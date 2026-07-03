Lanzamiento de ClickHouse 26.5, 2026-05-21. Presentación, Vídeo
- Se cambiaron los valores predeterminados de
date_time_input_formaty
cast_string_to_date_time_modede
basica
best_effort. Las consultas que antes no podían interpretar cadenas de fecha y hora no básicas (por ejemplo,
2024 April 4,
Apr 15, 2020 10:30:00) ahora pueden ejecutarse correctamente de forma predeterminada. Para mantener el comportamiento estricto anterior de análisis, configure estos ajustes en
basic(o use
compatibility). #89334 (Alexey Milovidov).
- El nombre de elemento de Tuple
nullahora está prohibido porque entra en conflicto con el nombre de subcolumna usado para los mapas nulos de Nullable, lo que provoca una resolución ambigua de subcolumnas. #98377 (Alexey Milovidov).
- Se añadieron los ajustes
dynamic_disk_allow_from_env,
dynamic_disk_allow_from_zk,
dynamic_disk_allow_includepara impedir el uso de
from_env,
from_zke
includeen discos dinámicos. Es un cambio incompatible con versiones anteriores porque prohíbe de forma predeterminada un comportamiento que antes estaba permitido de forma predeterminada. #99138 (Kseniia Sumarokova).
- Ya no se puede usar el lector y escritor de Parquet obsoleto basado en Arrow. En su lugar, se usará la implementación nativa. #100949 (Alexey Milovidov).
SHOW CREATE TABLE tahora da preferencia a la tabla temporal cuando existen tanto una tabla permanente como una tabla temporal llamadas
ty no se especifica ninguna base de datos, en consonancia con el comportamiento existente de
DESCRIBE TABLE. Además, ahora se admite la sintaxis
DESCRIBE TEMPORARY TABLE. #100966 (Alexey Milovidov).
- Se redujo el valor predeterminado de
http_max_fieldsde 1,000,000 a 1,000 y el de
http_max_field_name_sizede 128 KB a 4 KB para limitar el uso de memoria antes de la autenticación por parte de las conexiones HTTP. Se añadieron los ajustes
http_max_request_header_sizey
http_headers_read_timeout. Los usuarios que dependan de los límites superiores anteriores pueden restaurarlos mediante ajustes. #103285 (Sema Checherinda).
- Se añadió una columna anidada
histogramsa
system.metric_logque toma una instantánea de cada métrica de histograma registrada por fila, con un nuevo ajuste
system_metric_log_show_zero_values_in_histogramspara controlar la emisión de valores cero. Deja obsoleta la tabla
system.histogram_metric_log. #103770 (Miсhael Stetsyuk).
CASTa
DateTimeo
DateTime64sin una zona horaria explícita ahora conserva la zona horaria de su argumento de origen (cuando el origen es un
DateTime/
DateTime64con una zona horaria explícita), en consonancia con el comportamiento de las funciones
toDateTime/
toDateTime64. Cierra #55072. #104433 (Alexey Milovidov).
- Se eliminó la table function
kql. Use
SET dialect = 'kusto'para ejecutar consultas en el dialecto KQL. #105101 (Alexey Milovidov).
- Las window functions
RANKy
DENSE_RANKahora rechazan argumentos y lanzan
NUMBER_OF_ARGUMENTS_DOESNT_MATCH, en línea con el estándar SQL. Antes, consultas como
RANK(x) OVER (ORDER BY id)se aceptaban silenciosamente, ignorando el argumento. Para restaurar el comportamiento permisivo anterior, configure
allow_rank_dense_rank_arguments = 1. Cierra #49526. #104324 (Groene AI).
- Se agregó una nueva configuración
max_bytes_ratio_before_external_join, que refleja
max_bytes_ratio_before_external_group_byy
max_bytes_ratio_before_external_sort. Expresa el umbral de spill a disco para hash joins como una fracción de la memoria disponible; combinada con el valor absoluto
max_bytes_before_external_join, se aplica el umbral resultante más bajo. #103862 (Alexey Milovidov). La nueva configuración
max_bytes_ratio_before_external_joinahora está habilitada de forma predeterminada con un valor de 0.5, reflejando
max_bytes_ratio_before_external_group_byy
max_bytes_ratio_before_external_sort. Los hash joins pasan automáticamente a grace hash join una vez que los datos del lado derecho superan la mitad de la memoria disponible del sistema (cuando hay límites de memoria configurados). #104285 (Alexey Milovidov).
- Se agregó la table function
filesystem. Permite representar la estructura de directorios como una tabla y consultar con SQL los metadatos y el contenido de los archivos. Originalmente #42039 por @perst20. Consulte #42039. Consulte #50208. #53610 (Alexey Milovidov).
- Permite pasar nombres de funciones sin envoltura a funciones de orden superior como
arrayMap,
arrayFilter, etc. Por ejemplo,
arrayMap(negate, [1, 2, 3])ahora es equivalente a
arrayMap(x -> negate(x), [1, 2, 3]). #101033 (Alexey Milovidov).
- Se agregan la configuración
send_table_structure_on_insert_with_inline_datay la opción
--inline-insert-datadel client para permitir que el server analice por sí mismo los datos de INSERT en línea a través del native protocol, evitando el viaje de ida y vuelta para recibir la estructura de la tabla y mejorando el rendimiento en muchas inserciones pequeñas. #101034 (Alexey Milovidov).
- Se agregan las funciones
tokenizeQueryy
highlightQuerypara la tokenización de consultas SQL y el resaltado de sintaxis.
tokenizeQuerydevuelve tokens del lexer con desplazamientos de bytes y tipos de token;
highlightQuerydevuelve rangos de resaltado de sintaxis basados en el parser con categorías de resaltado (keyword, identificador, función, número, cadena, etc.). #101054 (Alexey Milovidov).
- Se agrega la configuración
url_basepara resolver URL relativas en la table function
urly el table engine
URL, siguiendo la semántica de RFC 3986. #101113 (Alexey Milovidov).
- Se admiten valores negativos en la cláusula
LIMIT BYpara seleccionar filas desde el final de cada grupo en lugar del inicio. Por ejemplo,
LIMIT -2 BY iddevuelve las dos últimas filas por
id. También se admiten desplazamientos negativos (
LIMIT -1 OFFSET -1 BY id) y signos mixtos (
LIMIT -2 OFFSET 1 BY id). #103222 (Nihal Z. Miaji).
- Se admite la función
json_valuepara generar salida con
tupley
array, lo que mejora el rendimiento de múltiples consultas JSON. #78362 (kevinyhzou). Se admite el argumento JSONPath de múltiples rutas
Tuple/
Arrayen
JSON_VALUE,
JSON_EXISTSy
JSON_QUERY, por @KevinyhZou. #101102 (Alexey Milovidov).
- Se introduce un nuevo parámetro
kafka_autodetect_client_rack. Si se configura, detecta la zona de disponibilidad mediante las capacidades de la nube y la propaga como parámetro
client.rackde
librdkafkapara evitar comunicaciones entre zonas. #81323 (Ilya Golshtein).
- Se añade el tipo de evento
Reada
system.blob_storage_logpara hacer seguimiento de las operaciones de lectura en el almacenamiento de objetos, controlado por la nueva configuración
enable_blob_storage_log_for_read_operations. #96867 (Alexey Milovidov).
- Los usuarios ahora pueden ver los watches de ZooKeeper emitidos por
clickhouse-servermediante la nueva tabla
system.zookeeper_watches. #99277 (Den Kalantaevskii).
- Se añadió el evento de perfil
Shards, que cuenta el número de segmentos implicados en las consultas distribuidas, sumado en todas las tablas. #99470 (Alexey Milovidov).
- Las UDF de
WASMpueden declararse como
DETERMINISTICy pasar a estar sujetas al plegado de constantes. #100005 (Vasily Chekalkin).
- Se añade la configuración
parallel_replicas_prefer_local_replica: cuando está deshabilitada, las réplicas paralelas se seleccionan únicamente mediante el algoritmo de equilibrio de carga, lo que permite que incluso las consultas con
max_parallel_replicas = 1se dirijan a otro host. #100139 (Alexey Milovidov).
- Se añaden las configuraciones de servidor
{disk,storage,http}_connections_rcvbufy
{disk,storage,http}_connections_sndbufpara controlar el tamaño de los búferes de socket TCP en las conexiones HTTP salientes, lo que permite a los operadores anular el autotuning del kernel y limitar el uso de memoria por conexión. #100478 (Sema Checherinda).
- Se admite
CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEWcon la misma semántica de intercambio atómico que
CREATE OR REPLACE TABLE. Funciona con tablas internas, tablas
TO,
POPULATE,
REFRESHy
ON CLUSTER. #100539 (DQ).
- Se añaden las métricas de histograma
s3_read_request_duration_microsecondsy
s3_read_request_bytespara observar la duración de la conexión de las solicitudes GET a S3 y los bytes consumidos, visibles en
system.histogram_metricsy en el endpoint de Prometheus. #102058 (Sema Checherinda).
- Se añaden los motores de tabla
Paimon,
PaimonS3,
PaimonAzure,
PaimonHDFSy
PaimonLocal, con compatibilidad con lectura incremental respaldada por el seguimiento del progreso de snapshots de Keeper. El modo incremental devuelve solo las filas nuevas desde el último snapshot confirmado. Las lecturas delta de snapshots específicos están disponibles mediante
paimon_target_snapshot_id, y los límites de snapshots por consulta, mediante
max_consume_snapshots. La actualización de metadatos en segundo plano se puede configurar con
paimon_metadata_refresh_interval_sec. Controlado por
allow_experimental_paimon_storage_engine. #102343 (XiaoBinMu).
- Se añadió una nueva configuración de tabla de Kafka,
kafka_map_virtual_columns_on_write. Cuando está habilitada, las columnas llamadas
_key,
_timestamp,
_headers.namey
_headers.valueen el esquema de la tabla de Kafka se emiten como la clave, la marca temporal y los encabezados correspondientes del mensaje de Kafka en
INSERT, y se excluyen de la carga útil del mensaje. #103243 (Alexey Milovidov).
- Se añadieron las consultas
SYSTEM PAUSE VIEW [db.]namey
SYSTEM PAUSE VIEWSpara vistas materializadas actualizables. A diferencia de
SYSTEM STOP VIEW,
SYSTEM PAUSE VIEWno interrumpe la actualización que se esté ejecutando en ese momento: deja que la actualización en curso termine y solo impide las actualizaciones posteriores. Esto se deshace con
SYSTEM START VIEWo
SYSTEM START VIEWS, que ahora eliminan de forma uniforme tanto el estado detenido como el pausado. #103252 (Nikita Mikhaylov).
- Se añadió la función
regexpPosition(con los alias compatibles con PostgreSQL
regexpInstry
regexp_instr) que devuelve la posición en bytes de la coincidencia número N de una expresión regular en una cadena. Admite desplazamiento inicial, modo de devolución tras la coincidencia, indicadores de regex y selección de grupo de captura. #104172 (Abhinav Agarwal).
- Nuevas funciones
isPrimee
isProbablePrimepara comprobaciones de primalidad.
isPrimedevuelve un resultado exacto para enteros sin signo de hasta
UInt64.
isProbablePrimetambién admite
UInt128y
UInt256; para esos tipos más amplios,
0significa definitivamente compuesto y
1significa probablemente primo. El segundo argumento opcional de
isProbablePrime,
rounds, controla la confianza (con un máximo de
256); el valor predeterminado de
25rondas limita la tasa de falsos positivos para un compuesto aleatorio a menos de
10^-15, y
isProbablePrimepuede cancelarse. #104234 (Nihal Z. Miaji). #104639 (Alexey Milovidov). #104806 (Nihal Z. Miaji).
cleary
/clearahora limpian la terminal en las herramientas de línea de comandos de ClickHouse en lugar de ejecutarse como una consulta por error. #104318 (Tyler Hannan).
- Se permite que la table function
fileacepte un
Array(String)de paths en consultas
SELECT. #104442 (Yue).
- Se añaden las columnas
deterministicy
higher_ordera la tabla
system.functions. #104479 (Pedro Ferreira).
- Se añade un parámetro opcional de variante de codificación a
bech32Encode(
bech32/
bech32m) y un modo de decodificación en bruto a
bech32Decodepara la codificación de direcciones no SegWit (p. ej., Cosmos SDK, Injective, Osmosis). #98986 (Yash ).
- Ahora puede write data en formato
AvroConfluent, que antes era solo de entrada. Esto permite generar mensajes Avro con el framing de Confluent Schema Registry directamente desde ClickHouse, por ejemplo, al escribir en Kafka. El schema se registra automáticamente en el registry. Use la nueva configuración
output_format_avro_confluent_subjectpara especificar el nombre del subject. #101935 (János Benjamin Antal).
- Se añadió la función
prettyPrintJSONpara dar formato a una cadena JSON de forma legible para humanos. Resulta útil para dashboards o informes en los que antes embellecerlo requería un paso adicional del lado del client. Cierra #62523. #102594 (Dmitry Prokofyev).
- Se añadió
STRING_AGGcomo alias que no distingue entre mayúsculas y minúsculas de
groupConcatpara ofrecer compatibilidad con PostgreSQL y el estándar SQL. #105125 (Alexey Milovidov).
- Los resultados de subconsultas individuales ahora pueden almacenarse en caché de forma independiente mediante
SETTINGS use_query_cache = trueen subconsultas específicas, sin almacenar en caché toda la consulta externa. Un nuevo ajuste,
query_cache_for_subqueries = true, permite propagar
use_query_cachede forma masiva a todas las subconsultas. Nota:
use_query_cacheen la consulta externa ya no se propaga automáticamente a las subconsultas. #99804 (Vincent Voyer).
- Se añadió resaltado de sintaxis basado en lexer al editor de consultas de la Web UI (
play.html), siguiendo los colores de
clickhouse-client. #105105 (Alexey Milovidov).
- Se añadió una interfaz experimental de terminal web en
/webterminalque ofrece una sesión interactiva de
clickhouse-clienten el navegador a través de WebSocket. Está deshabilitada de forma predeterminada; actívela con la configuración del servidor
allow_experimental_webterminal. Véala aquí. #100277 (Alexey Milovidov). #105191 (Alexey Milovidov). #105059 (Alexey Milovidov).
- El motor
Kafka2(experimental, con almacenamiento de offset basado en Keeper) ahora admite consultas
SELECTdirectas y la configuración
kafka_commit_on_select. #100276 (Alexey Milovidov).
- Las UDF de
WASMahora pueden convertir más tipos numéricos: enteros más pequeños a enteros más amplios (p. ej., de
Int8a
UInt64) y cualquier entero a punto flotante (p. ej., de
Int32a
Float32). #100435 (Vasily Chekalkin).
- Se admite la función
LIKEen la consulta
DELETE FROM system.webassembly_modules. #104397 (Vladimir Cherkasov).
- Compatibilidad con tipos geo para
Iceberg. #103113 (Konstantin Vedernikov).
- Se añadió la funcionalidad de sentencias preparadas al servidor ArrowFlight SQL. #103047 (Yakov Olkhovskiy).
- Se mejoró la robustez del parser de KQL (para la compatibilidad con el lenguaje Kusto) al preservar la profundidad del parser y los contadores de retroceso entre las distintas etapas del parser de KQL, de modo que los límites del parser se apliquen de forma coherente en consultas KQL complejas. #103528 (Yakov Olkhovskiy).
- Reutiliza la caché de metadatos del pie de página de Parquet al leer archivos Parquet locales mediante la table function
fileo el table engine
File. Anteriormente, la caché solo se consultaba para backends de almacenamiento de objetos. #104260 (Alexey Milovidov).
- Propaga
ORDER BY ... LIMIT na través de joins
LEFT/
RIGHTcuando la clave de ordenación solo hace referencia a columnas del lado conservado por el join, lo que restringe cuántas filas debe producir la entrada de ese lado antes de realizar el join. Esto se controla con la nueva configuración
query_plan_top_k_through_join(habilitada de forma predeterminada). #104268 (Alexey Milovidov).
- Habilita de forma predeterminada las configuraciones
use_top_k_dynamic_filteringy
use_skip_indexes_for_top_kpara mejorar el rendimiento de las consultas
ORDER BY ... LIMIT N. #99537 (Alexey Milovidov). Restringe
use_top_k_dynamic_filteringde forma predeterminada a columnas de ordenación de longitud fija, evitando regresiones en consultas
ORDER BY <var-length-column> LIMIT Nen las que el coste de comparar el umbral por fila supera el ahorro de E/S. El comportamiento anterior sigue disponible mediante la nueva configuración
use_top_k_dynamic_filtering_for_variable_length_types. #104216 (Alexey Milovidov).
- Usa la funcionalidad de arena sobredimensionada de
jemallocpara reducir los fallos de página. #103958 (Nikita Taranov).
- Limita los streams activos simultáneamente en
UNION ALLpara reducir el uso máximo de memoria. #100176 (Alexey Milovidov).
- Optimiza ligeramente la caché de páginas en espacio de usuario. #100300 (Alexey Milovidov). Ahora la caché de páginas en espacio de usuario siempre es mejor que la caché de páginas del SO.
- Las lecturas en frío de almacenamiento de objetos a través de la caché de páginas en espacio de usuario (
use_page_cache_for_object_storage = 1) ahora son significativamente más rápidas, porque los fallos consecutivos de caché se consolidan en una sola solicitud HTTP en lugar de una solicitud por bloque
page_cache_block_size. #104230 (Alexey Milovidov).
- Acelera el análisis de índices que implica conversión de tipos y aplicación de funciones. Cierra #55653. #100366 (Alexey Milovidov).
- Acelera las consultas muy grandes en tablas
Mergesobre un gran número de tablas subyacentes. Cierra #32465. #100369 (Alexey Milovidov).
- Elimina la vtable de los tipos de campo de configuración, reduciendo el tamaño de copia de
Settingsen ~28x y mejorando la localidad de caché mediante una disposición en arrays tipados para todos los tipos de configuración. #102269 (Raúl Marín).
- Añade las configuraciones
max_threads_min_free_memory_per_thready
max_insert_threads_min_free_memory_per_threadpara reducir automáticamente el paralelismo de las consultas cuando el servidor tiene poca memoria libre. #100383 (Alexey Milovidov).
- Reduce el uso de memoria en sistemas con poca memoria (< 4 GiB). #100389 (Alexey Milovidov).
- Se añadió
OptimizeTrivialGroupByLimitPass. Para consultas triviales
SELECT ... FROM t GROUP BY k LIMIT n(sin
HAVING,
ORDER BYni funciones de ventana), el analizador ahora establece
max_rows_to_group_by = n + offsetcon
group_by_overflow_mode = 'any', de modo que la agregación se detiene en cuanto se han generado
nclaves distintas, en lugar de agrupar todo el conjunto de entrada. Controlado por la nueva opción
optimize_trivial_group_by_limit_query(habilitada de forma predeterminada). #104473 (Amos Bird) (Alexey Milovidov).
- Índice min-max implícito a nivel de gránulo para las columnas virtuales
_part_offsety
_block_number, también para proyecciones. Permite una poda rápida de gránulos basada en predicados sobre columnas virtuales. #103952 (Mikhail Artemenko). #104746 (Mikhail Artemenko). #105137 (Mikhail Artemenko).
- Para la familia de métodos de agregación
prealloc_serialized, se precalculan los hash por fila durante la pasada de serialización por lotes y se usan para (a) evitar volver a calcular el hash en
emplaceKey/
findKeyy (b) realizar prefetch por software del bucket de la siguiente fila. Esto acelera la agregación serializada o de cadenas con múltiples claves al ocultar la latencia de los fallos de caché de la tabla hash. #104475 (Amos Bird) (Alexey Milovidov).
- Caché de condiciones de consulta para tablas
Iceberg. #102115 (Konstantin Vedernikov).
- Se optimizaron
cramersV,
cramersVBiasCorrected,
theilsUy
contingencycuando se usan con funciones de ventana. Cierra #83521. #93384 (Nihal Z. Miaji).
- Se añadió una optimización de consultas que reescribe
tupleElement(dictGet('dict', ('a', 'b', 'c'), key), N)como
dictGet('dict', 'a', key), evitando recuperar atributos de diccionario innecesarios. Controlado por la opción
optimize_dictget_tuple_element(habilitada de forma predeterminada). #100186 (Alexey Milovidov).
- Se habilitó el almacenamiento en búfer para los pasos de ordenación en el iniciador de consultas distribuidas con ordenación. #100661 (Nikita Taranov).
- Mejora del rendimiento de
partial_mergeJOIN. #100945 (Artem Zuikov).
- Se redujo ligeramente la sobreasignación de memoria en
partial_mergeJOIN. #100963 (Artem Zuikov).
- Se optimizaron las asignaciones/liberaciones de memoria almacenando en caché la configuración de muestreo en lugar de recorrer toda la jerarquía del rastreador de memoria. #101267 (Azat Khuzhin).
- Se redujo la sobrecarga de asignación de memoria durante las cargas multiparte a S3 preasignando contenedores internos de seguimiento. #101799 (Gagan Dhakrey).
- Se añadió prefetch por software en la fase de sondeo de hash join para reducir la latencia de acceso a memoria en tablas hash grandes, controlado por la opción
enable_software_prefetch_in_join. #102444 (Xiaozhe Yu).
- Optimiza la estructura de
MemoryTracker, mejorando su rendimiento en ~25%. #103464 (Azat Khuzhin).
- Reescribe los predicados
coalesce(a, b, ...) <op> consty
ifNull(a, b) <op> constantes del análisis de índices para que la primary key por columna y los skip indexes de cada argumento puedan descartar gránulos. Se controla con la nueva configuración
allow_key_condition_coalesce_rewrite(activada de forma predeterminada). #103468 (Manuel).
- Se mejoró significativamente el rendimiento de las consultas al leer catálogos Iceberg con archivos JSON de metadatos grandes al optimizar el procesamiento de barras escapadas. #103998 (Mohaidoss).
- Evita la sobrecarga de la caché sin comprimir de índices cuando la caché está deshabilitada (configuración del servidor
index_uncompressed_cache_size = 0, que es el valor predeterminado). #104063 (Michael Kolupaev).
- Corrige consultas
ORDER BY ... LIMITcon límites pequeños que leían demasiados gránulos al combinarse con un filtro
WHEREno selectivo. Antes, cualquier filtro por encima de una lectura en orden deshabilitaba la división de tareas por rango de marcas, por lo que el pipeline no podía cancelarse entre gránulos y leía toda la parte para cada flujo. #104112 (Vladimir Cherkasov).
- Se corrigió la falta de reutilización de la caché de tamaños de hash table tras reordenar los lados del JOIN. #104131 (Nikita Taranov).
- Cuando
fsync_after_insertestá habilitada, ahora el fsync de los archivos de la parte se realiza en paralelo usando el IO thread pool, lo que acelera la finalización de inserciones en wide tables. La carga completa de ClickBench
hitses aproximadamente un 22% más rápida. #104137 (Alexey Milovidov).
- Vectoriza
find_first_symbols,
find_first_not_symbols,
find_last_symbols_or_null,
find_last_not_symbols_or_nully
splitIntoen AArch64 usando NEON. Antes, estas funciones auxiliares solo tenían una ruta SIMD en x86 (SSE2 / SSE4.2) y en ARM recurrían a un bucle escalar. Acelera el parsing de TSV en ~2x, las funciones de URL y
splitByCharen ~1.3x en el dataset
hitsde ClickBench; el parsing de JSON muy denso (cadencia de campos de menos de 16 bytes) empeora ligeramente, en línea con la compensación ya existente en SSE2. #104228 (Alexey Milovidov).
- La lectura de datos a través de una columna
ALIAStrivial (p. ej.,
some_alias['key']donde
some_alias ALIAS m) ahora sigue la misma ruta de lectura por subcolumna que al referenciar directamente la columna subyacente, restaurando un importante ahorro de E/S para columnas con alias
Map,
Array,
Tupley
Nullable. #104245 (Raúl Marín).
- Reduce la contención de bloqueos en la ruta de lectura asíncrona de sistemas de archivos remotos al hacer que
AsyncReadCounterspor consulta no use bloqueos. #104374 (Nikita Mikhaylov).
- Plan de consulta ligeramente mejor para el escaneo en orden de projections. #103723 (Mikhail Artemenko).
- Amplía
optimizeUseNormalProjectionspara que también maneje un caso específico en el que no se filtró nada, pero la sorting key de la projection puede eliminar el paso de ordenación del plan de consulta. #104680 (Mikhail Artemenko).
- Permitir que el azúcar sintáctico
json.path[]y las indicaciones de tipo explícitas funcionen correctamente en rutas
JSONtipadas. #99179 (Pavel Kruglov).
- Optimizar
json.path[N].nested.path(que se expande a
tupleElement(tupleElement(json.path[N], 'nested'), 'path')) a
json.path[].nested.path[N], que lee muchos menos datos. #99802 (Pavel Kruglov).
- Optimizar las comprobaciones de acceso de
SHOW TABLESen
system.partssacando del bucle por tabla las comprobaciones de permisos a nivel de base de datos. #100860 (Shaohua Wang).
- Eliminar una comprobación redundante de acceso por tabla para
SHOW TABLESen la ruta rápida de
SELECT name/
SELECT database, namede
system.tables. #100881 (Shaohua Wang).
- Habilitar la compilación JIT en macOS. #100947 (Alexey Milovidov).
- Omitir el aplazamiento de la política de filas después de
FINALcuando depende solo de las columnas de la clave de ordenación y es determinista, y omitir el aplazamiento correspondiente de
PREWHEREque la política de filas estaba forzando en ese caso. #102884 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se añadió soporte para
hasAnyy
hasAllcomo predicados de filtro en índices de texto. #103266 (Anton Popov).
- Dirigir el estado de heap persistente de MergeTree (metadatos por parte y por tabla) a una arena dedicada de jemalloc, expuesta mediante las métricas asíncronas
jemalloc.mergetree_arena.*. Reduce la fragmentación de la arena predeterminada en estado estable y evita que los supervivientes por parte retengan páginas que, de otro modo, podrían liberarse por decaimiento. #104136 (Raúl Marín).
- Mejorar el manejo del tiempo de espera del client de ZooKeeper bajo carga elevada cuando muchas solicitudes se canalizan por una sola sesión. El client de ZooKeeper ahora usa un tiempo de espera basado en el progreso: mientras se reciba cualquier dato del servidor dentro de
session_timeout_ms, la espera se amplía. Un límite estricto de
3 * session_timeout_mspor solicitud sigue acotando la latencia del llamador. Cierra #100466. #104351 (Antonio Andelic).
- Mover los indicadores de trace por evento a un array separado y asignarlos de forma diferida, reduciendo la sobrecarga del tracing de
ProfileEvents. #105030 (Azat Khuzhin).
- Añadir
compareTrackAtpara
ColumnDecimal, mejorando el rendimiento de las comparaciones en columnas
Decimal. #105110 (Artem Zuikov).
- Se añadió una implementación SIMD de
MD5(
AVX2/
AVX512) que calcula hashes de múltiples entradas en paralelo, mejorando el rendimiento. #105161 (Joanna Hulboj).
- Mejora la salida de ayuda de todas las aplicaciones de ClickHouse:
--helpahora devuelve siempre el código de salida
0, escribe en
stdouty
clickhouse --helpen el nivel superior muestra todos los subcomandos. Añade una opción
--no-sudopara
clickhouse start/
restart(útil en Docker) y un subcomando
clickhouse help. Continuación de #58244 de @qoega. #98148 (Alexey Milovidov).
- El valor predeterminado de
input_format_column_name_matching_modecambia de
match_casea
auto. Los formatos de entrada que comparan los nombres de las columnas de entrada con el esquema de la tabla (
JSONEachRow,
CSVWithNames,
JSONColumns,
BSONEachRow,
RowBinaryWithNames, etc.) ahora primero intentan una coincidencia sensible a mayúsculas y minúsculas y, si falla, recurren a una coincidencia no sensible a mayúsculas y minúsculas. El comportamiento estricto anterior se conserva con
compatibility. #104320 (Alexey Milovidov).
- Se añadió
STDDEVcomo alias no sensible a mayúsculas y minúsculas de
stddevSamppara compatibilidad con PostgreSQL/el estándar SQL. #105120 (Alexey Milovidov).
- Se añadió
array_to_stringcomo alias no sensible a mayúsculas y minúsculas de
arrayStringConcatpara compatibilidad con PostgreSQL. #105121 (Alexey Milovidov).
- Se añadió
unnestcomo alias no sensible a mayúsculas y minúsculas de
arrayJoinpara compatibilidad con PostgreSQL (en forma de llamada de función). #105124 (Alexey Milovidov).
- La barra de progreso de
clickhouse-clientahora muestra el uso de disco de los datos temporales (p. ej., para ordenación externa, aggregation o JOIN) junto a la RAM, incluido un desglose por host para las consultas distribuidas. #105190 (Alexey Milovidov).
- Se añadió
system.predicate_statistics_log, un nuevo log muestreado de la selectividad de los filtros de predicado y de la poda de gránulos de índice de MergeTree por consulta. Está deshabilitado de forma predeterminada; actívelo mediante la configuración del servidor
predicate_statistics_sample_rate. Es necesario para las recomendaciones automáticas de índices y proyecciones. #98727 (Yarik Briukhovetskyi).
- Permite omitir el segmento local con una tabla ausente cuando
skip_unavailable_shardsestá habilitado. #100141 (Alexey Milovidov).
- Añade advertencias al iniciar (visibles en
system.warnings) cuando se está resincronizando un arreglo mdraid de Linux o este se encuentra en estado degradado, ya que ambas situaciones pueden afectar al rendimiento de E/S del disco o indicar fallos de disco. #100941 (Alexey Milovidov).
- Las UDFs de WASM ahora aparecen en
system.functionscon las columnas
origin(
WasmUserDefined),
syntax,
argumentsy
returned_valuecorrectas, rellenadas a partir de sus metadatos de tipos de ClickHouse. Antes faltaban o aparecían duplicadas con un origen incorrecto. #101053 (Vasily Chekalkin).
- La table function
generate_seriesahora admite valores negativos de step para generar secuencias descendentes; por ejemplo,
SELECT * FROM generate_series(99, 0, -1). #101056 (Alexey Milovidov).
- Corrige las excepciones
Context has expiredque generaban algunas funciones (
dotProduct,
formatRow,
structureToCapnProtoSchema/
structureToProtobufSchema, funciones definidas por el usuario) al usarse en rutas de ejecución diferida, como expresiones
DEFAULT/
MATERIALIZEDy configuraciones del motor de tabla, asegurando que esas funciones conserven una referencia fuerte al contexto cuando sea necesario. #101109 (Alexey Milovidov).
- Corrige errores lógicos espurios
Cache limits violateden prioridades creadas con límites cero (como la prioridad de filesystem cache por consulta que se usa cuando
enable_filesystem_query_cache_limitestá activado). #101428 (Alexey Milovidov).
- Detecta automáticamente la región de los endpoints
s3express. #101520 (Pradeep Chhetri).
- Añade soporte para IDs de campo en archivos de datos al escribir en
Iceberg. Cierra #102322. #102362 (Konstantin Vedernikov).
- El panel izquierdo de la interfaz web (
play.html) ahora se desplaza de forma independiente, permanece visible al desplazarse por la página y, al hacer clic en una tabla, lleva al área de consulta. #102498 (Alexey Milovidov).
- Permite abrir la interfaz de Play en una pestaña nueva mediante Ctrl/Cmd/Shift+clic o clic central sobre el logotipo de ClickHouse en el panel izquierdo. #102501 (Alexey Milovidov).
- Nuevas métricas para rastrear la memoria utilizada por las claves primarias de las proyecciones y la granularidad del índice de las proyecciones en todas las tablas. #102587 (Narasimha Pakeer).
- Aplica
max_network_bandwidth_for_usery
max_network_bandwidth_for_all_usersa las lecturas y escrituras en sistemas de archivos remotos. #103080 (Azat Khuzhin).
- Mejora la resiliencia de las copias de seguridad cuando las vistas materializadas actualizables se refrescan constantemente, tomando decisiones basadas en el estado de las tablas de la instantánea en lugar de en un estado global. #103384 (Nikita Mikhaylov).
SELECT * FROM system.databasesahora siempre muestra las bases de datos de los catálogos de lago de datos, independientemente de la configuración
show_data_lake_catalogs_in_system_tables. Antes estaban ocultas de forma predeterminada, lo que no era coherente con
SHOW DATABASES, que siempre las mostraba. #103444 (Alsu Giliazova).
- Alinea en el código el valor predeterminado de la configuración del servidor
concurrent_threads_soft_limit_ratio_to_corescon el valor incluido en
config.xml(
2), para que el scheduler predeterminado de hilos concurrentes
max_min_fairlimite los hilos de procesamiento de consultas a 2x núcleos desde el inicio, incluso cuando no se use el
config.xmldistribuido. #103446 (Alexey Milovidov).
- Mejora la robustez del sanitizador en casos límite del parser y de funciones de cadenas: maneja entradas vacías en
getURLScheme, evita la aritmética con punteros nulos en las comprobaciones de
max_query_sizede
Lexer::nextTokeny corta la evaluación de subsecuencias UTF-8 en haystacks vacíos antes de decodificar. #103489 (Yakov Olkhovskiy).
- Se mejoró la corrección de la inferencia de monotonicidad para
divide(0, x)e
intDiv(0, x): antes, las funciones se marcaban incondicionalmente como monotónicas, pero
0 / xno es monotónica en ningún rango que incluya 0 porque
0 / 0no está definido (
NaN/
Infpara
divide, excepción de división por cero para
intDiv). Esta suposición incorrecta hacía que
KeyCondition::applyMonotonicFunctionsChainToRangeprodujera rangos con
left > right, lo que provocaba un
LOGICAL_ERROR
Invalid binary search result in MergeTreeSetIndexen compilaciones de depuración cuando una expresión
IN/
NOT INsobre la primary key envolvía la clave en
divide(0, key)o
intDiv(0, key). Las compilaciones de release no se vieron afectadas: la aserción está condicionada por
#ifndef NDEBUG. #103621 (Groene AI).
- Se reemplazaron las métricas asíncronas
HTTPConnectionPool*TCP{Rcv,Snd}BufBytes_{p50,p75,p90,p95}por un histograma basado en buckets
http_pool_tcp_buf_bytes(labels
group,
direction) en
system.histogram_metrics. Se conservan las métricas asíncronas totales por grupo. #103704 (Sema Checherinda).
- Los server settings
{disk,storage,http}_connections_{rcvbuf,sndbuf}ahora se muestran como modificables sin reinicio en
system.server_settings. Sus values pueden actualizarse mediante
SYSTEM RELOAD CONFIG; la ruta de aplicación en runtime ya existía desde #100478. #103772 (Sema Checherinda).
- Se añadió soporte para símbolos resueltos (
Array(String)) en
flameGraph. #103816 (Azat Khuzhin).
- El client de la CLI ahora puede especificar
<rainbow_parentheses>false</rainbow_parentheses>en su configuración en entornos donde los colores del terminal interfieren con los paréntesis (de forma similar,
clickhouse formatahora tiene
--no_rainbow_parentheses). #103851 (Larry Snizek).
- Se corrigió la búsqueda UTF-8 sin distinción entre mayúsculas y minúsculas de
MultiVolnitskyrevirtiendo inserciones parciales de
putNGramen caso de fallo y cambiando los needles fallidos a buscadores de fallback, para evitar estados inconsistentes. #103864 (Yakov Olkhovskiy).
- Se implementó
sched_getcpumediante
rseqTLS en musl con compatibilidad con glibc. #104016 (Azat Khuzhin).
- Una vista materializada actualizable replicada en modo APPEND ya no se actualizará dos veces si la connection con ZooKeeper se pierde brevemente durante la actualización. #104051 (Michael Kolupaev).
- Se permite que las tablas Distributed sin una lista explícita de columnas validen las claves de sharding con respecto a la structure inferida de la tabla remota. #104111 (Yue).
- Se corrigió REST catalog con la path
Azure
abfss. #104120 (Konstantin Vedernikov).
- Se respetan los ajustes de authentication
role_arny
role_session_nameen el client de snapshots S3 de Keeper, lo que permite que las cargas de snapshots usen autenticación basada en STS
AssumeRole. #104140 (Alexey Milovidov).
- Corrige una fuga de memoria al ejecutar consultas con CTE
MATERIALIZED. #104153 (Alexey Milovidov).
- Corrige la excepción de
lowerUTF8/
upperUTF8al procesar grandes conjuntos de datos no ASCII (p. ej., durante la creación de índices de texto) en los que el búfer de salida acumulado superaría los 2 GiB; rechaza las filas individuales excesivamente largas con un error claro. #104229 (Shaohua Wang).
- Refuerza la carga de estadísticas de columnas de MergeTree frente a fallos transitorios de E/S para evitar que se desactiven permanentemente las optimizaciones basadas en estadísticas para las partes afectadas. #104372 (zoomxi).
INSERT INTO ... SELECT FROM input(...)ya no requiere el privilegio
CREATE TEMPORARY TABLE. #104470 (Alexey Milovidov).
- Se añadió una nueva configuración de MergeTree,
concurrent_part_removal_threshold_for_remote_disk(valor predeterminado:
16), que se usa en lugar de
concurrent_part_removal_thresholdcuando al menos una de las partes que se va a eliminar está almacenada en un disco remoto. El umbral anterior de
100podía hacer que
DROP TABLEy otras operaciones de eliminación de partes en backends de object storage se quedaran bloqueadas durante decenas de segundos porque las eliminaciones se realizaban en serie, aunque cada una implicaba una ida y vuelta de red independiente. La nueva configuración hace que la ruta de eliminación en paralelo se active mucho antes en el almacenamiento remoto, sin cambiar el comportamiento en disco local. #104676 (Groene AI).
- La nueva configuración
defer_partition_pruning_after_final(valor predeterminado:
1) hace que el comportamiento introducido en la versión 26.3 de omitir la partition pruning bajo
FINALpase a ser opcional. Establécela en
0para restaurar la partition pruning anterior a la 26.3, sustancialmente más rápida en cargas de trabajo de registros de eventos donde las filas con la misma PK no pueden abarcar particiones.
compatibility = '26.2'la cambia a
0automáticamente. #104705 (Nikita Fomichev).
- Corrige que
intExp2devolviera resultados incorrectos para entradas fuera de rango (desplazamientos
>= 64bajo JIT, y enteros con magnitud superior a
INT_MAXen ambas rutas de código). #105054 (Raúl Marín).
- Pone entre comillas los argumentos del shell construidos a partir de opciones de CLI y de la entrada analizada en
clickhouse instally
clickhouse git-importpara que las rutas, los nombres de usuario/grupo y los hash de commit que contienen espacios en blanco o metacaracteres del shell se manejen correctamente. #105232 (Raúl Marín).
- El table engine
Aliasya no es experimental y está disponible sin la configuración
allow_experimental_alias_table_engine. #103488 (Alexey Milovidov).
- Se añadió la opción
--queries-formata
clickhouse-benchmarkpara elegir entre el formato de entrada predeterminado, con una consulta por línea y tabulaciones escapadas (
tsv), y el análisis de la entrada estándar como un script con varias consultas separadas por
;(
script). #99972 (Aleksandr Musorin).
- Los operadores de tuplas por elemento
tuplePlus,
tupleMinus,
tupleMultiply,
tupleDivide,
tupleModulo,
tupleIntDivy
tupleIntDivOrZeroahora son variádicos y aceptan dos o más tuplas del mismo tamaño, aplicándose elemento por elemento como un left fold. Antes aceptaban exactamente dos argumentos. #104659 (Aruj Bansal).
- Se añadió una nueva interfaz web integrada en
/processors-profileque visualiza el pipeline de cualquier consulta
SELECTanterior como un mapa de calor, a partir de
system.query_logy
system.processors_profile_log. Cada procesador se colorea según su
elapsed_usy muestra estadísticas por procesador (filas, bytes, tiempos de espera) al pasar el cursor. #104614 (Nikita Mikhaylov).
- La configuración
query_plan_use_logical_join_step(y su alias
query_plan_use_new_logical_join_step) ahora está obsoleta y no tiene ningún efecto; el paso lógico de JOIN se usa siempre. #104017 (Vladimir Cherkasov).
- El campo
useren
play.htmly en las demás páginas web integradas (
dashboard.html,
jemalloc.html,
merges.html,
binary.html,
webterminal.html) ya no se rellena previamente con el texto literal
default. Ahora muestra una sugerencia de marcador de posición
usery está vacío de forma predeterminada. Cuando se deja vacío, la página no envía un parámetro de URL
user=(y el JSON de autenticación de WebTerminal omite el campo
user), por lo que el servidor aplica su comportamiento habitual y recurre al usuario
default; además, las credenciales HTTP proporcionadas a través de otros canales (
X-ClickHouse-User, HTTP Basic, configuración
<handler><user>por handler) ya no se sobrescriben. #105254 (Alexey Milovidov).
- Lector
ORC: se desacopla la lectura basada en offsets (
readBigAt) de
use_prefetch, para que los datos codificados con EC en
HDFSpuedan leerse correctamente incluso cuando
use_prefetch = false(por ejemplo, con Gluten). #103348 (zhanglistar).
- Los archivos descargados desde
play.htmlcon el formato
CSVWithNamesahora usan la extensión de archivo
.csv. #103737 (JackFielding).
- Se añadió más validación de entrada para el catálogo BigLake. #105117 (Konstantin Vedernikov).
- Corrige el formato inconsistente al recordar si una expresión estaba entre paréntesis. #92340 (Alexey Milovidov).
- Corrige la comparación correcta entre los tipos Decimal y Float. #94293 (zoomxi).
- Permite argumentos posicionales en consultas distribuidas. #94359 (simonmichal).
- Corrige un fallo de aserción en
DatabaseCatalog::updateDependenciesal eliminar y volver a crear una vista materializada con el mismo nombre; también corrige la pérdida silenciosa de dependencias de vistas durante
RENAME TABLEo
EXCHANGE TABLEScuando las dependencias referenciales estaban vacías. #98779 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió una interrupción del servidor (fallo de aserción en
DatabaseCatalog::getTableImpl) que se producía al crear una tabla mediante
ON CLUSTERcon un UUID idéntico al de una base de datos existente. #98861 (xiaohuanlin).
- Se corrigió el uso de índices de omisión en lecturas de datos (con la configuración
use_skip_indexes_on_data_readhabilitada) y en patch parts existentes creados por actualizaciones ligeras. #99543 (Alexey Milovidov).
- Corrige la excepción “Not-ready Set” cuando un filtro con
IN (subquery)es movido a PREWHERE por el optimizador de consultas. #100375 (Alexey Milovidov).
- Corrige el error “Cannot find column” al combinar
ADD COLUMNcon
RENAME COLUMNen una sola instrucción
ALTER TABLE. #100387 (Alexey Milovidov).
- Corrige las vistas con operadores
UNIONy
INTERSECT/
EXCEPTmixtos que devolvían resultados incorrectos después de
DETACH/
ATTACHo de reiniciar el servidor. #100390 (Alexey Milovidov).
- Corrige la excepción “Trying to execute PLACEHOLDER action” que podía producirse durante pruebas de estrés con el AST fuzzer cuando aparecía una subconsulta correlacionada en una cláusula IN. #100398 (Alexey Milovidov).
- Corrige una excepción de error lógico al insertar en una tabla Iceberg con una columna
Dateparticionada por transformaciones
year,
montho
day. #100404 (Alexey Milovidov).
- Corrige el uso de un índice de omisión con datos incompatibles después de que
ALTER TABLE MODIFY COLUMNcambie el tipo de la columna, lo que podía provocar fallos del servidor en compilaciones con sanitizador o resultados de consulta incorrectos. #100526 (Alexey Milovidov).
- Corrige la filtración de credenciales en
query_logpara las funciones de tabla
paimonCluster,
paimonS3Cluster,
paimonAzureClustery
deltaLakeS3. #100529 (JIaQi Tang).
- Corrige que
DROP TABLEen tablas con motor Kafka pudiera quedar bloqueado indefinidamente debido a un interbloqueo en
rd_kafka_consumer_close. #100604 (Alexey Milovidov).
- Sustituye la lista
source_table_enginescodificada de forma fija por una búsqueda en tiempo de ejecución mediante
StorageFactoryy
DatabaseFactory. Añade
source_access_typea
DatabaseFactory::EngineFeaturespara que
CREATE DATABASEcon motores de origen (PostgreSQL, MySQL, S3, etc.) requiera los mismos permisos de origen que
CREATE TABLE. Corrige el fallo de
GRANT TABLE ENGINE ON *con
table_engines_require_grant=false. Cierra #71544. #100746 (pufit).
- Corrige un fallo del servidor al leer desde una tabla cuya columna
ALIAScontenía una subconsulta correlacionada anidada dentro de una llamada a función (p. ej.,
ALIAS toString(intDivOrZero(x, (SELECT ...)))).
CREATE TABLEy
ALTER TABLEahora rechazan cualquier subconsulta, a cualquier profundidad, en expresiones de columna
DEFAULT/
ALIAS/
MATERIALIZEDcon
THERE_IS_NO_DEFAULT_VALUE. Antes, la validación superficial aceptaba subconsultas anidadas, por lo que el caso correlacionado provocaba un fallo en tiempo de lectura y el caso anidado no correlacionado parecía funcionar, pero podía dar lugar a comportamientos inesperados; ahora ambos se rechazan en tiempo de DDL. #100753 (Groene AI).
- Se corrigió un fallo del servidor (
Logical error: Bad cast from type DB::FunctionNode to DB::ColumnNode) que podía producirse al usar consultas con subconsultas correlacionadas en tablas que tienen definiciones
CONSTRAINT ... ASSUME, cuando están habilitadas las settings
optimize_substitute_columnsy
convert_query_to_cnf. #100756 (Groene AI).
- Corrige una excepción que podía producirse al insertar una fila en una columna JSON cuando la fila introducía un nuevo campo dinámico junto con un campo tipado con un valor incompatible, y la columna se usaba posteriormente como clave de GROUP BY. #100758 (Jimmy Aguilar Mena).
- Corrige que la planificación de IO de la carga de trabajo se omitiera silenciosamente para escrituras en S3 o almacenamiento de objetos que pasan por la ruta
DiskObjectStorageTransaction(usada por los discos
s3_with_keepery explícitamente cuando
use_fake_transaction=false). Antes, las escrituras de INSERT en tablas MergeTree sobre esos discos ignoraban la limitación de
CREATE RESOURCE/
CREATE WORKLOADporque el enlace del recurso nunca se inyectaba en
WriteSettingspara la ruta de escritura transaccional. #100777 (JIaQi Tang).
- Corrige una colisión de caché de esquema compartida entre
Protobufy
ProtobufList: leer primero un mensaje como
FORMAT Protobufy luego como
FORMAT ProtobufListpodía fallar porque
ProtobufListforzaba el esquema en caché a su forma de sobre.
ProtobufListahora recurre al tipo de mensaje almacenado en caché cuando no hay ningún esquema de sobre disponible. #100849 (Callum Cooper).
- Corrige un desbordamiento de búfer en el montón en el puente Rust CXX debido a una incompatibilidad de ABI de
std::exception. #100931 (Azat Khuzhin).
FunctionVariantAdaptorahora lanza
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENTcuando todas las alternativas de
Variantson incompatibles con una función, en lugar de devolver silenciosamente
Nullable(Nothing). Antes, un predicado
WHERE function(variant_col)en el que ningún tipo alternativo era compatible devolvía 0 filas sin error, mientras que el contexto equivalente de
SELECTya lanzaba correctamente la excepción. #100939 (Vasily Chekalkin).
