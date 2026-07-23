ClickPipes es una plataforma de integración gestionada que hace que la ingestión de datos desde una amplia variedad de fuentes sea tan sencilla como hacer clic en unos pocos botones. Diseñada para las cargas de trabajo más exigentes, la arquitectura robusta y escalable de ClickPipes garantiza un rendimiento y una fiabilidad constantes. ClickPipes puede utilizarse para necesidades de streaming a largo plazo o para una carga puntual de datos.

Terraform. ClickPipes puede implementarse y gestionarse manualmente mediante la UI de ClickPipes, así como de forma programática mediante OpenAPI

​ Fuentes de datos compatibles

Nombre Tipo Estado Descripción Apache Kafka Streaming Estable Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Apache Kafka en ClickHouse Cloud. Confluent Cloud Streaming Estable Aproveche todo el potencial de Confluent y ClickHouse Cloud con nuestra integración directa. Redpanda Streaming Estable Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming de Redpanda en ClickHouse Cloud. AWS MSK Streaming Estable Configure ClickPipes e inicie la ingesta de datos en streaming desde AWS MSK hacia ClickHouse Cloud. Azure Event Hubs Streaming Estable Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Azure Event Hubs hacia ClickHouse Cloud. Consulte las FAQ de Azure Event Hubs para obtener orientación. WarpStream Streaming Estable Configure ClickPipes e inicie la ingesta de datos en streaming desde WarpStream hacia ClickHouse Cloud. Amazon Kinesis Streaming Estable Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Amazon Kinesis hacia ClickHouse Cloud. GCP Pub/Sub Streaming Vista previa privada Configure ClickPipes y comience a ingestar datos en streaming desde Google Cloud Pub/Sub hacia ClickHouse Cloud. Amazon S3 Almacenamiento de objetos Estable Configure ClickPipes para ingerir grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos. Google Cloud Storage Almacenamiento de objetos Estable Configure ClickPipes para ingerir grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos. DigitalOcean Spaces Almacenamiento de objetos Estable Configure ClickPipes para ingerir grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos. Azure Blob Storage Almacenamiento de objetos Estable Configure ClickPipes para ingerir grandes volúmenes de datos desde el almacenamiento de objetos. Postgres DBMS Estable Configure ClickPipes y comience a ingestar datos de Postgres en ClickHouse Cloud. MySQL DBMS Beta pública Configure ClickPipes y comience a ingestar datos de MySQL en ClickHouse Cloud. MongoDB DBMS Vista previa privada Configure ClickPipes y comience a ingestar datos de MongoDB en ClickHouse Cloud.

Se irán añadiendo más conectores a ClickPipes. Puede obtener más información poniéndose en contacto con nosotros

​ Lista de IP estáticas

Las siguientes tablas enumeran las direcciones IP NAT estáticas que ClickPipes usa para conectarse a sus servicios externos. Añada a su lista de IP permitidas las IP de la región de ClickPipes que da servicio a su servicio de ClickHouse Cloud. En el caso de las pipes de almacenamiento de objetos, también debe añadir las IP del clúster de ClickHouse a su lista de IP permitidas.

Los servicios de las regiones de Google Cloud que se enumeran en la tabla de Google Cloud a continuación usan esas IP de Google Cloud solo si el servicio no contenía ClickPipes preexistentes antes del 15 de junio de 2026. Los servicios de esas regiones con ClickPipes preexistentes antes del 15 de junio de 2026 siguen usando las IP predeterminadas de región que se indican a continuación.

Para otros servicios, el tráfico de ClickPipes se originará desde una región predeterminada en función de la ubicación de su servicio:

eu-central-1 : Para todas las regiones de la UE no enumeradas explícitamente, además de las regiones de Azure en la UE y los servicios de Google Cloud en la UE con ClickPipes preexistentes antes del 15 de junio de 2026.

: Para todas las regiones de la UE no enumeradas explícitamente, además de las regiones de Azure en la UE y los servicios de Google Cloud en la UE con ClickPipes preexistentes antes del 15 de junio de 2026. eu-west-1 : Para todos los servicios de AWS eu-west-1 creados el 20 de enero de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de eu-central-1 ).

