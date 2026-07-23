Para crear una visualización basada en SQL, abra el editor de mosaicos de un dashboard y seleccione la pestaña SQL. Desde allí:
Creación de una visualización basada en SQL
- Seleccione una conexión de ClickHouse en la que ejecutar la consulta.
- De forma opcional, seleccione una Source — esto permite aplicar filtros del dashboard a su gráfico mediante la macro
$__filters.
- Escriba su consulta SQL en el editor, usando parámetros de consulta y macros para integrarla con el intervalo de tiempo y los filtros del dashboard.
- Haga clic en el botón play para obtener una vista previa de los resultados y, a continuación, en Save.
Los parámetros de consulta permiten que su SQL haga referencia al intervalo de tiempo y a la granularidad actuales del dashboard. Utilizan la sintaxis de consultas parametrizadas de ClickHouse:
Parámetros de consulta
{paramName:Type}.
Los parámetros disponibles dependen del tipo de gráfico: Gráficos de líneas y barras apiladas:
Parámetros disponibles
Gráficos de tabla, circular y numérico:
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
{startDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|Inicio del rango de fechas del dashboard (milisegundos desde la época Unix)
{endDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|Fin del rango de fechas del dashboard (milisegundos desde la época Unix)
{intervalSeconds:Int64}
|Int64
|Tamaño del bucket de tiempo en segundos (según la granularidad)
{intervalMilliseconds:Int64}
|Int64
|Tamaño del bucket de tiempo en milisegundos (según la granularidad)
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
{startDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|Inicio del rango de fechas del dashboard (milisegundos desde la época Unix)
{endDateMilliseconds:Int64}
|Int64
|Fin del rango de fechas del dashboard (milisegundos desde la época Unix)
Las macros son atajos que se expanden en expresiones habituales de ClickHouse SQL. Llevan el prefijo
Macros
$__ y se sustituyen antes de enviar la consulta a ClickHouse.
Estas macros devuelven una expresión de ClickHouse que representa la hora de inicio o de fin del dashboard. No aceptan argumentos.
Macros de límites temporales
|Macro
|Se expande a
|Tipo de columna
$__fromTime
toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}))
|DateTime
$__toTime
toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}))
|DateTime
$__fromTime_ms
fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})
|DateTime64
$__toTime_ms
fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})
|DateTime64
$__interval_s
{intervalSeconds:Int64}
|Int64
Estas macros generan un fragmento de cláusula
Macros de filtro de tiempo
WHERE que filtra una columna según el intervalo de tiempo del dashboard.
Ejemplo de expansión de
|Macro
|Descripción
$__timeFilter(column)
|Filtra una columna
DateTime según el intervalo de tiempo del dashboard
$__timeFilter_ms(column)
|Filtra una columna
DateTime64 (milisegundos) según el intervalo de tiempo del dashboard
$__dateFilter(column)
|Filtra una columna
Date según el intervalo de tiempo del dashboard
$__dateTimeFilter(dateCol, timeCol)
|Filtra usando columnas
Date y
DateTime separadas
$__dt(dateCol, timeCol)
|Alias de
$__dateTimeFilter
$__timeFilter(TimestampTime):
TimestampTime >= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}))
AND TimestampTime <= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}))
Estas macros agrupan una columna de marca de tiempo en intervalos que coinciden con la granularidad del dashboard. Normalmente se usan en las cláusulas
Macros de intervalos de tiempo
SELECT y
GROUP BY para gráficos de series temporales. Solo están disponibles para las visualizaciones Line y Stacked-bar.
Ejemplo de expansión de
|Macro
|Descripción
$__timeInterval(column)
|Agrupa una columna
DateTime en intervalos de
intervalSeconds
$__timeInterval_ms(column)
|Agrupa una columna
DateTime64 en intervalos de
intervalMilliseconds
$__timeInterval(TimestampTime):
toStartOfInterval(toDateTime(TimestampTime), INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second)
Macro de filtro del dashboard
Cuando se selecciona una Source en el gráfico y los filtros del dashboard están activos,
|Macro
|Descripción
$__filters
|Se sustituye por las condiciones de filtro a nivel de dashboard (requiere que haya una Source seleccionada)
$__filters se expande a las condiciones
WHERE de SQL correspondientes. Cuando no hay ninguna Source seleccionada o no se aplica ningún filtro, se expande a
(1=1), por lo que siempre es seguro incluirlo en una cláusula
WHERE.
