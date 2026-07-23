​ 19 de diciembre de 2025

AWS ap-south-1 ahora permite lanzar servicios conformes con PCI.

Vista previa privada de identidad de usuario unificada Los clientes interesados en gestionar usuarios de base de datos desde la consola pueden habilitar un nuevo método de autenticación para la consola SQL. Esto permite a los clientes probar el nuevo método de autenticación mientras seguimos trabajando para llevar la gestión de usuarios de base de datos a la consola.

Los clientes interesados en gestionar usuarios de base de datos desde la consola pueden habilitar un nuevo método de autenticación para la consola SQL. Esto permite a los clientes probar el nuevo método de autenticación mientras seguimos trabajando para llevar la gestión de usuarios de base de datos a la consola. Modo no ordenado ya disponible en S3 ClickPipes : Los clientes ahora pueden ingestar datos desde Amazon S3 a ClickHouse Cloud en cualquier orden para análisis basados en eventos. Ya no es necesario que los archivos estén en orden lexicográfico para su procesamiento. Encontrarás más detalles en este anuncio del blog.

: Los clientes ahora pueden ingestar datos desde Amazon S3 a ClickHouse Cloud en cualquier orden para análisis basados en eventos. Ya no es necesario que los archivos estén en orden lexicográfico para su procesamiento. Encontrarás más detalles en este anuncio del blog. El conector de Fivetran ha pasado recientemente a beta. Si usas Fivetran y quieres configurar ClickHouse como destino, consulta esta documentación.

​ 12 de diciembre de 2025

Configuración de autoservicio de SAML SSO Los clientes Enterprise ahora pueden completar la configuración de SAML en Console sin necesidad de abrir un ticket de soporte. Además, los clientes con SAML pueden establecer un rol predeterminado que se asignará a los nuevos usuarios añadidos a través de su proveedor de identidad y configurar un tiempo de espera de sesión personalizado. Para obtener más información, consulta nuestra documentación

Tamaño máximo de la réplica y límites de escalado en Azure Los clientes ahora pueden establecer un tamaño máximo de réplica de 356 GiB en todas las regiones de Azure, excepto en eastus2 , donde el tamaño máximo de réplica disponible es de 120 GiB.

​ 21 de noviembre de 2025

ClickHouse Cloud ya está disponible en AWS Israel (Tel Aviv) — il-central-1

Se mejoró la experiencia de onboarding del marketplace para configurar organizaciones de ClickHouse con cargo a suscripciones Pay-As-You-Go del marketplace o a ofertas privadas.

​ 14 de noviembre de 2025

Nos complace anunciar que ClickHouse Cloud ya está disponible en dos regiones públicas adicionales : GCP Japan (asia-northeast1) AWS Seoul (Asia Pacific, ap-northeast-2) — ahora también es compatible con ClickPipes Estas regiones antes estaban disponibles como regiones privadas y ahora están abiertas a todos los usuarios .

Terraform y la API ahora permiten añadir etiquetas a los servicios y filtrar servicios por etiquetas.

​ 7 de noviembre de 2025

La consola de ClickHouse Cloud ahora permite configurar tamaños de réplica en incrementos de 1 vCPU y 4 GiB desde la consola de ClickHouse Cloud. Estas opciones están disponibles tanto al configurar un nuevo servicio como al establecer los tamaños mínimo y máximo de réplica en la página de configuración.

Los perfiles de hardware personalizados (disponibles en el nivel Enterprise) ahora admiten estado inactivo.

ClickHouse Cloud ahora ofrece una experiencia de compra simplificada a través de AWS Marketplace, con opciones independientes para pago por uso y contratos de gasto comprometido.

Las alertas ya están disponibles para los usuarios de ClickStack en ClickHouse Cloud. Ahora puede crear y gestionar alertas directamente en la UI de HyperDX, en logs, métricas y trazas, sin configuración adicional, sin infraestructura ni servicios adicionales y sin necesidad de configurar nada. Las alertas se integran con Slack, PagerDuty y más. Para más información, consulte la documentación sobre alertas.

