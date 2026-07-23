​ Descripción general

Bring Your Own Cloud (BYOC) le permite implementar servicios de ClickHouse y almacenar sus datos directamente en sus propias cuentas de nube, en lugar de depender de la infraestructura predeterminada de ClickHouse Cloud. Este enfoque resulta especialmente adecuado para organizaciones con políticas de seguridad estrictas o requisitos regulatorios de cumplimiento normativo que exigen un control total y soberanía sobre sus datos.

A grandes rasgos, BYOC separa el plano de control de ClickHouse, que se ejecuta en la VPC de ClickHouse y es administrado por ClickHouse Cloud, del plano de datos, que se ejecuta por completo en su cuenta de nube y contiene sus clústeres de ClickHouse, datos y copias de seguridad. Para obtener una visión detallada de los componentes implicados y de cómo fluye el tráfico entre ellos, consulte la página de Arquitectura

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BYOC está diseñado específicamente para implementaciones a gran escala y requiere que los clientes firmen un contrato de compromiso.

Proveedores de servicios Cloud compatibles:

AWS (GA)

GCP (GA)

Azure (GA)

Regiones Cloud compatibles: Todas las regiones públicas que figuran en nuestra documentación sobre Todas lasque figuran en nuestra documentación sobre regiones compatibles están disponibles para implementaciones de BYOC. Actualmente no se admiten regiones privadas.

​ Funcionalidades compatibles

SharedMergeTree : ClickHouse Cloud y BYOC usan el mismo binario y la misma configuración. Por lo tanto, BYOC admite todas las funcionalidades del núcleo de ClickHouse, como SharedMergeTree.

: ClickHouse Cloud y BYOC usan el mismo binario y la misma configuración. Por lo tanto, BYOC admite todas las funcionalidades del núcleo de ClickHouse, como SharedMergeTree. Shared Catalog

Acceso a consola para gestionar el estado del servicio : Admite operaciones como iniciar, detener y terminar. Ver servicios y su estado.

: Backup y restore gestionados

Escalado vertical y horizontal manual.

Inactividad automática/reactivación

Warehouses : separación de cómputo-cómputo

: separación de cómputo-cómputo Red Zero Trust mediante Tailscale.

Monitoring : scraping de Prometheus para monitoreo centralizado con Prometheus, Grafana y Datadog. Consulta BYOC Observability para ver las instrucciones de configuración.

: peering de VPC

S3 seguro

AWS PrivateLink

GCP Private Service Connect

Azure Private Link

Integrations: Consulta la lista completa en esta página.

​ Funcionalidades planificadas (actualmente no compatibles)

Las siguientes funcionalidades tienen limitaciones o no son plenamente compatibles en implementaciones de Bring Your Own Cloud (BYOC).