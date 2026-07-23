Creación de visualizaciones con consultas SQL en ClickStack

ClickStack admite visualizaciones basadas en consultas SQL directas. Esto te da un control total sobre la lógica de la consulta, sin dejar de integrarse con los intervalos de tiempo, los filtros y la representación de gráficos a nivel de dashboard.

Las visualizaciones basadas en SQL son útiles cuando necesitas ir más allá del Chart Explorer integrado; por ejemplo, para hacer join entre tablas o crear agregaciones complejas que el chart builder no admite.

​ Creación de una visualización basada en SQL

Para crear una visualización basada en SQL, abra el editor de mosaicos de un dashboard y seleccione la pestaña SQL.

Desde allí:

Seleccione una conexión de ClickHouse en la que ejecutar la consulta. De forma opcional, seleccione una Source — esto permite aplicar filtros del dashboard a su gráfico mediante la macro $__filters . Escriba su consulta SQL en el editor, usando parámetros de consulta y macros para integrarla con el intervalo de tiempo y los filtros del dashboard. Haga clic en el botón play para obtener una vista previa de los resultados y, a continuación, en Save.

​ Parámetros de consulta

{paramName:Type} . Los parámetros de consulta permiten que su SQL haga referencia al intervalo de tiempo y a la granularidad actuales del dashboard. Utilizan la sintaxis de consultas parametrizadas de ClickHouse:

​ Parámetros disponibles

Los parámetros disponibles dependen del tipo de gráfico:

Gráficos de líneas y barras apiladas:

Parámetro Tipo Descripción {startDateMilliseconds:Int64} Int64 Inicio del rango de fechas del dashboard (milisegundos desde la época Unix) {endDateMilliseconds:Int64} Int64 Fin del rango de fechas del dashboard (milisegundos desde la época Unix) {intervalSeconds:Int64} Int64 Tamaño del bucket de tiempo en segundos (según la granularidad) {intervalMilliseconds:Int64} Int64 Tamaño del bucket de tiempo en milisegundos (según la granularidad)

Gráficos de tabla, circular y numérico:

Parámetro Tipo Descripción {startDateMilliseconds:Int64} Int64 Inicio del rango de fechas del dashboard (milisegundos desde la época Unix) {endDateMilliseconds:Int64} Int64 Fin del rango de fechas del dashboard (milisegundos desde la época Unix)

Las macros son atajos que se expanden en expresiones habituales de ClickHouse SQL. Llevan el prefijo $__ y se sustituyen antes de enviar la consulta a ClickHouse.

​ Macros de límites temporales

Estas macros devuelven una expresión de ClickHouse que representa la hora de inicio o de fin del dashboard. No aceptan argumentos.

Macro Se expande a Tipo de columna $__fromTime toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})) DateTime $__toTime toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64})) DateTime $__fromTime_ms fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}) DateTime64 $__toTime_ms fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}) DateTime64 $__interval_s {intervalSeconds:Int64} Int64

​ Macros de filtro de tiempo

Estas macros generan un fragmento de cláusula WHERE que filtra una columna según el intervalo de tiempo del dashboard.

Macro Descripción $__timeFilter(column) Filtra una columna DateTime según el intervalo de tiempo del dashboard $__timeFilter_ms(column) Filtra una columna DateTime64 (milisegundos) según el intervalo de tiempo del dashboard $__dateFilter(column) Filtra una columna Date según el intervalo de tiempo del dashboard $__dateTimeFilter(dateCol, timeCol) Filtra usando columnas Date y DateTime separadas $__dt(dateCol, timeCol) Alias de $__dateTimeFilter

Ejemplo de expansión de $__timeFilter(TimestampTime) :

TimestampTime >= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64})) AND TimestampTime <= toDateTime(fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}))

​ Macros de intervalos de tiempo

Estas macros agrupan una columna de marca de tiempo en intervalos que coinciden con la granularidad del dashboard. Normalmente se usan en las cláusulas SELECT y GROUP BY para gráficos de series temporales. Solo están disponibles para las visualizaciones Line y Stacked-bar.