​ 17 de octubre de 2025

Monitorización del servicio - dashboard de utilización de recursos Las métricas de utilización de CPU y memoria pasarán de mostrarse como promedio a mostrar la utilización máxima durante un periodo determinado, para poner mejor de relieve los casos de subaprovisionamiento. Además, la métrica de utilización de CPU mostrará una métrica de utilización de CPU a nivel de Kubernetes más parecida a la utilizada por el autoescalador de ClickHouse Cloud.

Las métricas de utilización de CPU y memoria pasarán de mostrarse como promedio a mostrar la utilización máxima durante un periodo determinado, para poner mejor de relieve los casos de subaprovisionamiento. Además, la métrica de utilización de CPU mostrará una métrica de utilización de CPU a nivel de Kubernetes más parecida a la utilizada por el autoescalador de ClickHouse Cloud. Buckets externos ClickHouse Cloud ahora le permite exportar copias de seguridad directamente a la cuenta de su propio proveedor de servicios en la nube. Conecte su storage bucket externo —AWS S3, Google Cloud Storage o Azure Blob Storage— y tome el control de la gestión de sus copias de seguridad.

​ 29 de agosto de 2025

ClickHouse Cloud Azure Private Link ha pasado de usar filtros de Resource GUID a filtros de Resource ID para identificar recursos. Aún puede usar el Resource GUID heredado, que es retrocompatible, pero recomendamos cambiar a los filtros de Resource ID. Para obtener más información sobre la migration, consulte la documentación de Azure Private Link.

​ 22 de agosto de 2025

ClickHouse Connector for AWS Glue Ahora puede usar el ClickHouse Connector for AWS Glue oficial, disponible en AWS Marketplace. Utiliza el motor sin servidor basado en Apache Spark de AWS Glue para la extracción, transformación y carga de datos entre ClickHouse y otras fuentes de datos. Para empezar, siga la publicación en el blog del anuncio para aprender a crear tablas y a escribir y leer datos entre ClickHouse y Spark.

Ahora puede usar el ClickHouse Connector for AWS Glue oficial, disponible en AWS Marketplace. Utiliza el motor sin servidor basado en Apache Spark de AWS Glue para la extracción, transformación y carga de datos entre ClickHouse y otras fuentes de datos. Para empezar, siga la publicación en el blog del anuncio para aprender a crear tablas y a escribir y leer datos entre ClickHouse y Spark. Cambio en el número mínimo de réplicas de un servicio Los servicios que se hayan ampliado ahora pueden volver a reducirse para usar una sola réplica (anteriormente, el mínimo era de 2 réplicas). Nota: los servicios con una sola réplica tienen menor disponibilidad y no se recomiendan para uso en producción.

Los servicios que se hayan ampliado ahora pueden volver a reducirse para usar una sola réplica (anteriormente, el mínimo era de 2 réplicas). Nota: los servicios con una sola réplica tienen menor disponibilidad y no se recomiendan para uso en producción. ClickHouse Cloud comenzará a enviar notificaciones relacionadas con el escalado de servicios y las actualizaciones de versión de los servicios, de forma predeterminada para los roles de administrador. Puede ajustar sus preferencias de notificación en la configuración de notificaciones.

​ 13 de agosto de 2025

ClickPipes for MongoDB CDC ya está en vista previa privada Ahora puede usar ClickPipes para replicar datos de MongoDB en ClickHouse Cloud en solo unos clics, lo que permite análisis en tiempo real sin necesidad de herramientas ETL externas. El conector admite la replicación continua, así como migraciones puntuales, y es compatible con implementaciones de MongoDB Atlas y de MongoDB autogestionadas. Lea la entrada del blog para obtener una visión general del conector MongoDB CDC y regístrese aquí para obtener acceso anticipado.

​ 8 de agosto de 2025

Notificaciones : Ahora recibirás una notificación en la UI cuando tu servicio comience a actualizarse a una nueva versión de ClickHouse. También puedes añadir notificaciones adicionales por correo electrónico y Slack a través del centro de notificaciones.

