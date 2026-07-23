lanzamiento de ClickHouse 20.12
Lanzamiento de ClickHouse v20.12.5.14-stable, 2020-12-28
- Se deshabilita la escritura con AIO durante las merges porque puede provocar, en casos extremadamente raros, corrupción de datos en las columnas de la primary key durante la merge. #18481 (alesapin).
- Se corrigió el error
value is too shortal ejecutar funciones
toType(...)(
toDate,
toUInt32, etc.) con un argumento de tipo
Nullable(String). Ahora estas funciones devuelven
NULLen caso de parsing error en lugar de lanzar una excepción. Corrige #7673. #18445 (tavplubix).
- Se restringen las merges de partes wide a compact. En el caso de vertical merge, esto provocaba que la parte resultante quedara dañada. #18381 (Anton Popov).
- Se corrige el llenado de la tabla
system.settings_profile_elements. Este PR corrige #18231. #18379 (Vitaly Baranov).
- Se corrigen posibles fallos en función de agregación con el combinator
Distinctal usar two-level aggregation. Corrige #17682. #18365 (Anton Popov).
- Se corrige el error por el que la consulta
MODIFY COLUMN ... REMOVE TTLen realidad no elimina el TTL de la columna. #18130 (alesapin).
mejora de compilación/pruebas/empaquetado
Lanzamiento de ClickHouse v20.12.4.5-stable, 2020-12-24
- Se corrigió un problema por el que el proceso
clickhouse-odbc-bridgeno era accesible para el servidor en máquinas con pila dual IPv4/IPv6; - Se corrigió un problema por el que las actualizaciones del Diccionario ODBC se realizaban con consultas malformadas y/o provocaban fallos; Posiblemente cierra #14489. #18278 (Denis Glazachev).
- Se corrigió la comparación de claves entre los tipos Enum e Int. Esto corrige #17989. #18214 (Amos Bird).
- Se corrigió un fallo en la conversión de claves únicas en el motor de base de datos
MaterializeMySQL. Esto corrige #18186 y #16372 #18211 (Winter Zhang).
- Se corrigió
std::out_of_range: basic_stringen el análisis de URL de S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
- Se corrigió un problema por el que algunas tablas no se sincronizaban desde MySQL a ClickHouse debido a que la conversión de índices de prefijo de MySQL no era compatible con MaterializeMySQL. Esto corrige #15187 y #17912 #17944 (Winter Zhang).
- Se corrigió un problema por el que la optimización de consultas producía resultados incorrectos si la consulta contenía
ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
- Se corrigió un posible segfault en la función de agregado
topK. Esto cierra #17404. #17845 (Maksim Kita).
- Se corrigió que la tabla
system.stack_traceapareciera vacía cuando el servidor se ejecutaba en modo daemon. #17630 (Amos Bird).
Lanzamiento de ClickHouse v20.12.3.3-estable, 2020-12-13
- Se habilita
use_compact_format_in_distributed_parts_namesde forma predeterminada (consulta la documentación de referencia). #16728 (Azat Khuzhin).
- Se aceptan configuraciones de usuario relacionadas con los formatos de archivo (p. ej.,
format_csv_delimiter) en la cláusula
SETTINGSal crear una tabla que utiliza el motor
File, y estas configuraciones se usan en todos los
INSERTy
SELECT. Los cambios en la configuración del formato de archivo realizados en la sesión actual del usuario, o en la cláusula
SETTINGSde una consulta DML, ya no afectan a la consulta. #16591 (Alexander Kuzmenkov).
- Se añade compatibilidad con la compresión/descompresión
*.xz. Permite usar
*.xzen la función
file(). Esto cierra #8828. #16578 (Abi Palagashvili).
- Se introduce la consulta
ALTER TABLE ... DROP|DETACH PART 'part_name'. #15511 (nvartolomei).
- Se añadió una nueva sintaxis
ALTER UPDATE/DELETE IN PARTITION. #13403 (Vladimir Chebotarev).
- Permite formatear tuplas con nombre como JSON objects al usar formatos JSON de entrada/salida, controlado por la configuración
output_format_json_named_tuples_as_objects, desactivada de forma predeterminada. #17175 (Alexander Kuzmenkov).
- Añade la posibilidad de introducir el valor de un enum como su id en los formatos TSV y CSV de forma predeterminada. #16834 (Kruglov Pavel).
- Añade compatibilidad con COLLATE para Nullable, LowCardinality, Array y Tuple, cuando el tipo anidado es String. También refactoriza el código asociado con collations en ColumnString.cpp. #16273 (Kruglov Pavel).
- La nueva función
tcpPortdevuelve el puerto TCP en el que escucha este server. #17134 (Ivan).
- Añade nuevas funciones matemáticas:
acosh,
asinh,
atan2,
atanh,
cosh,
hypot,
log1p,
sinh. #16636 (Konstantin Malanchev).
- Posibilidad de distribuir las merges entre distintas réplicas. Introduce la configuración de MergeTree
execute_merges_on_single_replica_time_threshold. #16424 (filimonov).
- Añade la configuración
aggregate_functions_null_for_emptypara compatibilidad con el estándar SQL. Esta opción reescribirá todas las función de agregación de una consulta, añadiéndoles el sufijo -OrNull. Implementa 10273. #16123 (flynn).
- Se actualizó el parsing de DateTime y DateTime64 para aceptar el formato literal de fecha como cadena. #16040 (Maksim Kita).
- Permite cambiar la ruta al archivo de history en
clickhouse-clientmediante el parámetro
--history_file. #15960 (Maksim Kita).
- Corrige el problema por el que el servidor puede dejar de aceptar conexiones en casos muy raros. #17542 (Amos Bird).
- Se corrigió el error
Function not implementedal ejecutar la consulta
RENAMEen la base de datos
Atomiccuando ClickHouse se ejecutaba en Windows Subsystem for Linux. Corrige #17661. #17664 (tavplubix).
- No restaurar las partes desde WAL si
in_memory_parts_enable_walestá deshabilitado. #17802 (detailyang).
- se corrige la inicialización incorrecta de
max_compress_block_sizeen MergeTreeWriterSettings con
min_compress_block_size. #17833 (flynn).
- El mensaje de excepción sobre el tamaño máximo de la tabla que se podía eliminar se mostraba de forma incorrecta. #17764 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un posible fallo de segmentación cuando no había suficiente espacio al insertar en la tabla
Distributed. #17737 (tavplubix).
- Se solucionó un problema por el que ClickHouse no podía reanudar la conexión con los servidores MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
- Podía determinarse de forma incorrecta si el clúster tenía replicación circular (cruzada) o no al ejecutar una consulta
ON CLUSTER, debido a una condición de carrera cuando
pool_size> 1. Se ha corregido. #17640 (tavplubix).
- La excepción
fmt::v7::format_errorpuede registrarse en segundo plano para las tablas MergeTree. Esto corrige #17613. #17615 (alexey-milovidov).
- Cuando
clickhouse-clientse usaba en modo interactivo con consultas de varias líneas, el comentario de una sola línea se extendía por error hasta el final de la consulta. Esto corrige #13654. #17565 (alexey-milovidov).
- Se corrige el bloqueo de la consulta ALTER cuando la mutación correspondiente se cancelaba en una réplica diferente. Corrige #16953. #17499 (alesapin).
- Se corrige un problema por el que ClickHouse subestimaba el tamaño de la caché de marcas. Esto puede ocurrir cuando hay muchos archivos muy pequeños con marcas. #17496 (alesapin).
- Se corrige
ORDER BYcon la configuración
optimize_redundant_functions_in_order_byhabilitada. #17471 (Anton Popov).
- Corrige los duplicados después de
DISTINCT, que podían producirse debido a una optimización incorrecta. Soluciona #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un bloqueo al leer de la tabla
JOINcon tipos
LowCardinality. Corrige #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el desbordamiento de pila en
toInt256(inf). Int256 es una funcionalidad experimental. Se cerró #17235. #17257 (flynn).
- Se corrige un posible error
Unexpected packet Data received from clientregistrado en consultas de Distributed con
LIMIT. #17254 (Azat Khuzhin).
- Corrige la invalidación del índice Set cuando hay columnas constantes en la subconsulta. Esto corrige #17246. #17249 (Amos Bird).
- Se corrige un posible análisis incorrecto del índice cuando los tipos de la comparación del índice son distintos. Esto corrige #17122. #17145 (Amos Bird).
- Se corrige la comparación de ColumnConst que provocaba un fallo. Esto corrige #17088 . #17135 (Amos Bird).
- Varias correcciones en MaterializeMySQL (característica experimental). Corrige #16923 Corrige #15883 Corrige el fallo de SYNC de MaterializeMySQL al modificar el binlog_checksum de MySQL. #17091 (Winter Zhang).
- Se corrige un error por el que las consultas
ON CLUSTERpodían quedarse bloqueadas indefinidamente en tablas ReplicatedMergeTree no líderes. #17089 (alesapin).
- Se corrigió un cierre inesperado en la consulta
CREATE TABLE ... AS some_tablecuando
some_tablese había creado con
AS table_function(). Corrige #16944. #17072 (tavplubix).
- Corrección de un error en la implementación incompleta de la función fuzzBits, problema relacionado: #16980. #17051 (hexiaoting).
- Se corrige
libunwindde LLVM en el caso en que el registro CFA es RAX. Este es el error de
libunwindde LLVM. Ya tenemos soluciones alternativas para este error. #17046 (alexey-milovidov).
- Evitar errores de red innecesarios en consultas remotas que pueden cancelarse durante la ejecución, como las consultas con
LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió la configuración
optimize_distributed_group_by_sharding_key(deshabilitada de forma predeterminada) para consultas con solo OFFSET. #16996 (Azat Khuzhin).
- Corrección para las tablas Merge sobre tablas Distributed con JOIN. #16993 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un resultado incorrecto en enteros grandes (128 y 256 bits) al hacer CAST desde double. La compatibilidad con enteros grandes es experimental. #16986 (Mike).
- Se corrige un posible fallo del servidor tras
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewTypecuando
SELECTtiene una expresión
WHEREsobre la columna que se está modificando y la operación
ALTERaún no ha finalizado. #16968 (Amos Bird).
- La información de autoría no se calculó correctamente en
clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la optimización de ORDER BY con funciones monótonas. Corrige #16107. #16956 (Anton Popov).
- Se corrigió la optimización de
group bycon la opción
optimize_aggregators_of_group_by_keyshabilitada y joins. Corrige #12604. #16951 (Anton Popov).
- Corrige el posible error
Illegal type of argumenten consultas con
ORDER BY. Corrige #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige código inusual en InterpreterShowAccessQuery. #16866 (tavplubix).
- Se evitan bloqueos del servidor de ClickHouse al usar la función
timeSeriesGroupSum. La función se eliminó de las versiones más recientes de ClickHouse. #16865 (filimonov).
- Se corrigen cierres inesperados silenciosos poco frecuentes cuando el perfilador de consultas está activado y ClickHouse está instalado en un sistema operativo con una versión de glibc que tiene (supuestamente) tablas de desenrollado asíncrono defectuosas para algunas funciones. Esto corrige #15301. Esto corrige #13098. #16846 (alexey-milovidov).
- Se corrige un bloqueo al usar
anysin argumentos. Esto corresponde a #16803 . cc @azat. #16826 (Amos Bird).
- Si no se puede asignar memoria al escribir los metadatos de la tabla en disco, se puede generar un archivo de metadatos corrupto. #16772 (alexey-milovidov).
- Se corrige una optimización trivial de consultas con predicado de partición. #16767 (Azat Khuzhin).
- Corrige el operador
INen varias columnas y tuplas con la configuración
transform_null_inactivada. Soluciona #15310. #16722 (Anton Popov).
- Devuelve el número de filas afectadas para las consultas INSERT a través del protocolo MySQL. Antes, ClickHouse siempre devolvía 0; esto ya se ha corregido. Corrige #16605. #16715 (Winter Zhang).
- Se corrige el fallo en la consulta remota al usar la función de agregación con el sufijo ‘if’. Corrige #16574 Corrige #16231 #16610 (Winter Zhang).
- Corrige el comportamiento incoherente causado por
select_sequential_consistencyen la consulta
counttrivial optimizada y en system.tables. #16309 (Hao Chen).
- Elimina las partes vacías después de que TTL, una mutación o el algoritmo de fusión collapsing las hayan depurado. #16895 (Anton Popov).
- Se habilita el formato compacto de directorios para los envíos asíncronos en tablas Distributed:
use_compact_format_in_distributed_parts_namesestá establecido en 1 de forma predeterminada. #16788 (Azat Khuzhin).
- Abortar la carga multiparte si no se escribió ningún dato en S3. #16840 (Pavel Kovalenko).
- Resolver de nuevo la IP de
format_avro_schema_registry_urlen caso de errores. #16985 (filimonov).
- Enmascarar la contraseña en data_path de system.distribution_queue. #16727 (Azat Khuzhin).
- Generar un error cuando el transformador de columnas intente reemplazar una columna inexistente. #16183 (hexiaoting).
- Desactive el análisis en paralelo cuando no haya suficiente memoria para que todos los hilos trabajen simultáneamente. También pueden producirse excepciones como “Memory limit exceeded” cuando alguien intente insertar filas extremadamente grandes (> min_chunk_bytes_for_parallel_parsing), porque cada fragmento que se analiza debe ser un conjunto independiente de cadenas (una o más). #16721 (Nikita Mikhaylov).
- El script de instalación siempre debe crear subdirectorios en los directorios de configuración. Esto solo es relevante para el build de Docker con una configuración personalizada. #16936 (filimonov).
- Se corrige la gramática del mensaje de error en los formatos de entrada JSONEachRow, JSONCompactEachRow y RegexpRow. #17205 (nico piderman).
- Establecer los parámetros predeterminados
hosty
portde
SOURCE(CLICKHOUSE(...))en la instancia actual y el valor predeterminado de
useren
'default'. #16997 (vdimir).
- Mostrar un mensaje de error descriptivo al ejecutar
ATTACH/DETACH TABLE <DICTIONARY>. Antes de este PR,
detach table <dict>funcionaba, pero generaba metadatos en memoria malformados. #16885 (Amos Bird).
- Se agregó cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW(). #16845 (Azat Khuzhin).
- El servidor se negaba a iniciarse y mostraba un mensaje de excepción si se proporcionaba una configuración incorrecta (
metric_log.
collect_interval_millisecondsis missing). #16815 (Ivan).
- Mejor mensaje de excepción cuando falta la configuración de DDL distribuido. Esto corrige #5075. #16769 (Nikita Mikhaylov).
- Mejora de usabilidad: mejores sugerencias en el mensaje de error de sintaxis cuando la expresión
CODECestá colocada incorrectamente en la consulta
CREATE TABLE. Esto corrige #12493. #16768 (alexey-milovidov).
- Eliminar los directorios vacíos de async INSERT al iniciar el motor Distributed. #16729 (Azat Khuzhin).
- Solución alternativa para usar S3 con un servidor nginx como proxy. Actualmente, Nginx no acepta URL con una ruta vacía, como
http://domain.com?delete, pero la versión estándar de aws-sdk-cpp genera este tipo de URL. Este commit usa una versión parcheada de aws-sdk-cpp, que en estos casos genera URL con ”/” como ruta, como
http://domain.com/?delete. #16709 (ianton-ru).
- Permite que las funciones
reinterpretAs*funcionen con enteros y números de coma flotante del mismo tamaño. Implementa 16640. #16657 (flynn).
- Ahora, la configuración de
<auxiliary_zookeepers>se puede cambiar en
config.xmly recargar sin reiniciar el servidor. #16627 (Amos Bird).
- Soporte para SNI en conexiones HTTPS a recursos remotos. Esto permitirá conectarse a servidores de Cloudflare que requieren SNI. Esto corrige #10055. #16252 (alexey-milovidov).
- Hace posible conectarse al endpoint seguro de
clickhouse-server, que requiere SNI. Esto es posible cuando
clickhouse-serverestá alojado detrás de un proxy TLS. #16938 (filimonov).
- Se corrige un posible desbordamiento de pila si se crea un ciclo de vistas materializadas. Esto cierra #15732. #16048 (alexey-milovidov).
- Simplifica la implementación del procesamiento de tareas en segundo plano para la familia de motores de tabla MergeTree. No debería haber cambios visibles para el usuario. #15983 (alesapin).
- Mejora para MaterializeMySQL (característica experimental). Lanza una excepción sobre los privilegios de sincronización necesarios cuando el usuario de sincronización de MySQL tiene privilegios incorrectos. #15977 (TCeason).
- Se modificó
indexOf()para que usara BloomFilter. #14977 (achimbab).
- Se utiliza el algoritmo Floyd-Rivest; es el mejor para el caso de uso de ordenación parcial en ClickHouse. Los benchmarks están en https://github.com/danlark1/miniselect y aquí. #16825 (Danila Kutenin).
- Ahora la familia de motores
ReplicatedMergeTreeutiliza un thread pool independiente para los fetches replicados. El tamaño del pool está limitado por la configuración
background_fetches_pool_size, que puede ajustarse reiniciando el servidor. El valor predeterminado de esta configuración es 3, lo que significa que el número máximo de fetches en paralelo es 3 (y permite aprovechar una red de 10G). Corrige #520. #16390 (alesapin).
- Se corrigió el crecimiento descontrolado del estado de
quantileTDigest. #16680 (hrissan).
- Se añadió la descripción de la subconsulta
VIEWa
EXPLAIN. Se limitó la optimización push down para
VIEW. Se añadieron réplicas locales de
Distributedal plan de consulta. #14936 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió
optimize_read_in_order/
optimize_aggregation_in_ordercon max_threads > 0 y una expression en ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el rendimiento de lectura desde tablas
Mergesobre una gran cantidad de tablas
MergeTree. Corrige #7748. #16988 (Anton Popov).
- Ahora podemos descartar particiones de forma segura con coincidencia exacta. Caso útil: supongamos que la tabla está particionada por
intHash64(x) % 100y que la consulta tiene una condición sobre
intHash64(x) % 100literalmente, no sobre x. #16253 (Amos Bird).
mejora de compilación/pruebas/empaquetado
- Mejoras en la cobertura de pruebas para la compilación de imágenes. #17233 (alesapin).
- Actualización de los datos de zona horaria integrados a la versión 2020d (también se actualiza cctz a la versión más reciente de la rama master). #17204 (filimonov).
- Se corrige un reporte de UBSan en Poco. Esto cierra #12719. #16765 (alexey-milovidov).
- No instrumentar bibliotecas de terceros con UBSan. #16764 (alexey-milovidov).
- Se corrige un reporte de UBSan en diccionarios de tipo cache. Esto cierra #12641. #16763 (alexey-milovidov).
- Se corrige un reporte de UBSan al intentar convertir un número de punto flotante infinito en un entero. Esto cierra #14190. #16677 (alexey-milovidov).
Lanzamiento de ClickHouse 20.11
lanzamiento de ClickHouse v20.11.7.16-stable, 2021-03-02
- Se fijaron explícitamente los uid / gid del usuario y del grupo de ClickHouse en las imágenes de clickhouse-server con los valores fijos (101). #19096 (filimonov).
- Corrección de un fallo del índice BloomFilter. Corrige #19757. #19884 (Maksim Kita).
- Era posible que se produjera un interbloqueo si system.text_log estaba habilitado. Esto corrige #19874. #19875 (alexey-milovidov).
- En versiones anteriores, argumentos inusuales para la función arrayEnumerateUniq podían provocar un bloqueo o un bucle infinito. Esto cierra #19787. #19788 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un desbordamiento de pila al usar la comparación exacta entre un tipo aritmético y el tipo String. #19773 (tavplubix).
- Se ha corregido un fallo de segmentación en la función
bitmapAndnot. Corrige #19668. #19713 (Maksim Kita).
- Algunas funciones con enteros grandes pueden causar un segfault. Los enteros grandes son una característica experimental. Esto cierra #19667. #19672 (alexey-milovidov).
- Se corrige el resultado incorrecto de la función
neighborpara el argumento
LowCardinality. Soluciona #10333. #19617 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige el uso después de liberar de CompressedWriteBuffer en Connection tras la desconexión. #19599 (Azat Khuzhin).
- La consulta
DROP/DETACH TABLE table ON CLUSTER cluster SYNCpodía bloquearse; ya se ha solucionado. Corrige #19568. #19572 (tavplubix).
- Corrección de la expresión id en la consulta CREATE DICTIONARY. #19571 (Maksim Kita).
- Se corrige SIGSEGV con merge_tree_min_rows_for_concurrent_read/merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read=0/UINT64_MAX. #19528 (Azat Khuzhin).
- Era posible un desbordamiento de búfer (durante la lectura de memoria) si se llamaba a la función
addMonthcon argumentos especialmente diseñados. Esto corrige #19441. Esto corrige #19413. #19472 (alexey-milovidov).
- Marcar el lote distribuido como dañado si hay un bloque de datos vacío en uno de los archivos. #19449 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un posible desbordamiento de búfer en la biblioteca Uber H3. Véase https://github.com/uber/h3/issues/392. Esto cierra #19219. #19383 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la columna _state de system.parts (LOGICAL_ERROR al consultar esta columna debido a un orden incorrecto). #19346 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el error
Cannot convert column now64() because it is constant but values of constants are different in source and result. Continuación de #7156. #19316 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un error por el que las consultas
ALTERy
DROPejecutadas de forma concurrente podían quedarse bloqueadas al procesar una tabla ReplicatedMergeTree. #19237 (alesapin).
- Se corrige la lectura infinita desde un archivo en formato
ORC(introducida en #10580). Corrige #19095. #19134 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un error de arranque cuando ClickHouse no podía leer el códec de compresión de
LowCardinality(Nullable(...))y lanzaba la excepción
Attempt to read after EOF. Corrige #18340. #19101 (alesapin).
- Se corrigió el error
There is no checkpointal insertar datos a través de la interfaz HTTP con el formato
Templateo
CustomSeparated. Corrige #19021. #19072 (tavplubix).
- Restringir las consultas
MODIFY TTLpara las tablas
MergeTreecreadas con la sintaxis anterior. Antes, la consulta se ejecutaba correctamente, pero en realidad no tenía ningún efecto. #19064 (Anton Popov).
- Asegúrese de que
groupUniqArraydevuelva el tipo correcto para un argumento de tipo Enum. Esto cierra #17875. #19019 (alexey-milovidov).
- Corrige el posible error
Expected single dictionary argument for functional usar la función
ignorecon el argumento
LowCardinality. Corrige #14275. #19016 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige la inserción de una columna
LowCardinalityen una tabla con el motor
TinyLog. Corrige #18629. #19010 (Nikolai Kochetov).
- Deshabilite
optimize_move_functions_out_of_anyporque la optimización no siempre es correcta. Esto resuelve #18051. Esto resuelve #18973. #18981 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un interbloqueo muy poco frecuente durante el cierre. #18977 (tavplubix).
- Se corrige un error por el que una mutación con texto con caracteres de escape (como
ALTER ... UPDATE e = CAST('foo', 'Enum8(\'foo\' = 1')) se serializaba incorrectamente. Corrige #18878. #18944 (alesapin).
- Attach partition debería restablecer la mutación. #18804. #18935 (fastio).
- Se corrige un posible bloqueo al apagar clickhouse-local. Esto corrige #18891. #18893 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el combinador *If con función unaria y tipos Nullable. #18806 (Azat Khuzhin).
- Los
INSERTdistribuidos asíncronos pueden ser rechazados por el servidor si la configuración
network_compression_methodse establece globalmente en un valor distinto del predeterminado. Esto corrige #18741. #18776 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el error
Attempt to read after eofal intentar hacer
CASTde
NULLde
Nullable(String)a
Nullable(Decimal(P, S)). Ahora la función
CASTdevuelve
NULLcuando no puede analizar un valor decimal a partir de una cadena Nullable. Corrige #7690. #18718 (Winter Zhang).
- Se corrigió Logger cuando el tamaño de los argumentos no coincidía. #18717 (sundyli).
- Se añade compatibilidad con el tipo de dato FixedString. Se obtiene esta excepción “Code: 50, e.displayText() = DB::Exception: Unsupported type FixedString(1)” al replicar datos de MySQL a ClickHouse. Este parche corrige el error #18450. También corrige #6556. #18553 (awesomeleo).
- Se corrigió un posible error
Pipeline stuckal usar
ORDER BYdespués de una subconsulta con un join
RIGHTo
FULL. #18550 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un error que podía hacer que las consultas
ALTERquedaran bloqueadas tras cancelar la mutación correspondiente. Detectado por thread fuzzer. #18518 (alesapin).
- Se deshabilita la escritura con AIO durante las operaciones de merge porque, en casos extremadamente raros, puede provocar corrupción de datos en las columnas de la clave primaria durante el proceso. #18481 (alesapin).
- Deshabilitar el plegado de constantes en las subconsultas durante la etapa de análisis cuando no se pueda calcular el resultado. #18446 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el error
value is too shortal ejecutar las funciones
toType(...)(
toDate,
toUInt32, etc.) con un argumento de tipo
Nullable(String). Ahora, estas funciones devuelven
NULLen caso de error de análisis en lugar de generar una excepción. Corrige #7673. #18445 (tavplubix).
- Restringir las fusiones de partes wide a compact. En caso de fusión vertical, esto producía una parte de resultado corrupta. #18381 (Anton Popov).
- Se corrige el llenado de la tabla
system.settings_profile_elements. Este PR corrige #18231. #18379 (Vitaly Baranov).
- Se corrige el análisis de índices en funciones binarias con un argumento constante, que provocaba resultados de consulta incorrectos. Esto corrige #18364. #18373 (Amos Bird).
- Corrige posibles fallos en funciones de agregación con el combinador
Distinctal usar agregación en dos niveles. Corrige #17682. #18365 (Anton Popov).
SELECT count() FROM tableahora puede ejecutarse si se puede seleccionar cualquier columna de la
table. Este PR corrige #10639. #18233 (Vitaly Baranov).
SELECT JOINahora requiere el privilegio
SELECTsobre cada una de las tablas del JOIN. Este PR corrige #17654. #18232 (Vitaly Baranov).
- Corrige un posible resultado incompleto en la consulta al leer desde
MergeTree*en caso de backoff en la lectura (mensaje
<Debug> MergeTreeReadPool: Will lower number of threadsen los logs). Se introdujo en #16423. Corrige #18137. #18216 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige el error por el que la consulta
MODIFY COLUMN ... REMOVE TTLen realidad no eliminaba el TTL de la columna. #18130 (alesapin).
- Corrige las funciones no deterministas en el optimizador de predicados. Esto corrige #17244. #17273 (Winter Zhang).
- La mutación podía quedar bloqueada esperando una parte inexistente después de
MOVEo
REPLACE PARTITIONo, en casos excepcionales, después de
DETACHo
DROP PARTITION. Se ha corregido. #15537 (tavplubix).
Lanzamiento de ClickHouse v20.11.6.6-stable, 2020-12-24
- Se corrigió un problema por el que el proceso
clickhouse-odbc-bridgeno era accesible para el servidor en máquinas con
pila dual IPv4/IPv6, y otro problema por el que las actualizaciones del Diccionario ODBC se realizaban mediante consultas mal formadas y/o provocaban fallos. Esto posiblemente resuelva #14489. #18278 (Denis Glazachev).
- Se corrigió la comparación de claves entre los tipos Enum e Int. Con esto se corrige #17989. #18214 (Amos Bird).
- Se corrigió el fallo al convertir la clave única en el engine de base de datos
MaterializeMySQL. Esto corrige #18186 y #16372 #18211 (Winter Zhang).
- Se corrigió
std::out_of_range: basic_stringal analizar la URL de S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
- Se solucionó el problema por el que algunas tablas no se sincronizaban con ClickHouse desde MySQL debido a que MaterializeMySQL no admitía la conversión de índices de prefijo de MySQL. Esto corrige #15187 y #17912 #17944 (Winter Zhang).
- Se corrigió el problema por el que la optimización de consultas producía resultados incorrectos si la consulta contenía
ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
- Corrige un posible fallo de segmentación en la función de agregación
topK. Esto cierra #17404. #17845 (Maksim Kita).
- No restaurar las partes desde WAL si
in_memory_parts_enable_walestá deshabilitado. #17802 (detailyang).
- Se corrigió un problema que se producía cuando ClickHouse no conseguía reanudar la conexión con servidores MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
- Se corrigió el comportamiento inconsistente de
optimize_trivial_count_queryal usar un predicado de partición. #17644 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el problema de que la tabla
system.stack_traceapareciera vacía cuando el servidor se ejecutaba en modo daemon. #17630 (Amos Bird).
- Se corrigió el comportamiento por el que la excepción
fmt::v7::format_errorpodía registrarse en segundo plano para las tablas MergeTree. Esto corrige #17613. #17615 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el comportamiento de
clickhouse-cliental usarse en modo interactivo con consultas de varias líneas, cuando un comentario de una sola línea se extendía erróneamente hasta el final de la consulta. Esto corrige #13654. #17565 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el problema que, en casos muy poco frecuentes, podía hacer que el servidor dejara de aceptar conexiones. #17542 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el bloqueo de la consulta
ALTERcuando la mutación correspondiente se cancelaba en otra réplica. Esto corrige #16953. #17499 (alesapin).
- Se corrigió un error por el que ClickHouse subestimaba el tamaño de la caché de marcas. Esto puede ocurrir cuando hay muchos archivos muy pequeños con marcas. #17496 (alesapin).
- Se corrigió
ORDER BYcuando está habilitada la configuración
optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
- Se corrigieron los duplicados después de
DISTINCT, que podían producirse debido a una optimización incorrecta. Esto corrige #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un fallo al leer una tabla
JOINcon tipos
LowCardinality. Esto corrige #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió la invalidación del índice Set cuando hay columnas const en la subconsulta. Esto corrige #17246 . #17249 (Amos Bird).
- Se corrigió un posible análisis incorrecto de índices cuando los tipos en la comparación del índice son diferentes. Esto corrige #17122. #17145 (Amos Bird).
- Se corrigió la comparación de
ColumnConstque provocaba un bloqueo. Esto corrige #17088 . #17135 (Amos Bird).
- Se corrigió un error por el que las consultas
ON CLUSTERpodían quedar bloqueadas indefinidamente en
ReplicatedMergeTreeTablesno líderes. #17089 (alesapin).
- Se corrigió un error detectado por el fuzzer en la función
fuzzBits. Esto corrige #16980. #17051 (hexiaoting).
- Evita errores de red innecesarios en consultas remotas que pueden cancelarse durante la ejecución, como las consultas con
LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un resultado incorrecto en enteros grandes (128 y 256 bits) al convertir desde double. #16986 (Mike).
- Resolver de nuevo la IP de
format_avro_schema_registry_urlen caso de errores. #16985 (filimonov).
- Se corrigió un posible cierre inesperado del servidor después de
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewTypecuando
SELECTtiene una expresión
WHEREsobre la columna que se está modificando y la alteración todavía no ha terminado. #16968 (Amos Bird).
