ClickPipes es una plataforma de integración gestionada que hace que la ingestión de datos desde una amplia variedad de fuentes sea tan sencilla como hacer clic en unos pocos botones. Diseñada para las cargas de trabajo más exigentes, la arquitectura robusta y escalable de ClickPipes garantiza un rendimiento y una fiabilidad constantes. ClickPipes puede utilizarse para necesidades de streaming a largo plazo o para una carga puntual de datos. ClickPipes puede implementarse y gestionarse manualmente mediante la UI de ClickPipes, así como de forma programática mediante OpenAPI y Terraform.
Introducción
Fuentes de datos compatibles
Se irán añadiendo más conectores a ClickPipes. Puede obtener más información poniéndose en contacto con nosotros.
|Nombre
|Tipo
|Estado
|Descripción
|Apache Kafka
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Apache Kafka en ClickHouse Cloud.
|Confluent Cloud
|Streaming
|Estable
|Aproveche todo el potencial de Confluent y ClickHouse Cloud con nuestra integración directa.
|Redpanda
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming de Redpanda en ClickHouse Cloud.
|AWS MSK
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes e inicie la ingesta de datos en streaming desde AWS MSK hacia ClickHouse Cloud.
|Azure Event Hubs
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Azure Event Hubs hacia ClickHouse Cloud. Consulte las FAQ de Azure Event Hubs para obtener orientación.
|WarpStream
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes e inicie la ingesta de datos en streaming desde WarpStream hacia ClickHouse Cloud.
|Amazon Kinesis
|Streaming
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Amazon Kinesis hacia ClickHouse Cloud.
|GCP Pub/Sub
|Streaming
|Vista previa privada
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Google Cloud Pub/Sub hacia ClickHouse Cloud.
|Amazon S3
|Almacenamiento de objetos
|Estable
|Configure ClickPipes para ingerir grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos.
|Google Cloud Storage
|Almacenamiento de objetos
|Estable
|Configure ClickPipes para ingerir grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos.
|DigitalOcean Spaces
|Almacenamiento de objetos
|Estable
|Configure ClickPipes para ingerir grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos.
|Azure Blob Storage
|Almacenamiento de objetos
|Estable
|Configure ClickPipes para ingerir grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos.
|Postgres
|DBMS
|Estable
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos de Postgres en ClickHouse Cloud.
|MySQL
|DBMS
|Beta pública
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos de MySQL en ClickHouse Cloud.
|MongoDB
|DBMS
|Vista previa privada
|Configure ClickPipes y comience a ingestar datos de MongoDB en ClickHouse Cloud.
Las siguientes tablas enumeran las direcciones IP NAT estáticas que ClickPipes usa para conectarse a sus servicios externos. Añada a su lista de IP permitidas las IP de la región de ClickPipes que da servicio a su servicio de ClickHouse Cloud. En el caso de las pipes de almacenamiento de objetos, también debe añadir las IP del clúster de ClickHouse a su lista de IP permitidas. Los servicios de las regiones de Google Cloud que se enumeran en la tabla de Google Cloud a continuación usan esas IP de Google Cloud solo si el servicio no contenía ClickPipes preexistentes antes del 15 de junio de 2026. Los servicios de esas regiones con ClickPipes preexistentes antes del 15 de junio de 2026 siguen usando las IP predeterminadas de región que se indican a continuación. Para otros servicios, el tráfico de ClickPipes se originará desde una región predeterminada en función de la ubicación de su servicio:
Lista de IP estáticas
- eu-central-1: Para todas las regiones de la UE no enumeradas explícitamente, además de las regiones de Azure en la UE y los servicios de Google Cloud en la UE con ClickPipes preexistentes antes del 15 de junio de 2026.
- eu-west-1: Para todos los servicios de AWS
eu-west-1creados el 20 de enero de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
eu-central-1).
- us-east-1: Para todos los servicios de AWS
us-east-1.