ClickStack asigna automáticamente las columnas del resultado a los elementos del gráfico en función de los tipos de columna. Las reglas de asignación varían según el tipo de gráfico.
Cómo se representan los resultados de la consulta
Gráficos de líneas y de barras apiladas
|Rol
|Tipo de columna
|Descripción
|Timestamp
|Primera columna
Date o
DateTime
|Se utiliza como eje X.
|Valor de la serie
|Todas las columnas numéricas
|Cada columna numérica se representa como una serie independiente. Suelen ser valores agregados.
|Nombres de grupo
|Columnas String, Map o Array
|Opcional. Las filas con distintos valores de grupo se representan como series independientes.
Gráfico circular
|Función
|Tipo de columna
|Descripción
|Valor del sector
|Primera columna numérica
|Determina el tamaño de cada sector.
|Etiqueta del sector
|Columnas String, Map o Array
|Opcional. Cada valor único pasa a ser una etiqueta de sector.
Gráfico numérico
|Función
|Tipo de columna
|Descripción
|Número
|Primera columna numérica
|Se muestra el valor de la primera fila de la primera columna numérica.
Todas las columnas del resultado se muestran directamente como columnas de la tabla.
Gráfico de tabla
Ejemplos
Acceso requerido a las tablas del sistemaDeberá especificar
otel_v2.otel_logs o
otel_v2.otel_traces si ejecuta los siguientes ejemplos en play-clickstack.clickhouse.com.
Esta consulta cuenta los eventos de log por servicio, agrupándolos en intervalos de tiempo que se ajustan a la granularidad del dashboard.
Gráfico de líneas — recuento de logs a lo largo del tiempo por servicio
SELECT
toStartOfInterval(TimestampTime, INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second) AS ts,
ServiceName,
count() AS count
FROM otel_logs
WHERE TimestampTime >= fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})
AND TimestampTime < fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})
AND $__filters
GROUP BY ServiceName, ts
ORDER BY ts ASC
ts(DateTime) se usa como la marca de tiempo del eje X.
count(numeric) se representa como el valor de la serie.
ServiceName(cadena) crea una línea independiente para cada servicio.
La misma consulta, escrita con macros para mayor brevedad:
Gráfico de líneas — uso de macros
SELECT
$__timeInterval(TimestampTime) AS ts,
ServiceName,
count() AS count
FROM otel_logs
WHERE $__timeFilter(TimestampTime)
AND $__filters
GROUP BY ServiceName, ts
ORDER BY ts ASC
Gráfico de barras apiladas — recuento de errores por severidad
SELECT
$__timeInterval(TimestampTime) AS ts,
lower(SeverityText),
count() AS count
FROM otel_logs
WHERE $__timeFilter(TimestampTime)
AND lower(SeverityText) IN ('error', 'warn')
AND $__filters
GROUP BY SeverityText, ts
ORDER BY ts ASC
Gráfico de tabla — los 10 endpoints más lentos
SELECT
SpanName AS endpoint,
avg(Duration) / 1000 AS avg_duration_ms,
count() AS request_count
FROM otel_traces
WHERE $__timeFilter(Timestamp)
AND $__filters
GROUP BY SpanName
ORDER BY avg_duration_ms DESC
LIMIT 10
Gráfico circular — distribución de solicitudes por servicio
SELECT
ServiceName,
count() AS request_count
FROM otel_traces
WHERE $__timeFilter(Timestamp)
AND $__filters
GROUP BY ServiceName
request_count(numérico) determina el tamaño de cada segmento.
ServiceName(cadena) identifica cada segmento.
Gráfico numérico — recuento total de errores
Se muestra el valor numérico único
SELECT
count() AS total_errors
FROM otel_logs
WHERE $__timeFilter(TimestampTime)
AND SeverityText = 'error'
AND $__filters
total_errors de la primera fila.
Notas
- Las visualizaciones basadas en SQL se ejecutan con el modo
readonlyactivado; solo se permiten consultas
SELECT.
- Las visualizaciones basadas en SQL deben consistir en una única consulta SQL; no se admiten varias consultas.
- El editor SQL proporciona sugerencias de autocompletado tanto para los parámetros de consulta como para las macros.
- Se debe seleccionar un source para aplicar los filtros del dashboard a las visualizaciones basadas en SQL. El source debe coincidir con la tabla consultada para que el filtrado sea preciso.