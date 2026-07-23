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lanzamiento de ClickHouse 20.12

Lanzamiento de ClickHouse v20.12.5.14-stable, 2020-12-28

Corrección de errores

  • Se deshabilita la escritura con AIO durante las merges porque puede provocar, en casos extremadamente raros, corrupción de datos en las columnas de la primary key durante la merge. #18481 (alesapin).
  • Se corrigió el error value is too short al ejecutar funciones toType(...) (toDate, toUInt32, etc.) con un argumento de tipo Nullable(String). Ahora estas funciones devuelven NULL en caso de parsing error en lugar de lanzar una excepción. Corrige #7673. #18445 (tavplubix).
  • Se restringen las merges de partes wide a compact. En el caso de vertical merge, esto provocaba que la parte resultante quedara dañada. #18381 (Anton Popov).
  • Se corrige el llenado de la tabla system.settings_profile_elements. Este PR corrige #18231. #18379 (Vitaly Baranov).
  • Se corrigen posibles fallos en función de agregación con el combinator Distinct al usar two-level aggregation. Corrige #17682. #18365 (Anton Popov).
  • Se corrige el error por el que la consulta MODIFY COLUMN ... REMOVE TTL en realidad no elimina el TTL de la columna. #18130 (alesapin).

mejora de compilación/pruebas/empaquetado

  • Se actualizó la información de zonas horarias a 2020e. #18531 (alesapin).

Lanzamiento de ClickHouse v20.12.4.5-stable, 2020-12-24

Corrección de errores

  • Se corrigió un problema por el que el proceso clickhouse-odbc-bridge no era accesible para el servidor en máquinas con pila dual IPv4/IPv6; - Se corrigió un problema por el que las actualizaciones del Diccionario ODBC se realizaban con consultas malformadas y/o provocaban fallos; Posiblemente cierra #14489. #18278 (Denis Glazachev).
  • Se corrigió la comparación de claves entre los tipos Enum e Int. Esto corrige #17989. #18214 (Amos Bird).
  • Se corrigió un fallo en la conversión de claves únicas en el motor de base de datos MaterializeMySQL. Esto corrige #18186 y #16372 #18211 (Winter Zhang).
  • Se corrigió std::out_of_range: basic_string en el análisis de URL de S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
  • Se corrigió un problema por el que algunas tablas no se sincronizaban desde MySQL a ClickHouse debido a que la conversión de índices de prefijo de MySQL no era compatible con MaterializeMySQL. Esto corrige #15187 y #17912 #17944 (Winter Zhang).
  • Se corrigió un problema por el que la optimización de consultas producía resultados incorrectos si la consulta contenía ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
  • Se corrigió un posible segfault en la función de agregado topK. Esto cierra #17404. #17845 (Maksim Kita).
  • Se corrigió que la tabla system.stack_trace apareciera vacía cuando el servidor se ejecutaba en modo daemon. #17630 (Amos Bird).

Lanzamiento de ClickHouse v20.12.3.3-estable, 2020-12-13

Cambio incompatible con versiones anteriores

  • Se habilita use_compact_format_in_distributed_parts_names de forma predeterminada (consulta la documentación de referencia). #16728 (Azat Khuzhin).
  • Se aceptan configuraciones de usuario relacionadas con los formatos de archivo (p. ej., format_csv_delimiter) en la cláusula SETTINGS al crear una tabla que utiliza el motor File, y estas configuraciones se usan en todos los INSERT y SELECT. Los cambios en la configuración del formato de archivo realizados en la sesión actual del usuario, o en la cláusula SETTINGS de una consulta DML, ya no afectan a la consulta. #16591 (Alexander Kuzmenkov).

Nueva funcionalidad

  • Se añade compatibilidad con la compresión/descompresión *.xz. Permite usar *.xz en la función file(). Esto cierra #8828. #16578 (Abi Palagashvili).
  • Se introduce la consulta ALTER TABLE ... DROP|DETACH PART 'part_name'. #15511 (nvartolomei).
  • Se añadió una nueva sintaxis ALTER UPDATE/DELETE IN PARTITION. #13403 (Vladimir Chebotarev).
  • Permite formatear tuplas con nombre como JSON objects al usar formatos JSON de entrada/salida, controlado por la configuración output_format_json_named_tuples_as_objects, desactivada de forma predeterminada. #17175 (Alexander Kuzmenkov).
  • Añade la posibilidad de introducir el valor de un enum como su id en los formatos TSV y CSV de forma predeterminada. #16834 (Kruglov Pavel).
  • Añade compatibilidad con COLLATE para Nullable, LowCardinality, Array y Tuple, cuando el tipo anidado es String. También refactoriza el código asociado con collations en ColumnString.cpp. #16273 (Kruglov Pavel).
  • La nueva función tcpPort devuelve el puerto TCP en el que escucha este server. #17134 (Ivan).
  • Añade nuevas funciones matemáticas: acosh, asinh, atan2, atanh, cosh, hypot, log1p, sinh. #16636 (Konstantin Malanchev).
  • Posibilidad de distribuir las merges entre distintas réplicas. Introduce la configuración de MergeTree execute_merges_on_single_replica_time_threshold. #16424 (filimonov).
  • Añade la configuración aggregate_functions_null_for_empty para compatibilidad con el estándar SQL. Esta opción reescribirá todas las función de agregación de una consulta, añadiéndoles el sufijo -OrNull. Implementa 10273. #16123 (flynn).
  • Se actualizó el parsing de DateTime y DateTime64 para aceptar el formato literal de fecha como cadena. #16040 (Maksim Kita).
  • Permite cambiar la ruta al archivo de history en clickhouse-client mediante el parámetro --history_file. #15960 (Maksim Kita).

Corrección de errores

  • Corrige el problema por el que el servidor puede dejar de aceptar conexiones en casos muy raros. #17542 (Amos Bird).
  • Se corrigió el error Function not implemented al ejecutar la consulta RENAME en la base de datos Atomic cuando ClickHouse se ejecutaba en Windows Subsystem for Linux. Corrige #17661. #17664 (tavplubix).
  • No restaurar las partes desde WAL si in_memory_parts_enable_wal está deshabilitado. #17802 (detailyang).
  • se corrige la inicialización incorrecta de max_compress_block_size en MergeTreeWriterSettings con min_compress_block_size. #17833 (flynn).
  • El mensaje de excepción sobre el tamaño máximo de la tabla que se podía eliminar se mostraba de forma incorrecta. #17764 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un posible fallo de segmentación cuando no había suficiente espacio al insertar en la tabla Distributed. #17737 (tavplubix).
  • Se solucionó un problema por el que ClickHouse no podía reanudar la conexión con los servidores MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
  • Podía determinarse de forma incorrecta si el clúster tenía replicación circular (cruzada) o no al ejecutar una consulta ON CLUSTER, debido a una condición de carrera cuando pool_size > 1. Se ha corregido. #17640 (tavplubix).
  • La excepción fmt::v7::format_error puede registrarse en segundo plano para las tablas MergeTree. Esto corrige #17613. #17615 (alexey-milovidov).
  • Cuando clickhouse-client se usaba en modo interactivo con consultas de varias líneas, el comentario de una sola línea se extendía por error hasta el final de la consulta. Esto corrige #13654. #17565 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el bloqueo de la consulta ALTER cuando la mutación correspondiente se cancelaba en una réplica diferente. Corrige #16953. #17499 (alesapin).
  • Se corrige un problema por el que ClickHouse subestimaba el tamaño de la caché de marcas. Esto puede ocurrir cuando hay muchos archivos muy pequeños con marcas. #17496 (alesapin).
  • Se corrige ORDER BY con la configuración optimize_redundant_functions_in_order_by habilitada. #17471 (Anton Popov).
  • Corrige los duplicados después de DISTINCT, que podían producirse debido a una optimización incorrecta. Soluciona #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige un bloqueo al leer de la tabla JOIN con tipos LowCardinality. Corrige #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el desbordamiento de pila en toInt256(inf). Int256 es una funcionalidad experimental. Se cerró #17235. #17257 (flynn).
  • Se corrige un posible error Unexpected packet Data received from client registrado en consultas de Distributed con LIMIT. #17254 (Azat Khuzhin).
  • Corrige la invalidación del índice Set cuando hay columnas constantes en la subconsulta. Esto corrige #17246. #17249 (Amos Bird).
  • Se corrige un posible análisis incorrecto del índice cuando los tipos de la comparación del índice son distintos. Esto corrige #17122. #17145 (Amos Bird).
  • Se corrige la comparación de ColumnConst que provocaba un fallo. Esto corrige #17088 . #17135 (Amos Bird).
  • Varias correcciones en MaterializeMySQL (característica experimental). Corrige #16923 Corrige #15883 Corrige el fallo de SYNC de MaterializeMySQL al modificar el binlog_checksum de MySQL. #17091 (Winter Zhang).
  • Se corrige un error por el que las consultas ON CLUSTER podían quedarse bloqueadas indefinidamente en tablas ReplicatedMergeTree no líderes. #17089 (alesapin).
  • Se corrigió un cierre inesperado en la consulta CREATE TABLE ... AS some_table cuando some_table se había creado con AS table_function(). Corrige #16944. #17072 (tavplubix).
  • Corrección de un error en la implementación incompleta de la función fuzzBits, problema relacionado: #16980. #17051 (hexiaoting).
  • Se corrige libunwind de LLVM en el caso en que el registro CFA es RAX. Este es el error de libunwind de LLVM. Ya tenemos soluciones alternativas para este error. #17046 (alexey-milovidov).
  • Evitar errores de red innecesarios en consultas remotas que pueden cancelarse durante la ejecución, como las consultas con LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió la configuración optimize_distributed_group_by_sharding_key (deshabilitada de forma predeterminada) para consultas con solo OFFSET. #16996 (Azat Khuzhin).
  • Corrección para las tablas Merge sobre tablas Distributed con JOIN. #16993 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un resultado incorrecto en enteros grandes (128 y 256 bits) al hacer CAST desde double. La compatibilidad con enteros grandes es experimental. #16986 (Mike).
  • Se corrige un posible fallo del servidor tras ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewType cuando SELECT tiene una expresión WHERE sobre la columna que se está modificando y la operación ALTER aún no ha finalizado. #16968 (Amos Bird).
  • La información de autoría no se calculó correctamente en clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió la optimización de ORDER BY con funciones monótonas. Corrige #16107. #16956 (Anton Popov).
  • Se corrigió la optimización de group by con la opción optimize_aggregators_of_group_by_keys habilitada y joins. Corrige #12604. #16951 (Anton Popov).
  • Corrige el posible error Illegal type of argument en consultas con ORDER BY. Corrige #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige código inusual en InterpreterShowAccessQuery. #16866 (tavplubix).
  • Se evitan bloqueos del servidor de ClickHouse al usar la función timeSeriesGroupSum. La función se eliminó de las versiones más recientes de ClickHouse. #16865 (filimonov).
  • Se corrigen cierres inesperados silenciosos poco frecuentes cuando el perfilador de consultas está activado y ClickHouse está instalado en un sistema operativo con una versión de glibc que tiene (supuestamente) tablas de desenrollado asíncrono defectuosas para algunas funciones. Esto corrige #15301. Esto corrige #13098. #16846 (alexey-milovidov).
  • Se corrige un bloqueo al usar any sin argumentos. Esto corresponde a #16803 . cc @azat. #16826 (Amos Bird).
  • Si no se puede asignar memoria al escribir los metadatos de la tabla en disco, se puede generar un archivo de metadatos corrupto. #16772 (alexey-milovidov).
  • Se corrige una optimización trivial de consultas con predicado de partición. #16767 (Azat Khuzhin).
  • Corrige el operador IN en varias columnas y tuplas con la configuración transform_null_in activada. Soluciona #15310. #16722 (Anton Popov).
  • Devuelve el número de filas afectadas para las consultas INSERT a través del protocolo MySQL. Antes, ClickHouse siempre devolvía 0; esto ya se ha corregido. Corrige #16605. #16715 (Winter Zhang).
  • Se corrige el fallo en la consulta remota al usar la función de agregación con el sufijo ‘if’. Corrige #16574 Corrige #16231 #16610 (Winter Zhang).
  • Corrige el comportamiento incoherente causado por select_sequential_consistency en la consulta count trivial optimizada y en system.tables. #16309 (Hao Chen).

Mejora

  • Elimina las partes vacías después de que TTL, una mutación o el algoritmo de fusión collapsing las hayan depurado. #16895 (Anton Popov).
  • Se habilita el formato compacto de directorios para los envíos asíncronos en tablas Distributed: use_compact_format_in_distributed_parts_names está establecido en 1 de forma predeterminada. #16788 (Azat Khuzhin).
  • Abortar la carga multiparte si no se escribió ningún dato en S3. #16840 (Pavel Kovalenko).
  • Resolver de nuevo la IP de format_avro_schema_registry_url en caso de errores. #16985 (filimonov).
  • Enmascarar la contraseña en data_path de system.distribution_queue. #16727 (Azat Khuzhin).
  • Generar un error cuando el transformador de columnas intente reemplazar una columna inexistente. #16183 (hexiaoting).
  • Desactive el análisis en paralelo cuando no haya suficiente memoria para que todos los hilos trabajen simultáneamente. También pueden producirse excepciones como “Memory limit exceeded” cuando alguien intente insertar filas extremadamente grandes (> min_chunk_bytes_for_parallel_parsing), porque cada fragmento que se analiza debe ser un conjunto independiente de cadenas (una o más). #16721 (Nikita Mikhaylov).
  • El script de instalación siempre debe crear subdirectorios en los directorios de configuración. Esto solo es relevante para el build de Docker con una configuración personalizada. #16936 (filimonov).
  • Se corrige la gramática del mensaje de error en los formatos de entrada JSONEachRow, JSONCompactEachRow y RegexpRow. #17205 (nico piderman).
  • Establecer los parámetros predeterminados host y port de SOURCE(CLICKHOUSE(...)) en la instancia actual y el valor predeterminado de user en 'default'. #16997 (vdimir).
  • Mostrar un mensaje de error descriptivo al ejecutar ATTACH/DETACH TABLE <DICTIONARY>. Antes de este PR, detach table <dict> funcionaba, pero generaba metadatos en memoria malformados. #16885 (Amos Bird).
  • Se agregó cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW(). #16845 (Azat Khuzhin).
  • El servidor se negaba a iniciarse y mostraba un mensaje de excepción si se proporcionaba una configuración incorrecta (metric_log.collect_interval_milliseconds is missing). #16815 (Ivan).
  • Mejor mensaje de excepción cuando falta la configuración de DDL distribuido. Esto corrige #5075. #16769 (Nikita Mikhaylov).
  • Mejora de usabilidad: mejores sugerencias en el mensaje de error de sintaxis cuando la expresión CODEC está colocada incorrectamente en la consulta CREATE TABLE. Esto corrige #12493. #16768 (alexey-milovidov).
  • Eliminar los directorios vacíos de async INSERT al iniciar el motor Distributed. #16729 (Azat Khuzhin).
  • Solución alternativa para usar S3 con un servidor nginx como proxy. Actualmente, Nginx no acepta URL con una ruta vacía, como http://domain.com?delete, pero la versión estándar de aws-sdk-cpp genera este tipo de URL. Este commit usa una versión parcheada de aws-sdk-cpp, que en estos casos genera URL con ”/” como ruta, como http://domain.com/?delete. #16709 (ianton-ru).
  • Permite que las funciones reinterpretAs* funcionen con enteros y números de coma flotante del mismo tamaño. Implementa 16640. #16657 (flynn).
  • Ahora, la configuración de <auxiliary_zookeepers> se puede cambiar en config.xml y recargar sin reiniciar el servidor. #16627 (Amos Bird).
  • Soporte para SNI en conexiones HTTPS a recursos remotos. Esto permitirá conectarse a servidores de Cloudflare que requieren SNI. Esto corrige #10055. #16252 (alexey-milovidov).
  • Hace posible conectarse al endpoint seguro de clickhouse-server, que requiere SNI. Esto es posible cuando clickhouse-server está alojado detrás de un proxy TLS. #16938 (filimonov).
  • Se corrige un posible desbordamiento de pila si se crea un ciclo de vistas materializadas. Esto cierra #15732. #16048 (alexey-milovidov).
  • Simplifica la implementación del procesamiento de tareas en segundo plano para la familia de motores de tabla MergeTree. No debería haber cambios visibles para el usuario. #15983 (alesapin).
  • Mejora para MaterializeMySQL (característica experimental). Lanza una excepción sobre los privilegios de sincronización necesarios cuando el usuario de sincronización de MySQL tiene privilegios incorrectos. #15977 (TCeason).
  • Se modificó indexOf() para que usara BloomFilter. #14977 (achimbab).

Mejora del rendimiento

  • Se utiliza el algoritmo Floyd-Rivest; es el mejor para el caso de uso de ordenación parcial en ClickHouse. Los benchmarks están en https://github.com/danlark1/miniselect y aquí. #16825 (Danila Kutenin).
  • Ahora la familia de motores ReplicatedMergeTree utiliza un thread pool independiente para los fetches replicados. El tamaño del pool está limitado por la configuración background_fetches_pool_size, que puede ajustarse reiniciando el servidor. El valor predeterminado de esta configuración es 3, lo que significa que el número máximo de fetches en paralelo es 3 (y permite aprovechar una red de 10G). Corrige #520. #16390 (alesapin).
  • Se corrigió el crecimiento descontrolado del estado de quantileTDigest. #16680 (hrissan).
  • Se añadió la descripción de la subconsulta VIEW a EXPLAIN. Se limitó la optimización push down para VIEW. Se añadieron réplicas locales de Distributed al plan de consulta. #14936 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order con max_threads > 0 y una expression en ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el rendimiento de lectura desde tablas Merge sobre una gran cantidad de tablas MergeTree. Corrige #7748. #16988 (Anton Popov).
  • Ahora podemos descartar particiones de forma segura con coincidencia exacta. Caso útil: supongamos que la tabla está particionada por intHash64(x) % 100 y que la consulta tiene una condición sobre intHash64(x) % 100 literalmente, no sobre x. #16253 (Amos Bird).

Funcionalidad experimental

  • Se agregó el motor de tabla EmbeddedRocksDB (puede usarse para diccionarios). #15073 (sundyli).

mejora de compilación/pruebas/empaquetado

  • Mejoras en la cobertura de pruebas para la compilación de imágenes. #17233 (alesapin).
  • Actualización de los datos de zona horaria integrados a la versión 2020d (también se actualiza cctz a la versión más reciente de la rama master). #17204 (filimonov).
  • Se corrige un reporte de UBSan en Poco. Esto cierra #12719. #16765 (alexey-milovidov).
  • No instrumentar bibliotecas de terceros con UBSan. #16764 (alexey-milovidov).
  • Se corrige un reporte de UBSan en diccionarios de tipo cache. Esto cierra #12641. #16763 (alexey-milovidov).
  • Se corrige un reporte de UBSan al intentar convertir un número de punto flotante infinito en un entero. Esto cierra #14190. #16677 (alexey-milovidov).

Lanzamiento de ClickHouse 20.11

lanzamiento de ClickHouse v20.11.7.16-stable, 2021-03-02

Mejora

  • Se fijaron explícitamente los uid / gid del usuario y del grupo de ClickHouse en las imágenes de clickhouse-server con los valores fijos (101). #19096 (filimonov).

Corrección de errores

  • Corrección de un fallo del índice BloomFilter. Corrige #19757. #19884 (Maksim Kita).
  • Era posible que se produjera un interbloqueo si system.text_log estaba habilitado. Esto corrige #19874. #19875 (alexey-milovidov).
  • En versiones anteriores, argumentos inusuales para la función arrayEnumerateUniq podían provocar un bloqueo o un bucle infinito. Esto cierra #19787. #19788 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un desbordamiento de pila al usar la comparación exacta entre un tipo aritmético y el tipo String. #19773 (tavplubix).
  • Se ha corregido un fallo de segmentación en la función bitmapAndnot. Corrige #19668. #19713 (Maksim Kita).
  • Algunas funciones con enteros grandes pueden causar un segfault. Los enteros grandes son una característica experimental. Esto cierra #19667. #19672 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el resultado incorrecto de la función neighbor para el argumento LowCardinality. Soluciona #10333. #19617 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige el uso después de liberar de CompressedWriteBuffer en Connection tras la desconexión. #19599 (Azat Khuzhin).
  • La consulta DROP/DETACH TABLE table ON CLUSTER cluster SYNC podía bloquearse; ya se ha solucionado. Corrige #19568. #19572 (tavplubix).
  • Corrección de la expresión id en la consulta CREATE DICTIONARY. #19571 (Maksim Kita).
  • Se corrige SIGSEGV con merge_tree_min_rows_for_concurrent_read/merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read=0/UINT64_MAX. #19528 (Azat Khuzhin).
  • Era posible un desbordamiento de búfer (durante la lectura de memoria) si se llamaba a la función addMonth con argumentos especialmente diseñados. Esto corrige #19441. Esto corrige #19413. #19472 (alexey-milovidov).
  • Marcar el lote distribuido como dañado si hay un bloque de datos vacío en uno de los archivos. #19449 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un posible desbordamiento de búfer en la biblioteca Uber H3. Véase https://github.com/uber/h3/issues/392. Esto cierra #19219. #19383 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió la columna _state de system.parts (LOGICAL_ERROR al consultar esta columna debido a un orden incorrecto). #19346 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige el error Cannot convert column now64() because it is constant but values of constants are different in source and result. Continuación de #7156. #19316 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige un error por el que las consultas ALTER y DROP ejecutadas de forma concurrente podían quedarse bloqueadas al procesar una tabla ReplicatedMergeTree. #19237 (alesapin).
  • Se corrige la lectura infinita desde un archivo en formato ORC (introducida en #10580). Corrige #19095. #19134 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige un error de arranque cuando ClickHouse no podía leer el códec de compresión de LowCardinality(Nullable(...)) y lanzaba la excepción Attempt to read after EOF. Corrige #18340. #19101 (alesapin).
  • Se corrigió el error There is no checkpoint al insertar datos a través de la interfaz HTTP con el formato Template o CustomSeparated. Corrige #19021. #19072 (tavplubix).
  • Restringir las consultas MODIFY TTL para las tablas MergeTree creadas con la sintaxis anterior. Antes, la consulta se ejecutaba correctamente, pero en realidad no tenía ningún efecto. #19064 (Anton Popov).
  • Asegúrese de que groupUniqArray devuelva el tipo correcto para un argumento de tipo Enum. Esto cierra #17875. #19019 (alexey-milovidov).
  • Corrige el posible error Expected single dictionary argument for function al usar la función ignore con el argumento LowCardinality. Corrige #14275. #19016 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige la inserción de una columna LowCardinality en una tabla con el motor TinyLog. Corrige #18629. #19010 (Nikolai Kochetov).
  • Deshabilite optimize_move_functions_out_of_any porque la optimización no siempre es correcta. Esto resuelve #18051. Esto resuelve #18973. #18981 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un interbloqueo muy poco frecuente durante el cierre. #18977 (tavplubix).
  • Se corrige un error por el que una mutación con texto con caracteres de escape (como ALTER ... UPDATE e = CAST('foo', 'Enum8(\'foo\' = 1')) se serializaba incorrectamente. Corrige #18878. #18944 (alesapin).
  • Attach partition debería restablecer la mutación. #18804. #18935 (fastio).
  • Se corrige un posible bloqueo al apagar clickhouse-local. Esto corrige #18891. #18893 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el combinador *If con función unaria y tipos Nullable. #18806 (Azat Khuzhin).
  • Los INSERT distribuidos asíncronos pueden ser rechazados por el servidor si la configuración network_compression_method se establece globalmente en un valor distinto del predeterminado. Esto corrige #18741. #18776 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el error Attempt to read after eof al intentar hacer CAST de NULL de Nullable(String) a Nullable(Decimal(P, S)). Ahora la función CAST devuelve NULL cuando no puede analizar un valor decimal a partir de una cadena Nullable. Corrige #7690. #18718 (Winter Zhang).
  • Se corrigió Logger cuando el tamaño de los argumentos no coincidía. #18717 (sundyli).
  • Se añade compatibilidad con el tipo de dato FixedString. Se obtiene esta excepción “Code: 50, e.displayText() = DB::Exception: Unsupported type FixedString(1)” al replicar datos de MySQL a ClickHouse. Este parche corrige el error #18450. También corrige #6556. #18553 (awesomeleo).
  • Se corrigió un posible error Pipeline stuck al usar ORDER BY después de una subconsulta con un join RIGHT o FULL. #18550 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige un error que podía hacer que las consultas ALTER quedaran bloqueadas tras cancelar la mutación correspondiente. Detectado por thread fuzzer. #18518 (alesapin).
  • Se deshabilita la escritura con AIO durante las operaciones de merge porque, en casos extremadamente raros, puede provocar corrupción de datos en las columnas de la clave primaria durante el proceso. #18481 (alesapin).
  • Deshabilitar el plegado de constantes en las subconsultas durante la etapa de análisis cuando no se pueda calcular el resultado. #18446 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el error value is too short al ejecutar las funciones toType(...) (toDate, toUInt32, etc.) con un argumento de tipo Nullable(String). Ahora, estas funciones devuelven NULL en caso de error de análisis en lugar de generar una excepción. Corrige #7673. #18445 (tavplubix).
  • Restringir las fusiones de partes wide a compact. En caso de fusión vertical, esto producía una parte de resultado corrupta. #18381 (Anton Popov).
  • Se corrige el llenado de la tabla system.settings_profile_elements. Este PR corrige #18231. #18379 (Vitaly Baranov).
  • Se corrige el análisis de índices en funciones binarias con un argumento constante, que provocaba resultados de consulta incorrectos. Esto corrige #18364. #18373 (Amos Bird).
  • Corrige posibles fallos en funciones de agregación con el combinador Distinct al usar agregación en dos niveles. Corrige #17682. #18365 (Anton Popov).
  • SELECT count() FROM table ahora puede ejecutarse si se puede seleccionar cualquier columna de la table. Este PR corrige #10639. #18233 (Vitaly Baranov).
  • SELECT JOIN ahora requiere el privilegio SELECT sobre cada una de las tablas del JOIN. Este PR corrige #17654. #18232 (Vitaly Baranov).
  • Corrige un posible resultado incompleto en la consulta al leer desde MergeTree* en caso de backoff en la lectura (mensaje <Debug> MergeTreeReadPool: Will lower number of threads en los logs). Se introdujo en #16423. Corrige #18137. #18216 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige el error por el que la consulta MODIFY COLUMN ... REMOVE TTL en realidad no eliminaba el TTL de la columna. #18130 (alesapin).
  • Corrige las funciones no deterministas en el optimizador de predicados. Esto corrige #17244. #17273 (Winter Zhang).
  • La mutación podía quedar bloqueada esperando una parte inexistente después de MOVE o REPLACE PARTITION o, en casos excepcionales, después de DETACH o DROP PARTITION. Se ha corregido. #15537 (tavplubix).

Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

  • Actualización de la información sobre zonas horarias a la versión 2020e. #18531 (alesapin).

Lanzamiento de ClickHouse v20.11.6.6-stable, 2020-12-24

Corrección de errores

  • Se corrigió un problema por el que el proceso clickhouse-odbc-bridge no era accesible para el servidor en máquinas con pila dual IPv4/IPv6, y otro problema por el que las actualizaciones del Diccionario ODBC se realizaban mediante consultas mal formadas y/o provocaban fallos. Esto posiblemente resuelva #14489. #18278 (Denis Glazachev).
  • Se corrigió la comparación de claves entre los tipos Enum e Int. Con esto se corrige #17989. #18214 (Amos Bird).
  • Se corrigió el fallo al convertir la clave única en el engine de base de datos MaterializeMySQL. Esto corrige #18186 y #16372 #18211 (Winter Zhang).
  • Se corrigió std::out_of_range: basic_string al analizar la URL de S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
  • Se solucionó el problema por el que algunas tablas no se sincronizaban con ClickHouse desde MySQL debido a que MaterializeMySQL no admitía la conversión de índices de prefijo de MySQL. Esto corrige #15187 y #17912 #17944 (Winter Zhang).
  • Se corrigió el problema por el que la optimización de consultas producía resultados incorrectos si la consulta contenía ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
  • Corrige un posible fallo de segmentación en la función de agregación topK. Esto cierra #17404. #17845 (Maksim Kita).
  • No restaurar las partes desde WAL si in_memory_parts_enable_wal está deshabilitado. #17802 (detailyang).
  • Se corrigió un problema que se producía cuando ClickHouse no conseguía reanudar la conexión con servidores MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
  • Se corrigió el comportamiento inconsistente de optimize_trivial_count_query al usar un predicado de partición. #17644 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el problema de que la tabla system.stack_trace apareciera vacía cuando el servidor se ejecutaba en modo daemon. #17630 (Amos Bird).
  • Se corrigió el comportamiento por el que la excepción fmt::v7::format_error podía registrarse en segundo plano para las tablas MergeTree. Esto corrige #17613. #17615 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el comportamiento de clickhouse-client al usarse en modo interactivo con consultas de varias líneas, cuando un comentario de una sola línea se extendía erróneamente hasta el final de la consulta. Esto corrige #13654. #17565 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el problema que, en casos muy poco frecuentes, podía hacer que el servidor dejara de aceptar conexiones. #17542 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el bloqueo de la consulta ALTER cuando la mutación correspondiente se cancelaba en otra réplica. Esto corrige #16953. #17499 (alesapin).
  • Se corrigió un error por el que ClickHouse subestimaba el tamaño de la caché de marcas. Esto puede ocurrir cuando hay muchos archivos muy pequeños con marcas. #17496 (alesapin).
  • Se corrigió ORDER BY cuando está habilitada la configuración optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
  • Se corrigieron los duplicados después de DISTINCT, que podían producirse debido a una optimización incorrecta. Esto corrige #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió un fallo al leer una tabla JOIN con tipos LowCardinality. Esto corrige #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió la invalidación del índice Set cuando hay columnas const en la subconsulta. Esto corrige #17246 . #17249 (Amos Bird).
  • Se corrigió un posible análisis incorrecto de índices cuando los tipos en la comparación del índice son diferentes. Esto corrige #17122. #17145 (Amos Bird).
  • Se corrigió la comparación de ColumnConst que provocaba un bloqueo. Esto corrige #17088 . #17135 (Amos Bird).
  • Se corrigió un error por el que las consultas ON CLUSTER podían quedar bloqueadas indefinidamente en ReplicatedMergeTreeTables no líderes. #17089 (alesapin).
  • Se corrigió un error detectado por el fuzzer en la función fuzzBits. Esto corrige #16980. #17051 (hexiaoting).
  • Evita errores de red innecesarios en consultas remotas que pueden cancelarse durante la ejecución, como las consultas con LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un resultado incorrecto en enteros grandes (128 y 256 bits) al convertir desde double. #16986 (Mike).
  • Resolver de nuevo la IP de format_avro_schema_registry_url en caso de errores. #16985 (filimonov).
  • Se corrigió un posible cierre inesperado del servidor después de ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewType cuando SELECT tiene una expresión WHERE sobre la columna que se está modificando y la alteración todavía no ha terminado. #16968 (Amos Bird).
  • La información de blame no se calculó correctamente en clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió la optimización de ORDER BY con funciones monótonas. Soluciona #16107. #16956 (Anton Popov).
  • Se corrigió la optimización de group by con la configuración optimize_aggregators_of_group_by_keys habilitada y en consultas con JOIN. Esto corrige #12604. #16951 (Anton Popov).
  • El script de instalación siempre debe crear subdirectorios en las carpetas de configuración. Esto solo es relevante para la build de Docker con configuración personalizada. #16936 (filimonov).
  • Se corrigió un posible error de Illegal type of argument en consultas con ORDER BY. Esto corrige #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
  • Cancelar la carga multiparte si no se escribieron datos en WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
  • Se corrigió un cierre inesperado al usar any sin argumentos. Esto corrige #16803. #16826 (Amos Bird).
  • Se corrigió el comportamiento por el que ClickHouse siempre devolvía 0 en lugar del número de filas afectadas en las consultas INSERT a través del protocolo MySQL. Esto corrige #16605. #16715 (Winter Zhang).
  • Se solucionó el crecimiento descontrolado de TDigest. #16680 (hrissan).
  • Se corrigió el fallo de la consulta remota al usar el sufijo if en una función de agregación. Esto corrige #16574, #16231 y #16610 (Winter Zhang).
  • Se corrigió el comportamiento inconsistente provocado por select_sequential_consistency en la consulta optimizada de conteo trivial y en system.tables. #16309 (Hao Chen).
  • Generar un error al usar ColumnTransformer replace con una columna inexistente. #16183 (hexiaoting).

