engine File tras el error No such file or directory . #4161 (alexey-milovidov)

desde una tabla con el engine tras el error . #4161 (alexey-milovidov) Se corrigió una condición de carrera por la que, al seleccionar desde system.tables , podía producirse el error table does not exist . #4313 (alexey-milovidov)

, podía producirse el error . #4313 (alexey-milovidov) clickhouse-client puede provocar un segfault al salir mientras carga datos para las sugerencias de la línea de comandos si se ejecutó en modo interactivo. #4317 (alexey-milovidov)

puede provocar un segfault al salir mientras carga datos para las sugerencias de la línea de comandos si se ejecutó en modo interactivo. #4317 (alexey-milovidov) Se corrigió un error por el que la ejecución de mutaciones que contenían operadores IN producía resultados incorrectos. #4099 (Alex Zatelepin)

producía resultados incorrectos. #4099 (Alex Zatelepin) Se corrigió el siguiente error: si existe una base de datos con el motor Dictionary , se forzaba la carga de todos los diccionarios al iniciar el servidor y, si hay un diccionario con un origen de ClickHouse en localhost, ese diccionario no puede cargarse. #4255 (alexey-milovidov)

, se forzaba la carga de todos los diccionarios al iniciar el servidor y, si hay un diccionario con un origen de ClickHouse en localhost, ese diccionario no puede cargarse. #4255 (alexey-milovidov) Se corrigió un error al intentar crear de nuevo los logs del sistema al apagar el servidor. #4254 (alexey-milovidov)

Devolver el tipo correcto y gestionar adecuadamente los bloqueos en la función joinGet . #4153 (Amos Bird)

. #4153 (Amos Bird) Se agregó la función sumMapWithOverflow . #4151 (Léo Ercolanelli)

. #4151 (Léo Ercolanelli) Se ha corregido un segfault en allow_experimental_multiple_joins_emulation . 52de2c (Artem Zuikov)

. 52de2c (Artem Zuikov) Se corrigió un error en la comparación incorrecta entre Date y DateTime . #4237 (valexey)

y . #4237 (valexey) Se corrigió una prueba de fuzzing con el sanitizador de comportamiento indefinido: se añadió una comprobación del tipo de parámetro para la familia de funciones quantile*Weighted . #4145 (alexey-milovidov)

. #4145 (alexey-milovidov) Se corrigió una condición de carrera poco frecuente por la que, al eliminar partes de datos antiguas, podía producirse el error File not found . #4378 (alexey-milovidov)

. #4378 (alexey-milovidov) Se corrige el paquete de instalación que no incluía /etc/clickhouse-server/config.xml . #4343 (proller)

​ Mejoras en compilación, pruebas y empaquetado

Paquete Debian: se corrigió el enlace /etc/clickhouse-server/preprocessed de acuerdo con la configuración. #4205 (proller)

Varias correcciones de compilación para FreeBSD. #4225 (proller)

Se añadió la capacidad de crear, rellenar y eliminar tablas en perftest. #4220 (alesapin)

Se añadió un script para comprobar inclusiones duplicadas. #4326 (alexey-milovidov)

Se añadió la capacidad de ejecutar consultas por índice en la prueba de rendimiento. #4264 (alesapin)

Se recomienda instalar el paquete con símbolos de depuración. #4274 (alexey-milovidov)

Refactorización de performance-test. Mejor logging y mejor manejo de señales. #4171 (alesapin)

Se añadió documentación para los datasets anonimizados de Yandex.Metrica. #4164 (alesapin)

Se añadió una herramienta para convertir una part antigua particionada por mes al formato de particiones personalizadas. #4195 (Alex Zatelepin)

Se añadió documentación sobre dos datasets en S3. #4144 (alesapin)

Se añadió un script que crea el changelog a partir de la descripción de las pull requests. #4169 #4173 (KochetovNicolai) (KochetovNicolai)

Se añadió un módulo Puppet para ClickHouse. #4182 (Maxim Fedotov)