- La información de
blameno se calculó correctamente en
clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la optimización de ORDER BY con funciones monótonas. Soluciona #16107. #16956 (Anton Popov).
- Se corrigió la optimización de
group bycon la configuración
optimize_aggregators_of_group_by_keyshabilitada y en consultas con JOIN. Esto corrige #12604. #16951 (Anton Popov).
- El script de instalación siempre debe crear subdirectorios en las carpetas de configuración. Esto solo es relevante para la build de Docker con configuración personalizada. #16936 (filimonov).
- Se corrigió un posible error de
Illegal type of argumenten consultas con
ORDER BY. Esto corrige #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
- Cancelar la carga multiparte si no se escribieron datos en WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
- Se corrigió un cierre inesperado al usar
anysin argumentos. Esto corrige #16803. #16826 (Amos Bird).
- Se corrigió el comportamiento por el que ClickHouse siempre devolvía 0 en lugar del número de filas afectadas en las consultas
INSERTa través del protocolo MySQL. Esto corrige #16605. #16715 (Winter Zhang).
- Se solucionó el crecimiento descontrolado de TDigest. #16680 (hrissan).
- Se corrigió el fallo de la consulta remota al usar el sufijo
ifen una función de agregación. Esto corrige #16574, #16231 y #16610 (Winter Zhang).
- Se corrigió el comportamiento inconsistente provocado por
select_sequential_consistencyen la consulta optimizada de conteo trivial y en system.tables. #16309 (Hao Chen).
- Generar un error al usar ColumnTransformer replace con una columna inexistente. #16183 (hexiaoting).
Lanzamiento de ClickHouse v20.11.3.3-stable, 2020-11-13
- Se corrigen fallos silenciosos poco frecuentes cuando el perfilador de consultas está activado y ClickHouse está instalado en un sistema operativo con una versión de glibc que tiene tablas de desenrollado asíncrono (supuestamente) defectuosas para algunas funciones. Esto corrige #15301. Esto corrige #13098. #16846 (alexey-milovidov).
lanzamiento de ClickHouse v20.11.2.1, 2020-11-11
- Si se especificaba algún
profileen la sección de configuración
distributed_ddl, este perfil podía sobrescribir la configuración del perfil
defaultal iniciar el servidor. Esto se ha corregido; ahora la configuración de las consultas DDL distribuidas no debería afectar a la configuración global del servidor. #16635 (tavplubix).
- Se restringe el uso de tipos de datos no comparables (como
AggregateFunction) en claves (clave de ordenación, clave primaria, clave de partición, etc.). #16601 (alesapin).
- Se eliminan las consultas
ANALYZEy
AST, y la configuración
enable_debug_queriespasa a estar obsoleta, ya que ahora forma parte de la consulta
EXPLAIN, que ofrece toda esa funcionalidad. #16536 (Ivan).
- Las funciones de agregación
boundingRatio,
rankCorr,
retention,
timeSeriesGroupSum,
timeSeriesGroupRateSum,
windowFunnelpasaron por error a no distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Ahora sus nombres vuelven a distinguir entre mayúsculas y minúsculas, como estaba previsto. Solo las funciones definidas en el estándar SQL, o creadas para compatibilidad con otros DBMS, así como funciones similares a estas, deberían no distinguir entre mayúsculas y minúsculas. #16407 (alexey-milovidov).
- La función
rankCorrahora devuelve nan cuando no hay datos suficientes #16124. #16135 (hexiaoting).
- Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el cluster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a la 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas mientras hay versiones más nuevas en ejecución puede provocar errores
Part ... intersects previous part. Para evitar este error, primero instale los paquetes más recientes de clickhouse-server en todos los nodos del cluster y después reinícielos (de este modo, cuando se reinicie clickhouse-server, se iniciará con la nueva versión).
funcionalidad nueva
- Se añadió compatibilidad con LDAP como directorio de usuarios para usuarios que no existen localmente. #12736 (Denis Glazachev).
- Se añade la tabla
system.replicated_fetches, que muestra las operaciones de fetch en segundo plano que se están ejecutando actualmente. #16428 (alesapin).
- Se añadió la configuración
date_time_output_format. #15845 (Maksim Kita).
- Se añadió una interfaz web mínima a ClickHouse. #16158 (alexey-milovidov).
- Permite leer o escribir un único mensaje protobuf de una sola vez (sin delimitadores de longitud). #15199 (filimonov).
- Se añadió compatibilidad inicial con OpenTelemetry. ClickHouse ahora acepta cabeceras
traceparentde OpenTelemetry a través de los protocolos Native y HTTP, y en algunos casos las propaga a servicios downstream. Los spans de traza de las consultas ejecutadas se guardan en la tabla
system.opentelemetry_span_log. #14195 (Alexander Kuzmenkov).
- Permite especificar la clave primaria en la lista de columnas de la consulta
CREATE TABLE. Esto es necesario para mantener la compatibilidad con otros dialectos SQL. #15823 (Maksim Kita).
- Implementar
OFFSET offset_row_count {ROW | ROWS} FETCH {FIRST | NEXT} fetch_row_count {ROW | ROWS} {ONLY | WITH TIES}en la consulta SELECT con ORDER BY. Esta es la forma estándar de SQL para especificar
LIMIT. #15855 (hexiaoting).
- La función
errorCodeToName: devuelve el nombre de la variable del error (útil para analizar
query_logy similares). La tabla
system.errors: muestra cuántas veces se han producido errores (respeta
system_events_show_zero_values). #16438 (Azat Khuzhin).
- Se añadió la función
untuple, una función especial que puede introducir nuevas columnas en la lista SELECT al expandir una tupla nombrada. #16242 (Nikolai Kochetov, Amos Bird).
- Ahora podemos pasar identificadores mediante parámetros de consulta. Estos parámetros también pueden usarse como objetos de tabla o columnas. #16594 (Amos Bird).
- Se añadió compatibilidad con enteros grandes (UInt256, Int128, Int256) y con el tipo de dato UUID para el índice BloomFilter de MergeTree. Los enteros grandes son una funcionalidad experimental. #16642 (Maksim Kita).
- Se añade la función
farmFingerprint64(hash no criptográfico de cadenas). #16570 (Jacob Hayes).
- Se añade
log_queries_min_query_duration_ms; solo las consultas más lentas que el valor establecido en esta configuración irán a
query_log/
query_thread_log(es decir, algo como
slow_query_logen MySQL). #16529 (Azat Khuzhin).
- Posibilidad de crear una imagen de Docker a partir de
Alpine. Usa un binario precompilado y componentes de glibc de Ubuntu 20.04. #16479 (filimonov).
- Se añadieron las funciones CAST
toUUIDOrNully
toUUIDOrZero. #16337 (Maksim Kita).
- Se añade la configuración
max_concurrent_queries_for_all_users; consulta #6636 para ver casos de uso. #16154 (nvartolomei).
- Se añade una nueva opción
print_query_ida clickhouse-client. Permite generar cadenas arbitrarias con el id de consulta actual generado por el cliente. Además, el id de consulta ahora se imprime en clickhouse-client de forma predeterminada. #15809 (Amos Bird).
- Se añaden las funciones
tidy
logTrace. Esto cierra #9434. #15803 (flynn).
- Añade la función
formatReadableTimeDelta, que da formato a un intervalo de tiempo como una cadena legible … #15497 (Filipe Caixeta).
- Se añadió la opción
disable_mergespara volúmenes en una configuración multidisco. #13956 (Vladimir Chebotarev).
- Nuevas funciones
encrypt,
aes_encrypt_mysql,
decrypt,
aes_decrypt_mysql. Estas funciones son lentas, por lo que las consideramos una funcionalidad experimental. #11844 (Vasily Nemkov).
- Enmascarar la contraseña en
data_pathde
system.distribution_queue. #16727 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el operador
INen varias columnas y tuplas con la configuración
transform_null_inactivada. Corrige #15310. #16722 (Anton Popov).
- La configuración
max_parallel_replicasfuncionaba incorrectamente si la tabla consultada no tenía muestreo. Esto corrige #5733. #16675 (alexey-milovidov).
- Se corrigen optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order con max_threads > 0 y una expresión en ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
- El cálculo de las expresiones
DEFAULTimplicaba posibles colisiones de nombres (aunque era muy poco probable encontrarse con ello). Esto corrige #9359. #16612 (alexey-milovidov).
- Se corrige la unidad de
query_thread_log.query_duration_ms. #16563 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un error al usar MySQL Master -> MySQL Slave -> el motor MaterializeMySQL de ClickHouse.
MaterializeMySQLes una característica experimental. #16504 (TCeason).
- Un argumento especialmente diseñado de la función
roundcon
Decimalprovocaba una división entera por cero. Esto corrige #13338. #16451 (alexey-milovidov).
- Se corrige DROP TABLE en Distributed (condición de carrera con INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el procesamiento de elementos muy grandes en la cola de replicación. Pueden aparecer elementos muy grandes en las consultas
ALTERsi la estructura de la tabla es extremadamente grande (cerca de 1 MB). Esto corrige #16307. #16332 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el comportamiento incoherente por el que una parte de los datos devueltos podía descartarse porque no se había creado el Set para filtrarlos. #16308 (Nikita Mikhaylov).
- Corregir
dictGeten
sharding_key(y en lugares similares, es decir, cuando el contexto de la función se almacena permanentemente). #16205 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la excepción que se producía en
clickhouse-localal intentar ejecutar el comando
OPTIMIZE. Corrige #16076. #16192 (filimonov).
- Corrige la regresión de #15780; por ejemplo,
indexOf([1, 2, 3], toLowCardinality(1))ahora se prohíbe, pero no debería ser así. #16038 (Mike).
- Corrige un error con la base de datos MySQL. Cuando el servidor MySQL usado como motor de base de datos está caído, algunas consultas generan Exception porque intentan obtener tablas de un servidor no disponible, aunque no es necesario. Por ejemplo, la consulta
SELECT ... FROM system.partsdebería funcionar solo con tablas MergeTree y no acceder en absoluto a la base de datos MySQL. #16032 (Kruglov Pavel).
- Ahora se generará una excepción cuando
ALTER MODIFY COLUMN ... DEFAULT ...tenga un valor predeterminado incompatible con el tipo de columna. Corrige #15854. #15858 (alesapin).
- Se corrigieron las funciones IPv4CIDRToRange/IPv6CIDRToRange para que acepten valores const de columnas IP. #15856 (vladimir-golovchenko).
- Trate
INTERVAL '1 hour'como equivalente a
INTERVAL 1 HOUR, para que sea compatible con Postgres y sistemas similares. Esto corrige #15637. #15978 (flynn).
- Permite interpretar los valores enum por sus identificadores numéricos en los formatos de entrada CSV, TSV y JSON. #15685 (vivarum).
- Mejor planificación de las tareas de lectura para la arquitectura JBOD y el almacenamiento
MergeTree. Nueva configuración
read_backoff_min_concurrency, que actúa como límite inferior del número de hilos de lectura. #16423 (Amos Bird).
- Se añade la compatibilidad faltante con
LowCardinalityen el formato
Avro. #16521 (Mike).
- Solución alternativa para usar
S3con un servidor nginx como proxy. Actualmente, Nginx no acepta URL con una ruta vacía, como
http://domain.com?delete, pero la versión estándar de aws-sdk-cpp genera este tipo de URL. Este commit usa una versión parcheada de aws-sdk-cpp, que en estos casos genera URL con ”/” como ruta, como
http://domain.com/?delete. #16814 (ianton-ru).
- Mejoras en el diagnóstico de errores de análisis en los datos de entrada. Ahora se proporciona el número de fila en los errores
Cannot read all data. #16644 (alexey-milovidov).
- Se mejora el comportamiento de
minMapy
maxMap. No se omitirán los valores cero en el resultado. Corrige #16087. #16631 (Ildus Kurbangaliev).
- Mejora de la actualización de la configuración de ZooKeeper en tiempo de ejecución. #16630 (sundyli).
- Aplique la cláusula SETTINGS lo antes posible. Esto permite modificar más ajustes en la consulta. Cierra #3178. #16619 (alexey-milovidov).
- Ahora, el campo
event_time_microsecondsse almacena como Decimal64, no como UInt64. #16617 (Nikita Mikhaylov).
- Ahora se pueden usar funciones parametrizadas en el transformador de columnas
APPLY. #16589 (Amos Bird).
- Mejora la planificación de la tarea en segundo plano que elimina los datos de las tablas eliminadas en bases de datos
Atomic. Las bases de datos
Atomicno crean un enlace simbólico roto al directorio de datos de la tabla si esta en realidad no tiene directorio de datos. #16584 (tavplubix).
- Las subconsultas en la sección
WITH(CTE) pueden hacer referencia a subconsultas previas de la sección
WITHpor su nombre. #16575 (Amos Bird).
- Se añadió current_database a
system.query_thread_log. #16558 (Azat Khuzhin).
- Permite recuperar partes ya confirmadas o desactualizadas en la instancia actual y colocarlas en el directorio detached. Es útil al migrar tablas desde otro cluster y tener una correspondencia de N a 1 entre segmentos. También es coherente con la implementación actual de fetchPartition. #16538 (Amos Bird).
- Múltiples mejoras para
RabbitMQ: se corrigió el error de #16263. También se redujo la duración del bucle de eventos. Se añadió una configuración de colas más eficiente. #16426 (Kseniia Sumarokova).
- Corrige la aserción de depuración en la función
quantileDeterministic. En la versión anterior, también podía transferir por la red hasta el doble de datos. Aunque no había ningún error. Esto corrige #15683. #16410 (alexey-milovidov).
- Se añade la métrica
TablesToDropQueueSize. Es igual al número de tablas eliminadas que están pendientes de la eliminación de datos en segundo plano. #16364 (tavplubix).
- Mejores diagnósticos cuando el cliente ha perdido la conexión. En versiones anteriores, las excepciones
Attempt to read after EOFy
Broken pipese registraban en el servidor. En la nueva versión, el mensaje informativo es
Client has dropped the connection, cancel the query.. #16329 (alexey-milovidov).
- Se añadió compatibilidad con total_rows/total_bytes (de system.tables) para los motores de tabla Set/Join. #16306 (Azat Khuzhin).
- Ahora es posible especificar
PRIMARY KEYsin
ORDER BYpara los motores de tabla de la familia MergeTree. Cierra #15591. #16284 (alesapin).
- Si el sistema no tiene una carpeta tmp (chroot, configuración incorrecta, etc.),
clickhouse-localcreará una subcarpeta temporal en el directorio actual. #16280 (filimonov).
- Se añadió compatibilidad con tipos de datos anidados (como la tupla nombrada) como subtipos. Corrige #15587. #16262 (Ivan).
- Soporte para
database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously/
NO DELAY/
SYNCen
DROP DATABASE. #16127 (Azat Khuzhin).
- Se añade
allow_nondeterministic_optimize_skip_unused_shards(para permitir funciones no deterministas como
rand()o
dictGet()en la clave de segmentación). #16105 (Azat Khuzhin).
- Corregir
memory_profiler_step/
max_untracked_memorypara consultas vía HTTP (prueba incluida). Corregir el problema de que ajustar este valor globalmente en la configuración XML tampoco ayuda, ya que esos ajustes no se aplican de todos modos y solo se usa el valor predeterminado (4 MB). Corregir
query_idpara el ThreadStatus raíz de la consulta HTTP (inicializando QueryScope después de leer query_id). #16101 (Azat Khuzhin).
- Ahora se permite ejecutar consultas
ALTER ... ON CLUSTERindependientemente del ajuste
<internal_replication>en la configuración del clúster. #16075 (alesapin).
- Se corrige un problema poco frecuente por el que
clickhouse-clientpodía cerrarse de forma abrupta al salir debido a la carga de sugerencias. Esto corrige #16035. #16047 (alexey-milovidov).
- Se añadió compatibilidad con la disposición
cachepara diccionarios de
Rediscon clave compleja. #15985 (Anton Popov).
- Se corrige el bloqueo de la consulta (bucle infinito) en caso de una mala configuración (
connections_with_failover_max_triesconfigurado en 0). #15876 (Azat Khuzhin).
- Cambiar el nivel de algunos mensajes del registro de información a depuración para que los mensajes informativos no aparezcan en cada consulta. Esto cierra #5293. #15816 (alexey-milovidov).
- Elimina las métricas
MemoryTrackingInBackground*para evitar resultados que podrían ser engañosos. Esto corrige #15684. #15813 (alexey-milovidov).
- Se añaden reintentos de reconexión a la herramienta
zookeeper-dump-tree. #15711 (alexey-milovidov).
- Permite especificar de forma explícita la lista de columnas en la consulta
CREATE TABLE table AS table_function(...). Corrige #9249 Corrige #14214. #14295 (tavplubix).
- No fusionar partes entre particiones en SELECT FINAL. #15938 (Kruglov Pavel).
- Mejorar el rendimiento de las funciones de agregación
-OrNully
-OrDefault. #16661 (alexey-milovidov).
- Mejorar el rendimiento de
quantileMerge. En versiones anteriores era exageradamente lento. Esto cierra #1463. #16643 (alexey-milovidov).
- Mejorar un poco el rendimiento de las funciones lógicas. #16347 (alexey-milovidov).
- Se mejoró el rendimiento de la asignación de merges en los motores de tabla MergeTree. No debería ser perceptible para el usuario. #16191 (alesapin).
- Acelerar la carga de los diccionarios hashed/sparse_hashed preasignando la tabla hash. #15454 (Azat Khuzhin).
- Ahora la optimización trivial de
countpasa a ser ligeramente no trivial. Los predicados que contienen la expresión exacta de partición también pueden optimizarse. Esto también corrige #11092, que devuelve un
countincorrecto cuando
max_parallel_replicas > 1. #15074 (Amos Bird).
- Añade una comprobación de inestabilidad para las pruebas sin estado. Detectará por adelantado pruebas funcionales potencialmente inestables antes de que se integren. #16238 (alesapin).
- Usa la versión correcta de
croaringen lugar de la amalgamación. #16285 (sundyli).
- Mejora la generación de archivos de compilación para el sistema de compilación
ya.make(Arcadia). #16700 (alexey-milovidov).
- Añade una herramienta para comprobar archivos binlog de MySQL para el motor de base de datos
MaterializeMySQL.
MaterializeMySQLes una funcionalidad experimental. #16223 (Winter Zhang).
- Comprueba el bit de ejecutable en archivos no ejecutables. A menudo se suben por error archivos ejecutables desde Windows. #15843 (alexey-milovidov).
- Comprueba
#pragma onceen los archivos de cabecera. #15818 (alexey-milovidov).
- Corrige el estilo de código no válido
&vector[idx]en libhdfs3. Esto corrige la compilación de depuración de libcxx. Véase también https://github.com/ClickHouse-Extras/libhdfs3/pull/8 . #15815 (Amos Bird).
- Corrige la compilación de una herramienta de ejemplo auxiliar en Mac OS. Ten en cuenta que no compilamos ejemplos en Mac OS en nuestro CI (solo compilamos el binario de ClickHouse), así que es casi seguro que vuelva a romperse. Esto corrige #15804. #15808 (alexey-milovidov).
- Simplifica el script de inicio de SysV. #14135 (alexey-milovidov).
- Se añadió
boost::program_optionsa
db_generatorpara mejorar su usabilidad. Esto cierra #15940. #15973 (Nikita Mikhaylov).
Lanzamiento de ClickHouse 20.10
Lanzamiento de ClickHouse v20.10.7.4-stable, 2020-12-24
- Se corrigió un problema por el que el proceso
clickhouse-odbc-bridgeno era accesible para el servidor en máquinas con pila dual
IPv4/IPv6, y otro por el que las actualizaciones del Diccionario ODBC se realizaban mediante consultas malformadas y/o provocaban fallos. Esto posiblemente cierre #14489. #18278 (Denis Glazachev).
- Corrige la comparación de claves entre tipos Enum e Int. Esto corrige #17989. #18214 (Amos Bird).
- Se corrigió un fallo al convertir claves únicas en el motor de base de datos
MaterializeMySQL. Esto corrige #18186 y #16372 #18211 (Winter Zhang).
- Se corrigió
std::out_of_range: basic_stringal analizar URL de S3. #18059 (Vladimir Chebotarev).
- Se corrigió el problema por el que algunas tablas no se sincronizaban desde MySQL con ClickHouse debido a que MaterializeMySQL no admitía la conversión de índices de prefijo de MySQL. Esto corrige #15187 y #17912 #17944 (Winter Zhang).
- Corrige un posible fallo de segmentación en la función de agregación
topK. Esto cierra #17404. #17845 (Maksim Kita).
- No restaurar las partes desde
WALsi
in_memory_parts_enable_walestá deshabilitado. #17802 (detailyang).
- Se corrigió un problema por el que ClickHouse no podía restablecer la conexión con servidores MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
- Se corrigió la tabla
system.stack_tracevacía cuando el servidor se ejecutaba en modo daemon. #17630 (Amos Bird).
- Se corrigió el comportamiento cuando
clickhouse-clientse usa en modo interactivo con consultas de varias líneas y un comentario de una línea se extendía erróneamente hasta el final de la consulta. Esto corrige #13654. #17565 (alexey-milovidov).
- Se solucionó el problema por el que, en casos muy poco frecuentes, el servidor podía dejar de aceptar conexiones. #17542 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el bloqueo de la consulta
ALTERcuando la mutación correspondiente se cancelaba en otra réplica. Esto corrige #16953. #17499 (alesapin).
- Se corrigió un error por el que se subestimaba el tamaño de la caché de marcas en ClickHouse. Esto puede ocurrir cuando hay muchos archivos muy pequeños con marcas. #17496 (alesapin).
- Se corrigió
ORDER BYcuando está habilitada la configuración
optimize_redundant_functions_in_order_by. #17471 (Anton Popov).
- Se corrigieron los duplicados después de
DISTINCT, que podían producirse debido a una optimización incorrecta. Corrige #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un fallo al leer de la tabla
JOINcon tipos
LowCardinality. Esto corrige #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió la invalidación del índice Set cuando hay columnas const en la subconsulta. Esto corrige #17246 . #17249 (Amos Bird).
- Se corrigió la comparación de
ColumnConst, que provocaba un cierre inesperado. Esto corrige #17088. #17135 (Amos Bird).
- Se corrigió un error por el que las consultas
ON CLUSTERpodían quedar bloqueadas indefinidamente en
ReplicatedMergeTreeTablesque no son líder. #17089 (alesapin).
- Se corrigió un error encontrado por el fuzzer en la función
fuzzBits. Esto corrige #16980. #17051 (hexiaoting).
- Evita errores de red innecesarios en las consultas remotas que pueden cancelarse durante la ejecución, como las consultas con
LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un resultado incorrecto en enteros grandes (128 y 256 bits) al convertir desde double. #16986 (Mike).
- Volver a resolver la IP de
format_avro_schema_registry_urlen caso de error. #16985 (filimonov).
- Se corrigió un posible cierre inesperado del servidor después de
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewTypecuando
SELECTtiene una expresión
WHEREsobre la columna que se está modificando y la operación
ALTERaún no ha finalizado. #16968 (Amos Bird).
- La información de blame no se calculó correctamente en
clickhouse-git-import. #16959 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la optimización de ORDER BY con funciones monótonas. Esto soluciona #16107. #16956 (Anton Popov).
- Se corrigió la optimización de GROUP BY con la configuración
optimize_aggregators_of_group_by_keyshabilitada y las operaciones JOIN. Esto corrige #12604. #16951 (Anton Popov).
- El script de instalación siempre debe crear subdirectorios en los directorios de configuración. Esto solo es relevante para la build de Docker con configuración personalizada. #16936 (filimonov).
- Se corrige un posible error
Illegal type of argumenten consultas con
ORDER BY. Esto corrige #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
- Abortar la carga en varias partes si no se escribieron datos en
WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
- Se corrigió un bloqueo al usar
anysin argumentos. Esto corrige #16803. #16826 (Amos Bird).
- Se corrigió el comportamiento por el cual ClickHouse siempre devolvía 0 en lugar del número de filas afectadas en las consultas
INSERTa través del protocolo MySQL. Esto corrige #16605. #16715 (Winter Zhang).
- Se corrigió el crecimiento no controlado de
TDigest. #16680 (hrissan).
- Se corrigió un fallo en las consultas remotas al usar el sufijo
ifen una función de agregación. Esto corrige #16574, #16231 #16610 (Winter Zhang).
Lanzamiento de ClickHouse v20.10.4.1-stable, 2020-11-13
- Corrige fallos silenciosos poco frecuentes cuando el perfilador de consultas está activado y ClickHouse está instalado en un sistema operativo con una versión de glibc que tiene tablas de desenrollado asíncrono (supuestamente) defectuosas para algunas funciones. Esto corrige #15301. Esto corrige #13098. #16846 (alexey-milovidov).
- Corrige el operador
INen varias columnas y tuplas con la configuración
transform_null_inhabilitada. Corrige #15310. #16722 (Anton Popov).
- Esto corregirá optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order con max_threads>0 y una expresión en ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
- Ahora, al analizar AVRO en la entrada, se elimina LowCardinality del tipo. Corrige #16188. #16521 (Mike).
- Corrige el rápido crecimiento de los metadatos al usar MySQL Master -> MySQL Slave -> ClickHouse MaterializeMySQL Engine, con
slave_parallel_workerhabilitado en MySQL Slave, reduciendo correctamente los conjuntos GTID. Esto corrige #15951. #16504 (TCeason).
- Corrige DROP TABLE para Distributed (condición de carrera con INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
- Corrige el procesamiento de entradas muy grandes en la cola de replicación. Estas entradas pueden aparecer en consultas ALTER si la estructura de la tabla es extremadamente grande (cerca de 1 MB). Esto corrige #16307. #16332 (alexey-milovidov).
- Corrige un error con una base de datos MySQL. Cuando el MySQL server usado como database engine no está disponible, algunas consultas generan una Exception porque intentan obtener tablas de un server deshabilitado, aunque no es necesario. Por ejemplo, la consulta
SELECT ... FROM system.partsdebería funcionar solo con tablas MergeTree y no acceder en absoluto a la base de datos MySQL. #16032 (Kruglov Pavel).
- Solución alternativa para usar S3 con un servidor nginx como proxy. Actualmente, Nginx no acepta URL con una ruta vacía como http://domain.com?delete, pero la versión estándar de aws-sdk-cpp genera este tipo de URL. Este commit usa una versión parcheada de aws-sdk-cpp, que en estos casos genera URL con ”/” como ruta, como http://domain.com/?delete. #16813 (ianton-ru).
Lanzamiento de ClickHouse v20.10.3.30, 2020-10-28
- Marcar
multiple_joins_rewriter_versioncomo obsoleto. Eliminar la primera versión del reescritor de joins. #15472 (Artem Zuikov).
- Cambiar el valor predeterminado de la configuración
format_regexp_escaping_rule(está relacionada con el formato
Regexp) a
Raw(es decir, leer el subpatrón completo como un valor) para que el comportamiento se ajuste más a lo que esperan los usuarios. #15426 (alexey-milovidov).
- Añadir compatibilidad con comentarios multilínea anidados
/* comment /* comment */ */en SQL. Esto se ajusta al estándar SQL. #14655 (alexey-milovidov).
- Se añadieron ajustes de MergeTree (
max_replicated_merges_with_ttl_in_queuey
max_number_of_merges_with_ttl_in_pool) para controlar la cantidad de merges con TTL en el background pool y en la cola de replicación. Este cambio rompe la compatibilidad con versiones anteriores solo si usa TTL de eliminación. En caso contrario, la replicación seguirá siendo compatible. Puede evitar problemas de incompatibilidad si actualiza todas las réplicas del segmento a la vez o ejecuta
SYSTEM STOP TTL MERGEShasta completar la actualización de todas las réplicas. Si aparece una entrada incompatible en la cola de replicación, primero ejecute
SYSTEM STOP TTL MERGESy después
ALTER TABLE ... DETACH PARTITION ...en la partición donde se asignó el merge de TTL incompatible. Vuelva a adjuntarla en una sola réplica. #14490 (alesapin).
- Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización progresiva y el clúster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas, cuando esas versiones antiguas arrancan en presencia de versiones más recientes, puede provocar errores
Part ... intersects previous part. Para evitar este error, primero instale paquetes más recientes de clickhouse-server en todos los nodos del clúster y luego realice los reinicios (de este modo, cuando se reinicie clickhouse-server, arrancará con la nueva versión).
- Recompresión de datos en segundo plano. Se añade la posibilidad de especificar
TTL ... RECOMPRESS codec_namepara la familia de motores de tabla MergeTree. #14494 (alesapin).
- Se añaden inserciones paralelas con quórum. Esto cierra #15601. #15601 (Latysheva Alexandra).
- Ajustes para reforzar aún más la durabilidad de los datos. Útiles para configuraciones no replicadas. #11948 (Anton Popov).
- Cuando se escribe un bloque duplicado en una réplica en la que no existe localmente (no se ha obtenido de las réplicas), no ignorarlo y escribirlo localmente para conseguir el mismo efecto que si se hubiera replicado correctamente. #11684 (alexey-milovidov).
- Ahora se admite
WITH <identifier> AS (subquery) ...para introducir subconsultas con nombre en el contexto de la consulta. Esto cierra #2416. Esto cierra #4967. #14771 (Amos Bird).
- Se introduce la configuración
enable_global_with_statement, que propaga las sentencias
WITHdel primer
selecta otras consultas
selectdel mismo nivel y hace visibles para las subconsultas los alias de las sentencias
WITH. #15451 (Amos Bird).
- Ejecución segura de consultas entre clústeres (con initial_user como usuario de la consulta actual). #13156 (Azat Khuzhin). #15551 (Azat Khuzhin).
- Se añadió la capacidad de eliminar propiedades de columnas y TTL de tabla. Se introdujeron las consultas
ALTER TABLE MODIFY COLUMN col_name REMOVE what_to_removey
ALTER TABLE REMOVE TTL. Ambas operaciones son ligeras y se ejecutan a nivel de metadatos. #14742 (alesapin).
- Se añadió el formato
RawBLOB. Está pensado para la entrada o salida de un único valor sin ningún tipo de escape ni delimitadores. Esto cierra #15349. #15364 (alexey-milovidov).
- Se agregó la función
reinterpretAsUUID, que permite convertir una secuencia de bytes en orden big-endian a UUID. #15480 (Alexander Kuzmenkov).
- Se implementa la opción de configuración
force_data_skipping_indices. #15642 (Azat Khuzhin).
- Se añadió la configuración
output_format_pretty_row_numberspara numerar las filas del resultado en los formatos Pretty. Esto cierra #15350. #15443 (flynn).
- Se añadió una herramienta de ofuscación de consultas. Permite compartir más consultas para mejorar las pruebas. Esto cierra #15268. #15321 (alexey-milovidov).
- Se añadió la función de tabla
null('structure'). #14797 (vxider).
- Se añadió la función
formatReadableQuantity. Es útil para facilitar la lectura de números grandes. #14725 (Artem Hnilov).