TRUNCATE ALL TABLESya no falla cuando la base de datos contiene vistas. #100943 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la optimización
optimize_rewrite_array_exists_to_haspara que maneje correctamente los casos con tipos incompatibles (p. ej., Date frente a String) y se volvió a habilitar de forma predeterminada. #100944 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la prioridad de la configuración de S3 para que la configuración de disco de
storage_configurationprevalezca sobre la sección global
<s3>, y la configuración a nivel de usuario/perfil/consulta prevalezca sobre ambas. #100975 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la serialización dispersa, que perdía el signo del cero negativo (-0.0) en columnas BFloat16, Float32 y Float64. #100983 (Takumi Hara).
- Se corrigieron dos errores en el parser de geometría WKT usado al leer archivos GeoParquet y Arrow codificados en WKT: las geometrías
MULTILINESTRINGse analizaban incorrectamente como
Polygon(lo que provocaba una excepción en las columnas tipadas y corrupción silenciosa de datos en columnas
Geometrymixtas), y una cadena WKT malformada sin palabra clave de tipo desencadenaba un comportamiento indefinido en lugar de un error claro. #100997 (Vasily Chekalkin).
- Se corrigieron las consultas
grouping/
GROUPING SETSen tablas distribuidas con un solo segmento que fallaban con “Method executeImpl is not supported for ‘grouping’ function”. #101030 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió
LOGICAL_ERROR“Column identifier is already registered” en el planificador, que podía producirse cuando la misma expresión de tabla se procesaba varias veces. #101048 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción LOGICAL_ERROR “Column identifier is already registered” cuando se usa la configuración
additional_result_filtercon consultas UNION o EXCEPT. #101051 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un fallo del servidor (Logical error: Bad cast from ColumnVector to ColumnNullable) al usar
* APPLYcon funciones de agregación y
group_by_use_nulls=1con GROUPING SETS, ROLLUP o CUBE. #101062 (Groene AI).
- Se corrigió un bucle infinito cuando
input_format_csv_skip_first_lineso
input_format_tsv_skip_first_linessupera el número de líneas del archivo. #101111 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un acceso fuera de límites en la optimización de materialización diferida que podía provocar una excepción en builds de depuración. #101144 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la inferencia de tipos en CTE recursivas: los tipos de columna ahora se amplían iterativamente mediante
getLeastSupertypeentre las partes no recursiva y recursiva del
UNION ALLhasta converger, lo que evita el desbordamiento de enteros en expresiones como
x + 1. #101155 (Alexey Milovidov).
- Se limitó la configuración del tamaño de bloque de compresión de MergeTree (max_compress_block_size, min_compress_block_size, marks_compress_block_size, primary_key_compress_block_size) a 256 MiB para evitar fallos del servidor cuando se establecen valores extremos mediante CREATE TABLE SETTINGS. #101159 (Groene AI).
- Corrige un fallo LOGICAL_ERROR en
QueryAnalyzer::resolve()cuando una ROW POLICY usa una subconsulta escalar en su cláusula
USING(p. ej.,
USING (SELECT 1)). Cierra #100695. #101263 (Groene AI).
- Corrige un comportamiento indefinido en
MergeTreeDataPartWriterCompact::cancelcuando falla la asignación de un stream. #101292 (Alexey Milovidov).
- Corrige un caso en el que no se incluía la timezone durante la asignación en la sentencia ALTER. Cierra #101328. Relacionado: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/100647. #101403 (Yarik Briukhovetskyi).
- Corrige un fallo del server (LOGICAL_ERROR) en consultas INSERT SELECT con ORDER BY ALL cuando el pipeline de SELECT produce múltiples streams. #101443 (Groene AI).
- Corrige resultados incorrectos de consultas causados por el reordenamiento de join al mover un filtro de INNER JOIN (que solo hace referencia al lado preservado de un outer join) a la cláusula ON del outer join. #101504 (Vladimir Cherkasov).
- Omite aplicar materialización diferida a planes con arrayJoin, ya que esto podía hacer que no se respetara el límite. Cierra #101608. #101644 (Vladimir Cherkasov).
- Corrige resultados incorrectos en consultas JOIN cuando la optimización
mergeFilterIntoJoinConditiondescartaba silenciosamente una condición de igualdad en WHERE con tipos incompatibles. #101652 (Xiaozhe Yu).
- Corrige que la pista de prueba
errorno funcionara para errores de sintaxis/análisis: antes,
-- { error SYNTAX_ERROR }en una consulta malformada fallaba con “Expected server error” en lugar de coincidir con el error de análisis del lado del client. #101675 (Groene AI).
- Corrige que
INTO OUTFILE ... TRUNCATEno usara realmente el renombrado atómico: la escritura se hacía directamente en el archivo original en lugar de en un archivo temporal, por lo que, si la consulta fallaba, se destruía el contenido original. Ahora los datos se escriben en un archivo temporal y solo se renombran si la operación finaliza correctamente. #101884 (Pablo Marcos).
- Corrige una excepción
Unsupported DeltaLake type: varchar(n)al leer tablas Delta Lake cuyo schema contiene tipos de columna varchar(n) o char(n). Estos tipos ahora se asignan a String, en consonancia con cómo el protocolo Delta Lake los almacena como matrices de bytes simples en Parquet. #101973 (Flavio Malavazi).
- Corrige una pérdida silenciosa de datos al leer archivos tar desde S3 con
schema_inference_mode=uniony schemas de Parquet heterogéneos: la caché de metadatos de Parquet reutilizaba incorrectamente los metadatos del primer archivo para todos los archivos posteriores del archivo tar. #101990 (Ahaan Limaye).
- Corrige un fallo del server (LOGICAL_ERROR) al ejecutar ALTER TABLE UPDATE/DELETE en tablas Iceberg cuando no se había hecho ningún SELECT o INSERT previo en la tabla durante el mismo lifetime del server. #102113 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un posible crash cuando se ejecuta una consulta ALTER en tablas de una base de datos en memoria (p. ej., tablas temporales). #102360 (Den Kalantaevskii).
- Se corrigió que
formatQueryprodujera grants duplicados como
GRANT FILE ON *.*, FILE ON *.* TO xen lugar de
GRANT FILE ON *.* TO xal dar formato a grants READ/WRITE retrocompatibles sobre la misma source. #102411 (Groene AI).
- Se corrige la pérdida de paralelismo en la agregación después de consultas read-in-order cuando
max_streams_to_max_threads_ratioes mayor que 1. #102467 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un crash (
LOGICAL_ERROR: Unknown virtual column) al seleccionar subcolumns (como
.nullpara Nullable,
.size0para Array, elementos de Tuple o keys/values de Map) desde una tabla con el engine Buffer. #102470 (Groene AI).
- Se corrige la excepción “Cannot fold actions for projection” en la optimización de reordenación de join cuando un LEFT/RIGHT JOIN con
join_use_nullsse combina con otros joins que involucran más de dos tablas. #102516 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un overflow silencioso en operaciones escalares pointwise sobre numericIndexedVector (p. ej.,
numericIndexedVectorPointwiseAdd) cuando el escalar está fuera de rango. Estas entradas ahora generan
INCORRECT_DATAen lugar de devolver valores corruptos. #102546 (FriendLey).
- Se corrige el formato inconsistente del AST para INSERT con SAMPLE y OFFSET a nivel de consulta. Cierra #102523. #102547 (zoomxi).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERRORen
groupConcatal deserializar un estado malformado de aggregate function. #102558 (Christoph Wurm).
- Ya no se acepta contenido no válido al final de los valores CSV de Time64 con
input_format_csv_use_default_on_bad_values=0. Cierra #102490. #102596 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se corrige la excepción UNKNOWN_ELEMENT_OF_ENUM al insertar el valor predeterminado en una JSON column con paths tipados como Enum. Cierra #102359. #102687 (Pavel Kruglov).
- Se corrige la corrupción de columns_substreams.txt al renombrar columnas en algunos casos. Cierra #102259. #102689 (Pavel Kruglov).
- Se corrige la inserción en el tipo de dato Time durante el parsing de JSON. Cierra #102016. #102690 (Pavel Kruglov).
- Se corrige la codificación hexadecimal de la muestra de contenido en nombres de archivo de schema en caché. Cierra #101904. #102703 (Pavel Kruglov).
- Se corrigió una infracción del orden de clasificación (
crashen debug, corrupción silenciosa de datos en release) durante la operación de
mergede
SummingMergeTreecuando la clave
ORDER BYes una expresión
hashsobre una columna
Float32que contiene valores NaN de señalización. #102791 (Groene AI).
- Se hicieron cancelables mediante
KILL QUERY
DETACH DATABASE ... SYNCy otras operaciones que llaman a
waitDetachedTableNotInUse, y se hizo que respondieran al apagado del server, evitando bloqueos indefinidos cuando una consulta concurrente mantiene una referencia a una tabla. #102804 (Antonio Andelic).
- Se corrigió un posible resultado incorrecto de
ANY RIGHT JOIN. #102893 (Nikita Taranov).
- Se corrigió un problema por el que las solicitudes a S3 fallaban con
ios_base::clear: unspecified iostream_category erroren lugar de reintentarse, debido a que
BufferedStreamBuf::flushBufferde Poco no manejaba escrituras cortas desde la capa de socket. #102894 (Sema Checherinda).
- Se corrigió el fallo de la función de tabla
input('auto')a través de la interfaz HTTP en consultas INSERT SELECT. #102902 (Miсhael Stetsyuk).
- Se deshabilitó la optimización trivial de LIMIT con row policies/additional_table_filters (para permitir el análisis paralelo de índices). #102921 (Azat Khuzhin).
- Se ocultó la clave secreta en la función SQL
HMAC. Corrige #102927. #102997 (Mikhail f. Shiryaev).
- Se corrigió la excepción
MULTIPLE_EXPRESSIONS_FOR_ALIASgenerada en consultas distribuidas que hacen referencia varias veces a la misma llamada a
quantile(por ejemplo, en
SELECT,
HAVINGy
ORDER BY) con
optimize_syntax_fuse_functionshabilitado. #103014 (tanner-bruce).
- Se corrige un caso detectado por CI en el que se pasaba un set no preparado cuando el filtro depende de la columna del lado izquierdo. Cierra #102966. #103029 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se corrige
castOrNulla JSON en algunos casos. Cierra #101818. #103036 (Pavel Kruglov).
- Se corrigió un problema por el que
SELECT DISTINCTdevolvía silenciosamente resultados incompletos cuando una proyección de agregación coincidía con la consulta y algunas partes de la tabla no tenían datos de proyección (por ejemplo, la proyección se añadió a una tabla que ya contenía datos y no se ejecutó
MATERIALIZE PROJECTION). Cierra #102951. #103052 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrigió la excepción
TOO_FEW_ARGUMENTS_FOR_FUNCTIONcuando un predicado
WHEREcomo
AND(OR(A, A), A)se reduce a un único argumento de nivel superior durante la extracción de expresiones comunes en el analizador. #103072 (Peng).
- Corrige un error lógico
Function writeSlice expects same column types for GenericArraySlice and GenericArraySinkque se producía al evaluar
if/
ifNullsobre tuplas, mapas o arrays que contenían un elemento
QBit.
ColumnQBit::structureEqualscomparaba incorrectamente la tupla interna de una columna
QBitcon el envoltorio externo de la otra, por lo que columnas
QBitestructuralmente idénticas se reportaban como diferentes. #103084 (Groene AI).
- Hace que
DETACH DATABASEcon
database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronouslyrespete
KILL QUERYen lugar de quedar bloqueado indefinidamente cuando se mantiene una referencia a una tabla. #103095 (Alexey Milovidov).
- Corrige un segfault al eliminar un módulo WASM usando un predicado que no es un identificador (por ejemplo,
WHERE 1=1). #103101 (Joe Redfern).
- Corrige una ruptura de compatibilidad con versiones anteriores por la que clientes antiguos fallaban con
UNEXPECTED_PACKET_FROM_SERVERal insertar en un servidor más reciente mediante
remote()o tablas distribuidas, causada por una llamada incondicional a
sendProgressal final de
processInsertQuery. #103148 (Sema Checherinda).
- IN con un segundo argumento de tipo tuple no constante no debe aplicar CAST a los elementos de la tuple reduciéndolos al tipo del lado izquierdo, ya que esto puede provocar overflow. Cierra #103055. #103169 (Yarik Briukhovetskyi).
- Corrige el uso de un valor no inicializado en una función del protocolo. #103187 (Pavel Kruglov).
- Corrige
LOGICAL_ERROR(
Bad cast … to ColumnLowCardinality) durante el análisis de índices de MergeTree cuando una cláusula
WHEREcompara una columna clave
LowCardinalitycon una constante convertida a un tipo que contiene
LowCardinalityanidado (por ejemplo,
Variant(LowCardinality(Date), String)). #103211 (Groene AI).
- Corrige
Logical error: 'index < bucket_count'en la familia de funciones de agregación
timeSeries*ToGrid(por ejemplo,
timeSeriesResampleToGridWithStaleness,
timeSeriesChangesToGrid,
timeSeriesResetsToGrid,
timeSeriesRateToGrid) cuando se llamaba con parámetros de timestamp extremos que provocarían overflow en la aritmética con signo de 64 bits durante el cálculo del número de buckets. También limita el número total de buckets de la cuadrícula a 16 millones para evitar asignaciones accidentales de grandes cantidades de memoria a partir de entradas maliciosas. #103223 (Groene AI).
- Corrige la excepción
Logical error: 'Port is already connected'durante la expansión de la pipeline en la ruta
FINALdiferida para
ReplacingMergeTree. El error afectaba a las consultas con
query_plan_optimize_lazy_final = 1cuando
ReadFromMergeTree::initializePipelineinsertaba transformaciones internas (por ejemplo, un
Resize) que conectaban entre sí los procesadores de la sub-pipeline, lo que hacía que
LazyUnorderedReadFromMergeTreeSource::expandPipelineintentara conectar puertos de salida que ya estaban conectados. #103230 (Groene AI).
- Corrige resultados incorrectos de
LIMIT BYy
DISTINCTcuando la entrada es un
UNION ALLde subconsultas ordenadas. El optimizador del plan de consulta trataba incorrectamente esa unión como si estuviera ordenada globalmente, lo que provocaba que se devolvieran filas adicionales. #103231 (Nihal Z. Miaji).
- Corrige un posible fallo durante el cálculo de estadísticas en el tipo Map con replicación diferida. Cierra #102390. #103273 (Pavel Kruglov).
- Corrige una carrera de dato en las fuentes de diccionario de ClickHouse, MySQL, PostgreSQL y XDBC, donde
clone() constlee de la misma cadena
invalidate_query_responseen la que
isModified() constescribe. #103277 (Miсhael Stetsyuk).
- Corrige la detección incorrecta de monotonicidad para
Date32. Cierra #101265. #103283 (Yarik Briukhovetskyi).
- Limita a 64 KB las cadenas del paquete TCP Hello previas a la autenticación y añade la configuración de servidor
handshake_timeout_millisecondspara limitar el tiempo total de handshake, evitando que clientes no autenticados consuman memoria en exceso o mantengan hilos ocupados indefinidamente. #103284 (Sema Checherinda).
- Corrige
min_value > max_valueen las estadísticas de Parquet ColumnIndex para columnas String. #103334 (Saurabh Kumar Ojha).
- Corrige el manejo incorrecto de filas NULL para entradas
Nullable(Tuple(...))en
flattenTupley
tupleToNameValuePairs.
flattenTupleahora conserva el mapa nulo externo para que las filas NULL sigan siendo NULL.
tupleToNameValuePairsahora cambia el tipo de valor del resultado a
Nullable(T)cuando es posible si la entrada es
Nullable(Tuple(...)), de modo que las filas NULL produzcan
[('a', NULL), ('b', NULL)]en lugar de
[('a', 0), ('b', 0)]. Cuando el tipo de elemento no puede envolverse en
Nullable(por ejemplo,
Array), se usan valores predeterminados en lugar de NULL. Cierra #103312. #103383 (Nihal Z. Miaji).
- Comprueba si hay datos Dynamic aplanados malformados en Native format. #103392 (Pavel Kruglov).
- Corrige una RPC obsoleta que provocaba que la replicación se quedara bloqueada tras la sincronización del snapshot. #103406 (Seva Potapov).
- Corrige un fallo del servidor por
LOGICAL_ERROR“Cannot pop N rows from X” (en builds de depuración / con sanitizador) al leer un documento BSON malformado que contenía un valor cuyo tipo BSON es incompatible con el tipo de la columna de destino dentro de una columna
Nullable(T)o
Array(Nullable(T)). La fila malformada ahora produce una excepción
ILLEGAL_COLUMNlimpia, como estaba previsto. #103418 (Groene AI).
- Corrige un fallo del servidor en
arrayFilly
arrayReverseFillcuando se aplican a una columna
Array(String)cuya primera fila está vacía junto con una lambda constantemente falsa. El índice
size_tdel bucle de agregación / subarreglo sufría un underflow hasta
SIZE_MAX, lo que luego provocaba una lectura fuera de límites dentro de
ColumnString::doInsertManyFrom. Misma familia de errores que #12263. #103424 (Groene AI).
- Corrige ACCESS_DENIED / UNKNOWN_TABLE en RMV APPEND descendentes con SQL SECURITY DEFINER cuando el EXCHANGE de un RMV REPLACE ascendente cambia la identidad del almacenamiento de destino a mitad de la resolución. #103427 (Alexander Gololobov).
- Pobla la columna
_timea partir de la table function
url. #103437 (Nikita Taranov).
- Corrige una posible lectura fuera de los límites en la ruta de descompresión del codec
ALPal procesar una entrada malformada con un ancho de bits no válido. #103457 (Raufs Dunamalijevs).
- Corrige un error por el que
SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE '<name>' ON CLUSTER ...podía perder el nombre de la caché al dar formato a la consulta, lo que provocaba que los nodos remotos sincronizaran todas las cachés del filesystem en lugar de solo la caché solicitada. #103469 (Asish Kumar).
- Corrige el procesamiento de la ruta codificada en URL en
deltaLakeAzure. Cierra #103509. #103525 (Smita Kulkarni).
- Corrige un uso de memoria después de su liberación en el heap al multiplicar un estado de
AggregateFunctionpor un entero (por ejemplo,
quantilesExactState(...) * N). El bucle de exponenciación por cuadrados fusionaba el estado consigo mismo, lo que no está definido cuando la
mergede la función de agregación reasigna su almacenamiento interno. Cierra STID 0988-40af. #103536 (Groene AI).
- Corrige un raro
LOGICAL_ERROR“Part X intersects previous part Y” que se producía durante el arranque de una tabla
ReplicatedMergeTreecuando dos partes vacías inesperadas en disco tenían rangos de bloques superpuestos, pero sin que una contuviera a la otra. La excepción abortaba el hilo de asociación de la tabla e impedía que la tabla se iniciara. #103537 (Groene AI).
- Corrige
Logical error: Incorrect mark rows for part ...(aserción solo de depuración) que se activaba por mutaciones en tablas
MergeTreecon granularidad de índice no adaptativa (
index_granularity_bytes = 0) cuya última marca de datos estaba incompleta (se reproduce de forma más fiable con
DETACH/
ATTACHseguido de una eliminación ligera
DELETE). #103538 (Groene AI).
- Corrige que
clickhouse-localdevolviera silenciosamente 0 filas al leer desde los pseudoficheros
/procy
/sysmediante la table function
file()(por ejemplo,
SELECT * FROM file('/proc/cpuinfo', 'RawBLOB')). #103548 (Ashrith Bandla).
- Corrige el manejo del argumento
max_string_lengthpara el table engine
GenerateRandom. #103550 (Alex Kuleshov).
- Corrige el enmascaramiento de credenciales anidadas en los logs. #103552 (Vitaly Baranov).
- Corrige la detección de SVE que usaba instrucciones SVE cuando no estaban disponibles. #103568 (Raúl Marín).
- Corrige el análisis de los argumentos de almacenamiento de
GenerateRandom. #103574 (Konstantin Bogdanov).
- Corrige un bucle infinito en
WITH FILLpara datos que empiezan con ±inf. #103580 (Konstantin Bogdanov).
- Se corrige que
JSONExtracten un tipo
Varianttruncara silenciosamente los números JSON fraccionarios. Antes,
JSONExtract('{"x": 3.14}', 'x', 'Variant(Int64, Float64)')devolvía
Int64=3y
JSONExtract('{"x": 3.14}', 'x', 'Variant(String, Int64)')devolvía
Int64=3, perdiendo la parte fraccionaria. Ahora el valor fraccionario se conserva sin pérdida: un miembro
Float64/
Decimallo toma cuando está presente; de lo contrario, un miembro
Stringcaptura el JSON original. Los tipos
Variantque contienen solo miembros enteros (p. ej.,
Variant(Int64, Int32)) y la extracción directa como entero (
JSONExtract(json, 'Int64'),
JSONExtractInt, etc.) no cambian. #103620 (Groene AI).
- Se corrige que
SYSTEM INSTRUMENT REMOVEsin argumentos produjera
std::bad_optional_access(código de error 1001) en lugar de
SYNTAX_ERROR(código de error 62). #103622 (Pablo Marcos).
- Se corrige un error lógico/comportamiento indefinido en la window view
windowIDy
tumblecuando se llamaban con una cadena de zona horaria como tercer argumento. #103641 (Alexey Milovidov).
- El logging del client de S3 ahora trata las respuestas HTTP 400 que incluyen un encabezado x-amz-bucket-region no vacío (región de firma SigV4 incorrecta) como un caso informativo de región incorrecta, con una línea de log más clara en lugar de la ruta genérica de error. El proveedor de credenciales de identidad web de STS se añade a la cadena de credenciales de S3 solo cuando la identidad web está configurada, lo que reduce las advertencias espurias en implementaciones que no la usan. Cierra #99140. #103673 (MeltonSmith).
- Se corrige
SYSTEM SYNC REPLICA <db>.<tbl> IF EXISTSpara que finalice correctamente y sin errores cuando la base de datos no exista, en consonancia con el comportamiento actual para una table inexistente y con el precedente establecido por
DROP TABLE IF EXISTS. Antes, la consulta lanzaba
UNKNOWN_DATABASEpese a
IF EXISTS. Cierra #103629. #103689 (Groene AI).
- Se corrige el error lógico
Arguments of 'plus' have incorrect data typeslanzado por
FunctionBinaryArithmetic::executeImpl2cuando una table
MergeTreetenía
Array(LowCardinality(...))en su clave de ordenación y una cláusula
WHEREusaba
plus/
minusentre esa columna y una constante
Arrayde un tipo de elemento distinto.
KeyCondition::getMonotonicityForRangeahora elimina
LowCardinalityde forma recursiva antes de invocar el despacho numérico interno. #103701 (Groene AI).
- Se corrige una condición de carrera al redimensionar dinámicamente la cache en 26.1+. #103702 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige un problema por el que los índices de omisión text y bloom_filter en columnas
ALIAScuya expresión contenía una lambda con constantes capturadas (p. ej.,
arrayMap((k, v) -> concat(k, '=', v), mapKeys(m), mapValues(m)))se ignoraban silenciosamente. #103708 (Anton Popov).
- Se corrige que
positiony
positionCaseInsensitivecon un
start_poscercano a
UINT64_MAXse quedaran bloqueados o provocaran un fallo de segmentación debido a un desbordamiento en la aritmética de punteros. #103766 (Raúl Marín).
- Se corrige un comportamiento indefinido al analizar
DateTimecon una parte fraccionaria doble. #103773 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se corrigió una regresión de corrección de datos en 26.x por la que
ify
multiIfcompilados con JIT, con un tipo de resultado
Decimaly un literal no
Decimal(entero o de coma flotante) en una rama, devolvían silenciosamente un valor
10^scaledemasiado pequeño. La ruta lenta (sin JIT) no se veía afectada. Solución temporal en las versiones afectadas:
SET compile_expressions = 0. #103809 (Groene AI).
- Corrige el reenvío del tokenizer desde el text index a las funciones compatibles. #103826 (Elmi Ahmadov).
- Corrige resultados incorrectos de
numbers,
generate_seriesy fuentes similares que respetan rangos cuando la cláusula
WHEREusa
INo
NOT INsobre una tupla cuyos elementos se deduplican en una única columna clave (por ejemplo,
WHERE tuple(number, number) NOT IN (tuple(1, 2))). Cierra #103660. #103835 (Groene AI).
- Mantiene el pico real de memoria del hash join con spilling automático por debajo de
max_bytes_before_external_join. Antes, la preasignación basada en estadísticas, el redimensionamiento in situ de la hash table y los buckets en memoria sin límite de
GraceHashJoinpodían hacer que la consulta superara el límite configurado y provocara
MEMORY_LIMIT_EXCEEDED. #103838 (Alexey Milovidov).
- Corrige un bloqueo durante el cierre de
clickhouse-localcuando hay logs del sistema configurados (como
text_logo
filesystem_cache_log).
SystemLogs::flushImplllamaba a
BaseDaemon::instance().flushTextLogs(), que lanza
std::bad_castfuera de
clickhouse-server, y dejaba los hilos de guardado en ejecución hasta que
pthread_cond_destroybloqueaba la destrucción de las colas de logs del sistema. #103874 (Alexey Milovidov).
- Rechaza las consultas CTE
MATERIALIZEDcuyo body se resuelve en distintos tipos de columna inferidos según la referencia, con un error claro
TYPE_MISMATCHen lugar de hacer que el server falle con un
Bad cast
LOGICAL_ERROR. Esto ocurría cuando el body del CTE hacía referencia a identificadores de un ámbito externo (por ejemplo, un alias de la proyección de la subconsulta llamante) que se expandían en línea como constantes distintas para cada referencia. #103879 (Groene AI).
- Corrige un uso de valor no inicializado en los optimizadores del query plan de conversión de JOIN (
tryConvertAnyOuterJoinToInnerJoin,
tryConvertAnyJoinToSemiOrAntiJoin) cuando el filtro sobre un
ANY
OUTER
JOINcontiene una función no determinista como
rand,
nowo
rowNumberInAllBlocks. El optimizador ya no intenta plegar constantes en esos filtros y deja el JOIN sin cambios, lo que también evita conversiones incorrectas a
INNER/
SEMI/
ANTI JOINque podían descartar filas silenciosamente. #103880 (Groene AI).
- Corrige un uso de memoria tras su liberación en
StorageKafka2que podía hacer que el server fallara cuando se sustituye una session de Keeper mientras el consumer mantiene bloqueos efímeros de partición de tópico. #103890 (Groene AI).
- Se corrigió un
LOGICAL_ERROR“Primary key type mismatch” lanzado al hacer JOIN de una tabla
EmbeddedRocksDBmediante
JOIN ... USING (key)con una subconsulta cuya columna clave tiene un tipo distinto (por ejemplo,
Nullable(UInt64),
Int64,
Decimal) al de la primary key del almacenamiento. El planner ahora descarta
DirectKeyValueJoincuando hay incompatibilidad de tipos y recurre a
HashJoin, que gestiona la conversión de tipos. #103928 (Groene AI).
SET max_threads = DEFAULT(y lo mismo para
max_final_threadsy
max_parsing_threads) ya no pierde el estado
auto. Anteriormente, después de restablecer una de estas configuraciones,
system.settingsmostraba el recuento de núcleos resuelto (p. ej.,
32) en lugar de
'auto(32)', y el servidor se comportaba como si el valor se hubiera fijado explícitamente. #103991 (Groene AI).
- Corrige
SIZES_OF_ARRAYS_DONT_MATCHal leer columnas
AggregateFunction(topK(N), String)cuyo
alpha_sizepersistido había aumentado debido a un ciclo de deserialize+serialize anterior a la versión 25.12. #104002 (Raúl Marín).
- Se corrigió una vulnerabilidad de inyección SQL en dictionary sources de PostgreSQL, Cassandra y XDBC: las claves de tipo cadena que contenían comillas simples se escapaban con
\'(barra invertida), que estos backends interpretan como una barra invertida literal en lugar de una secuencia de escape, lo que permitía inyectar SQL arbitrario en las consultas de lookup del diccionario.
ExternalQueryBuilderahora emite el escape estándar de SQL
''para esos backends; los dictionary sources de ClickHouse y MySQL siguen usando escape con barra invertida. #104009 (Shaohua Wang).
- Se corrigió una posible incompatibilidad de tipos en la agregación cuando el tipo de una columna se cambiaba a o desde LowCardinality y no se reconstruía la proyección min-max. #104013 (Nikita Taranov).
- Corrige un bucle infinito de optimizaciones de consultas provocado por no propagar la prevención de eliminar columnas no usadas al fusionar expresiones. #104083 (János Benjamin Antal).
- Corrige
LOGICAL_ERRORen
StreamingStorageRegistry::renameTableal renombrar por lotes tablas de streaming (S3Queue, Kafka, RabbitMQ) mediante seguimiento de identidad basado en UUID en lugar de nombres. #104101 (Nikita Taranov).
- Se corrigieron resultados incorrectos cuando un CTE construido con
UNION ALLcontenía una rama
SELECT DISTINCTy la consulta externa proyectaba solo un subconjunto de las columnas del CTE. El nuevo
analyzer
RemoveUnusedProjectionColumnsPasseliminaba incorrectamente la columna no referenciada de la proyección
DISTINCTinterna, lo que hacía que filas que debían seguir siendo distintas (mismo valor en la columna proyectada, pero distinto valor en la columna eliminada) colapsaran en una sola. #104114 (Groene AI).
- Corrige varios problemas de exactitud en casos límite en la configuración
optimize_inverse_dictionary_lookup, donde la optimización podía descartar filas silenciosamente o suprimir excepciones. Cierra #103270. Cierra #103085. #104133 (Nihal Z. Miaji).
- Corrige una escritura fuera de límites al deserializar el estado
quantileTiming. #104141 (Alexey Milovidov).
- Corrige un comportamiento indefinido cuando un valor
Float64fuera de rango se convierte a un tipo entero wide (
UInt64,
Int64,
Int128,
UInt128,
Int256,
UInt256). Anteriormente, valores iguales a
Float64(numeric_limits<T>::max())(que se redondea hacia arriba a un valor por encima del máximo real) eludían la comprobación de límites y producían UB en el cast posterior. Esto afectaba al parsing de parámetros de funciones de agregación (
topK,
histogram,
uniqUpTo,
groupArrayInsertAt, etc.) y a configuraciones de tipo entero mediante
SET <setting> = <Float64>. Cierra #103817. #104154 (Groene AI).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERROR“Unexpected return type from comparison. Expected
UInt8. Got
Const(Nullable(UInt8))” al comparar un
Tuple(Tuple(Nullable(...)))anidado (o con un nivel de anidamiento mayor) con un literal
String. El tipo de retorno de la comparación ahora se infiere correctamente como
Nullable(UInt8), en consonancia con el comportamiento en tiempo de ejecución. #104171 (Groene AI).
- Se corrigió un aborto del servidor (
UndefinedBehaviorSanitizer: reference binding to null pointer, segfault en versiones release) en
SELECT ... FROM <ReplacingMergeTree(version, is_deleted)> FINAL PREWHERE is_deleted = <expr> AND <other column expr>cuando
query_plan_optimize_lazy_final = 1. El paso de lectura lazy-FINAL sin intersección perdió la columna
is_deletedde su encabezado de salida porque
PREWHEREla consumió como entrada sin volver a exponerla como salida. El paso posterior
addIsDeletedFilteracabó desreferenciando un puntero nulo
ActionsDAG::Node. #104177 (Groene AI).
- Al llamar a la tabla system.failpoints, se usaba un failpoint, por lo que podía quedar deshabilitado. #104237 (Pedro Ferreira).
- Se corrige
MemorySanitizer: use-of-uninitialized-valueen las funciones
detectLanguage*cuando la entrada contiene un carácter UTF-8 que termina exactamente en el límite del búfer. #104257 (Raúl Marín).
- Se corrige un error lógico (
Bad cast from type DB::CachedObjectStorage to DB::S3ObjectStorage) que abortaba el análisis de argumentos de los motores y las table functions de data lake (
icebergS3,
deltaLakeS3, etc.) cuando se invocaban con
SETTINGS disk = '...'sobre un disco cuyo object storage subyacente está envuelto por un decorador, como una filesystem cache. Cierra #89300. #104258 (Groene AI).
- Se corrige el análisis de expresiones de subíndice entre paréntesis en columnas llamadas
values, por ejemplo
(values['a']), para que ya no se interpreten como expresiones de tabla
VALUESestándar de SQL. #104312 (Desel72).
- Se corrige un aborto del servidor/
LOGICAL_ERRORen el hilo de eviction en segundo plano de la filesystem cache (
SLRUFileCachePriority::collectEvictionInfo) que podía producirse cuando
keep_free_space_size_ratioo
keep_free_space_elements_ratioeran lo bastante altos como para activar la eviction mientras todas las cache entries ya habían sido promovidas a la protected queue de SLRU (con la probationary vacía). #104313 (Groene AI).
- Se corrigen excepciones (
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCK,
LOGICAL_ERROR,
AMBIGUOUS_COLUMN_NAME) al usar projections con vistas UNION ALL, window functions o colisiones de nombres entre alias y columnas. Regresión de #88798. #104317 (Amos Bird).
- Se corrige un posible underflow en el análisis de arrays de Postgres. #104322 (Grant Holly).
- Las funciones que devuelven un tipo no
Nullable(como
Array,
Tupleo
Map) ahora aceptan argumentos
Nullable. Las funciones afectadas incluyen
extractAll,
extractAllGroups,
extractAllGroupsHorizontal,
extractAllGroupsVertical,
extractGroups,
splitByChar,
splitByString,
splitByRegexp,
splitByWhitespace,
splitByNonAlphay
alphaTokens. Las filas de entrada
NULLahora producen el valor predeterminado del tipo de resultado (por ejemplo, un array vacío) en lugar de generar “Nested type is not allowed inside Nullable type”. #104326 (Alexey Milovidov).
- Corrige las estadísticas de Iceberg en tablas particionadas. Esto cierra #104321. #104329 (Konstantin Vedernikov).
- Corrige un error lógico fatal durante el arranque del servidor en macOS (y compilaciones similares de jemalloc), en el que
Jemalloc::verifySetupinformaba incorrectamente de una discrepancia en
jemalloc_enable_background_threadsporque los mallctls opcionales
background_thread/
max_background_threadsno existen; la verificación se omite cuando esos mallctls no están disponibles, y
getValueya no deja la salida sin inicializar si falla. Cierra #102183. #104330 (SAYON DEEP).
- Corrige una regresión que afectaba a la corrección, por la que las consultas
SELECTcon
max_rows_to_read_leafy
read_overflow_mode_leaf = 'throw'podían lanzar incorrectamente
TOO_MANY_ROWSincluso cuando un skip index habría reducido la lectura por debajo del límite del leaf. La configuración simétrica para non-leaf (
max_rows_to_read/
read_overflow_mode) ya estaba contemplada. #104331 (Groene AI).
toUUID,
toUUIDOrNull,
toUUIDOrZero,
toUUIDOrDefault,
CASTa
UUIDy
Nullable(UUID),
accurateCastOrNulla
UUID, y los formatos de entrada que interpretan un UUID a partir de texto (
Avro,
MsgPack,
JSONExtract, …) ahora rechazan cadenas con la longitud correcta pero que contienen caracteres no hexadecimales. Antes, estas entradas se convertían silenciosamente en un UUID fabricado al leer más allá del final de la tabla de búsqueda de dígitos hexadecimales; ahora
toUUIDlanza
CANNOT_PARSE_UUID, y las variantes
Or*devuelven
NULL/ el UUID cero / el valor predeterminado proporcionado. #104370 (Groene AI).
- Corrige
Bad cast
LOGICAL_ERRORen
caseWithExpression(y en SQL
CASE expr WHEN ... THEN ... ELSE ...) cuando el supertype solo de THEN y el supertype de (THENs + ELSE) acaban en distintos almacenamientos
ColumnDecimal; por ejemplo, valores THEN
(UInt16, Int8)con un ELSE de
Decimal(9, 2). Cierra #104335. #104378 (Groene AI).
- Los fallos internos informados mediante
logExceptionBeforeStart(flushes de asynchronous insert, refreshes de vistas materialized, errores de parse lanzados durante consultas internas) ahora incrementan correctamente los ProfileEvents
FailedInternalQuery,
FailedInternalSelectQueryy
FailedInternalInsertQuery, junto con los contadores visibles para el usuario
FailedQuery,
FailedSelectQueryy
FailedInsertQuery. Antes, estos contadores internos permanecían en cero para los fallos ocurridos antes de que empezara la ejecución de la consulta, por lo que no contabilizaban una clase importante de fallos internos. #104399 (Groene AI).
- Corrige el error
Code: 36. BAD_ARGUMENTS Expected literal, got {name:Type}que se producía al usar un parámetro de consulta dentro del ajuste
base_backupde una sentencia
BACKUPo
RESTORE(p. ej.,
BACKUP ... SETTINGS base_backup = S3({backup_name:String}, ...)). La regresión se introdujo en
26.1.5con el PR #99205. Cierra #103324. #104413 (Groene AI).
- Corrige un abort del servidor en escrituras de
IcebergLocal/
IcebergS3cuando a
ALTER TABLE ... DROP COLUMNle sigue un
INSERTcon
iceberg_metadata_staleness_msmayor que cero. Ahora
ALTERinvalida la caché local de archivos de metadatos de Iceberg para que las lecturas y escrituras posteriores vean el nuevo esquema. #104419 (Groene AI).
- Corrige
DROP ROLE,
DROP USER,
DROP SETTINGS PROFILE,
DROP ROW POLICY,
DROP QUOTAy
DROP MASKING POLICYpara eliminar las referencias a la entidad eliminada de cualquier otra entidad de acceso que la referenciara (p. ej., la lista
DEFAULT ROLEde un usuario, la lista
TOde un perfil de ajustes o los beneficiarios de una política de filas) y persistir esa limpieza en disco. Antes, el estado en memoria parecía correcto porque
SHOW CREATEfiltra los UUID desconocidos, pero los archivos
.sqlen disco conservaban entradas colgantes
ID('<dropped-uuid>'), y las referencias reaparecían en el siguiente reinicio del servidor, manifestándose como errores
ACCESS_ENTITY_NOT_FOUNDdurante la ejecución distribuida de consultas. #104427 (Groene AI).
- Corrige un abort del servidor provocado por
azureBlobStorage, el engine
AzureBlobStoragey DeltaLake-on-Azure con una cadena de conexión cuya URL
BlobEndpointtiene un puerto vacío, no numérico o fuera de rango (p. ej.,
BlobEndpoint=http://host:abc/). Ahora el servidor devuelve un error
BAD_ARGUMENTSclaro en lugar de abortar en builds de depuración o con sanitizador. #104460 (Groene AI).
- Permite usar un identificador sin comillas como nombre de usuario en las Table functions
remotey
remoteSecure, igual que los argumentos de base de datos y tabla aceptan identificadores sin comillas. Antes, esa consulta fallaba con un error de autenticación engañoso que hacía referencia al usuario
default. #104465 (Alexey Milovidov).
- Corrige
Logical error: Incorrect ASTSelectWithUnionQuery (modes: M, selects: N)que se activaba cuando el cuerpo de una función definida por el usuario en SQL contiene un
UNION ALLinterno entre paréntesis (p. ej.,
CREATE FUNCTION f AS x -> (SELECT 1 UNION ALL (SELECT 1 UNION ALL SELECT 1))). #104477 (Groene AI).
- Corrige que
uniqThetaIntersectdevolviera la cardinalidad del primer argumento en lugar de
0cuando el segundo argumento es un estado
uniqThetavacío; por ejemplo, el resultado de
uniqThetaMergeStateIf(s, predicate)cuando el predicado excluye todas las filas. #104529 (Groene AI).
- Corrige
SHOW TABLESy
system.tables, que truncaban silenciosamente el listado de las bases de datos
DataLakeCatalogrespaldadas por catálogos REST de Iceberg (
iceberg-rest,
onelake,
biglake). Cuando el servidor del catálogo paginaba la respuesta de list-tables o list-namespaces (por ejemplo, Microsoft Fabric / OneLake con más de ~50 tablas por espacio de nombres), las tablas de las páginas posteriores quedaban silenciosamente ocultas para
SHOW TABLESy
system.tables, aunque se podían consultar mediante
SELECTdirecto.
RestCatalogahora sigue el token de continuación
next-page-tokendefinido por la especificación OpenAPI de Iceberg REST, en consonancia con el comportamiento existente de
PaimonRestCatalogy
UnityCatalog. #104531 (Groene AI).
- La función de tabla
inputahora infiere su estructura a partir de la cláusula
FORMATde la consulta
INSERTcircundante cuando ese formato tiene un esquema fijo (
LineAsString,
RawBLOB,
JSONAsString, etc.), por lo que los usuarios ya no tienen que repetir la estructura como
input('line String')para estos formatos. #104532. #104533 (Groene AI).
- Se actualizó el tipo de dato de los campos del historial de Iceberg de
Int32a
Int64. Cierra #94176. #104579 (Smita Kulkarni).
- Se corrigió
Inconsistent AST formatting
LOGICAL_ERRORal analizar una llamada a función en la que una lambda va después de una coma, por ejemplo
SELECT substring(x, `x` -> `x`). Antes, el parser fusionaba silenciosamente los argumentos anteriores en el lado izquierdo de la lambda, produciendo una llamada de un solo argumento que no podía volver a analizarse para reconstruir el mismo AST. Ahora preserva la aridad original de la función. #104626 (Groene AI).
CHECK TABLE tahora da preferencia a una tabla
TEMPORARYfrente a una permanente con el mismo nombre cuando no se proporciona un calificador de base de datos, en consonancia con la precedencia ya utilizada por
SHOW CREATE TABLE,
DESCRIBE TABLE,
OPTIMIZE TABLEy
ALTER TABLE. Anteriormente,
CHECK TABLE tomitía por completo las tablas temporales, por lo que fallaba con
UNKNOWN_TABLEen una tabla temporal
Logo
File, aunque esos motores admiten
CHECK. Continuación de #100966. #104637 (Groene AI).
- Corrige el bucle de terminación y reinicio de Keeper cuando se envía
get /keeper/availability_zonecon
quorum_reads=truea un Keeper sin
<placement>configurado. #104663 (myeongjun).
- Corrige una carrera de dato TOCTOU en
FutureSetFromTuple::buildOrderedSetInplaceque provoca un error lógico. #104673 (Miсhael Stetsyuk).
- Corrige varias funciones que devolvían resultados distintos para la misma entrada según si los argumentos llegaban como columnas o constantes:
bitRotateLeft/
bitRotateRight(recuentos de desplazamiento en los límites),
length(FixedString)/
concatWithSeparatorcon entradas
LowCardinality(Nullable),
roundDownsobre NaN y
rightUTF8sobre UTF-8 no válido. #104710 (Raúl Marín).
- Se corrigió que
anyHeavydevolviera un valor no dominante cuando el valor más frecuente era el valor predeterminado de la columna y los datos estaban repartidos en varias partes de
MergeTree(ruta de lectura de columnas dispersas). #104712 (Raúl Marín).
- Se corrigen varios defectos en el manejo de restricciones de configuración: las restricciones de
MergeTreeSettingsdeclaradas sobre el nombre canónico de una configuración podían eludirse escribiendo en un alias de esa configuración; la comprobación de la restricción
disallowed_valueslanzaba una excepción en rutas de clamp (consultas secundarias, workers
ON CLUSTER, vistas
SQL SECURITY DEFINER) en lugar de descartar silenciosamente el cambio. #104737 (Raúl Marín).
- Se corrige una excepción
LOGICAL_ERROR(
Metadata is not initialized) provocada por
OPTIMIZE TABLE,
ALTER TABLE ... DELETE,
ALTER TABLE ... ADD COLUMNy otras variantes de ALTER en una tabla
Iceberg/
IcebergLocal/
DeltaLake/
Hudiadjunta de forma diferida cuyo metadata aún no se había cargado (algo típico después de un reinicio del server, o después de que una escritura previa de metadata fallara y dejara en disco un archivo de metadata corrupto). Ahora la operación continúa normalmente si el metadata se carga correctamente o, en caso contrario, muestra el fallo de carga subyacente como una excepción normal visible para el usuario en lugar de abortar el server en builds de debug / sanitizador. #104738 (Groene AI).
- Se corrige un segfault debido a un error de use-after-free en
AvroConfluentRowInputFormat. #104751 (Miсhael Stetsyuk).
- Las variantes escalares de
numericIndexedVectorPointwiseMultiply,
numericIndexedVectorPointwiseDivide,
numericIndexedVectorPointwiseEqualy
numericIndexedVectorPointwiseNotEqualahora generan
INCORRECT_DATAcuando se llaman con un escalar
UInt64superior a
Int64::max. #104784 (FriendLey).
- Se corrige un error por el que sobrescribir manualmente una configuración mediante su nombre de alias (por ejemplo,
SET enable_analyzer = 1en lugar de
SET allow_experimental_analyzer = 1) después de aplicar una configuración
compatibilitypodía hacer que esa sobrescritura se revirtiera tras un cambio posterior de la configuración
compatibility. #104829 (Raúl Marín).
- Se corrige que el logger de AWS quedara deshabilitado después de https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/commit/0e8ad4355c9d. #104837 (Konstantin Bogdanov).
- Se corrigen otras tres funciones que devolvían resultados distintos para la misma entrada según si los argumentos llegaban como columnas o como constantes:
transform(y
caseWithExpressiona través de ella) con un valor predeterminado constante
Date/
Date32/
Enum/
FixedString, operadores de comparación entre un
Stringy un
FixedStringconstante, e
if/
ifNull/
nullIfcon una rama
FixedStringbajo una condición constante. #104858 (Raúl Marín).
- Se corrige el cierre del server con
Bad cast from type DB::ColumnConst to DB::ColumnNullabledurante la poda de particiones de tablas
MergeTreecuando la expresión de partición contiene una cadena de funciones que colapsa en un único valor constante (como
floor(NULL, toRelativeYearNum(...))). #104861 (Groene AI).
- Se corrige una carrera de dato detectada por
ThreadSanitizeren el constructor de copia de
ContextData:
table_function_resultsse copiaba desde el objeto fuente sin adquirir
table_function_results_mutex, por lo que un escritor concurrente de
Context::executeTableFunctionpodía entrar en carrera con la lectura no sincronizada en el constructor de copia. #104879 (Groene AI).
- Se corrigen las comprobaciones de consistencia de data part para tipos con estructura dinámica y se detectan
columns_substreams.txtcorruptos. Reenvío de https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/103858 con cambios adicionales. #104888 (Pavel Kruglov).
- Corrige una condición de carrera entre DROP y UNDROP en DatabaseCatalog. #104915 (Azat Khuzhin).
- Corrige el redimensionamiento dinámico de la caché del sistema de archivos con segmentos descargados parcialmente, incluida la restauración de la contabilidad tras una expulsión fallida. #104921 (Antonio Andelic).
DETACH TABLEsobre una tabla temporal (sin la palabra clave
TEMPORARY) ahora genera correctamente
SYNTAX_ERROR, en línea con el comportamiento de
DETACH TEMPORARY TABLE. Antes, establecía silenciosamente una marca interna
is_detachedy devolvía el control sin error. Para eliminar una tabla temporal, use
DROP TEMPORARY TABLEo
DROP TABLE(este último resuelve la tabla temporal mediante
Context::ResolveExternal). Cierra #103475. #104943 (Groene AI).
- Hace que la table function
filesystemrespete
max_memory_usage/
max_server_memory_usageal cargar el contenido de los archivos. Antes, las lecturas paralelas de contenido, si eran grandes o numerosas, podían superar el límite sin generar
MEMORY_LIMIT_EXCEEDEDy terminar siendo finalizadas por OOM. #104956 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un
LOGICAL_ERRORgenerado al filtrar
system.detached_tablespor
uuid(por ejemplo,
SELECT count() FROM system.detached_tables WHERE uuid = '...'). La consulta ahora devuelve el resultado esperado en lugar de abortar el servidor. #104979 (Groene AI).
flattenTupleya no genera un
LOGICAL_ERRORcuando se invoca sobre una tupla cuya estructura anidada contiene solo hojas
Tuple()vacías (por ejemplo,
Tuple(c0 Array(Tuple()))o
Tuple(c0 Tuple())). Estas entradas ahora producen una excepción
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENTorientada al usuario, que explica que el resultado del aplanado sería una tupla vacía. #104989 (Groene AI).