Se añadió documentación para un grupo de funciones no documentadas. #4168 (Winter Zhang)

Correcciones de compilación para ARM. #4210#4306 #4291 (proller) (proller)

Las pruebas de Diccionario ahora pueden ejecutarse desde ctest . #4189 (proller)

. #4189 (proller) Ahora /etc/ssl se usa como directorio predeterminado para los certificados SSL. #4167 (alexey-milovidov)

se usa como directorio predeterminado para los certificados SSL. #4167 (alexey-milovidov) Se añadió la comprobación de las instrucciones SSE y AVX al inicio. #4234 (Igr)

El script de inicio esperará a que el servidor arranque. #4281 (proller)

​ Cambios incompatibles con versiones anteriores

Se eliminó la configuración allow_experimental_low_cardinality_type . Los tipos de datos LowCardinality ya están listos para producción. #4323 (alexey-milovidov)

. Los tipos de datos ya están listos para producción. #4323 (alexey-milovidov) Se redujeron el tamaño de la caché de marcas y el tamaño de la caché sin comprimir en función de la cantidad de memoria disponible. #4240 (Lopatin Konstantin

Se añadió la palabra clave INDEX en la consulta CREATE TABLE . Una columna con el nombre index debe ir entre acentos graves o comillas dobles: `index` . #4143 (Nikita Vasilev)

en la consulta . Una columna con el nombre debe ir entre acentos graves o comillas dobles: . #4143 (Nikita Vasilev) sumMap ahora promociona el tipo de resultado en lugar de desbordarse. El comportamiento anterior de sumMap se puede obtener usando la función sumMapWithOverflow . #4151 (Léo Ercolanelli)

​ Mejoras del rendimiento

Se sustituyó std::sort por pdqsort para consultas sin LIMIT . #4236 (Evgenii Pravda)

por para consultas sin . #4236 (Evgenii Pravda) Ahora el servidor reutiliza hilos del grupo global de hilos. Esto afecta al rendimiento en algunos casos extremos. #4150 (alexey-milovidov)

Se implementó compatibilidad con AIO para FreeBSD. #4305 (urgordeadbeef)

SELECT * FROM a JOIN b USING a, b ahora devuelve las columnas a y b solo de la tabla de la izquierda. #4141 (Artem Zuikov)

ahora devuelve las columnas y solo de la tabla de la izquierda. #4141 (Artem Zuikov) Se permitió que la opción -C del cliente funcionara como la opción -c . #4232 (syominsergey)

del cliente funcionara como la opción . #4232 (syominsergey) Ahora, si la opción --password se usa sin valor, solicita la contraseña desde stdin. #4230 (BSD_Conqueror)

se usa sin valor, solicita la contraseña desde stdin. #4230 (BSD_Conqueror) Se añadió el resaltado de metacaracteres sin escape en literales de cadena que contienen expresiones LIKE o expresiones regulares. #4327 (alexey-milovidov)

o expresiones regulares. #4327 (alexey-milovidov) Se añadió la cancelación de consultas HTTP de solo lectura si se cierra el socket del cliente. #4213 (nvartolomei)

Ahora el servidor informa del progreso para mantener activas las conexiones del cliente. #4215 (Ivan)

Se mejoró ligeramente el mensaje con el motivo de la consulta OPTIMIZE cuando está habilitada la configuración optimize_throw_if_noop . #4294 (alexey-milovidov)

. #4294 (alexey-milovidov) Se añadió compatibilidad con la opción --version para el servidor ClickHouse. #4251 (Lopatin Konstantin)

para el servidor ClickHouse. #4251 (Lopatin Konstantin) Se añadió la opción --help/-h a clickhouse-server . #4233 (Yuriy Baranov)

a . #4233 (Yuriy Baranov) Se añadió compatibilidad con subconsultas escalares con resultado de estado de función de agregado. #4348 (Nikolai Kochetov)