- Se añade el formato
LineAsString, que acepta una secuencia de líneas separadas por saltos de línea; cada línea se interpreta íntegramente como un único campo String. #14703 (Nikita Mikhaylov), #13846 (hexiaoting).
- Se añadió el formato
JSONStrings, que genera datos en matrices de cadenas. #14333 (hcz).
- Se añade compatibilidad con el formato de columna “Raw” para el formato
Regexp. Permite extraer directamente los subpatrones completos sin aplicar ninguna regla de escape. #15363 (alexey-milovidov).
- Permitir una representación configurable de
NULLpara el formato de salida
TSV. Se controla mediante la configuración
output_format_tsv_null_representation, cuyo valor predeterminado es
\N. Esto resuelve #9375. Tenga en cuenta que la configuración solo controla el formato de salida y que
\Nes la única representación de
NULLadmitida para el formato de entrada
TSV. #14586 (Kruglov Pavel).
- Se admite el tipo de dato Decimal para
MaterializeMySQL.
MaterializeMySQLes una característica experimental. #14535 (Winter Zhang).
- Se añadió una nueva función:
SHOW DATABASES LIKE 'xxx'. #14521 (hexiaoting).
- Se añadió un script para importar un repositorio de Git arbitrario a ClickHouse como conjunto de datos de muestra. #14471 (alexey-milovidov).
- Ahora, las sentencias
insertpueden incluir un asterisco (o variantes) con transformadores de columnas en la lista de columnas. #14453 (Amos Bird).
- Nuevas opciones de límite de complejidad de las consultas
max_rows_to_read_leaf,
max_bytes_to_read_leafpara consultas distribuidas, con el fin de limitar la cantidad máxima de filas/bytes leídos en los nodos hoja. El límite se aplica solo a las lecturas locales, excluyendo la etapa final de combinación en el nodo raíz. #14221 (Roman Khavronenko).
- Permite al usuario especificar ajustes para el almacenamiento
ReplicatedMergeTree*en la sección
<replicated_merge_tree>del archivo de configuración. Funciona de forma similar a la sección
<merge_tree>. Para los almacenamientos
ReplicatedMergeTree*, los ajustes de
<merge_tree>y
<replicated_merge_tree>se aplican conjuntamente, pero los de
<replicated_merge_tree>tienen mayor prioridad. Se añadió la tabla
system.replicated_merge_tree_settings. #13573 (Amos Bird).
- Se agregó la función
mapPopulateSeries. #13166 (Ildus Kurbangaliev).
- Compatibilidad con los tipos de MySQL:
decimal(como
Decimalde ClickHouse) y
datetimecon precisión de subsegundos (como
DateTime64). #11512 (Vasily Nemkov).
- Se añade el campo
event_time_microsecondsa las tablas
system.text_log,
system.trace_log,
system.query_logy
system.query_thread_log. #14760 (Bharat Nallan).
- Agregar
event_time_microsecondsa las tablas
system.asynchronous_metric_logy
system.metric_log. #14514 (Bharat Nallan).
- Añade el campo
query_start_time_microsecondsa las tablas
system.query_logy
system.query_thread_log. #14252 (Bharat Nallan).
- Se corrige el caso en el que se puede asignar memoria en exceso sin tener en cuenta el límite. Esto cierra #14560. #16206 (alexey-milovidov).
- Se corrige el bloqueo del origen de diccionario
executable. En versiones anteriores, al usar algunos formatos (p. ej.,
JSONEachRow), los datos no se enviaban a un proceso hijo hasta que este generara al menos alguna salida. Esto cierra #1697. Esto cierra #2455. #14525 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la doble liberación en caso de excepción en la función
dictGet. Podía ocurrir si el diccionario se cargaba con errores. #16429 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige el uso de
group bycon los modificadores totals/rollup/cube y de las funciones min/max sobre las claves de
group by. Corrige #16393. #16397 (Anton Popov).
- Se corrige el INSERT asíncrono en Distributed con prefer_localhost_replica=0 e internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un error grave en la implementación de
TwoLevelStringHashTable, que podría provocar una fuga de memoria. #16264 (Amos Bird).
- Se corrige un fallo de segmentación en algunos casos de agregación incorrecta en expresiones lambda. #16082 (Anton Popov).
- Se corrige el cuelgue de la consulta
ALTER MODIFY ... ORDER BYen
ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Esto corrige #15980. #16011 (alesapin).
MaterializeMySQL(función experimental): Se corrigió el analizador de nombres de cotejamiento y de conjuntos de caracteres, y ahora admite
length = 0para el tipo String. #16008 (Winter Zhang).
- Se permite usar el layout
directpara diccionarios con claves complejas. #16007 (Anton Popov).
- Evita que la réplica se bloquee durante 5-10 minutos cuando se produce un error de replicación tras un período de inactividad. #15987 (filimonov).
- Corrige fallos de segmentación poco frecuentes al insertar en MaterializedView o consultar desde ella y eliminar simultáneamente la tabla de destino (para el motor de base de datos Atomic). #15984 (tavplubix).
- Corrige la ambigüedad al interpretar los perfiles de configuración:
CREATE USER ... SETTINGS profile readonlyahora se considera como el uso de un perfil llamado
readonly, no de una configuración llamada
profilecon la restricción
readonly. Esto corrige #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
MaterializeMySQL(función experimental): Corrige el cierre inesperado por un fallo al crear la base de datos. #15954 (Winter Zhang).
- Se corrigió el fallo de
DROP TABLE IF EXISTScon el error
Table ... does not existcuando el nombre de la tabla se cambia de forma concurrente (para el motor de base de datos Atomic). Se corrigió un interbloqueo poco frecuente al ejecutar de forma concurrente algunas consultas DDL con varias tablas (como
DROP DATABASEy
RENAME TABLE) - Se corrigió el fallo de
DROP/DETACH DATABASEcon
Table ... does not existal ejecutar de forma concurrente
DROP/DETACH TABLE. #15934 (tavplubix).
- Corrige el resultado vacío incorrecto de una consulta sobre una tabla
Distributedsi la consulta tiene
WHERE,
PREWHEREy
GLOBAL IN. Corrige #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
- Corrige #12513: expresiones de diferencia con el mismo alias cuando se vuelve a analizar la consulta. #15886 (Winter Zhang).
- Se corrigen posibles bloqueos mutuos, aunque muy poco frecuentes, en la implementación de RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
- Se corrige la excepción
Block structure mismatchen las consultas
SELECT ... ORDER BY DESCejecutadas después de la consulta
ALTER MODIFY COLUMN. Corrige #15800. #15852 (alesapin).
MaterializeMySQL(función experimental): se corrige la falta de precisión de
select count(). #15767 (tavplubix).
- Corrige algunos casos de consultas en los que solo se seleccionan columnas virtuales. Anteriormente, podía producirse la excepción
Not found column _nothing in block. Corrige #12298. #15756 (Anton Popov).
- Se corrige la eliminación de la vista materializada con tabla interna en la base de datos Atomic (dejaba bloqueados todos los DROP TABLE posteriores debido al bloqueo del hilo de trabajo, causado por el DROP TABLE recursivo de la tabla interna de la MV). #15743 (Azat Khuzhin).
- Posibilidad de mover una parte a otro disco/volumen si falló el primer intento. #15723 (Pavel Kovalenko).
- Se corrigió el error
Cannot find column, que puede producirse al insertar en
MATERIALIZED VIEWsi la consulta de
MVcontiene
ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el valor predeterminado demasiado bajo del ajuste
max_replicated_logs_to_keep, que podía hacer que las réplicas se perdieran con demasiada frecuencia. Se mejoró el proceso de recuperación de réplicas perdidas eligiendo para la clonación la réplica más actualizada. Además, las partes antiguas de una réplica perdida ya no se eliminan, sino que se desacoplan. #15701 (tavplubix).
- Corrige una condición de carrera poco frecuente en diccionarios y tablas de MySQL. #15686 (alesapin).
- Se corrige una condición de carrera (inofensiva) en AMQP-CPP. #15667 (alesapin).
- Se corrige el error
Cannot add simple transform to empty Pipe, que se producía al leer desde la tabla
Buffer, cuya estructura es distinta de la tabla de destino. Esto podía ocurrir si la tabla de destino devolvía un resultado vacío para la consulta. Corrige #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
- Manejo adecuado de errores al insertar en MergeTree con S3. MergeTree sobre S3 es una funcionalidad experimental. #15657 (Pavel Kovalenko).
- Se corrigió un error en la función de tabla de S3: la región de la URL no se aplicaba a la configuración del cliente de S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
- Se corrige el orden de destrucción de los recursos en el paso
ReadFromStoragedel plan de consulta. En casos poco frecuentes, esto puede provocar fallos. Posiblemente esté relacionado con #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
- Restar la métrica
ReadonlyReplicaal desadjuntar tablas de solo lectura. #15592 (sundyli).
- Se corrigió el error
Element ... is not a constant expressional usar el resultado de la función
JSON*en
VALUES,
LIMITo en la parte derecha del operador
IN. #15589 (tavplubix).
- La consulta finalizará más rápido en caso de excepción. Se cancela la ejecución en las réplicas remotas si se produce una excepción. #15578 (Azat Khuzhin).
- Evita que pueda aparecer el mensaje de error
Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. Esto corrige #15541. #15557 (alexey-milovidov).
- Se corrige
Database <db> does not exist.en consultas con IN y tabla distribuida cuando no hay ninguna base de datos en el iniciador. #15538 (Artem Zuikov).
- La mutación podría quedarse bloqueada esperando una parte inexistente después de
MOVEo
REPLACE PARTITIONo, en casos excepcionales, después de
DETACHo
DROP PARTITION. Se ha corregido. #15537 (tavplubix).
- Se corrige un error por el que el operador
ILIKEdejaba de distinguir entre mayúsculas y minúsculas si se había ejecutado
LIKEcon el mismo patrón. #15536 (alesapin).
- Se corrigen los errores
Missing columnsal seleccionar columnas ausentes en los datos, pero que dependen de otras columnas que también están ausentes. Corrige #15530. #15532 (alesapin).
- Generar un error cuando se pasa un solo parámetro a ReplicatedMergeTree en lugar de ignorarlo. #15516 (nvartolomei).
- Se corrigió un error en la suscripción a eventos en DDLWorker que, en raras ocasiones, podía hacer que las consultas en
ON CLUSTERse quedaran colgadas. Introducido en #13450. #15477 (alesapin).
- Mostrar un error adecuado cuando el segundo argumento de la función de agregación
boundingRatiotenga un tipo incorrecto. #15407 (detailyang).
- Corrige #15365: al adjuntar una base de datos con el motor MySQL se produce una excepción (sin contexto de consulta). #15384 (Winter Zhang).
- Se corrigió el problema con múltiples apariciones de transformadores de columnas en una consulta select. #15378 (Amos Bird).
- Se corrigió la compresión en el almacenamiento
S3. #15376 (Vladimir Chebotarev).
- Corrige un error por el que consultas como
SELECT toStartOfDay(today())fallan y muestran un argumento time_zone vacío. #15319 (Bharat Nallan).
- Se corrigió una condición de carrera durante el cambio de nombre de una tabla MergeTree y la limpieza en segundo plano. #15304 (alesapin).
- Se corrige una condición de carrera poco frecuente al iniciar el servidor cuando los logs del sistema están habilitados. #15300 (alesapin).
- Se corrige el bloqueo de las consultas con muchas subconsultas a la misma tabla del motor
MySQL. Anteriormente, si había más de 16 subconsultas a la misma tabla
MySQLen una consulta, esta se quedaba bloqueada indefinidamente. #15299 (Anton Popov).
- Corrige el informe de MSan en QueryLog. Se puede usar memoria no inicializada para el campo
memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
- Se corrigió ‘Unknown identifier’ en GROUP BY cuando la consulta tiene un JOIN sobre una tabla Merge. #15242 (Artem Zuikov).
- Se corrige el bloqueo de la instancia al usar
joinGetcon tipos
LowCardinality. Esto corrige #15214. #15220 (Amos Bird).
- Se corrige un error en el motor de tabla
Bufferque impedía insertar datos con una estructura nueva en
Bufferdespués de una consulta
ALTER. Corrige #15117. #15192 (alesapin).
- Ajustar el tamaño del campo Decimal en el paquete de definición de columnas de MySQL. #15152 (maqroll).
- Corrige
Data compressed with different methodsen
join_algorithm='auto'. Conserva LowCardinality como tipo de la clave de unión de la tabla izquierda en
join_algorithm='partial_merge'. #15088 (Artem Zuikov).
- Se actualizó
jemallocpara corregir
percpu_arenacon máscara de afinidad. #15035 (Azat Khuzhin). #14957 (Azat Khuzhin).
- Ya usamos la comparación con relleno entre String y FixedString (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/src/Functions/FunctionsComparison.h#L333). Este PR aplica la misma lógica a la comparación de campos y corrige así el uso de FixedString como claves primarias. Esto corrige #14908. #15033 (Amos Bird).
- Si se llamaba a la función
barcon argumentos especialmente manipulados, podía producirse un desbordamiento de búfer. Con esto se cierra #13926. #15028 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el error
Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argumental ejecutar consultas DDL en la base de datos Atomic al ejecutar clickhouse-server en Docker en Mac OS. #15024 (tavplubix).
- Corrige un bloqueo en RIGHT o FULL JOIN con join_algorith=‘auto’ cuando se supera el límite de memoria y debe cambiarse HashJoin por MergeJoin. #15002 (Artem Zuikov).
- Ahora, las configuraciones
number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutationy
number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_mergepueden ser iguales a
background_pool_size. #14975 (alesapin).
- Corrección para que el
push downde predicados funcione cuando la subconsulta contiene la función
finalizeAggregation. Corrige #14847. #14937 (filimonov).
- Se publican las frecuencias de CPU por núcleo lógico en
system.asynchronous_metrics. Esto corrige #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
MaterializeMySQL(característica experimental): Se corrigió el error
.metadata.tmp File exists. #14898 (Winter Zhang).
- Corrige el problema por el que algunas invocaciones de la función
extractAllGroupspueden provocar el error “Memory limit exceeded”. Esto corrige #13383. #14889 (alexey-milovidov).
- Se corrige un SIGSEGV al intentar hacer INSERT en StorageFile con descriptor de archivo. #14887 (Azat Khuzhin).
- Se solucionó un fallo de segmentación en el diccionario
cache#14837. #14879 (Nikita Mikhaylov).
MaterializeMySQL(función experimental): Se corrigió un error al analizar eventos del binlog de MySQL, que provocaba
Attempt to read after eofy
Packet payload is not fully readen el motor de base de datos
MaterializeMySQL. #14852 (Winter Zhang).
- Se corrige un error poco frecuente en consultas
SELECTcuando la columna consultada tiene una expresión
DEFAULTque depende de otra columna que también tiene
DEFAULT, no está presente en la consulta
SELECTy no existe en disco. Corrige parcialmente #14531. #14845 (alesapin).
- Soluciona un problema por el cual el servidor podía quedarse bloqueado durante el arranque mientras se comunicaba con ZooKeeper, si los archivos de configuración debían recuperarse desde ZK (mediante la opción de inclusión
from_zk). Esto corrige #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).
- Corrige la detección errónea de monotonicidad para la conversión reducida
Int -> Intde tipos con signo. Podría dar lugar a un resultado de consulta incorrecto. Este error se puso de manifiesto en #14513. #14783 (Amos Bird).
- El transformador de columnas
Replacedebe sustituir los identificadores por AST clonados. Esto corrige #14695 . #14734 (Amos Bird).
- Se corrigió la ausencia del nombre predeterminado de la base de datos en los metadatos de la vista materializada al ejecutar
ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
- Se corrige un error por el que una mutación
ALTER UPDATEcon una columna
Nullableen la expresión de asignación y un valor constante (como
UPDATE x = 42) podía provocar un valor incorrecto en la columna o un fallo de segmentación. Corrige #13634, #14045. #14646 (alesapin).
- Se corrigió un resultado incorrecto en la multiplicación de Decimal causado por una escala decimal errónea en la columna de resultado. #14603 (Artem Zuikov).
- Se corrigió la función
hascon
LowCardinalityde
Nullable. #14591 (Mike).
- Limpieza del directorio de datos tras excepciones de ZooKeeper durante CreateQuery para el motor StorageReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
- Se corrigen fallos de segmentación poco frecuentes en funciones con el combinador
-Resample, que podían aparecer como resultado de un desbordamiento con parámetros muy grandes. #14562 (Anton Popov).
- Se corrige un error al convertir
Nullable(String)a Enum. Introducido por #12745. Esto corrige #14435. #14530 (Amos Bird).
- Se corrigió el orden de clasificación incorrecto de la columna
Nullable. Esto soluciona #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrige el problema por el que la función
currentDatabase()no podía usarse en una consulta DDL
ON CLUSTER. #14211 (Winter Zhang).
MaterializeMySQL(característica experimental): Se corrigió el error
Packet payload is not fully readen el motor de base de datos
MaterializeMySQL. #14696 (BohuTANG).
- Habilitar de forma predeterminada el motor de base de datos
Atomicpara las bases de datos recién creadas. #15003 (tavplubix).
- Se añadió la posibilidad de especificar códecs especializados como
Delta,
T64, etc. para columnas con subtipos. Implementa #12551, corrige #11397, corrige #4609. #15089 (alesapin).
- Recarga dinámica de la configuración de ZooKeeper. #14678 (sundyli).
- Ahora se permite ejecutar consultas
ALTER ... ON CLUSTERindependientemente del ajuste
<internal_replication>en la configuración del clúster. #16075 (alesapin).
- Ahora
joinGetadmite búsquedas por múltiples claves. Continuación de #12418. #13015 (Amos Bird).
- Esperar a que
DROP/DETACH TABLErealmente se complete si se especifica
NO DELAYo
SYNCpara la base de datos
Atomic. #15448 (tavplubix).
- Ahora es posible cambiar el tipo de la columna de versión de
VersionedCollapsingMergeTreemediante la consulta
ALTER. #15442 (alesapin).
- Expandir las macros
{database},
{table}y
{uuid}en
zookeeper_pathal crear una tabla replicada. No permitir
RENAME TABLEsi esto puede romper
zookeeper_pathtras reiniciar el servidor. Corrige #6917. #15348 (tavplubix).
- La función
nowadmite un argumento de zona horaria. Con esto se cierra 15264. #15285 (flynn).
- No permita conexiones al servidor de ClickHouse hasta que se hayan ejecutado todos los scripts de
/docker-entrypoint-initdb.d/. #15244 (Aleksei Kozharin).
- Se añadió la opción
optimizea la consulta
EXPLAIN PLAN. Si está habilitada, se aplican optimizaciones a nivel del plan de consulta. Está habilitada de forma predeterminada. #15201 (Nikolai Kochetov).
- Mensaje de excepción adecuado cuando CAST recibe un número incorrecto de argumentos. Esto cierra #13992. #15029 (alexey-milovidov).
- Se añadió la opción para deshabilitar TTL move al insertar un data part. #15000 (Pavel Kovalenko).
- Ignorar las restricciones de clave al realizar mutaciones. Sin este pull request, no es posible realizar mutaciones cuando
force_index_by_date = 1o
force_primary_key = 1. #14973 (Amos Bird).
- Permite eliminar una tabla Replicated si el intento anterior de eliminación falló debido a la expiración de la sesión de ZooKeeper. Esto corrige #11891. #14926 (alexey-milovidov).
- Se corrigió una violación excesiva de las restricciones de configuración al ejecutar SELECT con SETTINGS en una tabla distribuida. #14876 (Amos Bird).
- Añade una configuración de consulta
load_balancing_first_offsetpara indicar explícitamente cuál es la primera réplica. Se usa junto con la estrategia de balanceo de carga
FIRST_OR_RANDOM, lo que permite controlar la carga de trabajo de las réplicas. #14867 (Amos Bird).
- Mostrar las subconsultas de
SETy
JOINen el resultado de
EXPLAIN. #14856 (Nikolai Kochetov).
- Se permite usar una configuración de almacenamiento de varios volúmenes en el almacenamiento
Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
- Construir
query_start_timey
query_start_time_microsecondsusando la misma timespec. #14831 (Bharat Nallan).
- Se añadió compatibilidad para desactivar la persistencia de
StorageJoiny
StorageSet; esta funcionalidad se controla mediante la opción
disable_set_and_join_persistency. Además, este PR resolvió el problema #6318. #14776 (vxider).
- Ahora se puede usar
COLUMNSpara abarcar una lista de columnas y aplicar después transformadores de columnas. #14775 (Amos Bird).
- Se añade
merge_algorithma la tabla
system.mergespara mejorar la inspección de las fusiones. #14705 (Amos Bird).
- Corrige una posible fuga de memoria causada por el watch exists de ZooKeeper. #14693 (hustnn).
- Se permite la ejecución en paralelo del DDL distribuido. #14684 (Azat Khuzhin).
- Se añade el contador de eventos
QueryMemoryLimitExceeded. Esto cierra #14589. #14647 (fastio).
- Se corrigieron algunos espacios en blanco al final en el formato de las consultas. #14595 (Azat Khuzhin).
- ClickHouse trata
partition expry
key exprde forma diferente.
partition exprse utiliza para construir un índice minmax que contiene las columnas relacionadas, mientras que
primary key exprse almacena como una expr. A veces, el usuario puede particionar una tabla en niveles más amplios, como
partition by i / 1000. Sin embargo, los operadores binarios no son monótonos y este PR intenta corregirlo. También podría beneficiar otros casos de uso. #14513 (Amos Bird).
- Se añade una opción para omitir las comprobaciones de acceso de
DiskS3. El disco
s3es una característica experimental. #14497 (Pavel Kovalenko).
- Se acelera el proceso de apagado del servidor si hay solicitudes de S3 en curso. #14496 (Pavel Kovalenko).
SYSTEM RELOAD CONFIGahora lanza una excepción si no se puede recargar y sigue usando el
users.xmlanterior. La recarga periódica en segundo plano también sigue usando el
users.xmlanterior si no se puede recargar. #14492 (Vitaly Baranov).
- Para las sentencias INSERT con datos en línea en formato VALUES en el modo script de
clickhouse-client, se admite el punto y coma como terminador de los datos, además del salto de línea. Cierra #12288. #13192 (Alexander Kuzmenkov).
- Se admiten codecs personalizados en partes compactas. #12183 (Anton Popov).
- Se habilitan las partes compactas de forma predeterminada para las partes pequeñas. Esto permite procesar inserts frecuentes con algo más de eficiencia (4..100 veces). #11913 (alexey-milovidov).
- Se mejora el rendimiento de
quantileTDigest. Esto corrige #2668. #15542 (Kruglov Pavel).
- Se reduce significativamente el uso de memoria en AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
- Multiplicación de 256 bits más rápida. #15418 (Artem Zuikov).
- Se mejora el rendimiento de los tipos de 256 bits usando (u)int64_t como tipo base para enteros anchos. Los enteros anchos originales usan tipos de 8 bits como base. #14859 (Artem Zuikov).
- Se usa explícitamente un disco temporal para almacenar los datos temporales de la fusión vertical. #15639 (Grigory Pervakov).
- Se usa una única solicitud S3 DeleteObjects en lugar de varias DeleteObject en un bucle. No hay cambios de funcionalidad, por lo que queda cubierto por pruebas existentes como integration/test_log_family_s3. #15238 (ianton-ru).
- Se corrige que
DateTime <op> DateTimeeligiera por error la implementación genérica lenta. Esto corrige #15153. #15178 (Amos Bird).
- Se mejora el rendimiento de la clave de GROUP BY de tipo
FixedString. #15034 (Amos Bird).
- Al iniciar clickhouse-server, solo se aplica
mlockal segmento de código. En versiones anteriores, todas las regiones mapeadas se bloqueaban en memoria, incluida la información de depuración. La información de depuración suele estar dividida en un archivo independiente, pero si no era así, provocaba un uso de memoria de +2..3 GiB. #14929 (alexey-milovidov).
- El binario de ClickHouse se ha reducido gracias a la optimización en tiempo de enlace.
- Ahora usamos clang-11 para la build de producción de ClickHouse. #15239 (alesapin).
- Ahora, en CI, usamos clang-11 para compilar ClickHouse. #14846 (alesapin).
- Se cambian las compilaciones de binarios (Linux, Darwin, AArch64, FreeDSD) a clang-11. #15622 (Ilya Yatsishin).
- Ahora, todas las imágenes de prueba usan
llvm-symbolizer-11. #15069 (alesapin).
- Permite compilar con llvm-11. #15366 (alexey-milovidov).
- Se cambió de
clang-tidy-10a
clang-tidy-11. #14922 (alexey-milovidov).
- Usar de forma predeterminada el administrador de pases experimental de LLVM. #15608 (Danila Kutenin).
- No permita que ninguna unidad de traducción de C++ tarde más de 10 minutos en compilarse ni utilice más de 10 GB de memoria. Esto corrige #14925. #15060 (alexey-milovidov).
- Lograr que la prueba de rendimiento sea más estable y representativa dividiendo las ejecuciones de prueba y de perfil. #15027 (alexey-milovidov).
- Se intentó hacer más fiables las pruebas de rendimiento. Esto se consigue reasignando sobre la marcha la memoria ejecutable del proceso con
madvisepara usar páginas gigantes transparentes; esto puede reducir la cantidad de fallos de iTLB, que son la principal fuente de inestabilidad en las pruebas de rendimiento. #14685 (alexey-milovidov).
- Migrado a Python 3. Esto cierra #14886. #15007 (Azat Khuzhin).
- Hacer que las pruebas funcionales fallen antes si el servidor no responde. Esto cierra #15262. #15267 (alexey-milovidov).
- Permite ejecutar la versión AArch64 de clickhouse-server sin configuración. Esto facilita #15174. #15266 (alexey-milovidov).
- Mejoras en las imágenes de Docker para CI: se elimina ZooKeeper y se utiliza un único script para instalar las configuraciones de prueba. #15215 (alesapin).
- Corrige el reenvío de las opciones de CMake en el script de fast test. Corrige un error en #14711. #15155 (alesapin).
- Se añadió un script para realizar un benchmark de hardware con un solo comando. #15115 (alexey-milovidov).
- Se dividió la enorme prueba
test_dictionaries_all_layouts_and_sourcesen pruebas más pequeñas. #15110 (Nikita Mikhaylov).
- Posible corrección del reporte de MSan en base64 (en servidores con AVX-512). Esto corrige #14006. #15030 (alexey-milovidov).
- Reformateo y limpieza del código en todos los archivos *.py de pruebas de integración. #14864 (Bharat Nallan).
- Se corrigió el caso de prueba inestable de transacción vacía en MaterializeMySQL detectado en CI. #14854 (Winter Zhang).
- Se intenta acelerar un poco la compilación. #14808 (alexey-milovidov).
- Se acelera un poco la compilación al eliminar cabeceras no utilizadas. #14714 (alexey-milovidov).
- Corrige un fallo de compilación en OSX. #14761 (Winter Zhang).
- Activar
ccachede forma predeterminada en
cmakesi se encuentra en el sistema operativo. #14575 (alesapin).
- Control de la configuración de las compilaciones de CI desde el repositorio de ClickHouse. #14547 (alesapin).
- En los archivos de CMake: - Se trasladaron a comentarios encima algunas partes de las descripciones de las opciones. - Se sustituyeron 0 ->
OFFy 1 ->
ONen los valores predeterminados de
option. - Se añadieron algunas descripciones y enlaces a la documentación de las opciones. - Se sustituyó la opción
FUZZER(hay otra opción,
ENABLE_FUZZING, que también habilita la misma funcionalidad). - Se eliminó la opción
ENABLE_GTEST_LIBRARY, ya que existe
ENABLE_TESTS. Consulte la descripción completa en el PR: #14711 (Mike).
- Reducir un poco el tamaño del binario (~50 Mb para la versión de depuración). #14555 (Artem Zuikov).
- Usar std::filesystem::path en ConfigProcessor para concatenar rutas de archivos. #14558 (Bharat Nallan).
- Se corrige una aserción de depuración en
bitShiftLeft()al llamarse con un entero grande negativo. #14697 (Artem Zuikov).
Lanzamiento de ClickHouse 20.9
Lanzamiento de ClickHouse v20.9.7.11-stable, 2020-12-07
- Se mejora el rendimiento de lectura de las tablas
Mergesobre una gran cantidad de tablas
MergeTree. Corrige #7748. #16988 (Anton Popov).
- No restaurar partes desde WAL si
in_memory_parts_enable_walestá deshabilitado. #17802 (detailyang).
- Se corrigió un segfault cuando no había suficiente espacio al insertar en la tabla
Distributed. #17737 (tavplubix).
- Se solucionó un problema que provocaba que ClickHouse no pudiera reanudar la conexión con servidores MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
- Se corrigió el error
Function not implementedal ejecutar la consulta
RENAMEen la base de datos
Atomiccuando ClickHouse se ejecuta en Windows Subsystem for Linux. Corrige #17661. #17664 (tavplubix).
- Cuando se usaba clickhouse-client en modo interactivo con consultas de varias líneas, el comentario de una sola línea se extendía por error hasta el final de la consulta. Esto corrige #13654. #17565 (alexey-milovidov).
- Se corrige el problema por el que el servidor, en casos muy excepcionales, puede dejar de aceptar conexiones. #17542 (alexey-milovidov).
- Se corrige el cuelgue de la consulta ALTER cuando la mutación correspondiente se canceló en otra réplica. Corrige #16953. #17499 (alesapin).
- Se corrigió un error por el que ClickHouse subestimaba el tamaño de la caché de marcas. Esto puede ocurrir cuando hay muchos archivos pequeños con marcas. #17496 (alesapin).
- Se corrigió
ORDER BYcon la configuración
optimize_redundant_functions_in_order_byhabilitada. #17471 (Anton Popov).
- Corrige los duplicados después de
DISTINCT, que podían producirse debido a una optimización incorrecta. Corrige #17294. #17296 (li chengxiang). #17439 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un fallo al leer de la tabla
JOINcon tipos
LowCardinality. Corrige #17228. #17397 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige la invalidación del índice Set cuando hay columnas const en la subconsulta. Esto corrige #17246 . #17249 (Amos Bird).
- Se corrige la comparación de ColumnConst que provoca un fallo. Corrige #17088 . #17135 (Amos Bird).
- Se corrigió un cierre inesperado en la consulta
CREATE TABLE ... AS some_tablecuando
some_tablese había creado como
AS table_function(). Corrige #16944. #17072 (tavplubix).
- Corrección de error en la función fuzzBits, incidencia relacionada: #16980. #17051 (hexiaoting).
- Evita errores de red innecesarios en consultas remotas que pueden cancelarse durante la ejecución, como las consultas con
LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
- Mejora menor. #16866 (tavplubix).
- Devuelve el número de filas afectadas por las consultas INSERT a través del protocolo MySQL. Antes, ClickHouse siempre devolvía 0; esto ya se ha corregido. Corrige #16605. #16715 (Winter Zhang).
- Actualización de los datos integrados de zona horaria a la versión 2020d (también se actualiza cctz a la última versión de
master). #17204 (filimonov).