- Corrige un aborto del servidor y un error silencioso de resultados incorrectos al consultar
loop(remote(...))(o cualquier
loop()que envuelva un almacenamiento que pueda diferir la agregación) con
GROUP BY. Antes, el planner externo añadía
MergingAggregatedStepbasándose en la etapa de procesamiento informada por el almacenamiento interno, pero
LoopSourcesiempre materializa su
selectinterno con
QueryProcessingStage::Completey emite fragmentos de columnas simples, por lo que
MergingAggregatedTransformprovocaba un
LOGICAL_ERROR(
Chunk info was not set for chunk in MergingAggregatedTransform) con
enable_parallel_replicas = 1y, en caso contrario, descartaba silenciosamente la agregación externa. #105001 (Groene AI).
clickhouse-benchmark --reconnect(solo, sin valor) dejó de funcionar inadvertidamente en 25.4 debido a un cambio que convirtió
--reconnecten una opción entera, exigiendo un valor. La forma sin valor vuelve a funcionar y equivale a
--reconnect=1(reconectar en cada consulta). #105006 (Groene AI).
- Se corrigió una salida JSON malformada para nombres de columnas terminados en secuencias UTF-8 incompletas. #105012 (Pablo Marcos).
- Corrige la pérdida silenciosa de datos tras
EXCHANGE TABLESo
CREATE OR REPLACE TABLEen la tabla de origen de una vista materializada. La arista de dependencia entre la
MVy su vista de origen ahora se conserva en el nombre original para que siga activándose en los inserts. La regresión fue introducida por #98779; restaura el comportamiento anterior a la regresión. #105029 (Sema Checherinda).
- Se corrige
CANNOT_COMPILE_CODE Could not find symbol __fixunsdftial compilar con JIT expresiones que convierten un
Floata
UInt128, como
toUInt128(<Float64 expression>). Faltaban en el resolvedor de símbolos del JIT las builtins sin signo de compiler-rt para conversión de float a entero de 128 bits. Cierra #105031. #105048 (Raúl Marín).
- Se corrige que
clickhouse-localno imprimiera mensajes de registro de una consulta fallida cuando
send_logs_levelestá configurado. #105067 (Alexey Milovidov).
- Se corrigen resultados incorrectos cuando se hace referencia a la misma vista parametrizada más de una vez en la misma consulta con distintos valor del argumento. Antes, el analizador agrupaba las llamadas en una sola, descartando silenciosamente todos los filtros salvo el primero. #105170 (Alexey Milovidov).
- Se corrige que la fila
TOTALSse mostrara dos veces en la parte inferior de la tabla de resultados en la interfaz web
play.html. #103803 (Alexey Milovidov).
- Se rechazan vectores no finitos (
NaN,
±Inf) durante la búsqueda vectorial (ya sea como vectores de búsqueda o como vectores de referencia); antes provocaban un comportamiento indefinido en
usearch. #104079 (Groene AI).
- PromQL: se corrige el operador de agregación para vectores vacíos. #104425 (Vitaly Baranov).
- PromQL: se corrige el manejo de errores en la API de consulta de Prometheus. #104741 (Vitaly Baranov).
- Se corrige una condición de carrera en
MergeTreeTransaction::afterCommiten la que, tras una pérdida de connection entre la escritura del
CSNde commit en ZooKeeper y la finalización de la transacción, la respuesta
COMMITpodía llegar al client antes de que el nuevo
creation_csn/
removal_csnse hiciera visible en
system.parts. #104708 (Tuan Pham Anh).
- Se corrige el crecimiento exponencial del uso de memoria en el parser de KQL al convertir la indexación de arrays anidados (
arr[arr[arr[...]]]). #105142 (Alexey Milovidov).
- Se corrigen resultados incorrectos para
RIGHT ANY JOINcuando la tabla de la derecha tiene varias filas por clave y el block de salida se divide debido a límites de tamaño. Cierra #99431. #102064 (Vladimir Cherkasov).
- Se comprueba si hay desbordamiento de pila en el lector de
Avrodurante la deserialización de tipos anidados. #102417 (Pavel Kruglov).
- Se corrigen filas duplicadas en
system.completionspara la configuración de
MergeTree: cada nombre de configuración aparecía dos veces porque tanto
getMergeTreeSettingscomo
getReplicatedMergeTreeSettingsse volcaban pese a tener nombres de configuración idénticos. Cierra #102013. #102015 (Groene AI).
- Se corrige que
StorageObjectStorageQueue(
S3Queue,
AzureQueue) bloqueara el apagado hasta completar la lectura desde el almacenamiento de objetos de archivos procesados parcialmente. Ahora la fuente aborta la lectura inmediatamente al apagarse; la deduplicación garantiza que las filas ya transmitidas a la tabla de destino antes del apagado no se dupliquen cuando se vuelva a intentar procesar el archivo en el siguiente inicio. #103126 (Tuan Pham Anh).
- Se corrigen las inserciones de varios bloques en el table engine
Aliascon
insert_deduplication_tokenpara que se conserven todos los bloques. #103246 (Enric Calabuig).
- Se corrigen
JSONHasy
JSONExtractBoolen columnas
JSONnativas, que devolvían el valor extraído (convertido a
UInt8) en lugar de
0/
1. #103313 (zxuhan7).
- Se protege el formato de entrada
CustomSeparatedfrente a datos malformados o maliciosos que omiten
format_custom_row_after_delimiter. La detección de encabezados, la inferencia de esquemas y las filas con un número variable de columnas acumulaban antes campos sin límite y podían asignar muchos gigabytes de memoria antes de fallar. Ahora la lectura falla con
INCORRECT_DATAen cuanto una sola fila contiene más de 1.000.000 de campos. #103404 (Groene AI).
- Se corrige
RESTOREde tablas
MergeTreereplicadas para que la asociación de partes restauradas use
backup_restore_keeper_max_retriesen lugar del presupuesto habitual de reintentos de inserción de Keeper. #104610 (Pablo Marcos).
- Se corrigen resultados incorrectos de
WHERE p AND <LowCardinality(Nullable(int)) constant>en tablas
MergeTree. Antes, esas consultas devolvían cero filas porque la poda de partes derivaba un valor
NULLpredeterminado del tipo
LowCardinality(Nullable(...))y generaba una condición de guarda
notEquals(x, NULL), descartando todas las partes. #104767 (Groene AI).
- Se corrige un resultado de agregación incorrecto al agrupar por una función no inyectiva de una columna que también es la clave de partición (por ejemplo,
PARTITION BY acon
GROUP BY intDiv(a, 2)o
a % 2). Los valores de distintas particiones que se asignaban al mismo grupo no se fusionaban, lo que producía filas de grupo duplicadas con
allow_aggregate_partitions_independently = 1. #104869 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrige una condición de carrera en la transferencia de instantáneas de
Keeperpor la que una instantánea podía eliminarse o moverse mientras se enviaba a un follower en recuperación. #104941 (Antonio Andelic).
- Se corrige un error silencioso de resultados incorrectos en
hilbertEncodey
mortonEncode, por el que un primer argumento
Tupleno constante (máscara de rango) usaba los valores de la fila 0 para determinar el desplazamiento de bits de todas las filas. Ahora las funciones calculan los valores de la máscara para cada fila, por lo que el resultado ya no depende de que la entrada sea constante ni del tamaño del bloque. #104992 (Groene AI).
- Se corrige que
clickhouse-localignorara silenciosamente la configuración a nivel de usuario (
profiles,
users,
quotas, ajustes de control de acceso) cuando el archivo de configuración se detectaba automáticamente en
./clickhouse-local.xml,
~/.clickhouse-local/config.xmlo
/etc/clickhouse-local/config.xml. Antes, estos ajustes se aplicaban solo cuando se pasaba
--config-fileo existía
./config.xmlen el directorio actual; ahora todas las rutas de detección se comportan de forma coherente. #105008 (Groene AI).
- Se corrigen las columnas
BFloat16que devolvían silenciosamente cero coincidencias al compararlas con un literal de cadena (p. ej.,
WHERE bf16_col = '49.9'). #105042 (Raúl Marín).
- Se corrige el manejo de
CLEAR COLUMNy TTL durante los merges en
SummingMergeTree,
AggregatingMergeTreey
CoalescingMergeTreecuando faltan columnas necesarias para el merge o han expirado. Cierra #101953. #105203 (Antonio Andelic).
- Se corrige una condición de carrera entre
DNSCacheUpdater::runy
Context::reloadClusterConfigañadiendo una comprobación explícita de null para
shared->clusters_configantes de desreferenciarlo. #105220 (Mikhail f. Shiryaev).
- Se corrige el parsing
best_effortde fecha y hora para
toDateTime64con precisión
msy
ns. #105233 (Kaviraj Kanagaraj).
- Se corrige que
OSIOWaitMicrosecondsinformara la espera de E/S durante el ciclo de vida del hilo en lugar de la espera de E/S por consulta. #105246 (Mikhail f. Shiryaev).
- El table engine
Hudiahora genera
INCORRECT_DATA(una excepción normal a nivel de consulta) en lugar de
LOGICAL_ERRORcuando un archivo Parquet del directorio de la tabla no sigue la convención de nombres de Hudi
[FileId]_[FileWriteToken]_[Timestamp].[extension]. Anteriormente, esos nombres de archivo provocaban una excepción en las builds de depuración. #105266 (Groene AI).
- Se corrige un interbloqueo en
ParallelFormattingOutputFormatante un fallo de planificación: cuando
scheduleFormatterThreadForUnitWithNumberlanza una excepción (p. ej.,
CANNOT_SCHEDULE_TASK), la unidad quedaba en
READY_TO_FORMATsin ningún hilo formatter para procesarla, lo que provocaba un bloqueo. La llamada de planificación ahora se encapsula en
try/
catchy cualquier fallo se canaliza a través de
onBackgroundExceptionpara que el collector finalice correctamente. #105275 (Azat Khuzhin).
- Se corrige una pérdida silenciosa de datos en
Distributedasync inserts al recuperarse de un apagado anómalo: si el último archivo
.binde un batch guardado estaba intacto pero uno intermedio estaba corrupto,
DistributedAsyncInsertBatch::recoverBatchsolo validaba el header del último archivo y luego
sendBatchmarcaba todo el batch —incluidos los archivos intactos— como dañado, perdiendo sus filas. Ahora se valida individualmente el header de cada archivo, de modo que solo el archivo realmente dañado se mueve a
broken/y las filas que sobreviven llegan al segmento remoto. #105281 (Groene AI).
- Se corrige una regresión en
clickhouse extract-from-config --try: cuando la configuración usaba attributes
from_envy no tenía ningún elemento
include_from(o tenía uno que apuntaba a un archivo inexistente), todas las substitutions
from_envse descartaban silenciosamente y devolvían cadenas vacías. Esto rompía la detección de puertos del entrypoint de Docker en la versión 26.2.5. Cierra #101704. #105283 (Groene AI).
- Se corrige que
INSERT INTOen una tabla
SQLitefallara con un error de sintaxis de SQLite cuando el valor insertado es un
Enum,
JSONo
AggregateFunctioncuya representación textual contiene una comilla simple. El ajuste
output_format_values_escape_quote_with_quoteahora se respeta en las serializations correspondientes (anteriormente, solo
Stringy
FixedStringlo respetaban). #105285 (Groene AI).
- Se corrige
Code: 44. ILLEGAL_COLUMN: Cannot add column ...: column with this name already exists, lanzado por consultas distribuidas con
allow_push_predicate_ast_for_distributed_subqueries = 1(valor predeterminado) cuando una tupla
GLOBAL INse compara con una subconsulta cuya proyección contiene nombres de columna duplicados; por ejemplo,
(x, y) GLOBAL IN (SELECT number, number FROM numbers(5)). #105290 (Groene AI).
- Se corrige el caso en que
reinterpreta
Array(LowCardinality(...))devolvía un error
NOT_IMPLEMENTEDconfuso en tiempo de ejecución; ahora devuelve
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENTdurante la verificación de tipos. #105301 (Raúl Marín).
minMap/
maxMap(forma de array) y
minMappedArrays/
maxMappedArraysahora tratan
NaNde forma coherente con
ORDER BY:
NaNse trata como el último valor (solo se devuelve cuando todos los valores son
NaN). Antes, los resultados dependían de la posición de
NaNen los datos debido a la semántica de comparación no ordenada de IEEE 754, y no coincidían con la forma con argumento
Mapde
minMap/
maxMap, corregida en #100448. #105331 (Raúl Marín).
- Se corrige una fuga de memoria en la caché
ColumnsDescriptionpor tabla para tablas de la familia
MergeTreecon columnas
Nested. Las entradas nunca se desalojaban durante ciclos de
ALTER ADD COLUMN/
DROP COLUMNcuando
share_nested_offsets = 1(valor predeterminado). #105376 (Groene AI).
- Se corrige la excepción
BAD_ARGUMENTS“It’s a bug! Only integer types are supported by
__bitWrapperFunc”, lanzada cuando un
SELECTcon un skip index
TYPE set(N)tiene un átomo
WHEREcuyo tipo de resultado es
Float,
BFloat16o cualquier otro tipo no entero (por ejemplo,
WHERE c0 + 0.1o
WHERE log(c0)). En ese caso, el skip index ahora vuelve a la ruta de filtro normal. #105384 (Groene AI).
- Dejar de usar las bibliotecas y encabezados
compiler-rtdel sistema. Cierra #91475. #102857 (Konstantin Bogdanov).
- Actualizar la image base distroless de Docker para corregir CVE de OpenSSL en
libssl3t64. #103583 (Rahul Nair).
- Recibir de forma fiable la clave GPG durante las releases encadenando varios servidores de claves de Ubuntu, en lugar de agotar el tiempo de espera en
keyserver.ubuntu.com. #103834 (Mikhail f. Shiryaev).
- Eliminar y prohibir las comprobaciones de
CMakeen tiempo de compilación (
check_*,
try_compile,
try_run). El compilador y la cadena de herramientas son fijos, por lo que la detección de funcionalidades en tiempo de configuración es innecesaria y ahora está bloqueada en todo el proyecto; cualquier comportamiento específico de una versión debe condicionarse explícitamente a
CMAKE_CXX_COMPILER_VERSION. #103980 (Alexey Milovidov).
- Actualizar
libarchivede la versión 3.8.6 a la 3.8.7. #104047 (Robert Schulze).
- Actualizar
mongo-c-drivera la versión 2.3.0. #104300 (Raúl Marín).
- Actualizar las dependencias de LLVM para 22.x. #104381 (Joshua Carp).
- Hacer que las clases de embedded-client y descriptor PTY se compilen en macOS y FreeBSD usando
posix_openpt/
grantpt/
unlockptde POSIX portable y eliminando las protecciones
#ifexclusivas de Linux. #104436 (Alexey Milovidov).
- Actualizar
librdkafkaa la versión 2.14.1. #105222 (János Benjamin Antal).
lanzamiento de ClickHouse 26.4, 2026-04-30. Presentación, Vídeo
- El operador
INahora usa una semántica de valores exactos para el tipo
Bool: solo los valores
0y
1del conjunto coinciden con valores
Bool. Antes, los valores numéricos mayores que
255en el conjunto
INse truncaban incorrectamente a true al compararse con
Bool, por lo que
SELECT CAST(1, 'Bool') IN (256)devolvía 1. Ahora devuelve correctamente
0. Cierra #92980. #93115 (Ashrith Bandla).
- La biblioteca H3 se ha actualizado a la v4, lo que mejora la precisión de los cálculos de longitud, área y otras métricas. Este cambio es incompatible con versiones anteriores porque los nuevos resultados difieren de los anteriores. #100348 (Alexey Milovidov).
- Ya no se permite usar
SELECTcomo identificador sin comillas en un elemento de la lista de expresiones
WITH. #101059 (Aruj Bansal).
- Este parche cambia cómo la tabla Merge manejará las columnas virtuales. Si la tabla subyacente contiene
_tableo
_database, estas columnas se leerán desde el almacenamiento; de lo contrario, se rellenarán después del paso de lectura mediante el paso de expresión. #101742 (Mikhail Artemenko).
- El operador
INahora también rechaza conversiones de
Decimalcon pérdida dentro de tipos compuestos (
Tuple,
Array,
Map), lo que hace que su comportamiento sea coherente con el de las comparaciones escalares de nivel superior. Antes, las comprobaciones de precisión solo se aplicaban a los valores escalares de nivel superior: por ejemplo,
CAST('33.3', 'Decimal64(1)') IN (33.33)devolvía correctamente
0, pero
CAST(['33.3'], 'Array(Decimal64(1))') IN ([33.33])devolvía incorrectamente
1porque la conversión con pérdida se producía dentro de un
Array. Ahora ambos casos devuelven correctamente
0. #101812 (Nihal Z. Miaji).
- Se redujo el valor predeterminado de
http_max_fieldsde 1,000,000 a 1,000 y el de
http_max_field_name_sizede 128 KB a 4 KB para limitar el uso de memoria previo a la autenticación de las conexiones HTTP. Se añadieron los ajustes
http_max_request_header_sizey
http_headers_read_timeout. Los usuarios que dependan de los límites anteriores más altos pueden restaurarlos mediante ajustes. #103285 (Sema Checherinda).
- Se añade el volcado automático a disco a los hash join y parallel hash join, convirtiéndolos en grace hash join cuando se alcanza el límite de memoria. Este comportamiento se controla con
max_bytes_before_external_join. #97813 (János Benjamin Antal).
- Se añade soporte para Arrow Flight SQL. #91170 (Yakov Olkhovskiy).
- Agregar compatibilidad con lectura incremental para los motores de tabla
Paimon, con seguimiento del progreso de snapshots respaldado por Keeper, incluidas lecturas delta dirigidas de snapshots mediante
paimon_target_snapshot_id, y ampliar la cobertura de pruebas para la correspondencia de tipos, la poda de particiones y los escenarios de lectura incremental. #93655 (XiaoBinMu).
- La función
stemha dejado de ser experimental (anteriormente, era necesario habilitar la configuración
allow_experimental_nlp_functions). #102399 (Jimmy Aguilar Mena). Ahora puede aplicar fácilmente stemming a todas las palabras/tokens de las columnas
String,
FixedString,
Array([Fixed]String),
Nullable,
LowCardinalityy
Constcon la función
stem. #99137 (Jimmy Aguilar Mena).
- Se implementa el nuevo comportamiento de
max_insert_block_size_rows,
max_insert_block_size_bytes,
min_insert_block_size_rows,
min_insert_block_size_bytesen el squashing con la configuración de compatibilidad
use_strict_insert_block_limits. #94207 (Kirill Kopnev).
- Se añade la función
arrayAutocorrelation(arr [, max_lag]), que calcula la autocorrelación normalizada de un arreglo numérico para cada valor de retraso. Admite arreglos de tipo entero, Float y Decimal. #94776 (Wenyu Chen).
- Una función SQL
obfuscateQuery. Cierra el issue #98010. #98305 (Xuewei Wang).
- Se añadió compatibilidad con los tipos Map y JSON/Object como atributos de diccionario. Ahora los diccionarios pueden almacenar y recuperar tipos complejos, incluidos Map(String, String), Map(String, Array(String)), JSON y Nullable(JSON), tanto en los layouts FLAT como HASHED. #98627 (yanglongwei).
- Se añadieron dos nuevos ajustes de MergeTree —
replicated_fetches_min_part_levely
replicated_fetches_min_part_level_timeout_seconds— que permiten a las réplicas evitar recuperar partes recién insertadas (sin fusionar) de otras réplicas, lo que reduce la sobrecarga de la replicación durante periodos de ingestión intensiva. #98625 (tanner-bruce).
- Añade soporte para índices de omisión de MergeTree en columnas JSON mediante JSONAllPaths con los tipos de índice bloom_filter, tokenbf_v1, ngrambf_v1 y text (invertido), lo que permite omitir gránulos según el conjunto de rutas JSON presentes en cada gránulo. #98886 (Pavel Kruglov).
- La función
printfahora admite cadenas de formato no constantes, lo que permite usar distintos formatos por fila según los valores de las columnas. #98991 (Yash ).
- Se añade un nuevo índice de proyección,
commit_order, que reorganiza los datos en orden de inserción. #99004 (Mikhail Artemenko).
- Se añade la función
highlight, que envuelve las apariciones de términos de búsqueda en una cadena de texto con etiquetas HTML (por defecto,
<em>/
</em>). Admite coincidencias ASCII sin distinción entre mayúsculas y minúsculas, la fusión automática de coincidencias superpuestas y etiquetas de apertura y cierre personalizadas. #99131 (Peng).
- Implementa cuotas basadas en el hash de la consulta normalizada para proteger los servicios públicos de ClickHouse frente a abusos. 1. Añade compatibilidad con
NORMALIZED_QUERY_HASHcomo tipo de clave de cuota: buckets de cuota separados para cada consulta normalizada única, de modo que
CREATE QUOTA q KEYED BY normalized_query_hashrealiza un seguimiento independiente de cada consulta distinta. 2. Añade compatibilidad con
QUERIES_PER_NORMALIZED_HASHcomo tipo de recurso de cuota — limita el número máximo de ejecuciones de una misma consulta normalizada dentro de un intervalo, de modo que
MAX queries_per_normalized_hash = 100evita que un mismo patrón de consulta se ejecute más de 100 veces. #99586 (Alexey Milovidov).
- Ahora, los usuarios pueden escribir consultas con la sintaxis
NATURAL JOIN, que hace coincidir automáticamente todas las columnas con el mismo nombre y evita duplicarlas en el resultado. #99840 (Peter Nguyen).
- Se admite
SET TIME ZONE 'tz'como alias de
SET session_timezone. #99883 (phulv94).
- Se añadió soporte para consultas parametrizadas en la interfaz web (
play.html): se detectan parámetros de consulta como
{name:Type}y se muestran campos de entrada para introducir sus valores. #100041 (Alexey Milovidov).
- Permite usar la cláusula estándar SQL
VALUEScomo expresión de tabla en
FROM, p. ej.
SELECT * FROM (VALUES (1, 'a'), (2, 'b')) AS t(id, val). #100143 (Desel72).
- Se añaden unidades compatibles con PostgreSQL al operador
EXTRACT:
EPOCH,
DOW,
DOY,
ISODOW,
ISOYEAR,
WEEK,
CENTURY,
DECADE,
MILLENNIUM. También se corrige
EXTRACT(WEEK FROM date), que antes generaba un error. #100274 (Alexey Milovidov).
- Se añadió compatibilidad con literales compuestos de intervalos según el estándar SQL con calificadores de rango
TO, p. ej.,
INTERVAL '1:30' HOUR TO MINUTE. Internamente, se descomponen en sumas de intervalos. #100453 (Desel72).
- Añade métricas asíncronas para la memoria de los búferes TCP de recepción y envío del kernel (
sk_rmem_alloc,
sk_wmem_alloc) de los sockets del pool de conexiones HTTP, notificadas como percentiles p50/p75/p90/p95 y totales por grupo de conexiones. #100575 (Sema Checherinda).
- Se añadió una web UI para el profiling de jemalloc en ClickHouse Keeper, disponible en
/jemallocen el puerto de control HTTP. #100606 (murphy-4o).
- Se implementó el comando
SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE db.table PATH 'x'para los modos ordered y unordered. #100709 (Bharat Nallan).
- Se añadió la función
JSONAllValues, que devuelve todos los valores de una columna
JSONcomo
Array(String), con los valores serializados en representación textual y ordenados por sus nombres de ruta. Se añadió compatibilidad con el índice de texto para la expresión
JSONAllValuesen columnas
JSON. Cuando se crea un índice de texto en
JSONAllValues(json_column), se utiliza automáticamente para filtrar consultas sobre subcolumnas
JSON(p. ej.,
json_column.key1 = 'value'). #100730 (Anton Popov).
- Añade una nueva opción de configuración,
input_format_column_name_matching_mode, que permite distintos modos de distinguir entre mayúsculas y minúsculas en los formatos de entrada. #99346 (manerone).
- Se añade el comando
watcha
clickhouse-keeper-client, con compatibilidad con
watchen los comandos
get,
existsy
ls. #100834 (Den Kalantaevskii).
- Se añadió la solicitud
getChildrenRecursive(ListRecursive) a ClickHouse Keeper y el comando
lsra
clickhouse-keeper-client. Esto cierra #99916. #100998 (Konstantin Vedernikov).
- Añade la nueva función
arrayTranspose, que toma un array bidimensional (matriz) y lo transpone:
SELECT arrayTranspose([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]). #101214 (Vitaly Baranov).
- La configuración
auto_statistics_types mergetreetiene como valor predeterminado
'minmax, uniq'— las estadísticas minmax y uniq se crean automáticamente para todas las columnas adecuadas de las tablas nuevas -
materialize_statistics_on_inserttiene como valor predeterminado false — las estadísticas ahora se generan durante las fusiones en lugar de en el momento de la inserción, lo que reduce la sobrecarga de inserción. use
SET materialize_statistics_on_insert = 1para restaurar el comportamiento anterior. #101275 (Han Fei).
- Añade la opción de refresh
prefer_dependency_replicapara las cadenas de dependencias de vistas materializadas, a fin de reducir la pérdida de datos causada por el retraso de replicación entre réplicas. #101591 (Seva Potapov).
- Añade la función
hasPhrase(alias
matchPhrase) para la búsqueda de frases (secuencias continuas de tokens). La búsqueda se realiza por fuerza bruta; es decir, el índice de texto aún no la admite. #101997 (Elmi Ahmadov).
- Añade las métricas de histograma
s3_read_request_duration_microsecondsy
s3_read_request_bytespara observar el tiempo de vida de la conexión de las solicitudes GET de S3 y los bytes consumidos, visibles en
system.histogram_metricsy en el endpoint de Prometheus. #102058 (Sema Checherinda).
- Los valores
Datey
Date32ahora se pueden sumar a los valores
Timey
Time64mediante el operador
+, lo que da como resultado un
DateTimeo
DateTime64. Por ejemplo,
SELECT toDate('2024-01-15') + toTime('14:30:25')devuelve
2024-01-15 14:30:25. El resultado se calcula en la zona horaria de la sesión, y los resultados fuera de rango se tratan según la configuración
date_time_overflow_behavior. Cierra #95914. #102421 (Nihal Z. Miaji).
- El índice de texto ahora es GA y permanece habilitado independientemente del ajuste
compatibility, lo que evita que se deshabilite de forma inesperada durante las restauraciones desde copias de seguridad o al ejecutarse en modo de compatibilidad. #101518 (Nikita Fomichev).
funcionalidad experimental
- Se añadió
ALTER TABLE ... EXECUTE remove_orphan_filespara tablas Iceberg, con el fin de identificar y eliminar archivos no referenciados del almacenamiento de objetos. #99127 (murphy-4o).
- Se añadió la opción de configuración
query_plan_optimize_join_order_randomize, que aleatoriza las estadísticas usadas para reordenar joins, lo que resulta útil para pruebas. #100643 (Vladimir Cherkasov).
- Se añadió compatibilidad con funciones de IA en ClickHouse, lo que permite a los usuarios llamar a endpoints de OpenAI y Anthropic mediante SQL.
aiGeneratese incluye como la primera función de este tipo. #100831 (George Larionov).
- Se añadieron funciones de IA:
aiClassify,
aiExtracty
aiTranslate, para aprovechar las API de LLM en ClickHouse. #100832 (George Larionov).
- Se añadió
system.histogram_metric_log, una nueva tabla del sistema que toma periódicamente instantáneas de todas las métricas de histograma (p. ej., latencias de S3/Azure y duraciones de las etapas de procesamiento de solicitudes de Keeper). Además, la columna
valuede
system.histogram_metricspasa a ser
Float64, ya que es más flexible y compatible con el modelo de datos de Prometheus. #103046 (Miсhael Stetsyuk). Es probable que la estructura de la tabla cambie en futuras versiones.
- ClickHouse ahora puede descartar partes de datos completas en las consultas SELECT basándose en estadísticas mín./máx. #94140 (zoomxi).
- Reducir la contención por bloqueos durante las operaciones de solo lectura en tablas ReplicatedMergeTree con mutaciones completadas. #95771 (Eduard Karacharov).
- Se respeta
optimize_read_in_orderal leer proyecciones. Cierra #89453. #95885 (Andrey Zvonov).
- Pequeñas mejoras en Hash Join y Concurrent Hash Join. #96663 (Yarik Briukhovetskyi).
- Optimiza la transformación
DISTINCTdeshabilitando la optimización de columnas
LowCardinalitycuando los datos de entrada son casi todos distintos. #97113 (Nihal Z. Miaji).
- Optimización del rendimiento para las consultas con
LIKEde #97723. Ahora estas consultas pueden usar índices de texto. #98149 (Elmi Ahmadov).
- Las funciones matemáticas vectorizadas (
exp,
log,
sigmoid,
tanh) ahora están aceleradas en AArch64 (mediante NEON/SVE) y en FreeBSD/Darwin, donde antes usaban un fallback escalar más lento. #98230 (Raúl Marín).
- Las consultas que filtran por columnas de la clave primaria de
MergeTreecon alternancias en expresiones regulares sobre cadenas literales, como
^(abc-1|abc-2), ahora pueden usar la poda de la clave primaria cuando las alternativas comparten un prefijo común. #98988 (Yash ).
- Se generaliza el filtrado dinámico top-k de
ORDER BY ... LIMITpara admitir los tipos
Nullable,
Stringy
COLLATE. #99033 (murphy-4o).
- Se aceleró el hash join con claves
Int32y
Int64de rango pequeño mediante el uso de una tabla hash de índice directo. #99275 (Hechem Selmi).
- Consultas discontinuas más rápidas para columnas
LowCardinalitycon un único diccionario. #99285 (Ivan Babrou).
- Se aceleran las funciones
var*Stabley
stddev*Stablepara columnas
Float64al desvirtualizar el bucle interno. Nota: esto permite optimizaciones del compilador (FMA/registros) que alteran los resultados de coma flotante a nivel de ULP. #99460 (Riyane El Qoqui).
- Usar la codificación base58 optimizada de Firedancer para entradas de 32/64 bytes (automática para
base58Encode). Permitir la decodificación base58 optimizada si el resultado de la decodificación es de 32/64 bytes (de forma explícita con
base58Decode('...', 32)o similar). #99461 (Joanna Hulboj).
- Se habilitan optimizaciones basadas en secciones del enlazador (
-ffunction-sections,
-fdata-sections,
--icf=all) para reducir el tamaño del binario y mejorar el aprovechamiento de la caché de instrucciones. #99474 (Alexey Milovidov).
- Corrige el escalado negativo en consultas cortas con agregación en máquinas con muchos núcleos. Cuando una consulta lee pocas marcas, el pipeline ya no se expande hasta
max_threadsdespués de la agregación, lo que evita la sobrecarga de streams prácticamente vacíos. #99493 (Alexey Milovidov).
- Mejora el rendimiento de las consultas con réplicas paralelas seleccionando adecuadamente el tamaño de la tarea de lectura. #99801 (Nikita Taranov).
- Permitir la precarga al leer un archivo remoto mediante la caché de páginas en espacio de usuario. #99919 (Alexey Milovidov).
- Evitar el cálculo innecesario de la subcolumna
.sizede String al enumerar subcolumnas. #99941 (Pavel Kruglov).
- Hacer que la barra de progreso de clickhouse-client sea menos inestable al trabajar desde un hotel con clústeres que tienen un número muy elevado de réplicas. #100145 (Alexey Milovidov).
- Iniciar
MemoryWorkeren
clickhouse-localcuando la caché de páginas esté habilitada, para que la caché de páginas de espacio de usuario pueda utilizarse realmente. #100306 (Alexey Milovidov).
- Optimiza las consultas aplicando la cláusula
LIMITdentro de
UNION ALL. #100364 (Alexey Milovidov).
- Se añade compatibilidad con compilación JIT para comparaciones de columnas
Stringy
FixedStringen
ORDER BY, lo que mejora entre un 6 y un 17 % el rendimiento de la ordenación en la fase de merge para claves de ordenación con predominio de cadenas. En coautoría con @lgbo-ustc. #100577 (Raúl Marín).
- Cuando
read_in_order_use_virtual_rowestá habilitado junto con la nueva configuración
read_in_order_use_virtual_row_per_block, ahora se emite información sobre los límites de las filas virtuales después de cada bloque leído de
MergeTree, lo que permite que el proceso de mezcla vuelva a priorizar las fuentes a mitad del flujo para las partes cuyos datos quedan completamente filtrados por
WHERE/
PREWHERE/
JOIN. Cierra #99945. #100603 (Vladimir Cherkasov).
- Conversión más rápida de Float a String para valores enteros grandes al extender la vía rápida de
itoacon redondeo compatible con dragonbox. #100649 (Raúl Marín).
- Sustituye
dragonboxpor
zmijpara lograr una conversión de Float a String entre 1.5x y 3x más rápida. #100650 (Raúl Marín).
- Conversión más rápida de
Int128/
UInt128a cadena mediante la sustitución de la división por software por la reducción de Barrett y el desenrollado del bucle de conversión. #100671 (Raúl Marín).
- Evita generar hilos redundantes en la fusión paralela de
uniqExact. #100686 (Jiebin Sun).
- Se añade la fusión paralela por lotes para
uniqExact. #100687 (Jiebin Sun).
- Mejor paralelización de consultas con vistas simples (con una tabla
MergeTreesubyacente) ejecutadas con réplicas paralelas. #100815 (Igor Nikonov).
- Implementa compatibilidad con réplicas paralelas en vistas simples (incluidas las vistas
UNION ALLcompatibles sobre tablas
MergeTree) cuando
parallel_replicas_allow_view_over_mergetree=1. Esto permite paralelizar la consulta externa de la vista en lugar de la interna, lo que aumenta la paralelización de consultas entre nodos. #100958 (Igor Nikonov).
- Optimizar la lectura en el orden de la clave primaria para
full_sorting_mergecuando hay filtros con
INen el plan de consulta. #101261 (Nikita Taranov).
- Optimización de las asignaciones/liberaciones mediante el almacenamiento en caché de la configuración de muestreo, en lugar de recorrer toda la jerarquía del rastreador de memoria. #101267 (Azat Khuzhin).
- Corrige una regresión significativa en el rendimiento de INSERT cuando
deduplicate_insert = 'enable'(predeterminado desde la versión 26.2) al posponer el cálculo del hash de los datos del squashing al sink y usar hashing por lotes de columnas mediante
updateHashWithValueRange, lo que reduce la sobrecarga de ~2.5s a ~0.5s para 5M filas con 22 columnas. #101494 (Sema Checherinda).
- Reduce la sobrecarga del perfilado de bloqueos usando
try_lockpara evitar medir el tiempo de las adquisiciones sin contención y eliminar la medición del tiempo de retención. #101502 (Antonio Andelic).
- Se sustituyeron las intrínsecas AVX-512 escritas a mano en
arrayDotProductpor bucles autovectorizables independientes de la plataforma, añadiendo compatibilidad con AVX2 y ARM NEON. #101571 (Peng).
- Mejora el rendimiento de
INSERT VALUESpara las columnas
Map,
Arrayy
Tuplecuando los valores se pasan como cadenas escapadas (p. ej.,
'{\'key\':1}'), evitando recurrir innecesariamente al analizador de expresiones SQL. #102119 (Joanna Hulboj).
- Se corrigió el uso excesivo de CPU del motor de tabla
RabbitMQ. #102711 (Jaap Elst).
- El optimizador del orden de JOIN ahora infiere predicados transitivos de equi-join a partir de las condiciones JOIN existentes. Por ejemplo, dado
A.x = B.x AND B.x = C.x, se reconoce la equivalencia
A.x = C.x, lo que permite al optimizador considerar joins directos entre tablas conectadas de forma transitiva. Esto puede mejorar la calidad del plan en esquemas en estrella y en copo de nieve, donde las tablas de dimensiones se conectan a través de una tabla de hechos compartida. Esta funcionalidad se controla mediante la nueva configuración
enable_join_transitive_predicates(desactivada de forma predeterminada). #98479 (Alexander Gololobov).
- Optimiza
TRUNCATE DATABASE TABLES LIKEal cancelar previamente las operaciones de merge en paralelo. #98597 (Shaohua Wang).
- Se añade compatibilidad con la monotonicidad en la multiplicación, lo que permite la poda por clave primaria en expresiones
key * constant. #98983 (Amos Bird).
- Los diccionarios de caché ya no adquieren un bloqueo exclusivo en
hasKeys; esto reduce la contención de bloqueos al usar un bloqueo compartido para las lecturas de la caché. #100796 (liuguangliang).
- Incorporar en línea la subconsulta VIEW en el árbol de consulta para permitir aplicar más optimizaciones a la VIEW. #100830 (Dmitry Novik).
- Optimizar la carga de la caché al arrancar el servidor. #101500 (Kseniia Sumarokova).
- Implementar la materialización diferida de columnas para ReplacingMergeTree con FINAL cuando el predicado sea lo bastante selectivo. #101647 (Nikolai Kochetov).
- Se reactiva la optimización
optimize_rewrite_array_exists_to_has(desactivada de forma predeterminada desde la versión 23.10). Reescribe
arrayExists(x -> x = elem, arr)como la mucho más rápida
has(arr, elem)y ahora omite correctamente la reescritura cuando el tipo de elemento del array y
elemno son compatibles para
has(p. ej.,
Datey
String), por lo que las consultas que antes fallaban siguen funcionando. Cierra #71431. #100944 (Alexey Milovidov).
- Salida mejorada de EXPLAIN PLAN pretty=1: imprime las columnas de salida de la consulta de nivel superior, muestra las etiquetas/símbolos de la relación de join junto con las filas estimadas del resultado y la localidad, e incluye las columnas de salida de cada paso para los pasos de join/source. Los cambios abarcan la parte de Information Deficit de #98117. #99462 (Kirill Kopnev).
- Añade la configuración de tabla MergeTree
share_nested_offsets(valor predeterminado:
true). Cuando se establece en
false, las columnas Array con nombres con puntos (p. ej.,
n.a,
n.b) se tratan como columnas independientes, en lugar de compartir archivos de desplazamiento y validar que los arrays tengan el mismo tamaño como parte de la semántica heredada de
Nested. #98416 (Amos Bird).
- Ahora, los usuarios pueden especificar varios métodos de autenticación en el archivo de configuración users.xml/yaml (en SQL, esto siempre fue posible). #91998 (Flip-Liquid).
- Recarga automática de las conexiones entre nodos de Raft que usan TLS. #93455 (Evgeny).
- Se amplía
cast_keep_nullablepara que funcione con tipos Dynamic/JSON. Cuando está habilitado, convertir NULL desde tipos que pueden ser Nullable devolverá NULL; de lo contrario, NULL provocará el error
CANNOT_INSERT_NULL_IN_ORDINARY_COLUMN. #96504 (Seva Potapov).
- Se redujo la huella de memoria de las estructuras de datos internas (objetos
ISerialization) gracias a la incorporación de un grupo de objetos. #96563 (Nikita Mikhaylov).
- Se añade compatibilidad con los campos
passworde
identityen la configuración XML de keeper-client. #96800 (Grigorii Sokolik).
- Mejora de las escrituras de
Icebergpara Unity Catalog. #98162 (Konstantin Vedernikov).
- Añade la opción de configuración
finalize_projection_parts_synchronouslypara permitir la finalización síncrona de las partes de proyección durante INSERT, lo que reduce el pico de uso de memoria en tablas con muchas proyecciones, mientras mantiene por defecto el comportamiento asíncrono existente. #98228 (Amos Bird).
- Agregar la columna
projections_duration_msa
system.part_log, que registra la duración en milisegundos de la fusión/reconstrucción de cada proyección. #98292 (Amos Bird).
- Mejora en la cancelación de consultas mediante ExpressionTransform y NumbersRangedSource con KILL QUERY y «cancel query» (Ctrl+C) en clickhouse-client. #98908 (Roman Vasin).
- Reemplaza la lista
source_table_enginescodificada de forma fija por una consulta en tiempo de ejecución mediante
StorageFactory::getAllStorages(). Esto añade comprobaciones de acceso para algunos motores de tabla que faltaban y cierra #71544. #98984 (pufit).
- Añade un ajuste para controlar el comportamiento ante incompatibilidades de tipo en Variant y Dynamic (throw o devolver null). #99085 (Bharat Nallan).
- Mejorar la compatibilidad entre
Icebergy Spark: corregir el manejo inconsistente de rutas causado por el uso combinado de rutas de almacenamiento y rutas de metadata; exigir que las tablas
Icebergescriban una ubicación de tabla que sea una URL o una ruta absoluta; añadir un fallback para calcular el tamaño de los archivos en
Azure, ya que algunos lectores de ClickHouse no admiten el conteo de bytes tras el recorrido; manejar
version-hint.txtde forma compatible con Spark; introducir abstracciones a nivel de tipos que dificulten mezclar tipos de rutas en el futuro; añadir pruebas para
Azurey
Localque verifiquen la interoperabilidad entre motores sin carga ni descarga intermedias; corregir el uso de position deletes, que antes dependía de heurísticas de inferencia de rutas cuando ese enfoque no es adecuado. #99163 (Daniil Ivanik). #100420 (Daniil Ivanik).
- Se corrigió una posible condición de carrera en
IPartitionStrategy::cached_resultintroducida en https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/92844. #99400 (Arthur Passos).
- Los usuarios ahora pueden escribir tipos de datos Interval de ClickHouse en formato Arrow. #99519 (Peter Nguyen).
- Añade compatibilidad nativa para importar y exportar tipos de datos
UUIDen los formatos
Arrowy
Parquet. Los usuarios ahora pueden consultar y transferir directamente datos UUID entre ClickHouse y otras herramientas de datos sin necesidad de realizar conversiones manuales a cadenas ni recurrir a soluciones alternativas. Inferencia lógica automatizada para UUID de nivel superior y compatibilidad con una sugerencia de schema explícita para UUID anidados. #99521 (Ivan).
- Admite archivos
7zen el almacenamiento de objetos. Cierra #70968. #99600 (Alexey Milovidov).
- Se añaden los ProfileEvents
ObjectStorageListedObjects,
ObjectStorageGlobFilteredObjects,
ObjectStoragePredicateFilteredObjectsy
ObjectStorageReadObjectspara la introspección del pipeline de listado y lectura de archivos en almacenamiento de objetos (
S3,
Azure, etc.). #99778 (Sema Checherinda).
- Se corrige el fallo de la función de tabla
mergeque provocaba el error
UNKNOWN_IDENTIFIERal consultar columnas que no están presentes en todas las tablas distribuidas/remotas subyacentes. #99833 (Alexey Milovidov).
- Ahora incluimos el tiempo de commit en la métrica del tiempo total de ejecución de las mutaciones para ReplicatedMergeTree. Se había omitido después de #96376. #99936 (alesapin).
- Se añade un write-ahead log para los objetos blob pendientes de eliminación en
MetadataStorageFromDisk, lo que mejora la durabilidad y la coherencia entre los metadatos y el almacenamiento remoto de objetos cuando se eliminan objetos. #100019 (Maksim Kita).
- Se deshabilitó la generación de SQL con IA (comando
??) en el client embebido (protocolos SSH y WebSocket) para evitar el acceso a las variables de entorno del servidor. #100290 (Alexey Milovidov).
- Se cambia la interfaz del catálogo para las inserciones de Iceberg. Quedan obsoletas las configuraciones
storage_catalog_type,
storage_aws_access_key_id, etc. #100334 (Konstantin Vedernikov).
- Interpretar las tabulaciones como 4 espacios al pegar en clickhouse-client. Cierra #100405. #100416 (Raúl Marín).
- Evita escanear todo el catálogo remoto del lago de datos para mostrar sugerencias de tablas del tipo “Quizá quiso decir…” cuando
show_data_lake_catalogs_in_system_tablesestá deshabilitado. #100452 (Alsu Giliazova).
- Aplicar
distributed_index_analysis_min_indexes_bytes_to_activatetras la poda de particiones. #100477 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un error de aserción en el pushdown del bloom filter de Parquet al usar cláusulas IN/NOT IN vacías. #100543 (zoomxi).
- Las estadísticas de columna MinMax ahora almacenan los valores mínimo y máximo como Field (tipado) en lugar de Float64. El formato serializado incluye el nombre del tipo de la columna junto con los valores. La versión del archivo de estadísticas se actualiza a V2; los archivos escritos por versiones anteriores requieren volver a materializarse (ALTER TABLE … MATERIALIZE STATISTICS ALL). corrección #53140. #100605 (Han Fei).
- Actualizar
cppkafkapara incluir una corrección del interbloqueo al cerrar el consumidor. #100612 (Azat Khuzhin).
- La información del objeto que se utiliza para analizar los archivos de datos en Iceberg ahora incluye el número de filas del archivo y su tamaño en bytes, obtenidos del archivo de manifiesto. #100645 (Daniil Ivanik).
- Se añadió el parámetro de configuración
use_separate_cache_arenapara poder controlar la separación de la arena de memoria de la caché. #100664 (Seva Potapov).
- Agrega compatibilidad nativa para importar los tipos de datos
StringViewy
BinaryViewde Apache Arrow a columnas
Stringde ClickHouse, lo que mejora la compatibilidad con la ingestión basada en Arrow. #100762 (Ivan).
- Algunos ajustes del servidor Keeper ahora se recargan en caliente si el archivo de configuración cambia en tiempo de ejecución: max_requests_batch_size, max_requests_batch_bytes_size, max_request_size, quorum_reads. #100773 (Michael Kolupaev).
- Se incrementan los eventos de perfil
MemoryAllocatedWithoutCheck/MemoryAllocatedWithoutCheckBytesen la compilación release. #100899 (Pavel Kruglov).
- El seguimiento de memoria en Cgroupv2 ahora excluye
slab_reclaimablede la memoria del kernel, lo que ofrece una medición más precisa del uso de memoria no recuperable. #100901 (Antonio Andelic).
use_partition_pruning = 0ahora también desactiva la poda del índice
MinMaxy la optimización de conteo en las columnas de la clave de partición, además de desactivar la poda basada en claves de partición. #100904 (Nihal Z. Miaji).
pretty=1en
EXPLAIN [PLAN]ahora muestra las expresiones en un formato legible. #100927 (Kirill Kopnev).
accurateCastOrNully
accurateCastOrDefaultahora admiten tipos de destino
Tuple, incluidos
Tuplesanidados con elementos
Nullable. Antes, estas funciones rechazaban destinos
Tupleporque
Tupleno podía estar dentro de
Nullable. Cierra #100820. #100942 (Nihal Z. Miaji).
- Corregir la duplicación de gráficos en la interfaz de Play al cambiar entre los temas claro y oscuro. #101058 (Alexey Milovidov).
- Actualización de chdig a v26.3.1 (interfaz de perfetto, minigráficos en el resumen para CPU/Memoria/Fusiones/Consultas, system.warnings, búsqueda con regexp en los logs). #101092 (Azat Khuzhin). Actualización de chdig a v26.4.3 (mejoras en perfetto, correcciones para compartir mediante pastila.nl, diferencias de flamegraph, cambio de configuración en tiempo real). #103145 (Azat Khuzhin).
- Ahora se permite una coma final en la cláusula
WITHantes de una consulta
SELECT. #101093 (Aruj Bansal).
