Como esta funcionalidad está en beta, deberá habilitarla con:
SET allow_database_iceberg = 1;
Antes de crear una conexión de ClickHouse a catálogo de runtime de Lakehouse (BigLake Metastore), asegúrate de contar con lo siguiente:
Requisitos previos
- Un proyecto de Google Cloud con catálogo de runtime de Lakehouse habilitado
- Credenciales predeterminadas de la aplicación (ID de cliente OAuth y secreto de cliente) para una aplicación, creadas a través de Google Cloud Console
- Un token de actualización obtenido al completar el flujo de OAuth con los alcances adecuados (por ejemplo,
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryy el alcance de almacenamiento para GCS)
- Una ruta de warehouse: un bucket de GCS (y un prefijo opcional) donde se almacenan tus tablas, por ejemplo,
gs://your-bucketo
gs://your-bucket/prefix
Con las credenciales de OAuth ya configuradas, cree una base de datos en ClickHouse que utilice el motor de base de datos DataLakeCatalog:
Crear una conexión entre catálogo de runtime de Lakehouse y ClickHouse
SET allow_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE lakehouse_runtime_catalog
ENGINE = DataLakeCatalog('https://biglake.googleapis.com/iceberg/v1/restcatalog')
SETTINGS
catalog_type = 'biglake',
google_adc_client_id = '<client-id>',
google_adc_client_secret = '<client-secret>',
google_adc_refresh_token = '<refresh-token>',
google_adc_quota_project_id = '<gcp-project-id>',
warehouse = 'gs://<bucket_name>/<optional-prefix>';
Una vez creada la conexión, puedes consultar las tablas registradas en el catálogo de runtime de Lakehouse.
Consultar tablas del catálogo de runtime de Lakehouse desde ClickHouse
Salida de ejemplo:
USE LAKEHOUSE_RUNTIME_CATALOG;
SHOW TABLES;
┌─name──────────────────────────────────────┐
│lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table │
└───────────────────────────────────────────┘
SELECT count(*) FROM `lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table`;
Para ver la definición de la tabla:
Comillas invertidas obligatoriasLas comillas invertidas son obligatorias porque ClickHouse no admite más de un espacio de nombres.
SHOW CREATE TABLE `lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table`;
Para cargar datos desde una tabla del catálogo de runtime de Lakehouse en una tabla local de ClickHouse y acelerar las consultas repetidas, cree una tabla MergeTree e inserte los datos desde el catálogo:
Cargar datos desde Lakehouse a ClickHouse
Después de la carga inicial, consulta
CREATE TABLE clickhouse_table
(
`id` Int64,
`event_time` DateTime64(3),
`user_id` String,
`payload` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (event_time, id);
INSERT INTO local_events
SELECT * FROM lakehouse_runtime_catalog.`icebench.my_iceberg_table`;
clickhouse_table para reducir la latencia. Vuelve a ejecutar
INSERT INTO ... SELECT para actualizar los datos de BigLake cuando sea necesario.