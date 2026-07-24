Fuentes de datos compatibles
|Nombre
|Logo
|Tipo
|Estado
|Descripción
|Apache Kafka
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Apache Kafka a ClickHouse Cloud.
|Confluent Cloud
|Streaming
|Estable
|Aproveche la potencia combinada de Confluent y ClickHouse Cloud mediante nuestra integración directa.
|Redpanda
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Redpanda a ClickHouse Cloud.
|AWS MSK
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde AWS MSK a ClickHouse Cloud.
|Azure Event Hubs
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Azure Event Hubs a ClickHouse Cloud.
|WarpStream
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde WarpStream a ClickHouse Cloud.
Los formatos admitidos son:
Formatos de datos admitidos
Tipos de datos compatibles
Actualmente, ClickPipes admite los siguientes tipos de datos estándar de ClickHouse:
Tipos estándar
- Tipos numéricos básicos: [U]Int8/16/32/64, Float32/64 y BFloat16
- Tipos enteros grandes: [U]Int128/256
- Tipos Decimal
- Boolean
- String
- FixedString
- Date, Date32
- DateTime, DateTime64 (solo zonas horarias UTC)
- Enum8/Enum16
- UUID
- IPv4
- IPv6
- Time, Time64
- JSON
- todos los tipos LowCardinality de ClickHouse
- Map con claves y valores que usan cualquiera de los tipos anteriores (incluidos los Nullable)
- Tuple y Array con elementos que usan cualquiera de los tipos anteriores (incluidos los Nullable, solo un nivel de profundidad)
- tipos SimpleAggregateFunction (para destinos AggregatingMergeTree o SummingMergeTree)
ClickPipes admite el tipo Variant en las siguientes circunstancias:
Compatibilidad con el tipo Variant
- Unions de Avro. Si su esquema de Avro contiene una unión con varios tipos no nulos, ClickPipes inferirá el tipo Variant adecuado. En otros casos, los tipos Variant no se admiten para datos Avro.
- Campos JSON. Puede especificar manualmente un tipo Variant (como
Variant(String, Int64, DateTime)) para cualquier campo JSON en el flujo de datos de origen. No se admiten subtipos complejos (arrays/maps/tuples). Además, debido a la forma en que ClickPipes determina el subtipo Variant correcto que debe usar, en la definición de Variant solo puede usarse un tipo entero o de fecha y hora; por ejemplo,
Variant(Int64, UInt32)no se admite.
ClickPipes admiten el tipo JSON en los siguientes casos:
Compatibilidad con el tipo JSON
- Los campos Avro Record y Protobuf Message siempre se pueden asignar a una columna JSON.
- Los campos Avro String y Bytes se pueden asignar a una columna JSON si el campo Avro contiene realmente cadenas JSON que representan objetos.
- Los campos Protobuf de tipo String y Bytes se pueden asignar a una columna JSON si el campo Protobuf contiene realmente cadenas JSON que representan objetos.
- Los campos JSON que siempre son un objeto JSON se pueden asignar a una columna JSON de destino.
Avro
ClickPipes admite todos los tipos primitivos y complejos de Avro, así como todos los tipos lógicos de Avro, excepto
Tipos de datos Avro compatibles
local-timestamp-millis y
local_timestamp-micros. Los tipos
record de Avro se convierten en Tuple, los tipos
array en Array y
map en Map (solo claves de cadena). En general, están disponibles las conversiones indicadas aquí. Recomendamos usar una correspondencia exacta de tipos para los tipos numéricos de Avro, ya que ClickPipes no comprueba el overflow ni la pérdida de precisión durante la conversión de tipos.
Como alternativa, todos los tipos de Avro se pueden insertar en una columna
String y, en ese caso, se representarán como una cadena JSON válida.
