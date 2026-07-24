ClickHouse Cloud puede conectarse directamente a sus catálogos de datos para formatos de tabla abiertos, lo que le permite acceder a las tablas de su lago de datos sin duplicar los datos.
A través de la integración, las tablas de su catálogo aparecerán como bases de datos consultables dentro de ClickHouse.
La configuración está disponible tanto mediante el comando SQL (DataLakeCatalog) como a través de la UI de ClickHouse Cloud en la pestaña Data Sources.
Con la UI:
Tenemos previstos más catálogos, incluidos Horizon y el endpoint REST de tablas de S3.
- Simplifica la configuración con un formulario que usa campos coherentes con los objetos de su catálogo de datos
- Proporciona una única interfaz para las integraciones activas de catálogos de datos
- Comprueba las conexiones y las credenciales al guardar
Última modificación el 24 de julio de 2026