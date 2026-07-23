ClickStack admite dos formas complementarias de crear alertas: Alertas de búsqueda y Alertas de gráficos del dashboard. Una vez creada, la alerta se asocia a la búsqueda o al gráfico.
Tipos de alertas
Las alertas de búsqueda le permiten activar notificaciones en función de los resultados de una búsqueda guardada. Le ayudan a detectar cuándo determinados eventos o patrones se producen con más (o menos) frecuencia de la esperada. Una alerta se activa cuando el número de resultados coincidentes dentro de una ventana de tiempo definida supera o cae por debajo de un umbral especificado. Para crear una alerta de búsqueda: Para que se cree una alerta para una búsqueda, esta debe estar guardada. Puede crear la alerta para una búsqueda guardada existente o guardar la búsqueda durante el proceso de creación de la alerta. En el ejemplo siguiente, asumimos que la búsqueda no está guardada.
1. Alertas de búsqueda
Tenga en cuenta que se pueden añadir varias alertas a una búsqueda. Si repite el proceso anterior, verá las alertas actuales como pestañas en la parte superior del cuadro de diálogo de edición de alertas, con cada alerta asignada a un número.
1
Abrir el cuadro de diálogo de creación de alertas
Comience introduciendo una búsqueda y haciendo clic en el botón
Alertas en la esquina superior derecha de la página
Búsqueda.
2
Crear la alerta
Desde el panel de creación de alertas, puede:
- Asignar un nombre a la búsqueda guardada asociada a la alerta.
- Establecer un umbral y especificar cuántas veces debe alcanzarse dentro de un período determinado. Los umbrales también pueden usarse como límites superiores o inferiores. El período también determinará con qué frecuencia se activa la alerta.
- Especificar un valor
grouped by. Esto permite que la búsqueda se someta a una agregación, por ejemplo,
ServiceName, lo que permite activar varias alertas a partir de la misma búsqueda.
- Elegir un destino de webhook para las notificaciones. Puede añadir un nuevo webhook directamente desde esta vista. Consulte Añadir un webhook para obtener más detalles.
Las alertas de dashboard amplían las alertas a los gráficos. Puedes crear una alerta basada en gráficos directamente desde un dashboard guardado, con el respaldo de agregaciones SQL completas y funciones de ClickHouse para cálculos avanzados. Cuando una métrica supera un umbral definido, la alerta se activa automáticamente, lo que te permite supervisar KPI, latencias u otras métricas clave a lo largo del tiempo.
2. Alertas de gráficos del dashboard
Para añadir una alerta de dashboard: Las alertas se pueden crear durante el proceso de creación del gráfico, al añadir un gráfico a un dashboard o sobre gráficos existentes. En el ejemplo siguiente, asumimos que el gráfico ya existe en el dashboard.
Para poder crear una alerta para una visualización en un dashboard, el dashboard debe estar guardado.
1
Abre el cuadro de diálogo de edición del gráfico
Abre el menú de configuración del gráfico y selecciona el botón de alerta. Se abrirá el cuadro de diálogo de edición del gráfico.
2
Añade la alerta
Selecciona Add Alert.
3
Define las condiciones de la alerta
Define la condición (
>=,
>,
<=,
<,
=,
!=,
<= x >=,
> or <), el umbral, la duración y el webhook. La duración también determinará la frecuencia con la que se activa la alerta.Puedes añadir un webhook nuevo directamente desde esta vista. Consulta Añadir un webhook para obtener más información.
Durante la creación de una alerta, puede usar un webhook existente o crear uno. Una vez creado, el webhook estará disponible para reutilizarlo en otras alertas. Se puede crear un webhook para distintos tipos de servicio, incluidos Slack y PagerDuty, así como para destinos genéricos. Por ejemplo, a continuación se muestra la creación de una alerta para un gráfico. Antes de especificar el webhook, el usuario puede seleccionar
Añadir un webhook
Add New Webhook.
Esto abre el cuadro de diálogo de creación del webhook, donde puede crear un webhook nuevo:
Se requiere un nombre para el webhook, mientras que las descripciones son opcionales. Los demás ajustes que deben completarse dependen del tipo de servicio.
Tenga en cuenta que los tipos de servicio disponibles difieren entre ClickStack Open Source y ClickStack Cloud. Consulte Integraciones de tipos de servicio.
Las alertas de ClickStack incluyen integraciones listas para usar con los siguientes tipos de servicio:
Integraciones por tipo de servicio
- Slack: envía notificaciones directamente a un canal mediante un webhook o la API.
- PagerDuty: enruta incidentes a los equipos de guardia mediante la API de PagerDuty.
- Webhook: conecta las alertas a cualquier sistema o flujo de trabajo personalizado mediante un webhook genérico.