Se mejoró el tiempo de apagado del servidor y el tiempo de espera de las operaciones ALTER. #4372 (alexey-milovidov)

Se añadió información sobre la configuración replicated_can_become_leader a system.replicas y se añadió registro si la réplica no intenta convertirse en líder. #4379 (Alex Zatelepin)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.1

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.1.14, 2019-03-14

Se corrigió el error Column ... queried more than once , que puede producirse si el ajuste asterisk_left_columns_only está establecido en 1 al usar GLOBAL JOIN con SELECT * (caso poco frecuente). El problema no existe en la versión 19.3 ni en las posteriores. 6bac7d8d (Artem Zuikov)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.1.13, 2019-03-12

Esta versión contiene exactamente los mismos parches que la 19.3.7.

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.1.10, 2019-03-03

Este lanzamiento contiene exactamente el mismo conjunto de parches que la versión 19.3.6.

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.1

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.1.9, 2019-02-21

​ Correcciones de errores

Se corrigió una incompatibilidad con versiones anteriores debida a una implementación incorrecta de la configuración send_logs_level . #4445 (alexey-milovidov)

. #4445 (alexey-milovidov) Se corrigió la incompatibilidad con versiones anteriores de la función de tabla remote , introducida con los comentarios de columnas. #4446 (alexey-milovidov)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.1.8, 2019-02-16

​ Correcciones de errores

Se corrige el paquete de instalación al que le faltaba /etc/clickhouse-server/config.xml . #4343 (proller)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.1

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.1.7, 2019-02-15

​ Correcciones de errores

Devolver correctamente el tipo correcto y gestionar adecuadamente los bloqueos en la función joinGet . #4153 (Amos Bird)

. #4153 (Amos Bird) Se corrigió un error que se producía al intentar volver a crear los logs del sistema durante el apagado del servidor. #4254 (alexey-milovidov)

Se corrigió un error: si existía una base de datos con motor Dictionary , se forzaba la carga de todos los diccionarios al iniciar el servidor y, si había un diccionario con origen ClickHouse en localhost, este no podía cargarse. #4255 (alexey-milovidov)

, se forzaba la carga de todos los diccionarios al iniciar el servidor y, si había un diccionario con origen ClickHouse en localhost, este no podía cargarse. #4255 (alexey-milovidov) Se corrigió un error por el que, al ejecutar mutaciones que contenían operadores IN , se producían resultados incorrectos. #4099 (Alex Zatelepin)

, se producían resultados incorrectos. #4099 (Alex Zatelepin) clickhouse-client puede producir un segfault al salir mientras carga datos para las sugerencias de la línea de comandos si se ejecutó en modo interactivo. #4317 (alexey-milovidov)

puede producir un segfault al salir mientras carga datos para las sugerencias de la línea de comandos si se ejecutó en modo interactivo. #4317 (alexey-milovidov) Se corrigió una condición de carrera por la que, al consultar system.tables , podía aparecer el error table does not exist . #4313 (alexey-milovidov)

, podía aparecer el error . #4313 (alexey-milovidov) Se corrigió un bloqueo mutuo al reintentar SELECT desde una tabla con el motor File tras el error No such file or directory . #4161 (alexey-milovidov)

desde una tabla con el motor tras el error . #4161 (alexey-milovidov) Se corrigió un problema: los diccionarios locales de ClickHouse se cargaban por TCP, pero deberían cargarse dentro del proceso. #4166 (alexey-milovidov)

Se corrigió el error No message received al interactuar con PostgreSQL ODBC Driver mediante una conexión TLS. También se corrigió un segfault al usar MySQL ODBC Driver. #4170 (alexey-milovidov)

al interactuar con PostgreSQL ODBC Driver mediante una conexión TLS. También se corrigió un segfault al usar MySQL ODBC Driver. #4170 (alexey-milovidov) Desactivar temporalmente la optimización de predicados para ORDER BY . #3890 (Winter Zhang)

