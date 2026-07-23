Conecta asistentes de IA a ClickStack mediante el servidor del Model Context Protocol (MCP)

ClickStack incluye un servidor Model Context Protocol (MCP) integrado que permite a los asistentes de IA interactuar con sus datos de observabilidad. Una vez conectado, un asistente de IA puede consultar logs, trazas y métricas; gestionar dashboards y alertas; explorar fuentes de datos; y trabajar con búsquedas guardadas, todo mediante lenguaje natural.

Esto le permite usar herramientas como Claude Code Cursor o cualquier cliente compatible con MCP para investigar incidentes, crear dashboards y gestionar su configuración de observabilidad sin salir de su entorno de desarrollo.

El servidor MCP está disponible en los siguientes tipos de implementación de ClickStack:

Implementación Estado Open Source ClickStack Disponible BYOC (Bring Your Own Cloud) Disponible ClickStack on ClickHouse Cloud Disponible HyperDX v1 (hyperdx.io) No compatible

Configuración diferente para ClickHouse Cloud frente a OSS/BYOC ClickStack on ClickHouse Cloud usa un endpoint y un método de autenticación diferentes a los de las implementaciones de Open Source y BYOC. Consulte la sección ClickStack on ClickHouse Cloud más abajo para ver la configuración específica de Cloud.

​ ClickStack on ClickHouse Cloud

ClickStack on ClickHouse Cloud se conecta a través del endpoint MCP de Cloud en https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack y se autentica con OAuth 2.0. La autenticación mediante API key no es compatible con este endpoint.

​ Requisitos previos

Un servicio de ClickHouse Cloud en funcionamiento con ClickStack habilitado

MCP habilitado en el servicio — abre la consola de Cloud, haz clic en Conectar, selecciona Conectar con MCP y actívalo

https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack

La autenticación utiliza OAuth 2.0. Cuando tu cliente MCP se conecta por primera vez, se abre una ventana del navegador para que inicies sesión con tus credenciales de ClickHouse Cloud. No necesitas ninguna API key.

​ Conectar un cliente MCP

Cada cliente gestiona el flujo de OAuth automáticamente en la primera conexión.

Claude Code

Cursor

VS Code

OpenCode

LibreChat

Otros claude mcp add --transport http clickstack https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack Inicia Claude Code y ejecuta /mcp ; luego, selecciona clickstack para completar el flujo de OAuth. Agrega lo siguiente a .cursor/mcp.json : { "mcpServers" : { "clickstack" : { "url" : "https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack" } } } Agrega lo siguiente a .vscode/mcp.json : { "servers" : { "clickstack" : { "type" : "http" , "url" : "https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack" } } } Agrega lo siguiente a opencode.json : { "mcp" : { "clickstack" : { "type" : "remote" , "url" : "https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack" } } } Agrega lo siguiente a librechat.yaml : mcpServers : clickstack : type : streamable-http url : https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack Cualquier cliente MCP que admita Streamable HTTP con OAuth puede conectarse. Configúralo con lo siguiente: URL: https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack

​ Seleccionar un servicio específico

Sin el encabezado x-service-id , las solicitudes se dirigen de forma predeterminada al primer servicio de ClickStack aprovisionado y utilizado por su cuenta. Para dirigirse a otro servicio, pase x-service-id: <YOUR_SERVICE_ID> como encabezado en la configuración de su cliente MCP.

​ Open Source y BYOC

Las implementaciones de Open Source y BYOC usan el endpoint MCP integrado de la instancia de ClickStack con autenticación mediante token Bearer.

​ Requisitos previos

Una instancia de ClickStack en ejecución (consulta Implementación para ver las opciones de configuración)

Una Personal API Access Key — encontrarás la tuya en HyperDX, en configuración del equipo → API Keys → Personal API Access Key

La Personal API Access Key es distinta de la API key de ingesta que se encuentra en configuración del equipo y se usa para autenticar los datos de telemetría enviados al collector de OpenTelemetry.

​ Punto de conexión

El servidor MCP está disponible en la ruta /api/mcp de la URL del frontend de ClickStack. Por ejemplo, con una implementación local predeterminada, la URL es http://localhost:8080/api/mcp . Reemplace localhost:8080 por el host y el puerto de su instancia si ha personalizado los valores predeterminados.

Los ejemplos de esta página usan la URL de la aplicación frontend (puerto 8080 de forma predeterminada). También puede acceder directamente al servidor MCP a través del backend en <BACKEND_URL>/mcp , pero no todas las implementaciones exponen el backend, por lo que esta documentación usa la ruta del frontend.

El servidor MCP usa el transporte Streamable HTTP con autenticación mediante token Bearer.

​ Conectar un cliente MCP

Sustituye <YOUR_CLICKSTACK_URL> por la URL de tu instancia (por ejemplo, http://localhost:8080 ) y <YOUR_API_KEY> por tu Personal API Access Key.

