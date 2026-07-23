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ClickStack incluye un servidor Model Context Protocol (MCP) integrado que permite a los asistentes de IA interactuar con sus datos de observabilidad. Una vez conectado, un asistente de IA puede consultar logs, trazas y métricas; gestionar dashboards y alertas; explorar fuentes de datos; y trabajar con búsquedas guardadas, todo mediante lenguaje natural. Esto le permite usar herramientas como Claude Code, Cursor o cualquier cliente compatible con MCP para investigar incidentes, crear dashboards y gestionar su configuración de observabilidad sin salir de su entorno de desarrollo.

Disponibilidad

El servidor MCP está disponible en los siguientes tipos de implementación de ClickStack:
Configuración diferente para ClickHouse Cloud frente a OSS/BYOCClickStack on ClickHouse Cloud usa un endpoint y un método de autenticación diferentes a los de las implementaciones de Open Source y BYOC. Consulte la sección ClickStack on ClickHouse Cloud más abajo para ver la configuración específica de Cloud.

ClickStack on ClickHouse Cloud

ClickStack on ClickHouse Cloud se conecta a través del endpoint MCP de Cloud en https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack y se autentica con OAuth 2.0. La autenticación mediante API key no es compatible con este endpoint.

Requisitos previos

  • Un servicio de ClickHouse Cloud en funcionamiento con ClickStack habilitado
  • MCP habilitado en el servicio — abre la consola de Cloud, haz clic en Conectar, selecciona Conectar con MCP y actívalo

Endpoint

La autenticación utiliza OAuth 2.0. Cuando tu cliente MCP se conecta por primera vez, se abre una ventana del navegador para que inicies sesión con tus credenciales de ClickHouse Cloud. No necesitas ninguna API key.

Conectar un cliente MCP

Cada cliente gestiona el flujo de OAuth automáticamente en la primera conexión.
Inicia Claude Code y ejecuta /mcp; luego, selecciona clickstack para completar el flujo de OAuth.

Seleccionar un servicio específico

Sin el encabezado x-service-id, las solicitudes se dirigen de forma predeterminada al primer servicio de ClickStack aprovisionado y utilizado por su cuenta. Para dirigirse a otro servicio, pase x-service-id: <YOUR_SERVICE_ID> como encabezado en la configuración de su cliente MCP.

Open Source y BYOC

Las implementaciones de Open Source y BYOC usan el endpoint MCP integrado de la instancia de ClickStack con autenticación mediante token Bearer.

Requisitos previos

  • Una instancia de ClickStack en ejecución (consulta Implementación para ver las opciones de configuración)
  • Una Personal API Access Key — encontrarás la tuya en HyperDX, en configuración del equipo → API Keys → Personal API Access Key
La Personal API Access Key es distinta de la API key de ingesta que se encuentra en configuración del equipo y se usa para autenticar los datos de telemetría enviados al collector de OpenTelemetry.

Punto de conexión

El servidor MCP está disponible en la ruta /api/mcp de la URL del frontend de ClickStack. Por ejemplo, con una implementación local predeterminada, la URL es http://localhost:8080/api/mcp. Reemplace localhost:8080 por el host y el puerto de su instancia si ha personalizado los valores predeterminados.
Los ejemplos de esta página usan la URL de la aplicación frontend (puerto 8080 de forma predeterminada). También puede acceder directamente al servidor MCP a través del backend en <BACKEND_URL>/mcp, pero no todas las implementaciones exponen el backend, por lo que esta documentación usa la ruta del frontend.
El servidor MCP usa el transporte Streamable HTTP con autenticación mediante token Bearer.

Conectar un cliente MCP

Sustituye <YOUR_CLICKSTACK_URL> por la URL de tu instancia (por ejemplo, http://localhost:8080) y <YOUR_API_KEY> por tu Personal API Access Key.

¿Qué puedes hacer con MCP?