Lanzamiento de ClickHouse v20.9.6.14-stable, 2020-11-20
- Hacer posible la conexión al endpoint seguro de
clickhouse-serverque requiere SNI. Esto es posible cuando
clickhouse-serverestá alojado detrás de un proxy TLS. #16938 (filimonov).
- Las funciones de agregación condicionales (por ejemplo:
avgIf,
sumIf,
maxIf) deben devolver
NULLcuando faltan filas y usar argumentos Nullable. #13964 (Winter Zhang).
- Se corrige un error por el que las consultas
ON CLUSTERpodían quedarse bloqueadas indefinidamente en ReplicatedMergeTreeTables que no son líderes. #17089 (alesapin).
- Se vuelve a resolver la IP de
format_avro_schema_registry_urlen caso de error. #16985 (filimonov).
- Se corrige un posible cierre inesperado del servidor después de
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewTypecuando
SELECTtiene una expresión
WHEREsobre la columna que se está modificando y la alteración aún no ha terminado. #16968 (Amos Bird).
- El script de instalación debe crear siempre subdirectorios en las carpetas de configuración. Esto solo es relevante para compilaciones de Docker con configuración personalizada. #16936 (filimonov).
- Se corrige un posible error
Illegal type of argumenten consultas con
ORDER BY. Corrige #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
- Se aborta la carga multiparte si no se escribió ningún dato en WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
- Se corrige un cierre inesperado al usar
anysin argumentos. Esto corresponde a #16803. cc @azat. #16826 (Amos Bird).
- Se corrige el operador
INsobre varias columnas y tuplas con la configuración
transform_null_inhabilitada. Corrige #15310. #16722 (Anton Popov).
- Esto corrige optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_order con max_threads>0 y una expresión en
ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
- Corrige #16574 y #16231: se corrige el fallo de la consulta remota al usar la función de agregación con sufijo ‘if’. #16610 (Winter Zhang).
- La consulta finaliza más rápido en caso de excepción. Se cancela la ejecución en réplicas remotas si se produce una excepción. #15578 (Azat Khuzhin).
Lanzamiento de ClickHouse v20.9.5.5-stable, 2020-11-13
- Se corrigen cierres inesperados silenciosos poco frecuentes cuando el perfilador de consultas está activado y ClickHouse está instalado en un sistema operativo con una versión de glibc que tiene (supuestamente) tablas de desenrollado asíncrono defectuosas para algunas funciones. Esto corrige #15301. Esto corrige #13098. #16846 (alexey-milovidov).
- Ahora, al procesar AVRO de entrada, se elimina LowCardinality del tipo. Corrige #16188. #16521 (Mike).
- Se corrige el rápido crecimiento de los metadatos al usar MySQL Master -> MySQL Slave -> ClickHouse MaterializeMySQL Engine, con
slave_parallel_workeractivado en MySQL Slave, reduciendo correctamente los conjuntos GTID. Esto corrige #15951. #16504 (TCeason).
- Se corrige DROP TABLE para Distributed (condición de carrera con INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el procesamiento de entradas muy grandes en la cola de replicación. Pueden aparecer entradas muy grandes en consultas ALTER si la estructura de la tabla es extremadamente grande (cerca de 1 MB). Esto corrige #16307. #16332 (alexey-milovidov).
- Se corrige el comportamiento incoherente por el que podía descartarse una parte de los datos devueltos porque no se había creado el conjunto para su filtrado. #16308 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrige un error con la base de datos MySQL. Cuando el servidor MySQL usado como motor de base de datos no está disponible, algunas consultas generan una Exception porque intentan obtener tablas del servidor deshabilitado, aunque no es necesario. Por ejemplo, la consulta
SELECT ... FROM system.partsdebería funcionar solo con tablas MergeTree y no acceder en absoluto a la base de datos MySQL. #16032 (Kruglov Pavel).
Lanzamiento de ClickHouse v20.9.4.76-stable (2020-10-29)
- Se corrigió la doble liberación en caso de excepción en la función
dictGet. Podía haber ocurrido si el Diccionario se había cargado con error. #16429 (Nikolai Kochetov).
- Corrige
group bycon los modificadores
totals/
rollup/
cubey las funciones
min/
maxen las claves de
group by. Corrige #16393. #16397 (Anton Popov).
- Se corrigió el INSERT asíncrono de Distributed con prefer_localhost_replica=0 e internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un error grave en el código de la implementación de TwoLevelStringHashTable, que podría provocar una fuga de memoria. Me sorprende cómo este error pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo… #16264 (Amos Bird).
- Corrige el caso en el que la memoria puede sobreasignarse sin respetar el límite. Esto cierra #14560. #16206 (alexey-milovidov).
- Se corrige el cuelgue de la consulta
ALTER MODIFY ... ORDER BYpara
ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Esto corrige #15980. #16011 (alesapin).
- Se corrigió el analizador de nombres de colación y de juego de caracteres, y se añadió compatibilidad con
length = 0para el tipo String. #16008 (Winter Zhang).
- Se permite usar el layout directo para diccionarios con claves complejas. #16007 (Anton Popov).
- Evitar que la réplica se quede bloqueada durante 5-10 min cuando se produzca un error de replicación después de un período de inactividad. #15987 (filimonov).
- Corrige errores de segmentación poco frecuentes al insertar en MaterializedView o al seleccionar de ella mientras se elimina simultáneamente la tabla de destino (para el motor de base de datos Atomic). #15984 (tavplubix).
- Se corrige la ambigüedad en el análisis sintáctico de los perfiles de configuración:
CREATE USER ... SETTINGS profile readonlyahora se considera que usa un perfil llamado
readonly, y no una configuración llamada
profilecon la restricción
readonly. Esto corrige #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
- Corrige un fallo cuando falla la creación de la base de datos. #15954 (Winter Zhang).
- Se corrigió el fallo de
DROP TABLE IF EXISTScon el error
Table ... does not existcuando se renombra una tabla de forma concurrente (para el motor de base de datos Atomic). Se corrigió un interbloqueo poco frecuente al ejecutar de forma concurrente algunas consultas DDL con varias tablas (como
DROP DATABASEy
RENAME TABLE) Se corrigió el fallo de
DROP/DETACH DATABASEcon
Table ... does not existal ejecutar de forma concurrente
DROP/DETACH TABLE. #15934 (tavplubix).
- Corrige el resultado vacío incorrecto de una consulta en una tabla
Distributedsi la consulta tiene
WHERE,
PREWHEREy
GLOBAL IN. Corrige #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigen posibles bloqueos mutuos en RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
- Corrige la excepción
Block structure mismatchen las consultas
SELECT ... ORDER BY DESCejecutadas después de la consulta
ALTER MODIFY COLUMN. Corrige #15800. #15852 (alesapin).
- Se corrigió la imprecisión de
select count()en MaterializeMySQL. #15767 (tavplubix).
- Se corrigen algunos casos de consultas en los que solo se seleccionan columnas virtuales. Anteriormente, podía lanzarse la excepción
Not found column _nothing in block. Soluciona #12298. #15756 (Anton Popov).
- Se corrigió el valor predeterminado demasiado bajo de la configuración
max_replicated_logs_to_keep, que podía hacer que las réplicas se perdieran con demasiada frecuencia. Se mejoró el proceso de recuperación de réplicas perdidas al elegir la réplica más actualizada para clonar. Además, las partes antiguas de la réplica perdida no se eliminan, sino que se desacoplan. #15701 (tavplubix).
- Se corrige el error
Cannot add simple transform to empty Pipe, que se producía al leer de la tabla
Buffer, cuya estructura es diferente de la de la tabla de destino. Esto podía ocurrir si la tabla de destino devolvía un resultado vacío para la consulta. Corrige #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un error en los globs de la función de tabla S3; la región de la URL no se aplicaba a la configuración del cliente S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
- Disminuye la métrica
ReadonlyReplicaal desvincular tablas de solo lectura. Esto corrige #15598. #15592 (sundyli).
- Genera un error cuando se pasa un único parámetro a ReplicatedMergeTree en lugar de ignorarlo. #15516 (nvartolomei).
- Ahora se permite ejecutar consultas
ALTER ... ON CLUSTERindependientemente del ajuste
<internal_replication>en la configuración del clúster. #16075 (alesapin).
- Se expanden las macros
{database},
{table}y
{uuid}en los argumentos de
ReplicatedMergeTreeal crear la tabla. #16160 (tavplubix).
Lanzamiento de ClickHouse v20.9.3.45-stable (2020-10-09)
- Se corrige el error
Cannot find column, que puede producirse al insertar en
MATERIALIZED VIEWen caso de que la consulta de
MVcontenga
ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió una condición de carrera en AMQP-CPP. #15667 (alesapin).
- Corrige el orden de destrucción de los recursos en el paso
ReadFromStoragedel plan de consulta. En casos poco frecuentes, podría provocar fallos. Posiblemente relacionado con #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el error
Element ... is not a constant expressional usar el resultado de la función
JSON*en
VALUES,
LIMITo en la parte derecha del operador
IN. #15589 (tavplubix).
- Evita que aparezca el mensaje de error
Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. Esto corrige #15541. #15557 (alexey-milovidov).
- Se redujo significativamente el uso de memoria en AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
- La mutación podía quedarse bloqueada esperando una parte inexistente después de
MOVEo
REPLACE PARTITIONo, en casos poco frecuentes, después de
DETACHo
DROP PARTITION. Ya se ha corregido. #15537 (tavplubix).
- Se corrigió un error por el que el operador
ILIKEdejaba de ser insensible a mayúsculas y minúsculas si se había ejecutado
LIKEcon el mismo patrón. #15536 (alesapin).
- Corrige los errores de
Missing columnsal seleccionar columnas ausentes en los datos, pero que dependen de otras columnas también ausentes en los datos. Corrige #15530. #15532 (alesapin).
- Se corrigió un error en la suscripción a eventos de DDLWorker que, en raras ocasiones, podía hacer que las consultas se quedaran colgadas en
ON CLUSTER. Introducido en #13450. #15477 (alesapin).
- Informar correctamente de un error cuando el segundo argumento de la aggregate function
boundingRatioes de un tipo incorrecto. #15407 (detailyang).
- Se corrige un error por el que las consultas como
SELECT toStartOfDay(today())fallaban con un mensaje de argumento time_zone vacío. #15319 (Bharat Nallan).
- Se corrigió una condición de carrera al cambiar el nombre de una tabla MergeTree y durante la limpieza en segundo plano. #15304 (alesapin).
- Se corrige una condición de carrera poco frecuente al iniciar el servidor cuando system.logs está habilitado. #15300 (alesapin).
- Corrige el aviso de MSan en QueryLog. Se puede usar memoria sin inicializar en el campo
memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
- Se corrige el cierre inesperado de la instancia al usar
joinGetcon tipos LowCardinality. Esto corrige #15214. #15220 (Amos Bird).
- Corrige un error en el motor de tabla
Bufferque no permite insertar datos con la nueva estructura en
Bufferdespués de una consulta
ALTER. Corrige #15117. #15192 (alesapin).
- Se ajustó el tamaño del campo decimals en el paquete de definición de columna de MySQL. #15152 (maqroll).
- Se corrigió el error
Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argumentdurante la ejecución de una consulta DDL en la base de datos Atomic al ejecutar clickhouse-server en Docker sobre Mac OS. #15024 (tavplubix).
- Se corrige el funcionamiento del push down de predicados cuando la subconsulta contiene la función finalizeAggregation. Corrige #14847. #14937 (filimonov).
- Soluciona un problema por el que el servidor puede quedarse bloqueado durante el arranque mientras se comunica con ZooKeeper, si los archivos de configuración tienen que obtenerse de ZK (mediante la opción de inclusión
from_zk). Esto corrige #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).
- Ahora es posible cambiar el tipo de la columna de versión de
VersionedCollapsingMergeTreemediante la consulta
ALTER. #15442 (alesapin).
Versión de ClickHouse v20.9.2.20, 2020-09-22
- Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el clúster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a la 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas puede provocar errores
Part ... intersects previous partsi una versión antigua se inicia en presencia de versiones más nuevas. Para evitar este error, primero instale paquetes más recientes de clickhouse-server en todos los nodos del clúster y después realice los reinicios (de este modo, cuando se reinicie clickhouse-server, se iniciará con la nueva versión).
- Se añadieron los transformadores de columnas
EXCEPT,
REPLACEy
APPLY, que pueden aplicarse a la lista de columnas seleccionadas (después de
*o
COLUMNS(...)). Por ejemplo, puede escribir
SELECT * EXCEPT(URL) REPLACE(number + 1 AS number). Otro ejemplo:
select * apply(length) apply(max) from wide_string_tablepara averiguar la longitud máxima de todas las columnas de cadena. #14233 (Amos Bird).
- Se añadió una función de agregación
rankCorrque calcula un coeficiente de correlación de rangos. #11769 (antikvist) #14411 (Nikita Mikhaylov).
- Se añadió la table function
view, que convierte una subconsulta en un objeto de tabla. Esto facilita pasar consultas. Por ejemplo, puede usarse en las table functions remote/cluster. #12567 (Amos Bird).
- Se corrige un error por el que una mutación
ALTER UPDATEcon una columna Nullable en una expresión de asignación y un valor constante (como
UPDATE x = 42) podía provocar un valor incorrecto en la columna o un fallo de segmentación. Corrige #13634, #14045. #14646 (alesapin).
- Se corrigió un resultado incorrecto en la multiplicación de Decimal causado por una escala decimal incorrecta en la columna de resultado. #14603 (Artem Zuikov).
- Se corrigió el orden de clasificación incorrecto de la columna
Nullable. Esto corrige #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrigió una comparación inconsistente con una clave primaria de tipo
FixedStringdurante el análisis de índices cuando se comparaba con una cadena de menor longitud. Esto corrige #14908. #15033 (Amos Bird).
- Se corrige un error que provoca una asignación incorrecta de las fusiones si la tabla tiene particiones con una sola parte. #14444 (alesapin).
- Si se llamaba a la función
barcon argumentos especialmente diseñados, podía producirse un desbordamiento de búfer. Esto cierra #13926. #15028 (alexey-milovidov).
- Se publican las frecuencias de CPU por núcleo lógico en
system.asynchronous_metrics. Esto corrige #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
- Se corrigió el error
.metadata.tmp File existsal usar el motor de base de datos
MaterializeMySQL. #14898 (Winter Zhang).
- Corrige el problema por el que algunas invocaciones de la función
extractAllGroupspueden provocar el error “Memory limit exceeded”. Esto corrige #13383. #14889 (alexey-milovidov).
- Se corrige SIGSEGV al intentar hacer INSERT en StorageFile(fd). #14887 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un error poco frecuente en las consultas
SELECTcuando la columna consultada tiene una expresión
DEFAULTque depende de otra columna que también tiene
DEFAULTy que no está presente en la consulta ni existe en el disco. Corrige parcialmente #14531. #14845 (alesapin).
- Se corrige la detección errónea de la monotonicidad en la conversión
Int -> Intreducida de tipos con signo. Podría provocar resultados de consulta incorrectos. Este error se pone de manifiesto en #14513. #14783 (Amos Bird).
- Se corrigió la omisión del nombre predeterminado de la base de datos en los metadatos de la vista materializada al ejecutar
ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
- Corrige un posible resultado incorrecto de la función
hascuando intervienen los tipos LowCardinality y Nullable. #14591 (Mike).
- Limpieza del directorio de datos tras excepciones de ZooKeeper durante la consulta CREATE para tablas con motor ReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
- Corrige fallos de segmentación poco frecuentes en funciones con el combinador
-Resample, que podían producirse como resultado de un desbordamiento con parámetros muy grandes. #14562 (Anton Popov).
- Comprobación del desbordamiento del tamaño del array en la función de agregado
topK. Sin esta comprobación, el usuario podría enviar una consulta con parámetros especialmente diseñados que provocarían una caída del servidor. Esto cierra #14452. #14467 (alexey-milovidov).
- Se delegan en systemd las acciones de reinicio/inicio/detención/recarga del proxy de SysVinit (si se usa). #14460 (Azat Khuzhin).
- Detener la ejecución de la consulta si se produce una excepción en el propio
PipelineExecutor. Esto podría evitar que, en raras ocasiones, la consulta se quede bloqueada. #14334 #14402 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un fallo durante una consulta
ALTERen una tabla creada
AS table_function. Corrige #14212. #14326 (alesapin).
- Se corrige una excepción al ejecutar la consulta ALTER LIVE VIEW con el comando REFRESH. LIVE VIEW es una funcionalidad experimental. #14320 (Bharat Nallan).
- Se corrigió el tiempo de vida de QueryPlan (para EXPLAIN PIPELINE graph=1) en consultas con intérprete anidado. #14315 (Azat Khuzhin).
- Mejora en la comprobación del tamaño de la tupla en los diccionarios externos con clave compleja y caché SSD. Esto corrige #13981. #14313 (alexey-milovidov).
- No se permite
CODECen columnas de tipo
ALIAS. Corrige #13911. #14263 (Bharat Nallan).
- Se corrige la sentencia GRANT ALL cuando se ejecuta en un nivel no global. #13987 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió la captura de arrayJoin() en una lambda (se producía una excepción con un mensaje de error lógico). #13792 (Azat Khuzhin).
Característica experimental
- Se añadió la herramienta
db-generatorpara generar bases de datos aleatorias a partir de consultas SELECT proporcionadas. Puede facilitar la reproducción de problemas cuando solo se dispone de un reporte de errores incompleto del usuario. #14442 (Nikita Mikhaylov) #10973 (ZeDRoman).
- Se permite usar una configuración de almacenamiento multivolumen en el almacenamiento Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
- Se prohíbe usar un argumento
time_zonevacío en funciones del tipo
toStartOf*. #14509 (Bharat Nallan).
- El handler de MySQL devuelve
OKpara consultas como
SET @@var = value. Esa instrucción se ignora. Esto es necesario porque algunos drivers de MySQL envían la consulta
SET @@para su configuración después del handshake: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/9336#issuecomment-686222422. #14469 (BohuTANG).
- Ahora los TTL se aplicarán durante la merge si no se habían materializado previamente. #14438 (alesapin).
- Ahora
clickhouse-obfuscatoradmite el tipo UUID, tal como se propuso en #13163. #14409 (dimarub2000).
- Se añadió la nueva opción de configuración
system_events_show_zero_values, tal como se propuso en #11384. #14404 (dimarub2000).
- La clave primaria se convierte implícitamente en no nula en
MaterializeMySQL(igual que en
MySQL). Corrige #14114. #14397 (Winter Zhang).
- Se reemplazan los enteros de gran tamaño (256 bits) de Boost.Multiprecision por la implementación de https://github.com/cerevra/int. Los enteros de 256 bits son experimentales. #14229 (Artem Zuikov).
- Se añade el codec de compresión predeterminado para las partes de
system.part_logcon el nombre
default_compression_codec. #14116 (alesapin).
- Se añade un argumento de precisión para el tipo
DateTime. Esto permite usar el nombre
DateTimeen lugar de
DateTime64. #13761 (Winter Zhang).
- Se añadió la autorización
requirepasspara el Diccionario externo
Redis. #13688 (Ivan Torgashov).
- Mejoras en el engine
RabbitMQ: se añadió el manejo de fallos de conexión y de canales, commits correctos, manejo de fallos en insert, mejores exchanges, durabilidad de colas y posibilidad de reanudar colas, así como nueva configuración de colas. Se corrigieron las pruebas. #12761 (Kseniia Sumarokova).
- Se admiten codecs personalizados en partes compactas. #12183 (Anton Popov).
- Optimización de consultas con LIMIT/LIMIT BY/ORDER BY para Distributed con GROUP BY sharding_key (con
optimize_skip_unused_shardsy
optimize_distributed_group_by_sharding_key). #10373 (Azat Khuzhin).
- Creación de conjuntos para múltiples
JOINe
INen paralelo. Puede mejorar ligeramente el rendimiento de las consultas con varias expresiones
IN subquerydistintas. #14412 (Nikolai Kochetov).
- Mejora del rendimiento del motor Kafka al proporcionar un hilo independiente para cada consumidor. Pool de hilos independiente para motores de streaming (como Kafka). #13939 (fastio).
Mejoras de compilación/pruebas/empaquetado
- Reducir el tamaño del binario en la compilación de depuración eliminando la información de depuración de
Functions. Esto solo es necesario para un proyecto interno de Yandex que utiliza un enlazador muy antiguo. #14549 (alexey-milovidov).
- Preparar la compilación con clang 11. #14455 (alexey-milovidov).
- Corregir la lógica del script de backport. En versiones anteriores, se activaba para cualquier etiqueta de color rojo al 100 %. Era extraño. #14433 (alexey-milovidov).
- Las pruebas de integración usan la configuración base predeterminada. Todos los cambios de configuración se especifican explícitamente mediante los parámetros
main_configs,
user_configsy
dictionariesde la instancia. #13647 (Ilya Yatsishin).
Versión de ClickHouse 20.8
Versión de ClickHouse v20.8.12.2-lts, 2021-01-16
- Se corrigió el combinador *If con una función unaria y tipos Nullable. #18806 (Azat Khuzhin).
- Se restringieron las merges de wide a partes compactas. En caso de vertical merge, esto producía una parte de resultado corrupta. #18381 (Anton Popov).
Versión de ClickHouse v20.8.11.17-lts, 2020-12-25
- Se deshabilitó la escritura con AIO durante los merges, ya que puede provocar, en casos extremadamente raros, corrupción de datos en las columnas de la clave primaria durante el merge. #18481 (alesapin).
- Se corrigió el error
value is too shortal ejecutar funciones
toType(...)(
toDate,
toUInt32, etc.) con un argumento de tipo
Nullable(String). Ahora, estas funciones devuelven
NULLen caso de errores de análisis en lugar de lanzar una excepción. Corrige #7673. #18445 (tavplubix).
- Se corrigieron posibles fallos en funciones de agregación con el combinador
Distinctal usar agregación en dos niveles. Corrige #17682. #18365 (Anton Popov).
Versión de ClickHouse v20.8.10.13-lts, 2020-12-24
- Cuando la rotación de logs del servidor se configuraba mediante el parámetro
logger.sizecon un valor numérico superior a 2^32, los logs no rotaban correctamente. #17905 (Alexander Kuzmenkov).
- Se corrigió la inicialización incorrecta de
max_compress_block_sizeen MergeTreeWriterSettings por
min_compress_block_size. #17833 (flynn).
- Se corrigió un problema por el que ClickHouse no podía restablecer la conexión con servidores MySQL. #17681 (Alexander Kazakov).
- Se corrigió el bloqueo de la consulta
ALTERcuando se cancelaba la mutación correspondiente en otra réplica. Esto corrige #16953. #17499 (alesapin).
- Se corrigió un error por el que ClickHouse subestimaba el tamaño de la caché de marcas. Esto puede ocurrir cuando hay muchos archivos muy pequeños con marcas. #17496 (alesapin).
- Se corrigió
ORDER BYcon la configuración
optimize_redundant_functions_in_order_byactivada. #17471 (Anton Popov).
- Se corrigió la comparación de
ColumnConst, que provocaba un cierre inesperado. Con esto se corrigió #17088 . #17135 (Amos Bird).
- Se corrigió un error por el que las consultas
ON CLUSTERpodían quedar bloqueadas indefinidamente en las tablas ReplicatedMergeTree sin líder. #17089 (alesapin).
- Evita errores de red innecesarios en consultas remotas que pueden cancelarse durante la ejecución, como las consultas con
LIMIT. #17006 (Azat Khuzhin).
- Volver a resolver la IP de
format_avro_schema_registry_urlen caso de error. #16985 (filimonov).
- Se corrigió un posible bloqueo del servidor después de
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... NewTypecuando
SELECTtiene una expresión
WHEREsobre la columna que se está modificando y la operación
ALTERaún no ha finalizado. #16968 (Amos Bird).
- El script de instalación siempre debe crear subdirectorios en los directorios de configuración. Esto solo es relevante para la compilación de Docker con una configuración personalizada. #16936 (filimonov).
- Se corrigió un posible error
Illegal type of argumenten consultas con
ORDER BY. Soluciona #16580. #16928 (Nikolai Kochetov).
- Abortar la carga multiparte si no se escribió ningún dato en WriteBufferFromS3. #16840 (Pavel Kovalenko).
- Se corrigió un bloqueo al usar
anysin argumentos. Esto corrige #16803. #16826 (Amos Bird).
- Se corrigió el operador
INpara varias columnas y tuplas con la configuración
transform_null_inhabilitada. Corrige #15310. #16722 (Anton Popov).
- Se corrigió el comportamiento incoherente de
optimize_read_in_order/optimize_aggregation_in_ordercon max_threads > 0 y una expresión en ORDER BY. #16637 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el problema que provocaba que la optimización de consultas produjera un resultado incorrecto si la consulta contenía
ARRAY JOIN. #17887 (sundyli).
- La consulta finaliza más rápido en caso de excepción. Se cancela la ejecución en las réplicas remotas si se produce una excepción. #15578 (Azat Khuzhin).
Versión de ClickHouse v20.8.6.6-lts, 2020-11-13
- Corrige cierres silenciosos poco frecuentes cuando el perfilador de consultas está activado y ClickHouse está instalado en un sistema operativo con una versión de glibc que tiene tablas de desenrollado asíncrono (supuestamente) defectuosas para algunas funciones. Esto corrige #15301. Esto corrige #13098. #16846 (alexey-milovidov).
- Ahora, al procesar AVRO de entrada, se elimina LowCardinality del tipo. Corrige #16188. #16521 (Mike).
- Corrige el rápido crecimiento de los metadatos al usar MySQL Master -> MySQL Slave -> ClickHouse MaterializeMySQL Engine, con
slave_parallel_workeractivado en MySQL Slave, reduciendo correctamente los conjuntos GTID. Esto corrige #15951. #16504 (TCeason).
- Corrige DROP TABLE para Distributed (condición de carrera con INSERT). #16409 (Azat Khuzhin).
- Corrige el procesamiento de entradas muy grandes en la cola de replicación. Pueden aparecer entradas muy grandes en consultas ALTER si la estructura de la tabla es extremadamente grande (cerca de 1 MB). Esto corrige #16307. #16332 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el comportamiento inconsistente por el que una parte de los datos devueltos podía descartarse porque no se había creado el conjunto para su filtrado. #16308 (Nikita Mikhaylov).
- Corrige un error con MySQL database. Cuando el MySQL server usado como database engine no está disponible, algunas consultas generan Exception porque intentan obtener tablas de un server deshabilitado, aunque no es necesario. Por ejemplo, la consulta
SELECT ... FROM system.partsdebería funcionar solo con tablas MergeTree y no acceder a MySQL database en absoluto. #16032 (Kruglov Pavel).
Versión de ClickHouse v20.8.5.45-lts, 2020-10-29
- Se corrige la doble liberación en caso de excepción en la función
dictGet. Podía producirse si el diccionario se había cargado con error. #16429 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigen los modificadores totals/rollup/cube de group by y las funciones min/max sobre las claves de group by. Corrige #16393. #16397 (Anton Popov).
- Se corrige el INSERT asíncrono de Distributed con prefer_localhost_replica=0 e internal_replication. #16358 (Azat Khuzhin).
- Corrige una posible fuga de memoria al ejecutar
GROUP BYcon claves de cadena, causada por un error en la implementación de
TwoLevelStringHashTable. #16264 (Amos Bird).
- Corrige el caso en que la memoria puede asignarse en exceso sin respetar el límite. Esto cierra #14560. #16206 (alexey-milovidov).
- Se corrige el bloqueo de la consulta
ALTER MODIFY ... ORDER BYen
ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Esto corrige #15980. #16011 (alesapin).
- Corrige el analizador de nombres de colación y de conjuntos de caracteres, y añade compatibilidad con
length = 0para el tipo String. #16008 (Winter Zhang).
- Se permite usar el layout direct para diccionarios con claves complejas. #16007 (Anton Popov).
- Evita que la réplica quede bloqueada durante 5-10 min cuando se produce un error de replicación tras un período de inactividad. #15987 (filimonov).
- Corrige errores de segmentación poco frecuentes al insertar en MaterializedView o seleccionar de ella mientras se elimina de forma concurrente la tabla de destino (para el motor de base de datos Atomic). #15984 (tavplubix).
- Se corrige la ambigüedad en el análisis sintáctico de los perfiles de configuración:
CREATE USER ... SETTINGS profile readonlyahora se considera el uso de un perfil llamado
readonly, y no de una configuración llamada
profilecon la restricción de solo lectura. Esto corrige #15628. #15982 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió un cierre inesperado cuando fallaba la creación de la base de datos. #15954 (Winter Zhang).
- Se corrigió el fallo de
DROP TABLE IF EXISTScon el error
Table ... does not existcuando la tabla se renombra de forma concurrente (para el engine de base de datos Atomic). Se corrigió un interbloqueo poco frecuente al ejecutar de forma concurrente algunas consultas DDL con varias tablas (como
DROP DATABASEy
RENAME TABLE) Se corrigió el fallo de
DROP/DETACH DATABASEcon
Table ... does not existal ejecutar de forma concurrente
DROP/DETACH TABLE. #15934 (tavplubix).
- Corrige el resultado vacío incorrecto de una consulta sobre una tabla
Distributedsi la consulta tiene
WHERE,
PREWHEREy
GLOBAL IN. Corrige #15792. #15933 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigen posibles interbloqueos en RBAC. #15875 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió la excepción
Block structure mismatchen consultas
SELECT ... ORDER BY DESCejecutadas después de la consulta
ALTER MODIFY COLUMN. Corrige #15800. #15852 (alesapin).
- Se corrigen algunos casos de consultas en los que solo se seleccionan columnas virtuales. Anteriormente, podía lanzarse la excepción
Not found column _nothing in block. Corrige #12298. #15756 (Anton Popov).
- Se corrige el error
Cannot find column, que puede producirse al insertar en
MATERIALIZED VIEWen caso de que la consulta para
MVcontenga
ARRAY JOIN. #15717 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el valor predeterminado demasiado bajo de la configuración
max_replicated_logs_to_keep, que podía hacer que las réplicas se perdieran con demasiada frecuencia. Se mejoró el proceso de recuperación de réplicas perdidas eligiendo la réplica más actualizada para clonar. Además, las partes antiguas de la réplica perdida no se eliminan, sino que se desacoplan. #15701 (tavplubix).
- Se corrige el error
Cannot add simple transform to empty Pipe, que se producía al leer desde la tabla
Buffer, cuya estructura es distinta de la de la tabla de destino. Esto podía ocurrir si la tabla de destino devolvía un resultado vacío para la consulta. Corrige #15529. #15662 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un error con los globs en la función de tabla S3; la región extraída de la URL no se aplicaba a la configuración del cliente S3. #15646 (Vladimir Chebotarev).
- Disminuye la métrica
ReadonlyReplicaal desacoplar tablas de solo lectura. Esto corrige #15598. #15592 (sundyli).