- Añade el ajuste de MergeTree
compress_per_column_in_compact_partspara controlar cómo se organizan los bloques comprimidos dentro de las partes Compact. Cuando es
true(valor predeterminado, que conserva el comportamiento actual), cada columna inicia un nuevo bloque comprimido, lo que permite la descompresión selectiva. Cuando es
false, todas las columnas dentro de un gránulo se empaquetan en el mismo bloque comprimido, lo que mejora la relación de compresión y el rendimiento de lectura en cargas de trabajo que siempre leen todas las columnas. #101114 (Amos Bird).
- Mostrar el tooltip de información de la tabla en la UI de Play solo al pasar el cursor sobre el nombre de la tabla, no sobre toda la fila. #101118 (Alexey Milovidov).
- Añade iconos específicos para cada motor y mejora la UX de la lista de tablas en la barra lateral de la UI de Play. #101134 (Alexey Milovidov).
- Compatibilidad con
Nullable(Tuple)en los formatos
Arrow,
ArrowStream,
ORCy
Parquetheredado. #101272 (Nihal Z. Miaji).
- Mostrar la fila TOTALS como pie de la tabla en la web UI (play.html). #101286 (Alexey Milovidov).
- Compatibilidad con el modo multiconsulta en la interfaz web (
play.html): ejecución de varias consultas a la vez, con ejecución en paralelo de consultas de tipo
SELECTy visualización de resultados por consulta. #101290 (Alexey Milovidov).
- Se corrige el redimensionamiento de columnas en la interfaz web
play.htmldespués de refactorizar la tabla de resultados como un componente web. #101295 (Alexey Milovidov).
- Se añadió la posibilidad de limitar la cantidad de flushes del perfil de jemalloc en MEMORY_LIMIT_EXCEEDED por intervalo de tiempo. #101396 (Azat Khuzhin).
- Se añadieron las configuraciones de Keeper
nuraft_streaming_mode(valor predeterminado:
false),
nuraft_max_log_gap_in_stream,
nuraft_max_bytes_in_flight_in_stream. Cierra #90743. #101427 (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió la métrica asíncrona
CGroupMemoryUsedWithoutPageCache, que informa del uso de memoria del cgroup excluyendo tanto la caché de páginas del kernel del sistema operativo como la caché de páginas en espacio de usuario de ClickHouse, en consonancia con
MemoryResidentWithoutPageCache. También se aclaró la descripción de la métrica
CGroupMemoryUsed. #101513 (Francesco Ciocchetti).
- Añade azúcar sintáctico a nivel del analizador sintáctico para la sintaxis de la función
OVERLAYdel estándar SQL. La función
overlayya existe; esto añade compatibilidad con la forma basada en palabras clave que usa
PLACING,
FROMy
FORcomo separadores. #101681 (Desel72).
- Se añadió el alias de columna
INDEX_LENGTHa la tabla del sistema
information_schema.tables, en consonancia con los alias existentes en mayúsculas de esta tabla. #101705 (Robert Schulze).
- La tabla del sistema
information_schema.tablesahora ignora las partes inactivas de la tabla. Esto hace que los valores de tamaño de la tabla que se muestran sean más realistas. #101706 (Robert Schulze).
- La función
ngramsahora rechaza longitudes de ngram no válidas. Ejemplo:
SELECT ngrams('abc', 0)ahora devuelve un error. #101922 (Robert Schulze).
- Como seguimiento de #91820 y #90837: eliminar del mensaje de error los algoritmos no compatibles; ejecutar pruebas específicas de FIPS en compilaciones FIPS. #102067 (Mikhail f. Shiryaev).
- Limita la altura de las celdas a tres líneas en la Web UI (
play.html), con posibilidad de expandirlas al hacer clic. #102154 (Alexey Milovidov).
- Se añadió una nueva opción que permite forzar el estilo (virtual/path) para los endpoints de S3. Resuelve #82019; #76007. Da continuidad a https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/83168. #102378 (Konstantin Vedernikov).
- La configuración
restore_replace_external_engines_to_nullahora también omite la restauración de bases de datos con motores externos (p. ej.,
DataLakeCatalog,
MySQL,
PostgreSQL,
S3) en lugar de producir un error o iniciar conexiones externas. #102400 (Nikita Fomichev).
- Se añade soporte para el análisis de índices de texto de la función
hasPhrasemediante el modo
HINT. #102438 (Elmi Ahmadov).
- Considerar STATISTICS como solo lectura en ColumnDependency para corregir LOGICAL_ERROR durante MATERIALIZE STATISTICS ALL. #102627 (Konstantin Bogdanov).
- Crear y poblar
system.asynchronous_metric_logen modo keeper-as-server. #102664 (Miсhael Stetsyuk).
- Se añade la opción de configuración
default_system_log_flush_policy.skip_alias_columnspara permitir omitir las columnas ALIAS de las tablas de logs del sistema, lo que corrige los logs del sistema respaldados por S3 que rechazan columnas ALIAS. #102669 (Miсhael Stetsyuk).
- No habilite las estadísticas automáticas para las tablas del sistema. Rara vez pueden aprovecharlas. #102862 (Han Fei).
- Se admite el tokenizer
arraypara la optimización de LIKE. #102880 (Elmi Ahmadov).
- Enviar MemoryAllocatedWithoutCheck incluso en compilaciones de producción. #103064 (Azat Khuzhin).
- Exponer untracked_memory de cada hilo en system.stack_trace. #103065 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el error
Block structure mismatch in streamcausado por columnas innecesarias devueltas por la materialización diferida. Soluciona #95191. #96682 (Nikolai Kochetov).
- Corrige un error lógico en una consulta de política de enmascaramiento de datos al usar
ON CLUSTER. #97594 (Bharat Nallan).
- Se corrige un error al usar Unity Catalog sobre GCS. #98456 (Melvyn Peignon).
DataLakeCatalogahora respeta la configuración
http_forbid_headersdel servidor al validar la opción
auth_header. #98827 (Michael Anastasakis).
- Se corrigen las llamadas N+1 a
HeadObjectpara globs con expansión entre llaves de S3. #99219 (Konstantin Bogdanov).
- Validar los cambios de configuración en las consultas CREATE cuando el propio motor también admite parámetros de configuración. #99279 (János Benjamin Antal).
- Se corrigió un fallo por el que
ALTER TABLE UPDATE/DELETEfallaba con el error
Missing columnscuando una tabla tiene una columna MATERIALIZED cuya expresión depende de una columna EPHEMERAL. #99281 (Yash ).
- Las credenciales en las cadenas de conexión de JDBC, ODBC y NATS ahora se enmascaran en los registros de consultas y en la salida de
SHOW CREATE, lo que evita la exposición accidental de información confidencial. En las cadenas de conexión con formato URI (p. ej.,
{scheme}://{user}:{password}@{host}), solo se enmascara la contraseña, mientras que el resto permanece visible para facilitar la depuración. El ajuste
nats_tokenahora también se enmascara. #99344 (János Benjamin Antal).
- Corrige el análisis incorrecto de palabras que comienzan con prefijos de meses en el formato DD-month-YYYY por parte de parseDateTimeBestEffort. Cierra #99345. #99350 (Pavel Kruglov).
- Se corrigió que se ignorara TABLE_UUID_MISMATCH cuando no se usa el analizador. #99380 (Azat Khuzhin).
- Corrige un error por el que los ajustes explícitos enviados junto con
compatibilityen la misma solicitud podían ignorarse de forma silenciosa cuando su valor coincidía con el valor predeterminado del servidor. #99402 (Raufs Dunamalijevs).
- Corrige los casos en los que los números con ceros a la izquierda en la ruta de particionado de Hive producían errores. Corrige #98801. #99458 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se corrige
heap-use-after-freecuando se elimina una tabla de forma concurrente mientras hay una consulta de lectura en ejecución (19 casos en CI durante los últimos 90 días). #99483 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un error en Keeper por el que una solicitud de lectura podía quedarse bloqueada (haciendo que la sesión expirara) si se cerraba una sesión distinta y no relacionada en el mismo servidor justo en un mal momento. #99484 (Michael Kolupaev).
- Validar la estructura de la columna antes de aplicar parches. #99531 (Seva Potapov).
- Corrige el fallo de aserción de
rows_sourcesen la fusión vertical cuando
SYSTEM STOP/START MERGESse activa y desactiva rápidamente durante la fusión de una tabla con columnas
Dynamic. #99532 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la poda incorrecta de particiones en
toWeek(), que provocaba que las consultas con
WHERE toWeek(date, mode) = Ndevolvieran resultados vacíos para las semanas 49-52 en tablas particionadas por
toYYYYMM(date). #99542 (Takumi Hara).
- Se corrige una excepción en funciones que operan con ColumnReplicated con filas no referenciadas producidas por JOIN. #99564 (Hechem Selmi).
- Corrige un problema por el que
CLEAR COLUMNno reconstruía las proyecciones ni reevaluaba las columnas materializadas que dependen de la columna eliminada, lo que podía provocar excepciones o corrupción de datos durante fusiones posteriores. #99565 (Desel72).
- Se corrigió una excepción (
Bad get: has Tuple, actual type String) en
ConditionSelectivityEstimatorcuando una consulta usa IN con un solo parámetro de consulta escalar (p. ej.,
WHERE col IN ({p:String})) en una tabla que tiene estadísticas de columna y con
use_statisticshabilitado. #99614 (Ilya Yatsishin).
- La parte con proyecciones desconocidas no debe marcarse como perdida para siempre. #99623 (Sema Checherinda).
- Se corrige una excepción poco frecuente de error lógico durante una fusión vertical cuando
SYSTEM STOP MERGESy
SYSTEM START MERGESse ejecutan de forma concurrente. #99628 (Desel72).
- Se corrige una referencia colgante en injectRequiredColumns que provocaba un fallo durante un merge. #99679 (Tuan Pham Anh).
- Corrige el comportamiento indefinido en el lector del formato Avro al leer valores numéricos que exceden la capacidad del tipo de la columna de destino. Ahora las consultas fallan cuando se producen desbordamientos, en lugar de generar silenciosamente valores incorrectos. #99697 (asyablue22).
- Se corrige el procesamiento de las comillas de estilo shell en los argumentos de la función de tabla
executable. #99794 (Nikita Semenov).
- Corrige un aborto por falso positivo en
NativeReaderal deserializar un flujo en formato Native con una discrepancia en el recuento de filas: se cambió de
LOGICAL_ERRORa
INCORRECT_DATApara que el error se trate como un error de datos en lugar de activar
abort()en compilaciones con sanitizador/depuración. #99822 (Rahul Nair).
- Corregida la interrupción del proceso en la deserialización de la columna
Tuplecuando el tipo de serialización en el flujo binario es
DETACHED. #99823 (Rahul Nair).
- Se corrigió la falsa excepción
LOGICAL_ERRORdurante el redimensionamiento dinámico de la caché del sistema de archivos debido a una condición de carrera en la promoción de la subcola de SLRU. #99850 (Alexey Milovidov).
- Corregidas las consultas de async insert que mostraban
written_rows,
read_rowsy
result_rowsen cero en
query_logy en la salida del client. #99879 (Sema Checherinda).
- Corrige la excepción “Bad cast from type X to Y” en
KILL QUERYcuando la consulta interna sobre las tablas del sistema devuelve columnas encapsuladas en
ColumnConst. #99881 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un error lógico en una subconsulta correlacionada dentro del argumento untuple. #99917 (Vladimir Cherkasov).
- Corrige una excepción al llamar a
right,
rightUTF8u otras funciones de subcadena con una longitud de INT64_MIN (-9223372036854775808), lo que antes provocaba un comportamiento indefinido debido a un desbordamiento de enteros. Ahora las funciones devuelven correctamente el error ARGUMENT_OUT_OF_BOUND. #99934 (Jimmy Aguilar Mena).
- Ahora ClickHouse debería manejar correctamente las tablas de estilo Spark (donde tenemos la ruta absoluta completa para cada archivo o una ruta relativa a la ruta común de la tabla). Corrige #92348. #99935 (alesapin).
- Se corrige la excepción “formato AST incoherente” en
ALTER TABLE ... MODIFY QUERYcon subconsultas anidadas que contienen
SETTINGScuando el propio
ALTERtambién incluye
SETTINGS. #99938 (Nikita Mikhaylov).
- Se revierte #97114 “Mover la estimación de filas en el paso de join antes de la comprobación de que haya 1 hijo” debido a una posible regresión del rendimiento. #99957 (Alexander Gololobov).
- Corrige un error por el que ClickHouse podía omitir archivos si faltaba el encabezado
Content-Lengthen la respuesta a la solicitud HEAD correspondiente (por ejemplo, debido a la transcodificación descompresiva en GCS). #99971 (Yarik Briukhovetskyi).
- Corrige un fallo de aserción (excepción en builds de depuración, resultados incorrectos en builds de lanzamiento) al multiplicar estados de agregación de
NumericIndexedVectorpor una constante entera par, provocado por un XOR consigo mismos en bitmaps Roaring con alias en
pointwiseAddInplace. #99976 (Desel72).
- Evitar la excepción
Unexpected return typeen el pushdown heredado de filtros a través de
JOIN USINGencadenados cuando los tipos de las claves cambian después de las conversiones de JOIN. #99999 (Alexey Milovidov).
- Corrige la excepción
LOGICAL_ERROR“Tipo de nodo inesperado para la expresión de tabla … se obtuvo IDENTIFIER” cuando se usa una subconsulta escalar dentro de un argumento sin resolver de una función de tabla, p. ej.,
SELECT * FROM remote('localhost', view(SELECT 2 AS x), concat(x, (SELECT 1))). #100014 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un fallo de
INSERTcon
VALUEScuando los datos iban seguidos de un comentario SQL al final (
--o
/* */) en la línea siguiente. Ahora se omite el comentario en lugar de interpretarlo como otra fila. #100016 (Pratima Patel).
- Se corrige una excepción en
arrayRemoveal comparar Tuples con componentes NULL. #100017 (Alexey Milovidov).
- Se corrige una filtración de datos entre usuarios en
system.asynchronous_inserts: cualquier usuario con
SELECTsobre la tabla podía ver entradas pendientes de inserción asíncrona de otros usuarios. Ahora las entradas se filtran según el usuario actual, salvo que el usuario tenga el privilegio
SHOW_USERS. #100024 (Shaohua Wang).
- Corrige un caso en el que la conversión de Time64 a UInt64 podía restringir los valores a 24 horas. #100025 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se corrigió un bloqueo del servidor local cuando CREATE DICTIONARY tiene una definición con un valor de lista que contiene una función inexistente. #100036 (Yakov Olkhovskiy).
- Se corrige un problema que impedía que los formatos
CSVy
MsgPackanalizaran correctamente
Nullable(Tuple). Cierra #99753. #100038 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrige el error de
CREATE VIEWcon
UNKNOWN_IDENTIFIERal usar como lado derecho de
INun alias de expresión de función en
WITH(por ejemplo,
tuple(...)). #100042 (Peng).
- Se corrigieron las funciones de agregación de series temporales (p. ej.,
timeSeriesResampleToGridWithStaleness) que fallaban con
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENTcuando se usaban con
initializeAggregationo
AggregatingMergeTreeen réplicas paralelas. #100053 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió el procesamiento de valores negativos en NumericIndexedVectorDataBSI. #100086 (Daniil Ivanik).
- Se corrigieron las funciones
accurateCastOrDefaulty
to*OrDefault, que no preservaban el tipo de columna Const para entradas constantes. #100132 (Alexey Milovidov).
- Los parámetros de consulta omitidos de tipo
LowCardinality(Nullable(T))ahora toman correctamente NULL como valor predeterminado, igual que
Nullable(T). #100144 (Denys Melnyk).
- Se corrige el uso de un valor sin inicializar en StringSearcher.h. #100225 (Konstantin Bogdanov).
- Permite cancelar subconsultas escalares y otras canalizaciones durante el análisis mediante Ctrl+C. Anteriormente, al pulsar Ctrl+C durante una subconsulta escalar de larga duración no ocurría nada hasta que la subconsulta terminaba. También corrige la barra de progreso y las estadísticas JSON para que informen correctamente de las filas leídas durante la ejecución de subconsultas escalares, tanto en
clickhouse-clientcomo en
clickhouse-local. En coautoría con @YjyJeff. #100230 (Raúl Marín).
- Se corrigió una excepción
LOGICAL_ERRORen consultas que involucran columnas
Dynamiccon uniones cruzadas y filtros en tiempo de ejecución, causada por
ColumnVariant::filter, que compartía punteros a columnas Variant en lugar de clonarlos en la ruta de optimización
hasOnlyNulls. Cierra https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/100147. #100234 (Pavel Kruglov).
- Se corrigió un error en
Arrayde
Variantque podía reinterpretar el tipo de dato al llamar a la función
arrayFirst/
arrayLast. Por ejemplo, antes
Array(Variant(Date, Bool))se convertía en
Boolcuando el tipo de variante subyacente real era
Date. #100255 (timothygk).
- Algunos cambios menores en las funciones: las funciones h3 ahora validan mejor los límites; readWKB comprueba los límites de tamaño (una nueva configuración,
max_wkb_geometry_elements); las funciones del generador aleatorio limitan el número máximo de iteraciones en sus cálculos. Como seguimiento de #93543. #100270 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un problema por el que cutURLParameter podía omitir parámetros por error cuando aparecían como subcadenas de otros parámetros. #100280 (Nikita Semenov).
- Se corrige una excepción cuando la configuración de la ruta del archivo de metadata de Iceberg contiene un byte nulo. #100283 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió el crecimiento cuadrático del número de consultas ejecutadas cuando se usa
distributed_index_analysiscon predicados que contienen subconsultas
IN. #100287 (Anton Popov).
- Corrige la excepción “Block structure mismatch” al usar
GROUP BY ... WITH TOTALS HAVINGen combinación con
UNION DISTINCTy expresiones Nullable. #100293 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción LOGICAL_ERROR en
estimateCompressionRatiocuando el parámetro
block_size_byteses extremadamente grande. #100298 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción “Inconsistent AST formatting” en compilaciones de depuración al usar
GROUP BY CUBE(...) WITH ROLLUPo combinaciones similares. #100376 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió una excepción al crear una vista con alias de columnas y consultas
SELECT *o
EXCEPT/
INTERSECT. #100386 (Alexey Milovidov).
- Soluciona que
DROP TABLEse quede bloqueado indefinidamente en tablas con motor Kafka cuando los consumidores se quedan atascados en un rebalance tras un error de heartbeat. #100388 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción
ReadBuffer is canceled. Can't read from it.en las operaciones de copia de seguridad y restauración que usan archivos ZIP. #100400 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción
TOO_MANY_ROWSen consultas
SELECT count()con
max_rows_to_read/
force_primary_keycuando los datos están repartidos en varias partes con límites de gránulo no alineados. #100408 (Alexey Milovidov).
- Se corrige
system.completionspara filtrar correctamente bases de datos, tablas y columnas según los derechos de acceso en todas las combinaciones de permisos: por tabla, por base de datos y con revocación por columna. #100432 (Shaohua Wang).
- Se corrige un SEGFAULT en NuRaft debido a una condición de carrera. #100444 (Pablo Marcos).
min/
max/
argMin/
argMaxahora tratan los NaN de forma coherente con
ORDER BY: los NaN siempre se omiten (solo se devuelven cuando todos los valores son NaN). Antes, los resultados dependían de la posición de los NaN en los datos debido a la semántica de comparación no ordenada de IEEE 754. #100448 (Raúl Marín).
- Se corrigió un error de copiar y pegar por el que
delta_lake_snapshot_end_version, cuando se establecía sin
delta_lake_snapshot_start_version, se ignoraba silenciosamente en lugar de generar un error
BAD_ARGUMENTS. #100454 (Mohammad Lareb Zafar).
StorageRabbitMQ::shutdownno es idempotente (accede incondicionalmente a punteros débiles y luego destruye los punteros compartidos correspondientes), pero ahora se invoca dos veces: una vez en
StreamingStorageRegistryy después en
DatabaseCatalog. Esta corrección hace que el método sea idempotente y añade comprobaciones defensivas de valores nulos. #100455 (Miсhael Stetsyuk).
- Se corrigió la excepción
LOGICAL_ERRORal usar
accurateCastOrNullcon el tipo de destino
QBit. #100470 (Raufs Dunamalijevs).
- Se corrigió la excepción LOGICAL_ERROR “Stream … not found” al insertar en una tabla con columnas
Array(JSON)anidadas en partes wide con
optimize_on_insert=0. #100475 (Pavel Kruglov).
- Validar las rutas de las entradas de archivo en los metadatos de la copia de seguridad para rechazar secuencias de path traversal, rutas absolutas y nombres vacíos durante
RESTORE. #100483 (Pablo Marcos).
- Se corrige un problema por el que la sintaxis
LIMIT m OFFSET n WITH TIESno funcionaba. Esta sintaxis es equivalente a
LIMIT n, m WITH TIES, que ya funcionaba. #100491 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrige la excepción “No set is registered for key” al usar
INcon columnas
Nullable(Tuple)que tienen campos con nombre y elementos
LowCardinality. #100523 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un desbordamiento de búfer en el montón en usearch
sorted_buffer_gt::insert()que podía provocar un cierre inesperado o corromper silenciosamente la memoria durante la búsqueda por similitud vectorial. #100537 (Dustin Healy).
- Se corrigió un problema por el que
EXECUTE ASignoraba las cláusulas
FORMATe
INTO OUTFILEespecificadas en la consulta. #100538 (pufit).
- Corrige la inconsistencia en el formato del AST para SAMPLE con OFFSET a nivel de consulta. Cierra #100576. #100579 (Pavel Kruglov).
- Corrige el catálogo Polaris en Azure. Desde la versión 25.12, este catálogo en Azure empezó a añadir el bucket al principio de la ruta. Por ejemplo,
abfss://polaris-polaris@<some_url>.windows.net/polaris-polaris/<other-path>en lugar de
abfss://polaris-polaris@<some_url>.windows.net/<other-path>. Este PR elimina el bucket de la ruta. #100583 (Konstantin Vedernikov).
- Corrige la excepción por incompatibilidad de tipos en transform cuando la columna por defecto es const en algunos bloques. Cierra #100574. #100616 (Pavel Kruglov).
- Corrige los casos de NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCK en los que la parte SELECT de la proyección contiene columnas que no existen en la parte SELECT original de la consulta. Cierra #100194. #100623 (Yarik Briukhovetskyi).
- Validar las dimensiones de la forma del formato Npy frente al tamaño del archivo y los límites de desbordamiento para evitar ataques de denegación de servicio mediante archivos
.npyespecialmente diseñados con dimensiones desmesuradamente grandes. También se rechazan las formas vacías y se limita la memoria por fila a 2 GiB. #100625 (Raúl Marín).
- Se corrige un problema por el que se ignoraba
session_timezoneal analizar valores
DateTimedurante las inserciones asíncronas (TCP) y todas las inserciones a través de HTTP. #100647 (Sema Checherinda).
- Permitir pasar la clave de segmentación a las funciones de tabla
cluster()y
clusterAllReplicas()al usar una función de tabla como fuente (p. ej.,
cluster('name', view(...), sharding_key)). #100665 (Sergey Veletskiy).
- Se corrige un cierre inesperado del servidor (fallo de aserción) al usar funciones de agregación paramétricas con el combinador Array y argumentos NULL, como
quantileIfArrayArray(0.5)([[NULL]], [[1]]). #100679 (nerve-bot).
- Corrige la excepción al calcular el supertipo común para tuplas vacías y no vacías con
use_variant_as_common_typeactivado. #100699 (Antonio Andelic).
- El servidor ya no deja de iniciarse cuando se configura un disco de Azure blob storage, pero el endpoint no está accesible temporalmente (p. ej., por un fallo de DNS). #100701 (Raúl Marín).
- Se corrigió el comportamiento indefinido en
positiveModulocuando el divisor sin signo no cabe en el tipo de resultado con signo. #100705 (Raúl Marín).
- Se corrige el cierre inesperado del servidor (error lógico “tipo de retorno inesperado de __topKFilter”) cuando
use_top_k_dynamic_filteringestá habilitado y la columna de
ORDER BYes de tipo
Dynamico
Variant. #100742 (Groene AI).
- Corrige un fallo del servidor al usar la función
has()con PREWHERE/WHERE en una clave Tuple que contiene elementos LowCardinality. #100760 (Groene AI).
- Se corrige el error de aserción
file_offset_of_buffer_end <= getFileSize()(excepción en compilaciones de depuración) al leer tablas
Logo
StripeLogen almacenamiento de objetos S3 con escrituras concurrentes. #100763 (Alexey Milovidov).
- Corrige una excepción en el estimador de selectividad de estadísticas cuando una cláusula WHERE incluye una expresión de función (p. ej., toDecimal64(col, 3)) en una tabla con estadísticas activadas. Ahora, el estimador omite esos predicados en lugar de intentar una conversión de tipos no válida. #100764 (Han Fei).
- Corrige un caso poco frecuente en el que un join con reordenación puede dar un resultado incorrecto. #100790 (Yarik Briukhovetskyi).
- Corrige los tipos incorrectos de los argumentos de
AggregateFunctionen el conteo trivial optimizado, lo que provocaba la excepción
NUMBER_OF_ARGUMENTS_DOESNT_MATCHal consultar expresiones como
count(v0 + v1)en tablas distribuidas. #100794 (YjyJeff).
- Algunos catálogos pueden mostrar secretos en la sección
SETTINGSdel resultado de la consulta
select * from system.databases. Este PR evita ese comportamiento. #100800 (Konstantin Vedernikov).
- Corrige el comportamiento indefinido (desbordamiento de enteros con signo) en
toStartOfIntervalal usar intervalos de Week, Quarter o Year con el argumento
originy valores extremos del intervalo. #100817 (Raúl Marín).
- Se corrigen los combinadores de funciones de agregación
If,
Distinct,
DistinctIf,
IfStatecon tipo de retorno
Tupley uno o más argumentos
Nullable, que no podían leer estados serializados antiguos tras la introducción de
Nullable(Tuple). Cierra #98917. #100826 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrige un segfault en s3Cluster y en las consultas distribuidas debido a un use-after-free en el pool de conexiones. #100837 (Konstantin Bogdanov).
- Se corrige un segfault por desreferenciación de puntero nulo al cargar diccionarios durante el apagado del servidor.
Context::getUserDefinedSQLObjectsStorage(desreferencia
user_defined_sql_objects_storage) es invocado por los hilos de diccionario de forma concurrente mientras el hilo principal llama a
Context::shutdown(establece
user_defined_sql_objects_storageen null). Debemos asegurarnos de deshabilitar futuras actualizaciones en el cargador de diccionarios, terminar las consultas de diccionario que se estén ejecutando en ese momento y esperar a que finalicen los hilos de carga de diccionarios, todo ello antes de ejecutar
Context::shutdown. De forma similar a lo que hacemos con las consultas normales. #100839 (Miсhael Stetsyuk).
- Se corrigió el desbordamiento de búfer en
ULIDStringToDateTimecuando la entrada contiene bytes no ASCII. #100843 (Konstantin Bogdanov).
- Corregido un cierre inesperado (
LOGICAL_ERROR) al consultar una tabla
Merge(o la table function
merge()) que engloba varias tablas, incluida una tabla
Distributed, con
distributed_group_by_no_merge=1activado. #100859 (Groene AI).
- Cast_keep_nullable, cuando está habilitado, no lanzará una excepción al convertir un NULL de Dynamic a Variant. #100864 (Seva Potapov).
- Se corrige un problema por el que los comandos
clickhouse-keeper-client
get,
existsy
lsimprimían mensajes de error duplicados de
watch_iden stdout en lugar de stderr. #100893 (Mohammad Lareb Zafar).
- Corrige una excepción en
intDiv/
intDivOrZeroen arrays de tuplas Nullable, p. ej.,
SELECT intDiv([divide((1, 2), ... AND NULL)], 2). #100895 (Raúl Marín).
- Evaluar los argumentos del motor de
StorageAliasantes de almacenar la definición, para que expresiones como
currentDatabase()se resuelvan como literales antes de guardarse en la base de datos. #100902 (Nikolay Degterinsky).
- Se corrige
processAndOptimizeTextIndexFunctionscuando
query_plan_merge_expressions = 0, donde
ExpressionStepestá directamente sobre
ReadFromMergeTree. Corrige #100879. #100909 (Jimmy Aguilar Mena).
- Se actualizó replxx para incluir la corrección de un acceso fuera de límites en do_complete_line. #100925 (Azat Khuzhin).
- Se corrigen resultados incorrectos cuando un JOIN con la optimización de segmento por PK usa la caché de condiciones de consulta y algunas partes quedan filtradas por condiciones en caché. #100926 (Groene AI).
- Se corrigió que
dividee
intDivdevolvieran
ILLEGAL_DIVISIONen algunos casos al usarse en expresiones de filtro durante el análisis de índices. #100928 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrigieron los errores “La tabla de destino no existe” en las vistas materializadas con tablas internas durante el arranque asíncrono, causados por un orden incorrecto de las dependencias de inicio. #100946 (Nikolay Degterinsky).
- Corrige el comportamiento indefinido (desbordamiento de enteros con signo) en parseDateTimeBestEffort al parsear cadenas de fecha y hora con más de 18 dígitos fraccionarios de segundo. #100948 (Vasily Chekalkin).
- Se corrigió un fallo al usar un índice de búsqueda de texto con una cláusula
INque contiene una subconsulta de tipo Tuple, por ejemplo,
WHERE (id, str) IN (SELECT (id, str) FROM ...), o cuando el número de columnas de la subconsulta no coincide con el de la tupla del lado izquierdo de
IN. #100959 (Anton Popov).
- Se corrigió un fallo al crear un diccionario de polígonos a partir de una tabla
MergeTreeque utiliza serialización dispersa de columnas. #100964 (Anton Popov).
- Se corrige el error lógico “nodo de acción del árbol de consulta no válido” al usar
INTERSECT ALL/
UNION ALLcon expresiones reducidas a constantes. #100977 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un problema que impedía que la función de agregación
sumCountOrDefaultcon uno o más argumentos
Nullableleyera estados serializados antiguos tras la introducción de
Nullable(Tuple). Cierra #100882. #101021 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrige un cierre inesperado (
Logical error: isConst/isSparse/isReplicated assertTypeEquality) en los algoritmos de merge cuando la replicación diferida de columnas (
enable_lazy_columns_replication) genera columnas
ColumnReplicatedque pasan a canalizaciones de merge-sort con entradas que llegan tarde. #101036 (Groene AI).
- Se corrige el error incorrecto
UNKNOWN_IDENTIFIERcuando se usa el mismo alias para varias expresiones en
SELECT; ahora se muestra el error correcto
MULTIPLE_EXPRESSIONS_FOR_ALIAS. #101040 (Alexey Milovidov).
- Corrección de las columnas ALIAS con tipos
DateTime/
DateTime64que no aplicaban la conversión de zona horaria cuando la zona horaria declarada difiere de la de la expresión. #101043 (Alexey Milovidov).
- Se corrige que las políticas de fila no se registraran en
query_logpara vistas, subconsultas e
INSERT ... SELECT. Aunque las políticas de fila se aplicaban durante la planificación de la consulta, no se propagaban de los subplanificadores al planificador principal para su registro. Las políticas de fila (solo para el registro) ahora se mantienen en
QueryAccessInfopara que tanto los planificadores como los subplanificadores puedan poblarlas. #101044 (Narasimha Pakeer).
- Se corrige una excepción en
DirectJoinMergeTreeEntitycuando los bloques del pipeline contienen columnas
ColumnConstque se combinan con columnas normales. #101046 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un espacio innecesario en el formato del alias de columna en la CTE (
WITH t (a, b)→
WITH t(a, b)). #101049 (Alexey Milovidov).
- Se corrigieron las funciones de tabla
remote/
clusterque fallaban con funciones de tabla anidadas como
mergecuando el analizador está habilitado. #101055 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un problema por el que
OFFSETse aplicaba dos veces en consultas distribuidas cuando
prefer_localhost_replica=1, lo que producía menos filas de las esperadas. #101071 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrigió un fallo al usar el formato
Regexpcon una expresión regular no válida en la configuración
format_regexp. #101074 (Nihal Z. Miaji).
- Corrige el error “Illegal type Decimal64 of start parameter” en las funciones de agregación de series temporales al usar
serialize_query_plan=1con réplicas paralelas. #101083 (Groene AI).
- Se corrige una excepción en
optimizeLazyMaterializationcuando se utiliza una proyección con PREWHERE junto con
ORDER BY ... LIMIT. #101115 (Anton Popov).
- Se corrige el fallo del servidor (SIGABRT) al usar funciones de agregación con el combinador
Nullde uso exclusivamente interno (p. ej.,
sumNull,
avgNull) y con la configuración
aggregate_functions_null_for_empty = 1habilitada. #101147 (Groene AI).
- Corrige un uso de memoria después de liberarla en la ruta de escritura de la caché del sistema de archivos que podía provocar lecturas de memoria ya liberada al registrar segmentos de archivo completados (detectado por MemorySanitizer en BuzzHouse). #101161 (Groene AI).
- Se corrige un cierre inesperado del servidor con “Intento de adjuntar una tabla externa a un Set listo sin elementos explícitos” cuando el análisis distribuido de índices encuentra un predicado GLOBAL IN cuyo Set se creó sin elementos explícitos. #101178 (Groene AI).
- Se corrigen las funciones de agregación
MAX/
MINen columnas
Decimalque devolvían resultados incorrectos cuando la compilación JIT está activada (tras alcanzar el umbral de compilación). #101203 (Raúl Marín).
- Se corrigen las optimizaciones de
minmax_count_projectiony las optimizaciones triviales de
COUNT(*), que quedaban deshabilitadas de forma permanente después de una eliminación ligera, incluso tras haberse fusionado todas las partes con una máscara de eliminación ligera. #101212 (Anton Popov).
- Corrige un caso que podía provocar el error lógico
Having zero bytes, ...en la caché cuando se sobrescribía un objeto remoto entre
listy
read, lo que antes daba lugar a metadatos de objeto obsoletos. #101219 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige un cierre inesperado del servidor (LOGICAL_ERROR: Bad cast from ColumnVector to ColumnLowCardinality) al consultar una tabla MergeTree con
ORDER BY CAST(lc_column, 'Type'), donde
lc_columntiene el tipo LowCardinality. #101220 (Groene AI).
- Se corrige la limpieza de los nodos de procesamiento obsoletos en
S3Queue. #101230 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigió el UB en mergeTreeAnalyzeIndexes() cuando el argumento optimizations no es válido. #101253 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la excepción
Logical error: 'partitions_count > 0'al realizar operaciones consecutivas de
ALTER TABLE UPDATEen una tabla Iceberg particionada. #101278 (Desel72).
- Corrige resultados erróneos en consultas cuando se usa una constante entera grande (p. ej., 256, 2147483648) como predicado booleano en una cláusula WHERE con AND sobre tablas MergeTree. Por ejemplo,
SELECT count() FROM t WHERE (2147483648 > b) AND 2147483648devolvía incorrectamente 0 en lugar de coincidir con todas las filas. #101287 (Groene AI).
- Se corrige el INSERT SELECT desde un clúster de Delta Lake con ReplicatedMergeTree. #101299 (Konstantin Vedernikov).
- Se corrigió un fallo que provocaba un cierre inesperado con “Error lógico: lectura desde una CTE materializada antes de la materialización” cuando una subconsulta escalar hace referencia a una cadena de CTE materializadas dependientes entre sí. #101305 (Groene AI).
- Se corrige una condición de carrera en los datos de
storage_iden
IStorage::getDependentViewsByColumn. #101385 (Nikolay Degterinsky).
- Se corrigen el formato y la clonación del AST de BACKUP FROM SNAPSHOT. #101405 (Pablo Marcos).
- Se corrige el cierre inesperado por LOGICAL_ERROR “Current component is empty” al consultar
system.part_moves_between_shardscon
enforce_keeper_component_trackinghabilitado. #101462 (Groene AI).
- Se corrigió un fallo de segmentación en DataTypeDynamic::create() cuando el fuzzer genera un AST malformado del tipo Dynamic. #101464 (Groene AI).
- Genera un error cuando se usan la configuración
delta_lake_snapshot_versiono la configuración de versión de CDF sin DeltaKernel habilitado, en lugar de devolver datos incorrectos en silencio. #101489 (Desel72).
- Se corrige la excepción
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCKal usar ARRAY JOIN con JOIN USING y con la configuración
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifierhabilitada. Cierra #101240. #101507 (Vladimir Cherkasov).
- Se corrigió el fallo en el bucle de reintento de INSERT de Iceberg cuando la tabla se había creado con
iceberg_metadata_file_pathy la versión de metadatos de destino ya existía. #101548 (Groene AI).
- Eliminar Nullable de la columna de resultados en arrayIntersect y funciones relacionadas para evitar discrepancias en la serialización/deserialización. #101569 (George Larionov).
- Se corrige un cierre inesperado del servidor (LOGICAL_ERROR) al hacer SELECT desde una vista materializada basada en una tabla con engine IcebergLocal. #101577 (Groene AI).
- Se corrige un mensaje de error incorrecto al llamar a
intExp10con un argumento NaN: mostraba
intExp2en lugar de
intExp10. #101582 (Krishna Chaitanya).
- Se corrige un problema por el que
allow_statistics=0no bloqueaba
ALTER TABLE ADD STATISTICSni
ALTER TABLE DROP STATISTICStras la refactorización en #100288. #101585 (Krishna Chaitanya).
- Se corrige el error por el que
KeeperMap
CREATE TABLEfallaba con “Cannot create metadata for table” cuando en nodos de ZooKeeper remanentes de un
dropparcial anterior a la versión 25.1 faltaba el nodo
drop_lock_version. #101623 (Antonio Andelic).
- Corrige un posible error lógico al leer las subcolumnas de Map. Cierra #100769. Cierra #101336. #101641 (Pavel Kruglov).
- Da prioridad a la coincidencia exacta de la subcolumna frente a la coincidencia por prefijo en
getSubcolumnDatapara evitar un posible fallo. Cierra #101271. #101645 (Pavel Kruglov).
- Se corrige un fallo (LOGICAL_ERROR: “ColumnUnique can’t contain null values”) al comparar una columna
LowCardinalitycon una constante NULL de
Variantmientras
use_variant_default_implementation_for_comparisonsestá deshabilitado. #101690 (Groene AI).
- Qué: Se añadió una comprobación de flujo vacío a Bzip2ReadBuffer para que devuelva EOF en lugar de lanzar UNEXPECTED_END_OF_FILE cuando el flujo interno está vacío. #101691 (ClickGap AI Bot).
- Qué: Se corrigió la descripción invertida de la columna
alterableen
system.s3_queue_settingsy
system.azure_queue_settings: se intercambiaron los significados de
0y
1para que coincidan con el comportamiento real del código. #101703 (ClickGap AI Bot).
- Se corrige un error por el que positiveModulo(tuple, number) se derivaba incorrectamente a la división en lugar de al módulo. #101709 (ClickGap AI Bot).
- Corrige un fallo al configurar
thread_pool_sizeen un disco con caché. Anteriormente,
FileCacheSettings::loadFromConfig()rechazaba
thread_pool_sizecomo una configuración desconocida, lo que impedía que el servidor arrancara. Esta configuración es un parámetro válido de
IDiskque controla la cantidad de hilos usados en operaciones de copia de disco a disco durante los movimientos de partes en segundo plano. #101712 (Francisco).
- Se corrigió la creación de diccionarios
RANGE_HASHED, que aceptaba silenciosamente un atributo de rango
MAXinexistente y usaba una configuración de tipos incorrecta cuando los atributos de rango mínimo y máximo tenían tipos distintos. El error se debía a un fallo de copiar y pegar en
buildRangeConfiguration, que buscaba
min_attr_nameen lugar de
max_attr_namepara el atributo máximo. #101732 (Yakov Olkhovskiy).
- Se corrige un fallo de acceso a memoria liberada en el planificador de concesión de CPU cuando el temporizador de espera sobrevive al hilo de trabajo cuyos
ProfileEvents::Countersreferencia. #101761 (Antonio Andelic).
- Corrige un error en las funciones arrayLevenshteinDistanceWeighted y arraySimilarity. Cierra el issue #101725. #101767 (Mikhail f. Shiryaev).
- Se corrige un problema por el que la API de consulta de Prometheus ignoraba los cuerpos de formulario en POST. #101794 (James Cunningham).
- Se corrigió el escape de excepciones desde el destructor
Client::~Clientde S3 que provocaba el cierre del servidor. #101798 (Gagan Dhakrey).
- Corrige un use-after-scope en la deserialización en paralelo de rutas dinámicas del tipo
Object, que podía provocar bloqueos al leer tablas con muchas rutas dinámicas. #101823 (Antonio Andelic).
- Se corrigió una salida incorrecta de la función
formatDateTimecon el formateador
%Wbajo ciertas configuraciones de formato (no predeterminadas). #101847 (Robert Schulze).
- Se corrigió el falso negativo de
shouldPatchFunctionen
SYSTEM INSTRUMENT ADDcuando la cadena de búsqueda aparece por primera vez dentro de un argumento de plantilla del nombre de símbolo desdemangleado. #101885 (Pablo Marcos).
- Se corrigió la pérdida del registro de UDF cuando la sesión de ZooKeeper expiraba durante una actualización periódica; todas las funciones definidas por el usuario podían quedar no disponibles hasta que una actualización completa se realizara correctamente. #101891 (Nikita Fomichev).
- Se corrigió la descripción de
system.codecsde
AES_256_GCM_SIVpara que indicara
AES-256en lugar de
AES-128. #101917 (Jimmy Aguilar Mena).
- Se corrige un problema por el que se usaban extremos incorrectos en un índice min-max creado sobre una columna JSON, lo que provocaba un resultado de consulta incorrecto. Cierra #101700. #101918 (Pavel Kruglov).
- El tokenizador
splitByStringahora rechaza las cadenas separadoras vacías. #101928 (Robert Schulze).
- Se corrigió un problema por el que
materialize_skip_indexes_on_merge=falseno suprimía los índices de texto (de texto completo) durante la fusión. Anteriormente, solo se suprimían los índices de omisión no textuales (minmax, set, bloom_filter); los índices de texto seguían generándose, lo que desperdiciaba CPU y E/S. #101932 (Groene AI).
- El tokenizador
sparseGramsgeneró tokens más largos que la longitud máxima especificada (esto se debía a un
+2codificado de forma fija en la implementación). #101934 (Elmi Ahmadov).
- Se corrigió SIGSEGV en
MergeTreeDataPartWriterWide::cancelcuando un constructor de flujo lanza una excepción durante
addStreams, dejando una entrada nula en
column_streams. #101936 (Antonio Andelic).
- Corrige una excepción al consultar tablas Merge o Distributed con un índice de texto completo y condiciones de filtro combinadas que mezclan
has*Tokenscon LIKE cuando
query_plan_direct_read_from_text_indexestá habilitado. #101939 (Jimmy Aguilar Mena).
- Se corrige un comportamiento indefinido al analizar paquetes de consulta del protocolo nativo con valores de
QueryProcessingStageno válidos. #101972 (Raúl Marín).
- Cerrar la conexión TCP cuando se produzca una excepción durante el análisis inicial de la consulta para evitar leer datos basura de un flujo desincronizado. #101989 (Raúl Marín).
- Corrige una condición de carrera de SLRU en la caché del sistema de archivos 26.1+, que puede provocar un error lógico en la reserva de espacio. En una compilación de depuración, también puede causar un fallo de aserción:
'Previous state is Evicting, but expected state to be Active while setting Evicting flag for 2c1e3484ecdc6b78a8978fa5b17c5097:0:339 (state: Evicting)'.. #101991 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige una excepción al convertir una cadena con datos sobrantes al tipo
Tuple()vacío. #102011 (Alexey Milovidov).
- Corrige el orden incorrecto de las filas en las consultas que usan ORDER BY con el algoritmo de join grace_hash. Las consultas afectadas podían devolver resultados en un orden incorrecto, lo que producía una salida incorrecta sin que se advirtiera. #102036 (János Benjamin Antal).
- Corrige un ERROR LÓGICO (Tamaño inesperado del tipo de índice) que podía producirse en consultas RIGHT JOIN y FULL JOIN cuando se había configurado el ajuste
max_bytes_in_join. #102042 (Jimmy Aguilar Mena).
- Corrige los casos en los que Time con valores negativos devolvía resultados incorrectos al compararse con DateTime. Cierra #101670. #102056 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se corrige un crash en la actualización de UDF causado por
ZooKeeperRetriesControl, que reintentaba sobre una sesión de ZooKeeper obsoleta (caducada) sin renovarla. #102059 (Nikita Fomichev).
- Corrige los espacios que faltaban al formatear
unlock snapshot. cierra https://github.com/clickhouse/clickhouse/issues/101723. #102063 (Han Fei).
- Se corrige un fallo (SIGSEGV) al consultar una vista con una cláusula WHERE cuando la consulta interna genera columnas con tipos distintos de los metadatos de la vista (p. ej., Nullable de LEFT JOIN con
join_use_nulls). #102085 (Miсhael Stetsyuk).
- Se corrigen las entradas de
VectorSimilarityIndexCacheque nunca se desalojaban al eliminar una parte debido a una discrepancia en las claves de la caché. #102152 (Seva Potapov).
- Hacer NACK de los mensajes defectuosos al usar almacenamiento de RabbitMQ. #102157 (Seva Potapov).
- Se corrige un error lógico al analizar una cadena incorrecta correspondiente a una tupla vacía. #102289 (Nihal Z. Miaji).
- Corrige resultados de agregación incorrectos (filas duplicadas) al usar
optimize_aggregation_in_order=1con columnas de GROUP BY en un orden distinto al de la clave de ordenación de la tabla. #102299 (Groene AI).
- Se corrige un fallo en
IcebergLocal
ALTER TABLE ... UPDATEal usar el formato Avro, causado porque los tipos envoltorio
LowCardinality/
Nullableno se desenvolvían antes de la serialización. #102337 (Desel72).
- Se corrigió un fallo de segmentación en mutaciones sobre columnas materializadas sin expresión. Resuelve #102185. #102342 (zoomxi).
- Corrección en Coalescing merge tree para el tipo Array. Se cierra #89509. #102384 (Konstantin Vedernikov).
- Se corrige un segfault (o
LOGICAL_ERRORen compilaciones de depuración) al leer archivos Parquet con el push down del filtro bloom habilitado y condiciones de igualdad/desigualdad en la cláusula WHERE. El fallo se producía por un acceso a memoria fuera de límites durante la recuperación de datos del filtro bloom del prefetcher de Parquet, y también podía provocar resultados de consulta incorrectos y no deterministas. #102385 (Groene AI).
- Corrige el
LOGICAL_ERRORque abortaba el redimensionamiento dinámico de la caché del sistema de archivos SLRU, causado por estadísticas de desalojo compartidas entre subcolas y una ruta de recuperación incorrecta para candidatos fallidos. #102396 (Antonio Andelic).
- Corrige un fallo al inicializar tablas alias sin tabla de destino en una réplica nueva de la base de datos Replicated. Cierra #101320. #102397 (Nikolay Degterinsky).
- Se corrige una lectura fuera de los límites en las funciones de búsqueda en cadenas (
countSubstrings,
position, etc.) al buscar una subcadena objetivo compuesta íntegramente por bytes nulos. #102401 (Raúl Marín).
- Los ajustes de los índices de texto completo (
enable_full_text_index,
allow_experimental_full_text_index,
use_skip_indexes_on_data_read) ya no se desactivan cuando la configuración
compatibilityapunta a una versión anterior a la 26.1. Antes, esto podía impedir que
SharedDatabaseCatalogcreara tablas con índices de texto. #102422 (Nikita Fomichev).
- Corregida una lectura fuera de límites en
printfcon un
%al final. #102472 (Raúl Marín).