: Para todos los servicios de AWS creados el 20 de enero de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). us-east-1 : Para todos los servicios de AWS us-east-1 .

: Para todos los servicios de AWS . ap-south-1 : Para los servicios de AWS ap-south-1 creados el 25 de junio de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 25 de junio de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). ap-northeast-2 : Para los servicios de AWS ap-northeast-2 creados el 14 de noviembre de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 14 de noviembre de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). af-south-1 : Para los servicios de AWS af-south-1 creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). ap-east-1 : Para los servicios de AWS ap-east-1 creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). ap-northeast-1 : Para los servicios de AWS ap-northeast-1 creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). ap-southeast-1 : Para los servicios de AWS ap-southeast-1 creados el 18 de marzo de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 18 de marzo de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). ap-southeast-2 : Para los servicios de AWS ap-southeast-2 creados el 25 de junio de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 25 de junio de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). ap-southeast-3 : Para los servicios de AWS ap-southeast-3 creados el 6 de marzo de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 6 de marzo de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). ca-central-1 : Para los servicios de AWS ca-central-1 creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). eu-north-1 : Para los servicios de AWS eu-north-1 creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de eu-central-1 ).

: Para los servicios de AWS creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). eu-west-2 : Para los servicios de AWS eu-west-2 creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de eu-central-1 ).

: Para los servicios de AWS creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). il-central-1 : Para los servicios de AWS il-central-1 creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). mx-central-1 : Para los servicios de AWS mx-central-1 creados el 19 de mayo de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 19 de mayo de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). sa-east-1 : Para los servicios de AWS sa-east-1 creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 15 de abril de 2026 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). us-west-2 : Para los servicios de AWS us-west-2 creados el 24 de junio de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de us-east-2 ).

: Para los servicios de AWS creados el 24 de junio de 2025 o después (los servicios creados antes de esta fecha usan IP de ). us-east-2: Para todas las demás regiones que no coincidan con ninguna de las reglas anteriores, incluidas las regiones de Azure y los servicios de Google Cloud con ClickPipes preexistentes antes del 15 de junio de 2026.