- Lanzar un error cuando se pase un único parámetro a ReplicatedMergeTree en lugar de ignorarlo. #15516 (nvartolomei).
- Ahora se permite ejecutar consultas
ALTER ... ON CLUSTERindependientemente del parámetro
<internal_replication>en la configuración del clúster. #16075 (alesapin).
- Se expanden las macros
{database},
{table}y
{uuid}en los argumentos de
ReplicatedMergeTreeal crear la tabla. #16159 (tavplubix).
versión de ClickHouse v20.8.4.11-lts, 2020-10-09
- Corrige el orden de destrucción de los recursos en el paso
ReadFromStoragedel plan de consulta. En casos poco frecuentes, podría provocar cierres inesperados. Posiblemente relacionado con #15610. #15645 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el error
Element ... is not a constant expressional usar el resultado de la función
JSON*en
VALUES,
LIMITo en el lado derecho del operador
IN. #15589 (tavplubix).
- Evita que aparezca el mensaje de error
Could not calculate available disk space (statvfs), errno: 4, strerror: Interrupted system call. Esto corrige #15541. #15557 (alexey-milovidov).
- Se redujo significativamente el consumo de memoria en AggregatingInOrderTransform/optimize_aggregation_in_order. #15543 (Azat Khuzhin).
- La mutación podía quedarse bloqueada esperando alguna parte inexistente después de
MOVEo
REPLACE PARTITIONo, en casos excepcionales, después de
DETACHo
DROP PARTITION. Se ha corregido. #15537 (tavplubix).
- Se corrigió un error por el que el operador
ILIKEdejaba de ignorar las diferencias entre mayúsculas y minúsculas si se había ejecutado
LIKEcon el mismo patrón. #15536 (alesapin).
- Corrige errores de
Missing columnsal seleccionar columnas ausentes en los datos, pero que dependen de otras columnas también ausentes en los datos. Corrige #15530. #15532 (alesapin).
- Se corrige un error en la suscripción a eventos de DDLWorker que, en raras ocasiones, puede hacer que las consultas queden colgadas en
ON CLUSTER. Introducido en #13450. #15477 (alesapin).
- Informar correctamente del error cuando el segundo argumento de la función de agregación
boundingRatiotiene un tipo incorrecto. #15407 (detailyang).
- Se corrigió una condición de carrera al cambiar el nombre de una tabla MergeTree y durante la limpieza en segundo plano. #15304 (alesapin).
- Se corrigió una rara condición de carrera al iniciar el servidor cuando system.logs está habilitado. #15300 (alesapin).
- Se corrigió el informe de MSan en QueryLog. Se podía usar memoria no inicializada para el campo
memory_usage. #15258 (alexey-milovidov).
- Corrige el cierre inesperado de la instancia al usar joinGet con tipos LowCardinality. Esto corrige #15214. #15220 (Amos Bird).
- Se corrige un error en el motor de tabla
Bufferque no permitía insertar datos con una estructura nueva en
Bufferdespués de una consulta
ALTER. Corrige #15117. #15192 (alesapin).
- Ajuste del tamaño del campo
decimalsen el paquete de definición de columnas de MySQL. #15152 (maqroll).
- Ya usamos la comparación con relleno entre String y FixedString (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/master/src/Functions/FunctionsComparison.h#L333). Este PR aplica la misma lógica a la comparación de field, lo que corrige el uso de FixedString como claves primarias. Esto corrige #14908. #15033 (Amos Bird).
- Si se llamaba a la función
barcon argumentos especialmente manipulados, era posible un desbordamiento de búfer. Esto cierra #13926. #15028 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el error
Cannot rename ... errno: 22, strerror: Invalid argumentdurante la ejecución de consultas DDL en la base de datos Atomic al ejecutar clickhouse-server en Docker sobre Mac OS. #15024 (tavplubix).
- Ahora, los parámetros de configuración
number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutationy
number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_mergepueden ser iguales a
background_pool_size. #14975 (alesapin).
- Corrección para que el push down de predicados funcione cuando la subconsulta contiene la función finalizeAggregation. Corrige #14847. #14937 (filimonov).
- Se publican las frecuencias de CPU por núcleo lógico en
system.asynchronous_metrics. Esto corrige #14923. #14924 (Alexander Kuzmenkov).
- Se solucionó el error
.metadata.tmp File existsal usar el motor de base de datos
MaterializeMySQL. #14898 (Winter Zhang).
- Soluciona un problema por el que el servidor podía quedarse bloqueado durante el arranque al comunicarse con ZooKeeper, si era necesario obtener los archivos de configuración desde ZK (usando la opción de inclusión
from_zk). Esto corrige #14814. #14843 (Alexander Kuzmenkov).
- Corrige la detección errónea de monotonía en la conversión
Int -> Intreducida de tipos con signo. Esto podría provocar un resultado de consulta incorrecto. Este error queda de manifiesto en #14513. #14783 (Amos Bird).
- Se corrigió el orden incorrecto al ordenar la columna
Nullable. Esto corrige #14344. #14495 (Nikita Mikhaylov).
- Ahora es posible cambiar el tipo de la columna de versión de
VersionedCollapsingMergeTreemediante la consulta
ALTER. #15442 (alesapin).
Versión de ClickHouse v20.8.3.18-stable, 2020-09-18
- Soluciona el problema por el que algunas invocaciones de la función
extractAllGroupspueden provocar el error “Memory limit exceeded”. Esto corrige #13383. #14889 (alexey-milovidov).
- Soluciona un SIGSEGV al intentar hacer
INSERTen StorageFile(fd). #14887 (Azat Khuzhin).
- Soluciona un error poco frecuente en consultas
SELECTcuando la columna consultada tiene una expresión
DEFAULTque depende de otra columna que también tiene
DEFAULT, no está presente en la consulta y no existe en disco. Corrige parcialmente #14531. #14845 (alesapin).
- Se corrigió la ausencia del nombre predeterminado de la base de datos en los metadatos de la vista materializada al ejecutar
ALTER ... MODIFY QUERY. #14664 (tavplubix).
- Soluciona un error por el que una mutation
ALTER UPDATEcon una columna Nullable en la expresión de asignación y un valor constante (como
UPDATE x = 42) producía un valor incorrecto en la columna o un segfault. Corrige #13634, #14045. #14646 (alesapin).
- Soluciona un resultado incorrecto en la multiplicación de Decimal causado por una escala decimal incorrecta en la columna de resultado. #14603 (Artem Zuikov).
- Se añadió la comprobación, ya que ni
lc->isNullable()ni
ls->getDictionaryPtr()->isNullable()devolvían el resultado correcto. #14591 (myrrc).
- Limpia el directorio de datos tras excepciones de ZooKeeper durante CreateQuery para el engine StorageReplicatedMergeTree. #14563 (Bharat Nallan).
- Soluciona segfaults poco frecuentes en funciones con el combinator -Resample, que podían aparecer como resultado de un overflow con parámetros muy grandes. #14562 (Anton Popov).
Mejoras
- Acelera el proceso de apagado del servidor si hay solicitudes de S3 en curso. #14858 (Pavel Kovalenko).
- Permite usar una configuración de almacenamiento multivolumen en Distributed. #14839 (Pavel Kovalenko).
- Acelera el proceso de apagado del servidor si hay solicitudes de S3 en curso. #14496 (Pavel Kovalenko).
- Añade soporte para códecs personalizados en las partes compactas. #12183 (Anton Popov).
versión de ClickHouse v20.8.2.3-stable, 2020-09-08
- Ahora, la consulta
OPTIMIZE FINALno recalcula el TTL de las partes que se añadieron antes de que se creara el TTL. Use
ALTER TABLE ... MATERIALIZE TTLuna vez para calcularlo; después de eso,
OPTIMIZE FINALevaluará el TTL correctamente. Este comportamiento nunca funcionó para las tablas replicadas. #14220 (alesapin).
- Se amplía la configuración
parallel_distributed_insert_selectcon una opción para ejecutar
INSERTen la tabla local. La configuración cambia de tipo, de
Boola
UInt64, por lo que los valores
falsey
truedejan de ser compatibles. Si tiene estos valores en la configuración del servidor, el servidor no se iniciará. Sustitúyalos por
0y
1, respectivamente. #14060 (Azat Khuzhin).
- Se elimina la compatibilidad con el formato de entrada/salida
ODBCDriver. Era un formato obsoleto que en su día se usó para la comunicación con el driver ODBC de ClickHouse y que hace tiempo fue reemplazado por el formato
ODBCDriver2. Resuelve #13629. #13847 (hexiaoting).
- Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el clúster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a la 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas después de que una versión antigua se haya iniciado en presencia de versiones más recientes puede provocar errores
Part ... intersects previous part. Para evitar este error, primero instale los paquetes más recientes de clickhouse-server en todos los nodos del clúster y después reinícielos (de este modo, cuando se reinicie clickhouse-server, se iniciará con la nueva versión).
- Se añade la posibilidad de especificar el códec de compresión
Defaultpara las columnas que corresponden a configuraciones especificadas en
config.xml. Implementa: #9074. #14049 (alesapin).
- Se admite autenticación Kerberos en Kafka mediante las bibliotecas
krb5y
cyrus-sasl. #12771 (Ilya Golshtein).
- Se añade la función
normalizeQuery, que reemplaza literales, secuencias de literales y alias complejos por marcadores de posición. Se añade la función
normalizedQueryHash, que devuelve valores hash de 64 bits idénticos para consultas similares. Esto ayuda a analizar el log de consultas. Esto cierra #11271. #13816 (alexey-milovidov).
- Se añade la tabla
time_zones. #13880 (Bharat Nallan).
- Se añade la función
defaultValueOfTypeName, que devuelve el valor predeterminado de un tipo dado. #13877 (hcz).
- Se añade la función
countDigits(x), que cuenta el número de dígitos decimales de una columna entera o decimal. Se añade la función
isDecimalOverflow(d, [p]), que comprueba si el valor de una columna Decimal está fuera de su precisión (o de la especificada). #14151 (Artem Zuikov).
- Se añaden implementaciones de
quantileExactLowy
quantileExactHighcon sus alias correspondientes para
medianExactLowy
medianExactHigh. #13818 (Bharat Nallan).
- Se añadió la función
date_trunc, que trunca un valor de fecha/hora a una parte de fecha/hora especificada. #13888 (Vladimir Golovchenko).
- Se añade una nueva sección opcional
<user_directories>a la configuración principal. #13425 (Vitaly Baranov).
- Se añade la instrucción
ALTER SAMPLE BY, que permite cambiar la cláusula SAMPLE de una tabla. #13280 (Amos Bird).
- La función
positionahora admite el argumento opcional
start_pos. #13237 (vdimir).
- Corrige la sobrescritura visible de datos causada por la barra de progreso en el cliente en modo interactivo. Esto corrige #12562, #13369, #13584 y #12964. #13691 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el orden incorrecto de una columna
LowCardinalityal ordenar por varias columnas. Esto corrige #13958. #14223 (Nikita Mikhaylov).
- Comprobación de desbordamiento del tamaño del array en la función de agregado
topK. Sin esta comprobación, el usuario puede enviar una consulta con parámetros cuidadosamente elaborados que provoquen el fallo del servidor. Esto cierra #14452. #14467 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un error que puede dar lugar a una asignación incorrecta de fusiones si la tabla tiene particiones con una única parte. #14444 (alesapin).
- Detener la ejecución de la consulta si se produce una excepción en el propio
PipelineExecutor. Esto podría evitar, en casos excepcionales, que la consulta se quede bloqueada. Continuación de #14334. #14402 #14334 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un fallo en la consulta
ALTERde una tabla creada
AS table_function. Corrige #14212. #14326 (alesapin).
- Se corrige una excepción al ejecutar la consulta ALTER LIVE VIEW con el comando REFRESH. Live view es una función experimental. #14320 (Bharat Nallan).
- Se corrige el tiempo de vida de QueryPlan (para EXPLAIN PIPELINE graph=1) para consultas con intérprete anidado. #14315 (Azat Khuzhin).
- Corrige un fallo de segmentación en
clickhouse-odbc-bridgeal obtener el esquema desde algunas fuentes externas. Este PR corrige #13861. #14267 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió un cierre inesperado en la búsqueda de inclusión de marcas introducido en #12277. #14225 (Amos Bird).
- Se corrige la creación de tablas con tuplas nombradas. Esto soluciona #13027. #14143 (alexey-milovidov).
- Se corrige el formateo de los valores decimales negativos mínimos. Esto corrige #14111. #14119 (Alexander Kuzmenkov).
- Corregida la métrica
DistributedFilesToInsert(quedaba en cero cuando no debía). #14095 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió
pointInPolygonal usar un array 2d constante como polígono. #14079 (Alexey Ilyukhov).
- Se corrigió el punto de montaje erróneo en la información adicional de
Poco::Exception: no space left on device. #14050 (tavplubix).
- Se corrige la instrucción GRANT ALL cuando se ejecuta en un ámbito no global. #13987 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió el analizador sintáctico para que rechace create table como función de tabla con motor. #13940 (hcz).
- Corrige resultados erróneos en consultas
SELECTcon la palabra clave
DISTINCTy en subconsultas con UNION ALL cuando la configuración
optimize_duplicate_order_by_and_distinctestá habilitada. #13925 (Artem Zuikov).
- Se corrigió un posible interbloqueo al renombrar la tabla
Distributed. #13922 (tavplubix).
- Corrige la ordenación incorrecta de las columnas
FixedStringal ordenar por varias columnas. Corrige #13182. #13887 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige el resultado potencialmente impreciso de la fusión de
topK/
topKWeighted(con parámetros distintos de los predeterminados). #13817 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un error en la lectura de una tabla MergeTree con INDEX de tipo SET al comparar con NULL. Esto soluciona #13686. #13793 (Amos Bird).
- Se corrigió la captura de
arrayJoinen lambda (LOGICAL_ERROR). #13792 (Azat Khuzhin).
- Se añadió la comprobación de desbordamiento del parámetro step en la función
range. #13790 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el error
Directory not emptyal ejecutar de forma concurrente
DROP DATABASEy
CREATE TABLE. #13756 (alexey-milovidov).
- Se añadió una comprobación de rango para la función
h3KRing. Esto corrige #13633. #13752 (alexey-milovidov).
- Se corrige una condición de carrera entre DETACH y las fusiones en segundo plano. Las partes pueden volver a aparecer tras un DETACH. Es la continuación de #8602, que no solucionó el problema, pero introdujo una prueba que empezó a fallar en casos muy poco frecuentes, lo que demostró el problema. #13746 (alexey-milovidov).
- Se corrige el registro en Settings.Names/Values cuando log_queries_min_type > QUERY_START. #13737 (Azat Khuzhin).
- Corrige el código de estado de la respuesta del endpoint
/replicas_statuscuando verbose=1. #13722 (javi santana).
- Se corrigió el mensaje incorrecto en
clickhouse-server.inital comprobar el usuario y el grupo. #13711 (ylchou).
- No optimizar any(arrayJoin()) -> arrayJoin() con la configuración
optimize_move_functions_out_of_any. #13681 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un bloqueo en JOIN con StorageMerge y
set enable_optimize_predicate_expression=1. #13679 (Artem Zuikov).
- Se corrige una errata en el mensaje de error sobre la configuración
The value of 'number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge' setting. #13678 (alexey-milovidov).
- Las consultas concurrentes
ALTER ... REPLACE/MOVE PARTITION ...podían provocar un interbloqueo. Ya se ha corregido. #13626 (tavplubix).
- Se corrigió el comportamiento por el que, en ocasiones, el diccionario de caché devolvía el valor predeterminado en lugar del valor existente en el origen. #13624 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrige la corrupción de los índices secundarios en las partes compactas. Las partes compactas son una característica experimental. #13538 (Anton Popov).
- Corrige timeouts prematuros de
ON CLUSTERen consultas que deben ejecutarse en una sola réplica. Corrige #6704, #7228, #13361, #11884. #13450 (alesapin).
- Corrige el código incorrecto en la función
netloc. Esto corrige #13335. #13446 (alexey-milovidov).
- Se corrige una posible condición de carrera en
StorageMemory. #13416 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigen los encabezados faltantes o de más en los formatos
TSV/CSVWithNamesdel protocolo HTTP. Esto corrige #12504. #13343 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el análisis de las políticas de fila de users.xml cuando los nombres de las bases de datos o de las tablas contienen puntos. Esto corrige #5779, #12527. #13199 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió el acceso al diccionario
redisdespués de que la conexión se interrumpiera una vez. Esto puede ocurrir con las disposiciones de diccionario
cachey
direct. #13082 (Anton Popov).
- Se eliminó la comprobación incorrecta de permisos de acceso al usar ClickHouseDictionarySource para consultar tablas remotas. #12756 (sundyli).
- Distinguir adecuadamente las subconsultas en algunos casos para la eliminación de subexpresiones comunes. #8333. #8367 (Amos Bird).
- No se permite
CODECen columnas de tipo
ALIAS. Corrige #13911. #14263 (Bharat Nallan).
- Al esperar a que se complete una actualización de diccionario, use el tiempo de espera especificado en la configuración
query_wait_timeout_millisecondsen lugar de un valor fijo. #14105 (Nikita Mikhaylov).
- Añade la configuración
min_index_granularity_bytes, que protege contra la creación accidental de una tabla con una configuración
index_granularity_bytesdemasiado baja. #14139 (Bharat Nallan).
- Ahora es posible obtener particiones de clústeres que usan un ZooKeeper distinto:
ALTER TABLE table_name FETCH PARTITION partition_expr FROM 'zk-name:/path-in-zookeeper'. Esto resulta útil para mover datos a clústeres nuevos. #14155 (Amos Bird).
- Rendimiento ligeramente mejor de la tabla Memory cuando se construye a partir de una enorme cantidad de bloques muy pequeños (algo poco probable). Autor de la idea: Mark Papadakis. Cierra #14043. #14056 (alexey-milovidov).
- Las funciones de agregación condicionales (por ejemplo:
avgIf,
sumIf,
maxIf) deben devolver
NULLcuando falten filas y usar argumentos Nullable. #13964 (Winter Zhang).
- Se aumenta el límite del combinador -Resample a 1M. #13947 (Mikhail f. Shiryaev).
- Se corrigió un error en el formato AvroConfluent que hacía que el motor de tabla de Kafka dejara de procesar mensajes al recibir un mensaje malformado y anormalmente pequeño. #13941 (Gervasio Varela).
- Se corrige un error incorrecto para consultas largas. Era posible obtener un error de sintaxis distinto de
Max query size exceededpara una consulta correcta. #13928 (Nikolai Kochetov).
- Mejor mensaje de error para el valor NULL del formato
TabSeparated. #13906 (jiang tao).
- La función
arrayCompactcomparará los NaN bit a bit si el tipo de los elementos del array es Float32/Float64. En versiones anteriores, los NaN nunca eran iguales si el tipo de los elementos del array era Float32/Float64, y siempre eran iguales si el tipo era más complejo, como Nullable(Float64). Esto resuelve #13857. #13868 (alexey-milovidov).
- Se corrige una condición de carrera de datos en la función
lgamma. Esta condición de carrera se detectó solo en
tsany, en realidad, no se produjo ningún efecto secundario. #13842 (Nikolai Kochetov).
- Se evitan consultas demasiado lentas cuando los arrays se manipulan como campos. En su lugar, se lanza una excepción. #13753 (alexey-milovidov).
- Se añadió la autenticación
requirepassde Redis (para la fuente de diccionario de Redis). #13688 (Ivan Torgashov).
- Se añadió una herramienta de volcado del Write-Ahead Log (WAL) de MergeTree. WAL es una funcionalidad experimental. #13640 (BohuTANG).
- En versiones anteriores, la función
lcmpodía provocar un fallo de aserción en una compilación de depuración si se llamaba con argumentos especialmente diseñados. Esto corrige #13368. #13510 (alexey-milovidov).
- Se añade monotonicidad para las funciones
toDate/toDateTimeen más casos. La información de monotonicidad se utiliza para el análisis de índices (las consultas más complejas podrán usar índices). Ahora los argumentos de entrada se saturan de forma más natural, lo que proporciona una mejor monotonicidad. #13497 (Amos Bird).
- Compatibilidad con identificadores compuestos para ajustes personalizados. Los ajustes personalizados son un punto de integración entre la base de código de ClickHouse y otras bases de código (sin aportar beneficios al propio ClickHouse) #13496 (Vitaly Baranov).
- Mueva partes de DiskLocal a DiskS3 en paralelo.
DiskS3es una funcionalidad experimental. #13459 (Pavel Kovalenko).
- Se habilitan por defecto las partes con granularidad mixta. #13449 (alesapin).
- Comprobación adecuada del host remoto en las redirecciones de S3 (aspecto relacionado con la seguridad). #13404 (Vladimir Chebotarev).
- Se añaden
QueryTimeMicroseconds,
SelectQueryTimeMicrosecondse
InsertQueryTimeMicrosecondsa system.events. #13336 (ianton-ru).
- Corrige una aserción de depuración cuando Decimal tiene un exponente negativo demasiado grande. Soluciona #13188. #13228 (alexey-milovidov).
- Se añadió una capa de caché para DiskS3 (caché en disco local para marcas y archivos de índice).
DiskS3es una característica experimental. #13076 (Pavel Kovalenko).
- Se corrige readline para que ahora guarde el historial en un archivo. #13600 (Amos Bird).
- Crear la base de datos
systemcon el motor
Atomicde forma predeterminada (como preparación para habilitar por defecto el motor de base de datos
Atomicen todas partes). #13680 (tavplubix).
- Optimiza ligeramente las consultas muy cortas con
LowCardinality. #14129 (Anton Popov).
- Habilita
INSERTparalelos para los motores de tabla
Null,
Memory,
Distributedy
Buffercuando
max_insert_threadsestá configurado. #14120 (alexey-milovidov).
- Falla de inmediato si se supera el límite
max_rows_to_readdurante el escaneo de partes. El objetivo de este cambio es omitir el escaneo de rangos para todas las partes seleccionadas si está claro que
max_rows_to_readya se ha superado. El cambio es bastante perceptible en consultas sobre un gran número de partes. #13677 (Roman Khavronenko).
- Mejora ligeramente el rendimiento de la agregación con claves UInt8/UInt16. #13099 (alexey-milovidov).
- Optimiza las funciones
has(),
indexOf()y
countEqual()para
Array(LowCardinality(T))y argumentos constantes del lado derecho. #12550 (myrrc).
- Al realizar consultas
INSERT SELECTtriviales, establece automáticamente
max_threadsen 1 o
max_insert_threads, y
max_block_sizeen
min_insert_block_size_rows. Relacionado con #5907. #12195 (flynn).
- ClickHouse puede funcionar como réplica de MySQL; esto se implementa mediante el motor de database
MaterializeMySQL. Implementa #4006. #10851 (Winter Zhang).
- Se añaden los types
Int128,
Int256,
UInt256y las funciones relacionadas. Se amplían los Decimal con Decimal256 (precision de hasta 76 dígitos). Los nuevos types están bajo el setting
allow_experimental_bigint_types. Funciona de forma extremadamente lenta y deficiente. La implementación está incompleta. Por favor, no use esta funcionalidad. #13097 (Artem Zuikov).
Mejora de la compilación, las pruebas y el empaquetado
- Se añadió el script
clickhouse install, que resulta útil si solo tienes un único binario. #13528 (alexey-milovidov).
- Se permite ejecutar el binario
clickhousesin configuración. #13515 (alexey-milovidov).
- Se habilitó la comprobación de errores tipográficos en el código con
codespell. #13513 #13511 (alexey-milovidov).
- Se habilita Shellcheck en CI como linter para las pruebas
.sh. Esto cierra #13168. #13530 #13529 (alexey-milovidov).
- Se añade una opción de CMake para hacer que falle la configuración en lugar de realizar una reconfiguración automática, habilitada de forma predeterminada. #13687 (Konstantin).
- Se expone la versión de
tzdataintegrada mediante TZDATA_VERSION en system.build_options. #13648 (filimonov).
- Se mejora la generación de la tabla system.time_zones durante la compilación. Cierra #14209. #14215 (filimonov).
- Compilar ClickHouse con la versión más reciente de
tzdatadel repositorio de paquetes. #13623 (alexey-milovidov).
- Se añadió la posibilidad de escribir comentarios de estilo JS en skip_list.json. #14159 (alesapin).
- Asegúrese de que no se haya copiado ni pegado código GPL. #13514 (alexey-milovidov).
- Se cambiaron las imágenes de Docker de prueba para que usen la imagen base
test-base. #14167 (Ilya Yatsishin).
- Se añadió lógica de reintento al iniciar el clúster de docker-compose; se aumentó COMPOSE_HTTP_TIMEOUT. #14112 (vzakaznikov).
- Se habilitó
system.text_logen el test de estrés para encontrar más fallos. #13855 (Nikita Mikhaylov).
- Módulo LDAP de Testflows: se agregan los certificados que faltaban y dhparam.pem para openldap4. #13780 (vzakaznikov).
- ZooKeeper no puede funcionar de forma fiable en las pruebas unitarias de la infraestructura de CI. Usar pruebas unitarias para la interacción de ZooKeeper con un ZooKeeper real es mala idea desde el principio (no se supone que las pruebas unitarias deban verificar sistemas distribuidos complejos). Ya usamos pruebas de integración para este fin, y se ajustan mejor a este caso. #13745 (alexey-milovidov).
- Se añadió una imagen de Docker para la comprobación de estilo. También se añadió una comprobación de estilo para verificar que todos los archivos de Docker y Docker Compose estén ubicados en el directorio docker. #13724 (Ilya Yatsishin).
- Se corrige la compilación de Cassandra en Mac OS. #13708 (Ilya Yatsishin).
- Se corrige un error del enlazador en la compilación compartida. #13700 (Amos Bird).
- Actualización del conjunto de pruebas de autenticación de usuarios LDAP para verificar que funciona con RBAC. #13656 (vzakaznikov).
- Se eliminó
-DENABLE_CURL_CLIENTde
contrib/aws. #13628 (Vladimir Chebotarev).
- Aumento de los tiempos de espera de las comprobaciones de estado para los nodos de ClickHouse y adición de compatibilidad para volcar los logs de docker-compose si se detectan contenedores con estado no saludable. #13612 (vzakaznikov).
- Se asegura de que #10977 sea inválido. #13539 (Amos Bird).
- Omitir las PR de robot-clickhouse. #13489 (Nikita Mikhaylov).
- Se movieron los Dockerfiles de las pruebas de integración al directorio
docker/test. Los archivos docker_compose están disponibles en el contenedor de Docker
runner. Las imágenes de Docker se compilan en CI y no en las pruebas de integración. #13448 (Ilya Yatsishin).
Versión de ClickHouse 20.7
Versión de ClickHouse v20.7.2.30-stable, 2020-08-31
- La función
modulo(operador
%), cuando recibe al menos un número de punto flotante como argumento, calculará el resto de la división directamente sobre números de punto flotante sin convertir ambos argumentos en enteros. Esto hace que el comportamiento sea compatible con la mayoría de los SGBD. Esto también se aplica a los tipos de datos Date y DateTime. Se añadió el alias
mod. Esto cierra #7323. #12585 (alexey-milovidov).
- Se depreca la representación especial de los valores cero de Date/DateTime como
0000-00-00y
0000-00-00 00:00:00. #12442 (alexey-milovidov).
- La función
groupArrayMoving*no funcionaba con consultas distribuidas. Su resultado se calculaba con un tipo de datos incorrecto (sin promoción al tipo más grande). La función
groupArrayMovingAvgdevolvía un número entero, lo que no era consistente con la función
avg. Esto corrige #12568. #12622 (alexey-milovidov).
- Se añade una comprobación de coherencia para la configuración de MergeTree. Si la configuración es incorrecta, el servidor se negará a iniciarse o a crear una tabla, y mostrará una explicación detallada al usuario. #13153 (alexey-milovidov).
- Protege frente a los casos en que el usuario puede establecer
background_pool_sizecon un valor inferior a
number_of_free_entries_in_pool_to_execute_mutationo
number_of_free_entries_in_pool_to_lower_max_size_of_merge. En estos casos, las sentencias ALTER no funcionarán o el tamaño máximo de merge quedará demasiado limitado. Se lanzará una excepción explicando qué hacer. Esto cierra #10897. #12728 (alexey-milovidov).
- Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el clúster contiene tanto versiones 20.5 o superiores como versiones anteriores a la 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas —si esa versión antigua se inicia en presencia de versiones más nuevas— puede provocar errores
Part ... intersects previous part. Para evitar este error, primero instale paquetes más recientes de
clickhouse-serveren todos los nodos del clúster y luego realice los reinicios (de este modo, cuando se reinicie
clickhouse-server, arrancará con la nueva versión).
- Tipo de diccionario Polygon que proporciona búsquedas eficientes de “geocodificación inversa” para encontrar la región a partir de coordenadas en un Diccionario con muchos polígonos (mapa del mundo). Utiliza un algoritmo cuidadosamente optimizado con cuadrículas recursivas para mantener un bajo uso de CPU y memoria. #9278 (achulkov2).
- Se añadió compatibilidad con autenticación LDAP para usuarios preconfigurados (método “Simple Bind”). #11234 (Denis Glazachev).
- Se introduce la configuración
alter_partition_verbose_result, que muestra información sobre las partes afectadas para algunos tipos de consultas
ALTER TABLE ... PARTITION ...(actualmente
ATTACHy
FREEZE). Cierra #8076. #13017 (alesapin).
- Se añade la función
bayesABpara pruebas A/B bayesianas. #12327 (achimbab).
- Se añadió la tabla
system.crash_log, en la que se recopilan trazas de pila de errores fatales. Esta tabla debería estar vacía. #12316 (alexey-milovidov).
- Se añadieron los encabezados HTTP
X-ClickHouse-Databasey
X-ClickHouse-Format, que pueden usarse para establecer la base de datos predeterminada y el formato de salida. #12981 (hcz).
- Se añade compatibilidad con las funciones
minMapy
maxMapen
SimpleAggregateFunction. #12662 (Ildus Kurbangaliev).
- Se añade la configuración
allow_non_metadata_alters, que restringe la ejecución de consultas
ALTERque modifican datos en disco. Deshabilitada de forma predeterminada. Cierra #11547. #12635 (alesapin).
- Se añade la función
formatRowpara convertir expresiones arbitrarias en una cadena mediante un formato dado. Es útil para manipular salidas SQL y resulta muy versátil en combinación con la función
columns. #12574 (Amos Bird).
- Se añade la función
FROM_UNIXTIMEpara compatibilidad con MySQL, relacionada con 12149. #12484 (flynn).
- Se permiten tipos Nullable como claves en tablas MergeTree si la configuración de tabla
allow_nullable_keyestá habilitada. Cierra #5319. #12433 (Amos Bird).
- Integración con COS. #12386 (fastio).
- Se añaden las funciones
mapAddy
mapSubtractpara sumar/restar valores asociados a claves. #11735 (Ildus Kurbangaliev).
- Corrige los
timeoutprematuros de
ON CLUSTERen consultas que deben ejecutarse en una sola réplica. Corrige #6704, #7228, #13361, #11884. #13450 (alesapin).