: Ahora recibirás una notificación en la UI cuando tu servicio comience a actualizarse a una nueva versión de ClickHouse. También puedes añadir notificaciones adicionales por correo electrónico y Slack a través del centro de notificaciones. ClickPipes : Se añadió compatibilidad con Azure Blob Storage (ABS) ClickPipes al proveedor de Terraform de ClickHouse. Consulta la documentación del provider para ver un ejemplo de cómo crear mediante programación un ABS ClickPipe. [Corrección de errores] Object Storage ClickPipes que escriben en una tabla de destino con el motor Null ahora muestran las métricas “Registros totales” y “Datos ingeridos” en la UI. [Corrección de errores] El selector “Período de tiempo” de las métricas en la UI se establecía de forma predeterminada en “24 horas”, independientemente del período de tiempo seleccionado. Esto ya se ha corregido y la UI ahora actualiza correctamente los gráficos para el período de tiempo seleccionado.

: Se añadió compatibilidad con Azure Blob Storage (ABS) ClickPipes al proveedor de Terraform de ClickHouse. Consulta la documentación del provider para ver un ejemplo de cómo crear mediante programación un ABS ClickPipe. Private Link entre regiones (AWS) ya está disponible de forma general. Consulta la documentación para ver la lista de regiones compatibles.

​ 31 de julio de 2025

El escalado vertical para ClickPipes ya está disponible

El escalado vertical ya está disponible para ClickPipes de streaming . Esta funcionalidad le permite controlar el tamaño de cada réplica, además del número de réplicas (escalado horizontal). La página de detalles de cada ClickPipe ahora también incluye el uso de CPU y memoria por réplica, lo que le ayuda a comprender mejor sus cargas de trabajo y a planificar cambios de tamaño con confianza.

​ 24 de julio de 2025

ClickPipes para MySQL CDC ahora en beta pública

El conector MySQL CDC de ClickPipes ya está disponible en beta pública. Con solo unos clics, puede empezar a replicar sus datos de MySQL (o MariaDB) directamente en ClickHouse Cloud en tiempo real, sin dependencias externas. Lea la entrada del blog para obtener una descripción general del conector y siga la guía de inicio rápido para empezar a usarlo.

​ 11 de julio de 2025

Los nuevos servicios ahora almacenan los metadatos de bases de datos y tablas en un SharedCatalog central, un nuevo modelo de coordinación y ciclo de vida de objetos que permite: DDL a escala de Cloud , incluso con alta concurrencia Eliminación resiliente y nuevas operaciones DDL Arranque y reactivación rápidos , ya que los nodos sin estado ahora se inician sin dependencias de disco Capacidad de cómputo sin estado en formatos nativos y abiertos , incluidos Iceberg y Delta Lake Lea más sobre SharedCatalog en nuestro blog

Ahora admitimos la posibilidad de lanzar servicios compatibles con HIPAA en GCP europe-west4

​ 27 de junio de 2025

Ahora ofrecemos compatibilidad oficial con un proveedor de Terraform para gestionar privilegios de bases de datos, que también es compatible con implementaciones autogestionadas. Consulta el blog y nuestra documentación para obtener más información.

Los servicios de nivel Enterprise ahora pueden inscribirse en el canal de versiones lento para aplazar las actualizaciones hasta dos semanas después del lanzamiento habitual y disponer de más tiempo para realizar pruebas.

​ 13 de junio de 2025

Nos complace anunciar que ClickHouse Cloud Dashboards ya está disponible de forma general. Los dashboards le permiten visualizar consultas en dashboards, interactuar con los datos mediante filtros y parámetros de consulta, y gestionar el uso compartido.

Filtros de IP para API key: estamos incorporando una capa adicional de protección para sus interacciones con ClickHouse Cloud. Al generar una API key, puede configurar una lista de direcciones IP permitidas para limitar dónde puede usarse la API key. Consulte la documentación para obtener más información.

