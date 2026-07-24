Describe los formatos, las fuentes de datos, la semántica de entrega, la autenticación y las funcionalidades experimentales que admite Kafka ClickPipes.

​ Fuentes de datos compatibles

Nombre Logo Tipo Estado Descripción Apache Kafka Streaming Estable Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Apache Kafka a ClickHouse Cloud. Confluent Cloud Streaming Estable Aproveche la potencia combinada de Confluent y ClickHouse Cloud mediante nuestra integración directa. Redpanda Streaming Estable Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Redpanda a ClickHouse Cloud. AWS MSK Streaming Estable Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde AWS MSK a ClickHouse Cloud. Azure Event Hubs Streaming Estable Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Azure Event Hubs a ClickHouse Cloud. WarpStream Streaming Estable Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde WarpStream a ClickHouse Cloud.

​ Formatos de datos admitidos

Los formatos admitidos son:

​ Tipos de datos compatibles

​ Tipos estándar

Actualmente, ClickPipes admite los siguientes tipos de datos estándar de ClickHouse:

Tipos numéricos básicos: [U]Int8/16/32/64, Float32/64 y BFloat16

Tipos enteros grandes: [U]Int128/256

Tipos Decimal

Boolean

String

FixedString

Date, Date32

DateTime, DateTime64 (solo zonas horarias UTC)

Enum8/Enum16

UUID

IPv4

IPv6

Time, Time64

JSON

todos los tipos LowCardinality de ClickHouse

Map con claves y valores que usan cualquiera de los tipos anteriores (incluidos los Nullable)

Tuple y Array con elementos que usan cualquiera de los tipos anteriores (incluidos los Nullable, solo un nivel de profundidad)

tipos SimpleAggregateFunction (para destinos AggregatingMergeTree o SummingMergeTree)

​ Compatibilidad con el tipo Variant

ClickPipes admite el tipo Variant en las siguientes circunstancias:

Unions de Avro. Si su esquema de Avro contiene una unión con varios tipos no nulos, ClickPipes inferirá el tipo Variant adecuado. En otros casos, los tipos Variant no se admiten para datos Avro.

Campos JSON. Puede especificar manualmente un tipo Variant (como Variant(String, Int64, DateTime) ) para cualquier campo JSON en el flujo de datos de origen. No se admiten subtipos complejos (arrays/maps/tuples). Además, debido a la forma en que ClickPipes determina el subtipo Variant correcto que debe usar, en la definición de Variant solo puede usarse un tipo entero o de fecha y hora; por ejemplo, Variant(Int64, UInt32) no se admite.

​ Compatibilidad con el tipo JSON

ClickPipes admiten el tipo JSON en los siguientes casos:

Los campos Avro Record y Protobuf Message siempre se pueden asignar a una columna JSON.

Los campos Avro String y Bytes se pueden asignar a una columna JSON si el campo Avro contiene realmente cadenas JSON que representan objetos.

Los campos Protobuf de tipo String y Bytes se pueden asignar a una columna JSON si el campo Protobuf contiene realmente cadenas JSON que representan objetos.

Los campos JSON que siempre son un objeto JSON se pueden asignar a una columna JSON de destino.

Ten en cuenta que tendrás que cambiar manualmente la columna de destino al tipo JSON deseado, incluidas las rutas fijas o omitidas.

​ Tipos de datos Avro compatibles

local-timestamp-millis y local_timestamp-micros . Los tipos record de Avro se convierten en Tuple, los tipos array en Array y map en Map (solo claves de cadena). En general, están disponibles las conversiones indicadas String y, en ese caso, se representarán como una cadena JSON válida. ClickPipes admite todos los tipos primitivos y complejos de Avro, así como todos los tipos lógicos de Avro, excepto. Los tiposde Avro se convierten en Tuple, los tiposen Array yen Map (solo claves de cadena). En general, están disponibles las conversiones indicadas aquí . Recomendamos usar una correspondencia exacta de tipos para los tipos numéricos de Avro, ya que ClickPipes no comprueba el overflow ni la pérdida de precisión durante la conversión de tipos. Como alternativa, todos los tipos de Avro se pueden insertar en una columnay, en ese caso, se representarán como una cadena JSON válida.

