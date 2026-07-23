El servidor MCP está disponible en los siguientes tipos de implementación de ClickStack:
Disponibilidad
|Implementación
|Estado
|Open Source ClickStack
|Disponible
|BYOC (Bring Your Own Cloud)
|Disponible
|ClickStack on ClickHouse Cloud
|Disponible
|HyperDX v1 (hyperdx.io)
|No compatible
Configuración diferente para ClickHouse Cloud frente a OSS/BYOCClickStack on ClickHouse Cloud usa un endpoint y un método de autenticación diferentes a los de las implementaciones de Open Source y BYOC. Consulte la sección ClickStack on ClickHouse Cloud más abajo para ver la configuración específica de Cloud.
ClickStack on ClickHouse Cloud se conecta a través del endpoint MCP de Cloud en
ClickStack on ClickHouse Cloud
https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack y se autentica con OAuth 2.0. La autenticación mediante API key no es compatible con este endpoint.
Requisitos previos
- Un servicio de ClickHouse Cloud en funcionamiento con ClickStack habilitado
- MCP habilitado en el servicio — abre la consola de Cloud, haz clic en Conectar, selecciona Conectar con MCP y actívalo
Endpoint
La autenticación utiliza OAuth 2.0. Cuando tu cliente MCP se conecta por primera vez, se abre una ventana del navegador para que inicies sesión con tus credenciales de ClickHouse Cloud. No necesitas ninguna API key.
https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack
Cada cliente gestiona el flujo de OAuth automáticamente en la primera conexión.
Conectar un cliente MCP
- Claude Code
- Cursor
- VS Code
- OpenCode
- LibreChat
- Otros
Inicia Claude Code y ejecuta
claude mcp add --transport http clickstack https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack
/mcp; luego, selecciona
clickstack para completar el flujo de OAuth.
Sin el encabezado
Seleccionar un servicio específico
x-service-id, las solicitudes se dirigen de forma predeterminada al primer servicio de ClickStack aprovisionado y utilizado por su cuenta. Para dirigirse a otro servicio, pase
x-service-id: <YOUR_SERVICE_ID> como encabezado en la configuración de su cliente MCP.
Las implementaciones de Open Source y BYOC usan el endpoint MCP integrado de la instancia de ClickStack con autenticación mediante token Bearer.
Open Source y BYOC
Requisitos previos
- Una instancia de ClickStack en ejecución (consulta Implementación para ver las opciones de configuración)
- Una Personal API Access Key — encontrarás la tuya en HyperDX, en configuración del equipo → API Keys → Personal API Access Key
La Personal API Access Key es distinta de la API key de ingesta que se encuentra en configuración del equipo y se usa para autenticar los datos de telemetría enviados al collector de OpenTelemetry.
El servidor MCP está disponible en la ruta
Punto de conexión
/api/mcp de la URL del frontend de ClickStack. Por ejemplo, con una implementación local predeterminada, la URL es
http://localhost:8080/api/mcp. Reemplace
localhost:8080 por el host y el puerto de su instancia si ha personalizado los valores predeterminados.
El servidor MCP usa el transporte Streamable HTTP con autenticación mediante token Bearer.
Los ejemplos de esta página usan la URL de la aplicación frontend (puerto
8080 de forma predeterminada). También puede acceder directamente al servidor MCP a través del backend en
<BACKEND_URL>/mcp, pero no todas las implementaciones exponen el backend, por lo que esta documentación usa la ruta del frontend.
Sustituye
Conectar un cliente MCP
<YOUR_CLICKSTACK_URL> por la URL de tu instancia (por ejemplo,
http://localhost:8080) y
<YOUR_API_KEY> por tu Personal API Access Key.
- Claude Code
- Cursor
- VS Code
- OpenCode
- LibreChat
- Otros
claude mcp add --transport http hyperdx <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp \
--header "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>"
Una vez conectado, tu asistente de IA tiene acceso a un conjunto de herramientas que cubren las áreas principales de ClickStack. Entre ellas se incluyen:
¿Qué puedes hacer con MCP?
