Requisitos previos
- Debe tener uno de los roles Organization Admin o Billing Admin para configurar y ver las alertas de gasto.
Cómo funcionan las alertas de gasto
- Las alertas se basan en el uso total dentro de un período de facturación y se restablecen al inicio de cada nuevo ciclo.
- Las alertas se activan cada hora según el uso total calculado en ese momento, por lo que se disparan una vez que se supera un umbral.
Las alertas de gasto no limitan el usoAlcanzar el 100% de tu alerta de gasto no restringe ni limita tu uso; el gasto sigue acumulándose más allá del umbral del 100%.
Configura una alerta de gasto
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Abre el cuadro de diálogo de alertas de gasto
- Ve a Organization > facturación en la consola de ClickHouse Cloud.
- Haz clic en Actions > Add spend alerts.
2
Configura y guarda la alerta
- Introduce un importe para la alerta de gasto en dólares o créditos por período de facturación.
- Selecciona tus canales de notificación: Email, UI y/o Slack.
- Haz clic en Save.
Se crean y se activan automáticamente cuatro alertas en función del importe de gasto configurado para la alerta:
Alertas automáticas por umbral
|Umbral
|Activación
|Ejemplo (alerta de $10)
|50%
|Se alcanza la mitad del gasto
|$5
|75%
|Se alcanza el 75% del gasto
|$8
|90%
|Se alcanza el 90% del gasto
|$9
|100%
|Se alcanza el gasto total
|$10
Canales de notificación
|Canal
|Descripción
|Envía alertas a la dirección de correo electrónico configurada. Haz clic en el icono de edición para cambiar el destinatario.
|UI
|Muestra alertas en la consola de ClickHouse Cloud.
|Slack
|Envía alertas a un canal de Slack. Haz clic en el icono de edición para configurarlo.