. #3890 (Winter Zhang) Se corrigió el bucle infinito al seleccionar desde la función de tabla numbers(0) . #4280 (alexey-milovidov)

. #4280 (alexey-milovidov) Se corrigió un error de compile_expressions en la comparación de fechas grandes (de más de int16). #4341 (alesapin)

en la comparación de fechas grandes (de más de int16). #4341 (alesapin) Se corrigieron un fallo de segmentación con uncompressed_cache=1 y una excepción debida a un tamaño sin comprimir incorrecto. #4186 (alesapin)

y una excepción debida a un tamaño sin comprimir incorrecto. #4186 (alesapin) Se corrigió ALL JOIN con duplicados en la tabla de la derecha. #4184 (Artem Zuikov)

con duplicados en la tabla de la derecha. #4184 (Artem Zuikov) Se corrigió un comportamiento incorrecto al ejecutar la consulta INSERT ... SELECT ... FROM file(...) cuando el archivo tiene formato CSVWithNames o TSVWIthNames y falta la primera fila de datos. #4297 (alexey-milovidov)

cuando el archivo tiene formato o y falta la primera fila de datos. #4297 (alexey-milovidov) Se corrigió la ejecución de las funciones de agregación con argumentos Array(LowCardinality) . #4055 (KochetovNicolai)

. #4055 (KochetovNicolai) Paquete Debian: se corrige el enlace /etc/clickhouse-server/preprocessed según la configuración. #4205 (proller)

Se corrigió una prueba de fuzzing con el sanitizador de comportamiento indefinido: se añadió una comprobación del tipo de parámetro para la familia de funciones quantile*Weighted . #4145 (alexey-milovidov)

. #4145 (alexey-milovidov) Permitir que el comando START REPLICATED SENDS inicie envíos replicados. #4229 (nvartolomei)

inicie envíos replicados. #4229 (nvartolomei) Se corrigió Not found column para las columnas duplicadas en la sección JOIN ON. #4279 (Artem Zuikov)

para las columnas duplicadas en la sección JOIN ON. #4279 (Artem Zuikov) Ahora /etc/ssl se usa como directorio predeterminado para los certificados SSL. #4167 (alexey-milovidov)

se usa como directorio predeterminado para los certificados SSL. #4167 (alexey-milovidov) Se corrigió un fallo al recargar el diccionario cuando no estaba disponible. #4188 (proller)

Se corrigió un error en la comparación entre Date y DateTime . #4237 (valexey)

y . #4237 (valexey) Se corrigió un resultado incorrecto cuando se usan argumentos Date y DateTime en las ramas del operador condicional (función if ). Se añadió un caso genérico para la función if . #4243 (alexey-milovidov)

​ Lanzamiento de ClickHouse 19.1.6, 2019-01-24

​ Nuevas características

Códecs de compresión personalizados por columna para las tablas. #3899 #4111 (alesapin, Winter Zhang, Anatoly)

Se añadió el códec de compresión Delta . #4052 (alesapin)

. #4052 (alesapin) Se permite hacer ALTER de los códecs de compresión. #4054 (alesapin)

de los códecs de compresión. #4054 (alesapin) Se añadieron las funciones left , right , trim , ltrim , rtrim , timestampadd , timestampsub para ofrecer compatibilidad con el estándar SQL. #3826 (Ivan Blinkov)

, , , , , , para ofrecer compatibilidad con el estándar SQL. #3826 (Ivan Blinkov) Soporte para escritura en tablas HDFS y en la función de tabla hdfs . #4084 (alesapin)

y en la función de tabla . #4084 (alesapin) Se añadieron funciones para buscar varias cadenas constantes dentro de una cadena grande: multiPosition , multiSearch , firstMatch , también con variantes -UTF8 , -CaseInsensitive y -CaseInsensitiveUTF8 . #4053 (Danila Kutenin)