Claude Code

Cursor

VS Code

OpenCode

LibreChat

Otros claude mcp add --transport http hyperdx < YOUR_CLICKSTACK_UR L > /api/mcp \ --header "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>" Agrega lo siguiente a .cursor/mcp.json : { "mcpServers" : { "hyperdx" : { "url" : "<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp" , "headers" : { "Authorization" : "Bearer <YOUR_API_KEY>" } } } } Agrega lo siguiente a .vscode/mcp.json : { "servers" : { "hyperdx" : { "type" : "http" , "url" : "<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp" , "headers" : { "Authorization" : "Bearer <YOUR_API_KEY>" } } } } Agrega lo siguiente a opencode.json : { "mcp" : { "hyperdx" : { "type" : "remote" , "url" : "<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp" , "oauth" : false , "headers" : { "Authorization" : "Bearer <YOUR_API_KEY>" } } } } Agrega lo siguiente a librechat.yaml : mcpServers : clickstack : type : streamable-http url : <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp headers : Authorization : "Bearer <YOUR_API_KEY>" Cualquier cliente MCP compatible con Streamable HTTP puede conectarse. Configúralo con: URL: <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp

Encabezado: Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>

​ ¿Qué puedes hacer con MCP?

Una vez conectado, tu asistente de IA tiene acceso a un conjunto de herramientas que cubren las áreas principales de ClickStack. Entre ellas se incluyen:

Consulta de datos — Busca y agrega logs, traces y métricas mediante el constructor de consultas de ClickStack, la sintaxis de búsqueda o SQL puro.

— Busca y agrega logs, traces y métricas mediante el constructor de consultas de ClickStack, la sintaxis de búsqueda o SQL puro. Fuentes de datos — Enumera las fuentes de datos disponibles, las conexiones a bases de datos, los esquemas de columnas y las claves de atributos.

— Enumera las fuentes de datos disponibles, las conexiones a bases de datos, los esquemas de columnas y las claves de atributos. Dashboards — Crea, actualiza, elimina e inspecciona dashboards junto con sus tiles.

— Crea, actualiza, elimina e inspecciona dashboards junto con sus tiles. Alertas — Crea, actualiza e inspecciona alertas junto con su historial de evaluación.

— Crea, actualiza e inspecciona alertas junto con su historial de evaluación. Búsquedas guardadas — Crea, actualiza e inspecciona definiciones reutilizables de búsquedas guardadas.

— Crea, actualiza e inspecciona definiciones reutilizables de búsquedas guardadas. Webhooks — Enumera los destinos de webhook disponibles para las notificaciones de alertas.

— Enumera los destinos de webhook disponibles para las notificaciones de alertas. Equipos — Enumera los equipos a los que pertenece el usuario actual e identifica el equipo activo.

El conjunto concreto de herramientas puede ampliarse con el tiempo. Tu cliente MCP detectará automáticamente las herramientas disponibles al conectarse.

​ Uso con varios equipos (OSS/BYOC)

Esto se aplica solo a implementaciones de Open Source y BYOC. Para ClickStack on ClickHouse Cloud, consulta Dirigirse a un servicio específico

De forma predeterminada, las solicitudes de MCP se ejecutan en el contexto de tu equipo principal. Si perteneces a varios equipos, pasa el encabezado x-hdx-team con el ID del equipo junto con el encabezado Authorization . Si se omite el encabezado, se usa tu equipo principal. Si especificas un equipo al que no perteneces, la solicitud se rechaza con un error 401 .

Usa la herramienta de listado de equipos de tu cliente MCP para ver a qué equipos tienes acceso y cuál está activo.

​ Solución de problemas

​ ClickStack on ClickHouse Cloud

El flujo de OAuth no se completa Confirma que tu cliente MCP sea compatible con OAuth 2.0. Los clientes que solo admiten token Bearer o transporte stdio no pueden autenticarse con el endpoint de Cloud.

Comprueba que tu navegador no esté bloqueando la ventana emergente o la redirección de OAuth.

Verifica que tu cuenta de ClickHouse Cloud tenga acceso a la organización y al servicio.

MCP está habilitado, pero el cliente no puede conectarse Confirma que estás usando el endpoint de ClickStack ( https://mcp.clickhouse.cloud/clickstack ), no el endpoint general de MCP de Cloud ( https://mcp.clickhouse.cloud/mcp ).

), no el endpoint general de MCP de Cloud ( ). Verifica que MCP esté habilitado en el servicio en la consola de Cloud.

Las solicitudes van al servicio equivocado x-service-id , las solicitudes se envían por defecto al primer servicio de ClickStack aprovisionado y usado por tu cuenta. Pasa el encabezado para dirigirte a un servicio específico. Consulta Sin el encabezado, las solicitudes se envían por defecto al primer servicio de ClickStack aprovisionado y usado por tu cuenta. Pasa el encabezado para dirigirte a un servicio específico. Consulta Seleccionar un servicio específico

​ Open Source y BYOC

Me aparece un error 403 de autenticación Verifica que estés usando la Personal API Access Key (no la API key de ingesta).

(no la API key de ingesta). Confirma que la API key se incluya como token Bearer en el encabezado Authorization .

en el encabezado . Comprueba que tu instancia de ClickStack esté en ejecución y accesible en la URL que configuraste.

He superado el límite de solicitudes El servidor MCP impone un límite de 600 solicitudes por minuto por usuario. Si superas este límite, las solicitudes se rechazan temporalmente. Reduce la frecuencia de las solicitudes o espera antes de reintentar.

Me aparece un error 401 con el encabezado x-hdx-team Verifica que el ID del equipo sea correcto y que tu cuenta de usuario pertenezca a ese equipo.