Lanzamiento de ClickHouse v20.11.3.3-stable, 2020-11-13

Corrección de errores

  • Se corrigen fallos silenciosos poco frecuentes cuando el perfilador de consultas está activado y ClickHouse está instalado en un sistema operativo con una versión de glibc que tiene tablas de desenrollado asíncrono (supuestamente) defectuosas para algunas funciones. Esto corrige #15301. Esto corrige #13098. #16846 (alexey-milovidov).

lanzamiento de ClickHouse v20.11.2.1, 2020-11-11

Cambio incompatible con versiones anteriores

  • Si se especificaba algún profile en la sección de configuración distributed_ddl, este perfil podía sobrescribir la configuración del perfil default al iniciar el servidor. Esto se ha corregido; ahora la configuración de las consultas DDL distribuidas no debería afectar a la configuración global del servidor. #16635 (tavplubix).
  • Se restringe el uso de tipos de datos no comparables (como AggregateFunction) en claves (clave de ordenación, clave primaria, clave de partición, etc.). #16601 (alesapin).
  • Se eliminan las consultas ANALYZE y AST, y la configuración enable_debug_queries pasa a estar obsoleta, ya que ahora forma parte de la consulta EXPLAIN, que ofrece toda esa funcionalidad. #16536 (Ivan).
  • Las funciones de agregación boundingRatio, rankCorr, retention, timeSeriesGroupSum, timeSeriesGroupRateSum, windowFunnel pasaron por error a no distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Ahora sus nombres vuelven a distinguir entre mayúsculas y minúsculas, como estaba previsto. Solo las funciones definidas en el estándar SQL, o creadas para compatibilidad con otros DBMS, así como funciones similares a estas, deberían no distinguir entre mayúsculas y minúsculas. #16407 (alexey-milovidov).
  • La función rankCorr ahora devuelve nan cuando no hay datos suficientes #16124. #16135 (hexiaoting).
  • Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el cluster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a la 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas mientras hay versiones más nuevas en ejecución puede provocar errores Part ... intersects previous part. Para evitar este error, primero instale los paquetes más recientes de clickhouse-server en todos los nodos del cluster y después reinícielos (de este modo, cuando se reinicie clickhouse-server, se iniciará con la nueva versión).

funcionalidad nueva

  • Se añadió compatibilidad con LDAP como directorio de usuarios para usuarios que no existen localmente. #12736 (Denis Glazachev).
  • Se añade la tabla system.replicated_fetches, que muestra las operaciones de fetch en segundo plano que se están ejecutando actualmente. #16428 (alesapin).
  • Se añadió la configuración date_time_output_format. #15845 (Maksim Kita).
  • Se añadió una interfaz web mínima a ClickHouse. #16158 (alexey-milovidov).
  • Permite leer o escribir un único mensaje protobuf de una sola vez (sin delimitadores de longitud). #15199 (filimonov).
  • Se añadió compatibilidad inicial con OpenTelemetry. ClickHouse ahora acepta cabeceras traceparent de OpenTelemetry a través de los protocolos Native y HTTP, y en algunos casos las propaga a servicios downstream. Los spans de traza de las consultas ejecutadas se guardan en la tabla system.opentelemetry_span_log. #14195 (Alexander Kuzmenkov).
  • Permite especificar la clave primaria en la lista de columnas de la consulta CREATE TABLE. Esto es necesario para mantener la compatibilidad con otros dialectos SQL. #15823 (Maksim Kita).
  • Implementar OFFSET offset_row_count {ROW | ROWS} FETCH {FIRST | NEXT} fetch_row_count {ROW | ROWS} {ONLY | WITH TIES} en la consulta SELECT con ORDER BY. Esta es la forma estándar de SQL para especificar LIMIT. #15855 (hexiaoting).
  • La función errorCodeToName: devuelve el nombre de la variable del error (útil para analizar query&#95;log y similares). La tabla system.errors: muestra cuántas veces se han producido errores (respeta system_events_show_zero_values). #16438 (Azat Khuzhin).
  • Se añadió la función untuple, una función especial que puede introducir nuevas columnas en la lista SELECT al expandir una tupla nombrada. #16242 (Nikolai Kochetov, Amos Bird).
  • Ahora podemos pasar identificadores mediante parámetros de consulta. Estos parámetros también pueden usarse como objetos de tabla o columnas. #16594 (Amos Bird).
  • Se añadió compatibilidad con enteros grandes (UInt256, Int128, Int256) y con el tipo de dato UUID para el índice BloomFilter de MergeTree. Los enteros grandes son una funcionalidad experimental. #16642 (Maksim Kita).
  • Se añade la función farmFingerprint64 (hash no criptográfico de cadenas). #16570 (Jacob Hayes).
  • Se añade log_queries_min_query_duration_ms; solo las consultas más lentas que el valor establecido en esta configuración irán a query_log/query_thread_log (es decir, algo como slow_query_log en MySQL). #16529 (Azat Khuzhin).
  • Posibilidad de crear una imagen de Docker a partir de Alpine. Usa un binario precompilado y componentes de glibc de Ubuntu 20.04. #16479 (filimonov).
  • Se añadieron las funciones CAST toUUIDOrNull y toUUIDOrZero. #16337 (Maksim Kita).
  • Se añade la configuración max_concurrent_queries_for_all_users; consulta #6636 para ver casos de uso. #16154 (nvartolomei).
  • Se añade una nueva opción print_query_id a clickhouse-client. Permite generar cadenas arbitrarias con el id de consulta actual generado por el cliente. Además, el id de consulta ahora se imprime en clickhouse-client de forma predeterminada. #15809 (Amos Bird).
  • Se añaden las funciones tid y logTrace. Esto cierra #9434. #15803 (flynn).
  • Añade la función formatReadableTimeDelta, que da formato a un intervalo de tiempo como una cadena legible … #15497 (Filipe Caixeta).
  • Se añadió la opción disable_merges para volúmenes en una configuración multidisco. #13956 (Vladimir Chebotarev).

Funcionalidad experimental

  • Nuevas funciones encrypt, aes_encrypt_mysql, decrypt, aes_decrypt_mysql. Estas funciones son lentas, por lo que las consideramos una funcionalidad experimental. #11844 (Vasily Nemkov).

Corrección de errores

  • Enmascarar la contraseña en data&#95;path de system.distribution_queue. #16727 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige el operador IN en varias columnas y tuplas con la configuración transform_null_in activada. Corrige #15310. #16722 (Anton Popov).
  • La configuración max_parallel_replicas funcionaba incorrectamente si la tabla consultada no tenía muestreo. Esto corrige #5733. #16675 (alexey-milovidov).
  • Se corrigen optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order con max_threads > 0 y una expresión en ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
  • El cálculo de las expresiones DEFAULT implicaba posibles colisiones de nombres (aunque era muy poco probable encontrarse con ello). Esto corrige #9359. #16612 (alexey-milovidov).
  • Se corrige la unidad de query_thread_log.query_duration_ms. #16563 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un error al usar MySQL Master -> MySQL Slave -> el motor MaterializeMySQL de ClickHouse. MaterializeMySQL es una característica experimental. #16504 (TCeason).
  • Un argumento especialmente diseñado de la función round con Decimal provocaba una división entera por cero. Esto corrige #13338. #16451 (alexey-milovidov).
  • Se corrige DROP TABLE en Distributed (condición de carrera con INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige el procesamiento de elementos muy grandes en la cola de replicación. Pueden aparecer elementos muy grandes en las consultas ALTER si la estructura de la tabla es extremadamente grande (cerca de 1 MB). Esto corrige #16307. #16332 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el comportamiento incoherente por el que una parte de los datos devueltos podía descartarse porque no se había creado el Set para filtrarlos. #16308 (Nikita Mikhaylov).
  • Corregir dictGet en sharding&#95;key (y en lugares similares, es decir, cuando el contexto de la función se almacena permanentemente). #16205 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige la excepción que se producía en clickhouse-local al intentar ejecutar el comando OPTIMIZE. Corrige #16076. #16192 (filimonov).
  • Corrige la regresión de #15780; por ejemplo, indexOf([1, 2, 3], toLowCardinality(1)) ahora se prohíbe, pero no debería ser así. #16038 (Mike).
  • Corrige un error con la base de datos MySQL. Cuando el servidor MySQL usado como motor de base de datos está caído, algunas consultas generan Exception porque intentan obtener tablas de un servidor no disponible, aunque no es necesario. Por ejemplo, la consulta SELECT ... FROM system.parts debería funcionar solo con tablas MergeTree y no acceder en absoluto a la base de datos MySQL. #16032 (Kruglov Pavel).
  • Ahora se generará una excepción cuando ALTER MODIFY COLUMN ... DEFAULT ... tenga un valor predeterminado incompatible con el tipo de columna. Corrige #15854. #15858 (alesapin).
  • Se corrigieron las funciones IPv4CIDRToRange/IPv6CIDRToRange para que acepten valores const de columnas IP. #15856 (vladimir-golovchenko).

Mejora

  • Trate INTERVAL '1 hour' como equivalente a INTERVAL 1 HOUR, para que sea compatible con Postgres y sistemas similares. Esto corrige #15637. #15978 (flynn).
  • Permite interpretar los valores enum por sus identificadores numéricos en los formatos de entrada CSV, TSV y JSON. #15685 (vivarum).
  • Mejor planificación de las tareas de lectura para la arquitectura JBOD y el almacenamiento MergeTree. Nueva configuración read_backoff_min_concurrency, que actúa como límite inferior del número de hilos de lectura. #16423 (Amos Bird).
  • Se añade la compatibilidad faltante con LowCardinality en el formato Avro. #16521 (Mike).
  • Solución alternativa para usar S3 con un servidor nginx como proxy. Actualmente, Nginx no acepta URL con una ruta vacía, como http://domain.com?delete, pero la versión estándar de aws-sdk-cpp genera este tipo de URL. Este commit usa una versión parcheada de aws-sdk-cpp, que en estos casos genera URL con ”/” como ruta, como http://domain.com/?delete. #16814 (ianton-ru).
  • Mejoras en el diagnóstico de errores de análisis en los datos de entrada. Ahora se proporciona el número de fila en los errores Cannot read all data. #16644 (alexey-milovidov).
  • Se mejora el comportamiento de minMap y maxMap. No se omitirán los valores cero en el resultado. Corrige #16087. #16631 (Ildus Kurbangaliev).
  • Mejora de la actualización de la configuración de ZooKeeper en tiempo de ejecución. #16630 (sundyli).
  • Aplique la cláusula SETTINGS lo antes posible. Esto permite modificar más ajustes en la consulta. Cierra #3178. #16619 (alexey-milovidov).
  • Ahora, el campo event_time_microseconds se almacena como Decimal64, no como UInt64. #16617 (Nikita Mikhaylov).
  • Ahora se pueden usar funciones parametrizadas en el transformador de columnas APPLY. #16589 (Amos Bird).
  • Mejora la planificación de la tarea en segundo plano que elimina los datos de las tablas eliminadas en bases de datos Atomic. Las bases de datos Atomic no crean un enlace simbólico roto al directorio de datos de la tabla si esta en realidad no tiene directorio de datos. #16584 (tavplubix).
  • Las subconsultas en la sección WITH (CTE) pueden hacer referencia a subconsultas previas de la sección WITH por su nombre. #16575 (Amos Bird).
  • Se añadió current_database a system.query_thread_log. #16558 (Azat Khuzhin).
  • Permite recuperar partes ya confirmadas o desactualizadas en la instancia actual y colocarlas en el directorio detached. Es útil al migrar tablas desde otro cluster y tener una correspondencia de N a 1 entre segmentos. También es coherente con la implementación actual de fetchPartition. #16538 (Amos Bird).
  • Múltiples mejoras para RabbitMQ: se corrigió el error de #16263. También se redujo la duración del bucle de eventos. Se añadió una configuración de colas más eficiente. #16426 (Kseniia Sumarokova).
  • Corrige la aserción de depuración en la función quantileDeterministic. En la versión anterior, también podía transferir por la red hasta el doble de datos. Aunque no había ningún error. Esto corrige #15683. #16410 (alexey-milovidov).
  • Se añade la métrica TablesToDropQueueSize. Es igual al número de tablas eliminadas que están pendientes de la eliminación de datos en segundo plano. #16364 (tavplubix).
  • Mejores diagnósticos cuando el cliente ha perdido la conexión. En versiones anteriores, las excepciones Attempt to read after EOF y Broken pipe se registraban en el servidor. En la nueva versión, el mensaje informativo es Client has dropped the connection, cancel the query.. #16329 (alexey-milovidov).
  • Se añadió compatibilidad con total_rows/total_bytes (de system.tables) para los motores de tabla Set/Join. #16306 (Azat Khuzhin).
  • Ahora es posible especificar PRIMARY KEY sin ORDER BY para los motores de tabla de la familia MergeTree. Cierra #15591. #16284 (alesapin).
  • Si el sistema no tiene una carpeta tmp (chroot, configuración incorrecta, etc.), clickhouse-local creará una subcarpeta temporal en el directorio actual. #16280 (filimonov).
  • Se añadió compatibilidad con tipos de datos anidados (como la tupla nombrada) como subtipos. Corrige #15587. #16262 (Ivan).
  • Soporte para database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously/NO DELAY/SYNC en DROP DATABASE. #16127 (Azat Khuzhin).
  • Se añade allow_nondeterministic_optimize_skip_unused_shards (para permitir funciones no deterministas como rand() o dictGet() en la clave de segmentación). #16105 (Azat Khuzhin).
  • Corregir memory_profiler_step/max_untracked_memory para consultas vía HTTP (prueba incluida). Corregir el problema de que ajustar este valor globalmente en la configuración XML tampoco ayuda, ya que esos ajustes no se aplican de todos modos y solo se usa el valor predeterminado (4 MB). Corregir query_id para el ThreadStatus raíz de la consulta HTTP (inicializando QueryScope después de leer query_id). #16101 (Azat Khuzhin).
  • Ahora se permite ejecutar consultas ALTER ... ON CLUSTER independientemente del ajuste <internal_replication> en la configuración del clúster. #16075 (alesapin).
  • Se corrige un problema poco frecuente por el que clickhouse-client podía cerrarse de forma abrupta al salir debido a la carga de sugerencias. Esto corrige #16035. #16047 (alexey-milovidov).
  • Se añadió compatibilidad con la disposición cache para diccionarios de Redis con clave compleja. #15985 (Anton Popov).
  • Se corrige el bloqueo de la consulta (bucle infinito) en caso de una mala configuración (connections_with_failover_max_tries configurado en 0). #15876 (Azat Khuzhin).
  • Cambiar el nivel de algunos mensajes del registro de información a depuración para que los mensajes informativos no aparezcan en cada consulta. Esto cierra #5293. #15816 (alexey-milovidov).
  • Elimina las métricas MemoryTrackingInBackground* para evitar resultados que podrían ser engañosos. Esto corrige #15684. #15813 (alexey-milovidov).
  • Se añaden reintentos de reconexión a la herramienta zookeeper-dump-tree. #15711 (alexey-milovidov).
  • Permite especificar de forma explícita la lista de columnas en la consulta CREATE TABLE table AS table_function(...). Corrige #9249 Corrige #14214. #14295 (tavplubix).

Mejora del rendimiento

  • No fusionar partes entre particiones en SELECT FINAL. #15938 (Kruglov Pavel).
  • Mejorar el rendimiento de las funciones de agregación -OrNull y -OrDefault. #16661 (alexey-milovidov).
  • Mejorar el rendimiento de quantileMerge. En versiones anteriores era exageradamente lento. Esto cierra #1463. #16643 (alexey-milovidov).
  • Mejorar un poco el rendimiento de las funciones lógicas. #16347 (alexey-milovidov).
  • Se mejoró el rendimiento de la asignación de merges en los motores de tabla MergeTree. No debería ser perceptible para el usuario. #16191 (alesapin).
  • Acelerar la carga de los diccionarios hashed/sparse_hashed preasignando la tabla hash. #15454 (Azat Khuzhin).
  • Ahora la optimización trivial de count pasa a ser ligeramente no trivial. Los predicados que contienen la expresión exacta de partición también pueden optimizarse. Esto también corrige #11092, que devuelve un count incorrecto cuando max_parallel_replicas > 1. #15074 (Amos Bird).

Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

  • Añade una comprobación de inestabilidad para las pruebas sin estado. Detectará por adelantado pruebas funcionales potencialmente inestables antes de que se integren. #16238 (alesapin).
  • Usa la versión correcta de croaring en lugar de la amalgamación. #16285 (sundyli).
  • Mejora la generación de archivos de compilación para el sistema de compilación ya.make (Arcadia). #16700 (alexey-milovidov).
  • Añade una herramienta para comprobar archivos binlog de MySQL para el motor de base de datos MaterializeMySQL. MaterializeMySQL es una funcionalidad experimental. #16223 (Winter Zhang).
  • Comprueba el bit de ejecutable en archivos no ejecutables. A menudo se suben por error archivos ejecutables desde Windows. #15843 (alexey-milovidov).
  • Comprueba #pragma once en los archivos de cabecera. #15818 (alexey-milovidov).
  • Corrige el estilo de código no válido &vector[idx] en libhdfs3. Esto corrige la compilación de depuración de libcxx. Véase también https://github.com/ClickHouse-Extras/libhdfs3/pull/8 . #15815 (Amos Bird).
  • Corrige la compilación de una herramienta de ejemplo auxiliar en Mac OS. Ten en cuenta que no compilamos ejemplos en Mac OS en nuestro CI (solo compilamos el binario de ClickHouse), así que es casi seguro que vuelva a romperse. Esto corrige #15804. #15808 (alexey-milovidov).
  • Simplifica el script de inicio de SysV. #14135 (alexey-milovidov).
  • Se añadió boost::program_options a db_generator para mejorar su usabilidad. Esto cierra #15940. #15973 (Nikita Mikhaylov).

Lanzamiento de ClickHouse 20.10

Lanzamiento de ClickHouse v20.10.7.4-stable, 2020-12-24

Corrección de errores

  • Se corrigió un problema por el que el proceso clickhouse-odbc-bridge no era accesible para el servidor en máquinas con pila dual IPv4/IPv6, y otro por el que las actualizaciones del Diccionario ODBC se realizaban mediante consultas malformadas y/o provocaban fallos. Esto posiblemente cierre #14489. #18278 (Denis Glazachev).
  • Corrige la comparación de claves entre tipos Enum e Int. Esto corrige #17989. #18214 (Amos Bird).
  • Se corrigió un fallo al convertir claves únicas en el motor de base de datos MaterializeMySQL. Esto corrige #18186 y #16372 #18211 (Winter Zhang).
  • Se corrigió std::out_of_range: basic_string al analizar URL de S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
  • Se corrigió el problema por el que algunas tablas no se sincronizaban desde MySQL con ClickHouse debido a que MaterializeMySQL no admitía la conversión de índices de prefijo de MySQL. Esto corrige #15187 y #17912 #17944 (Winter Zhang).
  • Corrige un posible fallo de segmentación en la función de agregación topK. Esto cierra #17404. #17845 (Maksim Kita).
  • No restaurar las partes desde WAL si in_memory_parts_enable_wal está deshabilitado. #17802 (detailyang).
  • Se corrigió un problema por el que ClickHouse no podía restablecer la conexión con servidores MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
  • Se corrigió la tabla system.stack_trace vacía cuando el servidor se ejecutaba en modo daemon. #17630 (Amos Bird).
  • Se corrigió el comportamiento cuando clickhouse-client se usa en modo interactivo con consultas de varias líneas y un comentario de una línea se extendía erróneamente hasta el final de la consulta. Esto corrige #13654. #17565 (alexey-milovidov).
  • Se solucionó el problema por el que, en casos muy poco frecuentes, el servidor podía dejar de aceptar conexiones. #17542 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el bloqueo de la consulta ALTER cuando la mutación correspondiente se cancelaba en otra réplica. Esto corrige #16953. #17499 (alesapin).
  • Se corrigió un error por el que se subestimaba el tamaño de la caché de marcas en ClickHouse. Esto puede ocurrir cuando hay muchos archivos muy pequeños con marcas. #17496 (alesapin).
  • Se corrigió ORDER BY cuando está habilitada la configuración optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
  • Se corrigieron los duplicados después de DISTINCT, que podían producirse debido a una optimización incorrecta. Corrige #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió un fallo al leer de la tabla JOIN con tipos LowCardinality. Esto corrige #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió la invalidación del índice Set cuando hay columnas const en la subconsulta. Esto corrige #17246 . #17249 (Amos Bird).
  • Se corrigió la comparación de ColumnConst, que provocaba un cierre inesperado. Esto corrige #17088. #17135 (Amos Bird).
  • Se corrigió un error por el que las consultas ON CLUSTER podían quedar bloqueadas indefinidamente en ReplicatedMergeTreeTables que no son líder. #17089 (alesapin).
  • Se corrigió un error encontrado por el fuzzer en la función fuzzBits. Esto corrige #16980. #17051 (hexiaoting).
  • Evita errores de red innecesarios en las consultas remotas que pueden cancelarse durante la ejecución, como las consultas con LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un resultado incorrecto en enteros grandes (128 y 256 bits) al convertir desde double. #16986 (Mike).
  • Volver a resolver la IP de format_avro_schema_registry_url en caso de error. #16985 (filimonov).
  • Se corrigió un posible cierre inesperado del servidor después de ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewType cuando SELECT tiene una expresión WHERE sobre la columna que se está modificando y la operación ALTER aún no ha finalizado. #16968 (Amos Bird).
  • La información de blame no se calculó correctamente en clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió la optimización de ORDER BY con funciones monótonas. Esto soluciona #16107. #16956 (Anton Popov).
  • Se corrigió la optimización de GROUP BY con la configuración optimize_aggregators_of_group_by_keys habilitada y las operaciones JOIN. Esto corrige #12604. #16951 (Anton Popov).
  • El script de instalación siempre debe crear subdirectorios en los directorios de configuración. Esto solo es relevante para la build de Docker con configuración personalizada. #16936 (filimonov).
  • Se corrige un posible error Illegal type of argument en consultas con ORDER BY. Esto corrige #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
  • Abortar la carga en varias partes si no se escribieron datos en WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
  • Se corrigió un bloqueo al usar any sin argumentos. Esto corrige #16803. #16826 (Amos Bird).
  • Se corrigió el comportamiento por el cual ClickHouse siempre devolvía 0 en lugar del número de filas afectadas en las consultas INSERT a través del protocolo MySQL. Esto corrige #16605. #16715 (Winter Zhang).
  • Se corrigió el crecimiento no controlado de TDigest. #16680 (hrissan).
  • Se corrigió un fallo en las consultas remotas al usar el sufijo if en una función de agregación. Esto corrige #16574, #16231 #16610 (Winter Zhang).

Lanzamiento de ClickHouse v20.10.4.1-stable, 2020-11-13

Corrección de errores

  • Corrige fallos silenciosos poco frecuentes cuando el perfilador de consultas está activado y ClickHouse está instalado en un sistema operativo con una versión de glibc que tiene tablas de desenrollado asíncrono (supuestamente) defectuosas para algunas funciones. Esto corrige #15301. Esto corrige #13098. #16846 (alexey-milovidov).
  • Corrige el operador IN en varias columnas y tuplas con la configuración transform_null_in habilitada. Corrige #15310. #16722 (Anton Popov).
  • Esto corregirá optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order con max_threads>0 y una expresión en ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
  • Ahora, al analizar AVRO en la entrada, se elimina LowCardinality del tipo. Corrige #16188. #16521 (Mike).
  • Corrige el rápido crecimiento de los metadatos al usar MySQL Master -> MySQL Slave -> ClickHouse MaterializeMySQL Engine, con slave_parallel_worker habilitado en MySQL Slave, reduciendo correctamente los conjuntos GTID. Esto corrige #15951. #16504 (TCeason).
  • Corrige DROP TABLE para Distributed (condición de carrera con INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
  • Corrige el procesamiento de entradas muy grandes en la cola de replicación. Estas entradas pueden aparecer en consultas ALTER si la estructura de la tabla es extremadamente grande (cerca de 1 MB). Esto corrige #16307. #16332 (alexey-milovidov).
  • Corrige un error con una base de datos MySQL. Cuando el MySQL server usado como database engine no está disponible, algunas consultas generan una Exception porque intentan obtener tablas de un server deshabilitado, aunque no es necesario. Por ejemplo, la consulta SELECT ... FROM system.parts debería funcionar solo con tablas MergeTree y no acceder en absoluto a la base de datos MySQL. #16032 (Kruglov Pavel).

Mejora

  • Solución alternativa para usar S3 con un servidor nginx como proxy. Actualmente, Nginx no acepta URL con una ruta vacía como http://domain.com?delete, pero la versión estándar de aws-sdk-cpp genera este tipo de URL. Este commit usa una versión parcheada de aws-sdk-cpp, que en estos casos genera URL con ”/” como ruta, como http://domain.com/?delete. #16813 (ianton-ru).

Lanzamiento de ClickHouse v20.10.3.30, 2020-10-28

Cambio incompatible con versiones anteriores

  • Marcar multiple_joins_rewriter_version como obsoleto. Eliminar la primera versión del reescritor de joins. #15472 (Artem Zuikov).
  • Cambiar el valor predeterminado de la configuración format_regexp_escaping_rule (está relacionada con el formato Regexp) a Raw (es decir, leer el subpatrón completo como un valor) para que el comportamiento se ajuste más a lo que esperan los usuarios. #15426 (alexey-milovidov).
  • Añadir compatibilidad con comentarios multilínea anidados /* comment /* comment */ */ en SQL. Esto se ajusta al estándar SQL. #14655 (alexey-milovidov).
  • Se añadieron ajustes de MergeTree (max_replicated_merges_with_ttl_in_queue y max_number_of_merges_with_ttl_in_pool) para controlar la cantidad de merges con TTL en el background pool y en la cola de replicación. Este cambio rompe la compatibilidad con versiones anteriores solo si usa TTL de eliminación. En caso contrario, la replicación seguirá siendo compatible. Puede evitar problemas de incompatibilidad si actualiza todas las réplicas del segmento a la vez o ejecuta SYSTEM STOP TTL MERGES hasta completar la actualización de todas las réplicas. Si aparece una entrada incompatible en la cola de replicación, primero ejecute SYSTEM STOP TTL MERGES y después ALTER TABLE ... DETACH PARTITION ... en la partición donde se asignó el merge de TTL incompatible. Vuelva a adjuntarla en una sola réplica. #14490 (alesapin).
  • Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización progresiva y el clúster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas, cuando esas versiones antiguas arrancan en presencia de versiones más recientes, puede provocar errores Part ... intersects previous part. Para evitar este error, primero instale paquetes más recientes de clickhouse-server en todos los nodos del clúster y luego realice los reinicios (de este modo, cuando se reinicie clickhouse-server, arrancará con la nueva versión).