, , , también con variantes , y . #4053 (Danila Kutenin) Poda de segmentos no utilizados si la consulta SELECT filtra por la clave de sharding (configuración optimize_skip_unused_shards ). #3851 (Gleb Kanterov, Ivan)

filtra por la clave de sharding (configuración ). #3851 (Gleb Kanterov, Ivan) Se permite que el motor Kafka ignore cierto número de errores de parsing por bloque. #4094 (Ivan)

ignore cierto número de errores de parsing por bloque. #4094 (Ivan) Se añadió soporte para la evaluación de modelos multiclase de CatBoost . La función modelEvaluate devuelve una tupla con predicciones brutas por clase para modelos multiclase. libcatboostmodel.so debe compilarse con #607. #3959 (KochetovNicolai)

. La función devuelve una tupla con predicciones brutas por clase para modelos multiclase. debe compilarse con #607. #3959 (KochetovNicolai) Se añadieron las funciones filesystemAvailable , filesystemFree , filesystemCapacity . #4097 (Boris Granveaud)

, , . #4097 (Boris Granveaud) Se añadieron las funciones hash xxHash64 y xxHash32 . #3905 (filimonov)

y . #3905 (filimonov) Se añadió la función hash gccMurmurHash (variante de Murmur de GCC), que usa la misma semilla hash que gcc #4000 (sundyli)

(variante de Murmur de GCC), que usa la misma semilla hash que gcc #4000 (sundyli) Se añadieron las funciones hash javaHash , hiveHash . #3811 (shangshujie365)

, . #3811 (shangshujie365) Se añadió la función de tabla remoteSecure . La función funciona como remote , pero utiliza una conexión segura. #4088 (proller)

​ Características experimentales

Se añadió la emulación de varios JOINs (ajuste allow_experimental_multiple_joins_emulation ). #3946 (Artem Zuikov)

​ Correcciones de errores

​ Mejoras del rendimiento

Se añade la configuración de MergeTree use_minimalistic_part_header_in_zookeeper . Si se habilita, las tablas Replicated almacenarán los metadatos de las partes compactas en un único znode de parte. Esto puede reducir drásticamente el tamaño de la instantánea de ZooKeeper (especialmente si las tablas tienen muchas columnas). Tenga en cuenta que, después de habilitar esta configuración, no podrá volver a una versión anterior que no la admita. #3960 (Alex Zatelepin)

. Si se habilita, las tablas Replicated almacenarán los metadatos de las partes compactas en un único znode de parte. Esto puede reducir drásticamente el tamaño de la instantánea de ZooKeeper (especialmente si las tablas tienen muchas columnas). Tenga en cuenta que, después de habilitar esta configuración, no podrá volver a una versión anterior que no la admita. #3960 (Alex Zatelepin) Se añade una implementación basada en DFA para las funciones sequenceMatch y sequenceCount en caso de que el patrón no contenga tiempo. #4004 (Léo Ercolanelli)

y en caso de que el patrón no contenga tiempo. #4004 (Léo Ercolanelli) Mejora del rendimiento de la serialización de números enteros. #3968 (Amos Bird)

Se añade relleno con ceros a la izquierda a PODArray para que el elemento -1 siempre sea válido y quede rellenado con ceros. Se utiliza para el cálculo de offsets sin ramas. #3920 (Amos Bird)

Se revierte la versión de jemalloc que provocó una degradación del rendimiento. #4018 (alexey-milovidov)

​ Cambios incompatibles con versiones anteriores

Se eliminó la funcionalidad no documentada ALTER MODIFY PRIMARY KEY porque quedó reemplazada por el comando ALTER MODIFY ORDER BY . #3887 (Alex Zatelepin)

porque quedó reemplazada por el comando . #3887 (Alex Zatelepin) Se eliminó la función shardByHash . #3833 (alexey-milovidov)

. #3833 (alexey-milovidov) Se prohibió el uso de subconsultas escalares con resultados de tipo AggregateFunction . #3865 (Ivan)

​ Mejoras en compilación, pruebas y empaquetado