​ 30 de mayo de 2025

ClickPipes para Postgres CDC en ClickHouse Cloud. Con solo unos clics, ahora puede replicar sus bases de datos de Postgres y acceder a analítica en tiempo real ultrarrápida. El conector ofrece una sincronización de datos más rápida, latencia de apenas unos segundos, cambios de esquema automáticos, conectividad totalmente segura y mucho más. Consulte el Nos complace anunciar la disponibilidad general deen ClickHouse Cloud. Con solo unos clics, ahora puede replicar sus bases de datos de Postgres y acceder a analítica en tiempo real ultrarrápida. El conector ofrece una sincronización de datos más rápida, latencia de apenas unos segundos, cambios de esquema automáticos, conectividad totalmente segura y mucho más. Consulte el blog para obtener más información. Para empezar, consulte las instrucciones aquí

Se introdujeron nuevas mejoras en los dashboards de la consola SQL: Compartir: Puede compartir su dashboard con los miembros de su equipo. Se admiten cuatro niveles de acceso, que pueden ajustarse tanto globalmente como por usuario: Acceso de escritura: Añadir/editar visualizaciones, ajustar la configuración de actualización e interactuar con dashboards mediante filtros. Owner: Compartir un dashboard, eliminar un dashboard y todos los demás permisos de un usuario con “acceso de escritura”. Acceso de solo lectura: Ver e interactuar con el dashboard mediante filtros Sin acceso: No puede ver un dashboard En el caso de los dashboards existentes, los administradores de la organización pueden asignárselos a sí mismos como propietarios. Ahora puede añadir una tabla o un gráfico desde la consola SQL a un dashboard desde la vista de consulta.



Estamos reclutando participantes para la versión preliminar de Distributed cache para AWS y GCP. Lea más en el blog.

​ 16 de mayo de 2025

Presentamos el Dashboard de utilización de recursos, que ofrece una vista de los recursos que utiliza un servicio en ClickHouse Cloud. Las siguientes métricas se obtienen de las tablas del sistema y se muestran en este dashboard: Memoria y CPU: Gráficas de CGroupMemoryTotal (memoria asignada), CGroupMaxCPU (CPU asignada), MemoryResident (memoria utilizada) y ProfileEvent_OSCPUVirtualTimeMicroseconds (CPU utilizada) Transferencia de datos: Gráficas que muestran el tráfico de entrada y salida de datos de ClickHouse Cloud. Más información aquí.

Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo mix-in de Prometheus/Grafana para ClickHouse Cloud, diseñado para simplificar la monitorización de sus servicios de ClickHouse Cloud. Este mix-in utiliza nuestro endpoint de API compatible con Prometheus para integrar sin problemas las métricas de ClickHouse en su configuración actual de Prometheus y Grafana. Incluye un dashboard preconfigurado que le ofrece visibilidad en tiempo real del estado y el rendimiento de sus servicios. Consulte el blog de lanzamiento para obtener más información.

​ 18 de abril de 2025

Se introdujo un nuevo rol a nivel de organización, Member , y dos nuevos roles a nivel de servicio: Service Admin y Service Read Only . Member es un rol a nivel de organización que se asigna de forma predeterminada a los usuarios de SAML SSO y solo permite iniciar sesión y actualizar el perfil. Los roles Service Admin y Service Read Only para uno o más servicios pueden asignarse a usuarios con los roles Member , Developer o Billing Admin . Para más información, consulte “Control de acceso en ClickHouse Cloud”

, y dos nuevos roles a nivel de servicio: y . es un rol a nivel de organización que se asigna de forma predeterminada a los usuarios de SAML SSO y solo permite iniciar sesión y actualizar el perfil. Los roles y para uno o más servicios pueden asignarse a usuarios con los roles , o . Para más información, consulte “Control de acceso en ClickHouse Cloud” ClickHouse Cloud ahora ofrece servicios HIPAA y PCI en las siguientes regiones para clientes de Enterprise : AWS eu-central-1, AWS eu-west-2, AWS us-east-2.

y en las siguientes regiones para clientes de : AWS eu-central-1, AWS eu-west-2, AWS us-east-2. Se introdujeron notificaciones para usuarios de ClickPipes . Esta funcionalidad envía alertas automáticas sobre fallos de ClickPipes por correo electrónico, en la UI de ClickHouse Cloud y en Slack. Las notificaciones por correo electrónico y en la UI están habilitadas de forma predeterminada y pueden configurarse por pipe. En el caso de Postgres CDC ClickPipes , las alertas también cubren el umbral del replication slot (configurable en la pestaña Settings ), tipos de error específicos y pasos de autoservicio para resolver fallos.