​ Direcciones IP NAT estáticas de AWS

Región de AWS Direcciones IP eu-central-1 - Fráncfort 18.195.233.217 , 3.127.86.90 , 35.157.23.2 , 18.197.167.47 , 3.122.25.29 , 52.28.148.40 eu-west-1 - Irlanda (a partir del 20 ene 2026) 54.228.1.92 , 54.72.101.254 , 54.228.16.208 , 54.76.200.104 , 52.211.2.177 , 54.77.10.134 us-east-1 - Virginia del Norte 54.82.38.199 , 3.90.133.29 , 52.5.177.8 , 3.227.227.145 , 3.216.6.184 , 54.84.202.92 , 3.131.130.196 , 3.23.172.68 , 3.20.208.150 us-east-2 - Ohio 3.131.130.196 , 3.23.172.68 , 3.20.208.150 , 3.132.20.192 , 18.119.76.110 , 3.134.185.180 ap-south-1 - Mumbai (a partir del 25 jun 2025) 13.203.140.189 , 13.232.213.12 , 13.235.145.208 , 35.154.167.40 , 65.0.39.245 , 65.1.225.89 ap-northeast-2 - Seúl (desde el 14 de nov. de 2025) 3.38.68.69 , 52.78.68.128 , 13.209.152.13 , 3.38.24.84 , 3.37.159.31 , 3.34.25.104 ap-southeast-1 - Singapur (desde el 18 de marzo de 2026) 13.215.65.134 , 18.139.118.108 , 47.130.197.47 , 54.251.134.219 , 54.254.98.29 , 54.255.153.106 ap-southeast-2 - Sídney (a partir del 25 jun 2025) 3.106.48.103 , 52.62.168.142 , 13.55.113.162 , 3.24.61.148 , 54.206.77.184 , 54.79.253.17 af-south-1 - Ciudad del Cabo (a partir del 15 de abril de 2026) 13.245.187.24 , 15.240.60.178 , 15.240.81.191 , 13.245.25.101 , 13.245.91.225 , 15.240.54.195 ap-east-1 - Hong Kong (a partir del 15 abr 2026) 18.166.168.168 , 43.199.224.85 , 95.40.0.242 , 16.162.107.229 , 43.199.125.240 , 54.46.86.27 ap-northeast-1 - Tokio (desde el 15 de abril de 2026) 54.168.88.92 , 35.76.97.79 , 54.64.100.89 , 54.178.40.17 , 52.195.101.208 , 13.193.109.245 ap-southeast-1 - Singapur (a partir del 18 de marzo de 2026) 47.130.197.47 , 54.251.134.219 , 18.139.118.108 , 54.255.153.106 , 54.254.98.29 , 13.215.65.134 ap-southeast-3 - Yakarta (desde el 6 de marzo de 2026) 16.78.195.195 , 43.218.184.235 , 16.79.88.54 , 16.78.153.162 , 16.79.6.125 , 108.137.52.155 ca-central-1 - Canadá (a partir del 15 abr 2026) 52.60.123.235 , 3.97.222.98 , 3.99.62.248 , 15.223.61.186 , 3.96.255.101 , 3.97.29.96 eu-north-1 - Estocolmo (a partir del 15 de abril de 2026) 13.63.1.65 , 16.171.127.30 , 56.228.76.44 , 13.63.101.248 , 16.170.124.188 , 13.60.109.201 eu-west-2 - Londres (a partir del 15 abr 2026) 13.134.82.158 , 16.60.209.167 , 18.134.221.203 , 16.60.139.176 , 13.43.66.75 , 3.11.78.183 il-central-1 - Tel Aviv (a partir del 15 abr 2026) 16.164.25.13 , 51.84.162.29 , 51.85.90.183 , 51.84.36.146 , 51.84.72.29 , 51.85.28.184 mx-central-1 - México (a partir del 19 may 2026) 78.12.67.220 , 78.12.117.175 , 78.13.186.238 , 78.13.219.184 , 78.13.224.212 , 78.13.248.162 sa-east-1 - São Paulo (a partir del 15 abr 2026) 18.230.164.131 , 56.126.1.234 , 18.230.39.24 , 15.229.102.116 , 18.230.174.204 , 18.229.237.116 us-west-2 - Oregón (a partir del 24 jun 2025) 52.42.100.5 , 44.242.47.162 , 52.40.44.52 , 44.227.206.163 , 44.246.241.23 , 35.83.230.19

​ Direcciones IP NAT estáticas de Google Cloud

Región de Google Cloud Direcciones IP asia-northeast1 - Tokio (a partir del 27 de mayo de 2026) 104.198.114.210 , 35.221.66.81 , 35.243.126.127 , 136.110.107.86 , 34.85.18.112 asia-southeast1 - Singapur (a partir del 27 de mayo de 2026) 34.21.197.28 , 35.197.141.23 , 35.197.157.90 , 136.110.17.200 , 35.185.179.231 australia-southeast1 - Sídney (a partir del 7 de julio de 2026) 34.40.200.47 , 34.151.85.215 , 34.151.163.22 , 34.87.195.243 , 34.40.243.42 europe-west2 - Londres (a partir del 27 de mayo de 2026) 35.242.131.178 , 34.39.77.101 , 34.39.47.179 , 34.89.53.234 , 8.228.63.151 europe-west3 - Fráncfort (a partir del 8 de julio de 2026) 35.234.83.97 , 34.185.190.148 , 35.246.247.157 , 34.159.127.6 , 34.141.3.60 europe-west4 - Países Bajos (a partir del 27 de mayo de 2026) 34.34.86.3 , 34.6.175.56 , 34.178.6.187 , 34.91.204.220 , 34.12.85.206 europe-west6 - Zúrich (a partir del 8 de julio de 2026) 34.65.96.1 , 34.65.131.251 , 34.65.140.197 , 34.65.186.186 , 34.158.21.76 northamerica-northeast1 - Montreal (a partir del 10 de julio de 2026) 34.19.131.90 , 34.19.160.202 , 34.19.162.249 , 34.19.222.77 , 34.47.6.28 us-central1 - Iowa (a partir del 7 de julio de 2026) 34.28.24.54 , 34.42.56.195 , 34.63.141.9 , 35.238.146.37 , 34.10.251.49 us-east1 - Carolina del Sur (a partir del 27 de mayo de 2026) 34.24.134.232 , 34.24.214.165 , 34.24.20.1 , 35.243.193.248 , 34.23.98.76 us-west1 - Oregón (a partir del 1 de julio de 2026) 136.118.254.175 , 8.229.115.2 , 34.83.0.219 , 35.247.34.28 , 35.199.165.121