Según el tipo de servicio, deberás proporcionar información diferente. En concreto: Slack (URL de webhook)
Integraciones solo para ClickHouse CloudLas integraciones con la API de Slack y PagerDuty solo son compatibles con ClickHouse Cloud.
- URL de webhook. Por ejemplo:
https://hooks.slack.com/services/<unique_path>. Consulta la documentación de Slack para obtener más información.
- Token del bot de Slack. Consulta la documentación de Slack para obtener más información.
- Clave de integración de PagerDuty. Consulta la documentación de PagerDuty para obtener más información.
- URL de webhook
- Encabezados del webhook (opcional)
- Cuerpo del webhook (opcional). Actualmente, el cuerpo admite las variables de plantilla
{{title}},
{{body}}y
{{link}}.
Las alertas se pueden gestionar de forma centralizada desde el panel de alertas situado en el lado izquierdo de HyperDX. En esta vista, puedes ver todas las alertas que se han creado y que actualmente están activas en ClickStack. Esta vista también muestra el historial de evaluación de las alertas. Las alertas se evalúan a intervalos recurrentes (definidos por el período o la duración establecidos al crear la alerta). En cada evaluación, HyperDX consulta tus datos para comprobar si se cumple la condición de la alerta:
Gestión de alertas
- Barra roja: la condición del umbral se cumplió durante esta evaluación y la alerta se activó (se envió una notificación)
- Barra verde: la alerta se evaluó, pero no se cumplió la condición del umbral (no se envió ninguna notificación)
Para eliminar una alerta, abra el cuadro de diálogo de edición de la búsqueda o el gráfico asociados y, a continuación, seleccione Remove Alert. En el ejemplo siguiente, el botón
Eliminar una alerta
Remove Alert eliminará la alerta del gráfico.
Las alertas de gráficos basadas en SQL te permiten escribir consultas arbitrarias en ClickHouse SQL para definir las condiciones de alerta. Esto te da control total sobre el filtrado, la agregación y los cálculos: cualquier cosa que puedas expresar en SQL puede convertirse en una alerta.
Alertas de gráficos basadas en SQL
Las alertas basadas en SQL se admiten en tres tipos de visualización de gráficos:
Tipos de gráficos compatibles
Otros tipos de gráficos basados en SQL (Tabla, Circular, Mapa de calor, etc.) no admiten alertas.
|Tipo de gráfico
|Comportamiento
|Line
|Alerta de series temporales. La consulta debe producir filas agrupadas en intervalos de tiempo. Cada intervalo se evalúa de forma independiente con respecto al umbral.
|Stacked Bar
|Alerta de series temporales. Tiene el mismo comportamiento que Line.
|Number
|Alerta de valor único. La consulta devuelve un único resultado numérico, que se compara con el umbral una vez por evaluación.
Para crear una alerta en un gráfico basado en SQL:
Crear una alerta SQL
1
Crear o abrir un gráfico basado en SQL en un dashboard
Desde un dashboard guardado, cree un gráfico nuevo con el modo de gráfico SQL, o abra para editar un gráfico basado en SQL existente.Elija Line, Stacked Bar o Number como tipo de visualización.
2
Añadir la alerta
Seleccione Add Alert en la sección de alertas del editor de gráficos. Configure lo siguiente:
- Tipo de umbral:
>=(mayor o igual que),
>(mayor que),
<=(menor o igual que),
<(menor que),
=(igual a),
!=(distinto de),
<= x >=(entre) o
> or <(fuera de rango)
- Valor del umbral: el valor numérico con el que se realizará la comparación
- Interval: la frecuencia con la que se evalúa la alerta (1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 6h, 12h o 1d). Esto también define la ventana de tiempo de cada evaluación.
- Webhook: el canal de notificación que se usará cuando se active la alerta. Consulte Añadir un webhook.
3
Guardar el dashboard
Guarde el dashboard para activar la alerta. La alerta comenzará a evaluarse según el intervalo configurado.
El sistema de alertas inspecciona las columnas que devuelve su consulta SQL para determinar qué debe compararse con el umbral.
Cómo se interpretan los resultados de la consulta
- Columna de valor: La última columna numérica de su cláusula
SELECTse utiliza como valor de la alerta. Si su consulta devuelve varias columnas numéricas (p. ej.,
count, avg_latency, p99_latency), solo la última (
p99_latency) se compara con el umbral.
- Columna de timestamp: En los gráficos de series temporales (Line y Stacked Bar), el sistema identifica la columna Date/DateTime de los resultados como el intervalo temporal (es decir, el eje x de un gráfico de series temporales). La columna de valor de cada intervalo temporal se evalúa de forma independiente con respecto al umbral, y si el valor de cualquiera de esos intervalos supera el umbral configurado, la alerta se activará.
- Columnas de grupo: Cualquier columna que no sea numérica ni de timestamp (p. ej.,
ServiceName,
Environment) se trata como una dimensión de agrupación. Cuando hay grupos, cada combinación única de valores de grupo se rastrea y genera alertas por separado. ClickStack enviará una alerta para cada grupo cuyo valor supere el umbral configurado. Los grupos solo están disponibles para los gráficos de series temporales.