- Corrige una excepción de chassert
ReadBuffer is canceleden compilaciones de depuración de AsynchronousMetrics, causada porque
rewindno restablecía la marca de cancelación del búfer. #102524 (Yuri Fedoseev).
- Se corrigió
hasToken/
hasTokenOrNullcon cadenas de búsqueda formadas solo por separadores (p. ej.,
'()',
'!!!') en columnas con un índice de texto: anteriormente, el índice omitía silenciosamente todos los gránulos en lugar de generar
BAD_ARGUMENTS(para
hasToken) o devolver
NULL(para
hasTokenOrNull). #102544 (Jimmy Aguilar Mena).
- Soluciona OOM en solicitudes
multienormes en keeper. Para el tracing de OpenTelemetry, asignamos incondicionalmente >1 KiB a spans de OpenTelemetry en objetos
ZooKeeperRequest; es decir, en solicitudes
multirealmente enormes, intentamos asignar >10 GiB de memoria adicional. Para solucionarlo, ahora mantenemos los datos compartidos en memoria estática y usamos
std::unique_ptren lugar de
std::optionalen
ZooKeeperOpentelemetrySpans. #102586 (Miсhael Stetsyuk).
- Corregido el problema por el que
CurrentMetricde
NamedCollectionse inflaba con
CREATE NAMED COLLECTION IF NOT EXISTSen colecciones existentes, y no se inicializaba para las colecciones cargadas desde la configuración o el almacenamiento SQL al inicio. Cierra #102507. #102598 (Pablo Marcos).
- Se corrigió una excepción en
getStructureOfRemoteTablecuando el segmento local devuelve columnas vacías debido a DDL concurrente. #102604 (Alexey Milovidov).
- Corrige la excepción
LOGICAL_ERRORcuando varias consultas simultáneas
CREATE TABLE IF NOT EXISTSse dirigen a la misma tabla
S3Queueen una base de datos Shared. #102610 (Nikita Taranov).
- Se corrige el fallo LOGICAL_ERROR “Unexpected number of rows in column subchunk” en el lector nativo de Parquet V3 al leer columnas Nullable con un filtro WHERE. #102628 (Groene AI).
- Se corrigió la descripción del evento de perfil
AzureWriteMicroseconds, que indicaba “read” en lugar de “write”. #102639 (Miсhael Stetsyuk).
- Error en la política de filas que provoca la excepción ‘Not found column in block’ en algunos casos especiales. #102648 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se corrigió una excepción del servidor en ClusterDiscovery cuando un clúster estático (definido en la configuración) se quedaba temporalmente sin nodos activos. #102661 (Kseniia Sumarokova).
- Corrige una inferencia incorrecta del tipo de dato Date en caso de desbordamiento después del ajuste de la zona horaria. Cierra #102601. #102674 (Pavel Kruglov).
- Corrige el bloqueo indefinido de
SYSTEM WAIT VIEWcuando se elimina la vista materializada actualizable mientras la espera está en curso. #102681 (Nikolay Degterinsky).
- Se corrige CASE con una expresión Dynamic que devolvía ELSE en todas las filas. Cierra #102511. #102684 (Pavel Kruglov).
- Corrige la serialización del tipo Dynamic aplanado con tipos de datos codificados en formato binario. Cierra #101911. #102692 (Pavel Kruglov).
- Se corrige un problema por el que format_schema_source=‘query’ ignoraba silenciosamente los resultados de varias filas. Cierra #101905. #102698 (Pavel Kruglov).
- Informar del código de salida real a través del client SSH en lugar de asignar todos los errores a
1. Cierra #101741. #102700 (Konstantin Bogdanov).
- Se corrige la pérdida de encabezados HTTP en los controladores de consultas dinámicas y predefinidas. Cierra #101846. #102706 (Konstantin Bogdanov).
- Aplicar la corrección por muestreo de Poisson a los perfiles de heap colapsados de jemalloc para ajustarlos a la salida de jeprof. Anteriormente, el formato colapsado subestimaba los tamaños reales de asignación al no tener en cuenta la probabilidad de muestreo. #102759 (Antonio Andelic).
- Se corrige el fallo provocado por un argumento
NULLen la función
hasPhrase. #102802 (Nikita Taranov).
- Se corrige un fallo del servidor (SIGSEGV) al leer archivos Avro con esquemas recursivos que contienen referencias cíclicas a tipos simbólicos. Ahora, esos esquemas se detectan y se rechazan con un mensaje de error claro, en lugar de provocar un fallo. #102853 (Groene AI).
- Corrige un cierre inesperado del servidor (aserción
LOGICAL_ERROR) cuando una función sobre una columna
Variantalcanza el límite de memoria u otra excepción no relacionada con la conversión de tipos durante la conversión del resultado en
FunctionVariantAdaptor. Ahora la excepción se propaga correctamente en lugar de clasificarse por error como un error interno. #102855 (Groene AI).
- Se corrige un fallo del servidor en compilaciones de depuración/sanitizador cuando se produce
std::length_errordurante la inferencia de esquema (p. ej., por valores extremos de
input_format_msgpack_number_of_columnso datos de entrada malformados). #102859 (Groene AI).
- Hacer que la representación de NULL en la serialización de columnas replicadas y dispersas respete la configuración (p. ej., format_tsv_null_representation). #102888 (Hechem Selmi).
- Retroportado en #103499: Se corrigen las solicitudes a S3 que fallaban con
ios_base::clear: unspecified iostream_category erroren lugar de reintentarse, debido a que
BufferedStreamBuf::flushBufferde Poco no gestionaba escrituras cortas desde la capa de socket. #102894 (Sema Checherinda).
- Se corrige el problema por el que las optimizaciones de
minmax_count_projectiony de
COUNT(*)trivial quedaban deshabilitadas de forma permanente tras una eliminación ligera, incluso después de que se hubieran fusionado todas las partes con una máscara de eliminación ligera. #102900 (Anton Popov).
- Se corrigieron cierres inesperados aleatorios en jemalloc debidos a LTO. #102913 (Azat Khuzhin).
- Optimiza las cadenas OR de las políticas de fila convirtiéndolas en IN en el nuevo analizador. #102915 (Azat Khuzhin).
- Corrige la corrupción de metadatos de jemalloc debida a la liberación de la caché de páginas con una alineación incorrecta, que puede provocar bloqueos. #102918 (Azat Khuzhin).
- Los INSERT simples sin vistas materializadas ya no solicitan una cantidad excesiva de slots e hilos de ConcurrencyControl (
max_threadsen lugar de
max_insert_threads), lo que evita la inanición de slots de CC y el crecimiento descontrolado del número de hilos en clústeres con alto throughput de INSERT. #102961 (Sema Checherinda).
- Reintroducir ArrowMemoryPool para permitir que se lance MEMORY_LIMIT_EXCEEDED y así evitar el OOM del kernel. #102999 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el problema por el que se ignoraba
cast_string_to_date_time_modeal hacer
CASTa
Nullable(DateTime). Cierra #101840. #103035 (Pavel Kruglov).
- Se añadió compatibilidad con las columnas
ALIASen la optimización de lectura directa del índice de texto. #103037 (Anton Popov).
- Retroportado en #103454: se corrige un problema por el que
SELECT DISTINCTdevolvía silenciosamente resultados incompletos cuando una proyección de agregación coincidía con la consulta y algunas partes de la tabla no tenían datos de proyección (p. ej., la proyección se añadió a una tabla que ya contenía datos y no se ejecutó
MATERIALIZE PROJECTION). Cierra #102951. #103052 (Nihal Z. Miaji).
- Corrige los resultados erróneos devueltos por
WHERE x AND toNullable(N)en tablas
MergeTreecuando
Nes un entero de mayor tamaño que
UInt8(p. ej.,
256,
65535,
2147483648o cualquier entero negativo). El filtro descartaba incorrectamente todas las filas porque
splitFilterNodeForAllowedInputsusaba un cero
NULLal convertir a booleano el remainder
Nullablede un
ANDreducido, lo que hacía que la comparación se convirtiera en
NULLbajo la lógica ternaria. #103077 (Groene AI).
- Se corrigió el tipo de argumento incorrecto que se mostraba en los mensajes de error de las funciones de búsqueda de cadenas (p. ej.,
locate,
position) cuando los argumentos se pasan en orden invertido (
locate(needle, haystack)con
function_locate_has_mysql_compatible_argument_order = 1). #103102 (Alex Kuleshov).
- Se corrige que waitForPause quede bloqueado indefinidamente cuando se llama a disableFailPoint sin ningún hilo pausado en el failpoint. #103119 (Shaohua Wang).
- Limite las cadenas del paquete TCP Hello previo a la autenticación a 64 KB y agregue la configuración del servidor
handshake_timeout_millisecondspara limitar el tiempo total del protocolo de enlace, evitando que los clientes no autenticados consuman memoria en exceso o mantengan hilos ocupados indefinidamente. #103284 (Sema Checherinda).
- Corregidas las estadísticas de ColumnIndex de Parquet cuando min_value > max_value en columnas String. #103334 (Saurabh Kumar Ojha).
- Validación de datos Dynamic aplanados malformados en Native format. #103392 (Pavel Kruglov).
- Poblar la columna
_timea partir de la función de tabla
url. #103437 (Nikita Taranov).
- Corregida la detección de SVE cuando se utilizan instrucciones SVE no disponibles. #103568 (Raúl Marín).
- La dependencia de Libstemmer (Snowball) ahora utiliza la versión más reciente, la v3.0.1. #99256 (Jimmy Aguilar Mena).
- Se aleatorizó la configuración en clickhouse-test:
use_skip_indexes_for_top_k,
use_top_k_dynamic_filtering,
query_plan_max_limit_for_top_k_optimization. #91782 (Nikita Fomichev).
- Implementar una prueba de estrés para las funciones, para comprobar la robustez de sus distintas propiedades. #93543 (Michael Kolupaev).
- Proporcionar una configuración propia de CMake para
llvm-projecten lugar de importar la de upstream. #97453 (Konstantin Bogdanov).
- Aleatorizar más configuraciones
optimize_*en la infraestructura de pruebas para mejorar la cobertura de las pasadas de optimización de consultas. #97547 (Alexey Milovidov).
- Usa la toolchain de Rust nightly-2026-03-22. #98602 (Konstantin Bogdanov).
- Se usa
wasmtimev42.0.1. #98603 (Konstantin Bogdanov).
- Se usa
llvm-project22.1.1. #98882 (Konstantin Bogdanov).
- Se reemplazó
SANITIZE_COVERAGE(callbacks personalizados del sanitizador, granularidad a nivel de símbolo) por la cobertura basada en código fuente de LLVM (
WITH_COVERAGE,
-fprofile-instr-generate -fcoverage-mapping) para el pipeline nocturno de cobertura por prueba. El server ahora lee su propio mapa de cobertura de las secciones ELF durante el arranque y recopila tuplas
(file, line_start, line_end)por prueba mediante un nuevo comando
SYSTEM SET COVERAGE TEST 'name'. La selección de pruebas en las comprobaciones de CI específicas usa consultas por rango de líneas sobre una nueva table CIDB
checks_coverage_linesy ordena las pruebas candidatas según cuántas líneas modificadas del diff cubren. #99513 (Nikita Fomichev).
- Corrige el error de enlazado de llvm-libc en compilaciones con
-O0. #100023 (Zheguang Zhao).
- Se corrigieron dos mensajes de error al arrancar el contenedor cuando la configuración no contenía las opciones
logger.logy
logger.errorlog(p. ej., cuando todos los mensajes de registro deben enviarse a STDOUT/STDERR). #100239 (Simon).
- Se prefiere
ld64.llden lugar del
ldde Apple (cctools-port ld64) para las compilaciones de macOS. Esto debería reducir significativamente los tiempos de enlace en Darwin, ya que el ld64 de cctools-port es muy lento con
-ffunction-sectionsy
-dead_strip. Se vuelve a
ldsi
ld64.lldno está disponible. #100275 (Alexey Milovidov).
- Pruebas para garantizar que los directorios no registren secretos (REST + Glue). #100307 (Konstantin Vedernikov).
- Repetir las pruebas modificadas recientemente con distintas configuraciones aleatorias. #100385 (Alexey Milovidov).
- Registrar las dependencias de archivos
#embeden CMake y habilitar el modo de dependencias de ccache para que las recompilaciones sean correctas. #100411 (Alexey Milovidov).
- Se añadieron pruebas de corrección para consultas TPC-H. #100580 (Raufs Dunamalijevs).
- Se usa
aws-sdk-cpp1.11.771. #100582 (Konstantin Bogdanov).
- Permitir que los archivos XML de pruebas de rendimiento hagan referencia a archivos externos con consultas SQL y ajustes mediante el atributo
file. #100747 (Raufs Dunamalijevs).
- Se corrigió la compilación con
-march=x86-64-v4añadiendo la inclusión faltante de
TargetSpecific.hen
LowerUpperImpl.h. #100932 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la compilación en Gentoo al añadir —no-default-config a cxxflags. #100973 (Isak Ellmer).
- Se añadió
utils/auto-bisect/— un marco de bisección basado en shell que descarga binarios precompilados de CI y ejecuta un script de prueba proporcionado por el usuario para encontrar el primer commit que introdujo una regresión, sin necesidad de una compilación local. #100989 (Nikita Fomichev).
- Se desactiva ThinLTO de forma predeterminada en CMake para que las compilaciones locales de los desarrolladores ya no lo activen implícitamente. Las compilaciones de release de CI no se ven afectadas, ya que pasan explícitamente
-DENABLE_THINLTO=1. #101041 (Alexey Milovidov).
- Añade el benchmark TPC-DS SF1 a las pruebas de rendimiento. #101209 (Raufs Dunamalijevs).
- Se añadieron pruebas sin estado para las eliminaciones ligeras de MergeTree que cubren: el ciclo de vida de la marca
has_lightweight_delete, la corrección de
COUNT(*)con
optimize_trivial_count_query, la integridad de las columnas
MATERIALIZED/
DEFAULT, la recuperación de la marca en
ReplicatedMergeTree,
read_in_ordercon filas eliminadas, múltiples ciclos de eliminación y merge, la ocultación de la columna
_row_exists, la variedad de predicados y la aplicación de RBAC en
ALTER DELETE. #101792 (Nikita Fomichev).
- Ahora se publican imágenes distroless de Docker con variantes ubuntu y alpine para las versiones etiquetadas. #101941 (Rahul Nair).
- Los stack traces ahora muestran rutas relativas limpias (p. ej.,
src/Common/Exception.cpp) en lugar de rutas contaminadas con el directorio de compilación (p. ej.,
./ci/tmp/fast_build/./src/Common/Exception.cpp). #102000 (Raúl Marín).
- Añade una comprobación de estilo de CI que rechace los archivos de más de 5 MB incluidos en commits del repositorio, con una lista blanca para los datos de prueba legítimos ya existentes. Elimina
zookeeper_log.parquet, sin usar, de 14 MB. #102080 (Raúl Marín).
- Elimina ~400 directivas
#includesin usar de las cabeceras para reducir los tiempos de compilación. #102585 (Raúl Marín).
- Se utiliza
wasmtimev43.0.1. #102603 (Konstantin Bogdanov).
- Se utiliza
openssl3.5.6. #102606 (Konstantin Bogdanov).
- Use
xz5.8.3. #102607 (Konstantin Bogdanov).
- Actualización de la imagen base distroless de Docker de Debian 12 (glibc 2.36, OpenSSL 3.0) a Debian 13 (glibc 2.41, OpenSSL 3.5), lo que reduce la superficie de CVE a cero vulnerabilidades alcanzables. #101678 (Rahul Nair).
Lanzamiento de ClickHouse 26.3 LTS, 2026-03-26. Presentación, Vídeo
- Volver a una versión anterior tras actualizar puede provocar pérdida de datos. Las versiones de serialización de los tipos de datos ahora se propagan a los tipos de datos anidados. Por ejemplo, la versión de serialización de String
with_size_streamantes se aplicaba solo a las columnas String de nivel superior y a los elementos de Tuple. Ahora se aplica a cualquier tipo String dentro de cualquier tipo anidado, como
Array/
Map/
Variant/
JSON/etc. Este comportamiento está controlado por la configuración de MergeTree
propagate_types_serialization_versions_to_nested_types, que ahora está activada de forma predeterminada. Después de este cambio, las partes de datos recién creadas no pueden ser leídas por versiones anteriores, pero las partes antiguas pueden leerse en la versión nueva sin problemas. La actualización es segura, pero volver a una versión anterior no lo es: si necesitas revertir después de actualizar a 26.3, ¡los datos escritos por 26.3 en columnas con tipos anidados no podrán leerse! Consulta #101429 para más detalles. #94859 (Pavel Kruglov).
- Se elimina el tipo de índice de omisión
hypothesis. Era una función experimental poco conocida y de utilidad práctica limitada. Crear tablas con
INDEX ... TYPE hypothesisahora producirá un error. #96874 (Alexey Milovidov).
- Se elimina la función experimental
detectProgrammingLanguage. #99567 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la precedencia del operador
NOTpara ajustarla al estándar SQL:
NOTahora tiene menor precedencia que
IS NULL,
BETWEEN,
LIKEy los operadores aritméticos. Por ejemplo,
NOT (x) IS NULLahora se interpreta como
NOT (x IS NULL)en lugar de
(NOT x) IS NULL. Esto puede cambiar el resultado de las consultas que dependían del comportamiento anterior (no estándar). #97680 (Alexey Milovidov).
- Corrige los metadatos de las proyecciones normales para que las proyecciones con claves de ordenación de varias columnas se reconozcan adecuadamente. Se basa en #90429. #91352 (Amos Bird).
- Se corrigió un problema por el que los archivos de índices de omisión no respetaban la configuración replace_long_file_name_to_hash, lo que provocaba errores de “Nombre de archivo demasiado largo” y fallos al leer índices con nombres largos. Ahora, los nombres de archivo de los índices de omisión se convierten en hash cuando superan max_file_name_length, de forma similar a los archivos de columnas. Esto es retrocompatible (los servidores nuevos leen las partes antiguas), pero una degradación de versión (o el uso de servidores antiguos durante una actualización gradual) puede hacer que se ignoren los índices con nombres largos. #97128 (Raúl Marín).
- Se activa async insert de forma predeterminada. Ahora ClickHouse agrupará por lotes todas las inserciones pequeñas de forma predeterminada. Este ajuste se define en compatibility. Si establece
compatibility=<version less than 26.2>, el valor predeterminado será el anterior,
false. Puede activar o desactivar async inserts en varios niveles: en la configuración de los perfiles de usuario, para la sesión, para la consulta o para la tabla MergeTree. #97590 (Sema Checherinda).
- Se cambió el valor predeterminado de
mysql_datatypes_support_levelde vacío a
decimal,datetime64,date2Date32, lo que permite la asignación correcta de
DATEde MySQL a
Date32, de
DECIMAL/
NUMERICa
Decimaly de
DATETIME/
TIMESTAMPcon precisión a
DateTime64de forma predeterminada. Anteriormente, las columnas
DATEde MySQL se asignaban a
Date, que no puede representar fechas anteriores a 1970-01-01, lo que provocaba corrupción de datos. #97716 (Alexey Milovidov).
- Aceptar un array de nombres de las partes en lugar de una expresión regular para
mergeTreeAnalyzeIndexes{,UUID}, ya que las expresiones regulares son lentas (Funcionalidad experimental). #98474 (Azat Khuzhin).
- Cambiar el valor predeterminado de
stderr_reactionde
throwa
log_lastpara las UDF ejecutables. Las UDFs que escriben advertencias en stderr ya no provocan errores cuando el código de salida es 0. Las excepciones por código de salida ahora incluyen el contenido de stderr. #99232 (Xu Jia).
- Se añadió serialización en buckets para columnas Map en MergeTree (
map_serialization_version = 'with_buckets'). Las claves se dividen en buckets basados en hash, de modo que al leer una sola clave (
m['key']) solo se lea un bucket en lugar de toda la columna, lo que proporciona una aceleración de 2 a 49 veces en búsquedas de una sola clave, según el tamaño del mapa. El número de buckets y la estrategia de asignación a buckets pueden controlarse mediante nuevas configuraciones de MergeTree:
map_serialization_version,
max_buckets_in_map,
map_buckets_strategy,
map_buckets_coefficienty
map_buckets_min_avg_size. #99200 (Pavel Kruglov).
- Compatibilidad con CTE materializadas. Permite evaluar las CTE solo una vez durante la ejecución de la consulta y almacenar sus resultados en tablas temporales. Cierra #53449. #94849 (Dmitry Novik).
- Permite usar determinadas funciones estándar de SQL sin paréntesis por compatibilidad, como
NOW. Cierra #52102. #95949 (Aly Kafoury).
- Ahora puede usar la función de clave de ordenación natural
naturalSortKey(s). #90322 (Nazarii Piontko).
- Ahora puede usar JSON/Object nativo como entrada para las funciones JSONExtract. Cierra #88370. #96711 (Fisnik Kastrati).
- Si un parámetro de consulta es de tipo
Nullabley no se especifica, asumiremos que su valor es
NULL. #93869 (Vikash Kumar).
- Se admite ZooKeeper auxiliar para la base de datos
Replicated. #95590 (RinChanNOW).
- Se añadió compatibilidad con la función
haspara el tipo JSON a fin de comprobar la existencia de una ruta, de forma similar a Map. #96927 (DQ).
- Se añadió la función de tabla
mergeTreeTextIndex(database, table, index), que permite leer datos directamente desde un índice de texto. Esta función puede usarse para tareas de introspección o para realizar agregaciones sobre los datos del índice de texto. #97003 (Anton Popov).
- Añade la configuración de MergeTree
table_readonlypara marcar las tablas como de solo lectura y evitar inserciones y modificaciones. #97652 (Alexey Milovidov).
- Se añade la nueva configuración
use_partition_pruningy el alias
use_partition_key. Establécela en
falsepara deshabilitar la poda de particiones en función de la clave de partición. #97888 (Nihal Z. Miaji).
- Implementa
ALTER TABLE ... EXECUTE expire_snapshots('<timestamp>')en tablas Iceberg. #97904 (murphy-4o). #99130
- Permite que cada entrada
type=httpde
<protocols>especifique una clave
<handlers>personalizada que apunte a una sección de configuración
<http_handlers_*>independiente, lo que permite definir distintas reglas de enrutamiento HTTP para cada puerto. #98414 (Amos Bird).
- Se agrega la opción
pretty=1a
EXPLAINpara obtener una salida con sangría en forma de árbol, y
compact=1para contraer los pasos de
Expression, lo que hace que los planes de consulta sean más legibles. #98500 (Kirill Kopnev).
- Se añade la configuración del servidor
restore_access_entities_with_current_grants. Cuando está habilitada, los usuarios/roles restaurados desde copias de seguridad ven sus grants limitados a lo que el usuario que realiza la restauración puede conceder (con la misma semántica que
GRANT CURRENT GRANTS), en lugar de fallar con
ACCESS_DENIED. #98795 (pufit).
- Se añaden las funciones
caseFoldUTF8y
removeDiacriticsUTF8para el plegado de mayúsculas y minúsculas de Unicode y la eliminación de marcas diacríticas. #98973 (George Larionov).
- Se agregó la función de cadena
normalizeUTF8NFKCCasefoldpara la normalización Unicode NFKC_Casefold, que combina la normalización NFKC con el plegado de mayúsculas y minúsculas. #99276 (George Larionov).
- Se añade el
tokenizer
asciiCJKpara índices de texto completo y la función
tokens. Segmenta el texto según las reglas de límites de palabras de Unicode: las palabras ASCII se forman con caracteres conectores (guion bajo, dos puntos, punto y comilla simple), mientras que los caracteres Unicode no ASCII se convierten en tokens de un solo carácter. #99357 (Amos Bird).
- Se agregaron las configuraciones
max_skip_unavailable_shards_numy
max_skip_unavailable_shards_ratiopara limitar cuántos segmentos pueden omitirse sin avisar cuando
skip_unavailable_shardsestá habilitado. Si la cantidad o la proporción de segmentos no disponibles supera el umbral configurado, se genera una excepción en lugar de devolver resultados incompletos sin avisar. #99369 (Alexey Milovidov).
- Ahora los usuarios pueden usar la palabra clave
SOMEen expresiones de subconsulta. Se comporta de forma idéntica a
ANY. #99842 (Artem Kytkin).
- Se añade la configuración
output_format_trim_fixed_stringpara eliminar los bytes nulos al final de los valores
FixedStringen los formatos de salida de texto. #97558 (NeedmeFordev).
- Se admiten expresiones JOIN de tablas entre paréntesis en la cláusula FROM, p. ej.,
SELECT * FROM (t1 CROSS JOIN t2). #97650 (Alexey Milovidov).
- Implementar la función
toDaysInMonth: devuelve el número de días del mes correspondiente a la fecha especificada. #99227 (Vitaly Baranov).
- Se añade compatibilidad experimental con funciones definidas por el usuario (UDFs) basadas en WebAssembly, lo que permite implementar lógica de funciones personalizadas en WebAssembly y ejecutarla dentro de ClickHouse. Agradecimientos especiales a Alexey Smirnov por aportar compatibilidad con el backend de Wasmtime. #88747 (Vladimir Cherkasov). Mejoras incrementales en la compatibilidad con UDF de WASM. #99373 (Vasily Chekalkin).
- Se añade compatibilidad con dialectos SQL externos mediante la biblioteca
polyglot. #99496 (Alexey Milovidov).
- Se añade el códec de compresión de punto flotante
ALP(sin fallback ALP_rd para valores
doubleno compresibles). #91362 (Nazarii Piontko).
- Se añaden indicaciones de tipo diferidas experimentales para columnas
JSON. Cuando se habilita mediante
allow_experimental_json_lazy_type_hints, la instrucción
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN json JSON(path TypeName)que solo añade o modifica indicaciones de tipo se completa de forma instantánea como una operación solo de metadatos, sin reescribir datos históricos. Las indicaciones de tipo se aplican en tiempo de consulta a las partes antiguas y se materializan durante las operaciones INSERT y las fusiones en segundo plano. #97412 (tanner-bruce).
- Se habilitan lecturas paralelas desde el motor de tabla YTsaurus. #97343 (MikhailBurdukov).
- Mejora el rendimiento de los lagos de datos. En versiones anteriores, la lectura desde el almacenamiento de objetos no ajustaba el pipeline al número de hilos de procesamiento. Esto supone mejoras de varios órdenes de magnitud (~40x) en máquinas multinúcleo. #99548 (Alexey Milovidov).
- Ahora, la relación entre
enable_parallel_replicasy
automatic_parallel_replicas_modees la siguiente. Una consulta puede usar réplicas paralelas solo si
enable_parallel_replicas > 0. Además, si
automatic_parallel_replicas_mode=1, la decisión de usar réplicas paralelas se toma durante la planificación en función de las estadísticas recopiladas previamente. Si
automatic_parallel_replicas_mode=0, las réplicas paralelas se usarán en todas las consultas compatibles, independientemente de las estadísticas. Una excepción destacada es
insert-selectdistribuido con réplicas paralelas: en este caso, las consultas siempre se ejecutarán como si
automatic_parallel_replicas_mode=0. #97517 (Nikita Taranov).
- Permite la poda de particiones cuando el predicado contiene cualquier operador de comparación (
=,
<,
>,
!=) y la clave de partición está incluida en una cadena de funciones deterministas (p. ej.,
PARTITION BY xy predicados como
cityHash64(x) % 5 > 2,
toYYYYMM(x) < 2026,
toYYYYMM(x) = 2026o
toYYYYMM(x) != 2026usarán la clave de partición para la poda). Cierra #28800. #98432 (Nihal Z. Miaji).
- Permite la optimización de lectura en orden y la poda de la primary key cuando el tipo de destino de
CASTes
Nullabley la conversión es monótona; por ejemplo, con
PRIMARY KEY x, ClickHouse puede usar la optimización de lectura en orden para
ORDER BY x::Nullable(UInt64)y aplicar la poda de la primary key a predicados como
WHERE x::Nullable(UInt64) > 500000. #98482 (Nihal Z. Miaji).
- Se habilitan la poda de índices y el pushdown de filtros cuando una columna de tipo entero se compara con un literal de coma flotante; por ejemplo, predicados como
WHERE x < 10.5ahora pueden usar la clave primaria para la poda, y filtros como
prime < 1e9o
number < 1e5ahora hacen pushdown en las funciones de tabla
primes()y
numbers()en lugar de provocar una ejecución sin límite. Cierra #85167. #98516 (Nihal Z. Miaji).
- Se añadió una nueva caché SLRU para los metadatos de Parquet a fin de mejorar el rendimiento de lectura, al eliminar la necesidad de volver a descargar archivos solo para leer esos metadatos. #98140 (Grant Holly).
- Se admite el intercambio de lados en los joins ANTI, SEMI y FULL según las estadísticas del optimizador. #97498 (Hechem Selmi).
- Optimiza el descarte de gránulos para
pointInPolygonen polígonos grandes y corrige que el análisis de índices de
pointInPolygonarroje excepciones durante la poda de la clave primaria. #91633 (Nihal Z. Miaji).
- Mejora del rendimiento de la función
levenshteinDistance. #94543 (Joanna Hulboj).
- Optimiza las conversiones por lotes de tipo Decimal al evitar llamadas a funciones para cada elemento. #95923 (Konstantin Bogdanov).
- Las tablas Iceberg ahora admiten la precarga asíncrona de metadatos mediante la configuración de tabla
iceberg_metadata_async_prefetch_period_ms, que precarga periódicamente la caché de metadatos. Además, la configuración de consulta
iceberg_metadata_staleness_mspermite que las consultas SELECT usen metadatos en caché si son más recientes que el umbral de obsolescencia especificado, lo que elimina las llamadas al catálogo Iceberg durante el procesamiento de solicitudes. #96191 (Arsen Muk).
- El modo ordered de
S3Queueusa S3 ListObjectsV2 StartAfter para evitar volver a listar el historial completo del prefijo, lo que reduce las llamadas a ListObjects. #96370 (Venkata Vineel ).
- Menor uso de memoria para la deduplicación de inserciones. En general, el bloque original es necesario para la deduplicación, pero en los insert síncronos se pudo omitir y ahorrar memoria por completo. #96661 (Sema Checherinda).
- Se usa un valor específico de la arquitectura para el tamaño de línea de caché en lugar de un valor fijo de 64. #97357 (Nikita Taranov).
- Se optimizó ligeramente la lectura del diccionario del índice de texto, lo que mejora el rendimiento general del análisis de índices de texto. #97519 (Anton Popov).
- Acelera la descompresión de bloques de 16 bytes con
LZ4en ARM. #97774 (Raúl Marín).
- Se ha refactorizado la tokenización con una nueva interfaz de alto rendimiento, sustituyendo la antigua API de tipo iterador para admitir SIMD y tokenizadores con estado. Parte de #90268. #97871 (Amos Bird).
- Se mejoró el rendimiento del análisis de índices de texto para consultas con condiciones combinadas que involucran columnas indexadas y no indexadas. Anteriormente, la optimización de salida temprana durante el análisis de índices se deshabilitaba incorrectamente en estos casos. #98096 (Anton Popov).
- Mejora el rendimiento de las consultas que contienen expresiones constantes que generan arrays o maps muy largos. #98287 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió el análisis de las condiciones sobre claves primarias
DateTime64al compararlas con constantes enteras, lo que antes impedía la poda de gránulos. #98410 (Amos Bird).
- La configuración
optimize_syntax_fuse_functionsestá activada de forma predeterminada. #98424 (Alexey Milovidov).
- Optimiza la función de agregación
avgWeightedmediante acumuladores locales en lugar del almacenamiento y reenvío fila por fila a través del estado de agregación, mejorando el rendimiento hasta en un 27 % para entradas Nullable. #98793 (Antonio Andelic).
- Mejora el rendimiento y reduce el uso de memoria de las funciones de ventana paralelas en determinados escenarios, así como de las cargas de trabajo de
arrayFoldcon arrays grandes. Esto también puede reducir la presión de fallos de página y mejorar la estabilidad con límites de memoria ajustados en las consultas afectadas. #98892 (filimonov).
- Mejora el rendimiento de las fusiones ordenadas. #99013 (Artem Zuikov).
- Se optimizan
INTERSECT ALLy
EXCEPT ALL. #99097 (Raufs Dunamalijevs).
- Se añadió soporte para la optimización
read_in_order_use_virtual_rowen lecturas en orden inverso. #99198 (Vladimir Cherkasov).
- Reducir la contención de la caché en los
RIGHTy
FULLJOINs comprobando si JoinUsedFlags está definido antes de escribir. #99274 (Hechem Selmi).
- Optimiza
PrefetchingHelper::calcPrefetchLookAheadsustituyendo la aritmética de coma flotante por aritmética entera pura, mejorando la disposición de la caché de instrucciones y reduciendo la sobrecarga de ciclos en los bucles de agregación. #99327 (Riyane El Qoqui).
- Reducir el consumo de memoria de Keeper sustituyendo
absl::flat_hash_setpor
CompactChildrenSetpara almacenar los hijos de los nodos. El nuevo contenedor almacena de 0 a 1 hijos directamente, sin asignación en el heap, lo que cubre la mayoría de los nodos de Keeper. Esto reduce el tamaño de
KeeperMemNodede 144 a 128 bytes. #99860 (Antonio Andelic).
- Las proyecciones de agregación ahora funcionan correctamente en las vistas. Corrige #32753. #88798 (Amos Bird).
- Se añadió compatibilidad con la optimización de conversión de OUTER a INNER join con
join_use_nulls. Cierra #90978. #95968 (Vladimir Cherkasov).
- Mejora la lectura de subcolumnas mediante el cálculo correcto de los tamaños antes de leerlas. Reduce el uso de memoria y acelera la lectura de subcolumnas. #96251 (Pavel Kruglov).
- Hacer que las cachés de mark, de datos sin comprimir y de páginas utilicen una arena de jemalloc independiente para evitar la fragmentación de memoria cuando las asignaciones de corta duración, es decir, para consultas y solicitudes, se mezclan con asignaciones de mayor duración para las cachés. #96812 (Seva Potapov). #98812. #99021
- Las tablas con reglas
DELETE TTLahora pueden utilizar el algoritmo de fusión vertical. #97332 (murphy-4o).
- Aplicar índices de omisión de datos durante el análisis distribuido de índices. #97767 (Azat Khuzhin).
- Las marcas de los índices secundarios ahora se precargan cuando la configuración
prewarm_mark_cacheestá habilitada (se cargan en la caché de marcas de índice durante la obtención de partes de datos y el arranque de la tabla). #97772 (Anton Popov).
- Menor bloqueo durante el control de acceso. #97894 (Nikita Taranov).
- Cuando se habilita apply_row_policy_after_final o apply_prewhere_after_final, las condiciones compuestas con AND en las políticas de fila y en PREWHERE ahora se descomponen para extraer átomos de la clave de ordenación y utilizarlos en el análisis del índice de clave primaria. Anteriormente, si un filtro diferido contenía una combinación de predicados de la clave de ordenación y de predicados que no pertenecían a ella (p. ej., x > 1 AND y != ‘foo’), toda la expresión quedaba excluida del análisis del índice. Ahora, los átomos de la clave de ordenación (como x > 1) se extraen y se usan para la poda de gránulos, incluso dentro de expresiones AND anidadas. #98513 (Yarik Briukhovetskyi).
- Reduce la contención por bloqueos en MergeTreeBackgroundExecutor al hacer que los recursos de la tarea se liberen sin adquirir el bloqueo. Cierra #93620. #98604 (Dmitry Novik).
- Corrige el uso excesivo de memoria (~514 MiB) durante la autodetección de formato al leer datos que no son Arrow (p. ej., JSON desde
urlo
filesin un formato explícito), debido a que el lector ArrowStream interpretaba erróneamente los primeros bytes como una longitud de metadatos enorme. #98893 (Konstantin Bogdanov).
- Permite analizar archivos GeoParquet que contienen distintos tipos Geo en la misma columna. #97851 (Mark Needham).
- Se introduce la función SQL
tokensForLikePattern, que tokeniza patrones LIKE respetando la semántica de los comodines:
%y
_se consideran comodines, los comodines escapados (
\%,
\_) se consideran literales y se descartan los tokens adyacentes a comodines no escapados. #97872 (Amos Bird).
- Se añade un marcador de posición
{_schema_hash}para el motor de tabla S3, que inserta un hash de las definiciones de las columnas de la tabla en la ruta de S3. #98265 (Miсhael Stetsyuk).
SymbolIndex,
addressToSymbol,
system.symbolsy
buildIdahora funcionan en macOS mediante el análisis de las tablas de símbolos Mach-O. #99014 (Alexey Milovidov).
- La tabla
system.stack_traceahora funciona en macOS, lo que permite inspeccionar las trazas de pila de todos los hilos del servidor. #98982 (Alexey Milovidov).
- Añade la opción de configuración LDAP por servidor
<follow_referrals>(valor predeterminado:
false) para controlar si el client LDAP sigue las referencias. Deshabilitar el seguimiento de referencias evita timeouts y bloqueos al buscar desde un base DN raíz de dominio de Active Directory. Los mensajes de registro relacionados con las referencias se han movido de
warna
trace. #96765 (paf91).
- Ahora registramos en una nueva columna llamada
skip_indicesde la tabla
query_logtodos los índices de omisión de datos utilizados durante la ejecución de la consulta. Corrige #78676. Autor original @pheepa. #87862 (Grant Holly).
- Las sugerencias de ACCESS_DENIED ya no revelan los nombres de las columnas, a menos que el usuario pueda mostrar todas las columnas requeridas; los nombres de la base de datos y de la tabla siguen siendo visibles en la sugerencia. #91067 (filimonov).
- Añade un hilo dedicado a la limpieza para MergeTree, a fin de evitar retrasos en la limpieza cuando la carga de merge es elevada. Esto resuelve #86181. #91574 (Amos Bird).
- Recargar la configuración del clúster si cambian las IP asociadas al hostname del servidor local, en lugar de las IP de cualquier host. Corrige #81215, #70156 y #65268. #93726 (Zhigao Hong).
- Permite que optimize_aggregators_of_group_by_keys optimice correctamente las funciones de agregación en las consultas GROUPING SETS. #93935 (Xiaozhe Yu).
- Keeper-bench: informar de errores en las métricas y generar un archivo JSON de métricas para el modo —input-request-log. #95748 (Mohammad Lareb Zafar).
- Se añade la nueva cláusula ROLE a CREATE USER. #97074 (Vitaly Baranov).
- Ahora puede establecer la configuración de internal_replication para un clúster creado por la base de datos Replicated. #97228 (Pervakov Grigorii).
- Nueva configuración:
allow_nullable_tuple_in_extracted_subcolumnscontrola si las subcolumnas
Tuple(...)extraídas de
Tuple,
Variant,
Dynamicy
JSONse devuelven como
Nullable(Tuple(...))(
NULLpara las filas que faltan) o como
Tuple(...)(valores de tupla predeterminados para las filas que faltan). Está deshabilitada de forma predeterminada y solo puede cambiarse reiniciando el servidor. #97299 (Nihal Z. Miaji).
- Agregar información sobre los filtros diferidos como un elemento independiente en la salida de EXPLAIN (al usar Row Policies/PREWHERE con FINAL). Relacionado: #91065. #97374 (Yarik Briukhovetskyi).
- Habilita
type_json_allow_duplicated_key_with_literal_and_nested_objectde forma predeterminada. Permite evitar errores por claves duplicadas durante el análisis de JSON como
{"a" : 42, "a" : {"b" : 42}}, que ClickHouse puede generar a partir de los datos JSON originales
{"a" : 42, "a.b" : 42}. #97423 (Pavel Kruglov).
- Mejora de Keeper:
find_super_nodeses un comando muy útil para depurar el crecimiento inesperado del número de nodos en Keeper. Desafortunadamente, si hay varios supernodos, es casi imposible encontrar más de uno, porque el comando se queda bloqueado indefinidamente al recorrer los hijos del primer supernodo que encuentra. Este PR impide recorrer los hijos de los supernodos. #97819 (pufit).
- Compatibilidad inicial con el autocompletado para
clickhouse-keeper-client. #97828 (Konstantin Bogdanov).
- Vaciar los búferes de logging asíncrono en caso de cierre inesperado. #97836 (Azat Khuzhin).
- Se habilita de forma predeterminada la función de suplantación de identidad (consulta EXECUTE AS target_user). #97870 (Vitaly Baranov).
- Mejora en la cancelación de consultas con el motor de tabla SQLite mediante KILL QUERY y la cancelación de consultas (Ctrl+C) en clickhouse-client. #97944 (Roman Vasin).
- Se añadió la configuración del servidor
jemalloc_profiler_sampling_ratepara controlar
lg_prof_samplede jemalloc y exponerla como la métrica asíncrona
jemalloc.prof.lg_sample. #97945 (Antonio Andelic).
- Se añade compatibilidad con pesos en la implementación de la cola acotada concurrente. #97962 (Daniil Ivanik).
- Se añade
sslmodea las claves permitidas para los orígenes de diccionario de PostgreSQL. Anteriormente,
sslmodeno figuraba en la lista de claves permitidas
dictionary_allowed_keysde
PostgreSQLDictionarySource.cpp, lo que imposibilitaba configurar el modo SSL para las conexiones de diccionario de PostgreSQL. Esto impedía que los diccionarios se conectaran a servidores PostgreSQL que requieren SSL (por ejemplo, AWS RDS, que exige SSL de forma predeterminada), ya que la conexión fallaba durante la negociación TLS y el servidor rechazaba la alternativa no cifrada. #98014 (mcalfin).
- Mostrar un error claro de “archivo no encontrado” al pasar una ruta de archivo inexistente a
clickhouseo
clickhouse-local, en lugar de un mensaje genérico confuso. #98048 (Raúl Marín).
- Ahora también se pueden crear índices de texto en columnas
Nullable([Fixed]String)y
Array(Nullable([Fixed]String)). #98118 (Jimmy Aguilar Mena).
- Evite eliminar colecciones con nombre de las que dependan las fuentes de diccionario. #98127 (Pablo Marcos).
- Se habilita el algoritmo de join
grace_hashpara consultas con totales. #98144 (János Benjamin Antal).
- Cancelar antes las fusiones en segundo plano en DROP DATABASE para ordinary shared merge tree. #98161 (Shaohua Wang).
- Mejora de la cancelación de consultas con MongoDB y MySQL mediante KILL QUERY y la cancelación de consultas (Ctrl+C) en clickhouse-client. #98187 (Roman Vasin).
- Elimina NetlinkMetricsProvider y usa procfs exclusivamente para recopilar métricas taskstats por hilo. La recopilación basada en Netlink presenta problemas en entornos contenerizados y tiene una latencia en cola peor en situaciones de contención. #98229 (Amos Bird).
- Se refactorizó el manejo de los archivos de manifiesto de Iceberg para corregir problemas con la caché de archivos de manifiesto. #98231 (Daniil Ivanik).
- Ahora también tenemos en cuenta los casos en que la clave de ordenación de la tabla puede ser una expresión como
toDate(time), y podemos decidir no aplazar expresiones de este tipo si forman parte de filtros. #98237 (Yarik Briukhovetskyi).
- Añade una nueva métrica
MaxAllocatedEphemeralLockSequentialNumberpara el número secuencial máximo asignado a los znodes de bloqueo efímeros de ZooKeeper. #98243 (Miсhael Stetsyuk).
- Actualización de ClickStack a la versión 2.20.0. #98252 (Aaron Knudtson).
- Se agregó un nuevo evento de perfil
KeeperRequestTotalWithSubrequestsque cuenta cada subsolicitud dentro de una solicitud múltiple de forma individual, lo que ofrece una mejor visibilidad de la carga de trabajo real de Keeper. El evento existente
KeeperRequestTotalsigue contando cada solicitud múltiple como una sola solicitud. #98348 (Antonio Andelic).
SYSTEM RELOAD DICTIONARIESahora recarga los diccionarios en orden topológico para que los diccionarios que toman datos de otros diccionarios vean datos actualizados tras la recarga. #98356 (Alexey Milovidov).
- Reiniciar la caché de estadísticas después de cambiar la configuración de MergeTree. #98520 (Han Fei).
- Solo las réplicas “vivas” (a las que se puede acceder) participan en el análisis distribuido de índices. #98521 (Azat Khuzhin).
- Se añade la configuración
access_control_improvements.disallow_config_defined_profiles_for_sql_defined_users(deshabilitada/permitida de forma predeterminada), que impide usar perfiles de configuración definidos en la configuración (excepto el perfil
default) para usuarios definidos mediante SQL. #98662 (Alexander Tokmakov).
- Se limita el número de nodos usados por la heurística automática de réplicas paralelas al número real de nodos del clúster (en lugar de basarse solo en la configuración
max_parallel_replicas). #98668 (Nikita Taranov).
- Implementación de solicitudes redundantes y lectura asíncrona para el análisis distribuido de índices. #98724 (Azat Khuzhin).
- La deserialización de estados
AggregateFunctionbinarios ahora requiere consumir toda la entrada. Si hay bytes redundantes adicionales al final, ClickHouse lanza una excepción en lugar de aceptar datos de estado malformados. #98786 (Nihal Z. Miaji).
- Hacer que TRUNCATE DATABASE responda a la cancelación de consultas. #98828 (Shaohua Wang).
- Se mejora
keeper-benchcon canalización de solicitudes, período de calentamiento, estadísticas por operación, semillas reproducibles y una mejor gestión de errores. #98906 (Antonio Andelic).
- Se admite la cláusula SAMPLE en el análisis distribuido de índices. #98931 (Azat Khuzhin).
- Mostrar el título del gráfico en el dashboard incluso cuando la consulta devuelve un resultado vacío o produce un error. #98975 (Yash ).
- Los mensajes de error del analizador ya no muestran todas las columnas de una tabla (lo que podía generar excepciones de más de 150 KB). Las listas de columnas ahora están limitadas a 10 elementos. #99002 (Yash ).
- Devolver correctamente las estadísticas de las columnas de las subconsultas con joins para que la consulta padre pueda utilizarlas para reordenar los joins. #99096 (Alexander Gololobov).
- Marque la sesión de ZooKeeper como expirada inmediatamente al comenzar la finalización, en lugar de esperar a que termine el hilo de envío. Esto permite que otros hilos establezcan una nueva sesión sin demora. #99102 (Raúl Marín).
- Se usan más funciones matemáticas de LLVM-libc:
exp,
exp2,
expm1,
fabs,
fabsl,
floor,
fmodl,
log,
log2,
logf,
pow,
scalbn,
scalbnl,
copysignl,
nan,
nanf,
nanly las constantes compartidas
explogxf. #99118 (Konstantin Bogdanov).
- Reducir el uso de memoria y corregir una posible duplicación de la salida en el formato collapsed de
system.jemalloc_profile_text. #99121 (Antonio Andelic).
- Se añadió la columna
is_subrequesta
system.aggregated_zookeeper_logpara separar las solicitudes independientes de las subsolicitudes dentro de las solicitudes Multi/MultiRead. Anteriormente, las subsolicitudes se agregaban en las mismas agrupaciones que las solicitudes independientes y, como cada suboperación se registraba con la duración total de la solicitud múltiple, la latencia media resultaba engañosa. Las subsolicitudes ahora tienen latencia cero. #99169 (Miсhael Stetsyuk).
- Permite el comando
ALTER TABLE MODIFY COLUMN x TTL ...sin especificar el tipo de columna. #99208 (Nikolay Degterinsky).
- Se omiten las solicitudes obsoletas de Keeper para las sesiones que ya se han desconectado, lo que evita recorridos de ida y vuelta innecesarios de Raft. El número de sesiones finalizadas rastreadas está limitado por la configuración de coordinación
max_finished_sessions_cache_size. #99246 (Antonio Andelic).
- Compatibilidad con índices de texto construidos sobre
mapValues(map)con el operador
IN. #99286 (Anton Popov).