Macro Descripción $__timeInterval(column) Agrupa una columna DateTime en intervalos de intervalSeconds $__timeInterval_ms(column) Agrupa una columna DateTime64 en intervalos de intervalMilliseconds

Ejemplo de expansión de $__timeInterval(TimestampTime) :

toStartOfInterval(toDateTime(TimestampTime), INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second )

​ Macro de filtro del dashboard

Macro Descripción $__filters Se sustituye por las condiciones de filtro a nivel de dashboard (requiere que haya una Source seleccionada)

Cuando se selecciona una Source en el gráfico y los filtros del dashboard están activos, $__filters se expande a las condiciones WHERE de SQL correspondientes. Cuando no hay ninguna Source seleccionada o no se aplica ningún filtro, se expande a (1=1) , por lo que siempre es seguro incluirlo en una cláusula WHERE .

​ Cómo se representan los resultados de la consulta

ClickStack asigna automáticamente las columnas del resultado a los elementos del gráfico en función de los tipos de columna. Las reglas de asignación varían según el tipo de gráfico.

​ Gráficos de líneas y de barras apiladas

Rol Tipo de columna Descripción Timestamp Primera columna Date o DateTime Se utiliza como eje X. Valor de la serie Todas las columnas numéricas Cada columna numérica se representa como una serie independiente. Suelen ser valores agregados. Nombres de grupo Columnas String, Map o Array Opcional. Las filas con distintos valores de grupo se representan como series independientes.

​ Gráfico circular

Función Tipo de columna Descripción Valor del sector Primera columna numérica Determina el tamaño de cada sector. Etiqueta del sector Columnas String, Map o Array Opcional. Cada valor único pasa a ser una etiqueta de sector.

​ Gráfico numérico

Función Tipo de columna Descripción Número Primera columna numérica Se muestra el valor de la primera fila de la primera columna numérica.

​ Gráfico de tabla

Todas las columnas del resultado se muestran directamente como columnas de la tabla.

Acceso requerido a las tablas del sistema otel_v2.otel_logs o otel_v2.otel_traces si ejecuta los siguientes ejemplos en Deberá especificarsi ejecuta los siguientes ejemplos en play-clickstack.clickhouse.com

​ Gráfico de líneas — recuento de logs a lo largo del tiempo por servicio

Esta consulta cuenta los eventos de log por servicio, agrupándolos en intervalos de tiempo que se ajustan a la granularidad del dashboard.

SELECT toStartOfInterval(TimestampTime, INTERVAL {intervalSeconds:Int64} second ) AS ts, ServiceName, count () AS count FROM otel_logs WHERE TimestampTime >= fromUnixTimestamp64Milli({startDateMilliseconds:Int64}) AND TimestampTime < fromUnixTimestamp64Milli({endDateMilliseconds:Int64}) AND $__filters GROUP BY ServiceName, ts ORDER BY ts ASC

ts (DateTime) se usa como la marca de tiempo del eje X.

(DateTime) se usa como la marca de tiempo del eje X. count (numeric) se representa como el valor de la serie.

(numeric) se representa como el valor de la serie. ServiceName (cadena) crea una línea independiente para cada servicio.

​ Gráfico de líneas — uso de macros

La misma consulta, escrita con macros para mayor brevedad:

SELECT $__timeInterval(TimestampTime) AS ts, ServiceName, count () AS count FROM otel_logs WHERE $__timeFilter(TimestampTime) AND $__filters GROUP BY ServiceName, ts ORDER BY ts ASC

​ Gráfico de barras apiladas — recuento de errores por severidad

SELECT $__timeInterval(TimestampTime) AS ts, lower (SeverityText), count () AS count FROM otel_logs WHERE $__timeFilter(TimestampTime) AND lower (SeverityText) IN ( 'error' , 'warn' ) AND $__filters GROUP BY SeverityText, ts ORDER BY ts ASC

​ Gráfico de tabla — los 10 endpoints más lentos

SELECT SpanName AS endpoint , avg (Duration) / 1000 AS avg_duration_ms, count () AS request_count FROM otel_traces WHERE $__timeFilter( Timestamp ) AND $__filters GROUP BY SpanName ORDER BY avg_duration_ms DESC LIMIT 10

​ Gráfico circular — distribución de solicitudes por servicio

SELECT ServiceName, count () AS request_count FROM otel_traces WHERE $__timeFilter( Timestamp ) AND $__filters GROUP BY ServiceName

request_count (numérico) determina el tamaño de cada segmento.

(numérico) determina el tamaño de cada segmento. ServiceName (cadena) identifica cada segmento.

​ Gráfico numérico — recuento total de errores

SELECT count () AS total_errors FROM otel_logs WHERE $__timeFilter(TimestampTime) AND SeverityText = 'error' AND $__filters

Se muestra el valor numérico único total_errors de la primera fila.