​ Ajustar los ajustes de ClickHouse

ClickHouse Cloud proporciona valores predeterminados adecuados para la mayoría de los casos de uso. Sin embargo, si necesita ajustar algunos ajustes de ClickHouse para las tablas de destino de ClickPipes, un rol dedicado para ClickPipes es la solución más flexible. Pasos:

cree un rol personalizado CREATE ROLE my_clickpipes_role SETTINGS ... . Consulte la sintaxis de CREATE ROLE para obtener más información. añada el rol personalizado al usuario de ClickPipes en el paso Details and Settings durante la creación de ClickPipes.

​ Ajustar la configuración avanzada de ClickPipes

ClickPipes proporciona valores predeterminados adecuados para la mayoría de los casos de uso. Si su caso de uso requiere un ajuste más preciso, puede modificar la siguiente configuración:

​ ClickPipes de almacenamiento de objetos

​ ClickPipes de streaming

Configuración Valor predeterminado Descripción Streaming max insert wait time 5 s Configura el tiempo máximo de espera antes de insertar datos en el clúster de ClickHouse.

​ Registro de errores

ClickPipes almacenará los errores en dos tablas distintas, según el tipo de error que se produzca durante el proceso de ingestión.

Esto no se aplica actualmente a las pipes de CDC (Postgres, MySQL y MongoDB), para las cuales los registros operativos y de errores están disponibles directamente en la consola de ClickHouse Cloud.

​ Registro de errores

<destination_table_name>_clickpipes_error . Esta tabla contendrá cualquier error provocado por datos malformados o por un esquema incompatible, e incluirá el mensaje no válido completo. Esta tabla tiene un ClickPipes creará una tabla junto a tu tabla de destino con el sufijo. Esta tabla contendrá cualquier error provocado por datos malformados o por un esquema incompatible, e incluirá el mensaje no válido completo. Esta tabla tiene un TTL de 7 días.

​ Errores del sistema

system.clickpipes_log . En ella se guardarán todos los demás errores relacionados con el funcionamiento de su ClickPipe (red, conectividad, etc.). Esta tabla tiene un Los errores relacionados con el funcionamiento de ClickPipe se almacenarán en la tabla. En ella se guardarán todos los demás errores relacionados con el funcionamiento de su ClickPipe (red, conectividad, etc.). Esta tabla tiene un TTL de 7 días.

Si ClickPipes no puede conectarse a una fuente de datos después de 15 min o a un destino después de 1 h, la instancia de ClickPipes se detendrá y almacenará un mensaje correspondiente en la tabla de errores del sistema (siempre que la instancia de ClickHouse esté disponible).

Además del monitoreo en la consola, ClickPipes expone métricas en un endpoint compatible con Prometheus para su scraping. Estas métricas se publican junto con otras métricas del servicio de ClickHouse Cloud y le permiten integrar el monitoreo de ClickPipes con su stack de observabilidad actual (por ejemplo, Grafana Datadog ). Consulte Monitoreo de ClickPipes para ver la lista completa de métricas disponibles.

​ Preguntas frecuentes