Los tipos Nullable en Avro se definen mediante un esquema union de
Tipos Nullable y uniones de Avro
(T, null) o
(null, T), donde T es el tipo base de Avro. Durante la inferencia de esquemas, estas uniones se asignan a una columna “Nullable” de ClickHouse. Ten en cuenta que ClickHouse no admite los tipos
Nullable(Array),
Nullable(Map) ni
Nullable(Tuple). Las uniones con null de Avro para estos tipos se asignan a versiones no anulables (los tipos Record de Avro se asignan a un Tuple con nombre de ClickHouse). Los valores “null” de Avro para estos tipos se insertarán como:
- Un Array vacío para un array de Avro nulo
- Un Map vacío para un Map de Avro nulo
- Un Tuple con nombre con todos los valores predeterminados o cero para un Record de Avro nulo
Protobuf
ClickPipes admite todos los tipos de Protobuf 2 y 3, excepto el tipo
Tipos de datos de Protobuf compatibles
group de proto 2, que lleva tiempo obsoleto. Las conversiones básicas de tipos usan
las siguientes correspondencias:
También se admiten las variantes
Array,
Map y
Nullable de todos los tipos básicos.
También se admiten los siguientes tipos conocidos:
|Tipo de Protobuf
|Tipo de ClickHouse
bool
UInt8
float
Float32
double
Float64
int32,
sint32,
sfixed32
Int32
int64,
sint64,
sfixed64
Int64
uint32,
fixed32
UInt32
uint64,
fixed64
UInt64
string,
bytes
String
enum
Enum
repeated T
Array(T)
message
Tuple
|Tipo conocido
|Tipo de ClickHouse
google.protobuf.Timestamp
DateTime,
DateTime64
google.protobuf.Duration
Time,
Time64
google.protobuf.StringValue,
google.protobuf.BytesValue
Nullable(String)
google.protobuf.Int32Value,
google.protobuf.SInt32Value,
google.protobuf.SFixed32Value
Nullable(Int32)
google.protobuf.Int64Value,
google.protobuf.SInt64Value,
google.protobuf.SFixed64Value
Nullable(Int64)
google.protobuf.UInt32Value,
google.protobuf.Fixed32Value
Nullable(UInt32)
google.protobuf.UInt64Value,
google.protobuf.Fixed64Value
Nullable(UInt64)
google.protobuf.FloatValue
Nullable(Float32)
google.protobuf.DoubleValue
Nullable(Float64)
google.protobuf.BoolValue
Nullable(UInt8)
Durante la inferencia de esquemas, los campos
Protobuf
Protobuf
oneof
oneof de Protobuf se asignan de forma predeterminada a un
Tuple con nombre, donde como máximo un campo contendrá un
valor distinto del predeterminado. Estos campos también pueden asignarse automáticamente a una columna
Variant, donde el valor activo adopta el tipo del
campo constituyente que esté establecido. Como alternativa, cada campo constituyente puede asignarse manualmente a su propia columna de ClickHouse; dado que los campos
oneof
son mutuamente excluyentes, solo se rellenará una columna por registro.
Si el esquema Protobuf de nivel superior definido para el ClickPipe contiene un único campo repetido que a su vez es un Message de protobuf, la inferencia de esquemas y la asignación de columnas se basarán en el campo Message «contenido». El mensaje de Kafka se procesará como una lista de esos mensajes, y un único mensaje de Kafka se desglosará en múltiples filas de ClickHouse.
Listas de mensajes
Las siguientes columnas virtuales son compatibles con las fuentes de datos de streaming compatibles con Kafka. Al crear un nuevo destino, se pueden añadir columnas virtuales a la tabla de destino mediante el botón
Columnas virtuales de Kafka
Add Column.
Ten en cuenta que la columna
|Nombre
|Descripción
|Tipo de dato recomendado
_key
|Clave del mensaje de Kafka
String
_timestamp
|Marca temporal de Kafka (precisión de milisegundos)
DateTime64(3)
_partition
|Partición de Kafka
Int32
_offset
|Offset de Kafka
Int64
_topic
|Topic de Kafka
String
_header_keys
|Array paralelo de claves en las cabeceras del registro
Array(String)
_header_values
|Array paralelo de valores en las cabeceras del registro
Array(String)
_raw_message
|Mensaje completo de Kafka
String
_raw_message solo se recomienda para datos JSON.
En los casos de uso en los que solo se necesita la cadena JSON (por ejemplo, al usar las funciones
JsonExtract* de ClickHouse para
poblar una vista materializada de destino), eliminar todas las columnas “no virtuales” puede mejorar el rendimiento de ClickPipes.