Una vez conectado, tu asistente de IA tiene acceso a un conjunto de herramientas que cubren las áreas principales de ClickStack. Entre ellas se incluyen:
  • Consulta de datos — Busca y agrega logs, traces y métricas mediante el constructor de consultas de ClickStack, la sintaxis de búsqueda o SQL puro.
  • Fuentes de datos — Enumera las fuentes de datos disponibles, las conexiones a bases de datos, los esquemas de columnas y las claves de atributos.
  • Dashboards — Crea, actualiza, elimina e inspecciona dashboards junto con sus tiles.
  • Alertas — Crea, actualiza e inspecciona alertas junto con su historial de evaluación.
  • Búsquedas guardadas — Crea, actualiza e inspecciona definiciones reutilizables de búsquedas guardadas.
  • Webhooks — Enumera los destinos de webhook disponibles para las notificaciones de alertas.
  • Equipos — Enumera los equipos a los que pertenece el usuario actual e identifica el equipo activo.
El conjunto concreto de herramientas puede ampliarse con el tiempo. Tu cliente MCP detectará automáticamente las herramientas disponibles al conectarse.

Uso con varios equipos (OSS/BYOC)

Esto se aplica solo a implementaciones de Open Source y BYOC. Para ClickStack on ClickHouse Cloud, consulta Dirigirse a un servicio específico. De forma predeterminada, las solicitudes de MCP se ejecutan en el contexto de tu equipo principal. Si perteneces a varios equipos, pasa el encabezado x-hdx-team con el ID del equipo junto con el encabezado Authorization. Si se omite el encabezado, se usa tu equipo principal. Si especificas un equipo al que no perteneces, la solicitud se rechaza con un error 401. Usa la herramienta de listado de equipos de tu cliente MCP para ver a qué equipos tienes acceso y cuál está activo.

Solución de problemas

ClickStack on ClickHouse Cloud

  • Confirma que tu cliente MCP sea compatible con OAuth 2.0. Los clientes que solo admiten token Bearer o transporte stdio no pueden autenticarse con el endpoint de Cloud.
  • Comprueba que tu navegador no esté bloqueando la ventana emergente o la redirección de OAuth.
  • Verifica que tu cuenta de ClickHouse Cloud tenga acceso a la organización y al servicio.
  • Confirma que estás usando el endpoint de ClickStack (https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack), no el endpoint general de MCP de Cloud (https://mcp.clickhouse.cloud/mcp).
  • Verifica que MCP esté habilitado en el servicio en la consola de Cloud.
Sin el encabezado x-service-id, las solicitudes se envían por defecto al primer servicio de ClickStack aprovisionado y usado por tu cuenta. Pasa el encabezado para dirigirte a un servicio específico. Consulta Seleccionar un servicio específico.

Open Source y BYOC

  • Verifica que estés usando la Personal API Access Key (no la API key de ingesta).
  • Confirma que la API key se incluya como token Bearer en el encabezado Authorization.
  • Comprueba que tu instancia de ClickStack esté en ejecución y accesible en la URL que configuraste.
El servidor MCP impone un límite de 600 solicitudes por minuto por usuario. Si superas este límite, las solicitudes se rechazan temporalmente. Reduce la frecuencia de las solicitudes o espera antes de reintentar.
Verifica que el ID del equipo sea correcto y que tu cuenta de usuario pertenezca a ese equipo.
  • Asegúrate de que tu cliente MCP admita el transporte Streamable HTTP. Los clientes más antiguos que solo admiten el transporte stdio no funcionarán.
  • Si estás ejecutando ClickStack localmente, confirma que la aplicación esté accesible en la URL configurada (la predeterminada es http://localhost:8080).
  • En implementaciones BYOC detrás de un balanceador de carga o un proxy inverso, asegúrate de que la ruta /api/mcp no esté bloqueada ni se reescriba.
Última modificación el 23 de julio de 2026