. Esta funcionalidad envía alertas automáticas sobre fallos de ClickPipes por correo electrónico, en la UI de ClickHouse Cloud y en Slack. Las notificaciones por correo electrónico y en la UI están habilitadas de forma predeterminada y pueden configurarse por pipe. En el caso de , las alertas también cubren el umbral del replication slot (configurable en la pestaña ), tipos de error específicos y pasos de autoservicio para resolver fallos. La vista previa privada de MySQL CDC ya está abierta. Esto permite a los clientes replicar bases de datos MySQL en ClickHouse Cloud con solo unos clics, lo que permite realizar análisis rápidos y elimina la necesidad de herramientas ETL externas. El conector admite tanto la replicación continua como las migraciones puntuales, tanto si MySQL está en la nube (RDS, Aurora, Cloud SQL, Azure, etc.) como en entornos on-premise. Puede registrarse en la vista previa privada siguiendo este enlace.

ya está abierta. Esto permite a los clientes replicar bases de datos MySQL en ClickHouse Cloud con solo unos clics, lo que permite realizar análisis rápidos y elimina la necesidad de herramientas ETL externas. El conector admite tanto la replicación continua como las migraciones puntuales, tanto si MySQL está en la nube (RDS, Aurora, Cloud SQL, Azure, etc.) como en entornos on-premise. Puede registrarse en la vista previa privada siguiendo este enlace. Se introdujo AWS PrivateLink para ClickPipes. Puede usar AWS PrivateLink para establecer conectividad segura entre VPC, servicios de AWS, sus sistemas on-premises y ClickHouse Cloud. Esto puede hacerse sin exponer el tráfico a la internet pública mientras se mueven datos desde fuentes como Postgres, MySQL y MSK en AWS. También admite acceso entre regiones mediante endpoints de servicio de VPC. La configuración de conectividad de PrivateLink ahora es totalmente autogestionada a través de ClickPipes.

​ 4 de abril de 2025

Notificaciones de Slack para ClickHouse Cloud: ClickHouse Cloud ahora ofrece notificaciones de Slack para eventos de facturación, escalado y ClickPipes, además de notificaciones en la consola y por correo electrónico. Estas notificaciones se envían a través de la aplicación de Slack de ClickHouse Cloud. Los administradores de la organización pueden configurar estas notificaciones desde el centro de notificaciones, especificando los canales de Slack a los que deben enviarse.

Los usuarios con servicios Production y Development ahora verán en sus facturas el costo por uso de ClickPipes y de transferencia de datos.

​ 21 de marzo de 2025

La conectividad de Private Link entre regiones en AWS ya está en Beta. Consulte la documentación de ClickHouse Cloud sobre Private Link para obtener más información sobre cómo configurarlo y la lista de regiones compatibles.

El tamaño máximo de réplica disponible para los servicios en AWS ahora es de 236 GiB de RAM. Esto permite un uso eficiente y, al mismo tiempo, garantiza que haya recursos asignados a los procesos en segundo plano.

​ 7 de marzo de 2025

Nuevo endpoint de API UsageCost : la especificación de la API ahora admite un nuevo endpoint para obtener información de uso. Este es un endpoint a nivel de organización y los costos de uso se pueden consultar para un máximo de 31 días. Las métricas que se pueden obtener incluyen almacenamiento, cómputo, Transferencia de datos y ClickPipes. Consulte la documentación para más detalles.

: la especificación de la API ahora admite un nuevo endpoint para obtener información de uso. Este es un endpoint a nivel de organización y los costos de uso se pueden consultar para un máximo de 31 días. Las métricas que se pueden obtener incluyen almacenamiento, cómputo, Transferencia de datos y ClickPipes. Consulte la documentación para más detalles. La versión v2.1.0 del proveedor de Terraform permite habilitar el endpoint de MySQL.