- Se corrigió un fallo en la búsqueda de inclusión de marcas introducido en #12277. #14225 (Amos Bird).
- Corrige una condición de carrera en diccionarios externos con layout
cacheque puede provocar una caída del servidor. #12566 (alesapin).
- Se corrige que la barra de progreso sobrescriba visiblemente los datos en el cliente en modo interactivo. Esto corrige #12562, #13369 y #13584, y también corrige #12964. #13691 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el orden de clasificación incorrecto de las columnas
LowCardinalityal usar ORDER BY en varias columnas. Esto corrige #13958. #14223 (Nikita Mikhaylov).
- Se eliminó el tiempo de espera codificado de forma fija, que sobrescribía incorrectamente la configuración
query_wait_timeout_millisecondspara el diccionario de caché. #14105 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrigió el punto de montaje erróneo en la información adicional de
Poco::Exception: no space left on device. #14050 (tavplubix).
- Corrige la optimización incorrecta de consultas SELECT con la palabra clave
DISTINCTcuando las subconsultas también usan
DISTINCT, en caso de que esté habilitada la configuración
optimize_duplicate_order_by_and_distinct. #13925 (Artem Zuikov).
- Se corrigió un posible bloqueo mutuo al renombrar la tabla
Distributed. #13922 (tavplubix).
- Se corrige la ordenación incorrecta de las columnas
FixedStringcuando se utiliza ORDER BY con varias columnas. Soluciona #13182. #13887 (Nikolai Kochetov).
- Corrige la posible menor precisión de las agregaciones
topK/
topKWeighted(con parámetros no predeterminados). #13817 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un fallo al leer desde una tabla MergeTree con INDEX de tipo SET cuando se compara con NULL. Esto corrige #13686. #13793 (Amos Bird).
- Se corrigió el desbordamiento en el parámetro step de la función
range(). #13790 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el error
Directory not emptyal ejecutar simultáneamente
DROP DATABASEy
CREATE TABLE. #13756 (alexey-milovidov).
- Se añade una comprobación de rango para la función
h3KRing. Esto corrige #13633. #13752 (alexey-milovidov).
- Se corrige la condición de carrera entre DETACH y las fusiones en segundo plano. Las partes pueden reaparecer después de DETACH. Esto continúa #8602, que no solucionó el problema, pero introdujo una prueba que empezó a fallar en casos muy poco frecuentes, lo que demostró el problema. #13746 (alexey-milovidov).
- Corregido el registro de Settings.Names/Values cuando
log_queries_min_typees mayor que
QUERY_START. #13737 (Azat Khuzhin).
- Corrige el mensaje erróneo en
clickhouse-server.inital comprobar el usuario y el grupo. #13711 (ylchou).
- No optimice
any(arrayJoin())como
arrayJoin()con
optimize_move_functions_out_of_any. #13681 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un posible interbloqueo en las consultas concurrentes
ALTER ... REPLACE/MOVE PARTITION .... #13626 (tavplubix).
- Se corrigió un comportamiento por el que, en ocasiones, el diccionario de caché devolvía el valor predeterminado en lugar del valor presente en el origen. #13624 (Nikita Mikhaylov).
- Corrige la corrupción de los índices secundarios en las partes compactas (las partes compactas son una función experimental). #13538 (Anton Popov).
- Se corrige el código incorrecto de la función
netloc. Esto corrige #13335. #13446 (alexey-milovidov).
- Corrige un error en la función
parseDateTimeBestEffortal pasar un timestamp Unix como argumento. Esto corrige #13362. #13441 (alexey-milovidov).
- Se corrige el tipo de retorno no válido en la comparación de tuplas con elementos
NULL. Corrige #12461. #13420 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige una optimización incorrecta que provocaba el error
aggregate function any(x) is found inside another aggregate function in querycon
SET optimize_move_functions_out_of_any = 1y alias dentro de
any(). #13419 (Artem Zuikov).
- Se corrige una posible condición de carrera en
StorageMemory. #13416 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige la salida vacía de los formatos
Arrowy
Parqueten caso de que la consulta devuelva cero filas, ya que una salida vacía no es válida para estos formatos. #13399 (hcz).
- Se corrigen las consultas SELECT con columnas constantes y con un prefijo de la clave primaria en la cláusula
ORDER BY. #13396 (Anton Popov).
- Corrige
PrettyCompactMonoBlockpara clickhouse-local. Corrige extremes/totals con
PrettyCompactMonoBlock. Soluciona #7746. #13394 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un interbloqueo en system.text_log. #12452 (alexey-milovidov). Esto forma parte de #12339. Esto corrige #12325. #13386 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrigió
File(TSVWithNames*)(el encabezado se escribía varias veces), se corrigió
clickhouse-local --format CSVWithNames*(no incluye encabezado, quedó roto tras #12197) y se corrigió
clickhouse-local --format CSVWithNames*con cero filas (no incluye encabezado). #13343 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un fallo de segmentación cuando la función
groupArrayMovingSumdeserializa un estado vacío. Corrige #13339. #13341 (alesapin).
- Lanza un error en la función
arrayJoin()en la sección
JOIN ON. #13330 (Artem Zuikov).
- Se corrige un bloqueo en
LEFT ASOF JOINcon
join_use_nulls=1. #13291 (Artem Zuikov).
- Se corrigió un posible error
Totals having transform was already added to pipelineen caso de una consulta desde una réplica retrasada. #13290 (Nikolai Kochetov).
- El servidor puede bloquearse si el usuario pasa argumentos especialmente diseñados a la función
h3ToChildren. Esto corrige #13275. #13277 (alexey-milovidov).
- Se corrigen un posible bajo rendimiento y resultados ligeramente incorrectos en
uniqExact,
topK,
sumDistincty funciones de agregación similares llamadas sobre tipos Float con valores
NaN. Esto también provocaba una aserción en la compilación de depuración. Esto corrige #12491. #13254 (alexey-milovidov).
- Se corrige una aserción en KeyCondition cuando la clave primaria contiene una expresión con una función monótona y la consulta contiene una comparación con una constante de un tipo distinto. Esto corrige #12465. #13251 (alexey-milovidov).
- Devuelve el número proporcionado para los números con el MSB activado en la función
roundUpToPowerOfTwoOrZero(). Esto evita posibles errores en caso de desbordamiento del tamaño de los arrays. #13234 (Azat Khuzhin).
- Corrige la función if con un constexpr Nullable como cond que no es un NULL literal. Corrige #12463. #13226 (alexey-milovidov).
- Se corrige la aserción en la función
arrayElementcuando los elementos del array son Nullable y el subíndice del array también es Nullable. Esto corrige #12172. #13224 (alexey-milovidov).
- Se corrigen las funciones de conversión de DateTime64 con argumento constante. #13205 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el análisis de las políticas de fila en users.xml cuando los nombres de las bases de datos o de las tablas contienen puntos. Esto corrige #5779, #12527. #13199 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió el acceso al diccionario
redisdespués de que se perdiera la conexión una vez. Puede ocurrir con las disposiciones de diccionario
cachey
direct. #13082 (Anton Popov).
- Corrige un análisis incorrecto de índices con funciones. Podía hacer que se omitieran algunas partes de datos al leer tablas
MergeTree. Corrige #13060. Corrige #12406. #13081 (Anton Popov).
- Corrige el error
Cannot convert column because it is constant but values of constants are different in source and resulten consultas remotas que usan funciones que son deterministas dentro de una consulta, pero no entre consultas, como
now(),
now64(),
randConstant(). Corrige #11327. #13075 (Nikolai Kochetov).
- Corrige un fallo que podía producirse en consultas con
ORDER BYpor tupla y un
LIMITpequeño. Corrige #12623. #13009 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige el error
Block structure mismatchen consultas con
UNIONy
JOIN. Corrige #12602. #12989 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió la lógica de
merge_with_ttl_timeout, que no funcionaba bien cuando la expiración afectaba a más de una partición en un mismo intervalo de tiempo. (Autor: @excitoon). #12982 (Alexander Kazakov).
- Soluciona la duplicación de columnas en un diccionario hash de rango creado a partir de una consulta DDL. Esto corrige #10605. #12857 (alesapin).
- Se corrige la limitación innecesaria del número de hilos para las consultas SELECT desde la réplica local. #12840 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un error poco frecuente cuando las consultas
ALTER DELETEy
ALTER MODIFY COLUMNse ejecutan simultáneamente como una única mutación. Este error provoca un número incorrecto de filas en
count.txty, como consecuencia, datos incorrectos en la parte. Además, se corrige un pequeño error cuando
ALTER RENAME COLUMNy
ALTER ADD COLUMNse ejecutan simultáneamente. #12760 (alesapin).
- Se usaban credenciales incorrectas al utilizar la fuente de diccionario
clickhousepara consultar tablas remotas. #12756 (sundyli).
- Se corrige
CAST(Nullable(String), Enum()). #12745 (Azat Khuzhin).
- Se mejora el rendimiento con tuplas grandes, que se interpretan como funciones en la cláusula
IN. En el caso de que el usuario escriba
WHERE x IN tuple(1, 2, ...)en lugar de
WHERE x IN (1, 2, ...)por alguna extraña razón. #12700 (Anton Popov).
- Corregido el seguimiento de memoria de input_format_parallel_parsing (al asociar el hilo al grupo). #12672 (Azat Khuzhin).
- Se corrige una optimización incorrecta:
optimize_move_functions_out_of_any=1, en el caso de
any(func(<lambda>)). #12664 (Artem Zuikov).
- Se corrigió #10572: corrección del índice bloom filter con una expresión constante. #12659 (Winter Zhang).
- Se corrigió SIGSEGV en StorageKafka cuando el broker no está disponible (y no solo en ese caso). #12658 (Azat Khuzhin).
- Se añadió compatibilidad con la función
ifcon argumentos
Array(UUID). Esto corrige #11066. #12648 (alexey-milovidov).
- CREATE USER IF NOT EXISTS ahora ya no lanza una excepción si el usuario existe. Esto corrige #12507. #12646 (Vitaly Baranov).
- La excepción
There is no supertype...puede lanzarse durante
ALTER ... UPDATEen casos inesperados (p. ej., al restar de una columna UInt64). Esto corrige #7306. Esto corrige #4165. #12633 (alexey-milovidov).
- Soluciona un posible error
Pipeline stucken consultas con ordenación externa. Corrige #12617. #12618 (Nikolai Kochetov).
- Soluciona el error
Output of TreeExecutor is not sorteden
OPTIMIZE DEDUPLICATE. Soluciona #11572. #12613 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige el problema por el que el alias del resultado de la función
anypuede perderse durante la optimización de consultas. #12593 (Anton Popov).
- Eliminar los datos de las tablas Distributed (bloques de INSERTs asíncronos) al ejecutar DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
- Ahora ClickHouse recalculará las sumas de comprobación de las partes cuando no esté presente el archivo
checksums.txt. No funcionaba desde #9827. #12545 (alesapin).
- Corrige un error que hacía que las partes antiguas quedaran dañadas después de la consulta
ALTER DELETEcuando
enable_mixed_granularity_parts=1. Corrige #12536. #12543 (alesapin).
- Se corrige una condición de carrera en las tablas de live view que podía provocar la duplicación de datos. LIVE VIEW es una funcionalidad experimental. #12519 (vzakaznikov).
- Se corrige la compatibilidad con versiones anteriores en el formato binario de los valores de
AggregateFunction(avg, ...). Esto corrige #12342. #12486 (alexey-milovidov).
- Se corrige un fallo en JOIN con un diccionario al hacer join sobre una expresión de la clave del diccionario:
t JOIN dict ON expr(dict.id) = t.id. Se deshabilita la optimización de join con diccionario en este caso. #12458 (Artem Zuikov).
- Corrige el desbordamiento si se especifica un LIMIT u OFFSET muy grande. Esto corrige #10470. Esto corrige #11372. #12427 (alexey-milovidov).
- kafka: corrige un SIGSEGV si hay un mensaje con error en mitad del batch. #12302 (Azat Khuzhin).
- Mantiene menos logs en ZooKeeper. Evita el crecimiento excesivo de los nodos de ZooKeeper en caso de réplicas fuera de línea cuando hay muchos servidores, tablas e inserciones. #13100 (alexey-milovidov).
- Ahora, si se produce un error durante ALTER o una mutación, las excepciones se reenvían al cliente. Cierra #11329. #12666 (alesapin).
- Añade
QueryTimeMicroseconds,
SelectQueryTimeMicrosecondsy
InsertQueryTimeMicrosecondsa
system.events, así como a system.metrics, processes, query_log, etc. #13028 (ianton-ru).
- Se añadieron
SelectedRowsy
SelectedBytesa
system.events, así como a system.metrics, processes, query_log, etc. #12638 (ianton-ru).
- Se añadió la información de
current_databasea
system.query_log. #12652 (Amos Bird).
- Se permite
TabSeparatedRawcomo formato de entrada. #12009 (hcz).
- Ahora
joinGetadmite búsquedas por múltiples claves. #12418 (Amos Bird).
- Permite que las funciones de agregación
*Mapfuncionen con Arrays con valores NULL. Corrige #13157. #13225 (alexey-milovidov).
- Evita el desbordamiento al analizar valores
DateTimeque, de otro modo, darían lugar a una marca de tiempo Unix negativa en su zona horaria (por ejemplo,
1970-01-01 00:00:00en Moscú). En su lugar, se saturan a cero. Esto corrige #3470. Esto corrige #4172. #12443 (alexey-milovidov).
- AvroConfluent: Omitir registros tombstone de Kafka - Compatibilidad para omitir registros dañados #13203 (Andrew Onyshchuk).
- Se corrige el mensaje de error incorrecto para consultas largas. Era posible obtener un error de sintaxis distinto de
Max query size exceededpara una consulta correcta. #13928 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió una condición de carrera en la función
lgamma. Esta condición solo se detectó en
tsan; en la práctica, no tuvo efectos secundarios. #13842 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige el formato del intervalo ‘Week’ en las sentencias ATTACH/ALTER/CREATE QUOTA. #13417 (vladimir-golovchenko).
- Ahora también se notifican las partes dañadas cuando se detectan durante el procesamiento de partes compactas. Las partes compactas son una característica experimental. #13282 (Amos Bird).
- Se corrige una aserción en
geohashesInBox. Esto corrige #12554. #13229 (alexey-milovidov).
- Se corrige el
asserten
parseDateTimeBestEffort. Esto corrige #12649. #13227 (alexey-milovidov).
- Optimización menor en Processors/PipelineExecutor: salir de un bucle cuando tiene sentido. #13058 (Mark Papadakis).
- Se admite TRUNCATE table sin la palabra clave TABLE. #12653 (Winter Zhang).
- Se corrige la sobrescritura predeterminada del formato de la consulta EXPLAIN. Esto corrige #12541. #12541 (BohuTANG).
- Permite especificar la clase y el tipo de JOIN de una forma más estándar:
LEFT SEMI JOINen lugar de
SEMI LEFT JOIN. Por ahora, ambos son correctos. #12520 (Artem Zuikov).
- Cambia el valor predeterminado de
multiple_joins_rewriter_versiona 2. Habilita el nuevo reescritor de múltiples joins, que reconoce los nombres de las columnas. #12469 (Artem Zuikov).
- Se añaden varias métricas para las solicitudes a sistemas de almacenamiento S3. #12464 (ianton-ru).
- Se usa el puerto seguro predeterminado correcto para clickhouse-benchmark con el argumento
--secure. Esto corrige #11044. #12440 (alexey-milovidov).
- Reversión en caso de errores de inserción en los motores
Log,
TinyLogy
StripeLog. En versiones anteriores, un error de inserción podía dejar la tabla en un estado inconsistente (esto funciona según lo documentado y es normal para estos motores de tabla). Esto corrige #12402. #12426 (alexey-milovidov).
- Implementa
RENAME DATABASEy
RENAME DICTIONARYpara el engine de base de datos
Atomic- Añade la macro implícita
{uuid}, que puede usarse en la ruta de ZooKeeper para
ReplicatedMergeTree. Funciona con consultas
CREATE ... ON CLUSTER .... Establece
show_table_uuid_in_table_create_query_if_not_nilen
truepara usarla. - Hace opcionales los argumentos del engine
ReplicatedMergeTree;
/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}/y
{replica}se usan de forma predeterminada. Cierra #12135. - Correcciones menores. - Estos cambios rompen la compatibilidad con versiones anteriores del engine de base de datos
Atomic. Las bases de datos
Atomiccreadas anteriormente deben convertirse manualmente al nuevo formato. La base de datos Atomic es una característica experimental. #12343 (tavplubix).
- Se separó
AWSAuthV4Signeren un logger independiente y se eliminó la repetición excesiva de
AWSClient: AWSClienten los mensajes de registro. #12320 (Vladimir Chebotarev).
- Mejor mensaje de excepción en el almacenamiento con acceso a disco. #12625 (alesapin).
- Excepción mejorada para la función
incon un número no válido de argumentos. #12529 (Anton Popov).
- Se corrigió el mensaje de error relacionado con la granularidad adaptativa. #12624 (alesapin).
- Se corrige el procesamiento de SETTINGS después de FORMAT. #12480 (Azat Khuzhin).
- Si la tabla MergeTree no contiene ORDER BY ni PARTITION BY, era posible ejecutar ALTER para CLEAR todas las columnas, y ALTER se quedaba bloqueado. Corregido en #7941. #12382 (alexey-milovidov).
- Evita volver a cargar el autocompletado desde el archivo de historial después de cada consulta (para evitar solapamientos en el historial con otras sesiones del cliente). #13086 (Azat Khuzhin).
- Reduce hasta 2 veces el uso de memoria en algunas operaciones. #12424 (alexey-milovidov).
- Optimiza la búsqueda por PK para consultas que coinciden con un rango exacto de PK. #12277 (Ivan Babrou).
- Optimiza ligeramente las consultas muy cortas con
LowCardinality. #14129 (Anton Popov).
- Mejora ligeramente el rendimiento de la agregación por claves UInt8/UInt16. #13091 y #13055 (alexey-milovidov).
- Aplica pushdown al paso
LIMITdel plan de consulta (dentro de subconsultas). #13016 (Nikolai Kochetov).
- Paraleliza las etapas de búsqueda por clave primaria y de índice de omisión en las partes, como se describe en #11564. #12589 (Ivan Babrou).
- Convierte en enum los argumentos de tipo String de las funciones “if” y “transform” si
set optimize_if_transform_strings_to_enum = 1. #12515 (Artem Zuikov).
- Sustituye las funciones monotónicas por su argumento en
ORDER BYsi
set optimize_monotonous_functions_in_order_by=1. #12467 (Artem Zuikov).
- Añade una optimización de
ORDER BYque reescribe
ORDER BY x, f(x)como
ORDER BY xsi
set optimize_redundant_functions_in_order_by = 1. #12404 (Artem Zuikov).
- Permite el pushdown de predicados cuando una subconsulta contiene la cláusula
WITH. Esto corrige #12293 #12663 (Winter Zhang).
- Mejora el rendimiento de lectura de partes compactas. Las partes compactas son una funcionalidad experimental. #12492 (Anton Popov).
- Intenta implementar una optimización de streaming en
DiskS3.
DiskS3es una funcionalidad experimental. #12434 (Vladimir Chebotarev).
- Usar
shellcheckpara el análisis de linting de las pruebas sh. #13200 #13207 (alexey-milovidov).
- Se añadió un script que establece etiquetas para las pull requests en el hook de GitHub. #13183 (alesapin).
- Elimina algunos submódulos recursivos. Consulta #13378. #13379 (alexey-milovidov).
- Asegúrese de que todos los submódulos sean de las URL correctas. Continuación de #13379. Esto corrige #13378. #13397 (alexey-milovidov).
- Se añadió compatibilidad con ajustes declarados por el usuario, a los que se puede acceder desde las propias consultas. Esto es necesario cuando el motor de ClickHouse se utiliza como componente de otro sistema. #13013 (Vitaly Baranov).
- Se añadieron pruebas para la funcionalidad de RBAC del privilegio INSERT en TestFlows. Se ampliaron las tablas sobre las que se prueba SELECT. Se añadieron Requirements para ajustarlos a las nuevas pruebas de motores de tabla. #13340 (MyroTk).
- Se corrige un error de timeout durante el reinicio del servidor en la prueba de estrés. #13321 (alesapin).
- Ahora, Fast test esperará al servidor con reintentos. #13284 (alesapin).
- La función
materialize()(la función para pruebas de ClickHouse) funcionará con NULL como se espera, transformándolo en una columna no constante. #13212 (alexey-milovidov).
- Se corrige la compilación de libunwind en AArch64. Esto corrige #13204. #13208 (alexey-milovidov).
- Aún más reintentos en zkutil gtest para evitar la intermitencia de las pruebas. #13165 (alexey-milovidov).
- Pequeñas correcciones en los TestFlows de RBAC. #13152 (vzakaznikov).
- Se corrigió la prueba
00960_live_view_watch_events_live.py. #13108 (vzakaznikov).
- Mejora de la purga de caché del script de despliegue de la documentación. #13107 (alesapin).
- Se reescribieron algunas pruebas aisladas en gtest. Se eliminaron includes innecesarios de las pruebas. #13073 (Nikita Mikhaylov).
- Se añadieron pruebas para la funcionalidad RBAC del privilegio
SELECTen TestFlows. #13061 (Ritaank Tiwari).
- Se volvieron a ejecutar algunas pruebas en la comprobación Fast test. #12992 (alesapin).
- Se corrigió el error de MSan en la biblioteca “rdkafka”. Esto cierra #12990. Se actualizó
rdkafkaa la versión 1.5 (master). #12991 (alexey-milovidov).
- Se corrige el informe de UBSan en base64 si las pruebas se ejecutaron en un servidor con AVX-512. Esto corrige #12318. Autor: @qoega. #12441 (alexey-milovidov).
- Se corrige el informe de UBSan en la biblioteca HDFS. Con esto se cierra #12330. #12453 (alexey-milovidov).
- Comprueba que es posible restaurar la copia de seguridad desde una versión antigua a una versión nueva. Esto cierra #8979. #12959 (alesapin).
- No compilar la imagen helper_container dentro de las pruebas de integración. Compilar el contenedor de Docker en CI y usar el helper_container precompilado en las pruebas de integración. #12953 (Ilya Yatsishin).
- Se agregó una prueba para la consulta
ALTER TABLE CLEAR COLUMNen columnas de clave primaria. #12951 (alesapin).
- Se ampliaron los tiempos de espera en las pruebas de testflows. #12949 (vzakaznikov).
- Se corrige la compilación de una prueba en Mac OS X. Esto cierra #12767. #12772 (alexey-milovidov).
- Connector-ODBC actualizado a la versión mysql-connector-odbc-8.0.21. #12739 (Ilya Yatsishin).
- Incorporación de pruebas de sintaxis de RBAC en TestFlows. #12642 (vzakaznikov).
- Mejora el rendimiento de TestKeeper. Esto acelerará las pruebas con un uso intensivo de tablas Replicated. #12505 (alexey-milovidov).
- Ahora verificamos que el servidor pueda iniciarse tras ejecutar las pruebas de estrés. Esto corrige #12473. #12496 (alesapin).
- Se actualiza fmtlib a master (7.0.1). #12446 (alexey-milovidov).
- Agregar imagen de Docker para pruebas rápidas. #12294 (alesapin).
- Revisión de las rutas de configuración para las pruebas de integración. #12285 (Ilya Yatsishin).
- Agregar una opción del compilador para evitar que los marcos de pila sean demasiado grandes. Esto ayudará a ejecutar el código en fibras con un tamaño de pila reducido. #11524 (alexey-milovidov).
- Actualizar archivos .gitignore. #13447 (vladimir-golovchenko).
Versión 20.6 de ClickHouse
Versión de ClickHouse v20.6.3.28-stable
- Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el clúster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a la 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas y arrancar una versión antigua en presencia de versiones más recientes puede provocar errores
Part ... intersects previous part. Para evitar este error, primero instale las versiones más recientes de los paquetes
clickhouse-serveren todos los nodos del clúster y después reinícielos (de este modo, cuando se reinicie
clickhouse-server, arrancará con la nueva versión).
- Se añadió una implementación inicial de la consulta
EXPLAIN. Sintaxis:
EXPLAIN SELECT .... Esto corrige #1118. #11873 (Nikolai Kochetov).
- Se añadió el motor de almacenamiento
RabbitMQ. #11069 (Kseniia Sumarokova).
- Se implementó el operador
ILIKE, similar al de PostgreSQL, para #11710. #12125 (Mike).
- Se admiten RIGHT y FULL JOIN con
SET join_algorithm = 'partial_merge'. Solo se permite strictness ALL (ANY, SEMI, ANTI y ASOF no). #12118 (Artem Zuikov).
- Se añadió la función
initializeAggregationpara inicializar una agregación a partir de un único valor. #12109 (Guillaume Tassery).
- Se añadió compatibilidad con
ALTER TABLE ... [ADD|MODIFY] COLUMN ... FIRST#4006. #12073 (Winter Zhang).
- Se añadió la función
parseDateTimeBestEffortUS. #12028 (flynn).
- Se añadió compatibilidad con el formato
ORCpara la salida (antes solo se admitía para la entrada). #11662 (Kruglov Pavel).
- Se corrigió el error
aggregate function any(x) is found inside another aggregate function in querymediante
SET optimize_move_functions_out_of_any = 1y alias dentro de
any(). #13419 (Artem Zuikov).
- Se corrigió
PrettyCompactMonoBlocken clickhouse-local. Se corrigieron extremes/totals con
PrettyCompactMonoBlock. Esto corrige #7746. #13394 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un posible error
Totals having transform was already added to pipelineen caso de una consulta desde una réplica con retraso. #13290 (Nikolai Kochetov).
- El servidor puede bloquearse si el usuario pasa argumentos especialmente diseñados a la función
h3ToChildren. Esto corrige #13275. #13277 (alexey-milovidov).
- Se corrigieron el posible bajo rendimiento y el resultado ligeramente incorrecto de
uniqExact,
topK,
sumDistincty funciones de agregación similares aplicadas a tipos Float con valores NaN. Esto también provocaba una aserción en una compilación de depuración. Esto corrige #12491. #13254 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la función if cuando
condes un
constexprNullable que no es un NULL literal. Corrige #12463. #13226 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un assert en la función
arrayElementen el caso de que los elementos del array sean Nullable y el subíndice del array también sea Nullable. Esto corrige #12172. #13224 (alexey-milovidov).
- Se corrigieron las funciones de conversión de
DateTime64con un argumento constante. #13205 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un análisis incorrecto de índices con funciones. Podía provocar que se descartaran partes incorrectas al leer tablas
MergeTree. Corrige #13060. Corrige #12406. #13081 (Anton Popov).
- Se corrigió el error
Cannot convert column because it is constant but values of constants are different in source and resulten consultas remotas que usan funciones deterministas dentro del ámbito de una consulta, pero que no son deterministas entre consultas, como
now(),
now64(),
randConstant(). Corrige #11327. #13075 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió la limitación innecesaria del número de hilos para las consultas SELECT desde la réplica local. #12840 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un error poco frecuente cuando las consultas
ALTER DELETEy
ALTER MODIFY COLUMNse ejecutaban simultáneamente como una sola mutación. Este error provoca una cantidad incorrecta de filas en
count.txty, como consecuencia, datos incorrectos en la parte de datos. Además, se corrigió un pequeño error cuando
ALTER RENAME COLUMNy
ALTER ADD COLUMNse ejecutaban simultáneamente. #12760 (alesapin).
- Se corrigió
CAST(Nullable(String), Enum()). #12745 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un problema de rendimiento con las tuplas grandes, que se interpretaban como funciones en la cláusula
IN. Se trata del caso en que el usuario escribe
WHERE x IN tuple(1, 2, ...)en lugar de
WHERE x IN (1, 2, ...)por alguna razón poco clara. #12700 (Anton Popov).
- Se corrigió el seguimiento de memoria para
input_format_parallel_parsing(asociando el hilo al grupo). #12672 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el índice de filtro de Bloom con una expresión constante. Esto corrige #10572. #12659 (Winter Zhang).
- Se corrigió
SIGSEGVen
StorageKafkacuando el broker no está disponible (y no solo en ese caso). #12658 (Azat Khuzhin).
- Se añadió compatibilidad con la función
ifpara argumentos
Array(UUID). Esto corrige #11066. #12648 (alexey-milovidov).
CREATE USER IF NOT EXISTSahora ya no lanza una excepción si el usuario existe. Esto corrige #12507. #12646 (Vitaly Baranov).
- Mejor mensaje de excepción en el almacenamiento con acceso a disco. #12625 (alesapin).
- La función
groupArrayMoving*no funcionaba con consultas distribuidas. Su resultado se calculaba con un tipo de datos incorrecto (sin promoverlo al tipo más grande). La función
groupArrayMovingAvgdevolvía un número entero, lo que no era coherente con la función
avg. Esto corrige #12568. #12622 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la ausencia de alias en la función
any. #12593 (Anton Popov).
- Se corrigió una condición de carrera en diccionarios externos con layout de caché que puede provocar un fallo del servidor. #12566 (alesapin).
- Elimina los datos de las tablas Distributed (bloques de los async INSERTs) al ejecutar DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un error que provocaba la corrupción de las partes antiguas después de la consulta
ALTER DELETEcuando
enable_mixed_granularity_parts=1. Corrige #12536. #12543 (alesapin).
- Se ha mejorado la excepción para la función
incuando el número de argumentos no es válido. #12529 (Anton Popov).
- Se corrigió una condición de carrera en las tablas de live view que podía causar duplicación de datos. #12519 (vzakaznikov).
- Se corrigió un problema de rendimiento al leer partes compactas. #12492 (Anton Popov).
- Se corrigió la compatibilidad retroactiva del formato binario de los valores
AggregateFunction(avg, ...). Esto corrige #12342. #12486 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el análisis de SETTINGS después de FORMAT. #12480 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el interbloqueo cuando
text_logestá habilitado. #12452 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un desbordamiento al especificar un
LIMITo
OFFSETmuy grande. Esto corrige #10470. Esto corrige #11372. #12427 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un posible segfault en
StorageMerge. Esto corrige #12054. #12401 (tavplubix).
- Se revirtió el cambio introducido en #11079 para resolver #12098. #12397 (Mike).
- Comprobación adicional de los argumentos del índice bloom filter. Esto corrige #11408. #12388 (alexey-milovidov).
- Evita que se produzca una excepción cuando se usa una constante negativa o de coma flotante en la condición WHERE de tablas con índices. Esto corrige #11905. #12384 (alexey-milovidov).
- Se permitió
CLEARen una columna incluso si hay expresiones
DEFAULTque dependen de ella. Esto corrige #12333. #12378 (alexey-milovidov).
- Se corrigen
TOTALS/ROLLUP/CUBEen las funciones de agregación con argumentos
-Statey
Nullable. Esto corrige #12163. #12376 (alexey-milovidov).