- Soporte de autocompletado similar al de una shell en clickhouse keeper-client (gestiona el autocompletado de argumentos entre comillas, es decir,
'foo ba', gestiona argumentos escapados, es decir,
foo\ ba, hace que
lsimprima los nodos entre comillas si contienen espacios en blanco). #99312 (Azat Khuzhin).
- Se evita que el comando
mntrde Keeper se quede bloqueado por contención de bloqueos. #99472 (Antonio Andelic).
- Se reduce la contención de bloqueos en el despachador de Keeper al invocar callbacks y despachar solicitudes de lectura fuera del ámbito del mutex, y se añaden guardas de bloqueo con perfilado para la observabilidad. #99751 (Antonio Andelic).
- Se tolera la ausencia de relleno al final del último bloque de archivos Parquet. #99857 (Seva Potapov).
- Corrige cómo se guarda el destino de una tabla Alias como dependencia DDL cuando no está totalmente calificado: ahora se guarda con la base de datos de la tabla Alias en lugar de con la base de datos de la sesión. #95175 (Enric Calabuig).
- Se corrigió un resultado incorrecto o una excepción durante la lectura de subcolumnas de columnas ALIAS. #95408 (Pavel Kruglov).
- Corrige la ausencia de una columna al usar un alias de identificador no estándar en JOIN con el analizador antiguo. Soluciona #25594, #47288 y #53263. #95679 (Zhigao Hong).
- Soluciona un fallo en las funciones del dialecto Kusto
bin(),
bin_at(),
extract()e
indexof()cuando se pasan argumentos vacíos. #95736 (NeedmeFordev).
- Prohíbe montar local_object_storage (que se utiliza en datalakes sobre el sistema de archivos local y, posiblemente, por LocalDisk) en cualquier lugar distinto de user_files_path en clickhouse-client. #96201 (Daniil Ivanik).
- En el motor de tablas
DeltaLake, se corrige una condición de carrera lógica al cambiar la versión de la instantánea y se eliminan recargas redundantes y costosas de la instantánea. #96226 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigió un error lógico al hacer attach de una parte en MergeTree si se habían producido varios cambios de nombre encadenados entre el detach y el attach. #96351 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un error por el que los ajustes explícitos enviados junto con
compatibilityen la misma solicitud podían ignorarse de forma silenciosa cuando su valor coincidía con el valor predeterminado del servidor. #97078 (Raufs Dunamalijevs).
- Se corrige un problema por el que el client informaba
NETWORK_ERRORen lugar del error de parsing real (con el número de fila correcto) cuando un INSERT con parsing en paralelo encontraba datos no válidos. #97339 (Alexey Milovidov).
- Corrige un problema por el que la función de agregación
sumCountno podía leer estados serializados antiguos tras la introducción de
Nullable(Tuple). Cierra #97370. #97502 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrigió la excepción en la comparación de tuplas que involucra elementos del tipo
Nothing(p. ej., al comparar con elementos de tupla
NULL) cuando se usa con
GROUPING SETSy
ORDER BY. #97509 (Alexey Milovidov).
- Corrige el cálculo no determinista de
uncompressed_hashpara las partes de Compact MergeTree cuando se utilizan varios códecs de compresión, lo que podía provocar un comportamiento incorrecto de deduplicación. #97522 (Alexey Milovidov).
- Corrige un error lógico por la falta de stream durante INSERT SELECT con JSON y buckets en shared data. Cierra #97331. #97523 (Pavel Kruglov).
- Se corrigió el problema por el que las excepciones
MEMORY_LIMIT_EXCEEDEDse informaban incorrectamente como
CORRUPTED_DATAdurante las fusiones de SummingMergeTree y CoalescingMergeTree. #97537 (János Benjamin Antal).
- Soluciona la excepción “Context has expired” en subconsultas correlacionadas que contienen funciones de tabla como
url(). #97544 (Alexey Milovidov).
- Se corrigen excepciones y comportamientos incorrectos en
optimize_syntax_fuse_functionscon proyecciones de agregación, tipos Date y preservación de nombres de columna. #97545 (Alexey Milovidov).
- Se elimina la reescritura incorrecta de consultas de
replaceRegexpOnea
extract, que producía resultados erróneos cuando la regexp no coincidía; también se corrige una excepción cuando
replaceRegexpOnese usa con
GROUP BY ... WITH CUBEy
group_by_use_nulls=1. #97546 (Alexey Milovidov).
- Se corrige el bloqueo indefinido de
DROP DATABASEcon
database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronouslycuando se fuerza la finalización de la consulta. #97586 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un problema por el que
KILL QUERYno podía finalizar consultas bloqueadas durante la generación de
WITH FILL, la carga de diccionarios mediante
dictGeto
ALTER DELETEcon
mutations_sync=1en
ReplicatedMergeTree. #97589 (Alexey Milovidov).
- La función de tabla
loopllamaba a
inner_storage->read()directamente, omitiendo la capa del intérprete, donde se aplican las políticas de fila, los privilegios a nivel de columna y otras comprobaciones de seguridad. Esto permitía que un usuario restringido por políticas de fila leyera todas las filas mediante
loop(table), incluso cuando un SELECT directo devolvía cero filas. #97682 (pufit).
- Corrige la poda incorrecta de particiones al usar DateTime64 anterior a la época Unix con la función
toDate(). #97746 (Yarik Briukhovetskyi).
- Después de este parche,
hasPartitionIddevolverá
falsesi existe otra partición con un ID de partición superior en el conjunto de partes de datos. #97748 (Mikhail Artemenko).
- Se corrigen posibles fallos al leer gránulos vacíos en datos compartidos avanzados en JSON. Cierra #97563. #97778 (Pavel Kruglov).
- Se corrige
Cannot schedule a file
LOGICAL_ERRORal hacer
INSERTen
Distributeddebido a una condición de carrera entre
DROPe
INSERT. #97822 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un cierre inesperado/fallo de aserción del servidor de ClickHouse en la llamada a
mapContainsKey/mapContainsKeyLikecon el índice de omisión
tokenbf_v1. #97826 (Shankar Iyer).
- Se corrigieron las excepciones
LOGICAL_ERRORcausadas por
LowCardinalitydentro de tipos compuestos (
Variant,
Dynamic,
Tuple) en
concatWithSeparator,
format, las subconsultas
IN,
GLOBAL INy los joins con filtros en tiempo de ejecución. #97831 (Raúl Marín).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERROR
Chunk info was not set for chunk in MergingAggregatedTransformal usar
ARRAY JOINcon la función de tabla
merge()en varias tablas Distributed combinadas con
GROUP BY. #97838 (Raúl Marín).
- Se corrige un cierre inesperado del servidor (
std::terminate) causado por una excepción no capturada en el destructor del grupo de conexiones HTTP cuando se alcanza el límite estricto del grupo de conexiones en condiciones de alta concurrencia. La excepción
HTTP_CONNECTION_LIMIT_REACHEDpodía propagarse desde
~PooledConnectional devolver una conexión al grupo para su reutilización, lo que provocaba
SIGABRT. #97850 (Antonio Andelic).
- Corrige un resultado incorrecto cuando se usa el algoritmo
grace_hashcon joins no equi y el bloque de la izquierda no puede procesarse por completo debido a las restricciones de tamaño del resultado del join. #97866 (János Benjamin Antal).
- Corrige la ineficiencia de rendimiento en el escaneo de metadatos de DeltaLake introducida en #96686. #97880 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigió una condición de carrera de datos en el client de ZooKeeper entre sendThread y receiveThread. #97887 (Pablo Marcos).
- Corrige un error por el que no era posible usar CTE con sentencias insert SELECT distribuidas. Continuación de https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/87789. Cierra #95837. #97889 (Yarik Briukhovetskyi).
- Corrige una excepción en
CachedOnDiskReadBufferFromFile::readBigAt. Cierra #97325. #97890 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERRORen el motor
Aliascon columnas materializadas debido a un desajuste de columnas. Cierra #97907. #97921 (Kai Zhu).
- Se corrige la pérdida de datos de Keeper tras un reinicio al usar Azure Blob Storage con metadatos
s3_plainpara el almacenamiento de registros. #97987 (Antonio Andelic).
- Se corrige una compilación errónea del JIT de la función
signpara tipos enteros de mayor tamaño que
Int8— los valores fuera del intervalo -128..127 podían producir un signo incorrecto. #98012 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción
DUPLICATE_COLUMNy la aparición silenciosa de valores NULL al leer tablas de Delta Lake que usan el modo “name” de asignación de columnas con campos de struct cuyos nombres contienen puntos (p. ej.,
STRUCT<`a.foo`: STRING, `b.foo`: STRING>). #98013 (Caio Ishizaka Costa).
- Se corrige la mutación tras una actualización ligera y los índices secundarios. #98044 (Raúl Marín).
- Se corrige un resultado incorrecto en las consultas FINAL al mezclar índices de salto de clave primaria y de columnas que no forman parte de la clave primaria. #98097 (Raúl Marín).
- Se aplican comprobaciones de READ ON FILE a file() escalar y a DESCRIBE TABLE file(). #98115 (Nikolay Degterinsky).
- Corrige un fallo por el que, al consultar archivos con un patrón glob (p. ej.,
file('dir/**', 'LineAsString')), se producía una excepción no controlada del sistema de archivos (
STD_EXCEPTION) si el directorio contenía un enlace simbólico roto. Ahora los enlaces simbólicos rotos se omiten silenciosamente, y la consulta devuelve resultados de todos los archivos válidos. #98143 (Mark Andreev).
- Se corrigió un segfault durante la optimización del plan de consulta al convertir un outer join en un inner join con
arrayJoinen una expresión de filtro. #98147 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió el problema por el que el formato
ProtobufListno funcionaba con el motor Kafka porque el estado de lectura no se restablecía entre mensajes. #98151 (Alexey Milovidov).
- Corrige un fallo lógico con analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier y ARRAY JOIN; cierra #98164. #98179 (Vladimir Cherkasov).
- Configura el componente
Watchpara las respuestas de watch en
aggregated_zookeeper_logen lugar de dejarlo vacío. #98202 (Antonio Andelic).
- Si las columnas de la clave de partición no están incluidas en la clave de ordenación, la poda de particiones podría omitir por error particiones que contienen filas que deberían “prevalecer” durante la deduplicación FINAL. #98242 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se corrige el error lógico “Bad cast from type DB::ColumnConst to DB::ColumnArray” en
kql_array_sort_asc/
kql_array_sort_desccuando se llama con argumentos constantes de tipo array. #98251 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un acceso fuera de rango en
ColumnConst::getExtremesque podía provocar un bloqueo cuando
extremes = 1está habilitado. #98263 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un posible interbloqueo cuando dos operaciones concurrentes de
MOVE PARTITIONactúan sobre el mismo par de tablas en direcciones opuestas. #98264 (Alexey Milovidov).
- El servidor HTTP ahora devuelve un mensaje de error en el cuerpo de la respuesta en las respuestas 400 Bad Request causadas por cabeceras malformadas, en lugar de devolver un cuerpo vacío. #98268 (Alexey Milovidov).
- Corrige resultados incorrectos en el análisis distribuido de índices (función experimental) y en la caché de condiciones de consulta. #98269 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió la excepción LOGICAL_ERROR “Resultado no válido de la búsqueda binaria en
MergeTreeSetIndex”, provocada por la conversión
toDateen columnas clave con datos que cruzan el umbral de 65535. #98276 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERRORcuando un RIGHT JOIN contenido dentro de un CROSS JOIN se intercambia mediante la optimización
query_plan_join_swap_tableen la ruta de código heredada del paso de JOIN. #98279 (Alexey Milovidov).
- Validar los datos corruptos durante la deserialización de
DDSketchpara evitar segfaults, excepciones, bucles infinitos y OOM al leer estados corruptos de la función de agregación
quantilesDD. #98284 (Alexey Milovidov).
- Corrige LOGICAL_ERROR “Intentando ejecutar la acción PLACEHOLDER” al hacer referencia a columnas correlacionadas de consultas externas dentro de funciones lambda como
arrayMap. #98285 (Alexey Milovidov).
- Se corrige una excepción por error lógico en
caseWithExpressioncuando la expresión
CASEincluye
materialize(NULL)u otros argumentos
Nullable(Nothing). #98290 (Alexey Milovidov).
- Corregida una excepción por conversión de tipo incorrecta al filtrar la columna virtual
_tableen la table function
merge. #98291 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un fallo esporádico de deduplicación por el que las reinserciones se deduplicaban incorrectamente debido a un orden de limpieza incoherente entre los directorios
blocks/y
deduplication_hashes/de ZooKeeper. #98293 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió una excepción al usar
ORDER BY ... WITH FILLjunto con
LIMIT BY. #98361 (Alexey Milovidov).
- Corrige la corrupción silenciosa de datos al insertar una columna
Datede Parquet/Arrow en una columna
Enum: ahora rechaza correctamente la conversión incompatible de tipos en lugar de almacenar valores
Enumno válidos. #98364 (Alexey Milovidov).
- Corrige una excepción al leer un archivo Arrow que contiene una columna
Arrayen una tabla con una columna
Nested. #98365 (Alexey Milovidov).
- Se corrigen las mutaciones
MATERIALIZE INDEXy
MATERIALIZE PROJECTIONque se quedaban bloqueadas cuando se eliminaba el índice o la proyección antes de que terminara la mutación. #98369 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió una excepción al leer desde
Nullable(Tuple(...))cuando el nombre de un elemento de Tuple entra en conflicto con la subcolumna
nullde Nullable. #98372 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción “Column … query tree node does not have valid source node” al hacer join entre una tabla
Merge(que envuelve una tabla
Distributed) y otra tabla. #98376 (Alexey Milovidov).
- Corrige la conversión incorrecta de Parquet
Boola
FixedStringen el lector nativo V3, que producía bytes sin procesar en lugar de una representación de cadena. #98378 (Alexey Milovidov).
- Corregido
tryGetColumnDescriptionpara filtrar las subcolumnas según el tipo de la columna padre, en consonancia con otros métodos de búsqueda de columnas. #98391 (Alexey Milovidov).
- Aceptar credenciales base64 sin relleno en la autenticación HTTP Basic. Algunos clientes HTTP omiten el relleno final
=en el encabezado
Authorization: Basic, lo que antes provocaba fallos de autenticación. #98392 (Amos Bird).
- Corrige resultados incorrectos de la poda de particiones tras fusionar partes con columnas
Nullablede clave de partición, causados por límites incorrectos del índice min-max. #98405 (Amos Bird).
- Se corrige una excepción poco frecuente en el ejecutor del pipeline, que podía manifestarse como
Received signal 6(solo en compilaciones de depuración) cuando la expansión del pipeline se solapa con la cancelación de la consulta debido a una condición de carrera. #98428 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción “Column identifier is already registered” cuando se usa
count_distinct_optimizationcon la cláusula
QUALIFY. #98433 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción “cannot be inside Nullable type” al usar
IN/
NOT INcon argumentos de columna
LowCardinality(p. ej.,
a NOT IN (b)donde
aes
LowCardinality(String)). #98443 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción “Pipeline stuck” en los JOIN
full_sorting_merge, causada por un interbloqueo en
PingPongProcessorcuando la optimización
FilterBySetOnTheFlycreó una dependencia circular con
MergeJoinTransform. #98454 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERROR“Projection cannot increase the number of rows in a block” al fusionar partes con un TTL que elimina todas las filas y una proyección de agregación con una clave
GROUP BYconstante. #98458 (Alexey Milovidov).
- Se corrige una excepción por error lógico cuando
CROSS JOINse usa junto con
INNER JOIN USING. #98459 (Alexey Milovidov).
- Se corrige una desreferenciación de puntero nulo en
dictGetOrDefaultcuando el argumento de la clave es
Nullable. #98460 (Alexey Milovidov).
- Corrige una excepción en consultas
DISTINCTal usar proyecciones de agregación cuando
materializeprovoca diferencias de tipo
LowCardinalityentre la consulta y la proyección. #98462 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción LOGICAL_ERROR cuando se usa
arrayJoinen una expresión de filtro con OUTER JOIN y
join_use_nullsactivado. #98464 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción de error lógico “La réplica decidió leer en modo WithOrder, no en ReverseOrder” al usar réplicas paralelas con
optimize_aggregation_in_order. #98467 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un problema por el que ClickHouse Keeper desconectaba a los clientes Java de ZooKeeper después de la solicitud
addWatch. El cliente Java espera un cuerpo
ErrorResponsede 4 bytes en la respuesta de
addWatch, pero Keeper estaba enviando un cuerpo vacío, lo que provocaba
EOFExceptiony la desconexión de la sesión. Esto rompía
CuratorCachede Apache Curator y cualquier aplicación Java que usara watches persistentes. Corrige #98079. #98499 (Antonio Andelic).
- Se corrige que las métricas de Keeper
zk_followersy
zk_synced_followersno disminuyeran cuando un follower deja de estar disponible. Se añaden las nuevas métricas
zk_learnersy
zk_synced_non_voting_followersal comando de cuatro letras
mntr. Corrige #54173. #98504 (Antonio Andelic).
- Se corrigió una excepción LOGICAL_ERROR en
renameAndCommitEmptyPartsque podía producirse cuando
TRUNCATE TABLEse ejecutaba de manera concurrente con
OPTIMIZE TABLEusando transacciones de MergeTree. #98508 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un problema por el que el puerto seguro de Raft de Keeper ignoraba
cipherListy
dhParamsFilede la configuración de
openSSL, y siempre usaba los valores predeterminados en lugar de los especificados por el usuario. Cierra #51188. #98509 (Antonio Andelic).
- Se corrigieron mensajes de log de Keeper engañosos, como “Recibir la solicitud de la sesión X tomó 9963 ms”, donde el tiempo informado en realidad se invertía en esperar inactivo en
poll()entre latidos, y no en realizar la operación en sí. Corrige #79026. #98510 (Antonio Andelic).
- Corrige un resultado inesperado con read_in_order_use_virtual_row y funciones monótonas; cierra #97837. #98514 (Vladimir Cherkasov).
- Se corrige
LOGICAL_ERROR: Not-ready Set is passed as the second argument for function 'in'al usar
PREWHEREcon una subconsulta
INen tablas MergeTree. #98522 (Alexey Milovidov).
- Se corrigen las conexiones TCP de Keeper que, al no responder a la señal de apagado, impedían el cierre ordenado del servidor. #98525 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción “No se encontró la columna de ordenación entre las salidas de ActionsDAG” cuando
query_plan_convert_join_to_inestá habilitado con
query_plan_merge_expressions = 0. #98526 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un fallo en el origen de diccionario de MongoDB con named collections. Cierra #97840. #98528 (Pablo Marcos).
- Se corrigió LOGICAL_ERROR cuando Identifier queda vacío tras la sustitución de parámetros. #98530 (Pervakov Grigorii).
- Se corrige un bloqueo mutuo en el pipeline al usar
sort_overflow_mode = 'break'junto con funciones de ventana. #98543 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la reversión de columnas en el motor Buffer al gestionar una excepción al agregar un bloque nuevo. La lógica anterior podía provocar un estado de las columnas en memoria corrupto. #98551 (Pavel Kruglov).
- Se corrigió la excepción
Bad cast from type ColumnConst to ColumnDynamicen la comparación null-safe (
<=>/
IS NOT DISTINCT FROM) con columnas const
Dynamico
Varianty
NULL. También se corrigió que
IS DISTINCT FROMcon
Dynamic/
Variantfrente a
NULLdevolvía siempre 0 de forma incorrecta. #98553 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió el uso del índice de texto con otros índices de omisión. Anteriormente, podían producirse errores lógicos como “Trying to get non-existing mark” cuando un filtro de consulta utilizaba simultáneamente un índice de texto y otros índices de omisión convencionales. #98555 (Anton Popov).
- Se corrige el error lógico “TABLE_FUNCTION is not allowed in expression context” cuando una función de tabla con alias aparece varias veces en el mismo ámbito de la consulta (por ejemplo, en las cláusulas
PREWHEREy
QUALIFY). #98557 (Alexey Milovidov).
- Corrige el análisis distribuido de índices con expresiones (no solo columnas) en la PK (lo que provoca que no se filtren gránulos redundantes en réplicas remotas). #98561 (Azat Khuzhin).
- Impedir la eliminación de una columna cuando sus subcolumnas se utilicen en expresiones default/alias de otras columnas, y usar el analizador para las expresiones default en alter drop column. #98569 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrigió el reintento incorrecto de solicitudes de S3 ante errores no reintentables (incluido
HTTP_CONNECTION_LIMIT_REACHED) en el client HTTP. #98598 (Sema Checherinda).
- Se corrige un desbordamiento decimal al aplicar la poda de particiones con DateTime64. #98628 (Yarik Briukhovetskyi).
- Corrige dos errores en la compilación JIT de expresiones: un error de copia y pega en la verificación de tipos de
nativeCastque hacía inalcanzables las ramas de conversión de entero a entero y de float a float, y un
TargetMachinenulo (
nullptr) incorrecto pasado a LLVM
PassBuilder, lo que impedía registrar las pasadas de optimización específicas del destino. #98660 (Alexey Milovidov).
- Corrige una elusión de RBAC que permitía a los usuarios ejecutar DESCRIBE sobre cualquier tabla mediante
remote(),
remoteSecure(),
cluster()o
clusterAllReplicas()apuntando a localhost, sin requerir el privilegio
SHOW_COLUMNS. #98669 (pufit).
- Corrige la excepción
BAD_GETy los resultados de consulta incorrectos cuando se usa una expresión no booleana (p. ej.,
sin(col)) tanto en WHERE como en SELECT con un JOIN, debido a que la optimización de push-down de filtros corrompe nodos DAG compartidos. #98681 (Alexey Milovidov).
- Corrige LOGICAL_ERROR “La réplica decidió leer en modo Default, no en WithOrder” al usar
read_in_order_through_joincon réplicas paralelas. #98685 (Alexey Milovidov).
- Corrige la excepción “Bad cast from type
DB::TableFunctionNodeto
DB::QueryNode” al usar la función de tabla
inputcomo argumento de
remote. #98694 (Alexey Milovidov).
- Corrige la resurrección de partes de datos obsoletas causada por la limpieza incorrecta de partes vacías que las cubren. #98698 (Shaohua Wang).
- Corrige una excepción en
LogicalExpressionOptimizerPasscuando una función booleana en una comparación
equalsdevuelve un tipo
Variant. #98712 (Alexey Milovidov).
- Se corrige que
parseDateTimeBestEffortanalizara incorrectamente palabras que comienzan con prefijos de nombres de meses o días de la semana. Cierra #97965. #98742 (Pavel Kruglov).
- Corrige la excepción
UNKNOWN_IDENTIFIERal consultar la table function
merge()o el engine
Mergeen tablas con columnas JSON que tienen parámetros distintos (p. ej., diferentes campos
SKIP) y columnas ALIAS que hacen referencia a subrutas de JSON, cuando está habilitado el nuevo analizador. Cierra #97812. #98753 (Pavel Kruglov).
- Se corrige la optimización
optimize_skip_unused_shardsdel analizador cuando se usa el motor
Distributeden una
View. #98754 (Nikolai Kochetov).
- Corrige el acceso por nombre a las subcolumnas de tuplas (p. ej.,
SELECT x.apara
Tuple(a UUID, b Int32)) en las tablas externas pasadas mediante
--externalen
clickhouse-client. Cierra #96925. #98755 (Pavel Kruglov).
- Se corrigió la excepción de
reverseUTF8con entradas UTF-8 no válidas (truncadas). #98770 (Alexey Milovidov).
- Corregida la detección de la utilidad del índice de omisión Set con un predicado OR con false (es decir, or(x, 0)). #98776 (Azat Khuzhin).
- Corrige una excepción
LOGICAL_ERROR(desajuste en la estructura de bloques en
removeUnusedColumns) que podía producirse con
FINAL+
PREWHERE+ una expresión
WHEREconstante + agregaciones independientes de las columnas, como
count(). #98778 (Alexey Milovidov).
- Las entradas de
system.trace_logpara las recargas automáticas de diccionarios de ClickHouse ahora tienen identificadores de consulta no vacíos. #98784 (Miсhael Stetsyuk).
- Corrige un fallo en el que podíamos desreferenciar un puntero nulo en tablas del sistema creadas entre el momento en que tomábamos una instantánea de las tablas en la llamada a
IDatabaseTablesIterator::table()y el momento en que esas tablas cambiaban en otro hilo durante una iteración posterior. #98792 (Grant Holly).
- Se corrige un problema por el que
SYSTEM START REPLICATED VIEWno activaba la tarea de actualización. #98797 (Pablo Marcos).
- Corrige la excepción “Inconsistent table names” al usar la función de tabla
view()con JOINs dentro de otro JOIN (solo con el analizador antiguo). #98809 (Alexey Milovidov).
- Se corrige el ajuste de RLIMIT_SIGPENDING (mediante pending_signals). #98829 (Azat Khuzhin).
- Se corrige una excepción al combinar
loopcon funciones de tabla de clúster. #98860 (Konstantin Bogdanov).
- LEFT ANTI JOIN con múltiples columnas de clave de JOIN devolvía resultados incorrectos cuando
enable_join_runtime_filters=1(que es el valor predeterminado). #98871 (Alexander Gololobov).
- Se corrige
WITH FILL STALENESS, que producía filas adicionales rellenadas al leer los datos en varios fragmentos (p. ej., con
index_granularitypequeño). #98895 (Alexey Milovidov).
- Se corrige el error lógico “RPNBuilderFunctionTreeNode has A arguments, attempted to get argument at index B” LOGICAL_ERROR. #98900 (Azat Khuzhin).
- Corrige el desajuste en el seguimiento de memoria causado por asignaciones fallidas que no se revertían, el comportamiento indefinido de
nallocx(0)y un error de una unidad en el seguimiento del pico global. Amplía el seguimiento para abarcar los búferes circulares de
io_uring. #98915 (Antonio Andelic).
- Prohibir adjuntar tablas locales de lago de datos fuera de las rutas del usuario, no solo crearlas. #98936 (Daniil Ivanik).
- Se corrige una condición de carrera que podía causar la excepción “ReadBuffer is canceled” en consultas que usan
urlClustero funciones de tabla de clúster similares. #98955 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERRORen las funciones financieras (
financialNetPresentValue,
financialInternalRateOfReturn, etc.) al pasar argumentos de tipo
BFloat16. #98958 (Alexey Milovidov).
- Se corrigen los skip indexes (y las condiciones de la clave primaria) que no se aplicaban a las columnas ALIAS cuando la fusión de expresiones del plan de consulta está deshabilitada (query_plan_merge_expressions = 0 o query_plan_enable_optimizations = 0). #98960 (Peng).
- Incrementa el evento de perfil
InsertQuerypara inserciones asíncronas. Cierra #98626. #98962 (Narasimha Pakeer).
- Corrige la excepción “Comportamiento inconsistente de KeyCondition” en compilaciones de depuración cuando la clave primaria contiene valores
NaNde coma flotante, haciendo que
accurateLessy
accurateEqualsmanejen
NaNde forma coherente con el orden de ordenación de ClickHouse. Cierra #98075. #98964 (Alexey Milovidov).
- SummingMergeTree ya no suma las columnas de tipo Bool (ni las de otros tipos de dominio). Los valores Bool se conservan tal cual, en lugar de sumarse aritméticamente. #98976 (Yash ).
- Corrige la excepción Scalar doesn’t exist que se producía al ejecutar una consulta en un segmento remoto con
optimize_const_name_sizeactivado y
enable_scalar_subquery_optimization= 0. Las constantes grandes sustituidas por referencias
__getScalaren la consulta remota no se enviaban al segmento, lo que hacía que la consulta fallara. #98979 (andriibeee).
- Corrige
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCKen algunas consultas con
GROUP BYy expresiones que incluyen búsquedas inversas en diccionarios, comparaciones de conversión
Date/DateTimey comparaciones de tuplas. Cierra #98888. #98980 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrigió un comportamiento indefinido (desreferenciación de un puntero nulo) al cambiar una columna version/sign/is_deleted a
EPHEMERALo
ALIASen motores MergeTree. Ahora, esos cambios se rechazan correctamente. #98985 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un problema por el que
system.grantsomitía, en la columna
access_object, los parámetros de expresiones regulares de los privilegios
URLy
S3. #98987 (DQ).
- Se corrigieron las lecturas de Iceberg BigLake: las credenciales de ADC ahora se reenvían al client S3 de GCS (lo que corrige errores 403), las credenciales de OAuth2 ahora se codifican para URL antes de enviarse (lo que corrige fallos de autenticación en tokens con caracteres especiales) y el recorrido del espacio de nombres ya no se aborta ante respuestas HTTP 400 de BigLake. #98998 (Nikita Fomichev).
- Se corrigió un problema por el que
clickhouse-clientno podía cambiar la zona horaria cuando la variable de entorno
TZusa la sintaxis de ruta de archivo de POSIX (por ejemplo,
TZ=:/etc/localtime). #99000 (Yash ).
- Corrige la poda incorrecta o insuficiente cuando se usan
startsWith,
LIKEy
NOT LIKEcon una columna
FixedString. Además, la función de conversión de tipo de
FixedStringa
Stringahora puede podar gránulos cuando se aplica sobre la columna clave. Cierra #98940. #99001 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrigió
windowFunnelcon
strict_deduplication, que devolvía un Level incorrecto al encontrar un evento duplicado. #99003 (Yash ).
- Corrige un error por el que EXISTS ignoraba las cláusulas LIMIT y OFFSET en las subconsultas, lo que provocaba resultados incorrectos cuando la subconsulta no devolvía ninguna fila debido a un OFFSET o a un límite de cero. Cierra #88722. #99005 (andriibeee).
- Se corrige la excepción “Block structure mismatch” cuando la optimización de push-down de filtros encuentra una expresión AND que se cortocircuita a una constante con
GROUPING SETS. #99010 (Alexey Milovidov).
- Se corrige una excepción al leer partes de parche (actualizaciones ligeras) cuando el plan de consulta no incluye la columna
_part_offset. #99023 (Alexey Milovidov).
- Una consulta como
SELECT * FROM table WHERE pk_id = '', donde
pk_ides la clave primaria y es de tipo
String, ahora usará correctamente el índice de clave primaria para filtrar gránulos. #99027 (Shankar Iyer).
- Se corrigió la excepción
DEPENDENCIES_NOT_FOUNDen el motor Kafka cuando la vista materializada se desacopla mientras el hilo en segundo plano está transmitiendo datos. #99028 (Alexey Milovidov).
- Corregida una excepción al crear una tabla con una columna
EPHEMERALcon el mismo nombre que una columna virtual (p. ej.,
_part_offset). #99031 (Alexey Milovidov).
- Corrige el confuso “inflate failed: error de búfer” al leer archivos comprimidos inexistentes mediante la función de tabla
url()con patrones glob. Ahora devuelve un resultado vacío, como se esperaba, cuando
http_skip_not_found_url_for_globsestá habilitado. #99034 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un fallo del servidor (
std::terminate) al ejecutar
ALTER TABLE ... DROP PARTen una
patch parttras un cambio de esquema (p. ej.,
ADD COLUMN). El fallo se producía por la ausencia de columnas del sistema (
_part) en los metadatos de la parte de cobertura vacía, lo que provocaba una excepción no capturada dentro de un
NOEXCEPT_SCOPE. #99036 (Peng).
- El proceso del servidor ClickHouse podía bloquearse si se producía una excepción por excederse el límite de memoria durante una lectura de disco en caché. Esto ya se ha corregido. #99042 (Shankar Iyer).
- Corrige
LOGICAL_ERRORal consultar una tabla que tiene tanto una ROW POLICY como una columna ALIAS al usar
dictGet. El problema se debía a un acceso prematuro a la expresión de la tabla durante la resolución de la columna ALIAS en el nuevo analizador. #99065 (Peng).
- Corrige un error por acceso fuera de rango cuando el usuario intenta consultar solo columnas virtuales de una tabla Iceberg con los datos en formato Avro. Es un caso extremadamente raro, así que no se marca como crítico. Corrige #88238. #99080 (alesapin).
- Se corrigió un fallo de segmentación en una CTE recursiva con
remote()+
view(). #99081 (Konstantin Bogdanov).
- Se omite el análisis adicional de índices innecesario cuando se aplica la optimización de lectura en orden. #99084 (Vladimir Cherkasov).
- Se corrigió un fallo causado por una excepción por límite de memoria lanzada durante la aplicación de un patch part. #99086 (Anton Popov).
- Se corrigió una aserción de depuración en
DDLWorkerprovocada por un
first_failed_task_nameobsoleto después de que se eliminara una entrada de ZooKeeper durante la recuperación tras la reinicialización. #99099 (Antonio Andelic).
- Se corrigió la reconstrucción de los índices de texto en las fusiones con TTL. #99107 (Anton Popov).
- Corrige un fallo en la consulta
ALTER TABLE ... REMOVE SETTINGSpara el motor de tabla Iceberg. Corrige #86330. #99108 (alesapin).
- Corrige un error en la optimización
query_plan_convert_any_join_to_semi_or_anti_join, que devolvía un resultado incorrecto para las filas sin coincidencia. Relacionado: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/95995. #99112 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se corrige la excepción LOGICAL_ERROR en
ASTColumnsExceptTransformer::transform. #99119 (Pablo Marcos).
- Corrige una evasión de RBAC que permitía a los usuarios obtener la estructura de la tabla mediante
DESCRIBE TABLEo
CREATE TABLE ASen funciones de tabla (
mysql(),
postgresql(),
sqlite(),
arrowFlight(),
jdbc(),
odbc(), etc.) sin los privilegios de acceso al origen necesarios. En funciones que infieren el esquema desde servidores remotos, esto también permitía desencadenar conexiones salientes (SSRF) sin autorización. #99122 (pufit).
- Se corrigió el fallo de Keeper (segfault en NuRaft) durante la reconfiguración dinámica y la transferencia de liderazgo. #99133 (JIaQi Tang).
- Corrige un fallo al usar una tabla Buffer con SAMPLE cuando el destino no lo admite. #99141 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige el LOGICAL_ERROR causado por una discrepancia en el orden de las columnas de las partes de parche. #99164 (Pablo Marcos).
- Se corrige un cierre inesperado muy poco frecuente cuando una tabla Iceberg contiene archivos en formatos mixtos (ORC y Parquet). Corrige #88126. #99168 (alesapin).
- Se corrigió un problema por el que
max_execution_timeno se aplicaba a las operaciones de copia de seguridad/restauración. #99205 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigió un problema por el que
insert_deduplication_tokense ignoraba silenciosamente en las consultas
INSERT SELECTsin
ORDER BY ALL. Anteriormente, la deduplicación estaba completamente deshabilitada para los
INSERT SELECTsin ordenar, incluso cuando se proporcionaba un token de usuario explícito. Ahora, proporcionar
insert_deduplication_tokenbasta para habilitar la deduplicación independientemente de
ORDER BY ALL. #99206 (Desel72).
- Se corrigen las comprobaciones de acceso excesivas durante la optimización
InverseDictionaryLookupPassal comprobar el privilegio
CREATE_TEMPORARY_TABLEuna sola vez antes de la pasada, en lugar de hacerlo en cada nodo visitado. #99210 (Mikhail Artemenko).
- Corrige un problema por el que
clickhouse format --obfuscateproducía SQL no válido al ofuscar tipos de skip index, nombres de códecs de compresión, nombres de motores de base de datos y definiciones de layout/source de diccionarios. #99260 (Raúl Marín).
- Se corrigió un error por el que, en algunos casos, la comparación entre los tipos Time[64] y DateTime[64] resultaba confusa; ahora, en casos como este, los valores de Time[64] se convierten en DateTime[64] al añadir
1970-01-01como parte de la fecha. #99267 (Yarik Briukhovetskyi).
- Limitar las restricciones de configuración en el worker de DDL para las consultas DDL distribuidas. #99317 (Pablo Marcos).
- Corrige pequeños problemas en la autenticación TOTP: la opción de CLI
--one-time-passwordcon contraseña vacía y la validación de los valores de configuración
<digits>y
<period>. #99322 (Vladimir Cherkasov).
- Se corrige el error lógico
unordered_map::at: key not founden el formato de salida Avro al serializar columnas
Enum8/
Enum16con valores no presentes en la definición del enum. #99332 (Desel72).
- Se corrige CHECK TABLE con serialización dispersa en Tuple con Dynamic. Cierra #96588. #99351 (Pavel Kruglov).
- Se corrigió una validación excesivamente estricta del preprocesador del índice de texto. #99359 (Anton Popov).
- Se corrige un problema de compatibilidad al actualizar tablas replicadas con índices minmax implícitos de la versión 25.10 a versiones más recientes. #99392 (Raúl Marín).
- Se eliminó la compatibilidad con las funciones negadas (
notEquals,
notLike,
notIn) en el análisis del índice de texto. Estas funciones nunca podían descartar ningún gránulo, por lo que su análisis en el índice solo añadía sobrecarga sin aportar ningún beneficio. #99393 (Anton Popov).
- Corrige
optimize_skip_unused_shardscon el nuevo analizador para el caso en que se usaba una tabla
Distributeddentro de una subconsulta con IN. #99436 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un error de tipo
heap-use-after-freeen
INTERSECT/
EXCEPTcuando la consulta produce nombres de columna duplicados. #99471 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un error lógico en
ALTER TABLE ... DROP PARTcuando se utiliza un parámetro de consulta tipado para el nombre de la parte. #99489 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción
NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCKcuando se hacía referencia a un predicado de índice de texto (p. ej.,
hasAllTokens) tanto en las cláusulas
SELECTcomo en
WHEREmediante un alias. #99504 (Anton Popov).
- Corrige los resultados incorrectos al usar
hasAllTokenscon OR entre columnas que tienen índices de texto separados. #99505 (Anton Popov).
- Inicializar la caché de páginas en
clickhouse-localpara que la opción
page_cache_max_sizesurta efecto. #99510 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un caso poco frecuente en el que una parte de datos se marcaba incorrectamente como dañada y se desasociaba después de la consulta
DETACH/ATTACH TABLE. #99529 (Anton Popov).
- Soluciona la excepción
std::length_erroral consultar tablas del sistema vacías con el formato Pretty a través de la interfaz HTTP. #99541 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió
LOGICAL_ERRORal usar
ALTER TABLE ADD COLUMNpara crear una columna
EPHEMERALcon el mismo nombre que una columna virtual (p. ej.,
_part_offset). #99549 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un problema por el que las entradas de
VectorSimilarityIndexCachenunca se expulsaban tras eliminar una parte, debido a claves de caché inconsistentes. #99575 (Seva Potapov).
- Se prohíbe la lectura de credenciales de Google desde un archivo local. Esta configuración es insegura porque permite leer otras credenciales si se conoce la ruta del archivo. #99584 (Konstantin Vedernikov).
- Se corrige la degradación del rendimiento en el analizador. Se eliminan de ARRAY JOIN las columnas no utilizadas. #99587 (Dmitry Novik).
- Se corrigió la lectura del índice de texto en tablas con eliminaciones ligeras y políticas de fila ya existentes. #99661 (Anton Popov).
- Se corrige una desreferenciación de nullptr en el lector de Parquet cuando la ruta filter-in-decoder encuentra páginas descartadas por el filtro. Cierra #99676. #99677 (Alexey Milovidov).
- Corrige una operación de seek incorrecta en AsynchronousReadBufferFromFileDescriptor con O_DIRECT. Cierra #99358. #99678 (Pavel Kruglov).
- Se corrigió un heap-buffer-overflow en
CompressionCodecT64y un aborto del proceso en
CompressionCodecMultipleal descomprimir datos comprimidos malformados. Ambos problemas fueron detectados por nuevos targets de libFuzzer. Los códecs ahora lanzan una excepción en lugar de bloquearse. #99680 (Rahul).
- Retrasar el procesamiento hasta que el servidor termine de cargar todas las tablas. #99700 (Seva Potapov).
- Se corrigió que la fuente de diccionario MySQL omitiera
RemoteHostFiltercon
paramsde DDL en línea. #99720 (Shaohua Wang).
- Se corrige un error lógico al iterar sobre tablas de lago de datos en
system.tables. #99739 (Konstantin Vedernikov).
- Se corrigió el análisis de predicados con la función
INen el índice de texto con preprocesador. Se corrigió la colisión entre los tokens buscados en el índice de texto, que podía dar lugar a resultados incorrectos. #99755 (Anton Popov).
- Se corrige un bucle infinito al leer archivos en formato
Npycon dimensiones negativas en la forma. #99812 (Desel72).
- Corrige un desbordamiento global de búfer en la función
CRC32con argumentos
FixedStringal evaluarse con cero filas durante el cálculo de la cabecera del plan de consulta. #99835 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un bloqueo (desreferenciación de puntero nulo) al ejecutar
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ... COMMENTen tablas Iceberg. #99838 (Desel72).
- Se corrigió la configuración
aggregate_functions_null_for_emptypara que funcione con funciones de agregación que devuelven tipos no
Nullable, como
Arrayo
Map(por ejemplo,
groupArray,
sumMap). #99839 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción LOGICAL_ERROR en la función
midpointal llamarla con tipos enteros mixtos con y sin signo. #99867 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción “Block structure mismatch” en consultas con cláusula HAVING en las que la expresión de filtro contiene tanto una agregación envuelta en una función que devuelve NULL como
materialize(0). #99915 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un error de aserción en
sipHash128Keyed(y funciones hash con clave similares) cuando el argumento de datos es un Map con claves de Array u otros tipos de Array anidados. #99921 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción
LOGICAL_ERROR“Not-ready Set” en la función
INdurante la optimización del plan de consulta mediante
convertAnyJoinToSemiOrAntiJoin. #99939 (Alexey Milovidov).
mejora en compilación/pruebas/empaquetado
- Reducir el tiempo de compilación eliminando inclusiones pesadas de cabeceras y moviendo las instanciaciones costosas de plantillas fuera de las cabeceras. #97893 (Raúl Marín).
- Reducir el tiempo de compilación de las funciones aritméticas y de las cabeceras relacionadas reduciendo las matrices de despacho de plantillas y eliminando inclusiones pesadas. #98204 (Raúl Marín).
- Usar
mongo-c-driver2.2.2. #98304 (Konstantin Bogdanov).
- Usar
postgresREL_18_3. #98306 (Konstantin Bogdanov).
- Habilitar el jemalloc allocator para las builds de UBSan para evitar la acumulación de RSS causada por el deficiente comportamiento de recuperación de memoria de
mallocde glibc. #98444 (Alexey Milovidov).
- Usar el name mangling v0 de Rust y eliminar los símbolos internos de la biblioteca PRQL para reducir la proliferación de nombres de símbolos procedente de las bibliotecas parser combinator. #98446 (Alexey Milovidov).
- Añadir la suite de benchmark TPC-H y el README de TPC-DS a
tests/benchmarks. #98495 (Raufs Dunamalijevs).
- Añadir pruebas de corrección para las 99 consultas de TPC-DS. #99204 (Raufs Dunamalijevs).
- Añadir una prueba de integración que reproduce el error de DDL CREATE TABLE + ALTER con una réplica fuera de línea (#44070), marcada como fallo esperado. #99259 (Raufs Dunamalijevs).
- Integrar jemalloc con el prefijo
je_y eliminar el uso de
--wrapdel enlazador. #99342 (Azat Khuzhin).
Lanzamiento de ClickHouse 26.2, 2026-02-26. Presentación, Vídeo
- La deduplicación está activada de forma predeterminada para todas las inserciones. Antes estaba desactivada para las inserciones asíncronas y para las MV, pero activada para las inserciones síncronas. El objetivo es tener los mismos valores predeterminados en ambas formas de inserción. Si tiene la deduplicación desactivada explícitamente en su clúster, debe establecer explícitamente
deduplicate_insert='backward_compatible_choice'para mantener el comportamiento anterior. Lo mismo sucede con
deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views. #95970 (Sema Checherinda).
- Se ha mejorado el formato de almacenamiento de las estadísticas. Ahora, todas las estadísticas se almacenan en un único archivo. #93414 (Anton Popov). Si no habilitaste explícitamente las estadísticas de tablas, puedes ignorar este punto.
- Se limitan los metadatos en memoria de S3(Azure)Queue. Las tablas del sistema cambian de nombre de
azure_queuea
azure_queue_metadata_cachey de
system.s3queuea
s3queue_metadata_cache. #95809 (Kseniia Sumarokova).
- Anteriormente, al aplicar una función a una columna
Variant, se devolvía NULL de forma silenciosa cuando un subtipo de
Variantera incompatible con la función; ahora se lanza una excepción, lo que puede romper consultas que dependían de ese comportamiento silencioso de NULL. #95811 (Bharat Nallan).
- Las columnas
DATEde PostgreSQL ahora se infieren como
Date32en ClickHouse (en versiones anteriores se inferían como
Date, lo que provocaba un desbordamiento de los valores fuera de un rango estrecho). Se permite insertar valores
Date32de nuevo en PostgreSQL. Cierra #73084. #95999 (Alexey Milovidov).
- La semántica de la configuración
do_not_merge_across_partitions_select_finalse aclaró. Anteriormente, la funcionalidad podía habilitarse automáticamente cuando la configuración no se establecía explícitamente en la configuración. Esto provocó confusión en repetidas ocasiones y, lamentablemente, dio lugar a algunos problemas en producción. Ahora, las reglas son más simples:
do_not_merge_across_partitions_select_final=1habilita la funcionalidad de forma incondicional. Si
do_not_merge_across_partitions_select_final=0, el modo automático se usa solo si la nueva configuración
enable_automatic_decision_for_merging_across_partitions_for_final=1; de lo contrario, no se usa. Para preservar en la medida de lo posible el comportamiento anterior, los valores predeterminados se establecieron en
do_not_merge_across_partitions_select_final=0y
enable_automatic_decision_for_merging_across_partitions_for_final=1. #96110 (Nikita Taranov).
- Al crear una tabla de S3 con columnas especificadas explícitamente, ClickHouse ahora valida que esos nombres de columna realmente existan en el esquema del archivo remoto. Las consultas que antes funcionaban con nombres de columna que no coincidían ahora fallarán en el momento de crear la tabla. Esto cierra #96089. #96194 (Konstantin Vedernikov).
- Se prohíbe el uso de subconsultas en ORDER BY y en otras expresiones de clave de tabla. #96847 (Alexey Milovidov).
- Se habilita
apply_row_policy_after_finalde forma predeterminada. Inicialmente, cuando
optimize_move_to_prewhere_if_final=0, tanto ROW POLICY como PREWHERE respetaban FINAL y se aplicaban después de FINAL. Esto se vio afectado por #87303, que ignoraba
optimize_move_to_prewhere_if_finalpara el filtro de ROW POLICY. Para corregirlo, este PR habilita la configuración
apply_row_policy_after_final, introducida en #91065. Con
apply_row_policy_after_finalhabilitado, ROW POLICY seguirá respetando FINAL de forma predeterminada, como antes. Este PR es un cambio incompatible porque modifica el comportamiento de
optimize_move_to_prewhere_if_final=1. Ahora, para que ROW POLICY se aplique antes de FINAL, debe usarse
apply_row_policy_after_finalen lugar de
optimize_move_to_prewhere_if_final. #97279 (Nikolai Kochetov).
- El tipo
Dateahora se serializa como el tipo
date32nativo de Arrow en los formatos Arrow/ArrowStream, en lugar de
uint16. Herramientas como PyArrow ahora reconocerán correctamente la columna como un tipo de fecha. El comportamiento anterior puede restaurarse con la configuración
output_format_arrow_date_as_uint16. Se sigue admitiendo la lectura de archivos Arrow antiguos que usaban
uint16para columnas
Date. #96860 (Alexey Milovidov).