Nueva funcionalidad

  • Recompresión de datos en segundo plano. Se añade la posibilidad de especificar TTL ... RECOMPRESS codec_name para la familia de motores de tabla MergeTree. #14494 (alesapin).
  • Se añaden inserciones paralelas con quórum. Esto cierra #15601. #15601 (Latysheva Alexandra).
  • Ajustes para reforzar aún más la durabilidad de los datos. Útiles para configuraciones no replicadas. #11948 (Anton Popov).
  • Cuando se escribe un bloque duplicado en una réplica en la que no existe localmente (no se ha obtenido de las réplicas), no ignorarlo y escribirlo localmente para conseguir el mismo efecto que si se hubiera replicado correctamente. #11684 (alexey-milovidov).
  • Ahora se admite WITH <identifier> AS (subquery) ... para introducir subconsultas con nombre en el contexto de la consulta. Esto cierra #2416. Esto cierra #4967. #14771 (Amos Bird).
  • Se introduce la configuración enable_global_with_statement, que propaga las sentencias WITH del primer select a otras consultas select del mismo nivel y hace visibles para las subconsultas los alias de las sentencias WITH. #15451 (Amos Bird).
  • Ejecución segura de consultas entre clústeres (con initial_user como usuario de la consulta actual). #13156 (Azat Khuzhin). #15551 (Azat Khuzhin).
  • Se añadió la capacidad de eliminar propiedades de columnas y TTL de tabla. Se introdujeron las consultas ALTER TABLE MODIFY COLUMN col_name REMOVE what_to_remove y ALTER TABLE REMOVE TTL. Ambas operaciones son ligeras y se ejecutan a nivel de metadatos. #14742 (alesapin).
  • Se añadió el formato RawBLOB. Está pensado para la entrada o salida de un único valor sin ningún tipo de escape ni delimitadores. Esto cierra #15349. #15364 (alexey-milovidov).
  • Se agregó la función reinterpretAsUUID, que permite convertir una secuencia de bytes en orden big-endian a UUID. #15480 (Alexander Kuzmenkov).
  • Se implementa la opción de configuración force_data_skipping_indices. #15642 (Azat Khuzhin).
  • Se añadió la configuración output_format_pretty_row_numbers para numerar las filas del resultado en los formatos Pretty. Esto cierra #15350. #15443 (flynn).
  • Se añadió una herramienta de ofuscación de consultas. Permite compartir más consultas para mejorar las pruebas. Esto cierra #15268. #15321 (alexey-milovidov).
  • Se añadió la función de tabla null('structure'). #14797 (vxider).
  • Se añadió la función formatReadableQuantity. Es útil para facilitar la lectura de números grandes. #14725 (Artem Hnilov).
  • Se añade el formato LineAsString, que acepta una secuencia de líneas separadas por saltos de línea; cada línea se interpreta íntegramente como un único campo String. #14703 (Nikita Mikhaylov), #13846 (hexiaoting).
  • Se añadió el formato JSONStrings, que genera datos en matrices de cadenas. #14333 (hcz).
  • Se añade compatibilidad con el formato de columna “Raw” para el formato Regexp. Permite extraer directamente los subpatrones completos sin aplicar ninguna regla de escape. #15363 (alexey-milovidov).
  • Permitir una representación configurable de NULL para el formato de salida TSV. Se controla mediante la configuración output_format_tsv_null_representation, cuyo valor predeterminado es \N. Esto resuelve #9375. Tenga en cuenta que la configuración solo controla el formato de salida y que \N es la única representación de NULL admitida para el formato de entrada TSV. #14586 (Kruglov Pavel).
  • Se admite el tipo de dato Decimal para MaterializeMySQL. MaterializeMySQL es una característica experimental. #14535 (Winter Zhang).
  • Se añadió una nueva función: SHOW DATABASES LIKE 'xxx'. #14521 (hexiaoting).
  • Se añadió un script para importar un repositorio de Git arbitrario a ClickHouse como conjunto de datos de muestra. #14471 (alexey-milovidov).
  • Ahora, las sentencias insert pueden incluir un asterisco (o variantes) con transformadores de columnas en la lista de columnas. #14453 (Amos Bird).
  • Nuevas opciones de límite de complejidad de las consultas max_rows_to_read_leaf, max_bytes_to_read_leaf para consultas distribuidas, con el fin de limitar la cantidad máxima de filas/bytes leídos en los nodos hoja. El límite se aplica solo a las lecturas locales, excluyendo la etapa final de combinación en el nodo raíz. #14221 (Roman Khavronenko).
  • Permite al usuario especificar ajustes para el almacenamiento ReplicatedMergeTree* en la sección <replicated_merge_tree> del archivo de configuración. Funciona de forma similar a la sección <merge_tree>. Para los almacenamientos ReplicatedMergeTree*, los ajustes de <merge_tree> y <replicated_merge_tree> se aplican conjuntamente, pero los de <replicated_merge_tree> tienen mayor prioridad. Se añadió la tabla system.replicated_merge_tree_settings. #13573 (Amos Bird).
  • Se agregó la función mapPopulateSeries. #13166 (Ildus Kurbangaliev).
  • Compatibilidad con los tipos de MySQL: decimal (como Decimal de ClickHouse) y datetime con precisión de subsegundos (como DateTime64). #11512 (Vasily Nemkov).
  • Se añade el campo event_time_microseconds a las tablas system.text_log, system.trace_log, system.query_log y system.query_thread_log. #14760 (Bharat Nallan).
  • Agregar event_time_microseconds a las tablas system.asynchronous_metric_log y system.metric_log. #14514 (Bharat Nallan).
  • Añade el campo query_start_time_microseconds a las tablas system.query_log y system.query_thread_log. #14252 (Bharat Nallan).

Corrección de errores

  • Se corrige el caso en el que se puede asignar memoria en exceso sin tener en cuenta el límite. Esto cierra #14560. #16206 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el bloqueo del origen de diccionario executable. En versiones anteriores, al usar algunos formatos (p. ej., JSONEachRow), los datos no se enviaban a un proceso hijo hasta que este generara al menos alguna salida. Esto cierra #1697. Esto cierra #2455. #14525 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió la doble liberación en caso de excepción en la función dictGet. Podía ocurrir si el diccionario se cargaba con errores. #16429 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige el uso de group by con los modificadores totals/rollup/cube y de las funciones min/max sobre las claves de group by. Corrige #16393. #16397 (Anton Popov).
  • Se corrige el INSERT asíncrono en Distributed con prefer_localhost_replica=0 e internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un error grave en la implementación de TwoLevelStringHashTable, que podría provocar una fuga de memoria. #16264 (Amos Bird).
  • Se corrige un fallo de segmentación en algunos casos de agregación incorrecta en expresiones lambda. #16082 (Anton Popov).
  • Se corrige el cuelgue de la consulta ALTER MODIFY ... ORDER BY en ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Esto corrige #15980. #16011 (alesapin).
  • MaterializeMySQL (función experimental): Se corrigió el analizador de nombres de cotejamiento y de conjuntos de caracteres, y ahora admite length = 0 para el tipo String. #16008 (Winter Zhang).
  • Se permite usar el layout direct para diccionarios con claves complejas. #16007 (Anton Popov).
  • Evita que la réplica se bloquee durante 5-10 minutos cuando se produce un error de replicación tras un período de inactividad. #15987 (filimonov).
  • Corrige fallos de segmentación poco frecuentes al insertar en MaterializedView o consultar desde ella y eliminar simultáneamente la tabla de destino (para el motor de base de datos Atomic). #15984 (tavplubix).
  • Corrige la ambigüedad al interpretar los perfiles de configuración: CREATE USER ... SETTINGS profile readonly ahora se considera como el uso de un perfil llamado readonly, no de una configuración llamada profile con la restricción readonly. Esto corrige #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
  • MaterializeMySQL (función experimental): Corrige el cierre inesperado por un fallo al crear la base de datos. #15954 (Winter Zhang).
  • Se corrigió el fallo de DROP TABLE IF EXISTS con el error Table ... does not exist cuando el nombre de la tabla se cambia de forma concurrente (para el motor de base de datos Atomic). Se corrigió un interbloqueo poco frecuente al ejecutar de forma concurrente algunas consultas DDL con varias tablas (como DROP DATABASE y RENAME TABLE) - Se corrigió el fallo de DROP/DETACH DATABASE con Table ... does not exist al ejecutar de forma concurrente DROP/DETACH TABLE. #15934 (tavplubix).
  • Corrige el resultado vacío incorrecto de una consulta sobre una tabla Distributed si la consulta tiene WHERE, PREWHERE y GLOBAL IN. Corrige #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
  • Corrige #12513: expresiones de diferencia con el mismo alias cuando se vuelve a analizar la consulta. #15886 (Winter Zhang).
  • Se corrigen posibles bloqueos mutuos, aunque muy poco frecuentes, en la implementación de RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
  • Se corrige la excepción Block structure mismatch en las consultas SELECT ... ORDER BY DESC ejecutadas después de la consulta ALTER MODIFY COLUMN. Corrige #15800. #15852 (alesapin).
  • MaterializeMySQL (función experimental): se corrige la falta de precisión de select count(). #15767 (tavplubix).
  • Corrige algunos casos de consultas en los que solo se seleccionan columnas virtuales. Anteriormente, podía producirse la excepción Not found column _nothing in block. Corrige #12298. #15756 (Anton Popov).
  • Se corrige la eliminación de la vista materializada con tabla interna en la base de datos Atomic (dejaba bloqueados todos los DROP TABLE posteriores debido al bloqueo del hilo de trabajo, causado por el DROP TABLE recursivo de la tabla interna de la MV). #15743 (Azat Khuzhin).
  • Posibilidad de mover una parte a otro disco/volumen si falló el primer intento. #15723 (Pavel Kovalenko).
  • Se corrigió el error Cannot find column, que puede producirse al insertar en MATERIALIZED VIEW si la consulta de MV contiene ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el valor predeterminado demasiado bajo del ajuste max_replicated_logs_to_keep, que podía hacer que las réplicas se perdieran con demasiada frecuencia. Se mejoró el proceso de recuperación de réplicas perdidas eligiendo para la clonación la réplica más actualizada. Además, las partes antiguas de una réplica perdida ya no se eliminan, sino que se desacoplan. #15701 (tavplubix).
  • Corrige una condición de carrera poco frecuente en diccionarios y tablas de MySQL. #15686 (alesapin).
  • Se corrige una condición de carrera (inofensiva) en AMQP-CPP. #15667 (alesapin).
  • Se corrige el error Cannot add simple transform to empty Pipe, que se producía al leer desde la tabla Buffer, cuya estructura es distinta de la tabla de destino. Esto podía ocurrir si la tabla de destino devolvía un resultado vacío para la consulta. Corrige #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
  • Manejo adecuado de errores al insertar en MergeTree con S3. MergeTree sobre S3 es una funcionalidad experimental. #15657 (Pavel Kovalenko).
  • Se corrigió un error en la función de tabla de S3: la región de la URL no se aplicaba a la configuración del cliente de S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
  • Se corrige el orden de destrucción de los recursos en el paso ReadFromStorage del plan de consulta. En casos poco frecuentes, esto puede provocar fallos. Posiblemente esté relacionado con #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
  • Restar la métrica ReadonlyReplica al desadjuntar tablas de solo lectura. #15592 (sundyli).
  • Se corrigió el error Element ... is not a constant expression al usar el resultado de la función JSON* en VALUES, LIMIT o en la parte derecha del operador IN. #15589 (tavplubix).
  • La consulta finalizará más rápido en caso de excepción. Se cancela la ejecución en las réplicas remotas si se produce una excepción. #15578 (Azat Khuzhin).
  • Evita que pueda aparecer el mensaje de error Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. Esto corrige #15541. #15557 (alexey-milovidov).
  • Se corrige Database <db> does not exist. en consultas con IN y tabla distribuida cuando no hay ninguna base de datos en el iniciador. #15538 (Artem Zuikov).
  • La mutación podría quedarse bloqueada esperando una parte inexistente después de MOVE o REPLACE PARTITION o, en casos excepcionales, después de DETACH o DROP PARTITION. Se ha corregido. #15537 (tavplubix).
  • Se corrige un error por el que el operador ILIKE dejaba de distinguir entre mayúsculas y minúsculas si se había ejecutado LIKE con el mismo patrón. #15536 (alesapin).
  • Se corrigen los errores Missing columns al seleccionar columnas ausentes en los datos, pero que dependen de otras columnas que también están ausentes. Corrige #15530. #15532 (alesapin).
  • Generar un error cuando se pasa un solo parámetro a ReplicatedMergeTree en lugar de ignorarlo. #15516 (nvartolomei).
  • Se corrigió un error en la suscripción a eventos en DDLWorker que, en raras ocasiones, podía hacer que las consultas en ON CLUSTER se quedaran colgadas. Introducido en #13450. #15477 (alesapin).
  • Mostrar un error adecuado cuando el segundo argumento de la función de agregación boundingRatio tenga un tipo incorrecto. #15407 (detailyang).
  • Corrige #15365: al adjuntar una base de datos con el motor MySQL se produce una excepción (sin contexto de consulta). #15384 (Winter Zhang).
  • Se corrigió el problema con múltiples apariciones de transformadores de columnas en una consulta select. #15378 (Amos Bird).
  • Se corrigió la compresión en el almacenamiento S3. #15376 (Vladimir Chebotarev).
  • Corrige un error por el que consultas como SELECT toStartOfDay(today()) fallan y muestran un argumento time_zone vacío. #15319 (Bharat Nallan).
  • Se corrigió una condición de carrera durante el cambio de nombre de una tabla MergeTree y la limpieza en segundo plano. #15304 (alesapin).
  • Se corrige una condición de carrera poco frecuente al iniciar el servidor cuando los logs del sistema están habilitados. #15300 (alesapin).
  • Se corrige el bloqueo de las consultas con muchas subconsultas a la misma tabla del motor MySQL. Anteriormente, si había más de 16 subconsultas a la misma tabla MySQL en una consulta, esta se quedaba bloqueada indefinidamente. #15299 (Anton Popov).
  • Corrige el informe de MSan en QueryLog. Se puede usar memoria no inicializada para el campo memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió ‘Unknown identifier’ en GROUP BY cuando la consulta tiene un JOIN sobre una tabla Merge. #15242 (Artem Zuikov).
  • Se corrige el bloqueo de la instancia al usar joinGet con tipos LowCardinality. Esto corrige #15214. #15220 (Amos Bird).
  • Se corrige un error en el motor de tabla Buffer que impedía insertar datos con una estructura nueva en Buffer después de una consulta ALTER. Corrige #15117. #15192 (alesapin).
  • Ajustar el tamaño del campo Decimal en el paquete de definición de columnas de MySQL. #15152 (maqroll).
  • Corrige Data compressed with different methods en join_algorithm='auto'. Conserva LowCardinality como tipo de la clave de unión de la tabla izquierda en join_algorithm='partial_merge'. #15088 (Artem Zuikov).
  • Se actualizó jemalloc para corregir percpu_arena con máscara de afinidad. #15035 (Azat Khuzhin). #14957 (Azat Khuzhin).
  • Ya usamos la comparación con relleno entre String y FixedString (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/src/Functions/FunctionsComparison.h#L333). Este PR aplica la misma lógica a la comparación de campos y corrige así el uso de FixedString como claves primarias. Esto corrige #14908. #15033 (Amos Bird).
  • Si se llamaba a la función bar con argumentos especialmente manipulados, podía producirse un desbordamiento de búfer. Con esto se cierra #13926. #15028 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el error Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argument al ejecutar consultas DDL en la base de datos Atomic al ejecutar clickhouse-server en Docker en Mac OS. #15024 (tavplubix).
  • Corrige un bloqueo en RIGHT o FULL JOIN con join_algorith=‘auto’ cuando se supera el límite de memoria y debe cambiarse HashJoin por MergeJoin. #15002 (Artem Zuikov).
  • Ahora, las configuraciones number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation y number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge pueden ser iguales a background_pool_size. #14975 (alesapin).
  • Corrección para que el push down de predicados funcione cuando la subconsulta contiene la función finalizeAggregation. Corrige #14847. #14937 (filimonov).
  • Se publican las frecuencias de CPU por núcleo lógico en system.asynchronous_metrics. Esto corrige #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
  • MaterializeMySQL (característica experimental): Se corrigió el error .metadata.tmp File exists. #14898 (Winter Zhang).
  • Corrige el problema por el que algunas invocaciones de la función extractAllGroups pueden provocar el error “Memory limit exceeded”. Esto corrige #13383. #14889 (alexey-milovidov).
  • Se corrige un SIGSEGV al intentar hacer INSERT en StorageFile con descriptor de archivo. #14887 (Azat Khuzhin).
  • Se solucionó un fallo de segmentación en el diccionario cache #14837. #14879 (Nikita Mikhaylov).
  • MaterializeMySQL (función experimental): Se corrigió un error al analizar eventos del binlog de MySQL, que provocaba Attempt to read after eof y Packet payload is not fully read en el motor de base de datos MaterializeMySQL. #14852 (Winter Zhang).
  • Se corrige un error poco frecuente en consultas SELECT cuando la columna consultada tiene una expresión DEFAULT que depende de otra columna que también tiene DEFAULT, no está presente en la consulta SELECT y no existe en disco. Corrige parcialmente #14531. #14845 (alesapin).
  • Soluciona un problema por el cual el servidor podía quedarse bloqueado durante el arranque mientras se comunicaba con ZooKeeper, si los archivos de configuración debían recuperarse desde ZK (mediante la opción de inclusión from_zk). Esto corrige #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).
  • Corrige la detección errónea de monotonicidad para la conversión reducida Int -> Int de tipos con signo. Podría dar lugar a un resultado de consulta incorrecto. Este error se puso de manifiesto en #14513. #14783 (Amos Bird).
  • El transformador de columnas Replace debe sustituir los identificadores por AST clonados. Esto corrige #14695 . #14734 (Amos Bird).
  • Se corrigió la ausencia del nombre predeterminado de la base de datos en los metadatos de la vista materializada al ejecutar ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
  • Se corrige un error por el que una mutación ALTER UPDATE con una columna Nullable en la expresión de asignación y un valor constante (como UPDATE x = 42) podía provocar un valor incorrecto en la columna o un fallo de segmentación. Corrige #13634, #14045. #14646 (alesapin).
  • Se corrigió un resultado incorrecto en la multiplicación de Decimal causado por una escala decimal errónea en la columna de resultado. #14603 (Artem Zuikov).
  • Se corrigió la función has con LowCardinality de Nullable. #14591 (Mike).
  • Limpieza del directorio de datos tras excepciones de ZooKeeper durante CreateQuery para el motor StorageReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
  • Se corrigen fallos de segmentación poco frecuentes en funciones con el combinador -Resample, que podían aparecer como resultado de un desbordamiento con parámetros muy grandes. #14562 (Anton Popov).
  • Se corrige un error al convertir Nullable(String) a Enum. Introducido por #12745. Esto corrige #14435. #14530 (Amos Bird).
  • Se corrigió el orden de clasificación incorrecto de la columna Nullable. Esto soluciona #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).
  • Se corrige el problema por el que la función currentDatabase() no podía usarse en una consulta DDL ON CLUSTER. #14211 (Winter Zhang).
  • MaterializeMySQL (característica experimental): Se corrigió el error Packet payload is not fully read en el motor de base de datos MaterializeMySQL. #14696 (BohuTANG).

Mejora

  • Habilitar de forma predeterminada el motor de base de datos Atomic para las bases de datos recién creadas. #15003 (tavplubix).
  • Se añadió la posibilidad de especificar códecs especializados como Delta, T64, etc. para columnas con subtipos. Implementa #12551, corrige #11397, corrige #4609. #15089 (alesapin).
  • Recarga dinámica de la configuración de ZooKeeper. #14678 (sundyli).
  • Ahora se permite ejecutar consultas ALTER ... ON CLUSTER independientemente del ajuste <internal_replication> en la configuración del clúster. #16075 (alesapin).
  • Ahora joinGet admite búsquedas por múltiples claves. Continuación de #12418. #13015 (Amos Bird).
  • Esperar a que DROP/DETACH TABLE realmente se complete si se especifica NO DELAY o SYNC para la base de datos Atomic. #15448 (tavplubix).
  • Ahora es posible cambiar el tipo de la columna de versión de VersionedCollapsingMergeTree mediante la consulta ALTER. #15442 (alesapin).
  • Expandir las macros {database}, {table} y {uuid} en zookeeper_path al crear una tabla replicada. No permitir RENAME TABLE si esto puede romper zookeeper_path tras reiniciar el servidor. Corrige #6917. #15348 (tavplubix).
  • La función now admite un argumento de zona horaria. Con esto se cierra 15264. #15285 (flynn).
  • No permita conexiones al servidor de ClickHouse hasta que se hayan ejecutado todos los scripts de /docker-entrypoint-initdb.d/. #15244 (Aleksei Kozharin).
  • Se añadió la opción optimize a la consulta EXPLAIN PLAN. Si está habilitada, se aplican optimizaciones a nivel del plan de consulta. Está habilitada de forma predeterminada. #15201 (Nikolai Kochetov).
  • Mensaje de excepción adecuado cuando CAST recibe un número incorrecto de argumentos. Esto cierra #13992. #15029 (alexey-milovidov).
  • Se añadió la opción para deshabilitar TTL move al insertar un data part. #15000 (Pavel Kovalenko).
  • Ignorar las restricciones de clave al realizar mutaciones. Sin este pull request, no es posible realizar mutaciones cuando force_index_by_date = 1 o force_primary_key = 1. #14973 (Amos Bird).
  • Permite eliminar una tabla Replicated si el intento anterior de eliminación falló debido a la expiración de la sesión de ZooKeeper. Esto corrige #11891. #14926 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió una violación excesiva de las restricciones de configuración al ejecutar SELECT con SETTINGS en una tabla distribuida. #14876 (Amos Bird).
  • Añade una configuración de consulta load_balancing_first_offset para indicar explícitamente cuál es la primera réplica. Se usa junto con la estrategia de balanceo de carga FIRST_OR_RANDOM, lo que permite controlar la carga de trabajo de las réplicas. #14867 (Amos Bird).
  • Mostrar las subconsultas de SET y JOIN en el resultado de EXPLAIN. #14856 (Nikolai Kochetov).
  • Se permite usar una configuración de almacenamiento de varios volúmenes en el almacenamiento Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
  • Construir query_start_time y query_start_time_microseconds usando la misma timespec. #14831 (Bharat Nallan).
  • Se añadió compatibilidad para desactivar la persistencia de StorageJoin y StorageSet; esta funcionalidad se controla mediante la opción disable_set_and_join_persistency. Además, este PR resolvió el problema #6318. #14776 (vxider).
  • Ahora se puede usar COLUMNS para abarcar una lista de columnas y aplicar después transformadores de columnas. #14775 (Amos Bird).
  • Se añade merge_algorithm a la tabla system.merges para mejorar la inspección de las fusiones. #14705 (Amos Bird).
  • Corrige una posible fuga de memoria causada por el watch exists de ZooKeeper. #14693 (hustnn).
  • Se permite la ejecución en paralelo del DDL distribuido. #14684 (Azat Khuzhin).
  • Se añade el contador de eventos QueryMemoryLimitExceeded. Esto cierra #14589. #14647 (fastio).
  • Se corrigieron algunos espacios en blanco al final en el formato de las consultas. #14595 (Azat Khuzhin).
  • ClickHouse trata partition expr y key expr de forma diferente. partition expr se utiliza para construir un índice minmax que contiene las columnas relacionadas, mientras que primary key expr se almacena como una expr. A veces, el usuario puede particionar una tabla en niveles más amplios, como partition by i / 1000. Sin embargo, los operadores binarios no son monótonos y este PR intenta corregirlo. También podría beneficiar otros casos de uso. #14513 (Amos Bird).
  • Se añade una opción para omitir las comprobaciones de acceso de DiskS3. El disco s3 es una característica experimental. #14497 (Pavel Kovalenko).
  • Se acelera el proceso de apagado del servidor si hay solicitudes de S3 en curso. #14496 (Pavel Kovalenko).
  • SYSTEM RELOAD CONFIG ahora lanza una excepción si no se puede recargar y sigue usando el users.xml anterior. La recarga periódica en segundo plano también sigue usando el users.xml anterior si no se puede recargar. #14492 (Vitaly Baranov).
  • Para las sentencias INSERT con datos en línea en formato VALUES en el modo script de clickhouse-client, se admite el punto y coma como terminador de los datos, además del salto de línea. Cierra #12288. #13192 (Alexander Kuzmenkov).
  • Se admiten codecs personalizados en partes compactas. #12183 (Anton Popov).

Mejora del rendimiento

  • Se habilitan las partes compactas de forma predeterminada para las partes pequeñas. Esto permite procesar inserts frecuentes con algo más de eficiencia (4..100 veces). #11913 (alexey-milovidov).
  • Se mejora el rendimiento de quantileTDigest. Esto corrige #2668. #15542 (Kruglov Pavel).
  • Se reduce significativamente el uso de memoria en AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
  • Multiplicación de 256 bits más rápida. #15418 (Artem Zuikov).
  • Se mejora el rendimiento de los tipos de 256 bits usando (u)int64_t como tipo base para enteros anchos. Los enteros anchos originales usan tipos de 8 bits como base. #14859 (Artem Zuikov).
  • Se usa explícitamente un disco temporal para almacenar los datos temporales de la fusión vertical. #15639 (Grigory Pervakov).
  • Se usa una única solicitud S3 DeleteObjects en lugar de varias DeleteObject en un bucle. No hay cambios de funcionalidad, por lo que queda cubierto por pruebas existentes como integration/test_log_family_s3. #15238 (ianton-ru).
  • Se corrige que DateTime <op> DateTime eligiera por error la implementación genérica lenta. Esto corrige #15153. #15178 (Amos Bird).
  • Se mejora el rendimiento de la clave de GROUP BY de tipo FixedString. #15034 (Amos Bird).
  • Al iniciar clickhouse-server, solo se aplica mlock al segmento de código. En versiones anteriores, todas las regiones mapeadas se bloqueaban en memoria, incluida la información de depuración. La información de depuración suele estar dividida en un archivo independiente, pero si no era así, provocaba un uso de memoria de +2..3 GiB. #14929 (alexey-milovidov).
  • El binario de ClickHouse se ha reducido gracias a la optimización en tiempo de enlace.

Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

  • Ahora usamos clang-11 para la build de producción de ClickHouse. #15239 (alesapin).
  • Ahora, en CI, usamos clang-11 para compilar ClickHouse. #14846 (alesapin).
  • Se cambian las compilaciones de binarios (Linux, Darwin, AArch64, FreeDSD) a clang-11. #15622 (Ilya Yatsishin).
  • Ahora, todas las imágenes de prueba usan llvm-symbolizer-11. #15069 (alesapin).
  • Permite compilar con llvm-11. #15366 (alexey-milovidov).
  • Se cambió de clang-tidy-10 a clang-tidy-11. #14922 (alexey-milovidov).
  • Usar de forma predeterminada el administrador de pases experimental de LLVM. #15608 (Danila Kutenin).
  • No permita que ninguna unidad de traducción de C++ tarde más de 10 minutos en compilarse ni utilice más de 10 GB de memoria. Esto corrige #14925. #15060 (alexey-milovidov).
  • Lograr que la prueba de rendimiento sea más estable y representativa dividiendo las ejecuciones de prueba y de perfil. #15027 (alexey-milovidov).
  • Se intentó hacer más fiables las pruebas de rendimiento. Esto se consigue reasignando sobre la marcha la memoria ejecutable del proceso con madvise para usar páginas gigantes transparentes; esto puede reducir la cantidad de fallos de iTLB, que son la principal fuente de inestabilidad en las pruebas de rendimiento. #14685 (alexey-milovidov).
  • Migrado a Python 3. Esto cierra #14886. #15007 (Azat Khuzhin).
  • Hacer que las pruebas funcionales fallen antes si el servidor no responde. Esto cierra #15262. #15267 (alexey-milovidov).
  • Permite ejecutar la versión AArch64 de clickhouse-server sin configuración. Esto facilita #15174. #15266 (alexey-milovidov).
  • Mejoras en las imágenes de Docker para CI: se elimina ZooKeeper y se utiliza un único script para instalar las configuraciones de prueba. #15215 (alesapin).
  • Corrige el reenvío de las opciones de CMake en el script de fast test. Corrige un error en #14711. #15155 (alesapin).
  • Se añadió un script para realizar un benchmark de hardware con un solo comando. #15115 (alexey-milovidov).
  • Se dividió la enorme prueba test_dictionaries_all_layouts_and_sources en pruebas más pequeñas. #15110 (Nikita Mikhaylov).
  • Posible corrección del reporte de MSan en base64 (en servidores con AVX-512). Esto corrige #14006. #15030 (alexey-milovidov).
  • Reformateo y limpieza del código en todos los archivos *.py de pruebas de integración. #14864 (Bharat Nallan).
  • Se corrigió el caso de prueba inestable de transacción vacía en MaterializeMySQL detectado en CI. #14854 (Winter Zhang).
  • Se intenta acelerar un poco la compilación. #14808 (alexey-milovidov).
  • Se acelera un poco la compilación al eliminar cabeceras no utilizadas. #14714 (alexey-milovidov).
  • Corrige un fallo de compilación en OSX. #14761 (Winter Zhang).
  • Activar ccache de forma predeterminada en cmake si se encuentra en el sistema operativo. #14575 (alesapin).
  • Control de la configuración de las compilaciones de CI desde el repositorio de ClickHouse. #14547 (alesapin).
  • En los archivos de CMake: - Se trasladaron a comentarios encima algunas partes de las descripciones de las opciones. - Se sustituyeron 0 -> OFF y 1 -> ON en los valores predeterminados de option. - Se añadieron algunas descripciones y enlaces a la documentación de las opciones. - Se sustituyó la opción FUZZER (hay otra opción, ENABLE_FUZZING, que también habilita la misma funcionalidad). - Se eliminó la opción ENABLE_GTEST_LIBRARY, ya que existe ENABLE_TESTS. Consulte la descripción completa en el PR: #14711 (Mike).
  • Reducir un poco el tamaño del binario (~50 Mb para la versión de depuración). #14555 (Artem Zuikov).
  • Usar std::filesystem::path en ConfigProcessor para concatenar rutas de archivos. #14558 (Bharat Nallan).
  • Se corrige una aserción de depuración en bitShiftLeft() al llamarse con un entero grande negativo. #14697 (Artem Zuikov).

Lanzamiento de ClickHouse 20.9

Lanzamiento de ClickHouse v20.9.7.11-stable, 2020-12-07

Mejora del rendimiento

  • Se mejora el rendimiento de lectura de las tablas Merge sobre una gran cantidad de tablas MergeTree. Corrige #7748. #16988 (Anton Popov).

Corrección de errores

  • No restaurar partes desde WAL si in_memory_parts_enable_wal está deshabilitado. #17802 (detailyang).
  • Se corrigió un segfault cuando no había suficiente espacio al insertar en la tabla Distributed. #17737 (tavplubix).
  • Se solucionó un problema que provocaba que ClickHouse no pudiera reanudar la conexión con servidores MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
  • Se corrigió el error Function not implemented al ejecutar la consulta RENAME en la base de datos Atomic cuando ClickHouse se ejecuta en Windows Subsystem for Linux. Corrige #17661. #17664 (tavplubix).
  • Cuando se usaba clickhouse-client en modo interactivo con consultas de varias líneas, el comentario de una sola línea se extendía por error hasta el final de la consulta. Esto corrige #13654. #17565 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el problema por el que el servidor, en casos muy excepcionales, puede dejar de aceptar conexiones. #17542 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el cuelgue de la consulta ALTER cuando la mutación correspondiente se canceló en otra réplica. Corrige #16953. #17499 (alesapin).
  • Se corrigió un error por el que ClickHouse subestimaba el tamaño de la caché de marcas. Esto puede ocurrir cuando hay muchos archivos pequeños con marcas. #17496 (alesapin).
  • Se corrigió ORDER BY con la configuración optimize_redundant_functions_in_order_by habilitada. #17471 (Anton Popov).
  • Corrige los duplicados después de DISTINCT, que podían producirse debido a una optimización incorrecta. Corrige #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige un fallo al leer de la tabla JOIN con tipos LowCardinality. Corrige #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige la invalidación del índice Set cuando hay columnas const en la subconsulta. Esto corrige #17246 . #17249 (Amos Bird).
  • Se corrige la comparación de ColumnConst que provoca un fallo. Corrige #17088 . #17135 (Amos Bird).
  • Se corrigió un cierre inesperado en la consulta CREATE TABLE ... AS some_table cuando some_table se había creado como AS table_function(). Corrige #16944. #17072 (tavplubix).
  • Corrección de error en la función fuzzBits, incidencia relacionada: #16980. #17051 (hexiaoting).
  • Evita errores de red innecesarios en consultas remotas que pueden cancelarse durante la ejecución, como las consultas con LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
  • Mejora menor. #16866 (tavplubix).
  • Devuelve el número de filas afectadas por las consultas INSERT a través del protocolo MySQL. Antes, ClickHouse siempre devolvía 0; esto ya se ha corregido. Corrige #16605. #16715 (Winter Zhang).

Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

  • Actualización de los datos integrados de zona horaria a la versión 2020d (también se actualiza cctz a la última versión de master). #17204 (filimonov).

Lanzamiento de ClickHouse v20.9.6.14-stable, 2020-11-20

Mejora

  • Hacer posible la conexión al endpoint seguro de clickhouse-server que requiere SNI. Esto es posible cuando clickhouse-server está alojado detrás de un proxy TLS. #16938 (filimonov).
  • Las funciones de agregación condicionales (por ejemplo: avgIf, sumIf, maxIf) deben devolver NULL cuando faltan filas y usar argumentos Nullable. #13964 (Winter Zhang).

Corrección de errores

  • Se corrige un error por el que las consultas ON CLUSTER podían quedarse bloqueadas indefinidamente en ReplicatedMergeTreeTables que no son líderes. #17089 (alesapin).
  • Se vuelve a resolver la IP de format_avro_schema_registry_url en caso de error. #16985 (filimonov).
  • Se corrige un posible cierre inesperado del servidor después de ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewType cuando SELECT tiene una expresión WHERE sobre la columna que se está modificando y la alteración aún no ha terminado. #16968 (Amos Bird).
  • El script de instalación debe crear siempre subdirectorios en las carpetas de configuración. Esto solo es relevante para compilaciones de Docker con configuración personalizada. #16936 (filimonov).
  • Se corrige un posible error Illegal type of argument en consultas con ORDER BY. Corrige #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
  • Se aborta la carga multiparte si no se escribió ningún dato en WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
  • Se corrige un cierre inesperado al usar any sin argumentos. Esto corresponde a #16803. cc @azat. #16826 (Amos Bird).
  • Se corrige el operador IN sobre varias columnas y tuplas con la configuración transform_null_in habilitada. Corrige #15310. #16722 (Anton Popov).
  • Esto corrige optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order con max_threads>0 y una expresión en ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
  • Corrige #16574 y #16231: se corrige el fallo de la consulta remota al usar la función de agregación con sufijo ‘if’. #16610 (Winter Zhang).
  • La consulta finaliza más rápido en caso de excepción. Se cancela la ejecución en réplicas remotas si se produce una excepción. #15578 (Azat Khuzhin).

Lanzamiento de ClickHouse v20.9.5.5-stable, 2020-11-13

Corrección de errores

  • Se corrigen cierres inesperados silenciosos poco frecuentes cuando el perfilador de consultas está activado y ClickHouse está instalado en un sistema operativo con una versión de glibc que tiene (supuestamente) tablas de desenrollado asíncrono defectuosas para algunas funciones. Esto corrige #15301. Esto corrige #13098. #16846 (alexey-milovidov).
  • Ahora, al procesar AVRO de entrada, se elimina LowCardinality del tipo. Corrige #16188. #16521 (Mike).
  • Se corrige el rápido crecimiento de los metadatos al usar MySQL Master -> MySQL Slave -> ClickHouse MaterializeMySQL Engine, con slave_parallel_worker activado en MySQL Slave, reduciendo correctamente los conjuntos GTID. Esto corrige #15951. #16504 (TCeason).
  • Se corrige DROP TABLE para Distributed (condición de carrera con INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige el procesamiento de entradas muy grandes en la cola de replicación. Pueden aparecer entradas muy grandes en consultas ALTER si la estructura de la tabla es extremadamente grande (cerca de 1 MB). Esto corrige #16307. #16332 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el comportamiento incoherente por el que podía descartarse una parte de los datos devueltos porque no se había creado el conjunto para su filtrado. #16308 (Nikita Mikhaylov).
  • Se corrige un error con la base de datos MySQL. Cuando el servidor MySQL usado como motor de base de datos no está disponible, algunas consultas generan una Exception porque intentan obtener tablas del servidor deshabilitado, aunque no es necesario. Por ejemplo, la consulta SELECT ... FROM system.parts debería funcionar solo con tablas MergeTree y no acceder en absoluto a la base de datos MySQL. #16032 (Kruglov Pavel).

Lanzamiento de ClickHouse v20.9.4.76-stable (2020-10-29)

Corrección de errores

  • Se corrigió la doble liberación en caso de excepción en la función dictGet. Podía haber ocurrido si el Diccionario se había cargado con error. #16429 (Nikolai Kochetov).
  • Corrige group by con los modificadores totals/rollup/cube y las funciones min/max en las claves de group by. Corrige #16393. #16397 (Anton Popov).
  • Se corrigió el INSERT asíncrono de Distributed con prefer_localhost_replica=0 e internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un error grave en el código de la implementación de TwoLevelStringHashTable, que podría provocar una fuga de memoria. Me sorprende cómo este error pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo… #16264 (Amos Bird).
  • Corrige el caso en el que la memoria puede sobreasignarse sin respetar el límite. Esto cierra #14560. #16206 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el cuelgue de la consulta ALTER MODIFY ... ORDER BY para ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Esto corrige #15980. #16011 (alesapin).
  • Se corrigió el analizador de nombres de colación y de juego de caracteres, y se añadió compatibilidad con length = 0 para el tipo String. #16008 (Winter Zhang).
  • Se permite usar el layout directo para diccionarios con claves complejas. #16007 (Anton Popov).
  • Evitar que la réplica se quede bloqueada durante 5-10 min cuando se produzca un error de replicación después de un período de inactividad. #15987 (filimonov).
  • Corrige errores de segmentación poco frecuentes al insertar en MaterializedView o al seleccionar de ella mientras se elimina simultáneamente la tabla de destino (para el motor de base de datos Atomic). #15984 (tavplubix).
  • Se corrige la ambigüedad en el análisis sintáctico de los perfiles de configuración: CREATE USER ... SETTINGS profile readonly ahora se considera que usa un perfil llamado readonly, y no una configuración llamada profile con la restricción readonly. Esto corrige #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
  • Corrige un fallo cuando falla la creación de la base de datos. #15954 (Winter Zhang).
  • Se corrigió el fallo de DROP TABLE IF EXISTS con el error Table ... does not exist cuando se renombra una tabla de forma concurrente (para el motor de base de datos Atomic). Se corrigió un interbloqueo poco frecuente al ejecutar de forma concurrente algunas consultas DDL con varias tablas (como DROP DATABASE y RENAME TABLE) Se corrigió el fallo de DROP/DETACH DATABASE con Table ... does not exist al ejecutar de forma concurrente DROP/DETACH TABLE. #15934 (tavplubix).
  • Corrige el resultado vacío incorrecto de una consulta en una tabla Distributed si la consulta tiene WHERE, PREWHERE y GLOBAL IN. Corrige #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigen posibles bloqueos mutuos en RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
  • Corrige la excepción Block structure mismatch en las consultas SELECT ... ORDER BY DESC ejecutadas después de la consulta ALTER MODIFY COLUMN. Corrige #15800. #15852 (alesapin).
  • Se corrigió la imprecisión de select count() en MaterializeMySQL. #15767 (tavplubix).
  • Se corrigen algunos casos de consultas en los que solo se seleccionan columnas virtuales. Anteriormente, podía lanzarse la excepción Not found column _nothing in block. Soluciona #12298. #15756 (Anton Popov).
  • Se corrigió el valor predeterminado demasiado bajo de la configuración max_replicated_logs_to_keep, que podía hacer que las réplicas se perdieran con demasiada frecuencia. Se mejoró el proceso de recuperación de réplicas perdidas al elegir la réplica más actualizada para clonar. Además, las partes antiguas de la réplica perdida no se eliminan, sino que se desacoplan. #15701 (tavplubix).
  • Se corrige el error Cannot add simple transform to empty Pipe, que se producía al leer de la tabla Buffer, cuya estructura es diferente de la de la tabla de destino. Esto podía ocurrir si la tabla de destino devolvía un resultado vacío para la consulta. Corrige #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió un error en los globs de la función de tabla S3; la región de la URL no se aplicaba a la configuración del cliente S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
  • Disminuye la métrica ReadonlyReplica al desvincular tablas de solo lectura. Esto corrige #15598. #15592 (sundyli).
  • Genera un error cuando se pasa un único parámetro a ReplicatedMergeTree en lugar de ignorarlo. #15516 (nvartolomei).

Mejora

  • Ahora se permite ejecutar consultas ALTER ... ON CLUSTER independientemente del ajuste <internal_replication> en la configuración del clúster. #16075 (alesapin).
  • Se expanden las macros {database}, {table} y {uuid} en los argumentos de ReplicatedMergeTree al crear la tabla. #16160 (tavplubix).

Lanzamiento de ClickHouse v20.9.3.45-stable (2020-10-09)

Corrección de errores

  • Se corrige el error Cannot find column, que puede producirse al insertar en MATERIALIZED VIEW en caso de que la consulta de MV contenga ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió una condición de carrera en AMQP-CPP. #15667 (alesapin).
  • Corrige el orden de destrucción de los recursos en el paso ReadFromStorage del plan de consulta. En casos poco frecuentes, podría provocar fallos. Posiblemente relacionado con #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el error Element ... is not a constant expression al usar el resultado de la función JSON* en VALUES, LIMIT o en la parte derecha del operador IN. #15589 (tavplubix).
  • Evita que aparezca el mensaje de error Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. Esto corrige #15541. #15557 (alexey-milovidov).
  • Se redujo significativamente el uso de memoria en AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
  • La mutación podía quedarse bloqueada esperando una parte inexistente después de MOVE o REPLACE PARTITION o, en casos poco frecuentes, después de DETACH o DROP PARTITION. Ya se ha corregido. #15537 (tavplubix).
  • Se corrigió un error por el que el operador ILIKE dejaba de ser insensible a mayúsculas y minúsculas si se había ejecutado LIKE con el mismo patrón. #15536 (alesapin).
  • Corrige los errores de Missing columns al seleccionar columnas ausentes en los datos, pero que dependen de otras columnas también ausentes en los datos. Corrige #15530. #15532 (alesapin).
  • Se corrigió un error en la suscripción a eventos de DDLWorker que, en raras ocasiones, podía hacer que las consultas se quedaran colgadas en ON CLUSTER. Introducido en #13450. #15477 (alesapin).
  • Informar correctamente de un error cuando el segundo argumento de la aggregate function boundingRatio es de un tipo incorrecto. #15407 (detailyang).
  • Se corrige un error por el que las consultas como SELECT toStartOfDay(today()) fallaban con un mensaje de argumento time_zone vacío. #15319 (Bharat Nallan).
  • Se corrigió una condición de carrera al cambiar el nombre de una tabla MergeTree y durante la limpieza en segundo plano. #15304 (alesapin).
  • Se corrige una condición de carrera poco frecuente al iniciar el servidor cuando system.logs está habilitado. #15300 (alesapin).
  • Corrige el aviso de MSan en QueryLog. Se puede usar memoria sin inicializar en el campo memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el cierre inesperado de la instancia al usar joinGet con tipos LowCardinality. Esto corrige #15214. #15220 (Amos Bird).
  • Corrige un error en el motor de tabla Buffer que no permite insertar datos con la nueva estructura en Buffer después de una consulta ALTER. Corrige #15117. #15192 (alesapin).
  • Se ajustó el tamaño del campo decimals en el paquete de definición de columna de MySQL. #15152 (maqroll).
  • Se corrigió el error Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argument durante la ejecución de una consulta DDL en la base de datos Atomic al ejecutar clickhouse-server en Docker sobre Mac OS. #15024 (tavplubix).
  • Se corrige el funcionamiento del push down de predicados cuando la subconsulta contiene la función finalizeAggregation. Corrige #14847. #14937 (filimonov).
  • Soluciona un problema por el que el servidor puede quedarse bloqueado durante el arranque mientras se comunica con ZooKeeper, si los archivos de configuración tienen que obtenerse de ZK (mediante la opción de inclusión from_zk). Esto corrige #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).

Mejora

  • Ahora es posible cambiar el tipo de la columna de versión de VersionedCollapsingMergeTree mediante la consulta ALTER. #15442 (alesapin).

Versión de ClickHouse v20.9.2.20, 2020-09-22

Cambio incompatible con versiones anteriores

  • Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el clúster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a la 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas puede provocar errores Part ... intersects previous part si una versión antigua se inicia en presencia de versiones más nuevas. Para evitar este error, primero instale paquetes más recientes de clickhouse-server en todos los nodos del clúster y después realice los reinicios (de este modo, cuando se reinicie clickhouse-server, se iniciará con la nueva versión).

Nueva funcionalidad

  • Se añadieron los transformadores de columnas EXCEPT, REPLACE y APPLY, que pueden aplicarse a la lista de columnas seleccionadas (después de * o COLUMNS(...)). Por ejemplo, puede escribir SELECT * EXCEPT(URL) REPLACE(number + 1 AS number). Otro ejemplo: select * apply(length) apply(max) from wide_string_table para averiguar la longitud máxima de todas las columnas de cadena. #14233 (Amos Bird).
  • Se añadió una función de agregación rankCorr que calcula un coeficiente de correlación de rangos. #11769 (antikvist) #14411 (Nikita Mikhaylov).
  • Se añadió la table function view, que convierte una subconsulta en un objeto de tabla. Esto facilita pasar consultas. Por ejemplo, puede usarse en las table functions remote/cluster. #12567 (Amos Bird).

Corrección de errores

  • Se corrige un error por el que una mutación ALTER UPDATE con una columna Nullable en una expresión de asignación y un valor constante (como UPDATE x = 42) podía provocar un valor incorrecto en la columna o un fallo de segmentación. Corrige #13634, #14045. #14646 (alesapin).
  • Se corrigió un resultado incorrecto en la multiplicación de Decimal causado por una escala decimal incorrecta en la columna de resultado. #14603 (Artem Zuikov).
  • Se corrigió el orden de clasificación incorrecto de la columna Nullable. Esto corrige #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).
  • Se corrigió una comparación inconsistente con una clave primaria de tipo FixedString durante el análisis de índices cuando se comparaba con una cadena de menor longitud. Esto corrige #14908. #15033 (Amos Bird).
  • Se corrige un error que provoca una asignación incorrecta de las fusiones si la tabla tiene particiones con una sola parte. #14444 (alesapin).
  • Si se llamaba a la función bar con argumentos especialmente diseñados, podía producirse un desbordamiento de búfer. Esto cierra #13926. #15028 (alexey-milovidov).
  • Se publican las frecuencias de CPU por núcleo lógico en system.asynchronous_metrics. Esto corrige #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
  • Se corrigió el error .metadata.tmp File exists al usar el motor de base de datos MaterializeMySQL. #14898 (Winter Zhang).
  • Corrige el problema por el que algunas invocaciones de la función extractAllGroups pueden provocar el error “Memory limit exceeded”. Esto corrige #13383. #14889 (alexey-milovidov).
  • Se corrige SIGSEGV al intentar hacer INSERT en StorageFile(fd). #14887 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un error poco frecuente en las consultas SELECT cuando la columna consultada tiene una expresión DEFAULT que depende de otra columna que también tiene DEFAULT y que no está presente en la consulta ni existe en el disco. Corrige parcialmente #14531. #14845 (alesapin).
  • Se corrige la detección errónea de la monotonicidad en la conversión Int -> Int reducida de tipos con signo. Podría provocar resultados de consulta incorrectos. Este error se pone de manifiesto en #14513. #14783 (Amos Bird).
  • Se corrigió la omisión del nombre predeterminado de la base de datos en los metadatos de la vista materializada al ejecutar ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
  • Corrige un posible resultado incorrecto de la función has cuando intervienen los tipos LowCardinality y Nullable. #14591 (Mike).
  • Limpieza del directorio de datos tras excepciones de ZooKeeper durante la consulta CREATE para tablas con motor ReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
  • Corrige fallos de segmentación poco frecuentes en funciones con el combinador -Resample, que podían producirse como resultado de un desbordamiento con parámetros muy grandes. #14562 (Anton Popov).
  • Comprobación del desbordamiento del tamaño del array en la función de agregado topK. Sin esta comprobación, el usuario podría enviar una consulta con parámetros especialmente diseñados que provocarían una caída del servidor. Esto cierra #14452. #14467 (alexey-milovidov).
  • Se delegan en systemd las acciones de reinicio/inicio/detención/recarga del proxy de SysVinit (si se usa). #14460 (Azat Khuzhin).
  • Detener la ejecución de la consulta si se produce una excepción en el propio PipelineExecutor. Esto podría evitar que, en raras ocasiones, la consulta se quede bloqueada. #14334 #14402 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige un fallo durante una consulta ALTER en una tabla creada AS table_function. Corrige #14212. #14326 (alesapin).
  • Se corrige una excepción al ejecutar la consulta ALTER LIVE VIEW con el comando REFRESH. LIVE VIEW es una funcionalidad experimental. #14320 (Bharat Nallan).
  • Se corrigió el tiempo de vida de QueryPlan (para EXPLAIN PIPELINE graph=1) en consultas con intérprete anidado. #14315 (Azat Khuzhin).
  • Mejora en la comprobación del tamaño de la tupla en los diccionarios externos con clave compleja y caché SSD. Esto corrige #13981. #14313 (alexey-milovidov).
  • No se permite CODEC en columnas de tipo ALIAS. Corrige #13911. #14263 (Bharat Nallan).
  • Se corrige la sentencia GRANT ALL cuando se ejecuta en un nivel no global. #13987 (Vitaly Baranov).
  • Se corrigió la captura de arrayJoin() en una lambda (se producía una excepción con un mensaje de error lógico). #13792 (Azat Khuzhin).

Característica experimental

  • Se añadió la herramienta db-generator para generar bases de datos aleatorias a partir de consultas SELECT proporcionadas. Puede facilitar la reproducción de problemas cuando solo se dispone de un reporte de errores incompleto del usuario. #14442 (Nikita Mikhaylov) #10973 (ZeDRoman).

Mejora

  • Se permite usar una configuración de almacenamiento multivolumen en el almacenamiento Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
  • Se prohíbe usar un argumento time_zone vacío en funciones del tipo toStartOf*. #14509 (Bharat Nallan).
  • El handler de MySQL devuelve OK para consultas como SET @@var = value. Esa instrucción se ignora. Esto es necesario porque algunos drivers de MySQL envían la consulta SET @@ para su configuración después del handshake: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/9336#issuecomment-686222422. #14469 (BohuTANG).
  • Ahora los TTL se aplicarán durante la merge si no se habían materializado previamente. #14438 (alesapin).
  • Ahora clickhouse-obfuscator admite el tipo UUID, tal como se propuso en #13163. #14409 (dimarub2000).
  • Se añadió la nueva opción de configuración system_events_show_zero_values, tal como se propuso en #11384. #14404 (dimarub2000).
  • La clave primaria se convierte implícitamente en no nula en MaterializeMySQL (igual que en MySQL). Corrige #14114. #14397 (Winter Zhang).
  • Se reemplazan los enteros de gran tamaño (256 bits) de Boost.Multiprecision por la implementación de https://github.com/cerevra/int. Los enteros de 256 bits son experimentales. #14229 (Artem Zuikov).
  • Se añade el codec de compresión predeterminado para las partes de system.part_log con el nombre default_compression_codec. #14116 (alesapin).
  • Se añade un argumento de precisión para el tipo DateTime. Esto permite usar el nombre DateTime en lugar de DateTime64. #13761 (Winter Zhang).
  • Se añadió la autorización requirepass para el Diccionario externo Redis. #13688 (Ivan Torgashov).
  • Mejoras en el engine RabbitMQ: se añadió el manejo de fallos de conexión y de canales, commits correctos, manejo de fallos en insert, mejores exchanges, durabilidad de colas y posibilidad de reanudar colas, así como nueva configuración de colas. Se corrigieron las pruebas. #12761 (Kseniia Sumarokova).
  • Se admiten codecs personalizados en partes compactas. #12183 (Anton Popov).

Mejora del rendimiento

  • Optimización de consultas con LIMIT/LIMIT BY/ORDER BY para Distributed con GROUP BY sharding_key (con optimize_skip_unused_shards y optimize_distributed_group_by_sharding_key). #10373 (Azat Khuzhin).
  • Creación de conjuntos para múltiples JOIN e IN en paralelo. Puede mejorar ligeramente el rendimiento de las consultas con varias expresiones IN subquery distintas. #14412 (Nikolai Kochetov).
  • Mejora del rendimiento del motor Kafka al proporcionar un hilo independiente para cada consumidor. Pool de hilos independiente para motores de streaming (como Kafka). #13939 (fastio).

Mejoras de compilación/pruebas/empaquetado

  • Reducir el tamaño del binario en la compilación de depuración eliminando la información de depuración de Functions. Esto solo es necesario para un proyecto interno de Yandex que utiliza un enlazador muy antiguo. #14549 (alexey-milovidov).
  • Preparar la compilación con clang 11. #14455 (alexey-milovidov).
  • Corregir la lógica del script de backport. En versiones anteriores, se activaba para cualquier etiqueta de color rojo al 100 %. Era extraño. #14433 (alexey-milovidov).
  • Las pruebas de integración usan la configuración base predeterminada. Todos los cambios de configuración se especifican explícitamente mediante los parámetros main_configs, user_configs y dictionaries de la instancia. #13647 (Ilya Yatsishin).

Versión de ClickHouse 20.8

Versión de ClickHouse v20.8.12.2-lts, 2021-01-16

Corrección de errores

  • Se corrigió el combinador *If con una función unaria y tipos Nullable. #18806 (Azat Khuzhin).
  • Se restringieron las merges de wide a partes compactas. En caso de vertical merge, esto producía una parte de resultado corrupta. #18381 (Anton Popov).

Versión de ClickHouse v20.8.11.17-lts, 2020-12-25

Corrección de errores

  • Se deshabilitó la escritura con AIO durante los merges, ya que puede provocar, en casos extremadamente raros, corrupción de datos en las columnas de la clave primaria durante el merge. #18481 (alesapin).
  • Se corrigió el error value is too short al ejecutar funciones toType(...) (toDate, toUInt32, etc.) con un argumento de tipo Nullable(String). Ahora, estas funciones devuelven NULL en caso de errores de análisis en lugar de lanzar una excepción. Corrige #7673. #18445 (tavplubix).
  • Se corrigieron posibles fallos en funciones de agregación con el combinador Distinct al usar agregación en dos niveles. Corrige #17682. #18365 (Anton Popov).

Versión de ClickHouse v20.8.10.13-lts, 2020-12-24

Corrección de errores

  • Cuando la rotación de logs del servidor se configuraba mediante el parámetro logger.size con un valor numérico superior a 2^32, los logs no rotaban correctamente. #17905 (Alexander Kuzmenkov).
  • Se corrigió la inicialización incorrecta de max_compress_block_size en MergeTreeWriterSettings por min_compress_block_size. #17833 (flynn).
  • Se corrigió un problema por el que ClickHouse no podía restablecer la conexión con servidores MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
  • Se corrigió el bloqueo de la consulta ALTER cuando se cancelaba la mutación correspondiente en otra réplica. Esto corrige #16953. #17499 (alesapin).
  • Se corrigió un error por el que ClickHouse subestimaba el tamaño de la caché de marcas. Esto puede ocurrir cuando hay muchos archivos muy pequeños con marcas. #17496 (alesapin).
  • Se corrigió ORDER BY con la configuración optimize_redundant_functions_in_order_by activada. #17471 (Anton Popov).
  • Se corrigió la comparación de ColumnConst, que provocaba un cierre inesperado. Con esto se corrigió #17088 . #17135 (Amos Bird).
  • Se corrigió un error por el que las consultas ON CLUSTER podían quedar bloqueadas indefinidamente en las tablas ReplicatedMergeTree sin líder. #17089 (alesapin).
  • Evita errores de red innecesarios en consultas remotas que pueden cancelarse durante la ejecución, como las consultas con LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
  • Volver a resolver la IP de format_avro_schema_registry_url en caso de error. #16985 (filimonov).
  • Se corrigió un posible bloqueo del servidor después de ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewType cuando SELECT tiene una expresión WHERE sobre la columna que se está modificando y la operación ALTER aún no ha finalizado. #16968 (Amos Bird).
  • El script de instalación siempre debe crear subdirectorios en los directorios de configuración. Esto solo es relevante para la compilación de Docker con una configuración personalizada. #16936 (filimonov).
  • Se corrigió un posible error Illegal type of argument en consultas con ORDER BY. Soluciona #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
  • Abortar la carga multiparte si no se escribió ningún dato en WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
  • Se corrigió un bloqueo al usar any sin argumentos. Esto corrige #16803. #16826 (Amos Bird).
  • Se corrigió el operador IN para varias columnas y tuplas con la configuración transform_null_in habilitada. Corrige #15310. #16722 (Anton Popov).
  • Se corrigió el comportamiento incoherente de optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order con max_threads > 0 y una expresión en ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el problema que provocaba que la optimización de consultas produjera un resultado incorrecto si la consulta contenía ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
  • La consulta finaliza más rápido en caso de excepción. Se cancela la ejecución en las réplicas remotas si se produce una excepción. #15578 (Azat Khuzhin).

Versión de ClickHouse v20.8.6.6-lts, 2020-11-13

Corrección de errores

  • Corrige cierres silenciosos poco frecuentes cuando el perfilador de consultas está activado y ClickHouse está instalado en un sistema operativo con una versión de glibc que tiene tablas de desenrollado asíncrono (supuestamente) defectuosas para algunas funciones. Esto corrige #15301. Esto corrige #13098. #16846 (alexey-milovidov).
  • Ahora, al procesar AVRO de entrada, se elimina LowCardinality del tipo. Corrige #16188. #16521 (Mike).
  • Corrige el rápido crecimiento de los metadatos al usar MySQL Master -> MySQL Slave -> ClickHouse MaterializeMySQL Engine, con slave_parallel_worker activado en MySQL Slave, reduciendo correctamente los conjuntos GTID. Esto corrige #15951. #16504 (TCeason).
  • Corrige DROP TABLE para Distributed (condición de carrera con INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
  • Corrige el procesamiento de entradas muy grandes en la cola de replicación. Pueden aparecer entradas muy grandes en consultas ALTER si la estructura de la tabla es extremadamente grande (cerca de 1 MB). Esto corrige #16307. #16332 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el comportamiento inconsistente por el que una parte de los datos devueltos podía descartarse porque no se había creado el conjunto para su filtrado. #16308 (Nikita Mikhaylov).
  • Corrige un error con MySQL database. Cuando el MySQL server usado como database engine no está disponible, algunas consultas generan Exception porque intentan obtener tablas de un server deshabilitado, aunque no es necesario. Por ejemplo, la consulta SELECT ... FROM system.parts debería funcionar solo con tablas MergeTree y no acceder a MySQL database en absoluto. #16032 (Kruglov Pavel).

Versión de ClickHouse v20.8.5.45-lts, 2020-10-29

Corrección de errores

  • Se corrige la doble liberación en caso de excepción en la función dictGet. Podía producirse si el diccionario se había cargado con error. #16429 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigen los modificadores totals/rollup/cube de group by y las funciones min/max sobre las claves de group by. Corrige #16393. #16397 (Anton Popov).
  • Se corrige el INSERT asíncrono de Distributed con prefer_localhost_replica=0 e internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
  • Corrige una posible fuga de memoria al ejecutar GROUP BY con claves de cadena, causada por un error en la implementación de TwoLevelStringHashTable. #16264 (Amos Bird).
  • Corrige el caso en que la memoria puede asignarse en exceso sin respetar el límite. Esto cierra #14560. #16206 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el bloqueo de la consulta ALTER MODIFY ... ORDER BY en ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Esto corrige #15980. #16011 (alesapin).
  • Corrige el analizador de nombres de colación y de conjuntos de caracteres, y añade compatibilidad con length = 0 para el tipo String. #16008 (Winter Zhang).
  • Se permite usar el layout direct para diccionarios con claves complejas. #16007 (Anton Popov).
  • Evita que la réplica quede bloqueada durante 5-10 min cuando se produce un error de replicación tras un período de inactividad. #15987 (filimonov).
  • Corrige errores de segmentación poco frecuentes al insertar en MaterializedView o seleccionar de ella mientras se elimina de forma concurrente la tabla de destino (para el motor de base de datos Atomic). #15984 (tavplubix).
  • Se corrige la ambigüedad en el análisis sintáctico de los perfiles de configuración: CREATE USER ... SETTINGS profile readonly ahora se considera el uso de un perfil llamado readonly, y no de una configuración llamada profile con la restricción de solo lectura. Esto corrige #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
  • Se corrigió un cierre inesperado cuando fallaba la creación de la base de datos. #15954 (Winter Zhang).
  • Se corrigió el fallo de DROP TABLE IF EXISTS con el error Table ... does not exist cuando la tabla se renombra de forma concurrente (para el engine de base de datos Atomic). Se corrigió un interbloqueo poco frecuente al ejecutar de forma concurrente algunas consultas DDL con varias tablas (como DROP DATABASE y RENAME TABLE) Se corrigió el fallo de DROP/DETACH DATABASE con Table ... does not exist al ejecutar de forma concurrente DROP/DETACH TABLE. #15934 (tavplubix).
  • Corrige el resultado vacío incorrecto de una consulta sobre una tabla Distributed si la consulta tiene WHERE, PREWHERE y GLOBAL IN. Corrige #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigen posibles interbloqueos en RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
  • Se corrigió la excepción Block structure mismatch en consultas SELECT ... ORDER BY DESC ejecutadas después de la consulta ALTER MODIFY COLUMN. Corrige #15800. #15852 (alesapin).
  • Se corrigen algunos casos de consultas en los que solo se seleccionan columnas virtuales. Anteriormente, podía lanzarse la excepción Not found column _nothing in block. Corrige #12298. #15756 (Anton Popov).
  • Se corrige el error Cannot find column, que puede producirse al insertar en MATERIALIZED VIEW en caso de que la consulta para MV contenga ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el valor predeterminado demasiado bajo de la configuración max_replicated_logs_to_keep, que podía hacer que las réplicas se perdieran con demasiada frecuencia. Se mejoró el proceso de recuperación de réplicas perdidas eligiendo la réplica más actualizada para clonar. Además, las partes antiguas de la réplica perdida no se eliminan, sino que se desacoplan. #15701 (tavplubix).
  • Se corrige el error Cannot add simple transform to empty Pipe, que se producía al leer desde la tabla Buffer, cuya estructura es distinta de la de la tabla de destino. Esto podía ocurrir si la tabla de destino devolvía un resultado vacío para la consulta. Corrige #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió un error con los globs en la función de tabla S3; la región extraída de la URL no se aplicaba a la configuración del cliente S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
  • Disminuye la métrica ReadonlyReplica al desacoplar tablas de solo lectura. Esto corrige #15598. #15592 (sundyli).
  • Lanzar un error cuando se pase un único parámetro a ReplicatedMergeTree en lugar de ignorarlo. #15516 (nvartolomei).