- Se corrigieron el mensaje de error y los códigos de salida de las consultas
ALTER RENAME COLUMNcuando
RENAMEno está permitido. Corrige #12301 y #12303. #12335 (alesapin).
- Se corrigió una condición de carrera muy rara en
ReplicatedMergeTreeQueue. #12315 (alexey-milovidov).
- Al usar el codec
Deltao
DoubleDeltacon tipos de ancho variable, se devolvía una excepción con el código
LOGICAL_ERRORen lugar de una excepción con el código
BAD_ARGUMENTS(garantizamos que nunca se produzcan excepciones con el código logical error). Esto corrige #12110. #12308 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el orden de las columnas en el modificador
WITH FILL. Anteriormente, no se respetaba el orden de las columnas de la cláusula
ORDER BY. #12306 (Anton Popov).
- Se evita la excepción “bad cast” cuando hay una expresión que filtra datos por columnas virtuales (como
_tableen las tablas
Merge) o por columnas de “índice” en tablas del sistema, por ejemplo al filtrar por el nombre de la base de datos al consultar
system.tables, y esa expresión devuelve el tipo
Nullable. Esto corrige #12166. #12305 (alexey-milovidov).
- Se corrigió
TTLtras renombrar la columna de la que depende la expresión TTL. #12304 (Anton Popov).
- Se corrigió un SIGSEGV cuando había un mensaje con error en medio del lote en el motor
Kafka. #12302 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió la situación en la que algunos hilos podían quedarse bloqueados aleatoriamente durante unos segundos al actualizar la caché de
DNS. #12296 (tavplubix).
- Se corrigió un error tipográfico en el nombre del ajuste. #12292 (alexey-milovidov).
- Mostrar un error cuando no se pudo cargar
TrieDictionary. #12290 (Vitaly Baranov).
- La función
arrayFillfuncionaba de forma incorrecta con arrays vacíos, lo que podía provocar un fallo. Esto corrige #12263. #12279 (alexey-milovidov).
- Se implementaron conversiones al tipo común para los tipos
LowCardinality. Esto permite ejecutar UNION ALL de tablas con columnas LowCardinality y otras columnas. Esto corrige #8212. Esto corrige #4342. #12275 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el comportamiento al alcanzar el límite de redirecciones en una solicitud al almacenamiento
S3. #12256 (ianton-ru).
- Se corrigió el problema por el que, durante múltiples inserciones secuenciales en
StorageFile, la cabecera de algunos tipos especiales se escribía más de una vez. Esto soluciona #6155. #12197 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrigieron las funciones lógicas para valores UInt8 distintos de 0 o 1. #12196 (Alexander Kazakov).
- Se limita max_memory_usage* a la memoria residente del proceso. #12182 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió la comprobación de los argumentos de dictGet durante la eliminación de funciones inyectivas en
GROUP BY. #12179 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el comportamiento del motor
SummingMergeTreeal sumar columnas de la clave de partición. Se añadió una excepción en caso de que la definición explícita de las columnas que se van a sumar se cruce con las columnas de la clave de partición. Esto corrige #7867. #12173 (Nikita Mikhaylov).
- No divida el nombre de la tabla de la fuente del diccionario en esquema y nombre de la tabla si la conexión ODBC no admite esquemas. #12165 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió una lógica errónea en
ALTER DELETEque provoca la eliminación de registros cuando la condición se evalúa como NULL. Esto corrige #9088. Esto cierra #12106. #12153 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la transformación de la consulta que se envía a un SGBD externo (p. ej., MySQL, ODBC) cuando hay alias. Esto corrige #12032. #12151 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un código defectuoso en la optimización redundante de ORDER BY. El error se había introducido en #10067. #12148 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un posible desbordamiento en la división de enteros. Esto soluciona #12119. #12140 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un posible bucle infinito en
greatCircleDistancey
geoDistance. Con esto se corrige #12117. #12137 (alexey-milovidov).
- Se normaliza la gestión del archivo “pid”. En versiones anteriores, el servidor podía negarse a iniciarse si se cerraba sin apagarse correctamente y si había otro proceso con el mismo pid que el servidor ejecutado anteriormente. Además, el archivo pid podía eliminarse durante un arranque fallido del servidor incluso si había otro servidor en ejecución. Esto corrige #3501. #12133 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un error que provocaba metadatos de tabla incorrectos en ZooKeeper para las tablas ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Corrige #12093. #12121 (alesapin).
- Evita la excepción “There is no query” en vistas materializadas con JOIN o con subconsultas adjuntas a los logs del sistema (system.query_log, metric_log, etc.) o a la tabla subyacente de engine=Buffer. #12120 (filimonov).
- Se corrigió la gestión de la dependencia de la tabla con ENGINE=Dictionary sobre el diccionario. Esto corrige #10994. Esto corrige #10397. #12116 (Vitaly Baranov).
- El formato
Parquetahora funciona correctamente con los tipos
LowCardinalityy
LowCardinality(Nullable). Se corrigen #12086 y #8406. #12108 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el problema de rendimiento en las consultas con
UNIONcausado por un límite incorrecto del número total de hilos. Corrige #12030. #12103 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un error de segmentación con los combinadores
-StateResample. #12092 (Anton Popov).
- Se corrigieron las métricas vacías
result_rowsy
result_bytesen
system.quey_logpara las consultas SELECT. Corrige #11595. #12089 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió la limitación innecesaria del número de hilos para las consultas SELECT desde
VIEW. Corrige #11937. #12085 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un SIGSEGV en StorageKafka al ejecutar DROP TABLE. #12075 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un posible bloqueo al usar un tipo incorrecto para
PREWHERE. Corrige #12053, #12060. #12060 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el error
Cannot capture columnen las funciones de orden superior con argumento
Tuple(LowCardinality). Corrige #9766. #12055 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió la comprobación de restricciones cuando la restricción es una expresión constante. Esto corrige #11360. #12042 (alexey-milovidov).
- Se corrigieron un resultado incorrecto y un posible cierre inesperado al invocar la función
ifcon argumentos de tipo
FixedStringde distintos tamaños. Esto corrige #11362. #12021 (alexey-milovidov).
- Ahora se puede especificar la clase y el tipo de
JOINde una forma más estándar:
LEFT SEMI JOINen lugar de
SEMI LEFT JOIN. Por ahora, ambas formas son correctas. #12520 (Artem Zuikov).
lifetime_rows/
lifetime_bytespara el motor Buffer. #12421 (Azat Khuzhin).
- Se escribe en el cliente el mensaje detallado de la excepción en lugar de ‘MySQL server has gone away’. #12383 (BohuTANG).
- Permite cambiar el juego de caracteres que se usa para imprimir los bordes de las tablas. Los juegos de caracteres disponibles son los siguientes: UTF-8, ASCII. La configuración
output_format_pretty_grid_charsethabilita esta función. #12372 (Sabyanin Maxim).
- Se añadió compatibilidad con MySQL ‘SELECT DATABASE()’ #9336 2. Se añadió una prueba de integración para la consulta de reemplazo de MySQL. #12314 (BohuTANG).
- Se añadió
KILL QUERY [connection_id]para que el cliente/driver de MySQL pueda cancelar consultas largas, problema #12038. #12152 (BohuTANG).
- Se añadió compatibilidad con las substitutions
%g(año ISO de dos dígitos) y
%G(año ISO de cuatro dígitos) en la función
formatDateTime. #12136 (vivarum).
- Se añadió la columna ‘type’ en system.disks. #12115 (ianton-ru).
- Se mejoró el comando
REVOKE: ahora requiere la opción grant/admin solo para el acceso que se va a revocar. Por ejemplo, para ejecutar
REVOKE ALL ON *.* FROM user1ya no es necesario tener todos los access rights concedidos con la opción grant. Se añadió el comando
REVOKE ALL FROM user1: revoca todos los roles concedidos a
user1. #12083 (Vitaly Baranov).
- Se añadió prioridad de réplica para
load_balancing(para la priorización manual del balanceo de carga). #11995 (Azat Khuzhin).
- Las rutas de los metadatos de S3 pasaron a ser relativas, lo que permite manejar más fácilmente los blobs de S3. #11892 (Vladimir Chebotarev).
- Se mejoró el rendimiento de
ORDER BYy
GROUP BYmediante el prefijo de la clave de ordenación (habilitado con la configuración
optimize_aggregation_in_order, deshabilitado de forma predeterminada). #11696 (Anton Popov).
- Se eliminaron las funciones inyectivas dentro de
uniq*()si se establece
set optimize_injective_functions_inside_uniq=1. #12337 (Ruslan Kamalov).
- No se usaba el índice para el operador IN con literales, una regresión del rendimiento introducida en torno a la v19.3. Esto corrige #10574. #12062 (nvartolomei).
- Se implementaron subidas de una sola parte para DiskS3 (funcionalidad experimental). #12026 (Vladimir Chebotarev).
- Se agregó un nuevo formato en memoria para las partes en tablas de la familia
MergeTree, que almacena los datos en memoria. Las partes se escriben en disco en la primera combinación. La parte se creará en formato en memoria si su tamaño en filas o bytes está por debajo de los umbrales
min_rows_for_compact_party
min_bytes_for_compact_part. También hay compatibilidad opcional con Write-Ahead-Log, que está habilitada de forma predeterminada y se controla mediante la configuración
in_memory_parts_enable_wal. #10697 (Anton Popov).
- Implementado el modo de fuzzing de consultas basado en AST para clickhouse-client. Consulta esta etiqueta para ver la lista de incidencias que encontramos recientemente mediante fuzzing. La mayoría se detectaron con esta herramienta, y un par con SQLancer y
00746_sql_fuzzy.pl. #12111 (Alexander Kuzmenkov).
- Añadido un nuevo tipo de pruebas basadas en el framework Testflows. #12090 (vzakaznikov).
- Añadida una prueba de integración HTTPS para S3. #12412 (Pavel Kovalenko).
- Registrar los mensajes de traza del sanitizador desde un hilo independiente. Esto evitará un posible interbloqueo con Thread sanitizer. #12313 (alexey-milovidov).
- Ahora las pruebas funcionales y de estrés podrán ejecutarse con la versión anterior del script
clickhouse-test. #12287 (alesapin).
- Eliminar la extraña creación de archivos durante la compilación en
orc. #12258 (Nikita Mikhaylov).
- Colocar los archivos comunes de docker compose en el contenedor Docker de integración. #12168 (Ilya Yatsishin).
- Corregidas las advertencias de CodeQL.
CodeQLes otro analizador estático que utilizaremos junto con
clang-tidyy
PVS-Studio, que ya usamos. #12138 (alexey-milovidov).
- Correcciones menores de CMake para la compilación UNBUNDLED. #12131 (Matwey V. Kornilov).
- Añadida una demostración de la imagen mínima de Docker sin usar ninguna distribución de Linux. #12126 (alexey-milovidov).
- Actualizar los paquetes del sistema en la imagen de Docker de
clickhouse-server. #12124 (Ivan Blinkov).
- Añadida la bandera
UNBUNDLEDa la tabla
system.build_options. Movidas las listas de omisión de
clickhouse-testal repositorio de ClickHouse. #12107 (alesapin).
- Comprobación periódica con la herramienta de análisis de seguridad Anchore Container Analysis, que busca CVE en la imagen de Docker de
clickhouse-server. También confirma que
Dockerfilese puede compilar. Se ejecuta a diario en
mastery en las pull requests de
Dockerfile. #12102 (Ivan Blinkov).
- Comprobación diaria con la herramienta de análisis de seguridad GitHub CodeQL, que busca CWE. #12101 (Ivan Blinkov).
- Instalar
ca-certificatesantes del primer
apt-get updateen Dockerfile. #12095 (Ivan Blinkov).
Versión de ClickHouse 20.5
Versión de ClickHouse v20.5.4.40-stable 2020-08-10
- Se corrigió un análisis incorrecto de índices con funciones. Podía provocar el descarte de partes incorrectas al leer de tablas
MergeTree. Corrige #13060. Corrige #12406. #13081 (Anton Popov).
- Se corrigió el límite innecesario del número de hilos para las consultas SELECT desde la réplica local. #12840 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el rendimiento con tuplas grandes, que se interpretaban como funciones en la sección
IN. Es el caso en que el usuario escribe
WHERE x IN tuple(1, 2, ...)en lugar de
WHERE x IN (1, 2, ...)por alguna razón poco clara. #12700 (Anton Popov).
- Se corrigió el seguimiento de memoria para input_format_parallel_parsing (asociando el hilo al grupo). #12672 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el índice bloom filter con una expresión const. Esto soluciona #10572. #12659 (Winter Zhang).
- Se corrigió
SIGSEGVen
StorageKafkacuando el broker no está disponible (y no solo en ese caso). #12658 (Azat Khuzhin).
- Se añadió compatibilidad para la función
ifcon argumentos
Array(UUID). Esto corrige #11066. #12648 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la ausencia de alias en la función
any. #12593 (Anton Popov).
- Se corrigió una condición de carrera en diccionarios externos con layout cache que puede provocar que el servidor se bloquee. #12566 (alesapin).
- Eliminar los datos de las tablas Distributed (bloques de async INSERTs) al ejecutar DROP TABLE. #12556 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un error que dejaba dañadas las partes antiguas tras una consulta
ALTER DELETEcuando
enable_mixed_granularity_parts=1. Corrige #12536. #12543 (alesapin).
- Excepción mejorada para la función
incuando el número de argumentos no es válido. #12529 (Anton Popov).
- Se corrigió una condición de carrera en las tablas de live view que podía provocar la duplicación de datos. #12519 (vzakaznikov).
- Se corrigió un problema de rendimiento al leer partes compactas. #12492 (Anton Popov).
- Se corrigió un problema de compatibilidad con versiones anteriores en el formato binario de los valores de
AggregateFunction(avg, ...). Esto corrige #12342. #12486 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el interbloqueo cuando
text_logestá habilitado. #12452 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el desbordamiento al especificar un LIMIT u OFFSET muy grande. Esto corrige #10470. Esto corrige #11372. #12427 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un posible segfault en StorageMerge. Cierra #12054. #12401 (tavplubix).
- Revierte el cambio introducido en #11079 para resolver #12098. #12397 (Mike).
- Se evita una excepción cuando se usa una constante negativa o de punto flotante en la condición WHERE para tablas con índice. Esto corrige #11905. #12384 (alexey-milovidov).
- Permitir hacer CLEAR de la columna incluso si hay expresiones DEFAULT que dependen de ella. Esto corrige #12333. #12378 (alexey-milovidov).
- Se corrigió TOTALS/ROLLUP/CUBE en las funciones de agregación con argumentos
-Statey
Nullable. Esto corrige #12163. #12376 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un SIGSEGV cuando había un mensaje con error en medio del lote en el motor
Kafka. #12302 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el comportamiento del motor
SummingMergeTreeal sumar columnas de la clave de partición. Se añadió una excepción en caso de una definición explícita de las columnas que se van a sumar que se solapa con las columnas de la clave de partición. Esto corrige #7867. #12173 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrigió la transformación de la consulta que se envía a un SGBD externo (p. ej., MySQL, ODBC) en presencia de alias. Esto corrige #12032. #12151 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un error que provocaba metadatos incorrectos de la tabla en ZooKeepeer para las tablas ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Corrige #12093. #12121 (alesapin).
- Se corrigió la limitación innecesaria del número de hilos en las consultas
SELECTsobre
VIEW. Corrige #11937. #12085 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un fallo en un JOIN con el tipo LowCardinality y
join_algorithm=partial_merge. #12035 (Artem Zuikov).
- Se corrigió un resultado incorrecto de
if()con valores NULL en la condición. #11807 (Artem Zuikov).
- El índice no se usaba para el operador IN con literales; se trata de una regresión de rendimiento introducida en torno a la v19.3. Esto corrige #10574. #12062 (nvartolomei).
- Instalar
ca-certificatesantes del primer
apt-get updateen el Dockerfile. #12095 (Ivan Blinkov).
Versión de ClickHouse v20.5.2.7-stable 2020-07-02
- COUNT(DISTINCT) y la familia de funciones de agregado
uniqahora devuelven un resultado no
Nullable. Si todos los valores pasados son NULL, devuelven cero en su lugar. Esto mejora la compatibilidad con SQL. #11661 (alexey-milovidov).
- Se añadió una comprobación para los casos en que una configuración de usuario se especifica en un lugar incorrecto. Las configuraciones de usuario deben especificarse en
users.xml, dentro de la sección
<profile>del perfil de usuario correspondiente (o en
<default>para la configuración predeterminada). El servidor no se iniciará y mostrará un mensaje de excepción en el log. Esto corrige #9051. Si quieres omitir la comprobación, puedes mover la configuración al lugar adecuado o añadir
<skip_check_for_incorrect_settings>1</skip_check_for_incorrect_settings>a config.xml. #11449 (alexey-milovidov).
- La configuración
input_format_with_names_use_headerestá habilitada de forma predeterminada. Esto afectará al análisis de los formatos de entrada
-WithNamesy
-WithNamesAndTypes. #10937 (alexey-milovidov).
- Se elimina la configuración
experimental_use_processors. Está habilitada de forma predeterminada. #10924 (Nikolai Kochetov).
- Se actualiza
zstda la versión 1.4.4. Incluye pequeñas mejoras de rendimiento y en la relación de compresión. Si ejecutas réplicas con distintas versiones de ClickHouse, es posible que veas mensajes de error razonables como
Data after merge is not byte-identical to data on another replicas., junto con una explicación. Estos mensajes son normales y no debes preocuparte. Este cambio es compatible con versiones anteriores, pero lo incluimos aquí en el changelog por si te preguntas por estos mensajes. #10663 (alexey-milovidov).
- Se añadió una comprobación para codecs sin sentido y la configuración
allow_suspicious_codecspara controlar esta comprobación. Esto cierra #4966. #10645 (alexey-milovidov).
- Varios cambio de configuración de Kafka modifican sus valores predeterminados. Consulta #11388.
- Al actualizar desde versiones anteriores a la 20.5, si se realiza una actualización gradual y el cluster contiene tanto versiones 20.5 o posteriores como versiones anteriores a 20.5, reiniciar nodos de ClickHouse con versiones antiguas mientras hay versiones más nuevas en ejecución puede provocar errores
Part ... intersects previous part. Para evitar este error, instala primero las versiones más recientes de los paquetes
clickhouse-serveren todos los nodos del cluster y luego reinícialos (así, cuando se reinicie
clickhouse-server, arrancará con la nueva versión).
TTL DELETE WHEREy
TTL GROUP BYpara la reducción automática de la granularidad de los datos y el rollup en tablas. #10537 (expl0si0nn).
- Implementación del protocolo wire de PostgreSQL. #10242 (Movses).
- Se añadieron tablas del sistema para usuarios, roles, privilegios, perfiles de configuración, cuotas y políticas por fila; también se añadieron los comandos SHOW USER, SHOW [CURRENT|ENABLED] ROLES, SHOW SETTINGS PROFILES. #10387 (Vitaly Baranov).
- Se admiten escrituras en la función de tabla ODBC #10554 (ageraab). #10901 (tavplubix).
- Se añaden métricas de rendimiento de consultas basadas en
perf_eventsde Linux (estas métricas se calculan con contadores de hardware de la CPU y contadores del SO). Es opcional y requiere que
CAP_SYS_ADMINesté establecido en el binario de ClickHouse. #9545 Andrey Skobtsov. #11226 (Alexander Kuzmenkov).
- Ahora se admiten los modificadores
NULLy
NOT NULLpara tipos de datos en la consulta
CREATE. #11057 (Павел Потемкин).
- Se añade el formato de entrada y de salida
ArrowStream. #11088 (hcz).
- Se admite Cassandra como fuente externa para diccionarios. #4978 (favstovol).
- Se agregó un nuevo layout
directque carga todos los datos directamente desde el origen para cada consulta, sin almacenar los datos ni mantenerlos en caché. #10622 (Artem Streltsov).
- Se añadió el nuevo layout
complex_key_directa los diccionarios, que no almacena nada localmente durante la ejecución de la consulta. #10850 (Artem Streltsov).
- Se añadió compatibilidad con la sintaxis de variables globales de estilo MySQL (stub). Esto es necesario para que el protocolo de MySQL sea compatible. #11832 (alexey-milovidov).
- Se añadió resaltado de sintaxis en
clickhouse-clientmediante
replxx. #11422 (Tagir Kuskarov).
- Se agregaron las funciones
minMapy
maxMap. #11603 (Ildus Kurbangaliev).
- Se añade la tabla
system.asynchronous_metric_log, que registra métricas históricas de
system.asynchronous_metrics. #11588 (Alexander Kuzmenkov).
- Se agregan las funciones
extractAllGroupsHorizontal(haystack, re)y
extractAllGroupsVertical(haystack, re). #11554 (Vasily Nemkov).
- Se agregan las consultas SHOW CLUSTER(S). #11467 (hexiaoting).
- Se añade la función
netlocpara extraer la ubicación de red, similar a
netlocde
urlparse(url)en Python. #11356 (Guillaume Tassery).
- Se agregan 2 columnas virtuales más para engine=Kafka para acceder a las cabeceras de los mensajes. #11283 (filimonov).
- Se añadió la columna virtual
_timestamp_msal motor Kafka (el tipo es
Nullable(DateTime64(3))). #11260 (filimonov).
- Se añade la función
randomFixedString. #10866 (Andrei Nekrashevich).
- Se añade la función
fuzzBits, que invierte bits aleatoriamente en una cadena con una probabilidad determinada. #11237 (Andrei Nekrashevich).
- Permitir comparar números con cadenas constantes en los operadores de comparación y en las secciones IN y VALUES. #11647 (alexey-milovidov).
- Se añade el modo de balanceo de carga
round_robin. #11645 (Azat Khuzhin).
- Se agregó la configuración
cast_keep_nullable. Si se establece,
CAST(something_nullable AS Type)devuelve
Nullable(Type). #11733 (Artem Zuikov).
- Se añadió la columna
positiona la tabla
system.columnsy
column_positiona la tabla
system.parts_columns. Contiene la posición ordinal de una columna en una tabla, empezando por 1. Esto resuelve #7744. #11655 (alexey-milovidov).
- Compatibilidad con ON CLUSTER para SYSTEM
{FLUSH DISTRIBUTED,STOP/START DISTRIBUTED SEND}. #11415 (Azat Khuzhin).
- Se añade la tabla system.distribution_queue. #11394 (Azat Khuzhin).
- Compatibilidad con todas las opciones de formato en Kafka, exposición de algunos ajustes a nivel de tabla y ajuste de los valores predeterminados para mejorar el rendimiento. #11388 (filimonov).
- Se agregó la función
port(para extraer el puerto de una URL). #11120 (Azat Khuzhin).
- Ahora las funciones
dictGet*aceptan nombres de tablas. #11050 (Vitaly Baranov).
- La herramienta
clickhouse-formatahora puede dar formato a varias consultas cuando se utiliza el argumento
-n. #10852 (Darío).
- Posibilidad de configurar proxy-resolver para DiskS3. #10744 (Pavel Kovalenko).
- Permitir que
pointInPolygonfuncione con un polígono no constante.
pointInPolygonahora puede aceptar Array(Array(Tuple(…, …))) como segundo argumento, un array con el polígono y los huecos. #10623 (Alexey Ilyukhov) #11421 (Alexey Ilyukhov).
- Se añadió
move_ttl_infoa
system.partspara permitir la introspección de la funcionalidad de move TTL. #10591 (Vladimir Chebotarev).
- Posibilidad de trabajar con S3 a través de proxies. #10576 (Pavel Kovalenko).
- Se añaden
NCHARy
NVARCHARcomo sinónimos de tipos de datos. #11025 (alexey-milovidov).
- Resuelto #7224: se agregaron las métricas
FailedQuery,
FailedSelectQueryy
FailedInsertQuerya la tabla
system.events. #11151 (Nikita Orlov).
- Añade más estadísticas de
jemalloca
system.asynchronous_metricsy asegúrate de que muestren valores actualizados. #11748 (Alexander Kuzmenkov).
- Permite especificar las credenciales predeterminadas de S3 y encabezados de autenticación personalizados. #11134 (Grigory Pervakov).
- Se añadieron nuevas funciones para importar/exportar DateTime64 como Int64 con distintas precisiones:
to-/fromUnixTimestamp64Milli/-Micro/-Nano. #10923 (Vasily Nemkov).
- Se permite especificar la URI
mongodb://para los diccionarios de MongoDB. #10915 (Alexander Kuzmenkov).
- La palabra clave OFFSET ahora puede usarse sin una cláusula LIMIT vinculada. #10802 (Guillaume Tassery).
- Se añadió la tabla
system.licenses. Esta tabla contiene las licencias de las bibliotecas de terceros ubicadas en el directorio
contrib. Con esto se cierra #2890. #10795 (alexey-milovidov).
- Nueva función function toStartOfSecond(DateTime64) -> DateTime64 que pone a cero la fracción de segundo del valor DateTime64. #10722 (Vasily Nemkov).
- Se añade un nuevo formato de entrada
JSONAsStringque acepta una secuencia de objetos JSON separados por saltos de línea, espacios o comas. #10607 (Kruglov Pavel).
- Ahora se permite perfilar la memoria con una granularidad más fina que 4 MiB. Se añadió un perfilador de memoria por muestreo para capturar asignaciones y liberaciones de memoria aleatorias. #10598 (alexey-milovidov).
SimpleAggregateFunctionahora también es compatible con
sumMap. #10000 (Ildus Kurbangaliev).
- Compatibilidad con
ALTER RENAME COLUMNpara el motor de tabla Distributed. Continuación de #10727. Corrige #10747. #10887 (alesapin).
- Se corrige el informe de UBSan al analizar Decimal. Esto corrige #7540. #10512 (alexey-milovidov).
- Corrige una posible excepción de punto flotante al analizar DateTime64. Esto corrige #11374. #11875 (alexey-milovidov).
- Corrige un error poco frecuente causado por el uso de una columna
Nullableen una condición
prewhere. #11895 #11608 #11869 (Nikolai Kochetov).
- No se permite
arrayJoindentro de funciones de orden superior. Esto provocaba una desincronización del protocolo. Con esto se cierra #3933. #11846 (alexey-milovidov).
- Corrige el resultado erróneo de la comparación de FixedString con una String constante. Esto corrige #11393. Este error apareció en la versión 20.4. #11828 (alexey-milovidov).
- Corrige el resultado incorrecto de
ifcuando la condición contiene NULL. #11807 (Artem Zuikov).
- Se corrige el uso de demasiados hilos en las consultas. #11788 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió la excepción
Scalar does not existal usar
WITH <subconsulta escalar> ...en
SELECT ... FROM merge_tree_table ...#11621. #11767 (Amos Bird).
- Se corrige el comportamiento inesperado de consultas como
SELECT *, xyz.*, que se ejecutaban correctamente cuando se esperaba un error. #11753 (hexiaoting).
- Ahora, las operaciones de fetch replicadas se cancelarán durante un ALTER de metadatos. #11744 (alesapin).
- Interpretar los metadatos almacenados en ZooKeeper antes de comprobar su igualdad. #11739 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió LOGICAL_ERROR causado por una inferencia incorrecta de tipos en literales complejos en el formato de entrada Values. #11732 (tavplubix).
- Se corrige
ORDER BY ... WITH FILLen columnas constantes. #11697 (Anton Popov).
- Corrige una condición de carrera muy poco frecuente en SYSTEM SYNC REPLICA. Si se crea una tabla replicada y, al mismo tiempo, desde otra conexión un cliente distinto ejecuta el comando
SYSTEM SYNC REPLICAsobre esa tabla (esto es poco probable, porque ese otro cliente debería saber que la tabla se acaba de crear), puede producirse una desreferenciación de nullptr. #11691 (alexey-milovidov).
- Use tiempos de espera adecuados al comunicarse con XDBC bridge. Recientemente, no se respetaban los tiempos de espera al comprobar si el bridge estaba activo y al recibir metainformación. #11690 (alexey-milovidov).
- Se corrige el uso de
LIMIT n WITH TIESjunto con la cláusula
ORDER BY, que contiene alias. #11689 (Anton Popov).
- Corrige un posible
Pipeline stucken consultas con
FINALen paralelo. Corrige #11636. #11682 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un error que provoca un estado incorrecto de
system.mutations. Puede indicar que toda la mutación ya se ha completado, pero el servidor aún tiene tareas
MUTATE_PARTen la cola de replicación e intenta ejecutarlas. Esto corrige #11611. #11681 (alesapin).
- Se corrigió el resaltado de sintaxis en la consulta CREATE USER. #11664 (alexey-milovidov).
- Se añadió compatibilidad con expresiones regulares con indicadores que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto corrige #11101 y #11506. #11649 (alexey-milovidov).
- Eliminar la optimización de consultas de conteo trivial si está configurada la seguridad a nivel de fila. En versiones anteriores, el usuario obtenía el conteo total de registros de una tabla en lugar del conteo filtrado. Esto corrige #11352. #11644 (alexey-milovidov).
- Se corrigen los bloom filters para String (índices de omisión de datos). #11638 (Azat Khuzhin).
- Sin la opción
-q, la base de datos no se crea al iniciar. #11604 (giordyb).
- Se corrige el error
Block structure mismatchen consultas con muestreo que leen desde la tabla
Buffer. #11602 (Nikolai Kochetov).
- Corrige el código de salida erróneo de clickhouse-client cuando
exception.code() % 256 == 0. #11601 (filimonov).
- Se corrigieron las condiciones de carrera en CREATE/DROP de distintas réplicas de ReplicatedMergeTree. Sigue funcionando aunque la tabla no se haya eliminado completamente de ZooKeeper o no se haya creado correctamente. Esto corrige #11432. #11592 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un error menor en el mensaje de registro sobre “Mark cache size was lowered” al arrancar el servidor. Esto cierra #11399. #11589 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el error
Size of offsets does not match size of columnen consultas con
PREWHERE column in (subquery)y
ARRAY JOIN. #11580 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un fallo de segmentación poco frecuente en
SHOW CREATE TABLE. Corrige #11490. #11579 (tavplubix).
- Todas las consultas de una sesión HTTP tenían el mismo query_id. Se ha corregido. #11578 (tavplubix).
- Ahora, el contenedor Docker de clickhouse-server preferirá IPv6 al comprobar si el servidor sigue activo. #11550 (Ivan Starkov).
- Corrige el error
Data compressed with different methodsque puede producirse si
min_bytes_to_use_direct_ioestá habilitado, PREWHERE está activo y se usa SAMPLE o un número elevado de hilos. Esto corrige #11539. #11540 (alexey-milovidov).
- Se corrige shard_num/replica_num para
<node>(rompía use_compact_format_in_distributed_parts_names). #11528 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el async INSERT en Distributed con prefer_localhost_replica=0 y sin internal_replication. #11527 (Azat Khuzhin).
- Se corrige una fuga de memoria cuando se lanza una excepción en medio de la agregación con funciones
-State. Esto soluciona #8995. #11496 (alexey-milovidov).
