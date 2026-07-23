Skip to main content
Las alertas de gasto le notifican cuando el consumo de su organización alcanza los umbrales configurados durante un período de facturación, para que pueda evitar cargos inesperados. Solo envían notificaciones; para los umbrales que activan la facturación automática, consulte Umbrales de pago.

Requisitos previos

  • Debe tener uno de los roles Organization Admin o Billing Admin para configurar y ver las alertas de gasto.

Cómo funcionan las alertas de gasto

  • Las alertas se basan en el uso total dentro de un período de facturación y se restablecen al inicio de cada nuevo ciclo.
  • Las alertas se activan cada hora según el uso total calculado en ese momento, por lo que se disparan una vez que se supera un umbral.
Las alertas de gasto no limitan el usoAlcanzar el 100% de tu alerta de gasto no restringe ni limita tu uso; el gasto sigue acumulándose más allá del umbral del 100%.

Configura una alerta de gasto

1

Abre el cuadro de diálogo de alertas de gasto

  1. Ve a Organization > facturación en la consola de ClickHouse Cloud.
  2. Haz clic en Actions > Add spend alerts.
2

Configura y guarda la alerta

  1. Introduce un importe para la alerta de gasto en dólares o créditos por período de facturación.
  2. Selecciona tus canales de notificación: Email, UI y/o Slack.
  3. Haz clic en Save.

Alertas automáticas por umbral

Se crean y se activan automáticamente cuatro alertas en función del importe de gasto configurado para la alerta:

Canales de notificación

Última modificación el 23 de julio de 2026