- Ahora los usuarios pueden usar ClickStack (una UI de observabilidad) directamente desde ClickHouse, lo que resulta útil para la depuración y el desarrollo local. #96597 (Aaron Knudtson).
- Se admite la autenticación mediante contraseña de un solo uso basada en el tiempo (TOTP). #71273 (Vladimir Cherkasov).
- Añade la configuración de la base de datos
lazy_load_tables. Cuando está habilitada, las tablas no se cargan durante el arranque de la base de datos; en su lugar, se crea un
StorageTableProxyligero y el table engine real se materializa al acceder por primera vez. #96283 (xiaohuanlin).
- Se añadió la configuración
input_format_max_block_wait_mspara emitir bloques de datos al agotarse el tiempo de espera y se permitió procesar los datos restantes cuando una conexión HTTP se cierra de forma inesperada. #94509 (Mostafa Mohamed Salah).
- Integración del catálogo de Google BigLake. Esto cierra #95339. #97104 (Konstantin Vedernikov).
- Se añadió la tabla del sistema
system.tokenizers, que muestra todos los tokenizadores disponibles. #96753 (Robert Schulze).
- Añadir una nueva tabla del sistema
system.user_defined_functionspara supervisar el estado de carga y la configuración de las UDF. #90340 (Xu Jia).
- Se añade la tabla
system.jemalloc_stats, que expone estadísticas del allocator de memoria jemalloc (mediante
malloc_stats_print) para diagnosticar el uso de memoria en servidores compilados con jemalloc. También se añade un endpoint HTTP
/jemalloc.htmlen la interfaz HTTP de ClickHouse para visualizar interactivamente estas estadísticas. #97077 (Antonio Andelic).
- Se añadió la tabla
system.jemalloc_profile_textpara leer y analizar perfiles del heap de jemalloc. El formato de salida se controla con la configuración
jemalloc_profile_text_output_format(raw, simbolizado o collapsed; el valor predeterminado es collapsed). La resolución de frames inline se controla con
jemalloc_profile_text_symbolize_with_inline(cuando está activado, los frames inline se incluyen a costa de una simbolización más lenta; cuando está desactivado, se omiten para obtener una salida más rápida). Para el formato collapsed,
jemalloc_profile_text_collapsed_use_countcontrola si las pilas se ponderan por el número de asignaciones activas (true) o por bytes activos (false, valor predeterminado). Esto facilita el perfilado de memoria y la visualización de flame graphs a partir de perfiles del heap de jemalloc. Corrige #93248. #97218 (Antonio Andelic).
- Añade la configuración
default_dictionary_database, que permite a ClickHouse resolver los diccionarios externos a los que se hace referencia sin un calificador de base de datos dentro de una base de datos predeterminada especificada. Esto simplifica la migración de diccionarios globales definidos en XML a diccionarios definidos en SQL por base de datos, lo que permite que las consultas de diccionario existentes (p. ej., dictGet(‘name’, …)) sigan funcionando sin cambios. #91412 (Dmitrii Plotnikov).
- Soporte para ZooKeeper auxiliar en
DatabaseReplicated. #91683 (RinChanNOW).
- Implementa la nueva función de tabla
primesy la nueva tabla del sistema
system.primes, que contiene números primos en orden ascendente. Cierra #90839. #92776 (Nihal Z. Miaji).
- Los async inserts admiten quorum en paralelo. Los datos insertados se replican en el quorum. Si se detectan duplicados, la consulta espera hasta que los datos insertados previamente también se repliquen. #93356 (Sema Checherinda).
- Se añadieron las funciones
colorOKLABToSRGB,
colorSRGBToOKLABpara convertir valores de sRGB a OKLAB y viceversa. #93361 (Pranav Tiwari).
- Un nuevo ajuste
deduplicate_insertque anula
insert_deduplicatey
async_insert_deduplicate. #94413 (Sema Checherinda).
- La configuración del servidor
insert_deduplication_versionpermite realizar la migración a un hash de deduplicación unificado. #95409 (Sema Checherinda).
- Se añade la función hash
xxh3_128. #96055 (Raúl Marín).
- Se añadió la consulta
OPTIMIZE <table> DRY RUN PARTS <part names>para simular merges sin hacer commit de la parte resultante. Puede ser útil para pruebas: verificar la corrección del merge en la nueva versión, reproducir de forma determinista errores relacionados con merges y hacer benchmark del rendimiento de los merges de forma fiable. #96122 (Anton Popov).
- Añade una nueva comprobación habilitada de forma predeterminada mediante la configuración
check_named_collection_dependenciespara evitar eliminar colecciones nombradas utilizadas por tablas. #96181 (Pablo Marcos).
- Se agregó
system.fail_pointspara inspeccionar los failpoints existentes en el servidor y verificar si están habilitados o no. Esto ayudará a automatizar las pruebas. #96762 (Pedro Ferreira).
- Añade acceso basado en roles al catálogo de Glue. Usa la configuración
aws_role_arny, opcionalmente,
aws_role_session_name. #90825 (Antonio Andelic).
- Se añadió una configuración,
add_minmax_index_for_temporal_columns, que, al habilitarse, crea automáticamente índices minmax para todas las columnas
Date,
Date32,
Time,
Time64,
DateTimey
DateTime64. #93355 (Michael Jarrett).
- Soporte para alias de tabla extendidos en JOINs (consultas como
SELECT * FROM (SELECT 1) AS t(a) JOIN (SELECT 1) AS u(b) ON a = b). Cierra #95131. #95331 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se añadió compatibilidad con
ALTER TABLE RENAME COLUMNpara tablas Iceberg. Antes, solo se admitían
ADD COLUMN, DROP COLUMN, and MODIFY COLUMN. #97455 (murphy-4o).
- El índice de texto ahora es GA. #96794 (Robert Schulze).
- El tipo de dato
QBit, para el almacenamiento vectorial cuantizado y empaquetado en bits (usado para la búsqueda aproximada de vecinos más cercanos), ahora está disponible de forma general y ya no requiere habilitar una configuración experimental. #95358 (Raufs Dunamalijevs).
- La búsqueda vectorial en ClickHouse ahora puede usar réplicas en el clúster para distribuir la carga y la búsqueda entre las partes del índice vectorial. Esto permite que ClickHouse admita índices vectoriales grandes que superan la capacidad de memoria de una sola VM. #95876 (Shankar Iyer).
- Se añade un AST fuzzer del servidor controlado por las configuraciones
ast_fuzzer_runsy
ast_fuzzer_any_query. Cuando está habilitado, el servidor ejecuta mutaciones aleatorias de cada consulta después de su ejecución normal y descarta los resultados. #97568 (Alexey Milovidov).
- Se añade la función
iifal dialecto KQL experimental. #94790 (happyso).
- La inferencia de esquema ahora tiene en cuenta
allow_experimental_nullable_tuple_type. Cuando está habilitado, permite que los tipos de tupla inferidos sean
Nullable(Tuple(...)), de modo que los objetos anidados que falten puedan convertirse en
NULLen lugar de en una tupla de elementos
NULL. #95525 (Nihal Z. Miaji).
- La configuración
use_statistics_cacheahora está habilitada de forma predeterminada, por lo que las estadísticas de columnas se almacenan en caché en memoria para acelerar la optimización de consultas sin necesidad de volver a cargarlas desde cada parte. #95950 (Han Fei).
- Permite usar cualquier expresión determinista de la clave primaria para la omisión de datos (por ejemplo,
ORDER BY cityHash64(user_id)/
ORDER BY length(user_id)). En el caso de las expresiones deterministas, ClickHouse puede aplicar la expresión a las constantes de la consulta y usar el resultado en el índice de la clave primaria para predicados como
=,
INy
has. Si la expresión también es inyectiva (por ejemplo,
ORDER BY hex(p)o
ORDER BY reverse(tuple(reverse(p), hex(p)))), podemos usar eficazmente el índice para las formas negadas:
!=,
NOT INy
NOT has. Cierra #10685. Cierra #82161. #92952 (Nihal Z. Miaji).
- Se ha mejorado el formato de almacenamiento de las estadísticas. Ahora, todas las estadísticas se almacenan en un único archivo. #93414 (Anton Popov).
- Permitir la lectura en paralelo para motores de tabla y funciones remotos en la caché del sistema de archivos. #71781 (Kseniia Sumarokova).
- Se permite usar la caché de páginas en espacio de usuario con archivos locales y con funciones de tabla de almacenamiento de objetos. #77874 (Michael Kolupaev).
- Se evita el uso innecesario de
memcpyen la caché de páginas en espacio de usuario. #77884 (Michael Kolupaev).
- El valor predeterminado de
concurrent_threads_schedulerahora es
max_min_fairen lugar de
fair_round_robin. Esto mejora la equidad cuando la carga es alta al priorizar las consultas con menos slots asignados, de modo que las consultas de corta duración no se vean penalizadas por las de larga duración. #95300 (Sergei Trifonov).
- Si una consulta
FINALusaba la condición de la clave primaria para filtrar, seguida de índices de omisión para otras condiciones, el paso de procesamiento
PrimaryKeyExpandahora solo comprobará la intersección de los rangos iniciales preseleccionados de la clave primaria. #94903 (Shankar Iyer).
- Al usar réplicas paralelas con funciones de tabla como
s3(...), las consultas con una sola subconsulta que envuelve la función de tabla ahora se paralelizan automáticamente entre las réplicas, mientras que antes solo se paralelizaban las referencias directas a funciones de tabla. Cierra #92264. #96332 (phulv94).
- Se habilita la división en segmentos separados de los archivos de datos y del sistema de la caché. #87834 (MikhailBurdukov).
- Se aceleran algunas operaciones de hash join al implementar despacho dinámico para
ColumnVector::replicate. #79573 (Raúl Marín).
- Mejora del rendimiento para
parallel hash joinen casos de predicados complejos. Anteriormente, procesábamos las filas no emparejadas en un solo hilo, lo que no es óptimo; esta optimización paraleliza el procesamiento de las filas no emparejadas en varios hilos. Se puede activar o desactivar con el ajuste
parallel_non_joined_rows_processing. Activado de forma predeterminada. #92068 (Yarik Briukhovetskyi).
- Se optimizó ligeramente el análisis del tipo JSON. #93614 (Pavel Kruglov).
- Mejora de la huella de memoria del AST. La optimización tiene sentido, ya que los campos no se utilizan cuando no se usa el resaltado ni se analizan VALUES. #93974 (Ilya Yatsishin).
- Optimiza el consumo de memoria de los objetos AST de Tuple con nombres. Coloca los nombres de columna como cadenas en el objeto Tuple en lugar de mantenerlos en nodos literales AST genéricos. #94704 (Ilya Yatsishin).
- Se mejora la desvirtualización con opciones adicionales del enlazador. #94737 (Nikita Taranov).
- Mejora el rendimiento de la clonación de réplicas para tablas ReplicatedMergeTree con muchas partes agrupando en lotes las solicitudes a ZooKeeper. #94847 (c-end).
- Cuando la etapa de lectura ya tenía filtros PREWHERE, no se podía añadir un filtro nuevo. Este cambio pospone la optimización de PREWHERE hasta después de la optimización de filtros runtime de JOIN, para que los filtros runtime también puedan llevarse a PREWHERE. #95838 (Alexander Gololobov).
- Acelera la compresión del códec
T64usando despacho dinámico en x86. #95881 (Raúl Marín).
- Se acelera
uniqpara tipos numéricos agrupando las inserciones en lotes cuando es posible (sin NULL, sin -If, sin GROUP BY y sin IPv6 ni String). #95904 (Raúl Marín).
- Optimizaciones de bajo nivel para Keeper: se ha detectado que
ZooKeeper::observeOperationssupone >20% del consumo de CPU del hilo de recepción de ZooKeeper. Este cambio lo corrige de la siguiente manera: 1. Para
AggregatedZooKeeperLog::stats, se usa
CityHash64en lugar de
SipHash, ya que es >10x más rápido. 2. Para
Coordination::ErrorCounter, se usa
std::array<std::atomic<UInt32>, N>en lugar de
std::unordered_mapy
std::mutex. #95962 (Miсhael Stetsyuk).
- Se eliminó la alineación de 64 bytes para ProfileEvents::Counter para ahorrar memoria. #96097 (Azat Khuzhin).
- Optimización de memoria: reducir en 50 veces el tamaño de la estructura
CachedOnDiskReadBufferFromFile. #96098 (Azat Khuzhin).
- No copiar los datos antiguos al redimensionar la tabla hash si está vacía. #96180 (Raúl Marín).
- Se admiten filtros de runtime de JOIN para JOINs
RIGHT OUTER. #96183 (Hechem Selmi).
- La optimización
enable_join_runtime_filtersahora es la predeterminada. #89314 (Alexey Milovidov).
- Anteriormente, la optimización direct read del índice de texto se aplicaba solo cuando todas las partes tenían un índice de texto materializado. Este PR añade compatibilidad parcial: si algunas partes tienen un índice de texto materializado, esas partes lo usarán, mientras que las partes sin un índice de texto materializado recurrirán a la expresión de filtro original. #96411 (Anton Popov).
- Se añadieron índices secundarios
minmaxen las columnas de tiempo e índices
bloom_filteren las columnas
query_id/
initial_query_idde las tablas de logs del sistema para agilizar el filtrado. #96712 (Alexey Milovidov).
- La optimización de materialización diferida ahora se aplica a todas las ramas de una consulta
UNION ALL, no solo a la primera. Las consultas que combinan varias lecturas ordenadas y limitadas de distintas tablas
MergeTreemediante
UNION ALLahora se beneficiarán de la lectura diferida de columnas en cada rama, lo que reduce la E/S. #96832 (Federico Ginosa).
- Optimiza el cálculo del skip index minmax durante INSERT eliminando una copia de datos innecesaria y habilitando el cálculo vectorizado de mínimos/máximos en columnas numéricas. #97392 (Raúl Marín).
- El motor
DeltaLakeahora toma el resultado de
count()de los metadatos de Delta Lake y muestra las estadísticas correctas de la tabla en system.tables (bytes/filas totales). #96190 (Kseniia Sumarokova).
- Las columnas no utilizadas también se eliminan del paso de lectura cuando se lee desde un MergeTree. Esto es especialmente útil cuando se hace pushdown de un filtro a
PREWHERE. #89982 (János Benjamin Antal).
- Se mejoró el procesamiento de la consulta
SHOW TABLESal obtener solo los nombres de las tablas, y se mejoró getLightweightTablesIterator para que devuelva una estructura que contenga únicamente los nombres de las tablas. Resuelve #93835. #94467 (Smita Kulkarni).
- Mejora
assumeNotNull,
coalescee
ifNullpara permitir la poda de la clave primaria y del
skip indexen predicados de rango cuando las columnas clave se envuelven en estas funciones. Cierra #94689. #94754 (Nihal Z. Miaji).
- Se añaden las extensiones with_data & with_stat a la solicitud getChildren de Keeper. Esto permite obtener no solo la lista de hijos, sino también su
staty/o
dataen una sola operación. #94826 (Nikolay Degterinsky).
- El análisis de índices se realiza solo una vez (en la mayoría de los casos), independientemente de si se acaba ejecutando un plan local o uno con réplicas paralelas. #94854 (Nikita Taranov).
- Permite habilitar el análisis distribuido de índices según la cantidad de partes (
distributed_index_analysis_min_parts_to_activate) y el tamaño de los índices (
distributed_index_analysis_min_indexes_size_to_activate). #95216 (Azat Khuzhin).
- Se habilita la optimización de PREWHERE para tablas Iceberg. #95476 (Konstantin Vedernikov).
- Se reduce el consumo de memoria de algunas clases de AST. #95514 (Raúl Marín).
- Limita el número de flujos del pipeline generados con
split_intersecting_parts_ranges_into_layershabilitado. Ayuda a evitar un consumo excesivo de memoria. #96478 (Nikita Taranov).
- Se implementó la optimización de conjuntos equivalentes para múltiples joins. Las consultas con múltiples operaciones consecutivas de
INNER JOINahora se benefician de una mejora en la optimización de pushdown de filtros. Cuando las tablas se unen por columnas equivalentes (p. ej.,
t1 JOIN t2 ON t1.id = t2.id JOIN t3 ON t2.id = t3.id WHERE t1.id > 10), los filtros aplicados a cualquier tabla de la cadena se hacen pushdown automáticamente a todas las tablas. Cierra #96550. #96596 (Vladimir Cherkasov).
- Optimiza el escaneo de metadata de delta lake. Incorpora cambios de la PR de delta-kernel https://github.com/delta-io/delta-kernel-rs/pull/1827. #96686 (Kseniia Sumarokova).
- En la base de datos Replicated, no actualice el clúster almacenado en caché para cada consulta de prueba. #96897 (Tuan Pham Anh).
- Utiliza el índice de clave primaria al filtrar con
startsWithUTF8si el prefijo contiene únicamente caracteres ASCII. #97055 (vkcku).
- Añadir trazas de OpenTelemetry para las peticiones de Keeper. #91332 (Miсhael Stetsyuk).
- Nuevas opciones de configuración:
logger.startup_console_level&
logger.shutdown_console_levelpara anular el nivel de registro de la consola durante el inicio y el apagado de ClickHouse, respectivamente. #95919 (Garrett Thomas).
- Se respetan las sobrescrituras de la línea de comandos al recargar la configuración. Cierra #80294. #80295 (Alexey Milovidov).
- Permitir sobrescrituras de clave-valor en los parámetros de named collection de la función de tabla
mongodb. #89616 (vanchaklar).
- La optimización de lectura en orden para las tablas Iceberg ahora también funciona con funciones de ordenación complejas como
icebergBuckety
icebergTruncate, no solo con referencias simples a columnas. #90256 (Konstantin Vedernikov).
- Se añade una nueva columna llamada parts_postpone_reasons en system.mutations para mejorar el diagnóstico, que muestra los motivos de aplazamiento de las partes. #92206 (Shaohua Wang).
- Seguimiento de los cambios en el número de filas que se van a leer (debido a inserciones/eliminaciones o al uso de la caché de condiciones de consulta) en
DataflowStatisticsCache. #93636 (Nikita Taranov).
- Se admite la consulta SYSTEM RESET DDL WORKER [ON CLUSTER]. Solicita restablecer el estado de DDLWorker en su thread principal. Resulta útil para refrescar la réplica activa cuando se actualizan los ID del host. #93780 (Tuan Pham Anh).
- Se añade compatibilidad con
mutation_idsen
system.part_logpara los tipos de evento
MUTATE_PARTy
MUTATE_PART_START. #93811 (Shaohua Wang).
- Las operaciones en segundo plano (Mutate, Merge) ahora pueden configurarse de forma independiente a través del perfil ‘background’. Antes, estas operaciones compartían la configuración con las consultas normales mediante el perfil ‘default’. #93905 (Arsen Muk).
- Se añadió más información a
system.crash_log. #94112 #95857 (Miсhael Stetsyuk).
- Se añadió la nueva métrica
QueryNonInternalpara realizar un seguimiento del número de consultas no internas en ejecución. Esta métrica se expone como
ClickHouseMetrics_QueryNonInternaly ayuda a los operadores a supervisar la concurrencia de consultas con respecto al límite
max_concurrent_queries, que solo se aplica a las consultas no internas. #94284 (Ashwath Singh).
- Se añade compatibilidad con la recopilación de estadísticas de bytes de entrada para columnas de partes compactas en
RuntimeDataflowStatisticsCacheUpdater. #94626 (Nikita Taranov).
- Añade una comprobación para detectar una configuración incorrecta de Keeper que provoca fallos en la formación del clúster. Cierra #60932. #94682 (Konstantin Bogdanov).
- Mejorar la deserialización de prefijos JSON al cargar partes. #94848 (Pavel Kruglov).
- Refactoriza la escritura para usar el pipeline completo de INSERT, que activa las vistas materializadas en la tabla de destino. #94890 (Kai Zhu).
- Usar optimizaciones del plan de búsqueda por similitud vectorial solo si existe el índice para la columna de búsqueda. #94998 (Eduard Karacharov).
- Comprobar el límite total de memoria antes de la autenticación del usuario y lanzar
(total) memory limit exceededsi el límite total supera lo permitido. #95003 (Nikolai Kochetov).
- Se añadió la opción de configuración
throw_on_unmatched_row_policiesque, cuando está habilitada, lanza una excepción si un usuario consulta una tabla que tiene políticas de filas pero ninguna de ellas se le aplica, lo que evita el comportamiento ambiguo de devolver todas las filas debido a una mala configuración del control de acceso. #95014 (Vitaly Baranov).
- Actualización dinámica de los tokens de acceso de S3 en consultas largas con Unity Catalog. Esto cierra #93981. #95069 (Konstantin Vedernikov).
- Desactiva la liberación gradual de páginas sucias de jemalloc si ClickHouse está sometido a una presión de memoria sostenida durante
memory_worker_decay_adjustment_period_msmilisegundos. Vuelve a activarla si ClickHouse opera en condiciones normales durante el mismo periodo de tiempo. #95145 (Antonio Andelic).
- Compatibilidad con ZooKeeper auxiliar para S3Queue mediante la configuración
keeper_pathde s3Queue. #95203 (Diego Nieto).
- Se respeta
max_parts_to_merge_at_onceen las fusiones de partes con eliminación por TTL. #95315 (Kseniia Sumarokova).
- Añadir
connection_addressy
connection_porta query_log para reflejar la conexión física (
addressy
portse reemplazan al conectarse a través de un proxy y auth_use_forwarded_address=1). #95471 (Yakov Olkhovskiy).
- Corrige el cálculo incorrecto de memoria para la caché de condiciones de la consulta. El problema principal era que no se tenía en cuenta la clave de la caché, que estaba compuesta por varias cadenas (como part_name, el id de la tabla y la condición SQL completa). #95478 (Nikita Mikhaylov).
- El servidor iniciado con la configuración integrada permitirá gestionar usuarios y permisos, guardándolos en el directorio
access, igual que la configuración habitual. Esto mejora las pruebas. También se habilitaron todas las access_control_improvements en la configuración integrada y en clickhouse-local. #95481 (Alexey Milovidov).
- Se mejoraron los mensajes de error de autenticación de S3 para incluir una indicación de revisar las credenciales cuando se deniega el acceso. #95648 (Gerald Latkovic).
- Se habilita la caché de estadísticas y se establece el período de actualización de la caché en 300 s. #95841 (Han Fei).
- Se añadió el nombre del componente a
system.aggregated_zookeeper_log. #95882 (Antonio Andelic).
- Omitir las lecturas desde el almacenamiento de objetos al consultar las tablas
DeltaLakedesde
system.tables. #95899 (Antonio Andelic).
- Se habilita
enable_max_bytes_limit_for_min_age_to_force_mergede forma predeterminada si la configuración
compatibilityes
26.2o superior. #95917 (Christoph Wurm).
- Delta Lake ya está disponible en macOS. Cierra #95979. #95985 (Alexey Milovidov).
- En versiones anteriores, al combinar expresiones ALTER en conflicto con UPDATE y RENAME COLUMN, se lanzaba un error lógico en lugar de una excepción adecuada. Cierra #70678. #96022 (Alexey Milovidov).
- Mejora la salida de ayuda de todas las aplicaciones de ClickHouse y añade una opción
--no-sudo, junto con algunas correcciones. Da continuidad a #58244 de Ilya Yatsishin. #96025 (Alexey Milovidov).
- Se agregó el alias
distanceCosinepara
cosineDistance, ya que todas las demás funciones de distancia ya tienen un alias de este tipo. #96065 (Raufs Dunamalijevs).
- Se añadió compatibilidad con la extensión
with_datade Keeper para mejorar la obtención de tablas en la base de datos Replicated. #96090 (Nikolay Degterinsky).
- Se actualiza chdig a v26.2.1 (nuevas funcionalidades y compatibilidad con MacOS). #96113 (Azat Khuzhin).
- Mejora del pushdown de filtros para
numbersy
primes. ClickHouse ahora puede derivar cotas conservadoras de valores a partir de las condiciones
WHEREcuando no es posible derivar cotas exactas, y restringir en consecuencia la generación de secuencias (por ejemplo, para
WHERE number % 5 < 2 AND number > 100 AND number < 300, ClickHouse solo generará números entre 100 y 300, y luego aplicará el predicado), evitando escaneos no acotados. Cierra #84853. Cierra #93913. #96115 (Nihal Z. Miaji).
- Anteriormente, el formateador ponía SELECT entre paréntesis cuando había una cláusula
COMMENTpara evitar ambigüedades en el análisis sintáctico. En su lugar, ahora coloca
COMMENTantes de
AS SELECT, lo que elimina la ambigüedad sin necesidad de paréntesis. #96293 (Alexey Milovidov).
- La opción de configuración
allow_impersonate_userahora se encuentra dentro de la sección
access_control_improvements, en lugar de ser una opción de configuración del servidor independiente. #96451 (Vitaly Baranov).
- Hacer que la opción de configuración
core_dump.size_limitadmita recarga en caliente, para evitar tener que reiniciar los servidores para que los cambios de configuración surtan efecto. #96524 (Miсhael Stetsyuk).
- Mejora la interoperabilidad del perfilador de CPU y del perfilador en tiempo real con los tiempos de espera de socket. #96601 (Sergei Trifonov).
- Evita que reaparezcan los datos eliminados si se ejecuta ADD COLUMN poco después de la mutación DROP COLUMN. #96713 (Alexey Milovidov).
- Cambio del tipo de
function_iden
system.instrumentationde LowCardinality(Int32) a Int32. #96726 (Copilot).
- La espera síncrona de las mutaciones respetará la cancelación de consultas y los límites de tiempo. #96756 (Alexey Milovidov).
- Se añadió el comando de sistema
SYSTEM RELOAD DELTA KERNEL TRACING <level>para cambiar el logging de delta-kernel, lo que puede resultar útil para la depuración. #96763 (Kseniia Sumarokova).
- El filtrado por familia de direcciones IP, es decir, los ajustes
dns_allow_resolve_names_to_ipv4/ipv6, se aplica incluso si la caché de DNS está deshabilitada. #96810 (c-end).
- Mejora de la introspección de jemalloc. #96840 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la interfaz web de
/play, que arrojaba
QUERY_CACHE_USED_WITH_SYSTEM_TABLEal consultar tablas del sistema. #96869 (Alexey Milovidov).
- Mejora de la interfaz web: cambiar el favicon para indicar el estado de ejecución de una consulta; mostrar los errores de las consultas auxiliares (carga de bases de datos y tablas) en lugar de ignorarlos silenciosamente. Cierra #85055. #96883 (Alexey Milovidov).
- Se puede hacer clic en el panel izquierdo de la UI de
/playpara mostrar u ocultar la lista de bases de datos. #96884 (Alexey Milovidov).
DROP DATABASEahora elimina las tablas en orden inverso de dependencia, lo que mejora la tolerancia a fallos cuando la base de datos contiene tablas con dependencias de carga (por ejemplo, tablas
Distributedque usan
joinGet). #97057 (Alexey Milovidov).
- Actualizar yaml-cpp para evitar que se omita YAML no válido. #97333 (Azat Khuzhin).
- Mostrar un indicador de carga en la barra lateral de
play.htmlmientras se cargan las tablas. #97531 (Alexey Milovidov).
- Añade un botón para copiar al portapapeles los resultados sin procesar de la consulta en la interfaz web integrada (play.html). #97532 (Alexey Milovidov).
- Se corrige el ofuscador de consultas (
clickhouse-format --obfuscate) para que genere SQL que pueda analizarse en más casos. #97584 (Alexey Milovidov).
- Después de
ALTERque solo afectan a los metadatos, como ampliar los elementos de los Enums, la optimización de la agregación con proyección puede terminar provocando una excepción. #84143 (Alexey Milovidov).
- Las vistas materializadas ahora usan como contexto de ejecución la base de datos en la que se crearon, lo que significa que: - es posible omitir la calificación explícita de la base de datos en los nombres a los que se hace referencia en la consulta SELECT de la vista - si no se indica una calificación explícita de la base de datos, se asume la misma base de datos en la que se creó la vista materializada. #88193 (Dmitry Kovalev).
- Corrige la sustitución de parámetros de consulta en los métodos de autenticación de CREATE USER cuando se usa ON CLUSTER. Los parámetros de consulta en los métodos de autenticación (p. ej.,
password) no se sustituían, lo que provocaba errores UNKNOWN_QUERY_PARAMETER en nodos remotos. #92777 (xiaohuanlin).
- Se corrigieron inconsistencias en el análisis de índices de texto para las funciones
has,
mapContainsKeyy
mapContainsValue. Anteriormente, las consultas que usaban estas funciones podían devolver resultados distintos dependiendo de si la expresión se evaluaba con o sin un índice de texto. #93578 (Anton Popov).
- Se corrige un fallo al adjuntar una tabla a una base de datos
MaterializedPostgreSQLsi
dropReplicationSlotlanza una excepción durante el desenrollado de la pila. #96871 (Alexey Milovidov).
- Las copias de seguridad podían hacer que el servidor fallara si se ejecutaban muchas copias de seguridad concurrentes que competían por los mismos archivos. #93659 (Alexey Milovidov).
- Corrige las consultas con réplicas paralelas y un JOIN con una tabla no MT. Cierra #92056. #93902 (Igor Nikonov).
- Corrige un problema por el cual las columnas de Iceberg con un punto en el nombre devolvían NULL como valor. #94335 (Mikhail Koviazin).
- Se corrigió el manejo de cadenas UTF-8 en
stringJaccardIndexUTF8y se mejoró el rendimiento. #94613 (Joanna Hulboj).
- Corrige posibles desbordamientos en
WITH FILL STALENESS(que provocan UB y/o bucles infinitos). Corrige un posible bucle infinito debido a saltos grandes. Añade compatibilidad con el analizador antiguo (principalmente para pruebas de estrés). #94663 (Azat Khuzhin).
- Se corrigen posibles consultas distribuidas que pueden quedar bloqueadas cuando los nombres de host se resuelven en varias direcciones y una réplica remota se congela. #94726 (c-end).
- Corrige un resultado no válido al unir varias expresiones de tabla, cuando la expresión de tabla más a la izquierda es una función de tabla
-Cluster. Resuelve #89996. #94748 (Konstantin Bogdanov).
- Corrige la poda incorrecta de la clave primaria y del índice de omisión para predicados que involucran
toWeek,
toYearWeek,
toStartOfWeek,
toLastDayOfWeeky
toDayOfWeek, y corrige excepciones en algunas de estas funciones para consultas válidas con
LowCardinality(String). #94816 (Nihal Z. Miaji).
- Se elimina la omisión innecesaria de la comprobación de permisos en las consultas
ATTACHpara una vista con SQL Security. Esto evita una posible escalada de privilegios cuando un usuario adjunta una vista con un definidor sin validar el acceso requerido. #94865 (pufit).
- Corrige un fallo al iniciar
ReplicatedMergeTreecausado por la eliminación simultánea de los directorios
delete_tmp_*. #94892 (myeongjun).
- Se corrige un problema por el que
INSERTen tablas Iceberg con vistas materializadas perdía información de deduplicación, lo que provocaba una excepción. #94938 (Daniil Ivanik).
- Corrige un error por el que
SYSTEM DROP QUERY CACHE TAG 'TAGNAME' ON CLUSTER <CLUSTERNAME>hacía que se eliminara toda la caché del clúster. #94978 (Rory Crispin).
- Mantener la granularidad constante del índice (use_const_adaptive_granularity) tras las fusiones verticales (v2 con una corrección para Nested y en general). #95013 (Azat Khuzhin).
- Corrige una condición de carrera en la caché del sistema de archivos en la versión 26.1 tras [ClickHouse/ClickHouse#82764](https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/82764). #95042 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige la cancelación de la table function postgresql() mediante KILL QUERY y la cancelación de consultas (Ctrl+C) en clickhouse-client. #95136 (Roman Vasin).
- Se corrigió la inferencia de tipos para columnas calificadas de tablas de origen cuando se usan varios joins con la cláusula
USING. Anteriormente, los joins posteriores actualizaban incorrectamente los tipos de las columnas subyacentes de las tablas de origen a un supertipo común, incluso cuando la columna no intervenía en ese join (p. ej., en
SELECT t2.a FROM t1 LEFT JOIN t2 USING (a) LEFT JOIN t3 USING (a), la columna
t2.asolo se usa en el primer join, por lo que su tipo debería ser el supertipo de
t1.ay
t2.a, excluyendo
t3.a). Esto podía provocar errores lógicos o fallos cuando las funciones esperaban tipos de columna distintos de los que realmente aparecían en el plan de ejecución. #95157 (Vladimir Cherkasov).
- Hacer que la transformación de la columna se realice solo una vez al obtener el contenido de la lista y de los archivos
.avrodel manifiesto. #95164 (Daniil Ivanik).
- Se corrigió un cálculo incorrecto del tamaño de las columnas JSON que podía provocar un uso excesivo de memoria o estadísticas de columnas erróneas. #95207 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió la contabilización inexacta de memoria al aplicar partes de parche grandes después de actualizaciones ligeras. Anteriormente, aplicar parches grandes podía provocar un uso excesivo de memoria y hacer que el proceso del servidor fuera finalizado por el OOM killer. #95231 (Anton Popov).
- Se corrigió un comportamiento indefinido que podía provocar resultados incorrectos o una excepción cuando una consulta distribuida con
max_parallel_replicasvolvía a una réplica local durante el análisis de índices. #95263 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la agregación de columnas dispersas para
sumy las series temporales cuando
group_by_overflow_modese establece en
any. #95301 (Mikhail Koviazin).
- Corrige un problema de fiabilidad en la política de disco
plain_rewritable, donde un error de red a mitad del proceso de desvincular un archivo de metadatos podía dejar el almacenamiento en un estado incoherente. #95302 (Mikhail Artemenko).
- Se sustituye Date por Date32 para Iceberg. #95322 (Konstantin Vedernikov).
- El argumento
passwordde la función de tabla
redisahora se enmascarará en los logs y las tablas del sistema (p. ej.:
query_log). #95325 (János Benjamin Antal).
- Se corrigió un error por el que las tablas podían eliminarse o modificarse mientras una consulta distribuida seguía ejecutándose en ellas, lo que podía provocar excepciones o resultados incorrectos. #95356 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un error lógico en algunos casos al usar
LIMIT/OFFSETnegativo en consultas distribuidas. #95357 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrigió un error por el que clickhouse-client pedía la contraseña dos veces al conectarse por ssh. #95372 (Isak Ellmer).
- Se corrige una condición de carrera en el almacenamiento S3(Azure)Queue. #95385 (Kseniia Sumarokova).
- Corrige el error del filtro de prewhere causado por expresiones lambda en prewhere. #95395 (Xiaozhe Yu).
- Se corrige
optimize_syntax_fuse_functionspara que no reescriba
sum/count/avgcomo
sumCount()cuando el argumento de agregación es
Nullable. Cierra #95390. #95441 (Nihal Z. Miaji).
- Se evita un posible fallo en las consultas distribuidas en caso de cancelación. #95466 (Aleksandr Musorin).
- Se corrige la deduplicación del streaming desde el motor S3(Azure)Queue. #95467 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigió la actualización de las políticas de filas asignadas al usuario inicial en consultas distribuidas. #95469 (Vitaly Baranov).
- Se corrige la comprobación de discos cifrados sobre plain_rewritable (corrige el posible
It is not possible to register multiple plain-rewritable disks with the same object storage prefix). #95470 (Azat Khuzhin).
- A la función de tabla
mergeTreeProjectionle faltaba una comprobación de acceso, lo que permitía a los usuarios sin permiso SELECT sobre una tabla (pero con permisos para funciones de tabla) leer datos de sus proyecciones. Esta corrección añade la misma comprobación de acceso que ya tienen
mergeTreeIndexy
mergeTreeAnalyzeIndexes. #95480 (Alexey Milovidov).
- Corrige un posible error lógico al leer la subcolumna de tamaño de las subcolumnas dinámicas de los tipos Dynamic/JSON. #95573 (Pavel Kruglov).
- Se corrige una regresión en la replicación sin copia (experimental) introducida por #94262, por la que las partes compartidas podían eliminarse antes de que otras réplicas terminaran de obtenerlas. #95597 (filimonov).
- Se corrige un cierre inesperado al aplicar
tupleElementa arrays de JSON. Cierra #95581. #95647 (Pavel Kruglov).
- Se corrige la excepción por error lógico al usar un comodín (
*) dentro de una función lambda en una cláusula VALUES de un JOIN con USING. Cierra #93675. #95661 (Vladimir Cherkasov).
- Se corrigió el error lógico
There was an error: Cannot obtain error messageal esperar un DDL distribuido y eliminar simultáneamente la base de datos Replicated. Corrige el issue #95539. #95664 (Alexander Tokmakov).
- Se corrige un problema en la función
INque devolvía resultados incorrectos con valores
NULLcuando
transform_null_inestá habilitada. Cierra #65776. #95674 (Nihal Z. Miaji).
- Maneja correctamente los tipos
LowCardinality Nullableen
CASTcuando la configuración
cast_keep_nullableestá habilitada. Cierra #95670. #95747 (Alexey Milovidov).
- Corrige la compactación de datos particionados en Delta Lake. #95773 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige una condición de carrera en la columna Nullable de
joinen los filtros en tiempo de ejecución. #95775 (Hechem Selmi).
- Se corrige un posible error lógico en una consulta con comodines (
*,
table.*) y
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifiercuando la columna
USINGtiene tipos distintos en las tablas y en la lista de selección. Cierra #90477. #95808 (Vladimir Cherkasov).
- Se corrigieron errores de seguridad de memoria en operaciones del pool de hilos en paralelo (copias de seguridad, agregación, consultas distribuidas) que podían causar excepciones cuando se producía un error durante la programación de tareas. #95818 (Raúl Marín).
- Corrige un fallo en DROP WORKLOAD cuando se ejecuta de forma concurrente con consultas que usan el workload que se está eliminando. #95856 (Alexey Milovidov).
- Corrige la lentitud al consultar las tablas del sistema con un usuario que tiene privilegios limitados en muchas bases de datos. Cierra #89371. #95874 (pufit).
- Se corrigió la ejecución de tupleElement en JSON con rutas anidadas; antes podía dar lugar a resultados de consulta incorrectos. #95907 (Pavel Kruglov).
- Se corrigió un error
NOT_SUPPORTEDque podía producirse al usar el algoritmo de JOIN
directcon una tabla MergeTree vacía. #95935 (Vladimir Cherkasov).
- Corrige un problema por el que el client no sugería ni autocompletaba nombres de alias para configuraciones; cierra #92190. #95945 (phulv94).
- Se ha corregido event_date en system.asynchronous_metric_log. #95947 (Raúl Marín).
- Se corrige el manejo de las skipping paths en el tipo de datos JSON. Anteriormente, con
JSON(SKIP path)se omitían todas las claves JSON con el prefijo
path, incluso claves como
"pathpath", por lo que esto podía provocar pérdida de datos en esas rutas durante el
insert. Ahora ya está corregido y solo se omite la clave
"path". #95948 (Pavel Kruglov).
- Una parte con proyecciones desconocidas no debe marcarse como perdida definitivamente. #95952 (Mikhail Artemenko).
- Corrige un problema por el que la cadena vacía pasaba a ser
NULLen la tabla
Joincon clave
Nullable(String). Cierra #71414. #96002 (Alexey Milovidov).
- Ahora, el motor de PostgreSQL puede leer correctamente
BOOLEAN[]. Cierra #72754. #96006 (Alexey Milovidov).
- Corrige el formato
ProtobufListen el caso de lectura desde un archivo vacío. Cierra #70059. #96007 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un problema en el formato
ProtobufList, que generaba un registro fantasma en tablas vacías. Cierra #72596. #96010 (Alexey Milovidov).
- Corrige la incompatibilidad de tipos en la función
ifentre
UInt64e
Int32en un caso inusual de consultas distribuidas y PREWHERE, con inferencia de tipos. Cierra #70017. #96012 (Alexey Milovidov).
- Se corrigen las consultas compiladas con
JITque usan tipos
Bool. #96013 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un error lógico al leer una columna UUID de una columna TEXT de SQLite. Cierra #71263. #96016 (Alexey Milovidov).
- Corrige la conversión de tipos del motor SQLite para
DateTime,
Date,
UUIDy otros tipos. Cierra #73481. #96017 (Alexey Milovidov).
- Los valores
FixedStringse escapaban incorrectamente en consultas a bases de datos externas como SQLite y PostgreSQL. Cierra #73519. En coautoría con @jh0x. #96019 (Alexey Milovidov).
- Corrige un error de aserción en WindowTransform con un desplazamiento PRECEDING grande. Cierra #75852. #96026 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un error que podía provocar corrupción de datos cuando las inserciones asíncronas concurrentes usan los mismos nombres de parámetro, pero contienen valores diferentes. #96035 (Seva Potapov).
- Se corrigió el período de los profilers globales (controlado por
global_profiler_real_time_period_nsy
global_profiler_cpu_time_period_ns). En lugar del valor configurado, se usaba un valor truncado, lo que hacía que el profiler se activara con más frecuencia de la prevista. #96048 (Antonio Andelic).
- Antes, si en una entrada estaba presente el archivo de datos de referencia dentro del archivo de manifiesto de Iceberg para
position delete, pero su valor era NULL, no obteníamos los límites correctos para los archivos de datos correspondientes. Este PR corrige este error. #96061 (Daniil Ivanik).
- Se corrige la revocación de roles predeterminados. #96103 (Vitaly Baranov).
- Se corrige un error de uso tras liberar memoria en el análisis de índices, en una combinación poco frecuente de
use_primary_keydeshabilitado y un número muy elevado de disyunciones de condiciones que utilizan el índice. #96112 (Alexey Milovidov).
- Corrige una regresión del códec
Gorillacuando un tamaño especificado explícitamente no se corresponde con el tamaño del tipo de dato y el tamaño del búfer es demasiado pequeño. En versiones anteriores, se producía una excepción durante la descompresión. Cierra #78253. #96118 (Alexey Milovidov).
- Evita un interbloqueo al cargar diccionarios cuando un diccionario hace referencia a una tabla Merge que, a su vez, lo referencia de forma recursiva. Cierra #78360. #96120 (Alexey Milovidov).
- Corrección del uso de un valor no inicializado en
formatDateTimecon especificadores de formato de ancho no fijo, como los de estilo MySQL y JODA. #96133 (Alexey Milovidov).
- La combinación de las opciones
use_const_adaptive_granularitye
index_granularity_bytes(que significa “granularidad no adaptativa”) provocó un cálculo erróneo del número de filas que se debían leer y una excepción. #96143 (Alexey Milovidov).
- La ejecución de una mutación ALTER UPDATE no válida en tablas de almacenamiento de objetos de tipo archivo, como S3 y Azure, podía provocar una desreferenciación de nullptr. Cierra #92994. #96162 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un problema por el que
AccessRights::containsdevolvía resultados incorrectos con revocaciones parciales. #96170 (pufit).
- Se corrigió la colisión de hash en la caché de condiciones de consulta para constantes plegadas de CTE, lo que podía provocar un resultado de consulta incorrecto. Cierra #96060. #96172 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un posible interbloqueo en ProcessList. Puede ocurrir por una posible inversión en el orden de los bloqueos si el overcommit tracker de memoria se activa mientras añadimos una tarea al verificador de cancelación. #96182 (Antonio Andelic).
- Se corrigió un error por el que las consultas con joins externos (LEFT, RIGHT o FULL) combinados con varios INNER JOINs podían devolver resultados incorrectos debido a una reordenación no válida de joins. Cuando la condición ON de un join externo hacía referencia a columnas de varias tablas unidas previamente, el optimizador no tenía en cuenta todas las dependencias entre tablas y podía reordenar los joins de forma incorrecta, lo que provocaba la ausencia de filas. Cierra #95972. #96193 (Vladimir Cherkasov).
- Cuando una tabla no tiene estadísticas definidas, ClickHouse no debería intentar cargarlas. Esto evita cierta sobrecarga (más de 100 ms) al comprobar si existen los archivos de estadísticas. (issue #96068). #96233 (Han Fei).
- Corrige
optimize_syntax_fuse_functionspara que no reescriba
sum/count/avgcomo
sumCount()cuando el argumento de agregación es
LowCardinality(Nullable). Cierra #95390. #96239 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrige la poda incorrecta de particiones con
not INy
not hasen algunos casos. #96241 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrige
stack-use-after-scopeen el índice de similitud vectorial. #96259 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un problema por el que el ejecutor de pruebas no reconocía los comentarios de sugerencia de error cuando una consulta estaba precedida por un comentario SQL. #96336 (Yakov Olkhovskiy).
- Se corrige un error lógico en KeyCondition cuando una tabla tiene una clave primaria Nullable y la consulta usa la función
coalesce, cuyo primer argumento es constante. #96340 (Alexey Milovidov).
- La interacción entre
GROUPING SETS,
group_by_use_nullsy el tipo de dato
Tuplecon
LowCardinalityen su interior podía producir una estructura de bloques inesperada en el pipeline de consulta, lo que provocaba un error lógico. Esto surgió tras la introducción de
Tuples
Nullable. #96358 (Alexey Milovidov).
- Era posible crear una tabla con una expresión vacía
()como índice, lo que provocaba un acceso no válido a la memoria. #96363 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un fallo del analizador antiguo cuando había JOIN y alias duplicados. #96405 (Ilya Golshtein).
- Se corrigió el error
Nested columns sizes are inconsistent with local_discriminatorsdebido a una optimización errónea del filtrado in-place para columnas Variant. #96410 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un problema por el que
CREATE TABLE ... CLONE AS ...ignoraba el calificador completo de la tabla de origen. #96415 (Hasyimi Bahrudin).
- Corrige la cancelación de la función de tabla
mysqlcon KILL QUERY y al cancelar la consulta (Ctrl+C) en clickhouse-client. #96437 (Roman Vasin).
- Corrige un bloqueo activo en el hilo de comprobación de cancelación de consultas con valores altos de
max_execution_time. #96450 (Sergei Trifonov).
- Se corrige un error lógico en algunos casos al utilizar valores fraccionarios de
LIMIT/OFFSETen consultas distribuidas. #96475 (Nihal Z. Miaji).
- Se corrige una desreferenciación de puntero nulo en ciertas expresiones con funciones lambda. #96479 (Alexey Milovidov).
- Corrige resultados erróneos cuando las columnas
LowCardinalityse convierten en
Nullable. #96483 (Nihal Z. Miaji).
- Corrige un fallo al crear una tabla Iceberg con una cláusula
ORDER BYque hace referencia a una columna inexistente o usa un argumento posicional. Cierra #93280. #96484 (Konstantin Vedernikov).
- Se corrige la excepción del filtro en tiempo de ejecución para columnas Tuple con subcampos Nullable. #96509 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERRORen el lector nativo de Parquet V3 cuando la columna de filtro de
PREWHEREcontiene valores UInt8 no booleanos. #96594 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la regeneración implícita de índices en las tablas replicadas durante los cambios de metadatos. #96600 (Raúl Marín).
- Corrige una condición de carrera en DROP WORKLOAD. #96614 (Sergei Trifonov).
- Se corrige un error en las escrituras en tablas Iceberg por el que las inserciones en particiones podían provocar una distribución incorrecta de los datos entre los archivos de partición. #96620 (Konstantin Vedernikov).
- Se corrigió
heap-use-after-freeen
CREATE TABLEcon restricciones. #96669 (Nikita Taranov).
- Validar la versión witness en bech32 para evitar el desbordamiento de búfer. #96671 (Raúl Marín).
- Se corrige un error por el que
system.tablesproducía errores cuando se creaba un catálogo REST de lago de datos con una configuración
auth_headerno válida. #96680 (Han Fei).
- Se corrigió
min(timestamp), que devolvía epoch (
1970-01-01) mediante
_minmax_count_projectiontras una fusión de TTL cuando se filtran todas las filas de un bloque. #96703 (Raquel Barbadillo).