Mejora

  • Ahora se permite ejecutar consultas ALTER ... ON CLUSTER independientemente del parámetro <internal_replication> en la configuración del clúster. #16075 (alesapin).
  • Se expanden las macros {database}, {table} y {uuid} en los argumentos de ReplicatedMergeTree al crear la tabla. #16159 (tavplubix).

versión de ClickHouse v20.8.4.11-lts, 2020-10-09

Corrección de errores

  • Corrige el orden de destrucción de los recursos en el paso ReadFromStorage del plan de consulta. En casos poco frecuentes, podría provocar cierres inesperados. Posiblemente relacionado con #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el error Element ... is not a constant expression al usar el resultado de la función JSON* en VALUES, LIMIT o en el lado derecho del operador IN. #15589 (tavplubix).
  • Evita que aparezca el mensaje de error Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. Esto corrige #15541. #15557 (alexey-milovidov).
  • Se redujo significativamente el consumo de memoria en AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
  • La mutación podía quedarse bloqueada esperando alguna parte inexistente después de MOVE o REPLACE PARTITION o, en casos excepcionales, después de DETACH o DROP PARTITION. Se ha corregido. #15537 (tavplubix).
  • Se corrigió un error por el que el operador ILIKE dejaba de ignorar las diferencias entre mayúsculas y minúsculas si se había ejecutado LIKE con el mismo patrón. #15536 (alesapin).
  • Corrige errores de Missing columns al seleccionar columnas ausentes en los datos, pero que dependen de otras columnas también ausentes en los datos. Corrige #15530. #15532 (alesapin).
  • Se corrige un error en la suscripción a eventos de DDLWorker que, en raras ocasiones, puede hacer que las consultas queden colgadas en ON CLUSTER. Introducido en #13450. #15477 (alesapin).
  • Informar correctamente del error cuando el segundo argumento de la función de agregación boundingRatio tiene un tipo incorrecto. #15407 (detailyang).
  • Se corrigió una condición de carrera al cambiar el nombre de una tabla MergeTree y durante la limpieza en segundo plano. #15304 (alesapin).
  • Se corrigió una rara condición de carrera al iniciar el servidor cuando system.logs está habilitado. #15300 (alesapin).
  • Se corrigió el informe de MSan en QueryLog. Se podía usar memoria no inicializada para el campo memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
  • Corrige el cierre inesperado de la instancia al usar joinGet con tipos LowCardinality. Esto corrige #15214. #15220 (Amos Bird).
  • Se corrige un error en el motor de tabla Buffer que no permitía insertar datos con una estructura nueva en Buffer después de una consulta ALTER. Corrige #15117. #15192 (alesapin).
  • Ajuste del tamaño del campo decimals en el paquete de definición de columnas de MySQL. #15152 (maqroll).
  • Ya usamos la comparación con relleno entre String y FixedString (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/src/Functions/FunctionsComparison.h#L333). Este PR aplica la misma lógica a la comparación de field, lo que corrige el uso de FixedString como claves primarias. Esto corrige #14908. #15033 (Amos Bird).
  • Si se llamaba a la función bar con argumentos especialmente manipulados, era posible un desbordamiento de búfer. Esto cierra #13926. #15028 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el error Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argument durante la ejecución de consultas DDL en la base de datos Atomic al ejecutar clickhouse-server en Docker sobre Mac OS. #15024 (tavplubix).
  • Ahora, los parámetros de configuración number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation y number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge pueden ser iguales a background_pool_size. #14975 (alesapin).
  • Corrección para que el push down de predicados funcione cuando la subconsulta contiene la función finalizeAggregation. Corrige #14847. #14937 (filimonov).
  • Se publican las frecuencias de CPU por núcleo lógico en system.asynchronous_metrics. Esto corrige #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
  • Se solucionó el error .metadata.tmp File exists al usar el motor de base de datos MaterializeMySQL. #14898 (Winter Zhang).
  • Soluciona un problema por el que el servidor podía quedarse bloqueado durante el arranque al comunicarse con ZooKeeper, si era necesario obtener los archivos de configuración desde ZK (usando la opción de inclusión from_zk). Esto corrige #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).
  • Corrige la detección errónea de monotonía en la conversión Int -> Int reducida de tipos con signo. Esto podría provocar un resultado de consulta incorrecto. Este error queda de manifiesto en #14513. #14783 (Amos Bird).
  • Se corrigió el orden incorrecto al ordenar la columna Nullable. Esto corrige #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).

Mejora

  • Ahora es posible cambiar el tipo de la columna de versión de VersionedCollapsingMergeTree mediante la consulta ALTER. #15442 (alesapin).

Versión de ClickHouse v20.8.3.18-stable, 2020-09-18

Corrección de errores

  • Soluciona el problema por el que algunas invocaciones de la función extractAllGroups pueden provocar el error “Memory limit exceeded”. Esto corrige #13383. #14889 (alexey-milovidov).
  • Soluciona un SIGSEGV al intentar hacer INSERT en StorageFile(fd). #14887 (Azat Khuzhin).
  • Soluciona un error poco frecuente en consultas SELECT cuando la columna consultada tiene una expresión DEFAULT que depende de otra columna que también tiene DEFAULT, no está presente en la consulta y no existe en disco. Corrige parcialmente #14531. #14845 (alesapin).
  • Se corrigió la ausencia del nombre predeterminado de la base de datos en los metadatos de la vista materializada al ejecutar ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
  • Soluciona un error por el que una mutation ALTER UPDATE con una columna Nullable en la expresión de asignación y un valor constante (como UPDATE x = 42) producía un valor incorrecto en la columna o un segfault. Corrige #13634, #14045. #14646 (alesapin).
  • Soluciona un resultado incorrecto en la multiplicación de Decimal causado por una escala decimal incorrecta en la columna de resultado. #14603 (Artem Zuikov).
  • Se añadió la comprobación, ya que ni lc->isNullable() ni ls->getDictionaryPtr()->isNullable() devolvían el resultado correcto. #14591 (myrrc).
  • Limpia el directorio de datos tras excepciones de ZooKeeper durante CreateQuery para el engine StorageReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
  • Soluciona segfaults poco frecuentes en funciones con el combinator -Resample, que podían aparecer como resultado de un overflow con parámetros muy grandes. #14562 (Anton Popov).

Mejoras

  • Acelera el proceso de apagado del servidor si hay solicitudes de S3 en curso. #14858 (Pavel Kovalenko).
  • Permite usar una configuración de almacenamiento multivolumen en Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
  • Acelera el proceso de apagado del servidor si hay solicitudes de S3 en curso. #14496 (Pavel Kovalenko).
  • Añade soporte para códecs personalizados en las partes compactas. #12183 (Anton Popov).

versión de ClickHouse v20.8.2.3-stable, 2020-09-08

Cambio incompatible con versiones anteriores

  • Ahora, la consulta OPTIMIZE FINAL no recalcula el TTL de las partes que se añadieron antes de que se creara el TTL. Use ALTER TABLE ... MATERIALIZE TTL una vez para calcularlo; después de eso, OPTIMIZE FINAL evaluará el TTL correctamente. Este comportamiento nunca funcionó para las tablas replicadas. #14220 (alesapin).
  • Se amplía la configuración parallel_distributed_insert_select con una opción para ejecutar INSERT en la tabla local. La configuración cambia de tipo, de Bool a UInt64, por lo que los valores false y true dejan de ser compatibles. Si tiene estos valores en la configuración del servidor, el servidor no se iniciará. Sustitúyalos por 0 y 1, respectivamente. #14060 (Azat Khuzhin).
  • Se elimina la compatibilidad con el formato de entrada/salida ODBCDriver. Era un formato obsoleto que en su día se usó para la comunicación con el driver ODBC de ClickHouse y que hace tiempo fue reemplazado por el formato ODBCDriver2. Resuelve #13629. #13847 (hexiaoting).
  • Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el clúster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a la 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas después de que una versión antigua se haya iniciado en presencia de versiones más recientes puede provocar errores Part ... intersects previous part. Para evitar este error, primero instale los paquetes más recientes de clickhouse-server en todos los nodos del clúster y después reinícielos (de este modo, cuando se reinicie clickhouse-server, se iniciará con la nueva versión).

Nueva funcionalidad

  • Se añade la posibilidad de especificar el códec de compresión Default para las columnas que corresponden a configuraciones especificadas en config.xml. Implementa: #9074. #14049 (alesapin).
  • Se admite autenticación Kerberos en Kafka mediante las bibliotecas krb5 y cyrus-sasl. #12771 (Ilya Golshtein).
  • Se añade la función normalizeQuery, que reemplaza literales, secuencias de literales y alias complejos por marcadores de posición. Se añade la función normalizedQueryHash, que devuelve valores hash de 64 bits idénticos para consultas similares. Esto ayuda a analizar el log de consultas. Esto cierra #11271. #13816 (alexey-milovidov).
  • Se añade la tabla time_zones. #13880 (Bharat Nallan).
  • Se añade la función defaultValueOfTypeName, que devuelve el valor predeterminado de un tipo dado. #13877 (hcz).
  • Se añade la función countDigits(x), que cuenta el número de dígitos decimales de una columna entera o decimal. Se añade la función isDecimalOverflow(d, [p]), que comprueba si el valor de una columna Decimal está fuera de su precisión (o de la especificada). #14151 (Artem Zuikov).
  • Se añaden implementaciones de quantileExactLow y quantileExactHigh con sus alias correspondientes para medianExactLow y medianExactHigh. #13818 (Bharat Nallan).
  • Se añadió la función date_trunc, que trunca un valor de fecha/hora a una parte de fecha/hora especificada. #13888 (Vladimir Golovchenko).
  • Se añade una nueva sección opcional <user_directories> a la configuración principal. #13425 (Vitaly Baranov).
  • Se añade la instrucción ALTER SAMPLE BY, que permite cambiar la cláusula SAMPLE de una tabla. #13280 (Amos Bird).
  • La función position ahora admite el argumento opcional start_pos. #13237 (vdimir).

Corrección de errores

  • Corrige la sobrescritura visible de datos causada por la barra de progreso en el cliente en modo interactivo. Esto corrige #12562, #13369, #13584 y #12964. #13691 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el orden incorrecto de una columna LowCardinality al ordenar por varias columnas. Esto corrige #13958. #14223 (Nikita Mikhaylov).
  • Comprobación de desbordamiento del tamaño del array en la función de agregado topK. Sin esta comprobación, el usuario puede enviar una consulta con parámetros cuidadosamente elaborados que provoquen el fallo del servidor. Esto cierra #14452. #14467 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un error que puede dar lugar a una asignación incorrecta de fusiones si la tabla tiene particiones con una única parte. #14444 (alesapin).
  • Detener la ejecución de la consulta si se produce una excepción en el propio PipelineExecutor. Esto podría evitar, en casos excepcionales, que la consulta se quede bloqueada. Continuación de #14334. #14402 #14334 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige un fallo en la consulta ALTER de una tabla creada AS table_function. Corrige #14212. #14326 (alesapin).
  • Se corrige una excepción al ejecutar la consulta ALTER LIVE VIEW con el comando REFRESH. Live view es una función experimental. #14320 (Bharat Nallan).
  • Se corrige el tiempo de vida de QueryPlan (para EXPLAIN PIPELINE graph=1) para consultas con intérprete anidado. #14315 (Azat Khuzhin).
  • Corrige un fallo de segmentación en clickhouse-odbc-bridge al obtener el esquema desde algunas fuentes externas. Este PR corrige #13861. #14267 (Vitaly Baranov).
  • Se corrigió un cierre inesperado en la búsqueda de inclusión de marcas introducido en #12277. #14225 (Amos Bird).
  • Se corrige la creación de tablas con tuplas nombradas. Esto soluciona #13027. #14143 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el formateo de los valores decimales negativos mínimos. Esto corrige #14111. #14119 (Alexander Kuzmenkov).
  • Corregida la métrica DistributedFilesToInsert (quedaba en cero cuando no debía). #14095 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió pointInPolygon al usar un array 2d constante como polígono. #14079 (Alexey Ilyukhov).
  • Se corrigió el punto de montaje erróneo en la información adicional de Poco::Exception: no space left on device. #14050 (tavplubix).
  • Se corrige la instrucción GRANT ALL cuando se ejecuta en un ámbito no global. #13987 (Vitaly Baranov).
  • Se corrigió el analizador sintáctico para que rechace create table como función de tabla con motor. #13940 (hcz).
  • Corrige resultados erróneos en consultas SELECT con la palabra clave DISTINCT y en subconsultas con UNION ALL cuando la configuración optimize_duplicate_order_by_and_distinct está habilitada. #13925 (Artem Zuikov).
  • Se corrigió un posible interbloqueo al renombrar la tabla Distributed. #13922 (tavplubix).
  • Corrige la ordenación incorrecta de las columnas FixedString al ordenar por varias columnas. Corrige #13182. #13887 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige el resultado potencialmente impreciso de la fusión de topK/topKWeighted (con parámetros distintos de los predeterminados). #13817 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un error en la lectura de una tabla MergeTree con INDEX de tipo SET al comparar con NULL. Esto soluciona #13686. #13793 (Amos Bird).
  • Se corrigió la captura de arrayJoin en lambda (LOGICAL_ERROR). #13792 (Azat Khuzhin).
  • Se añadió la comprobación de desbordamiento del parámetro step en la función range. #13790 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el error Directory not empty al ejecutar de forma concurrente DROP DATABASE y CREATE TABLE. #13756 (alexey-milovidov).
  • Se añadió una comprobación de rango para la función h3KRing. Esto corrige #13633. #13752 (alexey-milovidov).
  • Se corrige una condición de carrera entre DETACH y las fusiones en segundo plano. Las partes pueden volver a aparecer tras un DETACH. Es la continuación de #8602, que no solucionó el problema, pero introdujo una prueba que empezó a fallar en casos muy poco frecuentes, lo que demostró el problema. #13746 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el registro en Settings.Names/Values cuando log_queries_min_type > QUERY_START. #13737 (Azat Khuzhin).
  • Corrige el código de estado de la respuesta del endpoint /replicas_status cuando verbose=1. #13722 (javi santana).
  • Se corrigió el mensaje incorrecto en clickhouse-server.init al comprobar el usuario y el grupo. #13711 (ylchou).
  • No optimizar any(arrayJoin()) -> arrayJoin() con la configuración optimize_move_functions_out_of_any. #13681 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un bloqueo en JOIN con StorageMerge y set enable_optimize_predicate_expression=1. #13679 (Artem Zuikov).
  • Se corrige una errata en el mensaje de error sobre la configuración The value of 'number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge' setting. #13678 (alexey-milovidov).
  • Las consultas concurrentes ALTER ... REPLACE/MOVE PARTITION ... podían provocar un interbloqueo. Ya se ha corregido. #13626 (tavplubix).
  • Se corrigió el comportamiento por el que, en ocasiones, el diccionario de caché devolvía el valor predeterminado en lugar del valor existente en el origen. #13624 (Nikita Mikhaylov).
  • Se corrige la corrupción de los índices secundarios en las partes compactas. Las partes compactas son una característica experimental. #13538 (Anton Popov).
  • Corrige timeouts prematuros de ON CLUSTER en consultas que deben ejecutarse en una sola réplica. Corrige #6704, #7228, #13361, #11884. #13450 (alesapin).
  • Corrige el código incorrecto en la función netloc. Esto corrige #13335. #13446 (alexey-milovidov).
  • Se corrige una posible condición de carrera en StorageMemory. #13416 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigen los encabezados faltantes o de más en los formatos TSV/CSVWithNames del protocolo HTTP. Esto corrige #12504. #13343 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el análisis de las políticas de fila de users.xml cuando los nombres de las bases de datos o de las tablas contienen puntos. Esto corrige #5779, #12527. #13199 (Vitaly Baranov).
  • Se corrigió el acceso al diccionario redis después de que la conexión se interrumpiera una vez. Esto puede ocurrir con las disposiciones de diccionario cache y direct. #13082 (Anton Popov).
  • Se eliminó la comprobación incorrecta de permisos de acceso al usar ClickHouseDictionarySource para consultar tablas remotas. #12756 (sundyli).
  • Distinguir adecuadamente las subconsultas en algunos casos para la eliminación de subexpresiones comunes. #8333. #8367 (Amos Bird).

Mejora

  • No se permite CODEC en columnas de tipo ALIAS. Corrige #13911. #14263 (Bharat Nallan).
  • Al esperar a que se complete una actualización de diccionario, use el tiempo de espera especificado en la configuración query_wait_timeout_milliseconds en lugar de un valor fijo. #14105 (Nikita Mikhaylov).
  • Añade la configuración min_index_granularity_bytes, que protege contra la creación accidental de una tabla con una configuración index_granularity_bytes demasiado baja. #14139 (Bharat Nallan).
  • Ahora es posible obtener particiones de clústeres que usan un ZooKeeper distinto: ALTER TABLE table_name FETCH PARTITION partition_expr FROM 'zk-name:/path-in-zookeeper'. Esto resulta útil para mover datos a clústeres nuevos. #14155 (Amos Bird).
  • Rendimiento ligeramente mejor de la tabla Memory cuando se construye a partir de una enorme cantidad de bloques muy pequeños (algo poco probable). Autor de la idea: Mark Papadakis. Cierra #14043. #14056 (alexey-milovidov).
  • Las funciones de agregación condicionales (por ejemplo: avgIf, sumIf, maxIf) deben devolver NULL cuando falten filas y usar argumentos Nullable. #13964 (Winter Zhang).
  • Se aumenta el límite del combinador -Resample a 1M. #13947 (Mikhail f. Shiryaev).
  • Se corrigió un error en el formato AvroConfluent que hacía que el motor de tabla de Kafka dejara de procesar mensajes al recibir un mensaje malformado y anormalmente pequeño. #13941 (Gervasio Varela).
  • Se corrige un error incorrecto para consultas largas. Era posible obtener un error de sintaxis distinto de Max query size exceeded para una consulta correcta. #13928 (Nikolai Kochetov).
  • Mejor mensaje de error para el valor NULL del formato TabSeparated. #13906 (jiang tao).
  • La función arrayCompact comparará los NaN bit a bit si el tipo de los elementos del array es Float32/Float64. En versiones anteriores, los NaN nunca eran iguales si el tipo de los elementos del array era Float32/Float64, y siempre eran iguales si el tipo era más complejo, como Nullable(Float64). Esto resuelve #13857. #13868 (alexey-milovidov).
  • Se corrige una condición de carrera de datos en la función lgamma. Esta condición de carrera se detectó solo en tsan y, en realidad, no se produjo ningún efecto secundario. #13842 (Nikolai Kochetov).
  • Se evitan consultas demasiado lentas cuando los arrays se manipulan como campos. En su lugar, se lanza una excepción. #13753 (alexey-milovidov).
  • Se añadió la autenticación requirepass de Redis (para la fuente de diccionario de Redis). #13688 (Ivan Torgashov).
  • Se añadió una herramienta de volcado del Write-Ahead Log (WAL) de MergeTree. WAL es una funcionalidad experimental. #13640 (BohuTANG).
  • En versiones anteriores, la función lcm podía provocar un fallo de aserción en una compilación de depuración si se llamaba con argumentos especialmente diseñados. Esto corrige #13368. #13510 (alexey-milovidov).
  • Se añade monotonicidad para las funciones toDate/toDateTime en más casos. La información de monotonicidad se utiliza para el análisis de índices (las consultas más complejas podrán usar índices). Ahora los argumentos de entrada se saturan de forma más natural, lo que proporciona una mejor monotonicidad. #13497 (Amos Bird).
  • Compatibilidad con identificadores compuestos para ajustes personalizados. Los ajustes personalizados son un punto de integración entre la base de código de ClickHouse y otras bases de código (sin aportar beneficios al propio ClickHouse) #13496 (Vitaly Baranov).
  • Mueva partes de DiskLocal a DiskS3 en paralelo. DiskS3 es una funcionalidad experimental. #13459 (Pavel Kovalenko).
  • Se habilitan por defecto las partes con granularidad mixta. #13449 (alesapin).
  • Comprobación adecuada del host remoto en las redirecciones de S3 (aspecto relacionado con la seguridad). #13404 (Vladimir Chebotarev).
  • Se añaden QueryTimeMicroseconds, SelectQueryTimeMicroseconds e InsertQueryTimeMicroseconds a system.events. #13336 (ianton-ru).
  • Corrige una aserción de depuración cuando Decimal tiene un exponente negativo demasiado grande. Soluciona #13188. #13228 (alexey-milovidov).
  • Se añadió una capa de caché para DiskS3 (caché en disco local para marcas y archivos de índice). DiskS3 es una característica experimental. #13076 (Pavel Kovalenko).
  • Se corrige readline para que ahora guarde el historial en un archivo. #13600 (Amos Bird).
  • Crear la base de datos system con el motor Atomic de forma predeterminada (como preparación para habilitar por defecto el motor de base de datos Atomic en todas partes). #13680 (tavplubix).

Mejora de rendimiento

  • Optimiza ligeramente las consultas muy cortas con LowCardinality. #14129 (Anton Popov).
  • Habilita INSERT paralelos para los motores de tabla Null, Memory, Distributed y Buffer cuando max_insert_threads está configurado. #14120 (alexey-milovidov).
  • Falla de inmediato si se supera el límite max_rows_to_read durante el escaneo de partes. El objetivo de este cambio es omitir el escaneo de rangos para todas las partes seleccionadas si está claro que max_rows_to_read ya se ha superado. El cambio es bastante perceptible en consultas sobre un gran número de partes. #13677 (Roman Khavronenko).
  • Mejora ligeramente el rendimiento de la agregación con claves UInt8/UInt16. #13099 (alexey-milovidov).
  • Optimiza las funciones has(), indexOf() y countEqual() para Array(LowCardinality(T)) y argumentos constantes del lado derecho. #12550 (myrrc).
  • Al realizar consultas INSERT SELECT triviales, establece automáticamente max_threads en 1 o max_insert_threads, y max_block_size en min_insert_block_size_rows. Relacionado con #5907. #12195 (flynn).

Funcionalidad experimental

  • ClickHouse puede funcionar como réplica de MySQL; esto se implementa mediante el motor de database MaterializeMySQL. Implementa #4006. #10851 (Winter Zhang).
  • Se añaden los types Int128, Int256, UInt256 y las funciones relacionadas. Se amplían los Decimal con Decimal256 (precision de hasta 76 dígitos). Los nuevos types están bajo el setting allow_experimental_bigint_types. Funciona de forma extremadamente lenta y deficiente. La implementación está incompleta. Por favor, no use esta funcionalidad. #13097 (Artem Zuikov).

Mejora de la compilación, las pruebas y el empaquetado

  • Se añadió el script clickhouse install, que resulta útil si solo tienes un único binario. #13528 (alexey-milovidov).
  • Se permite ejecutar el binario clickhouse sin configuración. #13515 (alexey-milovidov).
  • Se habilitó la comprobación de errores tipográficos en el código con codespell. #13513 #13511 (alexey-milovidov).
  • Se habilita Shellcheck en CI como linter para las pruebas .sh. Esto cierra #13168. #13530 #13529 (alexey-milovidov).
  • Se añade una opción de CMake para hacer que falle la configuración en lugar de realizar una reconfiguración automática, habilitada de forma predeterminada. #13687 (Konstantin).
  • Se expone la versión de tzdata integrada mediante TZDATA_VERSION en system.build_options. #13648 (filimonov).
  • Se mejora la generación de la tabla system.time_zones durante la compilación. Cierra #14209. #14215 (filimonov).
  • Compilar ClickHouse con la versión más reciente de tzdata del repositorio de paquetes. #13623 (alexey-milovidov).
  • Se añadió la posibilidad de escribir comentarios de estilo JS en skip_list.json. #14159 (alesapin).
  • Asegúrese de que no se haya copiado ni pegado código GPL. #13514 (alexey-milovidov).
  • Se cambiaron las imágenes de Docker de prueba para que usen la imagen base test-base. #14167 (Ilya Yatsishin).
  • Se añadió lógica de reintento al iniciar el clúster de docker-compose; se aumentó COMPOSE_HTTP_TIMEOUT. #14112 (vzakaznikov).
  • Se habilitó system.text_log en el test de estrés para encontrar más fallos. #13855 (Nikita Mikhaylov).
  • Módulo LDAP de Testflows: se agregan los certificados que faltaban y dhparam.pem para openldap4. #13780 (vzakaznikov).
  • ZooKeeper no puede funcionar de forma fiable en las pruebas unitarias de la infraestructura de CI. Usar pruebas unitarias para la interacción de ZooKeeper con un ZooKeeper real es mala idea desde el principio (no se supone que las pruebas unitarias deban verificar sistemas distribuidos complejos). Ya usamos pruebas de integración para este fin, y se ajustan mejor a este caso. #13745 (alexey-milovidov).
  • Se añadió una imagen de Docker para la comprobación de estilo. También se añadió una comprobación de estilo para verificar que todos los archivos de Docker y Docker Compose estén ubicados en el directorio docker. #13724 (Ilya Yatsishin).
  • Se corrige la compilación de Cassandra en Mac OS. #13708 (Ilya Yatsishin).
  • Se corrige un error del enlazador en la compilación compartida. #13700 (Amos Bird).
  • Actualización del conjunto de pruebas de autenticación de usuarios LDAP para verificar que funciona con RBAC. #13656 (vzakaznikov).
  • Se eliminó -DENABLE_CURL_CLIENT de contrib/aws. #13628 (Vladimir Chebotarev).
  • Aumento de los tiempos de espera de las comprobaciones de estado para los nodos de ClickHouse y adición de compatibilidad para volcar los logs de docker-compose si se detectan contenedores con estado no saludable. #13612 (vzakaznikov).
  • Se asegura de que #10977 sea inválido. #13539 (Amos Bird).
  • Omitir las PR de robot-clickhouse. #13489 (Nikita Mikhaylov).
  • Se movieron los Dockerfiles de las pruebas de integración al directorio docker/test. Los archivos docker_compose están disponibles en el contenedor de Docker runner. Las imágenes de Docker se compilan en CI y no en las pruebas de integración. #13448 (Ilya Yatsishin).

Versión de ClickHouse 20.7

Versión de ClickHouse v20.7.2.30-stable, 2020-08-31

Cambio incompatible con versiones anteriores

  • La función modulo (operador %), cuando recibe al menos un número de punto flotante como argumento, calculará el resto de la división directamente sobre números de punto flotante sin convertir ambos argumentos en enteros. Esto hace que el comportamiento sea compatible con la mayoría de los SGBD. Esto también se aplica a los tipos de datos Date y DateTime. Se añadió el alias mod. Esto cierra #7323. #12585 (alexey-milovidov).
  • Se depreca la representación especial de los valores cero de Date/DateTime como 0000-00-00 y 0000-00-00 00:00:00. #12442 (alexey-milovidov).
  • La función groupArrayMoving* no funcionaba con consultas distribuidas. Su resultado se calculaba con un tipo de datos incorrecto (sin promoción al tipo más grande). La función groupArrayMovingAvg devolvía un número entero, lo que no era consistente con la función avg. Esto corrige #12568. #12622 (alexey-milovidov).
  • Se añade una comprobación de coherencia para la configuración de MergeTree. Si la configuración es incorrecta, el servidor se negará a iniciarse o a crear una tabla, y mostrará una explicación detallada al usuario. #13153 (alexey-milovidov).
  • Protege frente a los casos en que el usuario puede establecer background_pool_size con un valor inferior a number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutation o number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge. En estos casos, las sentencias ALTER no funcionarán o el tamaño máximo de merge quedará demasiado limitado. Se lanzará una excepción explicando qué hacer. Esto cierra #10897. #12728 (alexey-milovidov).
  • Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el clúster contiene tanto versiones 20.5 o superiores como versiones anteriores a la 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas —si esa versión antigua se inicia en presencia de versiones más nuevas— puede provocar errores Part ... intersects previous part. Para evitar este error, primero instale paquetes más recientes de clickhouse-server en todos los nodos del clúster y luego realice los reinicios (de este modo, cuando se reinicie clickhouse-server, arrancará con la nueva versión).

Nueva funcionalidad

  • Tipo de diccionario Polygon que proporciona búsquedas eficientes de “geocodificación inversa” para encontrar la región a partir de coordenadas en un Diccionario con muchos polígonos (mapa del mundo). Utiliza un algoritmo cuidadosamente optimizado con cuadrículas recursivas para mantener un bajo uso de CPU y memoria. #9278 (achulkov2).
  • Se añadió compatibilidad con autenticación LDAP para usuarios preconfigurados (método “Simple Bind”). #11234 (Denis Glazachev).
  • Se introduce la configuración alter_partition_verbose_result, que muestra información sobre las partes afectadas para algunos tipos de consultas ALTER TABLE ... PARTITION ... (actualmente ATTACH y FREEZE). Cierra #8076. #13017 (alesapin).
  • Se añade la función bayesAB para pruebas A/B bayesianas. #12327 (achimbab).
  • Se añadió la tabla system.crash_log, en la que se recopilan trazas de pila de errores fatales. Esta tabla debería estar vacía. #12316 (alexey-milovidov).
  • Se añadieron los encabezados HTTP X-ClickHouse-Database y X-ClickHouse-Format, que pueden usarse para establecer la base de datos predeterminada y el formato de salida. #12981 (hcz).
  • Se añade compatibilidad con las funciones minMap y maxMap en SimpleAggregateFunction. #12662 (Ildus Kurbangaliev).
  • Se añade la configuración allow_non_metadata_alters, que restringe la ejecución de consultas ALTER que modifican datos en disco. Deshabilitada de forma predeterminada. Cierra #11547. #12635 (alesapin).
  • Se añade la función formatRow para convertir expresiones arbitrarias en una cadena mediante un formato dado. Es útil para manipular salidas SQL y resulta muy versátil en combinación con la función columns. #12574 (Amos Bird).
  • Se añade la función FROM_UNIXTIME para compatibilidad con MySQL, relacionada con 12149. #12484 (flynn).
  • Se permiten tipos Nullable como claves en tablas MergeTree si la configuración de tabla allow_nullable_key está habilitada. Cierra #5319. #12433 (Amos Bird).
  • Integración con COS. #12386 (fastio).
  • Se añaden las funciones mapAdd y mapSubtract para sumar/restar valores asociados a claves. #11735 (Ildus Kurbangaliev).