- Se corrige la excepción
Pipeline stucken
INSERT SELECT FINALcuando
SELECT(
max_threads>1) tiene varios streams, pero
INSERTsolo tiene uno (
max_insert_threads==0). #11455 (Azat Khuzhin).
- Corrige resultados incorrectos en consultas como
select count() from t, u. #11454 (Artem Zuikov).
- Corregido el tamaño comprimido devuelto para los codecs. #11448 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un fallo del servidor cuando una columna tiene un códec de compresión con argumentos no literales. Soluciona #11365. #11431 (alesapin).
- Se corrige una posible lectura de memoria sin inicializar durante el apagado de MergeTree si la tabla no se creó correctamente. #11420 (alexey-milovidov).
- Se corrige un cierre inesperado en JOIN con
LowCarinality(T)y
Nullable(T). #11380. #11414 (Artem Zuikov).
- Corrige el código de error al usar una clave
USINGincorrecta. #11373. #11404 (Artem Zuikov).
- Se corrigió
geohashesInBoxpara argumentos fuera del rango de latitud/longitud. #11403 (Vasily Nemkov).
- Mejores mensajes de error para las funciones
joinGet(). #11389 (Artem Zuikov).
- Corrige un posible error
Pipeline stucken consultas con ordenación externa y LIMIT. Soluciona #11359. #11366 (Nikolai Kochetov).
- Se elimina el bloqueo redundante durante el envío de partes en ReplicatedMergeTree. #11354 (alesapin).
- Se corrigió el soporte de
\G(salida vertical) en clickhouse-client en modo multilínea. Esto cierra #9933. #11350 (alexey-milovidov).
- Corrige un posible error de segmentación al usar la base de datos
Lazy. #11348 (alexey-milovidov).
- Se corrige un fallo en las selecciones directas del motor de tabla
Join(sin JOIN) y la nulabilidad incorrecta. #11340 (Artem Zuikov).
- Se ha corregido un fallo en
quantilesExactWeightedArray. #11337 (Nikolai Kochetov).
- Ahora las fusiones se detienen antes de modificar los metadatos en las consultas
ALTER. #11335 (alesapin).
- Vuelve a permitir la escritura en paralelo en
MATERIALIZED VIEWcon la configuración
parallel_view_processing = 1. Corrige #10241. #11330 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió
visitParamExtractRawcuando el JSON extraído contiene cadenas con { o [ desbalanceados. #11318 (Ewout).
- Soluciona una condición de carrera muy poco frecuente en ThreadPool. #11314 (alexey-milovidov).
- Se corrigió una condición de carrera de datos menor en
clickhouse-copier. Detectada por las pruebas de integración. #11313 (alexey-milovidov).
- Corrige un posible problema de memoria sin inicializar en la conversión. Ejemplo:
SELECT toIntervalSecond(now64()). #11311 (alexey-milovidov).
- Se corrige el problema por el que el análisis de índices no puede funcionar si una tabla tiene una columna Array en la clave primaria y una consulta filtra por esta columna con las funciones
emptyo
notEmpty. Esto corrige #11286. #11303 (alexey-milovidov).
- Se corrige un error por el que la estimación de la velocidad de la consulta podía ser incorrecta y el límite de
min_execution_speedpodía no funcionar o funcionar incorrectamente si la consulta estaba limitada por los ajustes
max_network_bandwidth,
max_execution_speedo
priority. Se cambia el valor predeterminado de
timeout_before_checking_execution_speeda un valor distinto de cero, porque de lo contrario los ajustes
min_execution_speedy
max_execution_speedno tienen efecto. Esto corrige #11297. Esto corrige #5732. Esto corrige #6228. Mejora de usabilidad: evitar la concatenación del mensaje de excepción con la barra de progreso en
clickhouse-client. #11296 (alexey-milovidov).
- Se corrige el fallo que se producía al llamar a
SET DEFAULT ROLEcon argumentos incorrectos. Esto corrige #10586. #11278 (Vitaly Baranov).
- Corrige un fallo al leer datos malformados en formato
Protobuf. Se corrigen #5957 y #11203. #11258 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió un error por el que el diccionario
cachepodía devolver el valor predeterminado en lugar del valor normal (cuando solo hay claves caducadas). Esto afecta únicamente a los campos String. #11233 (Nikita Mikhaylov).
- Corrige el error
Block structure mismatch in QueryPipelineal leer de
VIEWcon constantes en la consulta interna. Soluciona #11181. #11205 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige una posible excepción
Invalid status for associated output. #11200 (Nikolai Kochetov).
- Ahora se comprobará si
primary.idxestá definido en la consulta
CREATE. #11199 (alesapin).
- Se soluciona el posible error
Cannot capture columnen funciones de orden superior con el argumento capturado
Array(Array(LowCardinality)). #11185 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el
globbingde
S3, que podía fallar cuando había más de 1000 claves y en algunos backends. #11179 (Vladimir Chebotarev).
- Si el índice de omisión de datos depende de columnas que se van a modificar durante el merge en segundo plano (para SummingMergeTree, AggregatingMergeTree, así como para TTL GROUP BY), se calculaba incorrectamente. Este problema se ha corregido moviendo el cálculo del índice después del merge, de modo que el índice se calcule sobre los datos ya fusionados. #11162 (Azat Khuzhin).
- Corrección del bloqueo que a veces se producía durante el DROP de una tabla con engine=Kafka (o durante los reinicios del servidor). #11145 (filimonov).
- Corrige la reserva excesiva de hilos para consultas simples (optimización para reducir el número de hilos, que se rompió parcialmente tras cambios en el pipeline). #11114 (Azat Khuzhin).
- Eliminar el logging de la tarea de finalización de mutation cuando no se finaliza nada. #11109 (alesapin).
- Se corrigió un bloqueo mutuo durante el inicio del servidor después de una actualización con cambios en la estructura de las tablas de registro del sistema. #11106 (alesapin).
- Se solucionó una fuga de memoria en registerDiskS3. #11074 (Pavel Kovalenko).
- Se corrigió el error
No such name in Block::erase()cuando JOIN aparece con PREWHERE o cuando
optimize_move_to_prewheregenera PREWHERE a partir de WHERE. #11051 (Artem Zuikov).
- Corrige la posible omisión de datos al finalizar una tabla con motor Kafka. #11048 (filimonov).
- Se corrigieron errores en la resolución de argumentos de parseDateTime64BestEffort. #10925. #11038 (Vasily Nemkov).
- Ahora es posible
ADD/DROPy
RENAMEsobre una misma columna en una sola consulta
ALTER. El mensaje de excepción para
MODIFYy
RENAMEsimultáneos es ahora más claro. Corrige parcialmente #10669. #11037 (alesapin).
- Se corrigió el análisis sintáctico de las URL de S3. #11036 (Vladimir Chebotarev).
- Se corrige la contabilización de memoria para
GROUP BYde dos niveles cuando hay un
LIMIT. #11022 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un error potencial de use-after-free, muy poco frecuente, en MergeTree si la tabla no se creó correctamente. #10986 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la gestión de los metadatos (ruta relativa para
rename) y de los datos (ruta relativa para
symlink) para la base de datos Atomic. #10980 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el fallo del servidor al ejecutar consultas concurrentes
ALTERy
DROP DATABASEcon el motor de base de datos
Atomic. #10968 (tavplubix).
- Corrige el tamaño incorrecto de los datos en bruto en el método getRawData(). #10964 (Igr).
- Se corrige la incompatibilidad de la agregación en dos niveles entre la versión 20.1 y las versiones anteriores. Esta incompatibilidad se produce cuando se usan versiones distintas de ClickHouse en el nodo iniciador y en los nodos remotos, el resultado de
GROUP BYes grande y la agregación se realiza sobre un único campo String. Esto da lugar a varias filas sin fusionar para una misma clave en el resultado. #10952 (alexey-milovidov).
- Evitar que
DistributedBlockOutputStreamenvíe archivos parcialmente escritos. #10940 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un cierre inesperado en
SELECT count(notNullIn(NULL, [])). #10920 (Nikolai Kochetov).
- Corrección de un bloqueo que se producía ocasionalmente durante el DROP de una tabla con engine=Kafka (o durante los reinicios del servidor). #10910 (filimonov).
- Ahora es posible ejecutar varios
ALTER RENAME, como
a TO b, c TO a. #10895 (alesapin).
- Se corrige una posible condición de carrera que podía producirse al obtener el resultado a partir del estado de una función de agregación desde varios hilos para la misma columna. La única forma (que he encontrado) en la que esto puede ocurrir es al usar la función
finalizeAggregationmientras se lee de una tabla con el motor
Memory, que almacena el estado de
AggregateFunctionpara la función
quanite*. #10890 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió la compatibilidad con versiones anteriores de las tuplas en las tablas distribuidas. #10889 (Anton Popov).
- Se corrige SIGSEGV en StringHashTable (si dicha clave no existe). #10870 (Azat Khuzhin).
- Se corrigieron los cuelgues de
WATCHdespués de eliminar la tabla
LiveViewde la base de datos con el motor
Atomic. #10859 (tavplubix).
- Se corrigió un error en
ReplicatedMergeTreeque podía hacer que algunos
ALTERsobre la consulta
OPTIMIZEquedaran bloqueados esperando a alguna réplica después de que esta pasara a estar inactiva. #10849 (tavplubix).
- Ahora las restricciones se actualizan si se ha cambiado el nombre de la columna que participa en la expresión
CONSTRAINT. Corrige #10844. #10847 (alesapin).
- Se corrige una posible lectura de memoria no inicializada en el diccionario de caché. #10834 (alexey-milovidov).
- Se corrige el orden de las columnas después de Block::sortColumns() (también se añade una prueba que muestra que esto afecta a un caso de uso real: el motor Buffer). #10826 (Azat Khuzhin).
- Soluciona el problema con ODBC bridge cuando no se solicita el uso de comillas en los identificadores. Esto corrige #7984. #10821 (alexey-milovidov).
- Se corrigieron los informes de UBSan y MSan en DateLUT. #10798 (alexey-milovidov).
- Utiliza
src_typepara convertir correctamente los tipos en las condiciones de clave. Corrige #6287. #10791 (Andrew Onyshchuk).
- Eliminar los parches obsoletos de libunwind. https://github.com/ClickHouse-Extras/libunwind/commit/500aa227911bd185a94bfc071d68f4d3b03cb3b1#r39048012 Esto permite desactivar
-fno-omit-frame-pointeren las compilaciones de
clang, lo que mejora el rendimiento al menos en un 1% de media. #10761 (Amos Bird).
- Se corrige
avgWeightedal usar un peso de punto flotante en varios segmentos. #10758 (Baudouin Giard).
- Corregido el comportamiento de
parallel_view_processing. Ahora, todas las inserciones en
MATERIALIZED VIEWdeben completarse, incluso si se produce una excepción. Corrige #10241. #10757 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el combinador -OrNull y -OrDefault cuando se combina con -State. #10741 (hcz).
- Se corrige un fallo en
generateRandomcon tipos anidados. Corrige #10583. #10734 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige la corrupción de datos en la columna clave
LowCardinality(FixedString)de
SummingMergeTree, que podría haberse producido después de una fusión. Corrige #10489. #10721 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el uso de la clave primaria dentro de una función con el modificador ‘FINAL’ y la optimización ‘ORDER BY’. #10715 (Anton Popov).
- Se corrigió un posible desbordamiento de búfer en la función
h3EdgeAngle. #10711 (alexey-milovidov).
- Corrige la desaparición de los totales. Los totales podían haberse filtrado si la consulta tenía un join o una subconsulta con una condición WHERE externa. Corrige #10674. #10698 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige la atomicidad de
HTTP insert. Esto corrige #9666. #10687 (Andrew Onyshchuk).
- Corregido el uso múltiple del operador
INcon el mismo conjunto en una misma consulta. #10686 (Anton Popov).
- Se corrigió un error que provocaba que las solicitudes HTTP se quedaran bloqueadas al cerrar el cliente cuando
readonly=2y
cancel_http_readonly_queries_on_client_close=1. Corrige #7939, #7019, #7736, #7091. #10684 (tavplubix).
- Se corrigió el orden de los parámetros en el constructor de AggregateTransform. #10667 (palasonic1).
- Se corrige la ausencia de ejecución en paralelo de consultas remotas con
distributed_aggregation_memory_efficienthabilitado. Corrige #10655. #10664 (Nikolai Kochetov).
- Corrige un posible número incorrecto de filas en consultas con
LIMIT. Corrige #10566, #10709. #10660 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un error que bloqueaba las operaciones ALTER concurrentes cuando la tabla tiene muchas partes. #10659 (alesapin).
- Corrige la desreferenciación de nullptr en StorageBuffer si el servidor se había apagado antes de que se iniciara la tabla. #10641 (alexey-milovidov).
- Se corrige la optimización de predicados para consultas distribuidas (
enable_optimize_predicate_expression=1) en consultas con la sección
HAVING(es decir, cuando es necesario filtrar en el servidor iniciador), preservando el orden de las expresiones (y esto basta para corregirlo), y también se obliga al agregador a usar nombres de columnas en lugar de índices. Correcciones: #10613, #11413. #10621 (Azat Khuzhin).
- Se corrige optimize_skip_unused_shards con LowCardinality. #10611 (Azat Khuzhin).
- Corrige un fallo de segmentación en StorageBuffer cuando se produce una excepción durante el arranque del servidor. Corrige #10550. #10609 (tavplubix).
- La consulta
SYSTEM DROP DNS CACHEahora también elimina las cachés que se usan para comprobar si el usuario puede conectarse desde determinadas direcciones IP. #10608 (tavplubix).
- Se corrigieron resultados escalares incorrectos dentro de la subconsulta de
MATERIALIZED VIEWen caso de que contuviera una tabla dependiente. #10603 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el manejo de la variable de condición para las mutaciones sincrónicas. En algunos casos, las señales enviadas a esa variable de condición podían perderse. #10588 (Vladimir Chebotarev).
- Corrige un posible cierre inesperado cuando se llama a
createDictionary()antes de que
loadStoredObject()haya finalizado. #10587 (Vitaly Baranov).
- Se ha corregido el error
the BloomFilter false positive must be a double number between 0 and 1#10551. #10569 (Winter Zhang).
- Se corrige el SELECT de la columna ALIAS cuyo tipo de expresión predeterminada es diferente del tipo de la columna. #10563 (Azat Khuzhin).
- Se implementó la comparación entre valores de DateTime64 y String (igual que para DateTime). #10560 (Vasily Nemkov).
- Se corrige la corrupción del índice, que puede producirse en algunos casos tras fusionar partes compactas en otra parte compacta. #10531 (Anton Popov).
- Deshabilitar de forma predeterminada la optimización de GROUP BY por clave de sharding (
optimize_distributed_group_by_sharding_keyse había introducido y dejado desactivado de forma predeterminada debido a las complejidades del análisis de sharding_key; un ejemplo sencillo es
ifen la clave de sharding) y corregirla para WITH ROLLUP/CUBE/TOTALS. #10516 (Azat Khuzhin).
- Corrige: #10263 (después de ese PR, el envío dist mediante
INSERTse posponía en cada
INSERT) Corrige: #8756 (ese PR rompe los envíos distribuidos cuando se cumplen todas las condiciones siguientes (una configuración poco probable por ahora, supongo):
internal_replication == false, varios segmentos locales (activa el código de hardlinking) y
distributed_storage_policy(hace que
link(2)falle con
EXDEV)). #10486 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un error con el límite de “max_rows_to_sort”. #10268 (alexey-milovidov).
- Obtener el diccionario y comprobar los permisos de acceso solo una vez por cada llamada a cualquier función que lea diccionarios externos. #10928 (Vitaly Baranov).
- Aplica
TTLa los datos antiguos después de la consulta
ALTER MODIFY TTL. Este comportamiento está controlado por la configuración
materialize_ttl_after_modify, que está habilitada de forma predeterminada. #11042 (Anton Popov).
- Al analizar secuencias de escape con barra invertida de estilo C en literales de cadena, VALUES y varios formatos de texto (esta es una extensión del estándar SQL propia de ClickHouse y MySQL), se conserva la barra invertida si se encuentra una secuencia de escape desconocida (p. ej.,
\%o
\w), lo que hace que el uso de
LIKEy
matchsea más cómodo (basta con escribir
name LIKE 'used\_cars'en lugar de
name LIKE 'used\\_cars') y, al mismo tiempo, más compatible. Esto corrige #10922. #11208 (alexey-milovidov).
- Al leer un valor Decimal, se recortan los dígitos adicionales después del punto. Este comportamiento es más compatible con MySQL y PostgreSQL. Esto corrige #10202. #11831 (alexey-milovidov).
- Permite hacer DROP de una tabla replicada si los metadatos de ZooKeeper ya se eliminaron y no existen (este también es el caso cuando se usa TestKeeper para pruebas y se reinicia el servidor). Permite hacer RENAME de una tabla replicada incluso si hay un error al comunicarse con ZooKeeper. Esto corrige #10720. #11652 (alexey-milovidov).
- Mejora leve en el diagnóstico al leer valores decimales desde una cadena. Esto cierra #10202. #11829 (alexey-milovidov).
- Corregida la invocación de sleep en el handler de señales. Dormía menos tiempo del esperado. #11825 (alexey-milovidov).
- (Solo en Linux) Las métricas de rendimiento del SO (para CPU y E/S) funcionarán incluso sin la capacidad
CAP_NET_ADMIN. #10544 (Alexander Kazakov).
- Se añadió
hostnamecomo alias de la función
hostName. Esta función fue sugerida por Victor Tarnavskiy, de Yandex.Metrica. #11821 (alexey-milovidov).
- Se añadió compatibilidad con
DDLdistribuido (update/delete/drop partition) en clústeres con replicación cruzada. #11703 (Nikita Mikhaylov).
- Emitir una advertencia en lugar de un error en el registro del servidor al iniciarse si no se puede escuchar en una de las direcciones configuradas para la escucha (p. ej., IPv6 no está disponible dentro de Docker). Tenga en cuenta que, si el servidor no puede escuchar en ninguna de las direcciones indicadas, se negará a iniciarse como antes. Esto corrige #4406. #11687 (alexey-milovidov).
- Creación del usuario y la base de datos predeterminados al iniciar la imagen de Docker. #10637 (Paramtamtam).
- Cuando se imprime una consulta multilínea en el registro del servidor, las líneas se unen. Se hace que esto funcione correctamente en el caso de literales de cadena multilínea, identificadores y comentarios de una sola línea. Esto corrige #3853. #11686 (alexey-milovidov).
- Ahora se admiten varios nombres en los comandos: CREATE USER, CREATE ROLE, ALTER USER, SHOW CREATE USER, SHOW GRANTS, entre otros. #11670 (Vitaly Baranov).
- Se añadió soporte para distributed DDL (
UPDATE/DELETE/DROP PARTITION) en clústeres con replicación cruzada. #11508 (frank lee).
- Se elimina la contraseña de la línea de comandos en
clickhouse-clienty
clickhouse-benchmarksi el usuario la ha especificado con un valor explícito. Esto evita que la contraseña quede expuesta a través de
psy herramientas similares. #11665 (alexey-milovidov).
- No use la información de depuración del archivo ELF si no corresponde al binario en ejecución. Esto es necesario para evitar que se impriman nombres de funciones y ubicaciones en el código fuente incorrectos en las trazas de pila. Esto corrige #7514. #11657 (alexey-milovidov).
- Devolver NULL/cero cuando el valor no se puede interpretar por completo en las funciones parseDateTimeBestEffortOrNull/Zero. Esto corrige #7876. #11653 (alexey-milovidov).
- Omite los parámetros vacíos de la URL solicitada. Pueden aparecer cuando escribes
http://localhost:8123/?&a=bo
http://localhost:8123/?a=b&&c=d. Esto corrige #10749. #11651 (alexey-milovidov).
- Permitir el uso de
groupArrayArrayy
groupUniqArrayArraycomo
SimpleAggregateFunction. #11650 (Volodymyr Kuznetsov).
- Se permite la comparación con cadenas constantes mediante conversiones implícitas al analizar condiciones de índice de otros tipos. Esto puede cerrar #11630. #11648 (alexey-milovidov).
- https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/7572#issuecomment-642815377 Se admite la configuración predeterminada de HTTPHandlers. #11628 (Winter Zhang).
- Permitir que más formatos de entrada funcionen con el motor Kafka. Corregir el problema de los volcados prematuros. Corregir el problema de rendimiento cuando
kafka_num_consumerses mayor que el número de particiones del topic. #11599 (filimonov).
- Mejora la lógica de
multiple_joins_rewriter_version=2. Corrige el error de columnas desconocidas en los alias lambda. #11587 (Artem Zuikov).
- Mejor mensaje de excepción cuando no se puede interpretar la lista de declaraciones de columnas. Esto cierra #10403. #11537 (alexey-milovidov).
- Se mejora la lógica de
enable_optimize_predicate_expression=1para VIEW. #11513 (Artem Zuikov).
- Se añadió compatibilidad con PREWHERE en las tablas live view. #11495 (vzakaznikov).
- Actualizar automáticamente la caché de DNS, que se utiliza para comprobar si se permite al usuario conectarse desde una dirección. #11487 (tavplubix).
- OPTIMIZE FINAL forzará la fusión incluso si ya se están realizando fusiones concurrentes. Esto cierra #11309 y #11322. #11346 (alexey-milovidov).
- Suprime la salida de las consultas canceladas en clickhouse-client. En versiones anteriores, el resultado podía seguir mostrándose en la terminal incluso después de pulsar Ctrl+C para cancelar la consulta. Esto cierra #9473. #11342 (alexey-milovidov).
- Ahora, el archivo de historial se actualiza después de cada consulta y no se produce ninguna condición de carrera si varios clientes usan el mismo archivo de historial. Esto corrige #9897. #11453 (Tagir Kuskarov).
- Mejores mensajes de registro durante la recarga de la configuración. #11341 (alexey-milovidov).
- Se eliminan los espacios en blanco finales de las consultas con formato en
clickhouse-cliento
clickhouse-formaten algunos casos. #11325 (alexey-milovidov).
- Añadida la configuración “output_format_pretty_max_value_width”. Si el valor es más largo, se truncará para evitar que se muestren valores demasiado grandes en la terminal. Esto cierra #11140. #11324 (alexey-milovidov).
- Mejor mensaje de excepción cuando hay escasez de mapeos de memoria. Esto cierra #11027. #11316 (alexey-milovidov).
- Admite (U)Int8, (U)Int16 y Date en ASOF JOIN. #11301 (Artem Zuikov).
- Se admite el parámetro kafka_client_id para las tablas de Kafka. También se cambia el valor predeterminado de
client.idque usa ClickHouse al comunicarse con Kafka para que sea más descriptivo y útil. #11252 (filimonov).
- Se mantiene el valor de la métrica
DistributedFilesToInserten caso de excepciones. En versiones anteriores, el valor se establecía cuando se iban a enviar algunos archivos, pero era cero si se producía una excepción y aún quedaban archivos pendientes. Ahora corresponde al número de archivos pendientes en el sistema de archivos. #11220 (alexey-milovidov).
- Se añadió compatibilidad con nombres de tipos de datos de varias palabras (como
DOUBLE PRECISIONy
CHAR VARYING) para mejorar la compatibilidad con SQL. #11214 (Павел Потемкин).
- Se añaden sinónimos para algunos tipos de datos. #10856 (Павел Потемкин).
- El registro de consultas ahora viene habilitado de forma predeterminada. #11184 (Ivan Blinkov).
- Mostrar el tipo de autenticación en la tabla system.users y durante la ejecución de la consulta SHOW CREATE USER. #11080 (Vitaly Baranov).
- Elimina los datos al ejecutar un
DROP DATABASEexplícito para el motor de base de datos
Memory. Corrige #10557. #11021 (tavplubix).
- Establece nombres para los hilos internos de la biblioteca rdkafka. Hace que los logs de rdkafka estén disponibles en los logs del servidor. #10983 (Azat Khuzhin).
- Compatibilidad con espacios en blanco Unicode en las consultas. Esto resulta útil cuando las consultas se copian y pegan desde Word o desde una página web. Esto corrige #10896. #10903 (alexey-milovidov).
- Se permiten tipos UInt de gran tamaño como índice en la función
tupleElement. #10874 (hcz).
- Respetar prefer_localhost_replica/load_balancing al hacer INSERT en Distributed. #10867 (Azat Khuzhin).
- Se introducen los ajustes
min_insert_block_size_rows_for_materialized_viewsy
min_insert_block_size_bytes_for_materialized_views. Estos ajustes son similares a
min_insert_block_size_rowsy
min_insert_block_size_bytes, pero se aplican solo a los bloques que se insertan en
MATERIALIZED VIEW. Esto ayuda a controlar la compactación de bloques al enviarlos a las MV y a evitar un uso excesivo de memoria. #10858 (Azat Khuzhin).
- Eliminar la excepción de la cola replicada durante el apagado del servidor. Corrige #10819. #10841 (alesapin).
- Garantiza que
varSampy
varPopno puedan devolver resultados negativos debido a errores numéricos, y que
stddevSampy
stddevPopno puedan calcularse a partir de una varianza negativa. Esto corrige #10532. #10829 (alexey-milovidov).
- Mejorado el mensaje de excepción de DNS. Esto corrige #10813. #10828 (alexey-milovidov).
- Cambia el código de respuesta HTTP a 400 Bad Request en caso de algunos errores de análisis. Esta corrección soluciona #10636. #10640 (alexey-milovidov).
- Mostrar un mensaje si clickhouse-client es más reciente que clickhouse-server. #10627 (alexey-milovidov).
- Se añadió soporte para la consulta
INSERT INTO [db.]table WATCH. #10498 (vzakaznikov).
- Se permite pasar quota_key en clickhouse-client. Esto cierra #10227. #10270 (alexey-milovidov).
- Permite que varias réplicas asignen de forma concurrente fusiones, mutaciones y operaciones de eliminación, movimiento y reemplazo de particiones. Esto cierra #10367. #11639 (alexey-milovidov) #11795 (alexey-milovidov).
- Optimización de GROUP BY con respecto a la clave de ordenación de la tabla, activada mediante la configuración
optimize_aggregation_in_order. #9113 (dimarub2000).
- Las consultas SELECT con FINAL se ejecutan en paralelo. Se añadió el ajuste
max_final_threadspara limitar el número de hilos utilizados. #10463 (Nikolai Kochetov).
- Mejora el rendimiento de las consultas INSERT mediante
INSERT SELECTo de INSERT con clickhouse-client cuando se generan bloques pequeños (un caso típico con análisis sintáctico en paralelo). Esto corrige #11275. Corrige el problema por el que las CONSTRAINT no funcionaban para los campos DEFAULT. Esto corrige #11273. Corrige el problema por el que las CONSTRAINTS se ignoraban en las tablas TEMPORARY. Esto corrige #11274. #11276 (alexey-milovidov).
- Optimización que elimina las funciones de agregación min/max/any de las claves de GROUP BY en la cláusula SELECT, habilitada con la opción
optimize_aggregators_of_group_by_keys. #11667 (xPoSx). #11806 (Azat Khuzhin).
- Nueva optimización que extrae todas las operaciones de la función
any, habilitada mediante
optimize_move_functions_out_of_any#11529 (Ruslan).
- Mejora el rendimiento de
clickhouse-clienten modo interactivo cuando se usan formatos Pretty. En versiones anteriores, podía dedicarse una cantidad considerable de tiempo a calcular el ancho visible de una cadena UTF-8. Esto cierra #11323. #11323 (alexey-milovidov).
- Mejora del rendimiento de las consultas con
ORDER BYy un
LIMITpequeño (menor que
max_block_size). #11171 (Albert Kidrachev).
- Agregar detección de CPU en tiempo de ejecución para seleccionar y usar la mejor implementación de la función. Agregar compatibilidad con la generación de código para múltiples destinos. Esto cierra #1017. #10058 (DimasKovas).
- Habilita
mlockpara el binario de ClickHouse de forma predeterminada. Esto evitará que el ejecutable de ClickHouse se pagine al disco bajo una alta carga de E/S. #11139 (alexey-milovidov).
- Las consultas con la función de agregación
sumy sin claves de GROUP BY ahora se ejecutan varias veces más rápido. #10992 (alexey-milovidov).
- Mejora de la ordenación radix (utilizada en
ORDER BYcon claves simples) al eliminar algunos movimientos de datos redundantes. #10981 (Arslan Gumerov).
- Ordena partes más grandes de la tabla izquierda en MergeJoin. Almacena en búfer los bloques de la izquierda en memoria. Añade el ajuste
partial_merge_join_left_table_buffer_bytespara gestionar el tamaño de los búferes de los bloques de la izquierda. #10601 (Artem Zuikov).
- Elimina los
ORDER BYy
DISTINCTduplicados de las subconsultas; esta optimización se habilita con
optimize_duplicate_order_by_and_distinct#10067 (Mikhail Malafeev).
- Esta funcionalidad elimina las funciones de otras claves en la sección GROUP BY; se habilita con
optimize_group_by_function_keys#10051 (xPoSx).
- Nueva optimización que extrae las operaciones aritméticas de las funciones de agregación, activada con
optimize_arithmetic_operations_in_aggregate_functions#10047 (Ruslan).
- Se utiliza el cliente HTTP para S3 basado en Poco en lugar de curl. Esto mejorará el rendimiento y reducirá el uso de memoria del almacenamiento S3 y de las funciones de tabla. #11230 (Pavel Kovalenko).
- Se corrige un problema de rendimiento de Kafka relacionado con las reprogramaciones en función de los límites, que se aplicaban siempre. #11149 (filimonov).
- Se habilita percpu_arena:percpu para jemalloc (esto reducirá la fragmentación de memoria causada por el pool de hilos). #11084 (Azat Khuzhin).
- Se optimiza el uso de memoria al leer una respuesta de un cliente HTTP de S3. #11561 (Pavel Kovalenko).
- Ajustar la configuración predeterminada de Kafka para mejorar el rendimiento. #11388 (filimonov).
- Se añaden el tipo de datos
Point(Tuple(Float64, Float64)) y
Polygon(Array(Array(Tuple(Float64, Float64))). #10678 (Alexey Ilyukhov).
- Se añade una función
hasSubstrque permite buscar subsecuencias en arrays. Nota: es probable que esta función cambie de nombre sin previo aviso. #11071 (Ryad Zenine).
- Se añadió compatibilidad con OpenCL y el algoritmo de ordenación bitonic, que puede usarse para ordenar tipos de datos enteros en una sola columna. Debe compilarse con la opción
-DENABLE_OPENCL=1. Para usar el algoritmo de ordenación bitonic en lugar de otros, debe establecer
bitonic_sorten la opción
special_sortde la configuración y asegurarse de que OpenCL esté disponible. Esta funcionalidad no mejora el rendimiento ni ningún otro aspecto; se proporciona únicamente como ejemplo y con fines de demostración. Es probable que se elimine en un futuro próximo si no se sigue desarrollando en esta dirección. #10232 (Ri).
- Se habilita clang-tidy para programas y utilidades.