- Se mejora la validación de la configuración
iceberg_metadata_file_pathpara evitar el path traversal y garantizar que el archivo de metadata especificado esté dentro del directorio de la tabla. #96754 (Daniil Ivanik).
- Se corrige un fallo en
ifNullcon el argumento
Variantutilizado en
GROUP BY. #96790 (Alexey Milovidov).
- Se corrigieron las colisiones de claves de caché entre tablas con la opción
table_disk=1. #96818 (Raufs Dunamalijevs).
- Se corrige que el hilo de purga de MemoryWorker se quedara bloqueado debido a una condición de carrera. #96819 (Antonio Andelic).
- No registrar en los logs datos con credenciales en catálogos Iceberg. #96831 (Konstantin Vedernikov).
- Se corrigió el código de salida de clickhouse-client tras un error del servidor. #96841 (Vitaly Baranov).
- Las consultas con CROSS JOIN y réplicas paralelas habilitadas podían devolver resultados incorrectos. Soluciona #74337. #96848 (Igor Nikonov).
- Se corrigió el error por el que fallaban las consultas
ALTER TABLE DROP COLUMNtras haberse realizado previamente una actualización ligera en la misma columna. #96861 (Anton Popov).
- Corregido el desbordamiento de pila (fallo) al crear copias de seguridad en formato de archivo (
.zip,
.tzst) en un disco
plain_rewritablede almacenamiento de objetos. #96872 (Alexey Milovidov).
- Se corrige el fallo del servidor cuando una copia de seguridad falla por falta de espacio en el disco u otros errores de E/S en el sistema de archivos de destino. #96873 (Alexey Milovidov).
- Corrección de
EXCEPT ALLy
INTERSECT ALL, que no tenían en cuenta la multiplicidad de las filas y se comportaban como sus equivalentes
DISTINCT. #96876 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción
std::terminateen
indexOfAssumeSortedal llamarse con tipos incompatibles (p. ej., un array
IPv4con un valor de búsqueda entero). #96877 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción
Bad cast from type DB::ColumnNullable to DB::ColumnStringal usar funciones de ventana con
group_by_use_nulls = 1y CUBE/ROLLUP/GROUPING SETS. #96878 (Alexey Milovidov).
- Corrige resultados incorrectos cuando las expresiones compiladas con JIT convierten
DateTimea
DateTime64(p. ej., en
CASE/
if/
multiIfcon tipos
DateTimemixtos). El valor se reinterpretaba en lugar de escalarse correctamente, lo que producía marcas de tiempo incorrectas una vez activada la compilación de expresiones. #96879 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción por error lógico en
CoalescingMergeTreecuando una expresión de índice de omisión produce una columna constante (p. ej.,
bloom_filtersobre
ifNotFinite(1, c0)para una columna entera). #96880 (Alexey Milovidov).
- Se corrige el número de puerto incorrecto en el mensaje de error al conectarse accidentalmente por HTTP al puerto del protocolo nativo con TLS habilitado. #96881 (Alexey Milovidov).
- Corrección para que los
SETTINGSpor subconsulta se apliquen a las funciones de tabla como
fileen CTE y subconsultas. #96882 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió una fuga de memoria en objetos BIO al leer certificados X509. #96885 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERRORen el analizador de consultas cuando se pasa una expresión lambda donde se espera un valor concreto (p. ej., como argumento acumulador de
arrayFold). #96892 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción
ColumnNullable is not compatible with originalal convertir tipos anidados complejos (Array de Tuple Nullable que contiene Map con valores Enum Nullable). #96924 (Alexey Milovidov).
- Se corrige una condición de carrera en la carga paralela del diccionario
HASHEDsegmentado que, en ocasiones, podía hacer que algunas filas no se cargaran. #96953 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió una condición de carrera entre
REPLACE PARTITIONy las mutaciones en segundo plano que podía hacer que tanto los datos antiguos como los nuevos se vieran después del reemplazo. #96955 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió un problema en la función
arrayJoinque producía filas duplicadas cuando se usaba con INNER JOIN y la cláusula WHERE, debido a que la optimización parcial de push-down de predicados enviaba incorrectamente por debajo de un JOIN los filtros que contenían
arrayJoin. #96989 (Alexey Milovidov).
- Corrige un fallo (SEGFAULT) en
clearCachescausado por que
BlockIO::operator=no movía
query_metadata_cache, lo que provocaba la destrucción prematura de instantáneas de almacenamiento en caché y un acceso a memoria ya liberada en el almacenamiento
MergeTreeData. #96995 (Alexey Milovidov).
- Se corrige un fallo de aserción en
IfTransformStringsToEnumPasscuando la función
ifo
transformdevuelve
Nullable(String)(p. ej., con
GROUP BY ... WITH CUBEy
group_by_use_nulls = true). #97002 (Alexey Milovidov).
- Se corrigen los datos incorrectos escritos durante
INSERT ... SELECTcon
UNION ALLy
JOIN, donde las columnas de texto constantes podían recibir valores erróneos tras la compactación de bloques. #97019 (Hasyimi Bahrudin).
- Se corrige la excepción de
assert_cast(o la corrupción silenciosa de datos en compilaciones release) al generar estadísticas de columnas después de que
ALTER TABLE MODIFY COLUMNcambie el tipo de la columna. #97027 (Alexey Milovidov).
- Se corrigen lecturas de memoria sin inicializar en Azure Blob Storage, el protocolo SSH y las interfaces de Arrow Flight. #97053 (Alexey Milovidov).
- Se corrigen los casos en los que los índices afectaban al resultado de las consultas con row policy/PREWHERE y FINAL. #97076 (Yarik Briukhovetskyi).
- Corrige la condición de carrera restante entre
REPLACE PARTITIONy las mutaciones en segundo plano en tablas
MergeTree, que podía provocar la reaparición de datos antiguos. #97105 (Alexey Milovidov).
- Corregir los índices implícitos con columnas con alias y realizar una validación completa antes de crearlos. #97115 (Raúl Marín).
- Se corrige un error lógico en
FunctionVariantAdaptorcon funciones que requieren argumentos const, como
arrayROCAUC. #97116 (Bharat Nallan).
- Corregir las mutaciones atascadas cuando
PartCheckThreadvuelve a encolar un
GET_PARTpara una parte ya mutada, lo que deja entradas fantasma en
parts_to_do. #97162 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la estimación del número de filas del plan de consulta para subconsultas con
ORDER BY ... LIMIT, que podía hacer que el optimizador eligiera un orden de join subóptimo. #97193 (Alexander Gololobov).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERRORen
FunctionVariantAdaptorcuando una función que opera sobre columnas Variant devuelve el tipo
Nothing, lo que puede ocurrir con Arrays vacíos en consultas
UNION ALL. #97213 (Alexey Milovidov).
- Se corrige una condición de carrera durante las operaciones de copia multiparte en S3 (por ejemplo, durante
BACKUP/
RESTOREen S3) que podía provocar excepciones en caso de acceso concurrente. #97227 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERRORcuando
arrayJoinen la cláusula
WHEREhace referencia a columnas de ambos lados de un
JOIN. #97239 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción
LOGICAL_ERRORal leer la subcolumna
.sizede un
Nullable(String)disperso en una Tuple con PREWHERE. #97264 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción “El número de filas en el fragmento diferido no coincide con el número de desplazamientos” en
LazyMaterializingTransformal leer tablas con granularidad de índice no adaptativa (
index_granularity_bytes = 0) usando
ORDER BY ... LIMIT. #97270 (Alexey Milovidov).
- Corrige que
SYSTEM RESTART REPLICApierda una tabla de la base de datos cuando falla la recreación de la tabla con una excepción no relacionada con ZooKeeper (p. ej., límite de memoria), lo que provoca desajustes en el hash de metadatos en
DatabaseReplicated. #97276 (Alexey Milovidov).
- El campo
readonlyde
system.merge_tree_settingsahora refleja correctamente que ciertas configuraciones de MergeTree (por ejemplo,
index_granularity) son incondicionalmente de solo lectura. #97277 (Robert Schulze).
- Se corrigió un cierre inesperado durante la optimización de
count()en tablas
MergeTreecuando el snapshot de almacenamiento se creó sin datos. #97281 (Pablo Marcos).
- Corrige un posible fallo al resolver los nombres de las funciones a partir de la información de depuración de las trazas de pila. #97294 (Azat Khuzhin).
- Soluciona un error lógico con analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier y las columnas ALIAS. Cierra #96228. #97297 (Vladimir Cherkasov).
- Se corrigió la excepción
LOGICAL_ERRORen
applyOrderal usar columnas con índice de texto con la cláusula
QUALIFY. #97313 (Alexey Milovidov).
- La tabla del sistema
system.functionsahora muestra
categories = 'Internal'para las funciones internas, en lugar de
categories = ''. #97315 (Robert Schulze).
- La consulta con una secuencia de RIGHT JOIN y réplicas paralelas habilitadas puede producir un resultado incorrecto. Corrige #74341. #97316 (Igor Nikonov).
- Se corrigen errores
TABLE_UUID_MISMATCHespurios que podían producirse con vistas materializadas actualizables y en otros casos en los que se cambia el nombre de las tablas. #97323 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un segfault en la copia de seguridad de
StorageKeeperMapdebido al uso de un puntero de almacenamiento colgante tras liberarlo en el lote de copia de seguridad diferido. #97336 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la función
existscon una subconsulta escalar dentro de un
ALTER UPDATE/DELETEcuando
mutations_execute_subqueries_on_initiatorestá habilitado. La subconsulta escalar se evaluaba de forma incorrecta, lo que podía provocar un error o un comando de mutación corrupto que hiciera que la tabla no pudiera cargarse en el siguiente reinicio del servidor. #97347 (Kirill Kopnev).
- Se corrige la excepción lógica
Unexpected return type from equals. Expected Nullable(UInt8). Got Const(LowCardinality(Nullable(UInt8)))al comparar NULL con una columna Variant que contiene tipos de LowCardinality. #97379 (Alexey Milovidov).
- Se corrige una posible condición de carrera cuando
EXCHANGE TABLESse ejecuta en paralelo con la caché de consultas por segmentos habilitada. #97411 (Konstantin Vedernikov).
- Corrige la excepción
LOGICAL_ERRORen la conversión de Array a
QBitcuando
nullable_sourcede un envoltorio
Tupleexterno reemplaza la columna de array convertida por una columna de tipo incompatible. Cierra #97389. #97413 (Alexey Milovidov).
- Corrige una inconsistencia en el formateo del AST al reconstruir literales de tupla con alias entre paréntesis; por ejemplo,
(('a', 'b') AS x)se reformateaba incorrectamente como
tuple(('a', 'b') AS x). #97418 (Alexey Milovidov).
- Corrige una excepción durante las inserciones asíncronas con deduplicación cuando un error de análisis producía un bloque vacío con cero filas. #97460 (Sema Checherinda).
- Se corrige la excepción “El número de filas en el fragmento diferido no coincide con el número de desplazamientos” en
LazyMaterializingTransformal leer tablas con granularidad de índice no adaptativa (
index_granularity_bytes = 0) mediante
ORDER BY ... LIMIT. #97482 (Alexey Milovidov).
- Corrige la configuración de inserción en Iceberg. Añade un alias para la opción
allow_experimental_insert_into_iceberg. #97483 (Konstantin Vedernikov).
- Se corrige
ACCESS_DENIEDpara los usuarios sin el permiso
CREATE TEMPORARY TABLEcuando la optimización
optimize_inverse_dictionary_lookupreescribe los predicados
dictGet(...). ClickHouse ahora omite esa reescritura y ejecuta la expresión original. Cierra #97269. #97484 (Nihal Z. Miaji).
- Corrige un error de aserción (excepción en compilaciones de depuración o con sanitizador) en
Sety
MergeTreeIndexSetal procesar columnas con subcolumnas dispersas internas (p. ej., columnas
Tuplede partes de MergeTree con distintos perfiles de serialización dispersa). #97493 (Alexey Milovidov).
- Corrige un posible uso de memoria después de liberarla en StorageKafka2. #97520 (Bharat Nallan).
- Se corrige el uso de
INTO OUTFILEcon
TRUNCATEy la opción
into_outfile_create_parent_directoriescuando la ruta de salida contiene directorios. #97549 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió el error
BAD_ARGUMENTSal consultar tablas con expresiones lambda dentro de columnas ALIAS mediante la table function
merge()con el analizador habilitado. #97551 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción de
system.zookeeper_infocuando el zxid de Keeper es 0. #97553 (Alexey Milovidov).
- Corrige un posible error lógico en el diccionario
ip_triecuando el tipo de clave no es String. #97555 (Bharat Nallan).
- Se corrigió un problema por el que la autenticación OAuth del catálogo REST no funcionaba para el
RestCatalogbase (solo funcionaba para catálogos derivados como
OneLakeCatalog). Esto rompió el catálogo REST predeterminado tras la introducción del catálogo BigLake. #97561 (Konstantin Vedernikov).
- Las funciones de Geometry (
perimeterSpherical,
areaSpherical, etc.) ahora aceptan subtipos geométricos individuales (
Polygon,
Ring,
Point, etc.), además del tipo Variant
Geometry. #97571 (Alexey Milovidov).
- Se corrige la excepción
LOGICAL_ERRORal usar
isNull/
isNotNullsobre subcolumnas de tipos
Nullable(Tuple(... Nullable(T) ...)). Cierra #97224. #97582 (Alexey Milovidov).
- Corrige la desreferenciación de un puntero nulo al aplicar partes de parche durante las actualizaciones ligeras. #97583 (Alexey Milovidov).
BaseSettings::readBinarypasa el índice de
accessor.finda
field_infos[]sin comprobar el valor centinela que indica que no se encontró (es decir,
-1), lo que puede provocar un acceso fuera de los límites de
std::vector. El problema se detectó gracias al endurecimiento de libcxx. Esto probablemente ocurrió durante la deserialización del plan de consulta, cuando un servidor más reciente envía un ajuste que un servidor más antiguo no reconoce. El método de lectura basado en cadenas ya gestiona esto correctamente; a
readBinaryle faltaba esa misma comprobación. #97585 (Miсhael Stetsyuk).
- Corrige resultados incorrectos en consultas
UNION ALLen las que una rama tenía un predicado siempre falso: la rama leía datos indebidamente en lugar de no devolver nada. #97620 (Bharat Nallan).
- Se corrigió el fallo de
IN (col)con una referencia de una sola columna que provocaba el error
UNSUPPORTED_METHOD. #97646 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió la excepción por error lógico durante
GROUP BY ... WITH ROLLUP/CUBEcuando las claves incluyen
LowCardinality(Nullable(...))dentro de
Nullable(Tuple(...)). #97647 (Alexey Milovidov).
- Se corrigió una inconsistencia en el formato del AST para
NOT (1, 1, 1)que podía provocar
LOGICAL_ERRORen builds de depuración. #97653 (Alexey Milovidov).
- Corrige la excepción de
keeper-converteral encontrarse con archivos de registro de transacciones de ZooKeeper vacíos. #97673 (Alexey Milovidov).
- ClickHouse puede compilarse con clang-23 (master). #95578 (Alexey Milovidov).
- Se corrige
is_localpara forzarlo a false cuando
bind_hostestá configurado, y se sustituye por una prueba de integración. Seguimiento de #74741. #93109 #96018 (Zhigao Hong).
- Pruebas de estrés: se corrigen las pruebas de estrés y de actualización en CI. se ignoran las etiquetas
no-{build}. se añade aleatorización de compatibilidad. #94693 (Nikita Fomichev).
- Publicar el binario parser_memory_profiler de la compilación. La herramienta puede usarse para analizar el consumo de memoria del AST. #95826 (Ilya Yatsishin).
- Se agregó la marca
--symbolizepara la herramienta
parser_memory_profiler, que genera archivos
.heap.symcon los símbolos resueltos en la salida. #96477 (Ilya Yatsishin).
- Se fijan las imágenes de Docker de terceros en versiones específicas para las pruebas de integración. #96500 (Alexey Milovidov).
- Se vuelve a habilitar la posibilidad de enlazar
OpenSSLdinámicamente. No se recomienda y no se utiliza en ninguna compilación de producción, pero la opción sigue existiendo para los entusiastas de internet. #96506 (Govind R Nair).
- Reduce el rango de
magic_enumde [-100, 1000] al valor predeterminado [-128, 127] mediante una especialización por tipo para
Coordination::OpNum, lo que mejora el tiempo de compilación. #96632 (Alexey Milovidov).
- Se eliminaron los templates de C++ innecesarios de las clases Function para reducir los tiempos de compilación. #96646 (Alexey Milovidov).
- Se traslada la generación de
StorageSystemLicensesa la fase de configuración para mejorar el paralelismo de la compilación. #96697 (Alexey Milovidov).
- Se paraleliza el escaneo de licencias. #96727 (Raúl Marín).
- Añadida una prueba funcional sin estado para el soporte del protocolo SSH. #96996 (Alexey Milovidov).
- Se añadió Kafka 3.9.0 a la infraestructura de pruebas funcionales sin estado, lo que permite probar directamente los motores de tabla Kafka y Kafka2 usando ClickHouse Keeper como ZooKeeper. Seis nuevas pruebas sin estado cubren las operaciones básicas de producción y consumo, las columnas virtuales, INSERT, varios formatos, la gestión de mensajes corruptos y el almacenamiento de offsets basado en Keeper. #96997 (Alexey Milovidov).
- Se añade un flujo de trabajo de CI para compilar una toolchain de clang optimizada con PGO+BOLT. #96991 (Alexey Milovidov).
- Usar la compilación de LLVM/Clang optimizada con PGO en CI, lo que debería mejorar la velocidad de compilación entre un 20 y un 30 %. #97031 (Alexey Milovidov).
- Se reemplazan las funciones matemáticas de glibc por implementaciones de llvm-libc. #90151 (Konstantin Bogdanov).
- Se actualiza Boost de 1.83 a 1.90 y se corrige un fallo de aserción de
devectoren compilaciones de depuración. #97037 (Alexey Milovidov).
- Se actualizó
postgresa REL_18_1. #95189 (Konstantin Bogdanov).
- Se usa
libexpat2.7.3. #95218 (Konstantin Bogdanov).
- Usar
OpenSSL3.5.5. #95345 (Konstantin Bogdanov).
- Se usa
simdjsonv4.2.4. #97129 (Konstantin Bogdanov).
- Se usa
libarchive3.8.5. #97131 (Konstantin Bogdanov).
- Se usa
fast_floatv8.2.3. #97133 (Konstantin Bogdanov).
- Usar
abseil-cpp20260107.1 y actualizar
s2geometrya la versión v0.13.1. #97134 (Konstantin Bogdanov).
- Aumenta
libxml2a 2.15.1. #95574 (Robert Schulze).
- Se actualizaron 7 imágenes de Docker para pruebas de integración de Tier-3, sustituyendo imágenes base obsoletas (EOL) o retiradas por versiones compatibles actuales. #97314 (Rahul).
- Se añaden consultas del benchmark TPC-DS. #97349 (Raufs Dunamalijevs).
- Sustituye las opciones individuales de CMake para el conjunto de instrucciones x86 (
ENABLE_SSSE3,
ENABLE_AVX2,
NO_SSE3_OR_HIGHER,
ARCH_NATIVE, etc.) por una única opción numérica
X86_ARCH_LEVEL(
1/
2/
3/
4), en línea con los niveles estándar de microarquitectura x86-64 ya utilizados por el sistema de despacho en runtime. #97354 (Raúl Marín).
- Se evita instanciar variantes de plantilla de
division_by_nullable=truepara operaciones que no son de división en
FunctionBinaryArithmetic, lo que reduce el tiempo de compilación y el tamaño del binario. #97496 (Raúl Marín).
- Reduce la huella de inclusión de
Exception.heliminándolo de archivos de cabecera muy referenciados, como
typeid_cast.h,
assert_cast.h,
Context_fwd.h,
IDataType.hy varios archivos de cabecera de Column. #97497 (Raúl Marín).
- Use siempre las cabeceras integradas de
compiler-rt(
sanitizadory las interfaces de XRay) en lugar de las cabeceras del compilador del sistema, y compile de forma predeterminada las bibliotecas
compiler-rta partir del código fuente. #97499 (Raúl Marín).
- Se evita incluir las cabeceras de boost/multiprecision en
wide_integer_impl.hen plataformas con un
long doubleadecuado, lo que mejora el tiempo de compilación. #96633 (Alexey Milovidov).
- Implementar el job de cobertura de código con LLVM y habilitarlo inicialmente para la rama master. #90952 (Alexey Bakharew).
- Se habilita el hardening rápido de libcxx para las compilaciones de release. Esto es necesario principalmente para las comprobaciones de acceso fuera de límites. Dados los resultados de las pruebas de rendimiento, no se espera ningún impacto perceptible en el rendimiento. #94757 (Miсhael Stetsyuk).
Lanzamiento de ClickHouse 26.1, 2026-01-29. Presentación, Vídeo
- Corrige el formato inconsistente causado por una sustitución incorrecta de alias en el formateador. Esto cierra #82833. Esto cierra #82832. Esto cierra #68296. Este cambio podría no ser compatible con versiones anteriores: cuando el analizador está deshabilitado, ciertas consultas CREATE VIEW con IN que hacen referencia a un alias no pueden procesarse. Para evitar esta incompatibilidad, habilite el analizador (está habilitado de forma predeterminada desde la versión 24.3). #82838 (Alexey Milovidov).
- Los códecs
DEFLATE_QPLy
ZSTD_QATse eliminaron. Se recomienda a los usuarios convertir los datos existentes comprimidos con
DEFLATE_QPLo
ZSTD_QATa otro códec antes de actualizar. Tenga en cuenta que, para usar estos códecs, era necesario habilitar los ajustes
enable_deflate_qpl_codecy
enable_zstd_qat_codec. #92150 (Robert Schulze).
- Mejora la depuración de UDF al habilitar la captura de stderr en
system.query_log.exception. Anteriormente, el stderr de las UDF solo se registraba en archivos y no se exponía en los registros de consultas, lo que hacía imposible la depuración. Ahora, stderr genera excepciones de forma predeterminada y se acumula por completo (hasta 1 MB) antes de lanzarse, por lo que las trazas completas de Python y los mensajes de error aparecen en
system.query_log.exception, lo que facilita una solución eficaz de problemas. #92209 (Xu Jia).
- La lista vacía de columnas en la cláusula
JOIN USING ()ahora se considera un error de sintaxis. Anteriormente, debía producir
INVALID_JOIN_ON_EXPRESSIONdurante la ejecución de la consulta. En algunos casos, como al realizar un join con el motor de almacenamiento
Join, esto provocaba
LOGICAL_ERROR; cierra el issue #82502. #92371 (Vladimir Cherkasov).
- Utiliza la coincidencia parcial para SKIP REGEXP en el tipo JSON de forma predeterminada. Cierra #79250. #92847 (Pavel Kruglov).
- Se revierte “Allow INSERT into simple ALIAS columns” (revierte ClickHouse/ClickHouse#84154). No funciona con formatos personalizados y no está protegido por ninguna configuración. #92849 (Azat Khuzhin).
- Configuración para devolver un error si un catálogo de lago de datos no tiene acceso al almacenamiento de objetos. #93606 (Konstantin Vedernikov).
- Se ha eliminado el motor de base de datos
Lazyy ya no está disponible. Cierra #91231. #93627 (Alexey Milovidov).
- Se elimina el modo
transposed_with_wide_viewde
metric_log, ya que no se puede usar debido a un error. Ya no es posible definir
system.metric_logcon este modo. Esto revierte parcialmente #78412. #93867 (Alexey Milovidov).
- La planificación de CPU para las cargas de trabajo ahora es preventiva de forma predeterminada. Consulte la configuración del servidor
cpu_slot_preemption. #94060 (Sergei Trifonov).
- Se escapan los nombres de archivo de los índices para evitar partes dañadas. Con este cambio, ClickHouse no podrá cargar índices con caracteres no ASCII en su nombre creados por versiones anteriores. Para resolverlo, puede usar la configuración de MergeTree
escape_index_filenames. #94079 (Raúl Marín).
- Las configuraciones de formato
exact_rows_before_limit,
rows_before_aggregation,
cross_to_inner_join_rewrite,
regexp_dict_allow_hyperscan,
regexp_dict_flag_case_insensitive,
regexp_dict_flag_dotally
dictionary_use_async_executorpasaron a ser configuraciones normales (no de formato). Se trata de un cambio puramente interno, sin efectos visibles para el usuario, salvo en el caso (poco probable) de que haya especificado alguna de estas configuraciones en definiciones de table engine de Iceberg o DeltaLake o Kafka o S3 o S3Queue o Azure o Hive o RabbitMQ o Set o FileLog o NATS. En esos casos, estas configuraciones antes se ignoraban; ahora, esas definiciones generan un error. #94106 (Robert Schulze).
- Las funciones
joinGet/joinGetOrNullahora exigen privilegios
SELECTsobre la tabla Join subyacente. Después de este cambio, ejecutar
joinGet('db.table', 'column', key)requiere que el usuario tenga el privilegio
SELECTtanto sobre las columnas clave definidas en la tabla Join como sobre la columna de atributo recuperada. Las consultas que no cuenten con estos privilegios fallarán con
ACCESS_DENIED. Para migrar, otorgue los permisos necesarios mediante
GRANT SELECT ON db.join_table TO userpara acceso completo a la tabla, o
GRANT SELECT(key_col, attr_col) ON db.join_table TO userpara acceso a nivel de columna. Este cambio afecta a todos los usuarios y aplicaciones que dependen de
joinGet/
joinGetOrNullen los casos en que antes no se hubieran configurado privilegios
SELECTexplícitos. #94307 (Vladimir Cherkasov).
- Se comprueba
SHOW COLUMNSpara las consultas
CREATE TABLE ... AS .... Anteriormente, se comprobaba
SHOW TABLES, lo que supone un privilegio incorrecto para este tipo de comprobación de permisos. #94556 (pufit).
- Hacer que el formato de salida
Hashsea independiente del tamaño de los bloques. #94503 (Alexey Milovidov). Tenga en cuenta que esto cambia los valores hash de salida con respecto a las versiones anteriores.
- API HTTP y Web UI integrada para ClickHouse Keeper. #78181 (pufit y speeedmaster).
- La deduplicación de async insert ahora funciona con vistas materializadas dependientes. Cuando se produce una colisión por block_id, el bloque original se filtra para eliminar las filas asociadas a ese block_id, y las filas restantes se transforman con todas las consultas SELECT de las vistas materializadas pertinentes; esto reconstruye el bloque original sin las filas en conflicto. #89140 (Sema Checherinda). Se permite usar deduplicación con async inserts cuando intervienen vistas materializadas. #93957 (Sema Checherinda).
- Se introdujeron una nueva sintaxis y un nuevo framework para simplificar y ampliar la funcionalidad de los índices de proyección. Esto da continuidad a https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/81021. #91844 (Amos Bird).
- Se añade soporte para índices de texto en columnas
Array. #89895 (Jimmy Aguilar Mena).
- Se habilita
use_variant_as_common_typede forma predeterminada, lo que permite usar tipos incompatibles dentro de un
Array, en consultas
UNIONy en las ramas de
if/
multiIf/
case. #90677 (Alexey Milovidov).
- Nueva tabla del sistema
zookeeper_info. Implementa #88014. #90809 (Smita Kulkarni).
- Se admite el tipo
Varianten todas las funciones. #90900 (Bharat Nallan).
- Agrega una métrica
ClickHouse_Infoal endpoint
/metricsde Prometheus que contiene principalmente información sobre la versión, lo que permite crear gráficos para seguir información detallada de la versión a lo largo del tiempo. #91125 (Christoph Wurm).
- Se introduce un nuevo comando
rcfgde cuatro letras para Keeper que permite cambiar la configuración del clúster. Este comando ofrece más posibilidades para modificar la configuración que la solicitud estándar
reconfigure. El comando recibe una cadena
jsoncomo argumento. El conjunto completo de bytes enviados a la interfaz TCP debe tener este aspecto:
rcfg{json_string_length_big_endian}{json_string}. Algunos ejemplos del comando podrían ser así:
{"preconditions": {"leaders": [1, 2], "members": [1, 2, 3, 4, 5]}, "actions": [{"transfer_leadership": [3]}, {"remove_members": [1, 2]}, {"set_priority": [{"id": 4, "priority": 100}, {"id": 5, "priority": 100}]}, {"transfer_leadership": [4, 5]}, {"set_priority": [{"id": 3, "priority": 0}]}]}. #91354 (alesapin).
- Se agrega la función
reverseBySeparator, que invierte el orden de las subcadenas de una cadena delimitadas por un separador especificado. Cierra #91463. #91780 (Xuewei Wang).
- Añade la nueva configuración
max_insert_block_size_bytes, que permite un control más preciso de la formación de los bloques insertados. #92833 (Kirill Kopnev).
- Es posible ejecutar consultas DDL con la cláusula
ON CLUSTERen una base de datos Replicated si está habilitada la configuración
ignore_on_cluster_for_replicated_database. En este caso, se ignorará el nombre del clúster. #92872 (Kirill).
- Se implementó la función
mergeTreeAnalyzeIndexes. #92954 (Azat Khuzhin).
- Se agregó la nueva configuración
use_primary_key. Establézcala en
falsepara desactivar la poda de gránulos según la clave primaria. #93319 (Nihal Z. Miaji).
- Se añadió la función de tabla
icebergLocalCluster. #93323 (Anton Ivashkin).
- Se añadió la función
cosineDistanceTransposed, que aproxima la distancia de coseno entre dos puntos. #93621 (Raufs Dunamalijevs).
- Se añade la columna
filesa la tabla system.parts, que muestra el número de archivos en cada parte de datos. #94337 (Match).
- Añade un scheduler max-min fair para el control de la concurrencia. Proporciona una mayor equidad en situaciones de sobreasignación elevada, cuando muchas consultas compiten por slots de CPU limitados. Las consultas de corta duración no se ven penalizadas por las de larga duración, que han acumulado más slots con el tiempo. Se habilita con el valor
max_min_fairde la configuración de servidor
concurrent_threads_scheduler. #94732 (Sergei Trifonov).
- Se añadió la posibilidad de que ClickHouse client sobrescriba el SNI de TLS al conectarse al servidor. #89761 (Matt Klein).
- Admite tablas temporales en las llamadas a la función
joinGet. #92973 (Eduard Karacharov).
- Admite vectores de eliminación en el motor de tabla
DeltaLake. #93852 (Kseniia Sumarokova).
- Se admiten vectores de eliminación en
deltaLakeCluster. #94365 (Kseniia Sumarokova).
- Compatibilidad con Google Cloud Storage para lagos de datos. #93866 (Konstantin Vedernikov).
QBitpasa de Experimental a Beta. #93816 (Raufs Dunamalijevs).
- Se añade compatibilidad con
Nullable(Tuple). Establece
allow_experimental_nullable_tuple_type = 1para habilitarlo. #89643 (Nihal Z. Miaji).
- Compatibilidad con el catálogo REST de Paimon, como continuación de https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/84423. #92011 (JIaQi Tang).
- La configuración
use_skip_indexes_on_data_readahora está habilitada de forma predeterminada. Esta configuración permite filtrar de forma continua al mismo tiempo que se leen los datos, lo que mejora el rendimiento de las consultas y el tiempo de arranque. #93407 (Shankar Iyer).
- Mejora el rendimiento de
DISTINCTen las columnas
LowCardinality. Cierra #5917. #91639 (Nihal Z. Miaji).
- Optimizar la función de agregación
distinctJSONPathspara que lea únicamente las rutas JSON de las partes de datos, en lugar de toda la columna JSON. #92196 (Pavel Kruglov).
- Más filtros aplicados con pushdown en JOINs. #85556 (Nikita Taranov).
- Se amplía la compatibilidad con más casos de push down desde la condición ON del join cuando el filtro usa entradas de un solo lado. Se admiten joins
ANY,
SEMIy
ANTI. #92584 (Dmitry Novik).
- Permite usar conjuntos equivalentes para hacer push down de filtros en
SEMI JOIN. Cierra #85239. #92837 (Dmitry Novik).
- Omitir la lectura del lado izquierdo del hash join cuando el lado derecho está vacío. Antes leíamos el lado izquierdo hasta el primer bloque no vacío, lo que podía implicar mucho trabajo en casos con mucho filtrado o agregación. #94062 (Alexander Gololobov).
- Uso del método “fastrange” (Daniel Lemire) para particionar datos dentro de la canalización de consultas. Esto podría mejorar la ordenación paralela y los JOINs. #93080 (Alexey Milovidov).
- Mejora el rendimiento de las funciones de ventana cuando
PARTITION BYcoincide con la clave de ordenación o es un prefijo de ella. #87299 (Nikita Taranov).
- Se hace pushdown del filtro externo en las vistas, lo que permite aplicar PREWHERE en nodos locales y remotos. Resuelve #88189. #88316 (Igor Nikonov).
- Se implementan compilaciones JIT para más funciones. Cierra #73509. #88770 (Alexey Milovidov con Taiyang Li).
- Si un índice de salto utilizado en una consulta
FINALestá en una columna que forma parte de la clave primaria, el paso adicional para comprobar la intersección con la clave primaria en otras partes es innecesario y ya no se realiza. Resuelve #85897. #93899 (Shankar Iyer).
- Optimiza el rendimiento y el uso de memoria de
LIMITy
OFFSETfraccionarios. #91167 (Ahmed Gouda).
- Se corrige el uso de una lógica de lectura aleatoria más rápida en el prefetcher de Parquet Reader V3. Cierra #90890. #91435 (Arsen Muk).
- Mejora el rendimiento de
icebergCluster. Cierra #91462. #91537 (Yang Jiang).
- No filtrar por columnas virtuales con filtros constantes. #91588 (c-end).
- Reduce el uso de memoria de INSERT/merges con wide parts en tablas muy anchas al habilitar búferes de escritura adaptativos. Añade compatibilidad con búferes de escritura adaptativos para discos cifrados. #92250 (Azat Khuzhin).
- Se mejoró el rendimiento de la búsqueda de texto completo con índice de texto y el tokenizador
sparseGramsal reducir el número de tokens buscados en el índice. #93078 (Anton Popov).
- La función
isValidASCIIse optimizó para casos positivos, es decir, valores de entrada compuestos únicamente por caracteres ASCII. #93347 (Robert Schulze).
- La optimización de lectura en orden ahora detecta cuándo las columnas de ORDER BY son constantes debido a las condiciones de WHERE, lo que permite realizar lecturas eficientes en orden inverso. Esto beneficia a consultas multi-tenant como
WHERE tenant='42' ORDER BY tenant, event_time DESC, que ahora pueden usar InReverseOrder en lugar de requerir una ordenación completa.”. #94103 (matanper).
- Se introduce una clase especializada del AST de enum para almacenar parámetros de valor como pares (cadena, entero) en lugar de nodos ASTLiteral, con el fin de optimizar el consumo de memoria. #94178 (Ilya Yatsishin).
- Análisis distribuido de índices en varias réplicas. Resulta beneficioso para el almacenamiento compartido y para grandes volúmenes de datos en un clúster. Esto se aplica a SharedMergeTree (ClickHouse Cloud) y podría aplicarse a otros tipos de tablas MergeTree sobre almacenamiento compartido. #86786 (Azat Khuzhin).
- Reducir la sobrecarga de los filtros de runtime de join deshabilitándolos en los siguientes casos: - hay demasiados bits activados en el filtro bloom - se filtran muy pocas filas en runtime. #91578 (Alexander Gololobov).
- Se usa un búfer en memoria para la entrada de subconsultas correlacionadas para evitar evaluarla varias veces. Parte de #79890. #91205 (Dmitry Novik).
- Permite que todas las réplicas tomen rangos huérfanos durante la lectura con réplicas en paralelo. Esto mejora el equilibrio de carga y reduce la latencia en la cola larga. #91374 (zoomxi).
- Las operaciones externas de agregación, ordenación y join ahora respetan la configuración de consulta
temporary_files_codecen todos los contextos. Se corrigieron los eventos de perfil ausentes para grace hash join. #92388 (Vladimir Cherkasov).
- Mejorar la robustez de la detección del uso de memoria de las consultas para el volcado a disco durante la agregación/ordenación. #92500 (Azat Khuzhin).
- Estimar el recuento total de filas y las estadísticas de NDV (número de valores distintos) de las columnas de la clave de agregación. #92812 (Alexander Gololobov).
- Optimiza la compresión de las listas de postings con simdcomp. #92871 (Peng Jian).
- Se refactorizó el procesamiento del modo Ordered de S3Queue con buckets. Esto también debería mejorar el rendimiento al reducir el número de solicitudes a Keeper. #92889 (Kseniia Sumarokova).
- Las funciones
mapContainsKeyLikey
mapContainsValueLikeahora pueden usar un índice de texto en
mapKeys()o
mapValues(), respectivamente. #93049 (Michael Jarrett).
- Reduce el uso de memoria en sistemas no Linux (habilita la purga inmediata de las páginas sucias de jemalloc). #93360 (Eduard Karacharov).
- Forzar el purgado de las arenas de jemalloc en caso de que la proporción entre el tamaño de las páginas sucias y
max_server_memory_usagesupere
memory_worker_purge_dirty_pages_threshold_ratio. #93500 (Eduard Karacharov).
- Reduce el uso de memoria para AST. #93601 (Nikolai Kochetov).
- En algunos casos, hemos visto que ClickHouse no respeta el límite de memoria al leer desde una tabla. Se ha corregido este comportamiento. #93715 (Nikita Mikhaylov).
- Se habilitan de forma predeterminada las extensiones
CHECK_STATy
TRY_REMOVEde Keeper. #93886 (Mikhail Artemenko).
- Analizar los límites inferior y superior de los nombres de archivo correspondientes a los borrados posicionales en las entradas del archivo de manifiesto de Iceberg para seleccionar mejor los archivos de datos correspondientes. #93980 (Daniil Ivanik).
- Agrega dos ajustes más para controlar el número máximo de subcolumnas dinámicas en una columna JSON. El primero es el ajuste de MergeTree
merge_max_dynamic_subcolumns_in_compact_part(similar al ya añadido
merge_max_dynamic_subcolumns_in_wide_part) que limita el número de subcolumnas dinámicas creadas durante la fusión en una parte Compact. El segundo es el ajuste a nivel de consulta
max_dynamic_subcolumns_in_json_type_parsing, que limita el número de subcolumnas dinámicas creadas durante el análisis de datos JSON; permitirá especificar el límite en la inserción. #94184 (Pavel Kruglov).
- Se optimiza ligeramente la compactación de columnas de tipo JSON en algunos casos. #94247 (Pavel Kruglov).
- Reduzca el tamaño de las colas del pool de hilos en función de la experiencia en producción. Añada una comprobación explícita del consumo de memoria antes de leer cualquier dato de MergeTree. #94692 (Nikita Mikhaylov).
- Asegúrese de que el planificador dé prioridad al hilo MemoryWorker cuando haya escasez de CPU, ya que protege el proceso de ClickHouse frente a una amenaza existencial. #94864 (Nikita Mikhaylov).
- Ejecutar la purga de páginas sucias de jemalloc en un hilo distinto del hilo principal de
MemoryWorker. Si la purga es lenta, podría retrasar la actualización del uso de RSS, lo que podría hacer que el proceso se finalice por falta de memoria. Se introduce una nueva configuración
memory_worker_purge_total_memory_threshold_ratiopara iniciar la purga de páginas sucias según la proporción del uso total de memoria. #94902 (Antonio Andelic).
system.blob_storage_logahora está disponible para Azure Blob Storage. #93105 (Alexey Milovidov).
- Implementar
blob_storage_logpara Local y HDFS. Corregir un error cuando
S3Queueutilizaba algo distinto del nombre del disco para registrar en
blob_storage_log. Añadir la columna
error_codea
blob_storage_log. Dividir el archivo de configuración de pruebas para simplificar las pruebas en local. #93106 (Alexey Milovidov).
clickhouse-clienty
clickhouse-localresaltarán grupos de dígitos (miles, millones, etc.) dentro de los literales numéricos al escribir. Esto cierra #93100. #93108 (Alexey Milovidov).
- Añade compatibilidad en
clickhouse-clientcon argumentos de línea de comandos que tienen espacios alrededor del signo igual. Cierra #93077. #93174 (Cole Smith).
- Con
<interactive_history_legacy_keymap>true</interactive_history_legacy_keymap>, el cliente de la CLI ahora puede volver a usar Ctrl-R para la búsqueda normal, como antes, mientras que Ctrl-T realiza una búsqueda difusa. #87785 (Larry Snizek).
- La sentencia para limpiar cachés
SYSTEM DROP [...] CACHEdaba la falsa impresión de que desactivaba la caché. ClickHouse ahora admite la sentencia
SYSTEM CLEAR [...] CACHE, que resulta más clara. La sintaxis anterior sigue estando disponible. #93727 (Pranav Tiwari).
- Permite usar varias columnas como clave primaria en
EmbeddedRocksDB. Cierra #32819. #33917 (usurai).
- Ahora ya es posible usar IN no constante con escalares (consultas como
val1 NOT IN if(cond, val2, val3)). #93495 (Yarik Briukhovetskyi).
- Evita que los encabezados
x-amz-server-side-encryptionse propaguen en las solicitudes S3
HeadObject,
UploadParty
CompleteMultipartUpload, ya que no son compatibles. #64577 (Francisco J. Jurado Moreno).
- Seguimiento del particionamiento de Hive en el modo ordered de S3Queue. Resuelve #71161. #81040 (Anton Ivashkin).
- Optimiza la reserva de espacio en la caché del sistema de archivos.
FileCache::collectCandidatesForEvictionse ejecutará sin un bloqueo exclusivo. #82764 (Kseniia Sumarokova).
- Permite una estrategia de rotación compuesta (tamaño + tiempo) para el log del servidor. #87620 (Jianmei Zhang).
- El client de la CLI ahora puede especificar
<warnings>false</warnings>en lugar de la opción de línea de comandos
--no-warnings. #87783 (Larry Snizek).
- Se añade compatibilidad para la función de agregación
avgcon valores Date, DateTime y Time como argumentos. Cierra #82267. #87845 (Yarik Briukhovetskyi).
- La optimización
use_join_disjunctions_push_downestá habilitada de forma predeterminada. #89313 (Alexey Milovidov).
- Se admiten más motores de tabla y tipos de fuentes de datos en las subconsultas correlacionadas. Cierra #80775. #90175 (Dmitry Novik).
- Si el esquema de la vista parametrizada se especifica explícitamente, se muestra. Cierra #88875, #81385. #90220 (Grigorii Sokolik).
- Gestiona correctamente la laguna en las entradas del log de Keeper si los logs son anteriores al último índice confirmado. #90403 (Antonio Andelic).
- Se mejoró la configuración
min_free_disk_bytes_to_perform_insertpara que funcione correctamente con volúmenes JBOD. #90878 (Aleksandr Musorin).
- Ahora se puede especificar la opción
storage_class_nameen las colecciones con nombre para el motor de tabla
S3y la función de tabla
s3. #91926 (János Benjamin Antal).
- Se admite la inserción en ZooKeeper auxiliar mediante
system.zookeeper. #92092 (RinChanNOW).
- Se agregan nuevas métricas para Keeper: los profile events
KeeperChangelogWrittenBytes,
KeeperChangelogFileSyncMicroseconds,
KeeperSnapshotWrittenBytesy
KeeperSnapshotFileSyncMicroseconds, así como las histogram metrics
KeeperBatchSizeElementsy
KeeperBatchSizeBytes. #92149 (Miсhael Stetsyuk).
- Se ha añadido una nueva configuración,
trace_profile_events_list, que limita el trazado con
trace_profile_eventa la lista especificada de nombres de eventos. Esto permite una recopilación de datos más precisa en cargas de trabajo de gran tamaño. #92298 (Alexey Milovidov).
- Compatibilidad con SYSTEM NOTIFY FAILPOINT para failpoints pausables. - Compatibilidad con SYSTEM WAIT FAILPOINT fp PAUSE/RESUME. #92368 (Shaohua Wang).
- Agregar la columna
creation(implícita/explícita) a
system.data_skipping_indices. #92378 (Raúl Marín).
- Permitir pasar la descripción de las columnas de las tablas dinámicas de YTsaurus a la fuente del diccionario. #92391 (MikhailBurdukov).
- En #63985, hicimos posible especificar todos los parámetros necesarios para la configuración de TLS por puerto (consulte protocolos componibles), de modo que ya no dependemos de una configuración global de TLS. Sin embargo, la implementación sigue requiriendo implícitamente que exista una sección de configuración global
openSSL.server, lo que entra en conflicto con entornos en los que se necesitan configuraciones de TLS distintas para diferentes puertos. Por ejemplo, en despliegues keeper-in-server, necesitamos configuraciones de TLS independientes para la comunicación entre instancias de Keeper y las conexiones del clickhouse client. #92457 (Miсhael Stetsyuk).
- Se incorpora un nuevo ajuste
input_format_binary_max_type_complexityque limita el número total de nodos de tipo que pueden decodificarse en formato binario para evitar payloads maliciosos. #92519 (Raufs Dunamalijevs).
- Mostrar las tareas en ejecución en
system.background_schedule_pool{,_log}. Añadir documentación. #92587 (Azat Khuzhin).
- Ejecuta la consulta actual en la búsqueda con Ctrl+R en client si no se encuentra ninguna coincidencia en el historial. #92749 (Azat Khuzhin).
- Se admite
EXPLAIN indices = 1como alias de
EXPLAIN indexes = 1. Resuelve #92483. #92774 (Pranav Tiwari).
- El lector de Parquet ahora permite leer columnas de tipo Tuple o Map como JSON:
select x from file(f.parquet, auto, 'x JSON')funciona incluso si el tipo de la columna
xen
f.parquetes tuple o map. #92864 (Michael Kolupaev).
- Se admiten tuplas vacías en el lector de Parquet. #92868 (Michael Kolupaev).
- Se recurre a la copia en modo lectura y escritura para Azure Blob Storage cuando la copia nativa falla con BadRequest (p. ej., lista de bloques no válida). Anteriormente, esto solo se hacía para el error Unauthorized, que se observaba al copiar un blob entre distintas cuentas de almacenamiento. Pero a veces también vemos el error “The specified block list is invalid”. Así que ahora se ha actualizado la condición para recurrir a lectura y escritura en todos los fallos de la copia nativa. #92888 (Smita Kulkarni).
- Se corrige el throttling del endpoint de metadatos de EC2 al ejecutar muchas consultas concurrentes de S3 con credenciales de perfil de instancia de EC2. Anteriormente, cada consulta creaba su propio
AWSInstanceProfileCredentialsProvider, lo que provocaba solicitudes concurrentes al servicio de metadatos de EC2 y podía dar lugar a timeouts y errores
HTTP response code: 403. Ahora, el proveedor de credenciales se almacena en caché y se comparte entre todas las consultas. #92891 (Sav).
- Se ha rediseñado la configuración
insert_select_deduplicatepara permitir mantener la compatibilidad con versiones anteriores. #92951 (Sema Checherinda).
- Registrar las tareas en segundo plano más lentas que la media (
background_schedule_pool_log.duration_threshold_milliseconds=30) para evitar un registro excesivo de tareas. #92965 (Azat Khuzhin).
- En versiones anteriores, algunos nombres de funciones de C++ se mostraban de forma incorrecta (“mangled”) en
system.trace_logy
system.symbols, y la función
demangleno los procesaba correctamente. Cierra #93074. #93075 (Alexey Milovidov).
- Se introdujo la opción de copia de seguridad
backup_data_from_refreshable_materialized_view_targetspara omitir la copia de seguridad de las vistas materializadas actualizables. Las RMV con estrategia de actualización APPEND siempre se respaldan. #93076 (Julia Kartseva).