Corrección de errores

  • Corrige los timeout prematuros de ON CLUSTER en consultas que deben ejecutarse en una sola réplica. Corrige #6704, #7228, #13361, #11884. #13450 (alesapin).
  • Se corrigió un fallo en la búsqueda de inclusión de marcas introducido en #12277. #14225 (Amos Bird).
  • Corrige una condición de carrera en diccionarios externos con layout cache que puede provocar una caída del servidor. #12566 (alesapin).
  • Se corrige que la barra de progreso sobrescriba visiblemente los datos en el cliente en modo interactivo. Esto corrige #12562, #13369 y #13584, y también corrige #12964. #13691 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el orden de clasificación incorrecto de las columnas LowCardinality al usar ORDER BY en varias columnas. Esto corrige #13958. #14223 (Nikita Mikhaylov).
  • Se eliminó el tiempo de espera codificado de forma fija, que sobrescribía incorrectamente la configuración query_wait_timeout_milliseconds para el diccionario de caché. #14105 (Nikita Mikhaylov).
  • Se corrigió el punto de montaje erróneo en la información adicional de Poco::Exception: no space left on device. #14050 (tavplubix).
  • Corrige la optimización incorrecta de consultas SELECT con la palabra clave DISTINCT cuando las subconsultas también usan DISTINCT, en caso de que esté habilitada la configuración optimize_duplicate_order_by_and_distinct. #13925 (Artem Zuikov).
  • Se corrigió un posible bloqueo mutuo al renombrar la tabla Distributed. #13922 (tavplubix).
  • Se corrige la ordenación incorrecta de las columnas FixedString cuando se utiliza ORDER BY con varias columnas. Soluciona #13182. #13887 (Nikolai Kochetov).
  • Corrige la posible menor precisión de las agregaciones topK/topKWeighted (con parámetros no predeterminados). #13817 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un fallo al leer desde una tabla MergeTree con INDEX de tipo SET cuando se compara con NULL. Esto corrige #13686. #13793 (Amos Bird).
  • Se corrigió el desbordamiento en el parámetro step de la función range(). #13790 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el error Directory not empty al ejecutar simultáneamente DROP DATABASE y CREATE TABLE. #13756 (alexey-milovidov).
  • Se añade una comprobación de rango para la función h3KRing. Esto corrige #13633. #13752 (alexey-milovidov).
  • Se corrige la condición de carrera entre DETACH y las fusiones en segundo plano. Las partes pueden reaparecer después de DETACH. Esto continúa #8602, que no solucionó el problema, pero introdujo una prueba que empezó a fallar en casos muy poco frecuentes, lo que demostró el problema. #13746 (alexey-milovidov).
  • Corregido el registro de Settings.Names/Values cuando log_queries_min_type es mayor que QUERY_START. #13737 (Azat Khuzhin).
  • Corrige el mensaje erróneo en clickhouse-server.init al comprobar el usuario y el grupo. #13711 (ylchou).
  • No optimice any(arrayJoin()) como arrayJoin() con optimize_move_functions_out_of_any. #13681 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un posible interbloqueo en las consultas concurrentes ALTER ... REPLACE/MOVE PARTITION .... #13626 (tavplubix).
  • Se corrigió un comportamiento por el que, en ocasiones, el diccionario de caché devolvía el valor predeterminado en lugar del valor presente en el origen. #13624 (Nikita Mikhaylov).
  • Corrige la corrupción de los índices secundarios en las partes compactas (las partes compactas son una función experimental). #13538 (Anton Popov).
  • Se corrige el código incorrecto de la función netloc. Esto corrige #13335. #13446 (alexey-milovidov).
  • Corrige un error en la función parseDateTimeBestEffort al pasar un timestamp Unix como argumento. Esto corrige #13362. #13441 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el tipo de retorno no válido en la comparación de tuplas con elementos NULL. Corrige #12461. #13420 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige una optimización incorrecta que provocaba el error aggregate function any(x) is found inside another aggregate function in query con SET optimize_move_functions_out_of_any = 1 y alias dentro de any(). #13419 (Artem Zuikov).
  • Se corrige una posible condición de carrera en StorageMemory. #13416 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige la salida vacía de los formatos Arrow y Parquet en caso de que la consulta devuelva cero filas, ya que una salida vacía no es válida para estos formatos. #13399 (hcz).
  • Se corrigen las consultas SELECT con columnas constantes y con un prefijo de la clave primaria en la cláusula ORDER BY. #13396 (Anton Popov).
  • Corrige PrettyCompactMonoBlock para clickhouse-local. Corrige extremes/totals con PrettyCompactMonoBlock. Soluciona #7746. #13394 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un interbloqueo en system.text_log. #12452 (alexey-milovidov). Esto forma parte de #12339. Esto corrige #12325. #13386 (Nikita Mikhaylov).
  • Se corrigió File(TSVWithNames*) (el encabezado se escribía varias veces), se corrigió clickhouse-local --format CSVWithNames* (no incluye encabezado, quedó roto tras #12197) y se corrigió clickhouse-local --format CSVWithNames* con cero filas (no incluye encabezado). #13343 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un fallo de segmentación cuando la función groupArrayMovingSum deserializa un estado vacío. Corrige #13339. #13341 (alesapin).
  • Lanza un error en la función arrayJoin() en la sección JOIN ON. #13330 (Artem Zuikov).
  • Se corrige un bloqueo en LEFT ASOF JOIN con join_use_nulls=1. #13291 (Artem Zuikov).
  • Se corrigió un posible error Totals having transform was already added to pipeline en caso de una consulta desde una réplica retrasada. #13290 (Nikolai Kochetov).
  • El servidor puede bloquearse si el usuario pasa argumentos especialmente diseñados a la función h3ToChildren. Esto corrige #13275. #13277 (alexey-milovidov).
  • Se corrigen un posible bajo rendimiento y resultados ligeramente incorrectos en uniqExact, topK, sumDistinct y funciones de agregación similares llamadas sobre tipos Float con valores NaN. Esto también provocaba una aserción en la compilación de depuración. Esto corrige #12491. #13254 (alexey-milovidov).
  • Se corrige una aserción en KeyCondition cuando la clave primaria contiene una expresión con una función monótona y la consulta contiene una comparación con una constante de un tipo distinto. Esto corrige #12465. #13251 (alexey-milovidov).
  • Devuelve el número proporcionado para los números con el MSB activado en la función roundUpToPowerOfTwoOrZero(). Esto evita posibles errores en caso de desbordamiento del tamaño de los arrays. #13234 (Azat Khuzhin).
  • Corrige la función if con un constexpr Nullable como cond que no es un NULL literal. Corrige #12463. #13226 (alexey-milovidov).
  • Se corrige la aserción en la función arrayElement cuando los elementos del array son Nullable y el subíndice del array también es Nullable. Esto corrige #12172. #13224 (alexey-milovidov).
  • Se corrigen las funciones de conversión de DateTime64 con argumento constante. #13205 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige el análisis de las políticas de fila en users.xml cuando los nombres de las bases de datos o de las tablas contienen puntos. Esto corrige #5779, #12527. #13199 (Vitaly Baranov).
  • Se corrigió el acceso al diccionario redis después de que se perdiera la conexión una vez. Puede ocurrir con las disposiciones de diccionario cache y direct. #13082 (Anton Popov).
  • Corrige un análisis incorrecto de índices con funciones. Podía hacer que se omitieran algunas partes de datos al leer tablas MergeTree. Corrige #13060. Corrige #12406. #13081 (Anton Popov).
  • Corrige el error Cannot convert column because it is constant but values of constants are different in source and result en consultas remotas que usan funciones que son deterministas dentro de una consulta, pero no entre consultas, como now(), now64(), randConstant(). Corrige #11327. #13075 (Nikolai Kochetov).
  • Corrige un fallo que podía producirse en consultas con ORDER BY por tupla y un LIMIT pequeño. Corrige #12623. #13009 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige el error Block structure mismatch en consultas con UNION y JOIN. Corrige #12602. #12989 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió la lógica de merge_with_ttl_timeout, que no funcionaba bien cuando la expiración afectaba a más de una partición en un mismo intervalo de tiempo. (Autor: @excitoon). #12982 (Alexander Kazakov).
  • Soluciona la duplicación de columnas en un diccionario hash de rango creado a partir de una consulta DDL. Esto corrige #10605. #12857 (alesapin).
  • Se corrige la limitación innecesaria del número de hilos para las consultas SELECT desde la réplica local. #12840 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige un error poco frecuente cuando las consultas ALTER DELETE y ALTER MODIFY COLUMN se ejecutan simultáneamente como una única mutación. Este error provoca un número incorrecto de filas en count.txt y, como consecuencia, datos incorrectos en la parte. Además, se corrige un pequeño error cuando ALTER RENAME COLUMN y ALTER ADD COLUMN se ejecutan simultáneamente. #12760 (alesapin).
  • Se usaban credenciales incorrectas al utilizar la fuente de diccionario clickhouse para consultar tablas remotas. #12756 (sundyli).
  • Se corrige CAST(Nullable(String), Enum()). #12745 (Azat Khuzhin).
  • Se mejora el rendimiento con tuplas grandes, que se interpretan como funciones en la cláusula IN. En el caso de que el usuario escriba WHERE x IN tuple(1, 2, ...) en lugar de WHERE x IN (1, 2, ...) por alguna extraña razón. #12700 (Anton Popov).
  • Corregido el seguimiento de memoria de input_format_parallel_parsing (al asociar el hilo al grupo). #12672 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige una optimización incorrecta: optimize_move_functions_out_of_any=1, en el caso de any(func(<lambda>)). #12664 (Artem Zuikov).
  • Se corrigió #10572: corrección del índice bloom filter con una expresión constante. #12659 (Winter Zhang).
  • Se corrigió SIGSEGV en StorageKafka cuando el broker no está disponible (y no solo en ese caso). #12658 (Azat Khuzhin).
  • Se añadió compatibilidad con la función if con argumentos Array(UUID). Esto corrige #11066. #12648 (alexey-milovidov).
  • CREATE USER IF NOT EXISTS ahora ya no lanza una excepción si el usuario existe. Esto corrige #12507. #12646 (Vitaly Baranov).
  • La excepción There is no supertype... puede lanzarse durante ALTER ... UPDATE en casos inesperados (p. ej., al restar de una columna UInt64). Esto corrige #7306. Esto corrige #4165. #12633 (alexey-milovidov).
  • Soluciona un posible error Pipeline stuck en consultas con ordenación externa. Corrige #12617. #12618 (Nikolai Kochetov).
  • Soluciona el error Output of TreeExecutor is not sorted en OPTIMIZE DEDUPLICATE. Soluciona #11572. #12613 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige el problema por el que el alias del resultado de la función any puede perderse durante la optimización de consultas. #12593 (Anton Popov).
  • Eliminar los datos de las tablas Distributed (bloques de INSERTs asíncronos) al ejecutar DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
  • Ahora ClickHouse recalculará las sumas de comprobación de las partes cuando no esté presente el archivo checksums.txt. No funcionaba desde #9827. #12545 (alesapin).
  • Corrige un error que hacía que las partes antiguas quedaran dañadas después de la consulta ALTER DELETE cuando enable_mixed_granularity_parts=1. Corrige #12536. #12543 (alesapin).
  • Se corrige una condición de carrera en las tablas de live view que podía provocar la duplicación de datos. LIVE VIEW es una funcionalidad experimental. #12519 (vzakaznikov).
  • Se corrige la compatibilidad con versiones anteriores en el formato binario de los valores de AggregateFunction(avg, ...). Esto corrige #12342. #12486 (alexey-milovidov).
  • Se corrige un fallo en JOIN con un diccionario al hacer join sobre una expresión de la clave del diccionario: t JOIN dict ON expr(dict.id) = t.id. Se deshabilita la optimización de join con diccionario en este caso. #12458 (Artem Zuikov).
  • Corrige el desbordamiento si se especifica un LIMIT u OFFSET muy grande. Esto corrige #10470. Esto corrige #11372. #12427 (alexey-milovidov).
  • kafka: corrige un SIGSEGV si hay un mensaje con error en mitad del batch. #12302 (Azat Khuzhin).

Mejora

  • Mantiene menos logs en ZooKeeper. Evita el crecimiento excesivo de los nodos de ZooKeeper en caso de réplicas fuera de línea cuando hay muchos servidores, tablas e inserciones. #13100 (alexey-milovidov).
  • Ahora, si se produce un error durante ALTER o una mutación, las excepciones se reenvían al cliente. Cierra #11329. #12666 (alesapin).
  • Añade QueryTimeMicroseconds, SelectQueryTimeMicroseconds y InsertQueryTimeMicroseconds a system.events, así como a system.metrics, processes, query_log, etc. #13028 (ianton-ru).
  • Se añadieron SelectedRows y SelectedBytes a system.events, así como a system.metrics, processes, query_log, etc. #12638 (ianton-ru).
  • Se añadió la información de current_database a system.query_log. #12652 (Amos Bird).
  • Se permite TabSeparatedRaw como formato de entrada. #12009 (hcz).
  • Ahora joinGet admite búsquedas por múltiples claves. #12418 (Amos Bird).
  • Permite que las funciones de agregación *Map funcionen con Arrays con valores NULL. Corrige #13157. #13225 (alexey-milovidov).
  • Evita el desbordamiento al analizar valores DateTime que, de otro modo, darían lugar a una marca de tiempo Unix negativa en su zona horaria (por ejemplo, 1970-01-01 00:00:00 en Moscú). En su lugar, se saturan a cero. Esto corrige #3470. Esto corrige #4172. #12443 (alexey-milovidov).
  • AvroConfluent: Omitir registros tombstone de Kafka - Compatibilidad para omitir registros dañados #13203 (Andrew Onyshchuk).
  • Se corrige el mensaje de error incorrecto para consultas largas. Era posible obtener un error de sintaxis distinto de Max query size exceeded para una consulta correcta. #13928 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió una condición de carrera en la función lgamma. Esta condición solo se detectó en tsan; en la práctica, no tuvo efectos secundarios. #13842 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige el formato del intervalo ‘Week’ en las sentencias ATTACH/ALTER/CREATE QUOTA. #13417 (vladimir-golovchenko).
  • Ahora también se notifican las partes dañadas cuando se detectan durante el procesamiento de partes compactas. Las partes compactas son una característica experimental. #13282 (Amos Bird).
  • Se corrige una aserción en geohashesInBox. Esto corrige #12554. #13229 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el assert en parseDateTimeBestEffort. Esto corrige #12649. #13227 (alexey-milovidov).
  • Optimización menor en Processors/PipelineExecutor: salir de un bucle cuando tiene sentido. #13058 (Mark Papadakis).
  • Se admite TRUNCATE table sin la palabra clave TABLE. #12653 (Winter Zhang).
  • Se corrige la sobrescritura predeterminada del formato de la consulta EXPLAIN. Esto corrige #12541. #12541 (BohuTANG).
  • Permite especificar la clase y el tipo de JOIN de una forma más estándar: LEFT SEMI JOIN en lugar de SEMI LEFT JOIN. Por ahora, ambos son correctos. #12520 (Artem Zuikov).
  • Cambia el valor predeterminado de multiple_joins_rewriter_version a 2. Habilita el nuevo reescritor de múltiples joins, que reconoce los nombres de las columnas. #12469 (Artem Zuikov).
  • Se añaden varias métricas para las solicitudes a sistemas de almacenamiento S3. #12464 (ianton-ru).
  • Se usa el puerto seguro predeterminado correcto para clickhouse-benchmark con el argumento --secure. Esto corrige #11044. #12440 (alexey-milovidov).
  • Reversión en caso de errores de inserción en los motores Log, TinyLog y StripeLog. En versiones anteriores, un error de inserción podía dejar la tabla en un estado inconsistente (esto funciona según lo documentado y es normal para estos motores de tabla). Esto corrige #12402. #12426 (alexey-milovidov).
  • Implementa RENAME DATABASE y RENAME DICTIONARY para el engine de base de datos Atomic - Añade la macro implícita {uuid}, que puede usarse en la ruta de ZooKeeper para ReplicatedMergeTree. Funciona con consultas CREATE ... ON CLUSTER .... Establece show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nil en true para usarla. - Hace opcionales los argumentos del engine ReplicatedMergeTree; /clickhouse/tables/{uuid}/{shard}/ y {replica} se usan de forma predeterminada. Cierra #12135. - Correcciones menores. - Estos cambios rompen la compatibilidad con versiones anteriores del engine de base de datos Atomic. Las bases de datos Atomic creadas anteriormente deben convertirse manualmente al nuevo formato. La base de datos Atomic es una característica experimental. #12343 (tavplubix).
  • Se separó AWSAuthV4Signer en un logger independiente y se eliminó la repetición excesiva de AWSClient: AWSClient en los mensajes de registro. #12320 (Vladimir Chebotarev).
  • Mejor mensaje de excepción en el almacenamiento con acceso a disco. #12625 (alesapin).
  • Excepción mejorada para la función in con un número no válido de argumentos. #12529 (Anton Popov).
  • Se corrigió el mensaje de error relacionado con la granularidad adaptativa. #12624 (alesapin).
  • Se corrige el procesamiento de SETTINGS después de FORMAT. #12480 (Azat Khuzhin).
  • Si la tabla MergeTree no contiene ORDER BY ni PARTITION BY, era posible ejecutar ALTER para CLEAR todas las columnas, y ALTER se quedaba bloqueado. Corregido en #7941. #12382 (alexey-milovidov).
  • Evita volver a cargar el autocompletado desde el archivo de historial después de cada consulta (para evitar solapamientos en el historial con otras sesiones del cliente). #13086 (Azat Khuzhin).

Mejora de rendimiento

  • Reduce hasta 2 veces el uso de memoria en algunas operaciones. #12424 (alexey-milovidov).
  • Optimiza la búsqueda por PK para consultas que coinciden con un rango exacto de PK. #12277 (Ivan Babrou).
  • Optimiza ligeramente las consultas muy cortas con LowCardinality. #14129 (Anton Popov).
  • Mejora ligeramente el rendimiento de la agregación por claves UInt8/UInt16. #13091 y #13055 (alexey-milovidov).
  • Aplica pushdown al paso LIMIT del plan de consulta (dentro de subconsultas). #13016 (Nikolai Kochetov).
  • Paraleliza las etapas de búsqueda por clave primaria y de índice de omisión en las partes, como se describe en #11564. #12589 (Ivan Babrou).
  • Convierte en enum los argumentos de tipo String de las funciones “if” y “transform” si set optimize_if_transform_strings_to_enum = 1. #12515 (Artem Zuikov).
  • Sustituye las funciones monotónicas por su argumento en ORDER BY si set optimize_monotonous_functions_in_order_by=1. #12467 (Artem Zuikov).
  • Añade una optimización de ORDER BY que reescribe ORDER BY x, f(x) como ORDER BY x si set optimize_redundant_functions_in_order_by = 1. #12404 (Artem Zuikov).
  • Permite el pushdown de predicados cuando una subconsulta contiene la cláusula WITH. Esto corrige #12293 #12663 (Winter Zhang).
  • Mejora el rendimiento de lectura de partes compactas. Las partes compactas son una funcionalidad experimental. #12492 (Anton Popov).
  • Intenta implementar una optimización de streaming en DiskS3. DiskS3 es una funcionalidad experimental. #12434 (Vladimir Chebotarev).

Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

  • Usar shellcheck para el análisis de linting de las pruebas sh. #13200 #13207 (alexey-milovidov).
  • Se añadió un script que establece etiquetas para las pull requests en el hook de GitHub. #13183 (alesapin).
  • Elimina algunos submódulos recursivos. Consulta #13378. #13379 (alexey-milovidov).
  • Asegúrese de que todos los submódulos sean de las URL correctas. Continuación de #13379. Esto corrige #13378. #13397 (alexey-milovidov).
  • Se añadió compatibilidad con ajustes declarados por el usuario, a los que se puede acceder desde las propias consultas. Esto es necesario cuando el motor de ClickHouse se utiliza como componente de otro sistema. #13013 (Vitaly Baranov).
  • Se añadieron pruebas para la funcionalidad de RBAC del privilegio INSERT en TestFlows. Se ampliaron las tablas sobre las que se prueba SELECT. Se añadieron Requirements para ajustarlos a las nuevas pruebas de motores de tabla. #13340 (MyroTk).
  • Se corrige un error de timeout durante el reinicio del servidor en la prueba de estrés. #13321 (alesapin).
  • Ahora, Fast test esperará al servidor con reintentos. #13284 (alesapin).
  • La función materialize() (la función para pruebas de ClickHouse) funcionará con NULL como se espera, transformándolo en una columna no constante. #13212 (alexey-milovidov).
  • Se corrige la compilación de libunwind en AArch64. Esto corrige #13204. #13208 (alexey-milovidov).
  • Aún más reintentos en zkutil gtest para evitar la intermitencia de las pruebas. #13165 (alexey-milovidov).
  • Pequeñas correcciones en los TestFlows de RBAC. #13152 (vzakaznikov).
  • Se corrigió la prueba 00960_live_view_watch_events_live.py. #13108 (vzakaznikov).
  • Mejora de la purga de caché del script de despliegue de la documentación. #13107 (alesapin).
  • Se reescribieron algunas pruebas aisladas en gtest. Se eliminaron includes innecesarios de las pruebas. #13073 (Nikita Mikhaylov).
  • Se añadieron pruebas para la funcionalidad RBAC del privilegio SELECT en TestFlows. #13061 (Ritaank Tiwari).
  • Se volvieron a ejecutar algunas pruebas en la comprobación Fast test. #12992 (alesapin).
  • Se corrigió el error de MSan en la biblioteca “rdkafka”. Esto cierra #12990. Se actualizó rdkafka a la versión 1.5 (master). #12991 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el informe de UBSan en base64 si las pruebas se ejecutaron en un servidor con AVX-512. Esto corrige #12318. Autor: @qoega. #12441 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el informe de UBSan en la biblioteca HDFS. Con esto se cierra #12330. #12453 (alexey-milovidov).
  • Comprueba que es posible restaurar la copia de seguridad desde una versión antigua a una versión nueva. Esto cierra #8979. #12959 (alesapin).
  • No compilar la imagen helper_container dentro de las pruebas de integración. Compilar el contenedor de Docker en CI y usar el helper_container precompilado en las pruebas de integración. #12953 (Ilya Yatsishin).
  • Se agregó una prueba para la consulta ALTER TABLE CLEAR COLUMN en columnas de clave primaria. #12951 (alesapin).
  • Se ampliaron los tiempos de espera en las pruebas de testflows. #12949 (vzakaznikov).
  • Se corrige la compilación de una prueba en Mac OS X. Esto cierra #12767. #12772 (alexey-milovidov).
  • Connector-ODBC actualizado a la versión mysql-connector-odbc-8.0.21. #12739 (Ilya Yatsishin).
  • Incorporación de pruebas de sintaxis de RBAC en TestFlows. #12642 (vzakaznikov).
  • Mejora el rendimiento de TestKeeper. Esto acelerará las pruebas con un uso intensivo de tablas Replicated. #12505 (alexey-milovidov).
  • Ahora verificamos que el servidor pueda iniciarse tras ejecutar las pruebas de estrés. Esto corrige #12473. #12496 (alesapin).
  • Se actualiza fmtlib a master (7.0.1). #12446 (alexey-milovidov).
  • Agregar imagen de Docker para pruebas rápidas. #12294 (alesapin).
  • Revisión de las rutas de configuración para las pruebas de integración. #12285 (Ilya Yatsishin).
  • Agregar una opción del compilador para evitar que los marcos de pila sean demasiado grandes. Esto ayudará a ejecutar el código en fibras con un tamaño de pila reducido. #11524 (alexey-milovidov).
  • Actualizar archivos .gitignore. #13447 (vladimir-golovchenko).

Versión 20.6 de ClickHouse

Versión de ClickHouse v20.6.3.28-stable

Cambio incompatible con versiones anteriores

  • Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el clúster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a la 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas y arrancar una versión antigua en presencia de versiones más recientes puede provocar errores Part ... intersects previous part. Para evitar este error, primero instale las versiones más recientes de los paquetes clickhouse-server en todos los nodos del clúster y después reinícielos (de este modo, cuando se reinicie clickhouse-server, arrancará con la nueva versión).

Nueva funcionalidad

  • Se añadió una implementación inicial de la consulta EXPLAIN. Sintaxis: EXPLAIN SELECT .... Esto corrige #1118. #11873 (Nikolai Kochetov).
  • Se añadió el motor de almacenamiento RabbitMQ. #11069 (Kseniia Sumarokova).
  • Se implementó el operador ILIKE, similar al de PostgreSQL, para #11710. #12125 (Mike).
  • Se admiten RIGHT y FULL JOIN con SET join_algorithm = 'partial_merge'. Solo se permite strictness ALL (ANY, SEMI, ANTI y ASOF no). #12118 (Artem Zuikov).
  • Se añadió la función initializeAggregation para inicializar una agregación a partir de un único valor. #12109 (Guillaume Tassery).
  • Se añadió compatibilidad con ALTER TABLE ... [ADD|MODIFY] COLUMN ... FIRST #4006. #12073 (Winter Zhang).
  • Se añadió la función parseDateTimeBestEffortUS. #12028 (flynn).
  • Se añadió compatibilidad con el formato ORC para la salida (antes solo se admitía para la entrada). #11662 (Kruglov Pavel).

Corrección de errores

  • Se corrigió el error aggregate function any(x) is found inside another aggregate function in query mediante SET optimize_move_functions_out_of_any = 1 y alias dentro de any(). #13419 (Artem Zuikov).
  • Se corrigió PrettyCompactMonoBlock en clickhouse-local. Se corrigieron extremes/totals con PrettyCompactMonoBlock. Esto corrige #7746. #13394 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un posible error Totals having transform was already added to pipeline en caso de una consulta desde una réplica con retraso. #13290 (Nikolai Kochetov).
  • El servidor puede bloquearse si el usuario pasa argumentos especialmente diseñados a la función h3ToChildren. Esto corrige #13275. #13277 (alexey-milovidov).
  • Se corrigieron el posible bajo rendimiento y el resultado ligeramente incorrecto de uniqExact, topK, sumDistinct y funciones de agregación similares aplicadas a tipos Float con valores NaN. Esto también provocaba una aserción en una compilación de depuración. Esto corrige #12491. #13254 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió la función if cuando cond es un constexpr Nullable que no es un NULL literal. Corrige #12463. #13226 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un assert en la función arrayElement en el caso de que los elementos del array sean Nullable y el subíndice del array también sea Nullable. Esto corrige #12172. #13224 (alexey-milovidov).
  • Se corrigieron las funciones de conversión de DateTime64 con un argumento constante. #13205 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un análisis incorrecto de índices con funciones. Podía provocar que se descartaran partes incorrectas al leer tablas MergeTree. Corrige #13060. Corrige #12406. #13081 (Anton Popov).
  • Se corrigió el error Cannot convert column because it is constant but values of constants are different in source and result en consultas remotas que usan funciones deterministas dentro del ámbito de una consulta, pero que no son deterministas entre consultas, como now(), now64(), randConstant(). Corrige #11327. #13075 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió la limitación innecesaria del número de hilos para las consultas SELECT desde la réplica local. #12840 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió un error poco frecuente cuando las consultas ALTER DELETE y ALTER MODIFY COLUMN se ejecutaban simultáneamente como una sola mutación. Este error provoca una cantidad incorrecta de filas en count.txt y, como consecuencia, datos incorrectos en la parte de datos. Además, se corrigió un pequeño error cuando ALTER RENAME COLUMN y ALTER ADD COLUMN se ejecutaban simultáneamente. #12760 (alesapin).
  • Se corrigió CAST(Nullable(String), Enum()). #12745 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un problema de rendimiento con las tuplas grandes, que se interpretaban como funciones en la cláusula IN. Se trata del caso en que el usuario escribe WHERE x IN tuple(1, 2, ...) en lugar de WHERE x IN (1, 2, ...) por alguna razón poco clara. #12700 (Anton Popov).
  • Se corrigió el seguimiento de memoria para input_format_parallel_parsing (asociando el hilo al grupo). #12672 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el índice de filtro de Bloom con una expresión constante. Esto corrige #10572. #12659 (Winter Zhang).
  • Se corrigió SIGSEGV en StorageKafka cuando el broker no está disponible (y no solo en ese caso). #12658 (Azat Khuzhin).
  • Se añadió compatibilidad con la función if para argumentos Array(UUID). Esto corrige #11066. #12648 (alexey-milovidov).
  • CREATE USER IF NOT EXISTS ahora ya no lanza una excepción si el usuario existe. Esto corrige #12507. #12646 (Vitaly Baranov).
  • Mejor mensaje de excepción en el almacenamiento con acceso a disco. #12625 (alesapin).
  • La función groupArrayMoving* no funcionaba con consultas distribuidas. Su resultado se calculaba con un tipo de datos incorrecto (sin promoverlo al tipo más grande). La función groupArrayMovingAvg devolvía un número entero, lo que no era coherente con la función avg. Esto corrige #12568. #12622 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió la ausencia de alias en la función any. #12593 (Anton Popov).
  • Se corrigió una condición de carrera en diccionarios externos con layout de caché que puede provocar un fallo del servidor. #12566 (alesapin).
  • Elimina los datos de las tablas Distributed (bloques de los async INSERTs) al ejecutar DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un error que provocaba la corrupción de las partes antiguas después de la consulta ALTER DELETE cuando enable_mixed_granularity_parts=1. Corrige #12536. #12543 (alesapin).
  • Se ha mejorado la excepción para la función in cuando el número de argumentos no es válido. #12529 (Anton Popov).
  • Se corrigió una condición de carrera en las tablas de live view que podía causar duplicación de datos. #12519 (vzakaznikov).
  • Se corrigió un problema de rendimiento al leer partes compactas. #12492 (Anton Popov).
  • Se corrigió la compatibilidad retroactiva del formato binario de los valores AggregateFunction(avg, ...). Esto corrige #12342. #12486 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el análisis de SETTINGS después de FORMAT. #12480 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el interbloqueo cuando text_log está habilitado. #12452 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un desbordamiento al especificar un LIMIT o OFFSET muy grande. Esto corrige #10470. Esto corrige #11372. #12427 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un posible segfault en StorageMerge. Esto corrige #12054. #12401 (tavplubix).
  • Se revirtió el cambio introducido en #11079 para resolver #12098. #12397 (Mike).
  • Comprobación adicional de los argumentos del índice bloom filter. Esto corrige #11408. #12388 (alexey-milovidov).
  • Evita que se produzca una excepción cuando se usa una constante negativa o de coma flotante en la condición WHERE de tablas con índices. Esto corrige #11905. #12384 (alexey-milovidov).
  • Se permitió CLEAR en una columna incluso si hay expresiones DEFAULT que dependen de ella. Esto corrige #12333. #12378 (alexey-milovidov).
  • Se corrigen TOTALS/ROLLUP/CUBE en las funciones de agregación con argumentos -State y Nullable. Esto corrige #12163. #12376 (alexey-milovidov).
  • Se corrigieron el mensaje de error y los códigos de salida de las consultas ALTER RENAME COLUMN cuando RENAME no está permitido. Corrige #12301 y #12303. #12335 (alesapin).
  • Se corrigió una condición de carrera muy rara en ReplicatedMergeTreeQueue. #12315 (alexey-milovidov).
  • Al usar el codec Delta o DoubleDelta con tipos de ancho variable, se devolvía una excepción con el código LOGICAL_ERROR en lugar de una excepción con el código BAD_ARGUMENTS (garantizamos que nunca se produzcan excepciones con el código logical error). Esto corrige #12110. #12308 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el orden de las columnas en el modificador WITH FILL. Anteriormente, no se respetaba el orden de las columnas de la cláusula ORDER BY. #12306 (Anton Popov).
  • Se evita la excepción “bad cast” cuando hay una expresión que filtra datos por columnas virtuales (como _table en las tablas Merge) o por columnas de “índice” en tablas del sistema, por ejemplo al filtrar por el nombre de la base de datos al consultar system.tables, y esa expresión devuelve el tipo Nullable. Esto corrige #12166. #12305 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió TTL tras renombrar la columna de la que depende la expresión TTL. #12304 (Anton Popov).
  • Se corrigió un SIGSEGV cuando había un mensaje con error en medio del lote en el motor Kafka. #12302 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió la situación en la que algunos hilos podían quedarse bloqueados aleatoriamente durante unos segundos al actualizar la caché de DNS. #12296 (tavplubix).
  • Se corrigió un error tipográfico en el nombre del ajuste. #12292 (alexey-milovidov).
  • Mostrar un error cuando no se pudo cargar TrieDictionary. #12290 (Vitaly Baranov).
  • La función arrayFill funcionaba de forma incorrecta con arrays vacíos, lo que podía provocar un fallo. Esto corrige #12263. #12279 (alexey-milovidov).
  • Se implementaron conversiones al tipo común para los tipos LowCardinality. Esto permite ejecutar UNION ALL de tablas con columnas LowCardinality y otras columnas. Esto corrige #8212. Esto corrige #4342. #12275 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el comportamiento al alcanzar el límite de redirecciones en una solicitud al almacenamiento S3. #12256 (ianton-ru).
  • Se corrigió el problema por el que, durante múltiples inserciones secuenciales en StorageFile, la cabecera de algunos tipos especiales se escribía más de una vez. Esto soluciona #6155. #12197 (Nikita Mikhaylov).
  • Se corrigieron las funciones lógicas para valores UInt8 distintos de 0 o 1. #12196 (Alexander Kazakov).
  • Se limita max_memory_usage* a la memoria residente del proceso. #12182 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió la comprobación de los argumentos de dictGet durante la eliminación de funciones inyectivas en GROUP BY. #12179 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el comportamiento del motor SummingMergeTree al sumar columnas de la clave de partición. Se añadió una excepción en caso de que la definición explícita de las columnas que se van a sumar se cruce con las columnas de la clave de partición. Esto corrige #7867. #12173 (Nikita Mikhaylov).
  • No divida el nombre de la tabla de la fuente del diccionario en esquema y nombre de la tabla si la conexión ODBC no admite esquemas. #12165 (Vitaly Baranov).
  • Se corrigió una lógica errónea en ALTER DELETE que provoca la eliminación de registros cuando la condición se evalúa como NULL. Esto corrige #9088. Esto cierra #12106. #12153 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió la transformación de la consulta que se envía a un SGBD externo (p. ej., MySQL, ODBC) cuando hay alias. Esto corrige #12032. #12151 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un código defectuoso en la optimización redundante de ORDER BY. El error se había introducido en #10067. #12148 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un posible desbordamiento en la división de enteros. Esto soluciona #12119. #12140 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un posible bucle infinito en greatCircleDistance y geoDistance. Con esto se corrige #12117. #12137 (alexey-milovidov).
  • Se normaliza la gestión del archivo “pid”. En versiones anteriores, el servidor podía negarse a iniciarse si se cerraba sin apagarse correctamente y si había otro proceso con el mismo pid que el servidor ejecutado anteriormente. Además, el archivo pid podía eliminarse durante un arranque fallido del servidor incluso si había otro servidor en ejecución. Esto corrige #3501. #12133 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un error que provocaba metadatos de tabla incorrectos en ZooKeeper para las tablas ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Corrige #12093. #12121 (alesapin).
  • Evita la excepción “There is no query” en vistas materializadas con JOIN o con subconsultas adjuntas a los logs del sistema (system.query_log, metric_log, etc.) o a la tabla subyacente de engine=Buffer. #12120 (filimonov).
  • Se corrigió la gestión de la dependencia de la tabla con ENGINE=Dictionary sobre el diccionario. Esto corrige #10994. Esto corrige #10397. #12116 (Vitaly Baranov).
  • El formato Parquet ahora funciona correctamente con los tipos LowCardinality y LowCardinality(Nullable). Se corrigen #12086 y #8406. #12108 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el problema de rendimiento en las consultas con UNION causado por un límite incorrecto del número total de hilos. Corrige #12030. #12103 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió un error de segmentación con los combinadores -StateResample. #12092 (Anton Popov).
  • Se corrigieron las métricas vacías result_rows y result_bytes en system.quey_log para las consultas SELECT. Corrige #11595. #12089 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió la limitación innecesaria del número de hilos para las consultas SELECT desde VIEW. Corrige #11937. #12085 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió un SIGSEGV en StorageKafka al ejecutar DROP TABLE. #12075 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un posible bloqueo al usar un tipo incorrecto para PREWHERE. Corrige #12053, #12060. #12060 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el error Cannot capture column en las funciones de orden superior con argumento Tuple(LowCardinality). Corrige #9766. #12055 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió la comprobación de restricciones cuando la restricción es una expresión constante. Esto corrige #11360. #12042 (alexey-milovidov).
  • Se corrigieron un resultado incorrecto y un posible cierre inesperado al invocar la función if con argumentos de tipo FixedString de distintos tamaños. Esto corrige #11362. #12021 (alexey-milovidov).