- ap-south-1: Para los servicios de AWS
ap-south-1creados el 25 de junio de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- ap-northeast-2: Para los servicios de AWS
ap-northeast-2creados el 14 de noviembre de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- af-south-1: Para los servicios de AWS
af-south-1creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- ap-east-1: Para los servicios de AWS
ap-east-1creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- ap-northeast-1: Para los servicios de AWS
ap-northeast-1creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- ap-southeast-1: Para los servicios de AWS
ap-southeast-1creados el 18 de marzo de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- ap-southeast-2: Para los servicios de AWS
ap-southeast-2creados el 25 de junio de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- ap-southeast-3: Para los servicios de AWS
ap-southeast-3creados el 6 de marzo de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- ca-central-1: Para los servicios de AWS
ca-central-1creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- eu-north-1: Para los servicios de AWS
eu-north-1creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
eu-central-1).
- eu-west-2: Para los servicios de AWS
eu-west-2creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
eu-central-1).
- il-central-1: Para los servicios de AWS
il-central-1creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- mx-central-1: Para los servicios de AWS
mx-central-1creados el 19 de mayo de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- sa-east-1: Para los servicios de AWS
sa-east-1creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- us-west-2: Para los servicios de AWS
us-west-2creados el 24 de junio de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de
us-east-2).
- us-east-2: Para todas las demás regiones que no coincidan con ninguna de las reglas anteriores, incluidas las regiones de Azure y los servicios de Google Cloud con ClickPipes preexistentes antes del 15 de junio de 2026.
Direcciones IP NAT estáticas de AWS
|Región de AWS
|Direcciones IP
|eu-central-1 - Fráncfort
18.195.233.217,
3.127.86.90,
35.157.23.2,
18.197.167.47,
3.122.25.29,
52.28.148.40
|eu-west-1 - Irlanda (a partir del 20 ene 2026)
54.228.1.92 ,
54.72.101.254,
54.228.16.208,
54.76.200.104,
52.211.2.177,
54.77.10.134
|us-east-1 - Virginia del Norte
54.82.38.199,
3.90.133.29,
52.5.177.8,
3.227.227.145,
3.216.6.184,
54.84.202.92,
3.131.130.196,
3.23.172.68,
3.20.208.150
|us-east-2 - Ohio
3.131.130.196,
3.23.172.68,
3.20.208.150,
3.132.20.192,
18.119.76.110,
3.134.185.180
|ap-south-1 - Mumbai (a partir del 25 jun 2025)
13.203.140.189,
13.232.213.12,
13.235.145.208,
35.154.167.40,
65.0.39.245,
65.1.225.89
|ap-northeast-2 - Seúl (desde el 14 de nov. de 2025)
3.38.68.69,
52.78.68.128,
13.209.152.13,
3.38.24.84,
3.37.159.31,
3.34.25.104
|ap-southeast-1 - Singapur (desde el 18 de marzo de 2026)
13.215.65.134,
18.139.118.108,
47.130.197.47,
54.251.134.219,
54.254.98.29,
54.255.153.106
|ap-southeast-2 - Sídney (a partir del 25 jun 2025)
3.106.48.103,
52.62.168.142,
13.55.113.162,
3.24.61.148,
54.206.77.184,
54.79.253.17
|af-south-1 - Ciudad del Cabo (a partir del 15 de abril de 2026)
13.245.187.24,
15.240.60.178,
15.240.81.191,
13.245.25.101,
13.245.91.225,
15.240.54.195
|ap-east-1 - Hong Kong (a partir del 15 abr 2026)
18.166.168.168,
43.199.224.85,
95.40.0.242,
16.162.107.229,
43.199.125.240,
54.46.86.27
|ap-northeast-1 - Tokio (desde el 15 de abril de 2026)
54.168.88.92,
35.76.97.79,
54.64.100.89,
54.178.40.17,
52.195.101.208,
13.193.109.245
|ap-southeast-1 - Singapur (a partir del 18 de marzo de 2026)
47.130.197.47,
