En esta guía, le mostraremos los pasos para consultar sus datos en Google Cloud Storage con ClickHouse y el catálogo de runtime de Lakehouse (BigLake Metastore).

ClickHouse admite la integración con múltiples catálogos (Unity, Glue, Polaris, etc.). Esta guía le mostrará cómo consultar sus tablas Iceberg en catálogo de runtime de Lakehouse, también conocido como BigLake Metastore mediante ClickHouse.

Como esta funcionalidad está en beta, deberá habilitarla con: SET allow_database_iceberg = 1;

​ Requisitos previos

Antes de crear una conexión de ClickHouse a catálogo de runtime de Lakehouse (BigLake Metastore), asegúrate de contar con lo siguiente:

Un proyecto de Google Cloud con catálogo de runtime de Lakehouse habilitado

con catálogo de runtime de Lakehouse habilitado Credenciales predeterminadas de la aplicación (ID de cliente OAuth y secreto de cliente) para una aplicación, creadas a través de Google Cloud Console

(ID de cliente OAuth y secreto de cliente) para una aplicación, creadas a través de Google Cloud Console Un token de actualización obtenido al completar el flujo de OAuth con los alcances adecuados (por ejemplo, https://www.googleapis.com/auth/bigquery y el alcance de almacenamiento para GCS)

obtenido al completar el flujo de OAuth con los alcances adecuados (por ejemplo, y el alcance de almacenamiento para GCS) Una ruta de warehouse: un bucket de GCS (y un prefijo opcional) donde se almacenan tus tablas, por ejemplo, gs://your-bucket o gs://your-bucket/prefix

​ Crear una conexión entre catálogo de runtime de Lakehouse y ClickHouse

Con las credenciales de OAuth ya configuradas, cree una base de datos en ClickHouse que utilice el motor de base de datos DataLakeCatalog

SET allow_database_iceberg = 1 ; CREATE DATABASE lakehouse_runtime_catalog ENGINE = DataLakeCatalog( 'https://biglake.googleapis.com/iceberg/v1/restcatalog' ) SETTINGS catalog_type = 'biglake' , google_adc_client_id = '<client-id>' , google_adc_client_secret = '<client-secret>' , google_adc_refresh_token = '<refresh-token>' , google_adc_quota_project_id = '<gcp-project-id>' , warehouse = 'gs://<bucket_name>/<optional-prefix>' ;

​ Consultar tablas del catálogo de runtime de Lakehouse desde ClickHouse

Una vez creada la conexión, puedes consultar las tablas registradas en el catálogo de runtime de Lakehouse.

USE LAKEHOUSE_RUNTIME_CATALOG; SHOW TABLES;

Salida de ejemplo:

┌─name──────────────────────────────────────┐ │lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table │ └───────────────────────────────────────────┘

SELECT count ( * ) FROM `lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table` ;

Comillas invertidas obligatorias Las comillas invertidas son obligatorias porque ClickHouse no admite más de un espacio de nombres.

Para ver la definición de la tabla:

SHOW CREATE TABLE `lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table` ;

​ Cargar datos desde Lakehouse a ClickHouse

Para cargar datos desde una tabla del catálogo de runtime de Lakehouse en una tabla local de ClickHouse y acelerar las consultas repetidas, cree una tabla MergeTree e inserte los datos desde el catálogo:

CREATE TABLE clickhouse_table ( `id` Int64, `event_time` DateTime64( 3 ), `user_id` String, `payload` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (event_time, id); INSERT INTO local_events SELECT * FROM lakehouse_runtime_catalog. `icebench.my_iceberg_table` ;