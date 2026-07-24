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ClickHouse admite la integración con varios catálogos (Unity, Glue, Polaris, etc.). Esta guía le mostrará cómo consultar, con ClickHouse y Unity Catalog, los datos gestionados por Databricks. Databricks admite varios formatos de datos para su lakehouse. Con ClickHouse, puede consultar tablas Delta e Iceberg de Unity Catalog que usan ubicaciones de almacenamiento externo.
Unity Catalog no ofrece suministro de credenciales para tablas Delta Lake o Iceberg almacenadas en almacenamiento administrado por Databricks. ClickHouse depende del suministro de credenciales para leer datos de tablas desde Unity Catalog.
Como esta funcionalidad es experimental, deberá habilitarla con: SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;

Configuración de Unity en Databricks

Para permitir que ClickHouse interactúe con Unity Catalog, debe asegurarse de que Unity Catalog esté configurado para permitir la interacción con un lector externo. Esto puede lograrse siguiendo la guía “Habilitar el acceso externo a los datos en Unity Catalog”. Una vez configurado el catálogo, debe generar credenciales para ClickHouse. Pueden utilizarse dos métodos distintos, según el modo de interacción con Unity:
  • Para clientes Iceberg, use autenticación como service principal.
  • Para clientes Delta, use un token de acceso personal (PAT).

Permisos requeridos del token PAT

Al usar un PAT para acceso de lectura, el token debe tener permisos que permitan a ClickHouse listar y leer metadatos de Unity Catalog. Asegúrese de que el PAT tenga al menos el privilegio EXTERNAL USE SCHEMA, junto con el permiso SELECT en la tabla, USE CATALOG en su catálogo padre y USE SCHEMA en su esquema padre.

Crear una conexión entre Unity Catalog y ClickHouse

Con Unity Catalog configurado y la autenticación preparada, establezca una conexión entre ClickHouse y Unity Catalog.

Leer Delta

Leer tablas Iceberg

Para acceder a las tablas Iceberg externas:

Consultar tablas de Unity Catalog con ClickHouse

Ahora que la conexión está lista, puedes empezar a realizar consultas mediante Unity Catalog. Por ejemplo:
Para consultar una tabla:
Se requieren comillas invertidasSe requieren comillas invertidas porque ClickHouse no admite más de un espacio de nombres.
Para inspeccionar el DDL de la tabla:

Carga de datos desde tu lago de datos a ClickHouse

Si necesitas cargar datos de Databricks en ClickHouse, empieza por crear una tabla local en ClickHouse:
Luego, cargue los datos de su tabla de Unity Catalog mediante un INSERT INTO SELECT:
Última modificación el 24 de julio de 2026