Las consultas SQL de alertas admiten parámetros de plantilla y macros que se sustituyen automáticamente durante la evaluación. Son los mismos parámetros y macros disponibles al crear un gráfico basado en SQL.
Parámetros de consulta y macros
Las consultas que se usan para alertas de gráficos de líneas o de barras apiladas deben incluir un parámetro o una macro de intervalo (
Parámetros obligatorios y recomendados
{intervalSeconds:Int64},
{intervalMilliseconds:Int64},
$__timeInterval(col), o
$__timeInterval_ms(col)). Durante la ejecución de la alerta, se reemplazará por el período configurado para la alerta.
Las consultas que se usan para alertas deberían incluir un filtro de rango temporal (
{startDateMilliseconds:Int64} y
{endDateMilliseconds:Int64}, o
$__timeFilter(col), etc.). Independientemente de si la consulta incluye o no un filtro de rango temporal, la consulta de la alerta se ejecutará con el período configurado para la alerta. Si no hay un filtro de rango temporal, la consulta leerá todo el rango temporal disponible en la tabla de origen en cada ejecución.
Consultas de ejemplo para alertas
Genera una alerta cuando algún servicio tenga una tasa de errores superior al 5 %, con al menos 10 solicitudes en el período de alerta para evitar alertas innecesarias en servicios con poco tráfico.
Tasa de errores por servicio (serie temporal)
Tipo de visualización: Line o Stacked Bar Umbral:
WITH error_rates AS (
SELECT
$__timeInterval(Timestamp) as ts,
ServiceName,
countIf (SpanKind = 'Server') as request_count,
countIf (
SpanKind = 'Server'
and StatusCode = 'Error'
) as error_count,
error_count / request_count * 100 AS error_percent
FROM $__sourceTable
WHERE $__timeFilter(Timestamp)
GROUP BY ts, ServiceName
)
SELECT ts, ServiceName, error_percent
FROM error_rates
WHERE request_count > 10
>= 5 (se activa cuando la tasa de errores alcanza el 5 %)
En esta consulta,
ServiceName es una columna que no es numérica ni de tipo
timestamp, por lo que cada servicio se supervisa como un grupo de alertas independiente. La alerta se activa de forma independiente para cada servicio.
Crea una alerta cuando el recuento de errores supere una media móvil en más de dos desviaciones estándar. Esto permite detectar picos con respecto al comportamiento de referencia reciente, en lugar de usar un umbral fijo.
Detección de anomalías con media retrasada (series temporales)
Tipo de visualización: Line Umbral:
WITH buckets AS (
SELECT
$__timeInterval(Timestamp) AS ts,
count() AS bucket_count
FROM $__sourceTable
WHERE TimestampTime >= fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})
- toIntervalSecond($__interval_s * 30) -- Obtener los 30 intervalos anteriores
AND TimestampTime < fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})
AND SeverityText = 'error'
GROUP BY ts
ORDER BY ts
WITH FILL
FROM toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}))
TO toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}))
STEP toIntervalSecond($__interval_s)
),
anomaly_detection AS (
SELECT
ts,
bucket_count,
avg(bucket_count) OVER (
ORDER BY ts ROWS BETWEEN 30 PRECEDING AND 1 PRECEDING
) AS previous_30_avg,
stddevPop(bucket_count) OVER (
ORDER BY ts ROWS BETWEEN 30 PRECEDING AND 1 PRECEDING
) AS previous_30_stddev,
greatest(
bucket_count - (previous_30_avg + 2 * previous_30_stddev), 0
) AS excess_error_count
FROM buckets
)
SELECT ts, excess_error_count
FROM anomaly_detection
WHERE ts >= fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})
AND ts < fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})
> 0 (se activa cuando se detectan errores por encima de la línea base móvil)
Ten en cuenta que la consulta obtiene 30 intervalos antes del inicio del rango de fechas para inicializar los cálculos de la ventana móvil y luego filtra la salida final para mostrar solo la ventana de evaluación.
Aquí tienes algunos escenarios comunes de alertas para los que puedes usar HyperDX: Errores: Recomendamos configurar alertas para las búsquedas guardadas predeterminadas
Escenarios comunes de alertas
All Error Events y
HTTP Status >= 400 a fin de recibir notificaciones cuando se
produzca un exceso de errores.
Operaciones lentas: Puedes configurar una búsqueda de operaciones lentas (p. ej.,
duration:>5000) y luego generar una alerta cuando se produzcan demasiadas operaciones lentas.
Eventos de usuario: También puedes configurar alertas para que los equipos orientados al cliente
reciban notificaciones cuando se registren nuevos usuarios o se lleve a cabo una acción crítica del usuario.