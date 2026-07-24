Integraciones de catálogos de datos para ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud puede conectarse directamente a sus catálogos de datos para formatos de tabla abiertos, lo que le permite acceder a las tablas de su lago de datos sin duplicar los datos. A través de la integración, las tablas de su catálogo aparecerán como bases de datos consultables dentro de ClickHouse. La configuración está disponible tanto mediante el comando SQL ( DataLakeCatalog ) como a través de la UI de ClickHouse Cloud en la pestaña Data Sources.

Con la UI:

Simplifica la configuración con un formulario que usa campos coherentes con los objetos de su catálogo de datos

Proporciona una única interfaz para las integraciones activas de catálogos de datos

Comprueba las conexiones y las credenciales al guardar

Nombre Formato de tabla abierta compatible Método de autenticación Soporte Versión AWS Glue Catalog Iceberg IAM/claves de acceso Cloud & Core 25.10+ Lakekeeper Iceberg Credenciales de cliente OAuth Core 25.10+ Microsoft OneLake Iceberg Azure Active Directory (AAD) Cloud & Core 25.12+ Nessie Iceberg Credenciales de cliente OAuth Core 25.10+ Polaris/Open Catalog Iceberg Credenciales de cliente OAuth Core 26.1+ REST catalog Iceberg Credenciales de cliente OAuth, token Bearer Cloud & Core 25.10+ Unity Catalog Iceberg y Delta (solo ubicaciones de almacenamiento externo) Credenciales de cliente OAuth Cloud (solo Iceberg) & Core 25.10+

Tenemos previstos más catálogos, incluidos Horizon y el endpoint REST de tablas de S3.