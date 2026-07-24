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ClickHouse Cloud puede conectarse directamente a sus catálogos de datos para formatos de tabla abiertos, lo que le permite acceder a las tablas de su lago de datos sin duplicar los datos. A través de la integración, las tablas de su catálogo aparecerán como bases de datos consultables dentro de ClickHouse. La configuración está disponible tanto mediante el comando SQL (DataLakeCatalog) como a través de la UI de ClickHouse Cloud en la pestaña Data Sources. Con la UI:
  • Simplifica la configuración con un formulario que usa campos coherentes con los objetos de su catálogo de datos
  • Proporciona una única interfaz para las integraciones activas de catálogos de datos
  • Comprueba las conexiones y las credenciales al guardar
Tenemos previstos más catálogos, incluidos Horizon y el endpoint REST de tablas de S3.
Última modificación el 24 de julio de 2026