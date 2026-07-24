Unity Catalog no ofrece suministro de credenciales para tablas Delta Lake o Iceberg almacenadas en almacenamiento administrado por Databricks. ClickHouse depende del suministro de credenciales para leer datos de tablas desde Unity Catalog.
Como esta funcionalidad es experimental, deberá habilitarla con:
SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;
Para permitir que ClickHouse interactúe con Unity Catalog, debe asegurarse de que Unity Catalog esté configurado para permitir la interacción con un lector externo. Esto puede lograrse siguiendo la guía “Habilitar el acceso externo a los datos en Unity Catalog”. Una vez configurado el catálogo, debe generar credenciales para ClickHouse. Pueden utilizarse dos métodos distintos, según el modo de interacción con Unity:
Configuración de Unity en Databricks
- Para clientes Iceberg, use autenticación como service principal.
- Para clientes Delta, use un token de acceso personal (PAT).
Al usar un PAT para acceso de lectura, el token debe tener permisos que permitan a ClickHouse listar y leer metadatos de Unity Catalog. Asegúrese de que el PAT tenga al menos el privilegio
Permisos requeridos del token PAT
EXTERNAL USE SCHEMA, junto con el permiso
SELECT en la tabla,
USE CATALOG en su catálogo padre y
USE SCHEMA en su esquema padre.
Con Unity Catalog configurado y la autenticación preparada, establezca una conexión entre ClickHouse y Unity Catalog.
Crear una conexión entre Unity Catalog y ClickHouse
Leer Delta
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog')
SETTINGS warehouse = 'CATALOG_NAME', catalog_credential = '<PAT>', catalog_type = 'unity'
Para acceder a las tablas Iceberg externas:
Leer tablas Iceberg
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog/iceberg-rest')
SETTINGS catalog_type = 'rest', catalog_credential = '<client-id>:<client-secret>', warehouse = 'workspace',
oauth_server_uri = 'https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/oidc/v1/token', auth_scope = 'all-apis,sql'
Ahora que la conexión está lista, puedes empezar a realizar consultas mediante Unity Catalog. Por ejemplo:
Consultar tablas de Unity Catalog con ClickHouse
USE unity;
SHOW TABLES;
┌─name───────────────────────────────────────────────┐
│ clickbench.delta_hits │
│ demo.fake_user │
│ information_schema.catalog_privileges │
│ information_schema.catalog_tags │
│ information_schema.catalogs │
│ information_schema.check_constraints │
│ information_schema.column_masks │
│ information_schema.column_tags │
│ information_schema.columns │
│ information_schema.constraint_column_usage │
│ information_schema.constraint_table_usage │
│ information_schema.information_schema_catalog_name │
│ information_schema.key_column_usage │
│ information_schema.parameters │
│ information_schema.referential_constraints │
│ information_schema.routine_columns │
│ information_schema.routine_privileges │
│ information_schema.routines │
│ information_schema.row_filters │
│ information_schema.schema_privileges │
│ information_schema.schema_tags │
│ information_schema.schemata │
│ information_schema.table_constraints │
│ information_schema.table_privileges │
│ information_schema.table_tags │
│ information_schema.tables │
│ information_schema.views │
│ information_schema.volume_privileges │
│ information_schema.volume_tags │
│ information_schema.volumes │
│ uniform.delta_hits │
└────────────────────────────────────────────────────┘
SHOW TABLES
Para consultar una tabla:
┌─name───────────────┐
│ uniform.delta_hits │
└────────────────────┘
SELECT count(*) FROM `uniform.delta_hits`
Para inspeccionar el DDL de la tabla:
Se requieren comillas invertidasSe requieren comillas invertidas porque ClickHouse no admite más de un espacio de nombres.
SHOW CREATE TABLE `uniform.delta_hits`
CREATE TABLE unity_uniform.`uniform.delta_hits`
(
`WatchID` Int64,
`JavaEnable` Int32,
`Title` String,
`GoodEvent` Int32,
`EventTime` DateTime64(6, 'UTC'),
`EventDate` Date,
`CounterID` Int32,
`ClientIP` Int32,
...
`FromTag` String,
`HasGCLID` Int32,
`RefererHash` Int64,
`URLHash` Int64,
`CLID` Int32
)
ENGINE = Iceberg('s3://<path>);
Si necesitas cargar datos de Databricks en ClickHouse, empieza por crear una tabla local en ClickHouse:
Carga de datos desde tu lago de datos a ClickHouse
Luego, cargue los datos de su tabla de Unity Catalog mediante un
CREATE TABLE hits
(
`WatchID` Int64,
`JavaEnable` Int32,
`Title` String,
`GoodEvent` Int32,
`EventTime` DateTime64(6, 'UTC'),
`EventDate` Date,
`CounterID` Int32,
`ClientIP` Int32,
...
`FromTag` String,
`HasGCLID` Int32,
`RefererHash` Int64,
`URLHash` Int64,
`CLID` Int32
)
PRIMARY KEY (CounterID, EventDate, UserID, EventTime, WatchID);
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO hits SELECT * FROM unity_uniform.`uniform.delta_hits`;