54.251.134.219,
18.139.118.108,
54.255.153.106,
54.254.98.29,
13.215.65.134
|ap-southeast-3 - Yakarta (desde el 6 de marzo de 2026)
16.78.195.195,
43.218.184.235,
16.79.88.54,
16.78.153.162,
16.79.6.125,
108.137.52.155
|ca-central-1 - Canadá (a partir del 15 abr 2026)
52.60.123.235,
3.97.222.98,
3.99.62.248,
15.223.61.186,
3.96.255.101,
3.97.29.96
|eu-north-1 - Estocolmo (a partir del 15 de abril de 2026)
13.63.1.65,
16.171.127.30,
56.228.76.44,
13.63.101.248,
16.170.124.188,
13.60.109.201
|eu-west-2 - Londres (a partir del 15 abr 2026)
13.134.82.158,
16.60.209.167,
18.134.221.203,
16.60.139.176,
13.43.66.75,
3.11.78.183
|il-central-1 - Tel Aviv (a partir del 15 abr 2026)
16.164.25.13,
51.84.162.29,
51.85.90.183,
51.84.36.146,
51.84.72.29,
51.85.28.184
|mx-central-1 - México (a partir del 19 may 2026)
78.12.67.220,
78.12.117.175,
78.13.186.238,
78.13.219.184,
78.13.224.212,
78.13.248.162
|sa-east-1 - São Paulo (a partir del 15 abr 2026)
18.230.164.131,
56.126.1.234,
18.230.39.24,
15.229.102.116,
18.230.174.204,
18.229.237.116
|us-west-2 - Oregón (a partir del 24 jun 2025)
52.42.100.5,
44.242.47.162,
52.40.44.52,
44.227.206.163,
44.246.241.23,
35.83.230.19
Direcciones IP NAT estáticas de Google Cloud
|Región de Google Cloud
|Direcciones IP
|asia-northeast1 - Tokio (a partir del 27 de mayo de 2026)
104.198.114.210,
35.221.66.81,
35.243.126.127,
136.110.107.86,
34.85.18.112
|asia-southeast1 - Singapur (a partir del 27 de mayo de 2026)
34.21.197.28,
35.197.141.23,
35.197.157.90,
136.110.17.200,
35.185.179.231
|australia-southeast1 - Sídney (a partir del 7 de julio de 2026)
34.40.200.47,
34.151.85.215,
34.151.163.22,
34.87.195.243,
34.40.243.42
|europe-west2 - Londres (a partir del 27 de mayo de 2026)
35.242.131.178,
34.39.77.101,
34.39.47.179,
34.89.53.234,
8.228.63.151
|europe-west3 - Fráncfort (a partir del 8 de julio de 2026)
35.234.83.97,
34.185.190.148,
35.246.247.157,
34.159.127.6,
34.141.3.60
|europe-west4 - Países Bajos (a partir del 27 de mayo de 2026)
34.34.86.3,
34.6.175.56,
34.178.6.187,
34.91.204.220,
34.12.85.206
|europe-west6 - Zúrich (a partir del 8 de julio de 2026)
34.65.96.1,
34.65.131.251,
34.65.140.197,
34.65.186.186,
34.158.21.76
|northamerica-northeast1 - Montreal (a partir del 10 de julio de 2026)
34.19.131.90,
34.19.160.202,
34.19.162.249,
34.19.222.77,
34.47.6.28
|us-central1 - Iowa (a partir del 7 de julio de 2026)
34.28.24.54,
34.42.56.195,
34.63.141.9,
35.238.146.37,
34.10.251.49
|us-east1 - Carolina del Sur (a partir del 27 de mayo de 2026)
34.24.134.232,
34.24.214.165,
34.24.20.1,
35.243.193.248,
34.23.98.76
|us-west1 - Oregón (a partir del 1 de julio de 2026)
136.118.254.175,
8.229.115.2,
34.83.0.219,
35.247.34.28,
35.199.165.121
ClickHouse Cloud proporciona valores predeterminados adecuados para la mayoría de los casos de uso. Sin embargo, si necesita ajustar algunos ajustes de ClickHouse para las tablas de destino de ClickPipes, un rol dedicado para ClickPipes es la solución más flexible. Pasos:
Ajustar los ajustes de ClickHouse
- cree un rol personalizado
CREATE ROLE my_clickpipes_role SETTINGS .... Consulte la sintaxis de CREATE ROLE para obtener más información.
- añada el rol personalizado al usuario de ClickPipes en el paso
Details and Settingsdurante la creación de ClickPipes.
ClickPipes proporciona valores predeterminados adecuados para la mayoría de los casos de uso. Si su caso de uso requiere un ajuste más preciso, puede modificar la siguiente configuración:
Ajustar la configuración avanzada de ClickPipes
ClickPipes de almacenamiento de objetos
|Configuración
|Valor predeterminado
|Descripción
Max insert bytes
|10 GB
|Número de bytes que se procesan en un único lote de inserción.