- Consulta de datos — Busca y agrega logs, traces y métricas mediante el constructor de consultas de ClickStack, la sintaxis de búsqueda o SQL puro.
- Fuentes de datos — Enumera las fuentes de datos disponibles, las conexiones a bases de datos, los esquemas de columnas y las claves de atributos.
- Dashboards — Crea, actualiza, elimina e inspecciona dashboards junto con sus tiles.
- Alertas — Crea, actualiza e inspecciona alertas junto con su historial de evaluación.
- Búsquedas guardadas — Crea, actualiza e inspecciona definiciones reutilizables de búsquedas guardadas.
- Webhooks — Enumera los destinos de webhook disponibles para las notificaciones de alertas.
- Equipos — Enumera los equipos a los que pertenece el usuario actual e identifica el equipo activo.
Esto se aplica solo a implementaciones de Open Source y BYOC. Para ClickStack on ClickHouse Cloud, consulta Dirigirse a un servicio específico. De forma predeterminada, las solicitudes de MCP se ejecutan en el contexto de tu equipo principal. Si perteneces a varios equipos, pasa el encabezado
Uso con varios equipos (OSS/BYOC)
x-hdx-team con el ID del equipo junto con el encabezado
Authorization. Si se omite el encabezado, se usa tu equipo principal. Si especificas un equipo al que no perteneces, la solicitud se rechaza con un error
401.
Usa la herramienta de listado de equipos de tu cliente MCP para ver a qué equipos tienes acceso y cuál está activo.
Solución de problemas
ClickStack on ClickHouse Cloud
El flujo de OAuth no se completa
El flujo de OAuth no se completa
- Confirma que tu cliente MCP sea compatible con OAuth 2.0. Los clientes que solo admiten token Bearer o transporte stdio no pueden autenticarse con el endpoint de Cloud.
- Comprueba que tu navegador no esté bloqueando la ventana emergente o la redirección de OAuth.
- Verifica que tu cuenta de ClickHouse Cloud tenga acceso a la organización y al servicio.
MCP está habilitado, pero el cliente no puede conectarse
MCP está habilitado, pero el cliente no puede conectarse
- Confirma que estás usando el endpoint de ClickStack (
https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack), no el endpoint general de MCP de Cloud (
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp).
- Verifica que MCP esté habilitado en el servicio en la consola de Cloud.
Las solicitudes van al servicio equivocado
Las solicitudes van al servicio equivocado
Sin el encabezado
x-service-id, las solicitudes se envían por defecto al primer servicio de ClickStack aprovisionado y usado por tu cuenta. Pasa el encabezado para dirigirte a un servicio específico. Consulta Seleccionar un servicio específico.
Open Source y BYOC
Me aparece un error 403 de autenticación
Me aparece un error 403 de autenticación
- Verifica que estés usando la Personal API Access Key (no la API key de ingesta).
- Confirma que la API key se incluya como token
Beareren el encabezado
Authorization.
- Comprueba que tu instancia de ClickStack esté en ejecución y accesible en la URL que configuraste.
He superado el límite de solicitudes
He superado el límite de solicitudes
El servidor MCP impone un límite de 600 solicitudes por minuto por usuario. Si superas este límite, las solicitudes se rechazan temporalmente. Reduce la frecuencia de las solicitudes o espera antes de reintentar.
Me aparece un error 401 con el encabezado x-hdx-team
Me aparece un error 401 con el encabezado x-hdx-team
Verifica que el ID del equipo sea correcto y que tu cuenta de usuario pertenezca a ese equipo.
No puedo conectarme al servidor MCP
No puedo conectarme al servidor MCP
- Asegúrate de que tu cliente MCP admita el transporte Streamable HTTP. Los clientes más antiguos que solo admiten el transporte stdio no funcionarán.
- Si estás ejecutando ClickStack localmente, confirma que la aplicación esté accesible en la URL configurada (la predeterminada es
http://localhost:8080).
- En implementaciones BYOC detrás de un balanceador de carga o un proxy inverso, asegúrate de que la ruta
/api/mcpno esté bloqueada ni se reescriba.