​ 21 de febrero de 2025

​ ClickHouse Bring Your Own Cloud (BYOC) para AWS ya está disponible de forma general

En este modelo de implementación, los componentes del plano de datos (cómputo, almacenamiento, copias de seguridad, logs y métricas) se ejecutan en la VPC del cliente, mientras que el plano de control (acceso web, APIs y facturación) permanece dentro de la VPC de ClickHouse. Esta configuración es ideal para cargas de trabajo de gran escala que deben cumplir requisitos estrictos de residencia de datos, ya que garantiza que todos los datos permanezcan dentro de un entorno seguro del cliente.

Para obtener más información, puedes consultar la documentación de BYOC o leer nuestro anuncio en el blog.

Contáctanos para solicitar acceso.

​ Conector Postgres CDC para ClickPipes

El conector Postgres CDC para ClickPipes le permite replicar sin complicaciones sus bases de datos de Postgres a ClickHouse Cloud.

Para comenzar, consulte la documentación del conector Postgres CDC de ClickPipes.

Para obtener más información sobre casos de uso de clientes y características, consulte la página informativa y el blog de lanzamiento.

​ Cumplimiento de PCI para ClickHouse Cloud en AWS

servicios que cumplen con PCI para clientes del nivel enterprise en las regiones us-east-1 y us-west-2. Los usuarios que deseen crear un servicio en un entorno compatible con PCI pueden ponerse en contacto con ClickHouse Cloud ahora admitepara clientes delen las regiones. Los usuarios que deseen crear un servicio en un entorno compatible con PCI pueden ponerse en contacto con soporte para obtener ayuda.

​ Cifrado transparente de datos y Claves de cifrado gestionadas por el cliente en Google Cloud Platform

La compatibilidad con Cifrado transparente de datos (TDE) y Claves de cifrado gestionadas por el cliente (CMEK) ya está disponible en ClickHouse Cloud para Google Cloud Platform (GCP).

Consulta la documentación de estas funcionalidades para obtener más información.

​ Disponibilidad en AWS Middle East (UAE)

Se ha añadido compatibilidad con una nueva región para ClickHouse Cloud, que ahora está disponible en la región AWS Middle East (UAE) me-central-1.

​ Límites de seguridad de ClickHouse Cloud

Para fomentar las buenas prácticas y garantizar un uso estable de ClickHouse Cloud, estamos introduciendo límites de seguridad para la cantidad de tablas, bases de datos, particiones y partes en uso.

Consulte la sección de límites de uso de la documentación para obtener más información.

Si su servicio ya supera estos límites, permitiremos un aumento del 10 %. Póngase en contacto con soporte si tiene alguna pregunta.

​ 27 de enero de 2025

​ Cambios en los tiers de ClickHouse Cloud

Nos dedicamos a adaptar nuestros productos para responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Desde su lanzamiento en GA hace dos años, ClickHouse Cloud ha evolucionado de forma significativa y hemos obtenido información muy valiosa sobre cómo nuestros clientes utilizan nuestras soluciones en la nube.

Estamos incorporando nuevas funcionalidades para optimizar el dimensionamiento y la eficiencia de costos de los servicios de ClickHouse Cloud para sus workloads. Entre ellas se incluyen compute-compute separation, tipos de máquina de alto rendimiento y servicio de una sola réplica. También estamos mejorando el escalado automático y las actualizaciones gestionadas para que se realicen de forma más fluida y reactiva.

Estamos añadiendo un nuevo nivel enterprise para responder a las necesidades de los clientes y workloads más exigentes, con especial atención a funcionalidades de seguridad y compliance específicas de cada sector, un mayor control sobre el hardware subyacente y las actualizaciones, y funcionalidades avanzadas de disaster recovery.

Para respaldar estos cambios, estamos reestructurando nuestros tiers actuales de Development y Production para ajustarlos mejor a la forma en que nuestra creciente base de clientes utiliza nuestras soluciones. Estamos introduciendo el tier Basic, orientado a usuarios que están probando nuevas ideas y proyectos, y el tier Scale, pensado para usuarios que trabajan con workloads de production y datos a escala.