Max file count
|100
|Número máximo de archivos que se procesan en un único lote de inserción.
Max threads
|auto(3)
|Número máximo de hilos concurrentes para el procesamiento de archivos.
Max insert threads
|1
|Número máximo de hilos de inserción concurrentes para el procesamiento de archivos.
Min insert block size bytes
|1 GB
|Tamaño mínimo en bytes del bloque que puede insertarse en una tabla.
Max download threads
|4
|Número máximo de hilos de descarga concurrentes.
Object storage polling interval
|30 s
|Configura el período máximo de espera antes de insertar datos en el clúster de ClickHouse.
Parallel distributed insert select
|2
|Configuración de inserción distribuida paralela para SELECT.
Parallel view processing
|false
|Si se habilita el envío a vistas adjuntas de forma concurrente en lugar de secuencial.
Use cluster function
|true
|Si los archivos se procesan en paralelo en varios nodos.
ClickPipes de streaming
|Configuración
|Valor predeterminado
|Descripción
Streaming max insert wait time
|5 s
|Configura el tiempo máximo de espera antes de insertar datos en el clúster de ClickHouse.
ClickPipes almacenará los errores en dos tablas distintas, según el tipo de error que se produzca durante el proceso de ingestión.
Registro de errores
Esto no se aplica actualmente a las pipes de CDC (Postgres, MySQL y MongoDB), para las cuales los registros operativos y de errores están disponibles directamente en la consola de ClickHouse Cloud.
ClickPipes creará una tabla junto a tu tabla de destino con el sufijo
Registro de errores
<destination_table_name>_clickpipes_error. Esta tabla contendrá cualquier error provocado por datos malformados o por un esquema incompatible, e incluirá el mensaje no válido completo. Esta tabla tiene un TTL de 7 días.
Los errores relacionados con el funcionamiento de ClickPipe se almacenarán en la tabla
Errores del sistema
system.clickpipes_log. En ella se guardarán todos los demás errores relacionados con el funcionamiento de su ClickPipe (red, conectividad, etc.). Esta tabla tiene un TTL de 7 días.
Si ClickPipes no puede conectarse a una fuente de datos después de 15 min o a un destino después de 1 h, la instancia de ClickPipes se detendrá y almacenará un mensaje correspondiente en la tabla de errores del sistema (siempre que la instancia de ClickHouse esté disponible).
Además del monitoreo en la consola, ClickPipes expone métricas en un endpoint compatible con Prometheus para su scraping. Estas métricas se publican junto con otras métricas del servicio de ClickHouse Cloud y le permiten integrar el monitoreo de ClickPipes con su stack de observabilidad actual (por ejemplo, Grafana, Datadog). Consulte Monitoreo de ClickPipes para ver la lista completa de métricas disponibles.
Monitoreo
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es ClickPipes? ClickPipes es una funcionalidad de ClickHouse Cloud que facilita la conexión de sus servicios de ClickHouse con fuentes de datos externas, en concreto Kafka. Con ClickPipes for Kafka, puede cargar datos de forma continua en ClickHouse y ponerlos a disposición para análisis en tiempo real.
- ¿ClickPipes admite la transformación de datos? Sí, ClickPipes admite transformaciones básicas de datos al exponer la creación del DDL. Después, puede aplicar transformaciones más avanzadas a los datos a medida que se cargan en su tabla de destino en un servicio de ClickHouse Cloud, aprovechando la funcionalidad de vistas materializadas de ClickHouse.
- ¿Usar ClickPipes implica un costo adicional? ClickPipes se factura en dos dimensiones: Ingested Data y Compute. Los detalles completos de los precios están disponibles en esta página. Ejecutar ClickPipes también puede generar un costo indirecto de cómputo y almacenamiento en el servicio de ClickHouse Cloud de destino, como ocurre con cualquier carga de trabajo de ingesta.
- ¿Hay alguna forma de gestionar errores o fallos al usar ClickPipes for Kafka? Sí, ClickPipes for Kafka realizará reintentos automáticos en caso de fallos al consumir datos de Kafka debidos a cualquier problema operativo, incluidos problemas de red, de conectividad, etc. En caso de datos malformados o de un esquema no válido, ClickPipes almacenará el registro en la tabla record_error y continuará procesándolo.