Mejora

  • Ahora se puede especificar la clase y el tipo de JOIN de una forma más estándar: LEFT SEMI JOIN en lugar de SEMI LEFT JOIN. Por ahora, ambas formas son correctas. #12520 (Artem Zuikov).
  • lifetime_rows/lifetime_bytes para el motor Buffer. #12421 (Azat Khuzhin).
  • Se escribe en el cliente el mensaje detallado de la excepción en lugar de ‘MySQL server has gone away’. #12383 (BohuTANG).
  • Permite cambiar el juego de caracteres que se usa para imprimir los bordes de las tablas. Los juegos de caracteres disponibles son los siguientes: UTF-8, ASCII. La configuración output_format_pretty_grid_charset habilita esta función. #12372 (Sabyanin Maxim).
  • Se añadió compatibilidad con MySQL ‘SELECT DATABASE()’ #9336 2. Se añadió una prueba de integración para la consulta de reemplazo de MySQL. #12314 (BohuTANG).
  • Se añadió KILL QUERY [connection_id] para que el cliente/driver de MySQL pueda cancelar consultas largas, problema #12038. #12152 (BohuTANG).
  • Se añadió compatibilidad con las substitutions %g (año ISO de dos dígitos) y %G (año ISO de cuatro dígitos) en la función formatDateTime. #12136 (vivarum).
  • Se añadió la columna ‘type’ en system.disks. #12115 (ianton-ru).
  • Se mejoró el comando REVOKE: ahora requiere la opción grant/admin solo para el acceso que se va a revocar. Por ejemplo, para ejecutar REVOKE ALL ON *.* FROM user1 ya no es necesario tener todos los access rights concedidos con la opción grant. Se añadió el comando REVOKE ALL FROM user1: revoca todos los roles concedidos a user1. #12083 (Vitaly Baranov).
  • Se añadió prioridad de réplica para load_balancing (para la priorización manual del balanceo de carga). #11995 (Azat Khuzhin).
  • Las rutas de los metadatos de S3 pasaron a ser relativas, lo que permite manejar más fácilmente los blobs de S3. #11892 (Vladimir Chebotarev).

Mejora del rendimiento

  • Se mejoró el rendimiento de ORDER BY y GROUP BY mediante el prefijo de la clave de ordenación (habilitado con la configuración optimize_aggregation_in_order, deshabilitado de forma predeterminada). #11696 (Anton Popov).
  • Se eliminaron las funciones inyectivas dentro de uniq*() si se establece set optimize_injective_functions_inside_uniq=1. #12337 (Ruslan Kamalov).
  • No se usaba el índice para el operador IN con literales, una regresión del rendimiento introducida en torno a la v19.3. Esto corrige #10574. #12062 (nvartolomei).
  • Se implementaron subidas de una sola parte para DiskS3 (funcionalidad experimental). #12026 (Vladimir Chebotarev).

Funcionalidad experimental

  • Se agregó un nuevo formato en memoria para las partes en tablas de la familia MergeTree, que almacena los datos en memoria. Las partes se escriben en disco en la primera combinación. La parte se creará en formato en memoria si su tamaño en filas o bytes está por debajo de los umbrales min_rows_for_compact_part y min_bytes_for_compact_part. También hay compatibilidad opcional con Write-Ahead-Log, que está habilitada de forma predeterminada y se controla mediante la configuración in_memory_parts_enable_wal. #10697 (Anton Popov).

Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

  • Implementado el modo de fuzzing de consultas basado en AST para clickhouse-client. Consulta esta etiqueta para ver la lista de incidencias que encontramos recientemente mediante fuzzing. La mayoría se detectaron con esta herramienta, y un par con SQLancer y 00746_sql_fuzzy.pl. #12111 (Alexander Kuzmenkov).
  • Añadido un nuevo tipo de pruebas basadas en el framework Testflows. #12090 (vzakaznikov).
  • Añadida una prueba de integración HTTPS para S3. #12412 (Pavel Kovalenko).
  • Registrar los mensajes de traza del sanitizador desde un hilo independiente. Esto evitará un posible interbloqueo con Thread sanitizer. #12313 (alexey-milovidov).
  • Ahora las pruebas funcionales y de estrés podrán ejecutarse con la versión anterior del script clickhouse-test. #12287 (alesapin).
  • Eliminar la extraña creación de archivos durante la compilación en orc. #12258 (Nikita Mikhaylov).
  • Colocar los archivos comunes de docker compose en el contenedor Docker de integración. #12168 (Ilya Yatsishin).
  • Corregidas las advertencias de CodeQL. CodeQL es otro analizador estático que utilizaremos junto con clang-tidy y PVS-Studio, que ya usamos. #12138 (alexey-milovidov).
  • Correcciones menores de CMake para la compilación UNBUNDLED. #12131 (Matwey V. Kornilov).
  • Añadida una demostración de la imagen mínima de Docker sin usar ninguna distribución de Linux. #12126 (alexey-milovidov).
  • Actualizar los paquetes del sistema en la imagen de Docker de clickhouse-server. #12124 (Ivan Blinkov).
  • Añadida la bandera UNBUNDLED a la tabla system.build_options. Movidas las listas de omisión de clickhouse-test al repositorio de ClickHouse. #12107 (alesapin).
  • Comprobación periódica con la herramienta de análisis de seguridad Anchore Container Analysis, que busca CVE en la imagen de Docker de clickhouse-server. También confirma que Dockerfile se puede compilar. Se ejecuta a diario en master y en las pull requests de Dockerfile. #12102 (Ivan Blinkov).
  • Comprobación diaria con la herramienta de análisis de seguridad GitHub CodeQL, que busca CWE. #12101 (Ivan Blinkov).
  • Instalar ca-certificates antes del primer apt-get update en Dockerfile. #12095 (Ivan Blinkov).

Versión de ClickHouse 20.5

Versión de ClickHouse v20.5.4.40-stable 2020-08-10

Corrección de errores

  • Se corrigió un análisis incorrecto de índices con funciones. Podía provocar el descarte de partes incorrectas al leer de tablas MergeTree. Corrige #13060. Corrige #12406. #13081 (Anton Popov).
  • Se corrigió el límite innecesario del número de hilos para las consultas SELECT desde la réplica local. #12840 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el rendimiento con tuplas grandes, que se interpretaban como funciones en la sección IN. Es el caso en que el usuario escribe WHERE x IN tuple(1, 2, ...) en lugar de WHERE x IN (1, 2, ...) por alguna razón poco clara. #12700 (Anton Popov).
  • Se corrigió el seguimiento de memoria para input_format_parallel_parsing (asociando el hilo al grupo). #12672 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el índice bloom filter con una expresión const. Esto soluciona #10572. #12659 (Winter Zhang).
  • Se corrigió SIGSEGV en StorageKafka cuando el broker no está disponible (y no solo en ese caso). #12658 (Azat Khuzhin).
  • Se añadió compatibilidad para la función if con argumentos Array(UUID). Esto corrige #11066. #12648 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió la ausencia de alias en la función any. #12593 (Anton Popov).
  • Se corrigió una condición de carrera en diccionarios externos con layout cache que puede provocar que el servidor se bloquee. #12566 (alesapin).
  • Eliminar los datos de las tablas Distributed (bloques de async INSERTs) al ejecutar DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un error que dejaba dañadas las partes antiguas tras una consulta ALTER DELETE cuando enable_mixed_granularity_parts=1. Corrige #12536. #12543 (alesapin).
  • Excepción mejorada para la función in cuando el número de argumentos no es válido. #12529 (Anton Popov).
  • Se corrigió una condición de carrera en las tablas de live view que podía provocar la duplicación de datos. #12519 (vzakaznikov).
  • Se corrigió un problema de rendimiento al leer partes compactas. #12492 (Anton Popov).
  • Se corrigió un problema de compatibilidad con versiones anteriores en el formato binario de los valores de AggregateFunction(avg, ...). Esto corrige #12342. #12486 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el interbloqueo cuando text_log está habilitado. #12452 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el desbordamiento al especificar un LIMIT u OFFSET muy grande. Esto corrige #10470. Esto corrige #11372. #12427 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un posible segfault en StorageMerge. Cierra #12054. #12401 (tavplubix).
  • Revierte el cambio introducido en #11079 para resolver #12098. #12397 (Mike).
  • Se evita una excepción cuando se usa una constante negativa o de punto flotante en la condición WHERE para tablas con índice. Esto corrige #11905. #12384 (alexey-milovidov).
  • Permitir hacer CLEAR de la columna incluso si hay expresiones DEFAULT que dependen de ella. Esto corrige #12333. #12378 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió TOTALS/ROLLUP/CUBE en las funciones de agregación con argumentos -State y Nullable. Esto corrige #12163. #12376 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un SIGSEGV cuando había un mensaje con error en medio del lote en el motor Kafka. #12302 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió el comportamiento del motor SummingMergeTree al sumar columnas de la clave de partición. Se añadió una excepción en caso de una definición explícita de las columnas que se van a sumar que se solapa con las columnas de la clave de partición. Esto corrige #7867. #12173 (Nikita Mikhaylov).
  • Se corrigió la transformación de la consulta que se envía a un SGBD externo (p. ej., MySQL, ODBC) en presencia de alias. Esto corrige #12032. #12151 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un error que provocaba metadatos incorrectos de la tabla en ZooKeepeer para las tablas ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Corrige #12093. #12121 (alesapin).
  • Se corrigió la limitación innecesaria del número de hilos en las consultas SELECT sobre VIEW. Corrige #11937. #12085 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió un fallo en un JOIN con el tipo LowCardinality y join_algorithm=partial_merge. #12035 (Artem Zuikov).
  • Se corrigió un resultado incorrecto de if() con valores NULL en la condición. #11807 (Artem Zuikov).

Mejora de rendimiento

  • El índice no se usaba para el operador IN con literales; se trata de una regresión de rendimiento introducida en torno a la v19.3. Esto corrige #10574. #12062 (nvartolomei).

Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

  • Instalar ca-certificates antes del primer apt-get update en el Dockerfile. #12095 (Ivan Blinkov).

Versión de ClickHouse v20.5.2.7-stable 2020-07-02

Cambio incompatible con versiones anteriores

  • COUNT(DISTINCT) y la familia de funciones de agregado uniq ahora devuelven un resultado no Nullable. Si todos los valores pasados son NULL, devuelven cero en su lugar. Esto mejora la compatibilidad con SQL. #11661 (alexey-milovidov).
  • Se añadió una comprobación para los casos en que una configuración de usuario se especifica en un lugar incorrecto. Las configuraciones de usuario deben especificarse en users.xml, dentro de la sección <profile> del perfil de usuario correspondiente (o en <default> para la configuración predeterminada). El servidor no se iniciará y mostrará un mensaje de excepción en el log. Esto corrige #9051. Si quieres omitir la comprobación, puedes mover la configuración al lugar adecuado o añadir <skip_check_for_incorrect_settings>1</skip_check_for_incorrect_settings> a config.xml. #11449 (alexey-milovidov).
  • La configuración input_format_with_names_use_header está habilitada de forma predeterminada. Esto afectará al análisis de los formatos de entrada -WithNames y -WithNamesAndTypes. #10937 (alexey-milovidov).
  • Se elimina la configuración experimental_use_processors. Está habilitada de forma predeterminada. #10924 (Nikolai Kochetov).
  • Se actualiza zstd a la versión 1.4.4. Incluye pequeñas mejoras de rendimiento y en la relación de compresión. Si ejecutas réplicas con distintas versiones de ClickHouse, es posible que veas mensajes de error razonables como Data after merge is not byte-identical to data on another replicas., junto con una explicación. Estos mensajes son normales y no debes preocuparte. Este cambio es compatible con versiones anteriores, pero lo incluimos aquí en el changelog por si te preguntas por estos mensajes. #10663 (alexey-milovidov).
  • Se añadió una comprobación para codecs sin sentido y la configuración allow_suspicious_codecs para controlar esta comprobación. Esto cierra #4966. #10645 (alexey-milovidov).
  • Varios cambio de configuración de Kafka modifican sus valores predeterminados. Consulta #11388.
  • Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el cluster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas mientras hay versiones más nuevas en ejecución puede provocar errores Part ... intersects previous part. Para evitar este error, instala primero las versiones más recientes de los paquetes clickhouse-server en todos los nodos del cluster y luego reinícialos (así, cuando se reinicie clickhouse-server, arrancará con la nueva versión).

Nueva funcionalidad

  • TTL DELETE WHERE y TTL GROUP BY para la reducción automática de la granularidad de los datos y el rollup en tablas. #10537 (expl0si0nn).
  • Implementación del protocolo wire de PostgreSQL. #10242 (Movses).
  • Se añadieron tablas del sistema para usuarios, roles, privilegios, perfiles de configuración, cuotas y políticas por fila; también se añadieron los comandos SHOW USER, SHOW [CURRENT|ENABLED] ROLES, SHOW SETTINGS PROFILES. #10387 (Vitaly Baranov).
  • Se admiten escrituras en la función de tabla ODBC #10554 (ageraab). #10901 (tavplubix).
  • Se añaden métricas de rendimiento de consultas basadas en perf_events de Linux (estas métricas se calculan con contadores de hardware de la CPU y contadores del SO). Es opcional y requiere que CAP_SYS_ADMIN esté establecido en el binario de ClickHouse. #9545 Andrey Skobtsov. #11226 (Alexander Kuzmenkov).
  • Ahora se admiten los modificadores NULL y NOT NULL para tipos de datos en la consulta CREATE. #11057 (Павел Потемкин).
  • Se añade el formato de entrada y de salida ArrowStream. #11088 (hcz).
  • Se admite Cassandra como fuente externa para diccionarios. #4978 (favstovol).
  • Se agregó un nuevo layout direct que carga todos los datos directamente desde el origen para cada consulta, sin almacenar los datos ni mantenerlos en caché. #10622 (Artem Streltsov).
  • Se añadió el nuevo layout complex_key_direct a los diccionarios, que no almacena nada localmente durante la ejecución de la consulta. #10850 (Artem Streltsov).
  • Se añadió compatibilidad con la sintaxis de variables globales de estilo MySQL (stub). Esto es necesario para que el protocolo de MySQL sea compatible. #11832 (alexey-milovidov).
  • Se añadió resaltado de sintaxis en clickhouse-client mediante replxx. #11422 (Tagir Kuskarov).
  • Se agregaron las funciones minMap y maxMap. #11603 (Ildus Kurbangaliev).
  • Se añade la tabla system.asynchronous_metric_log, que registra métricas históricas de system.asynchronous_metrics. #11588 (Alexander Kuzmenkov).
  • Se agregan las funciones extractAllGroupsHorizontal(haystack, re) y extractAllGroupsVertical(haystack, re). #11554 (Vasily Nemkov).
  • Se agregan las consultas SHOW CLUSTER(S). #11467 (hexiaoting).
  • Se añade la función netloc para extraer la ubicación de red, similar a netloc de urlparse(url) en Python. #11356 (Guillaume Tassery).
  • Se agregan 2 columnas virtuales más para engine=Kafka para acceder a las cabeceras de los mensajes. #11283 (filimonov).
  • Se añadió la columna virtual _timestamp_ms al motor Kafka (el tipo es Nullable(DateTime64(3))). #11260 (filimonov).
  • Se añade la función randomFixedString. #10866 (Andrei Nekrashevich).
  • Se añade la función fuzzBits, que invierte bits aleatoriamente en una cadena con una probabilidad determinada. #11237 (Andrei Nekrashevich).
  • Permitir comparar números con cadenas constantes en los operadores de comparación y en las secciones IN y VALUES. #11647 (alexey-milovidov).
  • Se añade el modo de balanceo de carga round_robin. #11645 (Azat Khuzhin).
  • Se agregó la configuración cast_keep_nullable. Si se establece, CAST(something_nullable AS Type) devuelve Nullable(Type). #11733 (Artem Zuikov).
  • Se añadió la columna position a la tabla system.columns y column_position a la tabla system.parts_columns. Contiene la posición ordinal de una columna en una tabla, empezando por 1. Esto resuelve #7744. #11655 (alexey-milovidov).
  • Compatibilidad con ON CLUSTER para SYSTEM {FLUSH DISTRIBUTED,STOP/START DISTRIBUTED SEND}. #11415 (Azat Khuzhin).
  • Se añade la tabla system.distribution_queue. #11394 (Azat Khuzhin).
  • Compatibilidad con todas las opciones de formato en Kafka, exposición de algunos ajustes a nivel de tabla y ajuste de los valores predeterminados para mejorar el rendimiento. #11388 (filimonov).
  • Se agregó la función port (para extraer el puerto de una URL). #11120 (Azat Khuzhin).
  • Ahora las funciones dictGet* aceptan nombres de tablas. #11050 (Vitaly Baranov).
  • La herramienta clickhouse-format ahora puede dar formato a varias consultas cuando se utiliza el argumento -n. #10852 (Darío).
  • Posibilidad de configurar proxy-resolver para DiskS3. #10744 (Pavel Kovalenko).
  • Permitir que pointInPolygon funcione con un polígono no constante. pointInPolygon ahora puede aceptar Array(Array(Tuple(…, …))) como segundo argumento, un array con el polígono y los huecos. #10623 (Alexey Ilyukhov) #11421 (Alexey Ilyukhov).
  • Se añadió move_ttl_info a system.parts para permitir la introspección de la funcionalidad de move TTL. #10591 (Vladimir Chebotarev).
  • Posibilidad de trabajar con S3 a través de proxies. #10576 (Pavel Kovalenko).
  • Se añaden NCHAR y NVARCHAR como sinónimos de tipos de datos. #11025 (alexey-milovidov).
  • Resuelto #7224: se agregaron las métricas FailedQuery, FailedSelectQuery y FailedInsertQuery a la tabla system.events. #11151 (Nikita Orlov).
  • Añade más estadísticas de jemalloc a system.asynchronous_metrics y asegúrate de que muestren valores actualizados. #11748 (Alexander Kuzmenkov).
  • Permite especificar las credenciales predeterminadas de S3 y encabezados de autenticación personalizados. #11134 (Grigory Pervakov).
  • Se añadieron nuevas funciones para importar/exportar DateTime64 como Int64 con distintas precisiones: to-/fromUnixTimestamp64Milli/-Micro/-Nano. #10923 (Vasily Nemkov).
  • Se permite especificar la URI mongodb:// para los diccionarios de MongoDB. #10915 (Alexander Kuzmenkov).
  • La palabra clave OFFSET ahora puede usarse sin una cláusula LIMIT vinculada. #10802 (Guillaume Tassery).
  • Se añadió la tabla system.licenses. Esta tabla contiene las licencias de las bibliotecas de terceros ubicadas en el directorio contrib. Con esto se cierra #2890. #10795 (alexey-milovidov).
  • Nueva función function toStartOfSecond(DateTime64) -> DateTime64 que pone a cero la fracción de segundo del valor DateTime64. #10722 (Vasily Nemkov).
  • Se añade un nuevo formato de entrada JSONAsString que acepta una secuencia de objetos JSON separados por saltos de línea, espacios o comas. #10607 (Kruglov Pavel).
  • Ahora se permite perfilar la memoria con una granularidad más fina que 4 MiB. Se añadió un perfilador de memoria por muestreo para capturar asignaciones y liberaciones de memoria aleatorias. #10598 (alexey-milovidov).
  • SimpleAggregateFunction ahora también es compatible con sumMap. #10000 (Ildus Kurbangaliev).
  • Compatibilidad con ALTER RENAME COLUMN para el motor de tabla Distributed. Continuación de #10727. Corrige #10747. #10887 (alesapin).

