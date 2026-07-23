El ClickPipe de BigQuery ofrece una forma totalmente gestionada y robusta de ingestar datos desde BigQuery en ClickHouse Cloud. En la vista previa privada, admite el método de replicación de carga inicial para ayudarle a cargar de forma masiva datasets de BigQuery para su exploración y creación de prototipos. CDC será compatible en el futuro; mientras tanto, recomendamos usar el ClickPipe de Google Cloud Storage para sincronizar continuamente en ClickHouse Cloud las exportaciones de datos de BigQuery una vez completada la carga inicial. Los ClickPipes de BigQuery pueden desplegarse y gestionarse manualmente desde la UI de ClickPipes, así como de forma programática mediante OpenAPI y Terraform.
Puede inscribirse en la lista de espera de la vista previa privada aquí.
Funciones
El ClickPipe de BigQuery cargará las tablas seleccionadas de un conjunto de datos de BigQuery en las tablas de destino de ClickHouse en una sola operación por lotes. Una vez completada la tarea de ingestión, el ClickPipe se detiene automáticamente. El proceso de ingestión de la carga inicial requiere un bucket de Google Cloud Storage (GCS) proporcionado por el usuario para staging. En el futuro, el bucket intermedio será proporcionado y administrado por ClickPipes.
Carga inicial
ClickPipes se basa en trabajos de extracción por lotes para obtener datos de BigQuery y llevarlos al bucket de GCS de staging. Esta operación no genera cargos de procesamiento en BigQuery.
CDC no está disponible en la vista previa privada, pero será compatible en el futuro. Mientras tanto, recomendamos usar Google Cloud Storage ClickPipe para sincronizar continuamente las exportaciones de datos de BigQuery con ClickHouse Cloud una vez completada la carga inicial.
CDC (captura de cambios de datos)
Tipos de datos de BigQuery.
Correspondencia de tipos de datos
|Tipo de dato de BigQuery
|Tipo de dato de ClickHouse
|Detalles
BOOL
Bool
INT64
Int64
FLOAT64
Float64
NUMERIC
Decimal(P, S)
|Precisión de hasta 38 y escala de hasta 9. Se conservan la precisión y la escala.
BIGNUMERIC
Decimal(P, S)
|Precisión de hasta 76 y escala de hasta 38. Se conservan la precisión y la escala.
STRING
String
BYTES
String
JSON
String (JSON)
DATE
Date
TIME
String
|Precisión de microsegundos.
DATETIME
DateTime
|Precisión de microsegundos.
TIMESTAMP
DateTime64(6)
|Precisión de microsegundos.
GEOGRAPHY
String
GEOMETRY
String
UUID
String
ARRAY<T>
Array(T)
ARRAY<DATE>
Array(Date)
STRUCT (RECORD)
String
Control de acceso
Autenticación
ClickPipes se autentica en tu proyecto de Google Cloud mediante una clave de cuenta de servicio. Recomendamos crear una cuenta de servicio dedicada con el conjunto mínimo de permisos necesarios para permitir que ClickPipes exporte datos desde BigQuery, los cargue en el bucket de GCS de staging y los lea en ClickHouse.
Credenciales de la cuenta de servicio
Permisos
La cuenta de servicio debe tener los siguientes roles de BigQuery: Para acotar aún más el acceso, recomendamos usar condiciones de IAM para restringir los recursos a los que puede acceder el rol. Por ejemplo, puede restringir el rol
BigQuery
dataViewer al conjunto de datos específico que contiene las tablas que desea sincronizar:
resource.name.startsWith("projects/<PROJECT_ID>/datasets/<DATASET_NAME>")
La cuenta de servicio debe tener los siguientes roles de Cloud Storage: Para limitar aún más el acceso, recomendamos usar condiciones de IAM para restringir los recursos a los que puede acceder el rol. Por ejemplo, puede restringir los roles
Cloud Storage
objectAdmin y
bucketViewer al bucket dedicado creado para las sincronizaciones de ClickPipes.
resource.name.startsWith("projects/_/buckets/<BUCKET_NAME>")