​ Tipos Nullable y uniones de Avro

Los tipos Nullable en Avro se definen mediante un esquema union de (T, null) o (null, T) , donde T es el tipo base de Avro. Durante la inferencia de esquemas, estas uniones se asignan a una columna “Nullable” de ClickHouse. Ten en cuenta que ClickHouse no admite los tipos Nullable(Array) , Nullable(Map) ni Nullable(Tuple) . Las uniones con null de Avro para estos tipos se asignan a versiones no anulables (los tipos Record de Avro se asignan a un Tuple con nombre de ClickHouse). Los valores “null” de Avro para estos tipos se insertarán como:

Un Array vacío para un array de Avro nulo

Un Map vacío para un Map de Avro nulo

Un Tuple con nombre con todos los valores predeterminados o cero para un Record de Avro nulo

​ Tipos de datos de Protobuf compatibles

ClickPipes admite todos los tipos de Protobuf 2 y 3, excepto el tipo group de proto 2, que lleva tiempo obsoleto. Las conversiones básicas de tipos usan las siguientes correspondencias:

También se admiten las variantes Array , Map y Nullable de todos los tipos básicos.

Tipo de Protobuf Tipo de ClickHouse bool UInt8 float Float32 double Float64 int32 , sint32 , sfixed32 Int32 int64 , sint64 , sfixed64 Int64 uint32 , fixed32 UInt32 uint64 , fixed64 UInt64 string , bytes String enum Enum repeated T Array(T) message Tuple

Para los tipos numéricos, se recomienda una correspondencia exacta para evitar desbordamientos o pérdida de precisión.

También se admiten los siguientes tipos conocidos

Tipo conocido Tipo de ClickHouse google.protobuf.Timestamp DateTime , DateTime64 google.protobuf.Duration Time , Time64 google.protobuf.StringValue , google.protobuf.BytesValue Nullable(String) google.protobuf.Int32Value , google.protobuf.SInt32Value , google.protobuf.SFixed32Value Nullable(Int32) google.protobuf.Int64Value , google.protobuf.SInt64Value , google.protobuf.SFixed64Value Nullable(Int64) google.protobuf.UInt32Value , google.protobuf.Fixed32Value Nullable(UInt32) google.protobuf.UInt64Value , google.protobuf.Fixed64Value Nullable(UInt64) google.protobuf.FloatValue Nullable(Float32) google.protobuf.DoubleValue Nullable(Float64) google.protobuf.BoolValue Nullable(UInt8)

​ Protobuf oneof

Durante la inferencia de esquemas, los campos oneof de Protobuf se asignan de forma predeterminada a un Tuple con nombre, donde como máximo un campo contendrá un valor distinto del predeterminado. Estos campos también pueden asignarse automáticamente a una columna Variant , donde el valor activo adopta el tipo del campo constituyente que esté establecido. Como alternativa, cada campo constituyente puede asignarse manualmente a su propia columna de ClickHouse; dado que los campos oneof son mutuamente excluyentes, solo se rellenará una columna por registro.

​ Listas de mensajes

Si el esquema Protobuf de nivel superior definido para el ClickPipe contiene un único campo repetido que a su vez es un Message de protobuf, la inferencia de esquemas y la asignación de columnas se basarán en el campo Message «contenido». El mensaje de Kafka se procesará como una lista de esos mensajes, y un único mensaje de Kafka se desglosará en múltiples filas de ClickHouse.

​ Columnas virtuales de Kafka

Las siguientes columnas virtuales son compatibles con las fuentes de datos de streaming compatibles con Kafka. Al crear un nuevo destino, se pueden añadir columnas virtuales a la tabla de destino mediante el botón Add Column .

Nombre Descripción Tipo de dato recomendado _key Clave del mensaje de Kafka String _timestamp Marca temporal de Kafka (precisión de milisegundos) DateTime64(3) _partition Partición de Kafka Int32 _offset Offset de Kafka Int64 _topic Topic de Kafka String _header_keys Array paralelo de claves en las cabeceras del registro Array(String) _header_values Array paralelo de valores en las cabeceras del registro Array(String) _raw_message Mensaje completo de Kafka String