Corrección de errores

  • Se corrige el informe de UBSan al analizar Decimal. Esto corrige #7540. #10512 (alexey-milovidov).
  • Corrige una posible excepción de punto flotante al analizar DateTime64. Esto corrige #11374. #11875 (alexey-milovidov).
  • Corrige un error poco frecuente causado por el uso de una columna Nullable en una condición prewhere. #11895 #11608 #11869 (Nikolai Kochetov).
  • No se permite arrayJoin dentro de funciones de orden superior. Esto provocaba una desincronización del protocolo. Con esto se cierra #3933. #11846 (alexey-milovidov).
  • Corrige el resultado erróneo de la comparación de FixedString con una String constante. Esto corrige #11393. Este error apareció en la versión 20.4. #11828 (alexey-milovidov).
  • Corrige el resultado incorrecto de if cuando la condición contiene NULL. #11807 (Artem Zuikov).
  • Se corrige el uso de demasiados hilos en las consultas. #11788 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió la excepción Scalar does not exist al usar WITH <subconsulta escalar> ... en SELECT ... FROM merge_tree_table ... #11621. #11767 (Amos Bird).
  • Se corrige el comportamiento inesperado de consultas como SELECT *, xyz.*, que se ejecutaban correctamente cuando se esperaba un error. #11753 (hexiaoting).
  • Ahora, las operaciones de fetch replicadas se cancelarán durante un ALTER de metadatos. #11744 (alesapin).
  • Interpretar los metadatos almacenados en ZooKeeper antes de comprobar su igualdad. #11739 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió LOGICAL_ERROR causado por una inferencia incorrecta de tipos en literales complejos en el formato de entrada Values. #11732 (tavplubix).
  • Se corrige ORDER BY ... WITH FILL en columnas constantes. #11697 (Anton Popov).
  • Corrige una condición de carrera muy poco frecuente en SYSTEM SYNC REPLICA. Si se crea una tabla replicada y, al mismo tiempo, desde otra conexión un cliente distinto ejecuta el comando SYSTEM SYNC REPLICA sobre esa tabla (esto es poco probable, porque ese otro cliente debería saber que la tabla se acaba de crear), puede producirse una desreferenciación de nullptr. #11691 (alexey-milovidov).
  • Use tiempos de espera adecuados al comunicarse con XDBC bridge. Recientemente, no se respetaban los tiempos de espera al comprobar si el bridge estaba activo y al recibir metainformación. #11690 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el uso de LIMIT n WITH TIES junto con la cláusula ORDER BY, que contiene alias. #11689 (Anton Popov).
  • Corrige un posible Pipeline stuck en consultas con FINAL en paralelo. Corrige #11636. #11682 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige un error que provoca un estado incorrecto de system.mutations. Puede indicar que toda la mutación ya se ha completado, pero el servidor aún tiene tareas MUTATE_PART en la cola de replicación e intenta ejecutarlas. Esto corrige #11611. #11681 (alesapin).
  • Se corrigió el resaltado de sintaxis en la consulta CREATE USER. #11664 (alexey-milovidov).
  • Se añadió compatibilidad con expresiones regulares con indicadores que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto corrige #11101 y #11506. #11649 (alexey-milovidov).
  • Eliminar la optimización de consultas de conteo trivial si está configurada la seguridad a nivel de fila. En versiones anteriores, el usuario obtenía el conteo total de registros de una tabla en lugar del conteo filtrado. Esto corrige #11352. #11644 (alexey-milovidov).
  • Se corrigen los bloom filters para String (índices de omisión de datos). #11638 (Azat Khuzhin).
  • Sin la opción -q, la base de datos no se crea al iniciar. #11604 (giordyb).
  • Se corrige el error Block structure mismatch en consultas con muestreo que leen desde la tabla Buffer. #11602 (Nikolai Kochetov).
  • Corrige el código de salida erróneo de clickhouse-client cuando exception.code() % 256 == 0. #11601 (filimonov).
  • Se corrigieron las condiciones de carrera en CREATE/DROP de distintas réplicas de ReplicatedMergeTree. Sigue funcionando aunque la tabla no se haya eliminado completamente de ZooKeeper o no se haya creado correctamente. Esto corrige #11432. #11592 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió un error menor en el mensaje de registro sobre “Mark cache size was lowered” al arrancar el servidor. Esto cierra #11399. #11589 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió el error Size of offsets does not match size of column en consultas con PREWHERE column in (subquery) y ARRAY JOIN. #11580 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió un fallo de segmentación poco frecuente en SHOW CREATE TABLE. Corrige #11490. #11579 (tavplubix).
  • Todas las consultas de una sesión HTTP tenían el mismo query_id. Se ha corregido. #11578 (tavplubix).
  • Ahora, el contenedor Docker de clickhouse-server preferirá IPv6 al comprobar si el servidor sigue activo. #11550 (Ivan Starkov).
  • Corrige el error Data compressed with different methods que puede producirse si min_bytes_to_use_direct_io está habilitado, PREWHERE está activo y se usa SAMPLE o un número elevado de hilos. Esto corrige #11539. #11540 (alexey-milovidov).
  • Se corrige shard_num/replica_num para <node> (rompía use_compact_format_in_distributed_parts_names). #11528 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige el async INSERT en Distributed con prefer_localhost_replica=0 y sin internal_replication. #11527 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige una fuga de memoria cuando se lanza una excepción en medio de la agregación con funciones -State. Esto soluciona #8995. #11496 (alexey-milovidov).
  • Se corrige la excepción Pipeline stuck en INSERT SELECT FINAL cuando SELECT (max_threads>1) tiene varios streams, pero INSERT solo tiene uno (max_insert_threads==0). #11455 (Azat Khuzhin).
  • Corrige resultados incorrectos en consultas como select count() from t, u. #11454 (Artem Zuikov).
  • Corregido el tamaño comprimido devuelto para los codecs. #11448 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige un fallo del servidor cuando una columna tiene un códec de compresión con argumentos no literales. Soluciona #11365. #11431 (alesapin).
  • Se corrige una posible lectura de memoria sin inicializar durante el apagado de MergeTree si la tabla no se creó correctamente. #11420 (alexey-milovidov).
  • Se corrige un cierre inesperado en JOIN con LowCarinality(T) y Nullable(T). #11380. #11414 (Artem Zuikov).
  • Corrige el código de error al usar una clave USING incorrecta. #11373. #11404 (Artem Zuikov).
  • Se corrigió geohashesInBox para argumentos fuera del rango de latitud/longitud. #11403 (Vasily Nemkov).
  • Mejores mensajes de error para las funciones joinGet(). #11389 (Artem Zuikov).
  • Corrige un posible error Pipeline stuck en consultas con ordenación externa y LIMIT. Soluciona #11359. #11366 (Nikolai Kochetov).
  • Se elimina el bloqueo redundante durante el envío de partes en ReplicatedMergeTree. #11354 (alesapin).
  • Se corrigió el soporte de \G (salida vertical) en clickhouse-client en modo multilínea. Esto cierra #9933. #11350 (alexey-milovidov).
  • Corrige un posible error de segmentación al usar la base de datos Lazy. #11348 (alexey-milovidov).
  • Se corrige un fallo en las selecciones directas del motor de tabla Join (sin JOIN) y la nulabilidad incorrecta. #11340 (Artem Zuikov).
  • Se ha corregido un fallo en quantilesExactWeightedArray. #11337 (Nikolai Kochetov).
  • Ahora las fusiones se detienen antes de modificar los metadatos en las consultas ALTER. #11335 (alesapin).
  • Vuelve a permitir la escritura en paralelo en MATERIALIZED VIEW con la configuración parallel_view_processing = 1. Corrige #10241. #11330 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió visitParamExtractRaw cuando el JSON extraído contiene cadenas con { o [ desbalanceados. #11318 (Ewout).
  • Soluciona una condición de carrera muy poco frecuente en ThreadPool. #11314 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió una condición de carrera de datos menor en clickhouse-copier. Detectada por las pruebas de integración. #11313 (alexey-milovidov).
  • Corrige un posible problema de memoria sin inicializar en la conversión. Ejemplo: SELECT toIntervalSecond(now64()). #11311 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el problema por el que el análisis de índices no puede funcionar si una tabla tiene una columna Array en la clave primaria y una consulta filtra por esta columna con las funciones empty o notEmpty. Esto corrige #11286. #11303 (alexey-milovidov).
  • Se corrige un error por el que la estimación de la velocidad de la consulta podía ser incorrecta y el límite de min_execution_speed podía no funcionar o funcionar incorrectamente si la consulta estaba limitada por los ajustes max_network_bandwidth, max_execution_speed o priority. Se cambia el valor predeterminado de timeout_before_checking_execution_speed a un valor distinto de cero, porque de lo contrario los ajustes min_execution_speed y max_execution_speed no tienen efecto. Esto corrige #11297. Esto corrige #5732. Esto corrige #6228. Mejora de usabilidad: evitar la concatenación del mensaje de excepción con la barra de progreso en clickhouse-client. #11296 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el fallo que se producía al llamar a SET DEFAULT ROLE con argumentos incorrectos. Esto corrige #10586. #11278 (Vitaly Baranov).
  • Corrige un fallo al leer datos malformados en formato Protobuf. Se corrigen #5957 y #11203. #11258 (Vitaly Baranov).
  • Se corrigió un error por el que el diccionario cache podía devolver el valor predeterminado en lugar del valor normal (cuando solo hay claves caducadas). Esto afecta únicamente a los campos String. #11233 (Nikita Mikhaylov).
  • Corrige el error Block structure mismatch in QueryPipeline al leer de VIEW con constantes en la consulta interna. Soluciona #11181. #11205 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige una posible excepción Invalid status for associated output. #11200 (Nikolai Kochetov).
  • Ahora se comprobará si primary.idx está definido en la consulta CREATE. #11199 (alesapin).
  • Se soluciona el posible error Cannot capture column en funciones de orden superior con el argumento capturado Array(Array(LowCardinality)). #11185 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el globbing de S3, que podía fallar cuando había más de 1000 claves y en algunos backends. #11179 (Vladimir Chebotarev).
  • Si el índice de omisión de datos depende de columnas que se van a modificar durante el merge en segundo plano (para SummingMergeTree, AggregatingMergeTree, así como para TTL GROUP BY), se calculaba incorrectamente. Este problema se ha corregido moviendo el cálculo del índice después del merge, de modo que el índice se calcule sobre los datos ya fusionados. #11162 (Azat Khuzhin).
  • Corrección del bloqueo que a veces se producía durante el DROP de una tabla con engine=Kafka (o durante los reinicios del servidor). #11145 (filimonov).
  • Corrige la reserva excesiva de hilos para consultas simples (optimización para reducir el número de hilos, que se rompió parcialmente tras cambios en el pipeline). #11114 (Azat Khuzhin).
  • Eliminar el logging de la tarea de finalización de mutation cuando no se finaliza nada. #11109 (alesapin).
  • Se corrigió un bloqueo mutuo durante el inicio del servidor después de una actualización con cambios en la estructura de las tablas de registro del sistema. #11106 (alesapin).
  • Se solucionó una fuga de memoria en registerDiskS3. #11074 (Pavel Kovalenko).
  • Se corrigió el error No such name in Block::erase() cuando JOIN aparece con PREWHERE o cuando optimize_move_to_prewhere genera PREWHERE a partir de WHERE. #11051 (Artem Zuikov).
  • Corrige la posible omisión de datos al finalizar una tabla con motor Kafka. #11048 (filimonov).
  • Se corrigieron errores en la resolución de argumentos de parseDateTime64BestEffort. #10925. #11038 (Vasily Nemkov).
  • Ahora es posible ADD/DROP y RENAME sobre una misma columna en una sola consulta ALTER. El mensaje de excepción para MODIFY y RENAME simultáneos es ahora más claro. Corrige parcialmente #10669. #11037 (alesapin).
  • Se corrigió el análisis sintáctico de las URL de S3. #11036 (Vladimir Chebotarev).
  • Se corrige la contabilización de memoria para GROUP BY de dos niveles cuando hay un LIMIT. #11022 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un error potencial de use-after-free, muy poco frecuente, en MergeTree si la tabla no se creó correctamente. #10986 (alexey-milovidov).
  • Se corrigió la gestión de los metadatos (ruta relativa para rename) y de los datos (ruta relativa para symlink) para la base de datos Atomic. #10980 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige el fallo del servidor al ejecutar consultas concurrentes ALTER y DROP DATABASE con el motor de base de datos Atomic. #10968 (tavplubix).
  • Corrige el tamaño incorrecto de los datos en bruto en el método getRawData(). #10964 (Igr).
  • Se corrige la incompatibilidad de la agregación en dos niveles entre la versión 20.1 y las versiones anteriores. Esta incompatibilidad se produce cuando se usan versiones distintas de ClickHouse en el nodo iniciador y en los nodos remotos, el resultado de GROUP BY es grande y la agregación se realiza sobre un único campo String. Esto da lugar a varias filas sin fusionar para una misma clave en el resultado. #10952 (alexey-milovidov).
  • Evitar que DistributedBlockOutputStream envíe archivos parcialmente escritos. #10940 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige un cierre inesperado en SELECT count(notNullIn(NULL, [])). #10920 (Nikolai Kochetov).
  • Corrección de un bloqueo que se producía ocasionalmente durante el DROP de una tabla con engine=Kafka (o durante los reinicios del servidor). #10910 (filimonov).
  • Ahora es posible ejecutar varios ALTER RENAME, como a TO b, c TO a. #10895 (alesapin).
  • Se corrige una posible condición de carrera que podía producirse al obtener el resultado a partir del estado de una función de agregación desde varios hilos para la misma columna. La única forma (que he encontrado) en la que esto puede ocurrir es al usar la función finalizeAggregation mientras se lee de una tabla con el motor Memory, que almacena el estado de AggregateFunction para la función quanite*. #10890 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió la compatibilidad con versiones anteriores de las tuplas en las tablas distribuidas. #10889 (Anton Popov).
  • Se corrige SIGSEGV en StringHashTable (si dicha clave no existe). #10870 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigieron los cuelgues de WATCH después de eliminar la tabla LiveView de la base de datos con el motor Atomic. #10859 (tavplubix).
  • Se corrigió un error en ReplicatedMergeTree que podía hacer que algunos ALTER sobre la consulta OPTIMIZE quedaran bloqueados esperando a alguna réplica después de que esta pasara a estar inactiva. #10849 (tavplubix).
  • Ahora las restricciones se actualizan si se ha cambiado el nombre de la columna que participa en la expresión CONSTRAINT. Corrige #10844. #10847 (alesapin).
  • Se corrige una posible lectura de memoria no inicializada en el diccionario de caché. #10834 (alexey-milovidov).
  • Se corrige el orden de las columnas después de Block::sortColumns() (también se añade una prueba que muestra que esto afecta a un caso de uso real: el motor Buffer). #10826 (Azat Khuzhin).
  • Soluciona el problema con ODBC bridge cuando no se solicita el uso de comillas en los identificadores. Esto corrige #7984. #10821 (alexey-milovidov).
  • Se corrigieron los informes de UBSan y MSan en DateLUT. #10798 (alexey-milovidov).
  • Utiliza src_type para convertir correctamente los tipos en las condiciones de clave. Corrige #6287. #10791 (Andrew Onyshchuk).
  • Eliminar los parches obsoletos de libunwind. https://github.com/ClickHouse-Extras/libunwind/commit/500aa227911bd185a94bfc071d68f4d3b03cb3b1#r39048012 Esto permite desactivar -fno-omit-frame-pointer en las compilaciones de clang, lo que mejora el rendimiento al menos en un 1% de media. #10761 (Amos Bird).
  • Se corrige avgWeighted al usar un peso de punto flotante en varios segmentos. #10758 (Baudouin Giard).
  • Corregido el comportamiento de parallel_view_processing. Ahora, todas las inserciones en MATERIALIZED VIEW deben completarse, incluso si se produce una excepción. Corrige #10241. #10757 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el combinador -OrNull y -OrDefault cuando se combina con -State. #10741 (hcz).
  • Se corrige un fallo en generateRandom con tipos anidados. Corrige #10583. #10734 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige la corrupción de datos en la columna clave LowCardinality(FixedString) de SummingMergeTree, que podría haberse producido después de una fusión. Corrige #10489. #10721 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el uso de la clave primaria dentro de una función con el modificador ‘FINAL’ y la optimización ‘ORDER BY’. #10715 (Anton Popov).
  • Se corrigió un posible desbordamiento de búfer en la función h3EdgeAngle. #10711 (alexey-milovidov).
  • Corrige la desaparición de los totales. Los totales podían haberse filtrado si la consulta tenía un join o una subconsulta con una condición WHERE externa. Corrige #10674. #10698 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrige la atomicidad de HTTP insert. Esto corrige #9666. #10687 (Andrew Onyshchuk).
  • Corregido el uso múltiple del operador IN con el mismo conjunto en una misma consulta. #10686 (Anton Popov).
  • Se corrigió un error que provocaba que las solicitudes HTTP se quedaran bloqueadas al cerrar el cliente cuando readonly=2 y cancel_http_readonly_queries_on_client_close=1. Corrige #7939, #7019, #7736, #7091. #10684 (tavplubix).
  • Se corrigió el orden de los parámetros en el constructor de AggregateTransform. #10667 (palasonic1).
  • Se corrige la ausencia de ejecución en paralelo de consultas remotas con distributed_aggregation_memory_efficient habilitado. Corrige #10655. #10664 (Nikolai Kochetov).
  • Corrige un posible número incorrecto de filas en consultas con LIMIT. Corrige #10566, #10709. #10660 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió un error que bloqueaba las operaciones ALTER concurrentes cuando la tabla tiene muchas partes. #10659 (alesapin).
  • Corrige la desreferenciación de nullptr en StorageBuffer si el servidor se había apagado antes de que se iniciara la tabla. #10641 (alexey-milovidov).
  • Se corrige la optimización de predicados para consultas distribuidas (enable_optimize_predicate_expression=1) en consultas con la sección HAVING (es decir, cuando es necesario filtrar en el servidor iniciador), preservando el orden de las expresiones (y esto basta para corregirlo), y también se obliga al agregador a usar nombres de columnas en lugar de índices. Correcciones: #10613, #11413. #10621 (Azat Khuzhin).
  • Se corrige optimize_skip_unused_shards con LowCardinality. #10611 (Azat Khuzhin).
  • Corrige un fallo de segmentación en StorageBuffer cuando se produce una excepción durante el arranque del servidor. Corrige #10550. #10609 (tavplubix).
  • La consulta SYSTEM DROP DNS CACHE ahora también elimina las cachés que se usan para comprobar si el usuario puede conectarse desde determinadas direcciones IP. #10608 (tavplubix).
  • Se corrigieron resultados escalares incorrectos dentro de la subconsulta de MATERIALIZED VIEW en caso de que contuviera una tabla dependiente. #10603 (Nikolai Kochetov).
  • Se corrigió el manejo de la variable de condición para las mutaciones sincrónicas. En algunos casos, las señales enviadas a esa variable de condición podían perderse. #10588 (Vladimir Chebotarev).
  • Corrige un posible cierre inesperado cuando se llama a createDictionary() antes de que loadStoredObject() haya finalizado. #10587 (Vitaly Baranov).
  • Se ha corregido el error the BloomFilter false positive must be a double number between 0 and 1 #10551. #10569 (Winter Zhang).
  • Se corrige el SELECT de la columna ALIAS cuyo tipo de expresión predeterminada es diferente del tipo de la columna. #10563 (Azat Khuzhin).
  • Se implementó la comparación entre valores de DateTime64 y String (igual que para DateTime). #10560 (Vasily Nemkov).
  • Se corrige la corrupción del índice, que puede producirse en algunos casos tras fusionar partes compactas en otra parte compacta. #10531 (Anton Popov).
  • Deshabilitar de forma predeterminada la optimización de GROUP BY por clave de sharding (optimize_distributed_group_by_sharding_key se había introducido y dejado desactivado de forma predeterminada debido a las complejidades del análisis de sharding_key; un ejemplo sencillo es if en la clave de sharding) y corregirla para WITH ROLLUP/CUBE/TOTALS. #10516 (Azat Khuzhin).
  • Corrige: #10263 (después de ese PR, el envío dist mediante INSERT se posponía en cada INSERT) Corrige: #8756 (ese PR rompe los envíos distribuidos cuando se cumplen todas las condiciones siguientes (una configuración poco probable por ahora, supongo): internal_replication == false, varios segmentos locales (activa el código de hardlinking) y distributed_storage_policy (hace que link(2) falle con EXDEV)). #10486 (Azat Khuzhin).
  • Se corrigió un error con el límite de “max_rows_to_sort”. #10268 (alexey-milovidov).
  • Obtener el diccionario y comprobar los permisos de acceso solo una vez por cada llamada a cualquier función que lea diccionarios externos. #10928 (Vitaly Baranov).

Mejora

  • Aplica TTL a los datos antiguos después de la consulta ALTER MODIFY TTL. Este comportamiento está controlado por la configuración materialize_ttl_after_modify, que está habilitada de forma predeterminada. #11042 (Anton Popov).
  • Al analizar secuencias de escape con barra invertida de estilo C en literales de cadena, VALUES y varios formatos de texto (esta es una extensión del estándar SQL propia de ClickHouse y MySQL), se conserva la barra invertida si se encuentra una secuencia de escape desconocida (p. ej., \% o \w), lo que hace que el uso de LIKE y match sea más cómodo (basta con escribir name LIKE 'used\_cars' en lugar de name LIKE 'used\\_cars') y, al mismo tiempo, más compatible. Esto corrige #10922. #11208 (alexey-milovidov).
  • Al leer un valor Decimal, se recortan los dígitos adicionales después del punto. Este comportamiento es más compatible con MySQL y PostgreSQL. Esto corrige #10202. #11831 (alexey-milovidov).
  • Permite hacer DROP de una tabla replicada si los metadatos de ZooKeeper ya se eliminaron y no existen (este también es el caso cuando se usa TestKeeper para pruebas y se reinicia el servidor). Permite hacer RENAME de una tabla replicada incluso si hay un error al comunicarse con ZooKeeper. Esto corrige #10720. #11652 (alexey-milovidov).
  • Mejora leve en el diagnóstico al leer valores decimales desde una cadena. Esto cierra #10202. #11829 (alexey-milovidov).
  • Corregida la invocación de sleep en el handler de señales. Dormía menos tiempo del esperado. #11825 (alexey-milovidov).
  • (Solo en Linux) Las métricas de rendimiento del SO (para CPU y E/S) funcionarán incluso sin la capacidad CAP_NET_ADMIN. #10544 (Alexander Kazakov).
  • Se añadió hostname como alias de la función hostName. Esta función fue sugerida por Victor Tarnavskiy, de Yandex.Metrica. #11821 (alexey-milovidov).
  • Se añadió compatibilidad con DDL distribuido (update/delete/drop partition) en clústeres con replicación cruzada. #11703 (Nikita Mikhaylov).
  • Emitir una advertencia en lugar de un error en el registro del servidor al iniciarse si no se puede escuchar en una de las direcciones configuradas para la escucha (p. ej., IPv6 no está disponible dentro de Docker). Tenga en cuenta que, si el servidor no puede escuchar en ninguna de las direcciones indicadas, se negará a iniciarse como antes. Esto corrige #4406. #11687 (alexey-milovidov).
  • Creación del usuario y la base de datos predeterminados al iniciar la imagen de Docker. #10637 (Paramtamtam).
  • Cuando se imprime una consulta multilínea en el registro del servidor, las líneas se unen. Se hace que esto funcione correctamente en el caso de literales de cadena multilínea, identificadores y comentarios de una sola línea. Esto corrige #3853. #11686 (alexey-milovidov).
  • Ahora se admiten varios nombres en los comandos: CREATE USER, CREATE ROLE, ALTER USER, SHOW CREATE USER, SHOW GRANTS, entre otros. #11670 (Vitaly Baranov).
  • Se añadió soporte para distributed DDL (UPDATE/DELETE/DROP PARTITION) en clústeres con replicación cruzada. #11508 (frank lee).
  • Se elimina la contraseña de la línea de comandos en clickhouse-client y clickhouse-benchmark si el usuario la ha especificado con un valor explícito. Esto evita que la contraseña quede expuesta a través de ps y herramientas similares. #11665 (alexey-milovidov).
  • No use la información de depuración del archivo ELF si no corresponde al binario en ejecución. Esto es necesario para evitar que se impriman nombres de funciones y ubicaciones en el código fuente incorrectos en las trazas de pila. Esto corrige #7514. #11657 (alexey-milovidov).
  • Devolver NULL/cero cuando el valor no se puede interpretar por completo en las funciones parseDateTimeBestEffortOrNull/Zero. Esto corrige #7876. #11653 (alexey-milovidov).
  • Omite los parámetros vacíos de la URL solicitada. Pueden aparecer cuando escribes http://localhost:8123/?&a=b o http://localhost:8123/?a=b&&c=d. Esto corrige #10749. #11651 (alexey-milovidov).
  • Permitir el uso de groupArrayArray y groupUniqArrayArray como SimpleAggregateFunction. #11650 (Volodymyr Kuznetsov).
  • Se permite la comparación con cadenas constantes mediante conversiones implícitas al analizar condiciones de índice de otros tipos. Esto puede cerrar #11630. #11648 (alexey-milovidov).
  • https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/7572#issuecomment-642815377 Se admite la configuración predeterminada de HTTPHandlers. #11628 (Winter Zhang).
  • Permitir que más formatos de entrada funcionen con el motor Kafka. Corregir el problema de los volcados prematuros. Corregir el problema de rendimiento cuando kafka_num_consumers es mayor que el número de particiones del topic. #11599 (filimonov).
  • Mejora la lógica de multiple_joins_rewriter_version=2. Corrige el error de columnas desconocidas en los alias lambda. #11587 (Artem Zuikov).
  • Mejor mensaje de excepción cuando no se puede interpretar la lista de declaraciones de columnas. Esto cierra #10403. #11537 (alexey-milovidov).
  • Se mejora la lógica de enable_optimize_predicate_expression=1 para VIEW. #11513 (Artem Zuikov).
  • Se añadió compatibilidad con PREWHERE en las tablas live view. #11495 (vzakaznikov).
  • Actualizar automáticamente la caché de DNS, que se utiliza para comprobar si se permite al usuario conectarse desde una dirección. #11487 (tavplubix).
  • OPTIMIZE FINAL forzará la fusión incluso si ya se están realizando fusiones concurrentes. Esto cierra #11309 y #11322. #11346 (alexey-milovidov).
  • Suprime la salida de las consultas canceladas en clickhouse-client. En versiones anteriores, el resultado podía seguir mostrándose en la terminal incluso después de pulsar Ctrl+C para cancelar la consulta. Esto cierra #9473. #11342 (alexey-milovidov).
  • Ahora, el archivo de historial se actualiza después de cada consulta y no se produce ninguna condición de carrera si varios clientes usan el mismo archivo de historial. Esto corrige #9897. #11453 (Tagir Kuskarov).
  • Mejores mensajes de registro durante la recarga de la configuración. #11341 (alexey-milovidov).
  • Se eliminan los espacios en blanco finales de las consultas con formato en clickhouse-client o clickhouse-format en algunos casos. #11325 (alexey-milovidov).
  • Añadida la configuración “output_format_pretty_max_value_width”. Si el valor es más largo, se truncará para evitar que se muestren valores demasiado grandes en la terminal. Esto cierra #11140. #11324 (alexey-milovidov).
  • Mejor mensaje de excepción cuando hay escasez de mapeos de memoria. Esto cierra #11027. #11316 (alexey-milovidov).
  • Admite (U)Int8, (U)Int16 y Date en ASOF JOIN. #11301 (Artem Zuikov).
  • Se admite el parámetro kafka_client_id para las tablas de Kafka. También se cambia el valor predeterminado de client.id que usa ClickHouse al comunicarse con Kafka para que sea más descriptivo y útil. #11252 (filimonov).
  • Se mantiene el valor de la métrica DistributedFilesToInsert en caso de excepciones. En versiones anteriores, el valor se establecía cuando se iban a enviar algunos archivos, pero era cero si se producía una excepción y aún quedaban archivos pendientes. Ahora corresponde al número de archivos pendientes en el sistema de archivos. #11220 (alexey-milovidov).
  • Se añadió compatibilidad con nombres de tipos de datos de varias palabras (como DOUBLE PRECISION y CHAR VARYING) para mejorar la compatibilidad con SQL. #11214 (Павел Потемкин).
  • Se añaden sinónimos para algunos tipos de datos. #10856 (Павел Потемкин).
  • El registro de consultas ahora viene habilitado de forma predeterminada. #11184 (Ivan Blinkov).
  • Mostrar el tipo de autenticación en la tabla system.users y durante la ejecución de la consulta SHOW CREATE USER. #11080 (Vitaly Baranov).
  • Elimina los datos al ejecutar un DROP DATABASE explícito para el motor de base de datos Memory. Corrige #10557. #11021 (tavplubix).
  • Establece nombres para los hilos internos de la biblioteca rdkafka. Hace que los logs de rdkafka estén disponibles en los logs del servidor. #10983 (Azat Khuzhin).
  • Compatibilidad con espacios en blanco Unicode en las consultas. Esto resulta útil cuando las consultas se copian y pegan desde Word o desde una página web. Esto corrige #10896. #10903 (alexey-milovidov).
  • Se permiten tipos UInt de gran tamaño como índice en la función tupleElement. #10874 (hcz).
  • Respetar prefer_localhost_replica/load_balancing al hacer INSERT en Distributed. #10867 (Azat Khuzhin).
  • Se introducen los ajustes min_insert_block_size_rows_for_materialized_views y min_insert_block_size_bytes_for_materialized_views. Estos ajustes son similares a min_insert_block_size_rows y min_insert_block_size_bytes, pero se aplican solo a los bloques que se insertan en MATERIALIZED VIEW. Esto ayuda a controlar la compactación de bloques al enviarlos a las MV y a evitar un uso excesivo de memoria. #10858 (Azat Khuzhin).
  • Eliminar la excepción de la cola replicada durante el apagado del servidor. Corrige #10819. #10841 (alesapin).
  • Garantiza que varSamp y varPop no puedan devolver resultados negativos debido a errores numéricos, y que stddevSamp y stddevPop no puedan calcularse a partir de una varianza negativa. Esto corrige #10532. #10829 (alexey-milovidov).
  • Mejorado el mensaje de excepción de DNS. Esto corrige #10813. #10828 (alexey-milovidov).
  • Cambia el código de respuesta HTTP a 400 Bad Request en caso de algunos errores de análisis. Esta corrección soluciona #10636. #10640 (alexey-milovidov).
  • Mostrar un mensaje si clickhouse-client es más reciente que clickhouse-server. #10627 (alexey-milovidov).
  • Se añadió soporte para la consulta INSERT INTO [db.]table WATCH. #10498 (vzakaznikov).
  • Se permite pasar quota_key en clickhouse-client. Esto cierra #10227. #10270 (alexey-milovidov).

Mejora de rendimiento

  • Permite que varias réplicas asignen de forma concurrente fusiones, mutaciones y operaciones de eliminación, movimiento y reemplazo de particiones. Esto cierra #10367. #11639 (alexey-milovidov) #11795 (alexey-milovidov).
  • Optimización de GROUP BY con respecto a la clave de ordenación de la tabla, activada mediante la configuración optimize_aggregation_in_order. #9113 (dimarub2000).
  • Las consultas SELECT con FINAL se ejecutan en paralelo. Se añadió el ajuste max_final_threads para limitar el número de hilos utilizados. #10463 (Nikolai Kochetov).
  • Mejora el rendimiento de las consultas INSERT mediante INSERT SELECT o de INSERT con clickhouse-client cuando se generan bloques pequeños (un caso típico con análisis sintáctico en paralelo). Esto corrige #11275. Corrige el problema por el que las CONSTRAINT no funcionaban para los campos DEFAULT. Esto corrige #11273. Corrige el problema por el que las CONSTRAINTS se ignoraban en las tablas TEMPORARY. Esto corrige #11274. #11276 (alexey-milovidov).
  • Optimización que elimina las funciones de agregación min/max/any de las claves de GROUP BY en la cláusula SELECT, habilitada con la opción optimize_aggregators_of_group_by_keys. #11667 (xPoSx). #11806 (Azat Khuzhin).
  • Nueva optimización que extrae todas las operaciones de la función any, habilitada mediante optimize_move_functions_out_of_any #11529 (Ruslan).
  • Mejora el rendimiento de clickhouse-client en modo interactivo cuando se usan formatos Pretty. En versiones anteriores, podía dedicarse una cantidad considerable de tiempo a calcular el ancho visible de una cadena UTF-8. Esto cierra #11323. #11323 (alexey-milovidov).
  • Mejora del rendimiento de las consultas con ORDER BY y un LIMIT pequeño (menor que max_block_size). #11171 (Albert Kidrachev).
  • Agregar detección de CPU en tiempo de ejecución para seleccionar y usar la mejor implementación de la función. Agregar compatibilidad con la generación de código para múltiples destinos. Esto cierra #1017. #10058 (DimasKovas).
  • Habilita mlock para el binario de ClickHouse de forma predeterminada. Esto evitará que el ejecutable de ClickHouse se pagine al disco bajo una alta carga de E/S. #11139 (alexey-milovidov).
  • Las consultas con la función de agregación sum y sin claves de GROUP BY ahora se ejecutan varias veces más rápido. #10992 (alexey-milovidov).
  • Mejora de la ordenación radix (utilizada en ORDER BY con claves simples) al eliminar algunos movimientos de datos redundantes. #10981 (Arslan Gumerov).
  • Ordena partes más grandes de la tabla izquierda en MergeJoin. Almacena en búfer los bloques de la izquierda en memoria. Añade el ajuste partial_merge_join_left_table_buffer_bytes para gestionar el tamaño de los búferes de los bloques de la izquierda. #10601 (Artem Zuikov).
  • Elimina los ORDER BY y DISTINCT duplicados de las subconsultas; esta optimización se habilita con optimize_duplicate_order_by_and_distinct #10067 (Mikhail Malafeev).
  • Esta funcionalidad elimina las funciones de otras claves en la sección GROUP BY; se habilita con optimize_group_by_function_keys #10051 (xPoSx).
  • Nueva optimización que extrae las operaciones aritméticas de las funciones de agregación, activada con optimize_arithmetic_operations_in_aggregate_functions #10047 (Ruslan).
  • Se utiliza el cliente HTTP para S3 basado en Poco en lugar de curl. Esto mejorará el rendimiento y reducirá el uso de memoria del almacenamiento S3 y de las funciones de tabla. #11230 (Pavel Kovalenko).
  • Se corrige un problema de rendimiento de Kafka relacionado con las reprogramaciones en función de los límites, que se aplicaban siempre. #11149 (filimonov).
  • Se habilita percpu_arena:percpu para jemalloc (esto reducirá la fragmentación de memoria causada por el pool de hilos). #11084 (Azat Khuzhin).
  • Se optimiza el uso de memoria al leer una respuesta de un cliente HTTP de S3. #11561 (Pavel Kovalenko).
  • Ajustar la configuración predeterminada de Kafka para mejorar el rendimiento. #11388 (filimonov).

Funcionalidad experimental

  • Se añaden el tipo de datos Point (Tuple(Float64, Float64)) y Polygon (Array(Array(Tuple(Float64, Float64))). #10678 (Alexey Ilyukhov).
  • Se añade una función hasSubstr que permite buscar subsecuencias en arrays. Nota: es probable que esta función cambie de nombre sin previo aviso. #11071 (Ryad Zenine).
  • Se añadió compatibilidad con OpenCL y el algoritmo de ordenación bitonic, que puede usarse para ordenar tipos de datos enteros en una sola columna. Debe compilarse con la opción -DENABLE_OPENCL=1. Para usar el algoritmo de ordenación bitonic en lugar de otros, debe establecer bitonic_sort en la opción special_sort de la configuración y asegurarse de que OpenCL esté disponible. Esta funcionalidad no mejora el rendimiento ni ningún otro aspecto; se proporciona únicamente como ejemplo y con fines de demostración. Es probable que se elimine en un futuro próximo si no se sigue desarrollando en esta dirección. #10232 (Ri).

Mejora de compilación/pruebas/empaquetado

  • Se habilita clang-tidy para programas y utilidades.