Puede obtener más información sobre estos y otros cambios funcionales en este blog . Los clientes actuales deberán tomar medidas para seleccionar un nuevo plan . La comunicación dirigida a los clientes se envió por correo electrónico a los administradores de la organización.

Compute-compute separation (también conocida como “Warehouses”) ya está disponible de forma general; consulta el blog para obtener más información y la documentación

​ Servicios de una sola réplica

Estamos introduciendo el concepto de “servicio de una sola réplica”, tanto como oferta independiente como dentro de los warehouses. Como oferta independiente, los servicios de una sola réplica tienen un tamaño limitado y están pensados para pequeñas cargas de trabajo de prueba. Dentro de los warehouses, los servicios de una sola réplica pueden implementarse con tamaños mayores y usarse para cargas de trabajo que no requieren alta disponibilidad a gran escala, como trabajos de ETL reiniciables.

​ Mejoras en el escalado automático vertical

Estamos introduciendo un nuevo mecanismo de escalado vertical para las réplicas de cómputo, al que llamamos “Make Before Break” (MBB). Este enfoque añade una o más réplicas con el nuevo tamaño antes de eliminar las réplicas antiguas, evitando cualquier pérdida de capacidad durante las operaciones de escalado. Al eliminar el intervalo entre retirar las réplicas existentes y añadir las nuevas, MBB hace que el proceso de escalado sea más fluido y con menos interrupciones. Resulta especialmente beneficioso en escenarios de scale-up, donde una alta utilización de recursos desencadena la necesidad de capacidad adicional, ya que eliminar réplicas de forma prematura solo agravaría las limitaciones de recursos.

​ Escalado horizontal (GA)

El escalado horizontal ya está disponible de forma general. Puede añadir réplicas adicionales para escalar horizontalmente su servicio mediante las API y la consola de Cloud. Consulte la documentación para obtener más información.

​ Copias de seguridad configurables

Ahora ofrecemos a los clientes la posibilidad de exportar copias de seguridad a su propia cuenta en la nube; consulta la documentación para obtener más información.

​ Mejoras en las actualizaciones gestionadas

Las actualizaciones gestionadas seguras aportan un valor significativo a nuestros usuarios, ya que les permiten mantener la base de datos al día a medida que incorpora nuevas funcionalidades. Con este despliegue, aplicamos a las actualizaciones el enfoque “make before break” (o MBB), reduciendo aún más el impacto en las cargas de trabajo en ejecución.

​ Compatibilidad con HIPAA

us-east-1 , us-west-2 y GCP us-central1 , us-east1 . Los clientes que deseen darse de alta deben firmar un Business Associate Agreement (BAA) y desplegarse en la versión conforme de la región. Para obtener más información sobre HIPAA, consulta la Ahora ofrecemos compatibilidad con HIPAA en regiones conformes, incluidas AWSy GCP. Los clientes que deseen darse de alta deben firmar un Business Associate Agreement (BAA) y desplegarse en la versión conforme de la región. Para obtener más información sobre HIPAA, consulta la documentación

​ Actualizaciones programadas

Puede programar actualizaciones para sus servicios. Esta función está disponible solo para los servicios del nivel Enterprise. Para obtener más información sobre las actualizaciones programadas, consulte la documentación

​ Compatibilidad de los clientes de lenguaje con tipos complejos

Python y Los clientes de Golang NodeJS incorporaron compatibilidad con los tipos Dynamic, Variant y JSON.

​ Compatibilidad de DBT con vistas materializadas actualizables

​ Soporte para tokens JWT

NodeJS. Se ha añadido soporte para la autenticación basada en JWT en el controlador JDBC v2, clickhouse-java y los clientes de Python

JDBC / Java estará disponible en 0.8.0 cuando se publique; la fecha estimada aún está pendiente.

​ Mejoras en la integración de Prometheus

Hemos añadido varias mejoras a la integración de Prometheus: